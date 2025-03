10 intégrations essentielles de la force de vente pour la réussite

Avec ses fonctionnalités innovantes, Salesforce occupe une position de leader sur le vaste marché des outils de gestion de la relation client. Cependant, ce qui le rend vraiment exceptionnel, ce n'est pas seulement la robustesse de ses fonctionnalités et l'intuitivité de son interface, mais aussi sa capacité à s'intégrer de manière transparente à une pléthore d'outils et de plateformes.

Chaque nouvel outil que vous intégrez à Salesforce ajoute une couche de fonctionnalité unique à votre expérience CRM. De la rationalisation des flux de travail au déblocage d'informations approfondies, les bonnes intégrations Salesforce peuvent considérablement simplifier votre vie professionnelle quotidienne. Dans ce blog, nous explorerons les meilleures intégrations Salesforce. Que devez-vous rechercher dans les intégrations Salesforce ? Voici les éléments que vous devez rechercher dans les intégrations CRM Salesforce :

Compatibilité : Les problèmes de compatibilité peuvent entraîner des maux de tête techniques et rendre l'intégration des données inefficace. Par conséquent, assurez-vous que l'outil que vous choisissez d'intégrer est compatible avec votre instance Salesforce et avec tous les autres outils et sources de données que vous utilisez actuellement pour les données clients et le marketing par e-mail. *Fonctionnalités : Évaluez l'intégration Salesforce et déterminez si elle répond à vos besoins spécifiques et undefined . Parmi les fonctionnalités à rechercher, citons des flux de travail conviviaux, une intégration facile des données, la précision des données, la synchronisation des données, des capacités de rapports améliorées, etc. *Facilité d'utilisation : une intégration de système compliquée ou trop technique peut entraîner de la frustration et de la résistance de la part des utilisateurs de Salesforce dans votre organisation. Par conséquent, choisissez des applications conviviales et intuitives, nécessitant une formation minimale pour votre équipe

recherchez une intégration Salesforce avec des outils qui vous permettent d'adapter la solution à vos besoins spécifiques. La possibilité de personnaliser les champs, les flux de travail et les interfaces utilisateur garantit que l'intégration s'adapte aux processus de votre entreprise. choisissez des intégrations Salesforce de fournisseurs réputés, ayant fait leurs preuves en matière de fiabilité et d'excellence du service client. Recherchez les avis et les témoignages d'autres utilisateurs pour déterminer la réputation du fournisseur et sa réactivité aux demandes et aux problèmes des clients Rentabilité : évaluez la rentabilité des intégrations Salesforce en termes de coût initial, de frais de maintenance courants et de retour sur investissement potentiel. Vous devrez peut-être également inclure le coût des services d'intégration Salesforce que vous choisissez d'utiliser. ## Les 10 meilleures intégrations Salesforce à utiliser en 2024

Les meilleures intégrations Salesforce peuvent faire passer votre expérience et votre productivité au niveau supérieur. Découvrons les 10 meilleures intégrations à utiliser en 2024 : ### 1. ClickUp Intégrer Salesforce et ClickUp sans effort grâce à Zapier En tant que plateforme tout-en-un de productivité et de gestion de projet, ClickUp vise à rendre le monde plus productif. Pour accomplir cette mission, elle offre plus de 1 000 intégrations, plus de 15 affichages personnalisables et un ensemble robuste de fonctionnalités collaboratives pour rationaliser vos flux de travail. undefined via Zapier vous permet de synchroniser automatiquement une action sur l'une des deux plateformes. Ainsi, si vous créez une opportunité dans Salesforce, ClickUp créera automatiquement une tâche pour celle-ci. Visualisez les pipelines, suivez et gérez les comptes, collaborez avec votre équipe, et plus encore avec ClickUp Bénéficiez de ses fonctionnalités de CRM collaboratif undefined , liez les clients à leurs données d'achat et à d'autres détails en utilisant /href/ https://clickup.com/features/dependencies Relations dans ClickUp /%href/ Attribuez automatiquement des tâches et des clients à des personnes en fonction de champs spécifiques en utilisant *Business : 12 $/mois par utilisateur *Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs *ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois #### Notes et avis sur ClickUp *G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis) ou un outil d'automatisation du marketing, HubSpot ou LinkedIn Ads sont les meilleurs. Gmail et Mailchimp vous conviendront mieux si vous avez besoin d'applications Salesforce pour gérer vos e-mails. Cependant, si vous recherchez la meilleure intégration Salesforce qui répond à tous vos besoins et connecte des systèmes disparates, essayez ClickUp. Il travaille comme un logiciel de collaboration, CRM et undefined — une solution tout-en-un dotée de fonctionnalités puissantes. Essayez-la en vous inscrivant gratuitement sur /%href/ https://clickup.com/signup !