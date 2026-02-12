35 exemples incontournables d'invites Midjourney pour les artistes et les designers

Créer des visuels époustouflants n'a jamais été aussi simple. Grâce à des générateurs d'art IA comme Midjourney, n'importe qui peut créer de superbes œuvres numériques en quelques secondes. En tant qu'artiste, vous avez sans doute remarqué le potentiel de l'IA pour améliorer votre travail également.

Mais pour exploiter pleinement le potentiel de ces Outils d'IA, vous devez maîtriser un autre art : celui de rédiger les invitations, instructions parfaites.

Midjourney (et d'autres créateurs d'art IA) fonctionne à l'aide d'invites, de courtes phrases qui guident l'IA dans la génération de l'image souhaitée. Ces invites Midjourney servent d'instructions et alimentent la vaste base de données d'informations visuelles de l'IA afin de traduire vos textes en une illustration détaillée.

En maîtrisant l'art de créer une invite à l'image, vous pouvez faire apparaître un vaste tableau de visuels, allant de paysages photoréalistes extrêmement détaillés à des créatures fantastiques ultra-réalistes.

Ce guide vous aidera à vous lancer dans l'art numérique généré par l'IA grâce aux meilleures instructions Midjourney.

Les bases des invites Midjourney

L'IA générative, la technologie qui alimente Midjourney, excelle dans la création de contenus inédits à partir de données existantes. Lorsque vous fournissez des instructions, l'IA analyse les mots qui la composent, passe au crible une vaste bibliothèque de styles artistiques, de formes, de couleurs et de textures, puis assemble ces éléments en une image cohérente qui correspond à votre vision créative.

Plus vos instructions sont précises, plus la recherche de l'IA sera ciblée, ce qui donnera un résultat final qui reflète véritablement votre intention artistique.

Comment créer des prompts de haute qualité ? Notre liste de 35 exemples de prompts peut vous servir d'inspiration.

35 exemples de prompts Midjourney

via Midjourney

Vous apprendrez à rédiger et à peaufiner vos invites Midjourney grâce à cette sélection variée d'exemples classés par styles artistiques. Découvrons-les ensemble :

Cubisme : à la découverte des formes géométriques

Le cubisme est un style artistique caractérisé par des formes abstraites et fragmentées.

Cette approche révolutionnaire a été introduite par Pablo Picasso et Georges Braque entre 1907 et 1908 et trouve sa meilleure illustration dans leurs œuvres Les Demoiselles d’Avignon, La Jeune Fille à la mandoline, Bouteille et poissons, et L’Homme à la guitare.

Les exemples d’invites Midjourney suivants peuvent vous aider à créer votre propre art numérique cubiste :

Un salon moderne représenté dans le style fragmenté du cubisme, avec des formes géométriques et des plans qui se chevauchent dans des couleurs vives Une nature morte cubiste monochrome représentant un bol de fruits, mettant l'accent sur les perspectives déformées et les détails précis des lignes plates Un paysage urbain majestueux représenté dans le style cubiste, capturant le dynamisme de la vie urbaine dans un environnement brumeux et mélancolique

via Midjourney

Réalisez un portrait de femme de style cubiste sous un éclairage dramatique, inspiré du travail de Georges Braque Nature morte hyperréaliste à l'huile représentant un instrument de musique, décomposée en formes géométriques aux couleurs vives, rappelant le cubisme synthétique

Art déco : capturer le glamour du passé

En contraste frappant avec les formes fragmentées du cubisme, l'Art déco a adopté une esthétique glamour et épurée. Ce style artistique influent est apparu dans les années 1920, s'est épanoui tout au long des années 1930 et a célébré la modernité.

L'Art déco n'avait pas peur du luxe et adoptait des textures riches et des motifs inspirés des cultures anciennes comme l'Égypte, ainsi que les zigzags de l'ère industrielle. Il s'agissait essentiellement d'un mouvement dans les styles d'arts décoratifs et d'un concept architectural en Europe et aux États-Unis.

