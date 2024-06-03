Asana ou Microsoft Planner : quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Que vous coordonniez un projet au sein d'une petite équipe ou que vous dirigiez une initiative impliquant plusieurs services, vous ne pouvez pas vous passer d'un bon logiciel de gestion de projet.

Les outils de gestion de projet ne se contentent pas d'organiser les tâches : ils peuvent affiner et optimiser l'ensemble de votre flux de travail, garantissant ainsi le bon déroulement de toutes les étapes, de la planification initiale à l'exécution finale.

Avec autant d'outils de gestion de projet disponibles sur le marché, choisir entre des poids lourds tels que Microsoft Planner et Asana peut sembler intimidant. Chacun offre un ensemble unique de fonctionnalités conçues pour simplifier la gestion des projets, mais lequel correspondra vraiment aux besoins de votre équipe et simplifiera votre quotidien en tant que chef de projet?

Cet article analyse ces outils, présente leurs fonctionnalités, leurs points forts et leurs limites, afin de vous aider à prendre une décision éclairée qui permettra à votre équipe de travailler plus intelligemment, sans travailler plus dur.

Qu'est-ce qu'Asana ?

via Asana

Asana est un outil de gestion de projet qui peut faciliter la vie de votre équipe lors de l'organisation, du suivi et de l'achèvement des tâches. Asana va au-delà des simples listes de tâches, en utilisant des descriptions détaillées, des pièces jointes et des commentaires pour que tout le monde soit sur la même page. Cela en fait un choix privilégié parmi les options gratuites de logiciels de gestion de projet .

Asana est connu pour maximiser l'impact en augmentant l'efficacité entre les services et les outils, en favorisant la clarté et la responsabilité en connectant le travail aux objectifs de l'entreprise, et en évoluant en toute confiance grâce à une sécurité et un contrôle de niveau entreprise, garantissant que chacun comprend comment son travail contribue à la vision globale.

Utilisez les fonctionnalités de gestion de portfolio pour hiérarchiser et allouer les ressources entre plusieurs projets.

Cet outil est pratique pour toutes les équipes et tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de spécialistes du marketing planifiant plusieurs campagnes ou de chefs de produit coordonnant le déploiement de fonctionnalités. Il aide tout le monde à respecter les délais et les livrables.

Fonctionnalités d'Asana

Voyons ce qu'Asana a à offrir :

1. Visualisation des projets

via Asana

Imaginez que vous puissiez voir l'échéancier de votre projet, savoir exactement où chaque tâche s'inscrit dans le tableau d'ensemble et réorganiser les tâches selon les besoins. Asana rend cela possible.

Pour les équipes de développement logiciel, la vue Échéancier vous permet de visualiser l'ensemble du calendrier du projet, les dépendances entre les tâches et les goulots d'étranglement potentiels, ce qui facilite l'ajustement des priorités et des ressources.

Les équipes marketing peuvent utiliser la vue Tableau pour gérer les calendriers de contenu, avec des colonnes pour la conceptualisation, la rédaction, la révision et la publication.

Asana propose également des modèles de gestion de projet, qui fournissent des cadres structurés permettant de gagner du temps et d'uniformiser les pratiques au sein de votre organisation. Ses modèles de planification stratégique sont très appréciés des équipes qui ont régulièrement besoin de réfléchir et de mapper leurs objectifs stratégiques afin d'aligner leurs efforts sur des objectifs à long terme.

2. Flux de travail personnalisables

via Asana

Chaque équipe a son propre rythme, et Asana l'a bien compris. Vous pouvez personnaliser les flux de travail pour qu'ils correspondent exactement à la façon dont votre équipe travaille le mieux, des simples checklists aux étapes complexes d'un projet.

Rationalisez les tâches répétitives grâce aux règles d'automatisation d'Asana. Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement une notification par e-mail à un membre de l'équipe lorsqu'une tâche lui est attribuée ou déplacer automatiquement une tâche à l'étape « révision » une fois qu'elle est achevée.

