10 intégrations Salesforce essentielles pour réussir

Grâce à ses fonctionnalités innovantes, Salesforce occupe une position de leader sur le vaste marché des outils de gestion de la relation client. Cependant, ce qui le rend vraiment exceptionnel, ce n'est pas seulement ses fonctionnalités robustes et son interface intuitive, mais aussi sa capacité à s'intégrer de manière transparente à une multitude d'outils et de plateformes.

Chaque nouvel outil que vous intégrez à Salesforce ajoute une couche unique de fonctionnalités à votre expérience CRM. De la rationalisation des flux de travail au déblocage d'informations approfondies, les intégrations Salesforce adaptées peuvent considérablement simplifier votre travail quotidien.

Dans cet article, nous allons découvrir les meilleures intégrations Salesforce.

Que rechercher dans les intégrations Salesforce ?

Voici les éléments à rechercher dans les intégrations Salesforce CRM :

Compatibilité : les problèmes de compatibilité peuvent entraîner des difficultés techniques et rendre l'intégration des données inefficace. Par conséquent, assurez-vous que l'outil que vous choisissez d'intégrer est compatible avec votre instance Salesforce et avec tous les autres outils et sources de données que vous utilisez actuellement pour les données clients et le marketing par e-mail

Fonctionnalités : évaluez l'intégration Salesforce et déterminez si elle répond à vos besoins spécifiques et à votre stratégie CRM. Parmi les fonctionnalités à rechercher, citons notamment des flux de travail conviviaux, une intégration facile des données, la précision des données, la synchronisation des données, des capacités de rapports améliorées, etc.

Facilité d'utilisation : une intégration système compliquée ou trop technique peut entraîner frustration et résistance de la part des utilisateurs Salesforce de votre organisation. Choisissez donc des applications conviviales et intuitives, nécessitant une formation minimale pour votre équipe

Personnalisation : recherchez une intégration Salesforce avec des outils qui vous permettent d'adapter la solution à vos besoins spécifiques. La possibilité de personnaliser les champs, les flux de travail et les interfaces utilisateur garantit que l'intégration s'adapte à vos processus d'entreprise

Fiabilité et assistance : choisissez des intégrations Salesforce proposées par des fournisseurs réputés, qui ont fait leurs preuves en matière de fiabilité et d'excellence du service client. Consultez les avis et témoignages d'autres utilisateurs pour déterminer la réputation du fournisseur et sa réactivité face aux demandes et problèmes des clients

Rentabilité : évaluez la rentabilité des intégrations Salesforce en termes de coût initial, de frais de maintenance continus et de retour sur investissement potentiel. Vous devrez peut-être également inclure le coût des services d'intégration Salesforce que vous choisissez d'utiliser.

Les 10 meilleures intégrations Salesforce à utiliser en 2024

Les meilleures intégrations Salesforce peuvent faire passer votre expérience et votre productivité au niveau supérieur. Découvrez les 10 meilleures intégrations à utiliser en 2024 :

1. ClickUp

Intégrez Salesforce et ClickUp sans effort grâce à Zapier

En tant que plateforme tout-en-un de productivité et de gestion de projet, ClickUp vise à rendre le monde plus productif. Pour mener à bien cette mission, elle offre plus de 1 000 intégrations, plus de 15 vues personnalisables et un ensemble robuste de fonctionnalités collaboratives pour rationaliser vos flux de travail.

L'intégration Salesforce de ClickUp via Zapier vous permet de synchroniser automatiquement une action sur l'une des deux plateformes. Ainsi, si vous créez une opportunité dans Salesforce, ClickUp créera automatiquement une tâche correspondante.

Visualisez les pipelines, suivez et gérez les comptes, collaborez avec votre équipe et bien plus encore avec ClickUp

Les fonctionnalités CRM de ClickUp permettent de gérer les relations avec les clients grâce à plus de 15 vues personnalisables. Vous pouvez visualiser, surveiller et analyser des données telles que la valeur vie client et la taille moyenne des transactions en un seul endroit.

Grâce aux relations entre les tâches et aux champs personnalisés de ClickUp, vous pouvez configurer des flux de travail automatiques pour l'attribution des tâches, l'affectation des prospects, le suivi des clients, etc.