Voici quelques invites d'IA que vous pouvez utiliser pour générer de l'art numérique inspiré d'une peinture Art déco :

Une affiche Art déco glamour pour un spectacle fictif de Broadway, mettant en scène une belle jeune femme vêtue d'une robe fluide aux drapés vaporeux

via Midjourney

Une peinture Art déco photoréaliste représentant un gratte-ciel baigné dans la lumière dorée du coucher de soleil, avec des accents géométriques et des détails complexes

via Midjourney

Une luxueuse pièce minimaliste blanche de style Art déco, avec un mobilier épuré, des touches Chrome et un tapis géométrique photoréaliste Créez une illustration de mode représentant une femme vêtue d'une robe Art déco fluide, ornée de motifs géométriques audacieux et de détails complexes, sous un éclairage spectaculaire

3. Jeux rétro : jouer avec les pixels

Contrairement aux graphismes de pointe des jeux modernes, les jeux rétro possèdent un charme certain grâce à leur simplicité pixélisée. Ils éveillent la nostalgie en nous rappelant l'âge d'or des bornes d'arcade et des consoles de salon des années 80 et de l'ère 16 bits.

Le design et le style artistique se caractérisent par des arrière-plans colorés, des caractères emblématiques comme Mario, des bandes sonores simples mais entraînantes, ainsi que d'autres éléments nostalgiques. Ils véhiculent la valeur sentimentale des souvenirs d'enfance et représentent une époque plus simple dans l'univers du jeu vidéo.

Pour générer des images dans ce style artistique, essayez différentes invitations Midjourney telles que :

Une scène de jeu de plateforme en pixel art mettant en scène un héros courageux affrontant un dragon cracheur de feu Un jeu de course au style rétro avec une fonctionnalité de voitures pixélisées filant à toute allure à travers un paysage urbain baigné de néons

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Un portrait en pixel art coloré d'un caractère de jeu vidéo classique portant une armure finement détaillée Un portrait pixélisé d'un caractère emblématique de jeux rétro comme Mario ou Pac-Man, avec un niveau de détail incroyable Affiche de jeu de sport de style rétro représentant un athlète pixélisé dans une pose dynamique sur un terrain rocheux et sablonneux

via Midjourney

Représentation en 8 bits d'un monument célèbre, comme la Tour Eiffel ou la Grande Muraille de Chine, avec un papillon aux couleurs de l'arc-en-ciel s'envolant

Cyberpunk : imaginer un avenir dominé par la technologie

Le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction qui explore un avenir sombre, marqué par les progrès technologiques et le déclin de la société.

C'est un genre riche en thèmes. Il explore le coût humain de la progression, la quête d'identité dans un monde obsédé par la modification, et la lutte pour préserver un semblant d'humanité dans une société au bord du gouffre.

Imaginez la frontière floue entre l'humain et la machine lorsque vous créez des invites Midjourney sur ce thème :

Un marché de rue cyberpunk animé, éclairé par des publicités holographiques et des enseignes au néon clignotantes Un guerrier cyborg solitaire contemplant un vaste paysage urbain cyberpunk enveloppé de smog et de lumière artificielle, dans un environnement détaillé et complexe Portrait high-tech d'un hacker cyberpunk doté d'implants lumineux et d'une interface numérique projetée dans ses yeux, observant un papillon aux couleurs de l'arc-en-ciel en plein vol Un vendeur de rue cybernétiquement amélioré proposant des aliments et des boissons lumineux, sculptés dans un métal aux motifs filigranés complexes et exposés à la lumière naturelle

via Midjourney

Gratte-ciel géométrique ultra-détaillé dans le style du Chrysler Building, avec des touches élaborées de peinture acrylique en spray sur des accents de Chrome et métalliques

Surréalisme : défier la réalité avec des paysages oniriques

Le surréalisme est un mouvement artistique et culturel né des cendres de la Première Guerre mondiale. Contrairement à leurs homologues cubistes qui fragmentaient la réalité, les surréalistes cherchaient à débloquer le pouvoir de l'inconscient.

Imaginez des horloges fondantes drapées sur des paysages arides, comme les a représentées Salvador Dalí, ou des personnages coiffés de chapeaux melons dissimulant des visages énigmatiques, à la manière de René Magritte.