Asana vous permet également de personnaliser des champs avancés afin de saisir des informations spécifiques au projet et pertinentes pour votre travail. Par exemple, une équipe marketing peut créer un champ personnalisé « public cible » pour les tâches liées à une campagne marketing, tandis qu'une équipe de développement logiciel peut créer un champ personnalisé « gravité du bug » pour les tâches de développement.

Pour les flux de travail complexes, Asana vous permet de définir des règles avancées et des dépendances entre les tâches. Imaginez qu'une tâche de conception ne puisse pas démarrer tant qu'une tâche d'approbation par le client n'est pas achevée. Les règles d'Asana garantissent que les tâches sont accomplies dans le bon ordre et que les dépendances sont automatiquement respectées.

Ensemble, ces fonctionnalités sont indispensables, en particulier pour les équipes qui effectuent des tâches répétitives, car elles permettent de gagner du temps et de réduire les risques d'erreurs humaines.

3. Intégration avec des applications tierces

via Asana

Asana ne vous oblige pas à travailler de manière isolée. Elle s'intègre à la plupart des applications tierces que vous utilisez quotidiennement, telles que Google Agenda, Slack et même Microsoft Office.

Intégrez Google Agenda pour créer automatiquement des tâches à partir d'évènements du calendrier ou vice versa

Connectez-vous à Slack pour recevoir des notifications et des mises à jour dans les canaux de communication de votre équipe

Joignez des fichiers Microsoft Office ou Google Drive directement aux tâches, afin de conserver tous les éléments du projet au même endroit

Plus besoin de passer d'un onglet à l'autre pour trouver des informations : tout est connecté là où vous en avez besoin.

Tarifs Asana

Personnel : Free Forever

Starter : 13,49 $/mois

Avancé : 30,49 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : tarification personnalisée

Qu'est-ce que Microsoft Planner ?

via Microsoft Planner

Microsoft Planner est la solution idéale pour gérer vos tâches en toute transparence au sein de l'écosystème Microsoft. Si votre équipe utilise déjà Microsoft Office ou Microsoft Teams, l'intégration de Planner pourrait simplifier la gestion de vos projets.

Il est conçu pour offrir un moyen simple et visuel d'organiser le travail d'équipe. Les utilisateurs peuvent créer des forfaits, attribuer des tâches, fixer des échéances et collaborer avec leurs collègues. Planner utilise une interface à base de cartes qui facilite la gestion des tâches personnelles et d'équipe.

Fonctionnalités de Microsoft Planner

Voici un bref aperçu des fonctionnalités qui rendent Microsoft Planner pratique pour la collaboration en équipe et la gestion de projet :

1. Organisation des tâches

via Microsoft Planner

Si vous avez plusieurs projets en cours, Microsoft Planner peut vous aider à les décomposer. Ses tableaux Kanban intuitifs facilitent le processus d'attribution des tâches, de définition des dates d'échéance et d'organisation en catégories.

Tirez parti des capacités d'automatisation de Planner pour simplifier l'attribution des tâches routinières, les mises à jour et les alertes. C'est l'outil idéal pour garder un œil sur tout, des campagnes marketing aux versions logicielles.

2. Collaboration en équipe

via Microsoft Planner

Son intégration avec Microsoft Teams fait de Microsoft Planner un point central pour toutes les communications liées aux projets.

Attribuez des tâches à des personnes, fixez des échéances et suivez la progression pour que tout le monde reste sur la bonne voie. Collaborez efficacement en partageant des fichiers et en discutant des détails directement dans les tâches.

Vous devez mettre à jour un fichier ou partager un message rapide ? Tout est là, exactement là où vous l'avez laissé, ce qui permet à tout le monde de rester facilement sur la même page.

3. Gestion visuelle des tâches

via Microsoft Planner

Pour les équipes qui aiment les repères visuels, Microsoft Planner propose une installation de tableau de type Kanban où les tâches peuvent être déplacées de « Planifié » à « En cours » puis « Achevé ». Cela permet non seulement de voir facilement le statut de chaque tâche, mais aussi de gérer efficacement les dépendances et les échéanciers.