De plus, vous pouvez éliminer les silos et accélérer la communication en centralisant les informations sur les clients et la communication, ce qui fait de ClickUp une alternative parfaite à Salesforce.

Mais si vous ne souhaitez pas changer, vous pouvez toujours profiter de toutes les fonctionnalités exceptionnelles de ClickUp avec Salesforce, avec un minimum d'efforts.

Utilisez la Recherche universelle pour rechercher n'importe quel fichier dans l'ensemble de l'écosystème ClickUp et les applications connectées

La fonctionnalité Recherche universelle de ClickUp vous permet de rechercher rapidement et efficacement n'importe quel fichier dans ClickUp, toutes les applications connectées (y compris Salesforce) et votre disque local. Vous pouvez ajouter des commandes de recherche personnalisées et obtenir des résultats plus précis et plus personnalisés à mesure que vous utilisez la fonctionnalité.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs se sont plaints de la lenteur des temps de réponse pour les tâches complexes

La richesse des fonctionnalités peut être impressionnante au premier abord

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. HubSpot

via HubSpot

La plateforme HubSpot propose des solutions logicielles à intégrer à vos équipes commerciales, d'assistance, de marketing et opérationnelles. Vous pouvez connecter les sources de données, les équipes et les clients de votre organisation via ce logiciel CRM.

HubSpot propose des outils pour les réseaux sociaux et la gestion de contenu, ainsi que des solutions de référencement et d'analyse Web. Sa fonctionnalité d'intégration Salesforce garantit une collaboration fluide entre vos équipes marketing, commerciales et de service. Vous pouvez transférer rapidement des données, obtenir des informations complètes sur les indicateurs de votre entreprise et améliorer la collaboration, tant en interne qu'en externe.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Améliorez la collaboration entre les équipes marketing et commerciales

Synchronisez et transférez en toute transparence les données Salesforce entre les deux plateformes

Acheminez et distribuez facilement les nouveaux prospects aux commerciaux et suivez leur statut en temps réel

Obtenez des informations exploitables sur vos clients en fonction de leurs interactions et de leurs préférences

Personnalisez la synchronisation des enregistrements

Utilisez l'intégration des données HubSpot-Salesforce pour envoyer des e-mails personnalisés et segmenter votre base de données

Suivez les revenus générés par les transactions et les campagnes

Limites HubSpot

Certains utilisateurs ont demandé davantage de personnalisation entre le hub marketing et le hub commercial

De nombreux utilisateurs ont demandé de meilleures fonctionnalités, telles que davantage de plugins, des options de sauvegarde ou de restauration globales, davantage de fonctionnalités pour l'espace membre, des outils de commerce électronique intégrés, etc

Tarifs HubSpot

HubSpot Marketing Hub propose la structure tarifaire suivante :

Free

Starter : 20 $/mois par place

Professionnel : 890 $/mois pour 3 places

Enterprise : 3 600 $/mois pour 5 places

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 5 800 avis)

3. Slack

via Slack

Slack est l'une des applications de messagerie les plus populaires pour les communications internes. Elle réduit le besoin pour les équipes de communiquer par e-mail ou lors de réunions grâce à ses fonctionnalités étendues telles que la messagerie directe, les visioconférences, les groupes, le partage de fichiers, etc.

L'intégration de Slack à Salesforce facilite la collaboration entre les équipes. Vous pouvez partager des enregistrements Salesforce, activer la messagerie en temps réel, recevoir des notifications Slack concernant les mises à jour dans Salesforce, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Recevez des notifications Slack concernant les nouvelles opportunités dans Salesforce et affichez les enregistrements Salesforce dans les canaux Slack

Communiquez entre Slack et Salesforce Chatter

Configurez des alertes dans les canaux Slack en fonction des nouveaux enregistrements Salesforce créés ou des modifications apportées aux enregistrements existants

Collaborez avec toutes les équipes grâce à des mises à jour en temps réel des enregistrements Salesforce

Intégrez les enregistrements Salesforce dans Slack grâce à la fonctionnalité Slack Connect pour les opérations des équipes d'assistance externes

Affichez les messages Slack pertinents dans les enregistrements Salesforce

– Limites de Slack

Certains utilisateurs ont trouvé la fonctionnalité de recherche insuffisante

Les notifications peuvent être envahissantes

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Slack IA est disponible à un prix personnalisé en tant que module complémentaire pour tous les forfaits

Évaluations et avis Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 32 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 100 avis)

4. LinkedIn Ads

via LinkedIn

Dans le cadre des solutions marketing LinkedIn, LinkedIn Ads est idéal pour développer une relation avec un public professionnel. La plateforme offre des informations approfondies sur l'audience afin de suivre l'engagement, de cibler les campagnes et d'exploiter divers formats publicitaires.