Leurs travaux mêlent l'illogique et le familier, plaçant souvent des objets du quotidien dans des décors fantastiques. Imaginez un piano à queue d'où poussent des plumes ou un homard perché sur un téléphone : ces juxtapositions remettent en question notre perception de la réalité et nourrissent l'imagination.

Utilisez ces invites Midjourney comme base pour trouver des idées:

Une horloge en train de fondre, posée sur une branche d'arbre dénudée, se détache sur un ciel bleu limpide, avec un magnifique papillon fantastique à l'horizon, dans un environnement détaillé et complexe Un échiquier où les pièces sont des créatures fantastiques engagées dans une bataille épique contre des fleurs de verre hyperréalistes, dans un espace épuré et moderne Un piano à queue ultra-détaillé dont les touches ont été remplacées par des cascades en flux dans un vaste océan d'un minuscule monde spectaculaire Créez une scène inspirée de René Magritte, mettant en scène un personnage coiffé d'un chapeau melon, le visage caché, debout devant la façade incurvée d'un bâtiment Dans le style de Salvador Dalí, peignez un paysage onirique avec des horloges fondantes drapées sur un paysage aride aux détails ultra-fins et complexes

via Midjourney

Steampunk : imaginez un monde fait d'engrenages et de vapeur

Ce sous-genre de science-fiction ne correspond pas à votre vision habituelle du futur. Le steampunk réinvente le passé, en particulier l'époque victorienne et le Far West américain, mais avec une touche fantastique. Il intègre une esthétique rétro-futuriste inspirée des machines industrielles à vapeur du XIXe siècle.

Mais le steampunk ne se résume pas à une simple esthétique. C'est un univers débordant d'aventure et d'innovation, où le passé et le futur s'entrechoquent dans un spectacle grandiose mêlant cuivre, vapeur et imagination sans limites.

Vos invitations Midjourney pour l'art numérique steampunk peuvent imiter :

Un magnifique dirigeable steampunk s'élevant dans les nuages, propulsé par des pistons en cuivre et des machines à vapeur ultra-détaillés, avec des lignes nettes et précises. Un marché steampunk animé, regorgeant d'engins et d'inventions actionnés par des rouages et de la vapeur Portrait stoïque d'un inventeur steampunk, doté d'un bras mécanique et de lunettes de protection, contemplant sa dernière création

via Midjourney

Imaginez un tramway colossal à vapeur traversant un paysage urbain victorien envahi par le smog Créez une scène de rue steampunk animée avec des automates à remontoir, des voitures sans chevaux et un éclairage au gaz. Créez une scène de photographie de paysage mettant en scène un explorateur en haut-de-forme et lunettes de protection s'aventurant dans une cité perdue à bord d'un gigantesque robot marcheur à vapeur

Papier en couches : expérimenter avec les textures

L'art du papier en couches est une technique créative captivante qui donne vie aux dessins en deux dimensions. Elle crée de la profondeur et du relief, transformant le papier plat en travaux d'art fascinants.

En découpant stratégiquement des formes et en les superposant de manière légèrement décalée, les artistes peuvent créer de superbes effets de lumière et d'ombre. Imaginez un papillon délicat dont les ailes semblent battre au gré de la brise, obtenu en superposant des découpes de plus en plus petites.

Inspiré par ce style artistique et artisanal accessible aux débutants, vous pouvez inviter Midjourney à créer des images numériques telles que :

Un portrait éclatant composé de découpes de papier superposées aux couleurs et textures contrastées, sur la façade incurvée d'un bâtiment Un paysage fantaisiste créé à partir de morceaux de papier texturé, avec des collines ondulantes et une rivière qui coule

via Midjourney

Une œuvre d'art en papier superposé représentant une fleur, dont chaque pétale arbore une nuance de rouge différente, placée dans une maison de style menuiserie en bois Une majestueuse chaîne de montagnes utilisant des papiers texturés pour représenter la roche rugueuse et la neige lisse, idéale pour un espace moderne

Créer des invitations Midjourney efficaces

La clé pour créer des invites Midjourney efficaces réside dans l'utilisation de ses fonctionnalités avancées :

URL de référence

Vous pouvez intégrer des URL dans vos prompts pour faire référence à des images spécifiques qui vous inspirent. Cela permet d'orienter l'IA vers un style, une composition ou un sujet précis.