Les diagrammes de Gantt de Planner sont également des outils utiles pour visualiser les échéanciers et les dépendances des projets. Par exemple, une équipe de développement logiciel peut visualiser les tâches d'un sprint, suivre les corrections de bugs et gérer les versions sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

Tarifs de Microsoft Planner

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur par mois

Microsoft 365 Business Premium : 22 $/utilisateur par mois

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 8,25 $/mois

Microsoft Planner vs Asana : comparaison des fonctionnalités

Quand il s'agit d'organiser toutes ces tâches et de s'assurer que votre équipe reste concentrée, Microsoft Planner et Asana sont très efficaces. Mais ils le font chacun à leur manière.

Comparons-les en détail :

Fonctionnalité Asana Microsoft Planner Visualisation des tâches Diverses vues, notamment tableaux Kanban, listes, calendriers, échéanciers Tableau Kanban Collaboration en équipe Plusieurs canaux Intégration Teams Intégration d'applications tierces Intégrations étendues (par exemple, Slack, Google Drive, Dropbox) Intégrations limitées (principalement aux produits Microsoft) Collaboration en temps réel Mises à jour en direct Synchronisé avec Teams Application mobile Entièrement fonctionnel Accès mobile Fonctionnalité hors ligne Limité (nécessite une synchronisation lors de la reconnexion) Limité (nécessite une synchronisation lors de la reconnexion) Suivi du temps Intégré (automatique et manuel) Via des modules complémentaires Champs personnalisés Hautement personnalisable Personnalisation limitée Outils de rapports Analyses avancées Rapports de base

Comparons maintenant les fonctionnalités en détail :

1. Visualisation des tâches

Asana

Utiliser Asana pour visualiser les tâches, c'est comme entrer dans une salle de contrôle où des écrans affichent tout en temps réel. Vous pouvez choisir entre des listes qui présentent les tâches comme une liste de tâches à faire, des tableaux qui vous donnent un aperçu de type Kanban, des échéanciers sous forme de diagrammes de Gantt et des calendriers pour ceux qui ont besoin de voir comment les tâches s'accumulent jour après jour.

Cet outil est idéal pour les personnes qui pensent de manière visuelle et qui souhaitent planifier et réorganiser leurs projets à l'aide d'une interface simple par glisser-déposer.

Microsoft Planner

Le planificateur vous offre une expérience Kanban simple. Chaque projet dispose de son propre tableau et les tâches sont triées dans des colonnes afin que vous puissiez voir le flux depuis « À faire » jusqu'à « En cours » puis « Terminé ». Bien qu'il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités des vues Asana, il couvre l'essentiel pour les équipes qui travaillent déjà avec la suite Microsoft et préfèrent la simplicité.

Gagnant : Asana — pour ceux qui recherchent une grande variété d'options visuelles et une plus grande flexibilité.

2. Collaboration en équipe

Asana

Considérez Asana comme le hub de communication de votre équipe. Vous pouvez commenter les tâches, envoyer des notifications aux membres de l'équipe et même célébrer l'achèvement d'une tâche avec d'adorables licornes volantes. Asana est conçu pour que tout le monde reste connecté et informé, que ce soit au bureau ou à l'autre bout du monde.

Microsoft Planner

Si votre travail se déroule dans Microsoft Teams, Planner vous semblera familier. Il s'intègre parfaitement à vos discussions et réunions, vous permettant de partager des tâches et des mises à jour sans quitter l'environnement de l'équipe. C'est comme avoir un canal dédié à tout ce qui concerne les projets, ce qui permet à l'équipe de rester concentrée et synchronisée.

Gagnant : Égalité. Planner est idéal pour ceux qui ont investi dans Microsoft Teams, tandis qu'Asana offre des fonctionnalités de collaboration plus étendues pour divers flux de travail.

3. Intégrations d'applications

Asana

Asana ne fait pas la fine bouche quant à ses partenaires. Elle s'intègre à de nombreuses autres applications, du suivi du temps et des rapports au partage de fichiers et aux plateformes de communication. Cette interopérabilité fait d'Asana un outil polyvalent qui s'adapte à presque toutes les technologies que vous utilisez.