Vous pouvez intégrer les publicités LinkedIn Lead Gen à Sales Cloud de Salesforce pour améliorer votre stratégie de génération de leads en quelques étapes d'installation simples. En intégrant Salesforce à LinkedIn Ads à l'aide de Zapier, vous pouvez configurer l'automatisation pour acheminer et gérer les leads, créer de nouveaux leads Salesforce à partir des réponses aux publicités LinkedIn, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de LinkedIn Ads

Ajoutez les nouvelles conversions LinkedIn Ads en tant que prospects Salesforce

Choisissez parmi différents formats publicitaires, notamment le contenu sponsorisé, les messages sponsorisés, les publicités dynamiques et les publicités textuelles

Touchez le bon public grâce aux outils de ciblage de LinkedIn Ads

Utilisez l'analyse pour suivre les indicateurs et améliorer vos campagnes

Ajoutez de nouveaux enregistrements Salesforce à l'audience LinkedIn Ads en tant que contacts

Créez et mettez à jour des enregistrements dans Salesforce en fonction des réponses sur LinkedIn

Ajoutez des enregistrements personnalisés à Salesforce et envoyez même des messages Slack grâce aux nouvelles réponses LinkedIn Ads

Limitations des publicités LinkedIn

Vous ne pouvez pas cibler des zones géographiques spécifiques pour vos publicités

Certains utilisateurs ont trouvé la plateforme coûteuse

Tarifs LinkedIn Ads

LinkedIn Ads propose des tarifs personnalisés.

Évaluations et avis sur LinkedIn Ads

G2 : 4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 avis)

5. Gmail

via YouTube

En tant que l'un des services de messagerie électronique les plus populaires au monde, Gmail offre à ses utilisateurs de nombreux avantages, tels que la sécurité, la rédaction intelligente, les réponses rapides et une interface facile à utiliser. Connecter Gmail à Salesforce peut booster votre productivité et synchroniser toutes vos communications par e-mail.

Cette intégration vous permet d'afficher et de gérer les données Salesforce directement dans la plateforme Gmail, de créer rapidement des enregistrements Salesforce et de renvoyer les e-mails vers Salesforce sans aucune saisie manuelle.

Gmail meilleures fonctionnalités

Joignez des messages électroniques ou des entrées de calendrier aux enregistrements Salesforce

Créez des prospects Salesforce directement depuis votre boîte de réception

Utilisez les modèles d'e-mail Salesforce pour créer ou répondre à des messages

Ajoutez directement à Salesforce les nouveaux contacts non reconnus provenant d'un e-mail

Évitez de passer de Gmail à Salesforce grâce à un accès centralisé aux e-mails et aux enregistrements Salesforce

Accédez aux tâches Salesforce et modifiez leur statut via Gmail

Limitations de Gmail

La conception n'a pas été améliorée de manière significative depuis un certain temps

Il offre un espace de stockage limité gratuitement

Tarifs Gmail

Gmail est disponible en tant que service gratuit. Toutefois, si vous souhaitez disposer d'une adresse e-mail professionnelle et d'options de personnalisation de votre marque, vous pouvez acheter les forfaits Google Workspace, qui sont les suivants :

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gmail

G2 : 4,6/5 (plus de 42 000 avis) (Environnement de travail)

Capterra : 4,8/5 (plus de 12 200 avis)

6. Mailchimp

via Salesforce

Mailchimp est une plateforme de marketing par e-mail qui vous permet de concevoir, d'envoyer et de suivre des campagnes par e-mail. Vous pouvez analyser les performances des campagnes, convertir davantage de clients, configurer des séquences d'e-mails automatisées et faire bien plus encore avec cette plateforme.