Imaginons que vous souhaitiez une image ayant le caractère onirique d'un tableau de Salvador Dalí. Dans votre invite, vous pouvez inclure l'URL d'un chef-d'œuvre de Dalí.

Midjourney analysera ensuite les couleurs, les formes et l'ambiance surréaliste générale de l'œuvre de Dali et s'en servira comme base pour votre image générée.

Paramètres

Les paramètres vous permettent d'ajuster avec précision des aspects tels que le style, la palette de couleurs et la composition de votre image.

Ajoutés à la fin de votre invite avec le signe « – », les paramètres vous permettent de préciser des aspects tels que le format d'image (par exemple, « –ar 16:9 » pour un écran large) ou le style artistique (par exemple, « –style anime »).

Style : Ce paramètre vous permet de spécifier directement un style artistique par son nom. Par exemple, –style baroque demandera à Midjourney de générer une image de style baroque. Vous trouverez une liste des styles artistiques compatibles ici

Format d'image : Le paramètre –ar ou –aspect vous permet de contrôler les proportions de votre image. Une valeur de 1:1 produira une image carrée, tandis qu'une valeur de 2:1 créera une image au format paysage.

via Midjourney

La clé pour rédiger des invites Midjourney efficaces réside dans l'utilisation d'un langage précis. Plus vous serez précis, mieux l'IA pourra comprendre et traduire votre vision en une image.

Optez pour des adjectifs et des détails précis afin d'orienter l'IA dans la direction souhaitée. Par exemple, au lieu de « un chat », essayez « un chat roux tout doux, lové sur le rebord d'une fenêtre ».

via Midjourney

via Midjourney

Modèle de diffusion

Midjourney utilise également un modèle de diffusion, une technique d'IA puissante qui sert à générer de nouvelles données, souvent sous forme d'images ou de texte, qui ressemblent étroitement aux données du monde réel.

Voici un bref aperçu de son fonctionnement :

Imaginez que vous ayez une image nette. Un modèle de diffusion fonctionne en ajoutant progressivement du bruit à cette image jusqu’à ce qu’elle devienne impossible à distinguer d’un bruit de fond. Ensuite, le modèle apprend à inverser ce processus, en reprenant l’image bruitée et en la transformant à nouveau en une image nette, étape par étape.

Vous pouvez jouer avec la formulation et les détails pour orienter le modèle de diffusion vers le résultat souhaité.

Commencez par un concept général, puis ajoutez des détails dans les invitations et instructions suivantes.

Par exemple, vous pourriez commencer par « une aquarelle représentant un paysage », puis enchaîner avec des invites telles que « avec des montagnes enneigées en arrière-plan » et « une rivière sinueuse traversant une vallée luxuriante dans un environnement brumeux et mélancolique ».

Retour d'expérience et itérations

Ne vous contentez pas du premier résultat. Affinez vos invitations en fonction des images générées, afin de guider le modèle vers votre vision. Midjourney permet de varier vos invitations, alors n'hésitez pas à expérimenter et à vous amuser

Pendant le processus de génération, utilisez les boutons de Midjourney pour indiquer les variations que vous appréciez ou non. Cela guide le modèle vers le résultat souhaité.

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Les invites de Midjourney permettent aux designers d'explorer d'innombrables pistes créatives, de générer rapidement des itérations de design et de surmonter les blocages créatifs.

La polyvalence et les fonctionnalités des invites Midjourney sont vraiment remarquables. Que vous soyez un designer chevronné ou un novice complet, Midjourney offre une plateforme unique pour laisser libre cours à votre créativité et donner vie à vos idées visuelles.

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Maîtrisez l'art des invites et des instructions

En maîtrisant l'art de la création de prompts, vous pourrez vous lancer dans une exploration artistique et faire passer vos projets de design de bons à excellents.

N'oubliez pas : l'expérimentation est la clé !

N'hésitez pas à tester différents exemples de prompts Midjourney, paramètres et images de référence. Avec de la pratique, vous développerez votre propre style de prompts, ce qui vous permettra d'utiliser l'IA comme un outil puissant pour donner vie à vos visions créatives.

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