Microsoft Planner

Planner fonctionne mieux avec des amis, en particulier avec d'autres applications Microsoft. Pour les équipes habituées à la méthode de travail Microsoft Office, l'intégration de Planner permet de partager des fichiers et des données entre les applications sans aucun problème.

Gagnant : Asana — pour les équipes qui utilisent plusieurs outils et ont besoin de capacités d'intégration tierces étendues.

4. Tarifs

Fonctionnalité Asana Microsoft Planner Idéal pour Forfait Free Personnel : gratuit Non disponible Les individus ou les équipes qui débutent dans la gestion de projet Forfait Starter Starter : 13,49 $/mois Microsoft 365 Business Basic : 6 $ par utilisateur et par mois Équipes de petite à moyenne taille qui ont besoin d'une intégration de base Forfait Business Avancé : 30,49 $/mois Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur par mois Équipes nécessitant des fonctionnalités de gestion de projet et des outils de collaboration plus avancés Forfait Business premium Enterprise : tarification personnalisée Microsoft 365 Business Premium : 22 $/utilisateur par mois Entreprises à la recherche d'un logiciel complet de gestion de projet avec sécurité et assistance avancées Applications Sans objet Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 8,25 $/mois Équipes à la recherche d'intégrations d'applications Microsoft avec des fonctionnalités supplémentaires de gestion de projet Forfait Enterprise Tarification personnalisée Tarification personnalisée Les grandes organisations ou celles qui ont des besoins complexes en matière de gestion de projet et qui ont besoin de solutions sur mesure

Microsoft Planner

Microsoft Planner est probablement le choix le plus pratique et le plus rentable pour les équipes déjà intégrées à l'écosystème Microsoft. Il s'intègre facilement à la suite d'outils Microsoft, ce qui en fait un complément idéal au flux de travail de ceux qui utilisent beaucoup d'autres applications Microsoft.

Asana

Asana, quant à lui, est utile pour les équipes qui ont besoin d'un outil de gestion de projet autonome avec un large tableau de visualisations et d'options de personnalisation. Son niveau gratuit le rend accessible pour un usage personnel ou pour les petites équipes, tandis que ses niveaux supérieurs offrent des fonctionnalités étendues adaptées à des projets plus importants et plus complexes.

Gagnant : Il n'y a pas de « gagnant » unique ici. Le bon choix dépend des circonstances et des exigences spécifiques de l'équipe.

Les équipes doivent tenir compte de facteurs tels que les abonnements existants, l'importance des outils de planification visuelle des projets et la nécessité d'une intégration avec d'autres applications avant de prendre leur décision.

Asana vs Microsoft Planner sur Reddit

Pour mieux comprendre les préférences des utilisateurs entre Asana et Microsoft Planner, nous avons exploré ce que les utilisateurs avaient à dire sur Reddit.

Sur Asana, un utilisateur est très élogieux :

J'adore la façon dont il organise mes tâches, me donne un sentiment d'accomplissement à mesure que je les accomplis et me permet de communiquer/déléguer efficacement à mon équipe. J'ai l'impression de penser en termes de tâches désormais.

J'adore la façon dont il organise mes tâches, cela me donne un sentiment d'accomplissement à mesure que je les accomplis et me permet de communiquer/déléguer efficacement à mon équipe. J'ai l'impression de penser en termes de tâches désormais.

De nombreux utilisateurs préfèrent Asana pour sa capacité à créer des listes de tâches et à aider les équipes à déléguer facilement les tâches. Si vous explorez les alternatives à Asana, notez que les utilisateurs apprécient Asana pour ses outils d'organisation supérieurs et son interface conviviale, mais d'autres outils peuvent mieux convenir à différentes préférences en matière de flux de travail ou à différents besoins en fonctionnalités.

Sur Microsoft Planner, a un utilisateur Reddit du subreddit r/projectmanagement l'a résumé simplement :

J'ai utilisé Planner sur de nombreux projets et il m'a permis, ainsi qu'aux équipes que je dirigeais, d'accomplir notre travail avec succès. Est-ce le meilleur outil qui existe ? Non, mais il fait ce que j'ai besoin qu'il fasse.