Vous pouvez synchroniser les données de votre compte Salesforce avec Mailchimp en intégrant Salesforce à Mailchimp. Cela vous permet de partager rapidement toutes vos pistes commerciales et tous vos contacts, de cibler vos prospects avec des campagnes d'e-mails spécialisées et d'utiliser les données pour créer des segments Mailchimp. Vous pouvez également synchroniser les abonnés entre les deux plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Importez vos contacts, prospects et abonnés depuis Salesforce

Rationalisez la communication en utilisant les abonnés Mailchimp comme prospects Salesforce

Personnalisez l'application pour gérer les données et l'accès des utilisateurs

Utilisez les informations précieuses d'un outil pour améliorer les performances d'un autre

Personnalisez la disposition des pages, des contacts et des prospects

Limites de Mailchimp

Le forfait Free impose des limites très restrictives en matière d'e-mails et d'abonnés

Certains utilisateurs ont trouvé les fonctionnalités de conception limitées

Tarifs Mailchimp

Free

Essentiels : 9,17 $/mois

Standard : 13,70 $/mois

Premium : 273,92 $/mois

*Le prix indiqué correspond à 500 contacts. Le tarif augmente en fonction du nombre de contacts.

Évaluations et avis sur Mailchimp

G2 : 4,4/5 (plus de 5 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 16 800 avis)

7. Gravity Forms

via Gravity Forms

Gravity Forms est un logiciel de création de formulaires qui permet de personnaliser les formulaires en ligne et les flux de travail dans WordPress. Vous pouvez créer des formulaires pour capturer des prospects, automatiser les flux de travail et collecter les paiements.

Grâce à l'intégration Salesforce-Gravity Forms, vous pouvez connecter le CRM Salesforce à WordPress Gravity Forms. Cela vous permet d'ajouter et de mettre à jour automatiquement les envois de formulaires Gravity Forms sur votre compte Salesforce pour une meilleure gestion des prospects et une collecte de données plus efficace, ainsi que pour améliorer les rapports et les analyses, l'évolutivité et la personnalisation.

Les meilleures fonctionnalités de Gravity Forms

Intégrez le formulaire Gravity Forms à Salesforce Lead, Contact ou Case

Créez efficacement des formulaires à l'aide du générateur de formulaires par glisser-déposer

Créez des formulaires hautement accessibles

Réalisez facilement des sondages, recueillez des commentaires et enregistrez des inscriptions

Résolvez des cas d'utilisation complexes grâce à la logique conditionnelle

Limitations de Gravity Forms

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées

Les utilisateurs trouvent l'interface peu pratique et dépassée

Tarifs Gravity Forms

Licence de base : 59 $ (facturée annuellement)

Licence Pro : 159 $ (facturée annuellement)

Licence Elite : 259 $ (facturée annuellement)

Licence à but non lucratif : 129 $ (facturée annuellement)

Évaluations et avis sur Gravity Forms

G2 : 4,7/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

8. Typeform

via Typeform

Typeform est un outil de création de sondages qui permet de créer des formulaires percutants pour les inscriptions, les commentaires, les recherches et tout autre usage imaginable. Il facilite la collecte efficace de données grâce à des formulaires intégrés et à l'intégration avec les plateformes que vous utilisez régulièrement.

L'intégration de Typeform à Salesforce vous permet de mapper automatiquement les champs Typeform chaque fois que votre formulaire est soumis. Travaillez avec une interface facile à utiliser pour créer différents formulaires et générer rapidement des prospects.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Créez des formulaires, des sondages et des quiz

Synchronisez la liste des formulaires disponibles dans Typeform et les réponses à ces formulaires avec les données Salesforce

Mappez les formulaires Typeform à des objets Salesforce tels que Lead, Opportunité, Contact, Compte et Cas

Personnalisez la fréquence de synchronisation des données/réponses Salesforce avec Typeform

Gérez les tickets du service client et menez des campagnes marketing grâce à des données centralisées

Limitations de Typeform

L'intégration Salesforce est uniquement disponible dans le forfait Business

Certains utilisateurs ont trouvé cet outil un peu cher

Tarifs Typeform

Free

Basique : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Business : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 830 avis)

9. Calendly

via Calendly

Calendly est une plateforme d'automatisation de la planification, idéale pour les équipes qui organisent fréquemment des réunions. Elle élimine les allers-retours par e-mail et permet de gagner un temps précieux. Il n'est donc pas étonnant qu'elle figure parmi les intégrations Salesforce les plus populaires auprès des équipes commerciales de toutes les entreprises.