J'ai utilisé Planner dans le cadre de nombreux projets et cet outil m'a permis, ainsi qu'aux équipes que je dirigeais, d'accomplir notre travail avec brio. Est-ce le meilleur outil qui existe ? Non, mais il répond à mes besoins.

Cet utilisateur apprécie Planner pour sa simplicité et son efficacité, en particulier si vous utilisez déjà d'autres outils Microsoft. Pour ceux qui recherchent des alternatives à Microsoft Planner, ce point de vue souligne que, bien que Planner soit efficace, d'autres options peuvent offrir des fonctionnalités différentes ou supplémentaires.

Que retenir ?

Reddit est clair : Microsoft Planner est le choix solide et fiable pour ceux qui travaillent dans l'environnement Microsoft. Asana, quant à lui, brille par ses super pouvoirs d'organisation des tâches et par sa capacité à aider les équipes à mieux communiquer.

Si vous recherchez un outil qui s'intègre parfaitement à votre routine Microsoft, Planner vaut le coup d'œil. Mais si vous voulez un outil qui facilite les tâches et le travail d'équipe, Asana pourrait être la solution idéale. Tout dépend finalement de ce que vous attendez de votre outil de gestion de projet pour vous et votre équipe.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Microsoft Planner et Asana

Si Microsoft Planner et Asana ont leurs points forts, il existe un autre concurrent qui mérite d'être pris en considération : ClickUp. Cet outil polyvalent combine des fonctionnalités de gestion de projet, de gestion des tâches et de collaboration sur une seule et même plateforme.

De plus, il offre également le puissant assistant IA ClickUp Brain et plusieurs modèles pour faciliter la gestion de projet pour les équipes de toutes tailles.

1. Plateforme de gestion de projet ClickUp

Simplifiez l'exécution et la livraison de vos projets grâce à la gestion de projet ClickUp

La suite de gestion de projet ClickUp est une plateforme tout-en-un qui aide les équipes à travailler plus intelligemment et à gagner du temps en fournissant des flux de travail connectés, des tableaux de bord en temps réel et des capacités complètes de gestion des connaissances.

Voici comment cela peut vous aider dans la gestion de projet :

Rapprochez les équipes en simplifiant les flux de travail, pour une collaboration et une communication fluides

Suivez tous les détails, la progression et les échéanciers de vos projets grâce aux tableaux de bord dynamiques de ClickUp , qui offrent une visibilité de haut niveau

Augmentez l'efficacité en automatisant les tâches répétitives grâce aux automatisations ClickUp et en générant des rapports détaillés pour surveiller la santé des projets

Personnalisez plus de 15 vues ClickUp pour répondre aux besoins de différentes équipes et différents projets, afin que chacun ait la bonne perspective pour contribuer efficacement

Vous aide à définir les priorités des tâches, à mapper les dépendances entre les tâches, à suivre les charges de travail et les capacités, et à allouer les ressources à ce qui est important, en les alignant sur les objectifs de l'entreprise

Accélère la livraison des projets dans le respect du budget en coordonnant la planification des projets et la collaboration entre les équipes sur une seule plateforme

2. ClickUp Brain

Automatisez et optimisez vos tâches quotidiennes avec ClickUp Brain

ClickUp ne vous aide pas seulement à gérer vos tâches, il utilise l'IA pour rendre votre travail plus intelligent. Avec ClickUp Brain, vous pouvez automatiser les tâches répétitives, obtenir des informations sur vos habitudes de travail, générer des résumés automatiques pour les mises à jour de progression et même prévoir les échéanciers des projets.

C'est comme avoir un assistant personnel qui apprend en permanence à rendre votre équipe plus efficace.

Voici comment cela peut vous aider :

Gestion de projet par l'IA : Automatise les mises à jour de projet et les résumés de compte rendu et synchronise les efforts de l'équipe, réduisant ainsi la charge de travail manuelle nécessaire à la supervision des projets

Gestion des connaissances par l'IA : aide les équipes à suivre, partager et retrouver le contenu et le contexte de l'entreprise depuis leur environnement de travail, ce qui optimise le lieu de travail. Elle peut répondre à des questions relatives à vos tâches, vos documents et même aux membres de votre équipe

AI Writer for Work : Améliore la communication au sein des équipes en fournissant des fonctionnalités d'IA contextuelles et conversationnelles disponibles dans tout ClickUp. Utilisez-le pour générer des réponses par e-mail, des supports marketing, de la documentation sur les exigences des produits, des extraits de code, et bien plus encore !