L'intégration Calendly-Salesforce élimine le besoin de mettre à jour Salesforce manuellement et vous permet de vous concentrer davantage sur vos clients. Calendly crée automatiquement un nouveau prospect, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité dans Salesforce lorsque vous planifiez de nouvelles réunions. De cette façon, vous pouvez conclure des ventes plus efficacement et planifier des prospects à forte valeur ajoutée sur-le-champ. Avec Calendly Routing, vous pouvez qualifier, acheminer et gérer des réunions, des évènements, des séminaires et des rendez-vous à l'aide de vos formulaires marketing et directement à partir des enregistrements Salesforce.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Ajoutez automatiquement des réunions Calendly à un enregistrement Salesforce existant ou créez-en un nouveau

Obtenez des données précises et actualisées depuis Calendly directement dans Salesforce

Synchronisez les données Calendly pour des groupes spécifiques afin d'éviter toute confusion et d'exclure les données non pertinentes de Salesforce

Affichez les réunions à venir et passées depuis Salesforce

Suivez et mesurez l'activité depuis Calendly

Limitations de Calendly

Disponible uniquement avec les forfaits Teams et Enterprise

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par place

Teams : 20 $/mois par place

Enterprise : À partir de 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 400 avis)

10. Eventbrite

via Eventbrite

Eventbrite est une plateforme de gestion d'évènements qui vous permet de créer des pages d'évènements personnalisables, de commercialiser des évènements et de vendre des billets. Elle facilite également l'inscription des utilisateurs, le traitement des paiements, l'automatisation et la personnalisation des e-mails, ainsi que la promotion sur les réseaux sociaux. Elle fait partie des intégrations Salesforce les plus populaires pour le marketing événementiel.

L'intégration d'Eventbrite à la plateforme Salesforce vous permet de synchroniser les données relatives aux évènements, aux commandes et aux participants entre les deux outils. L'intégration créera automatiquement des prospects, des contacts et des comptes à partir de la liste des participants fournie par Eventbrite.

Meilleures fonctionnalités d'Eventbrite

Affichez et suivez toutes les données relatives aux évènements sur Salesforce

Créez des rapports pertinents à l'aide de l'intégration des données d'évènements et de Salesforce

Recevez des notifications dès qu'un nouveau prospect Salesforce est créé

Mappez les champs des participants d'Eventbrite vers les prospects et les contacts de Salesforce

Limites d'Eventbrite

Certains utilisateurs ont trouvé le service client peu réactif

Il manque de personnalisation

Tarifs Eventbrite

Gratuit : jusqu'à 25 tickets

Flex : 9,99 $/évènement pour un maximum de 100 billets

Pro : 29 $/mois pour un maximum de 100 tickets

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Eventbrite

G2 : 4,3/5 (plus de 760 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 900 avis)

Améliorez votre expérience Salesforce avec ClickUp !

Grâce à ses fonctionnalités innovantes, Salesforce est devenu l'un des outils préférés des équipes commerciales et marketing dans d'innombrables organisations. Les intégrations Salesforce que nous avons incluses ici vous aideront à tirer le meilleur parti de votre expérience Salesforce, en augmentant considérablement votre productivité et votre efficacité.

Choisissez l'intégration Salesforce qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous avez besoin d'une alternative CRM ou d'un outil d'automatisation du marketing, HubSpot ou LinkedIn Ads sont les meilleurs choix. Gmail et Mailchimp vous conviendront mieux si vous avez besoin d'applications Salesforce pour gérer vos e-mails.

Cependant, si vous recherchez la meilleure intégration Salesforce qui réponde à tous vos besoins et connecte des systèmes disparates, essayez ClickUp. Il fonctionne comme un logiciel de collaboration, de CRM et de base de données clients, une solution tout-en-un dotée de fonctionnalités puissantes. Essayez-le gratuitement en vous inscrivant dès maintenant!