Lancez l'IA depuis n'importe où : ClickUp Brain agit comme une passerelle IA en libre-service pour rechercher des réponses et maintenir l'équipe dans un flux ininterrompu, accessible depuis la barre d'outils n'importe où dans l'environnement de travail

3. Tâches ClickUp

Allez plus loin que la simple checklist pour améliorer votre productivité avec les tâches ClickUp

Avec les tâches ClickUp, vous obtenez plus qu'un simple endroit où lister vos tâches. Vous pouvez laisser des commentaires détaillés dans des fils, attribuer des actions à effectuer via des commentaires et des @mentions directement dans les tâches, définir des priorités et même suivre le temps passé sur chaque tâche.

Il s'agit d'un logiciel complet de gestion des tâches qui couvre tous les aspects, de la vue d'ensemble aux moindres détails.

Voici comment cela peut vous aider :

Facilite la collaboration sur les tâches avec votre équipe, en permettant d'assigner plusieurs personnes et d'ajouter des fils de commentaires à n'importe quelle tâche

Attribuez des commentaires comme éléments d'action pour vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet

Gagnez du temps dans les discussions interminables grâce aux enregistrements d'écran partageables via ClickUp Clips

Accédez rapidement à n'importe quelle tâche ou sous-tâche de votre projet et visualisez votre travail dans plusieurs affichages

Personnalisez votre environnement de travail avec vos conventions de dénomination et définissez les types de tâches qui conviennent à votre équipe

Créez une base de données de tâches en identifiant les tâches liées aux bugs, aux sprints, aux personnes, etc. à l'aide des types d'éléments. Regroupez les tâches par catégorie afin de créer une base de données pour différents types de tâches

Configurez des tâches récurrentes pour des rappels réguliers, comme des réunions hebdomadaires ou des tâches quotidiennes

4. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Simplifiez la planification de vos projets grâce au modèle de planificateur de projet ClickUp

Ne partez pas de zéro. Utilisez le modèle de planificateur de projet ClickUp pour démarrer sur les chapeaux de roue grâce à des forfaits préétablis que vous pouvez personnaliser autant que vous le souhaitez.

Idéal pour orchestrer le lancement de produits ou gérer les activités d'une équipe, ce modèle vous fournit les outils nécessaires pour affiner votre flux de travail et atteindre vos objectifs efficacement.

Le modèle vous permet de :

Centralisez tous vos plans de projet pour un accès unifié

Suivez facilement les progrès grâce à des tableaux Kanban intuitifs

Coordonnez votre équipe et vos ressources pour améliorer la productivité

C'est le moment crucial. Vous disposez de Microsoft Planner, qui vous convient parfaitement si vous êtes ancré dans l'écosystème Microsoft. Et puis il y a Asana, qui est comme une paire de mains supplémentaire pour tout organiser.

Si vous recherchez un outil qui s'intègre bien aux produits Microsoft et offre des outils de gestion des tâches simples et efficaces, Microsoft Planner pourrait être la solution idéale. Toutefois, si vous avez besoin d'un outil prenant en charge une personnalisation étendue, des intégrations tierces et des modèles de planification stratégique complets, Asana pourrait être le meilleur choix.

Mais réfléchissez-y : et si vous pouviez disposer de toutes ces fonctionnalités au même endroit ? C'est là que ClickUp entre en jeu. C'est comme une voiture électrique cool qui non seulement vous fait avancer, mais le fait avec un sérieux savoir-faire technologique : imaginez une IA intelligente qui prend le volant pour les tâches fastidieuses, un tableau de bord regorgeant de fonctionnalités pour toutes les tâches imaginables et des modèles qui vous permettent de vous lancer dans vos projets en un rien de temps.

Vous voulez voir comment cela fonctionne pour vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !