20 idées de sprints rétrospectifs pour maintenir l'engagement de votre équipe Agile

Constatez-vous des inefficacités répétitives dans des projets successifs ? Votre choix d'idées rétrospectives peut déterminer l'efficacité avec laquelle vous résoudrez ces écarts de productivité.

Les rétrospectives de sprint sont un moyen de passer en revue les réalisations passées et d'emplacement les domaines d'amélioration. Toutefois, si les membres de l'équipe estiment que la forme de la rétrospective pourrait être plus variée, plus productive et plus connectée aux résultats réels, cela peut conduire à l'apathie et à une participation passive.

Vous devriez chercher des moyens de gamifier vos réunions de rétrospective de sprint et de les rendre plus agréables pour chaque membre de l'équipe

En tant que gestionnaire de projet ou scrum master, vous devriez rendre les discussions rétrospectives amusantes pour stimuler l'engagement. Cela aide votre équipe à travailler ensemble plutôt que d'être en compétition les uns avec les autres. Faites en sorte que votre prochaine réunion de rétrospective soit détendue et mémorable pour que le moral de votre équipe soit au beau fixe, en particulier dans les environnements agiles au rythme rapide.

Voici 20 idées de rétrospectives de sprint pour maintenir l'engagement de votre équipe.

20 idées de rétrospective de sprint pour votre prochaine réunion

Pour surmonter le désengagement, vous devez :

Démontrer activement comment les apports de ces sessions conduisent à des améliorations tangibles

Mettre en forme des rétrospectives variées et interactives pour maintenir la fraîcheur des réunions

Favoriser une atmosphère inclusive où chaque membre de l'équipe a le sentiment que sa voix est entendue et valorisée

Ces 20 idées de rétrospective de sprint ravivent la part d'imagination dans l'attitude de votre équipe à l'égard des activités de rétrospective. 👇

1. Rétrospectives échelonnées

Les rétrospectives échelonnées sont parfaites pour les équipes qui ont l'impression que leurs rétros conduisent à des idées plutôt qu'à un suivi.

Ces rétrospectives s'étendent sur quatre jours. Le premier jour, vous recueillez des données pour compiler les réponses des membres de votre équipe en un seul endroit. Le deuxième jour, vous utilisez un sondage pour identifier les domaines prioritaires sur la base de leurs opinions collectives.

Le troisième jour est consacré à des discussions ouvertes et à des séances de remue-méninges pour trouver des solutions réalisables. Enfin, le quatrième jour, concluez la rétrospective en demandant aux employés de valider des actions spécifiques.

Examinez la norme le forfait de sprint pour avoir une idée de chaque étape.

2. A aimé, appris, manqué, désiré (4Ls)

Le modèle des 4L permet d'analyser les résultats positifs et négatifs de vos sprints passés.

Vous pouvez diviser les réponses de votre équipe en quatre colonnes pour évaluer ce qu'elle a apprécié, appris, manqué et désiré.

Attendez-vous à des points de vue variés de la part de différents membres de votre hiérarchie. Il s'agit là d'un outil précieux idée post-mortem qui consiste à recueillir des commentaires et à découvrir comment les facteurs internes et externes ont influencé votre équipe de mêlée.

Télécharger ce modèle Modèle ClickUp's 4Ls Retro permet à votre équipe d'approfondir les enseignements tirés du dernier projet. Ce modèle de rétrospective vous permet de :

Recueillir les commentaires individuels et les consolider pour obtenir une version résumée

D'emplacements pour les départements qui ont besoin d'être améliorés

De donner à votre équipe les moyens de repérer et de résoudre les problèmes répétitifs

Organiser une séance de remue-méninges et réfléchir aux opinions de chaque membre

3. Rétrospective des montgolfières

Lorsque l'on parle de gamification des discussions, cette idée de rétrospective de sprint est tout à fait à sa place. Évaluez votre dernier sprint en liant les opinions de votre équipe à l'environnement immédiat d'une montgolfière.

Dans la rétrospective de la montgolfière, le ciel ensoleillé indique des évènements positifs imminents, et l'air chaud signifie les activités et les indicateurs qui font avancer votre équipe.

De la même manière, les nuages orageux indiquent les revers courants qui font obstacle à votre projet, et les sandbags empêchent votre équipe de passer en première vitesse.

4. Histoire agile

Les histoires agiles prennent en compte les récits des utilisateurs pour décoder les opinions de plusieurs membres de l'équipe. La nature cyclique de cette idée rétrospective est adaptée à la collecte d'opinions et à la manipulation des changements de conception dans une installation agile.

Les scrum masters expérimentés utilisent souvent cette méthode pour maintenir une communication transparente entre les parties prenantes et les départements produits.

Le modèle de rétrospective agile commence par un brainstorming sur les perspectives de nouvelles fonctionnalités, suivi de la création de mini-tâches pour chaque fonctionnalité à développer. Il peut aider à rédiger des histoires faciles à absorber sur différentes fonctionnalités en peu de temps.

Télécharger ce modèle Modèle de récit agile de ClickUp est idéal pour étudier les différents points de vue des membres de l'équipe sur des projets passés. Ce modèle de rétrospective vous permet de :

Aiguiser la communication entre les parties prenantes et votre équipe

Resserrer les processus de développement de votre projet grâce à de nouvelles fonctionnalités

Organiser des sessions mensuelles pour analyser la progression et les inefficacités

Catégoriser les tâches pour améliorer la cohérence globale de votre équipe

Also Read:*

le site web de l'association est en cours de développement https://clickup.com/fr-FR/blog/3202/outils-agiles/ les outils agiles que votre équipe devrait utiliser /%href/

5. La chasse aux œufs de Pâques

Continuez à faire craquer les œufs de Pâques pendant que votre équipe chasse les actions pour une amélioration ultra-rapide des processus grâce à cette idée de rétrospective.

Mettez ce thème de rétrospective de Pâques en action en identifiant votre carte au trésor, votre œuf fêlé, votre œuf magique et votre œuf d'or. 🪺

Voici comment utiliser ces éléments amusants :

La carte au trésor désigne ce qui a facilité la recherche d'une solution

L'œuf fêlé identifie les problèmes qui ont rendu la tâche difficile

L'œuf magique vous donne une seconde chance en vous permettant de choisir un élément que vous aimeriez changer si vous pouviez refaire le projet

L'œuf d'or indique qui ou quoi mérite la couronne dans le dernier sprint. S'agissait-il d'une personne ou d'un processus ? Comment cela a-t-il fait tourner le projet en votre faveur ?

6. Démarrer, arrêter et continuer

Il s'agit de l'une des formes les plus populaires et les plus pratiques pour mettre en œuvre une rétrospective.

Il consiste à demander à l'équipe :

Que devrions-nous commencer à faire ?

Qu'est-ce que nous faisons maintenant et que nous devons arrêter ?

Que faisons-nous actuellement et que devrions-nous continuer à faire ?

Cette idée peut aider à améliorer les pratiques de gestion du temps et réduire les dépenses opérationnelles

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-302.png Un diagramme Début-Arrêt-Continuité améliore la productivité, identifie les domaines à améliorer, favorise l'esprit d'équipe et la collaboration, et mesure les cours, entre autres avantages pour les deux membres de l'équipe.

https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6327830&_gl=1*j3yhxt*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle Start Stop Continue de ClickUp permet de savoir quelles activités ou quels processus votre équipe devrait commencer, arrêter et poursuivre. Ce modèle de rétrospective vous permet de :

Promouvoir une culture de l'auto-réflexion après chaque projet

D'encourager les équipes à surveiller de près ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

D'identifier et d'améliorer les processus qui fonctionnent bien

Reconnaître les départements qui peuvent multiplier vos marges bénéficiaires

En savoir plus sur les différentes outils scrum et flux de travail scrum pour prendre des décisions calculées sur les activités à démarrer, à arrêter ou à poursuivre.

7. Le groupe de rock 🎸

Mettez en forme si votre équipe agile s'appuie régulièrement sur des rétros. Il s'agit plutôt d'un débriefing sur les performances réalisées.

Pour le rendre intéressant, donnez à votre équipe un nom de groupe, ou laissez les membres de l'équipe en inventer un ! Maintenant, utilisez des métaphores de groupe de rock pour évaluer la performance de l'équipe.

Évaluez la "scène" ou la manière dont votre groupe (équipe) s'est acquitté de ses tâches

Passez à l'installation des "coulisses" et analysez ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est-à-dire les choses qui se sont produites et dont seuls certains membres de l'équipe sont au courant

Mettez l'accent sur l'"équipe de route" afin d'humaniser le processus. Quelles contributions ont été épiques et lesquelles ont été inefficaces ?

Enfin, utilisez la "setlist" pour observer votre performance à partir d'une vue d'ensemble et afficher les points à améliorer

ClickUp's outil de gestion de projet supervise l'ensemble de la chaîne de cette rétrospective d'un groupe de rock, depuis la collaboration sur les tâches internes en coulisses jusqu'à l'identification du membre de l'équipe de route le plus productif.

8. Les leçons à tirer de la gestion de projet

Ce support rétro surveille et note les actions réussies par l'équipe afin de les répéter dans les sprints futurs. En cours d'identification des actions incorrectes pour la prévention, vous gagnez en clarté sur la façon dont le projet a progressé.

Il se concentre sur les leçons clés et les documente pour faciliter le partage.

Que ce soit pour les scrum masters comme vous ou pour les équipes de sprint, cette méthode permet de découvrir un énorme potentiel d'amélioration des processus.

En outre, vous pouvez envisager l'utilisation d'un outil de gestion de projet pour maintenir votre précision et votre productivité au plus haut niveau. 📈

Télécharger ce modèle Modèle de leçons tirées de la gestion de projet de ClickUp présente des informations sur les réussites et les échecs qui ont une incidence sur les résultats de votre projet. Vous pouvez également utiliser ce modèle de rétrospective pour :

Noter les enseignements prometteurs de chaque projet passé

Utiliser des outils de suivi visuel pour contrôler la progression du projet

Détecter les problèmes plus tôt afin d'éviter les interférences futures dans votre projet

Documenter les faux pas afin d'éviter les mêmes erreurs

9. Garder, laisser tomber, commencer

Cette méthode tient compte de ce que vous souhaitez conserver et abandonner, suivi de nouvelles pistes à explorer. Plus que logique, ce processus rétrospectif est intuitif et implique des changements qui placent votre équipe de sprint sur la première place.

Il élimine ce qui ne fonctionne pas et combine des méthodes existantes avec des concepts de gestion de projet innovants.

Cette technique d'évaluation est suffisamment simple pour travailler avec vos préférences outils rétrospectifs .

10. Rétrospective d'un voilier

Le rétrospective des voiliers consiste à stimuler les idées et les opinions sur le sprint passé d'une manière amusante. ⛵️

Dans cette approche, les équipes agiles imaginent les membres de leur équipe comme des marins ramant sur une ligne en direction d'une île déserte. Que l'île soit votre objectif ; le vent personnifie ce qui vous fait avancer.

En poursuivant les métaphores, l'ancre retient votre escouade, et l'iceberg est ce qui bloque votre chemin et crée des risques.

Cette méthode aide les équipes à s'orienter vers un objectif et à communiquer tout en gardant une certaine légèreté.

Télécharger ce modèle Modèle de bateau à voile de ClickUp permet de ludifier l'ensemble du processus de rétrospective pour votre équipe. Le modèle de rétrospective vous permet :

Utiliser des repères visuels pour extraire des idées créatives de votre équipe

De fixer des paramètres et des objectifs en fonction de la capacité de votre équipe

Effectuer une analyse complète avec la participation de tous les membres de l'équipe

Déterminer un plan pour atteindre les résultats de votre projet

11. Rétrospective de Cupidon

Il n'est pas nécessaire de toujours se focaliser sur les résultats et non sur l'appréciation. Cette idée de rétrospective priorise la reconnaissance du travail à fort impact et à forte valeur par rapport aux inconvénients.

Commencez par encourager votre équipe agile à reconnaître la façon dont elle a fait la différence au cours du dernier sprint. Ensuite, exprimez votre admiration pour un attribut spécifique de chaque collègue. Faites en sorte qu'il y ait un rapport 80:20 entre l'appréciation et les suggestions.

Terminez la session en demandant à chacun ce qu'il a aimé dans le dernier sprint et ce qu'il aimerait que l'équipe réalise ou acquière dans le prochain sprint.

N'oubliez pas de travailler avec un diagramme de vitesse de sprint pour estimer la portée des sprints à venir et répondre aux attentes des parties prenantes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/Sprint-Velocity-In-ClickUp.png Vélocité du sprint dans ClickUp /$$img/

Faites de meilleures estimations en personnalisant l'intervalle de vitesse dans ClickUp

12. Brainstorming de la rétrospective du sprint

Parfaite pour un dialogue en flux libre, cette rétro collecte sans effort les opinions collectives des coéquipiers pour créer une vision unifiée. Vous pouvez suivre les réalisations par rapport à l'intention générale de l'équipe et découvrir ce qui mine le moral de votre équipe.

Un modèle de brainstorming de rétrospective de sprint décompose l'activité en six étapes faciles à suivre.

Fixer des objectifs Identifier le thème et le sujet Créer et répartir les tâches en rapport avec le sujet Rassembler les informations en retour Analyser les opinions et Créer un forfait d'action

Télécharger ce modèle Modèle de brainstorming pour la rétrospective de sprint de ClickUp paramètre votre équipe en vue d'une amélioration continue et d'une meilleure coordination du projet. Ce modèle vous permet de :

D'afficher les vues de tous les membres de l'équipe dans une seule vue d'écran

Révéler les goulets d'étranglement qui affectent négativement les performances de votre équipe

Utiliser les notifications pour suivre les résolutions et les changements de processus

D'élaborer des stratégies exploitables pour améliorer le prochain sprint de votre équipe

13. Fou, triste, heureux

L'étude des aspects émotionnels des opinions de vos collaborateurs vous en apprend beaucoup sur les projets collés.

Plutôt que d'étudier leurs actions, étudiez ce qu'ils ont ressenti. Cela révèle généralement des problèmes plus importants qui ont stressé votre équipe au cours des sprints précédents.

C'est l'idée de la rétrospective "folle, triste, heureuse". Ici, vous demandez aux participants d'exprimer ce qui les a frustrés ou agacés (mad), ce qui les a déçus (sad), et ce qui leur a apporté de la joie ou de la fierté (glad).

14. Rétrospective asynchrone

Comme son nom l'indique, une rétrospective asynchrone soulage votre équipe de l'inconfort de la planification et de l'interruption de leurs flux de travail. C'est l'idéal, en particulier pour les équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires

Outre le fait qu'elle leur offre la liberté de répondre en leur temps et dans leur espace, cette méthode évite que les idées individuelles ne soient colorées par les opinions des collègues.

Cette rétro permet à vos employés de participer quand ils le souhaitent. Par exemple, ils peuvent partager leurs idées à tout moment au cours d'un sprint, et pas seulement lors d'une session rapide de 10 minutes au début. Une fois que tout le monde a partagé ses idées, votre équipe les regroupe, vote pour les plus importantes, puis élabore un forfait d'action sur la base de ces idées. La fonctionnalité Sprints de ClickUp vous permet de concevoir et d'automatiser des cycles de sprint, petits ou grands, en marquant des priorités, en assignant des tâches secondaires, etc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-41.png ClickUp Sprint Planning (Planification du sprint) /$$img/

Accélérez la planification de sprint Agile et passez à travers les épiques sans effort avec ClickUp

15. Les pirates

Des jeux de rétrospective amusants comme celui-ci peuvent susciter l'enthousiasme de toute l'équipe. C'est une excellente option pour les équipes qui ont du mal avec les formes traditionnelles de rétrospective, car vous pouvez l'adapter aux besoins de votre équipe.

L'activité est dirigée par un "capitaine pirate" qui veille à ce que l'équipe reste sur la bonne voie et s'amuse. Voici comment cela fonctionne.

Chaque membre de l'équipe reçoit une carte au trésor contenant des questions ou des invitations liées aux réalisations et aux défis de l'équipe Les membres de l'équipe discutent de leurs réponses aux questions et identifient leurs réalisations les plus importantes L'équipe élabore ensuite un forfait pour conserver et améliorer ces réalisations

16. DAKI

DAKI signifie Drop, Add, Keep, and Improve. Il s'agit d'un modèle puissant pour les équipes agiles, qui les aide à réfléchir à leur travail récent et à identifier les actions spécifiques à entreprendre pour aller de l'avant.

Voici comment vous pouvez l'appliquer à votre équipe :

Utilisez un Tableau numérique, séparez-le en quatre colonnes et libellez-les dans l'ordre : Abandonner, Ajouter, Conserver et Améliorer Spécifiez les colonnes avec un sujet si vous souhaitez centrer le retour d'information sur un processus, un outil ou un flux de travail particulier Demandez à votre équipe d'ajouter au moins un élément à chaque colonne

C'est un excellent moyen d'acquérir de nouvelles connaissances en demandant à votre équipe de remettre en question la valeur des pratiques actuelles et de les affiner.

17. Rétrospective des niveaux d'énergie

Cette rétro est un exercice de réflexion conçu pour comprendre les hauts et les bas du projet ou de l'activité de votre équipe. Elle se compose de trois éléments essentiels : L'augmentation de l'énergie, la diminution de l'énergie et le maintien de l'énergie.

Stimulation énergétique: Votre équipe réfléchit aux moments qui l'ont stimulée au cours du projet. Il peut s'agir de réussites, de collaborations positives ou d'expériences qui ont alimenté leur enthousiasme

Votre équipe réfléchit aux moments qui l'ont stimulée au cours du projet. Il peut s'agir de réussites, de collaborations positives ou d'expériences qui ont alimenté leur enthousiasme Drainage d'énergie: Ils identifient les tâches ou les activités qui drainent leur énergie. Il peut s'agir de tâches répétitives, de conflits ou d'expériences qui les ont épuisés

Ils identifient les tâches ou les activités qui drainent leur énergie. Il peut s'agir de tâches répétitives, de conflits ou d'expériences qui les ont épuisés Maintenance de l'énergie: Ils réfléchissent aux activités qui maintiennent leur niveau d'énergie. Il peut s'agir de pauses, d'interactions sociales ou d'expériences qui l'ont aidé à se ressourcer

Une fois que vous les connaissez, déterminez quelles pratiques ou tâches renouvellent leur baromètre énergétique.

18. Rétrospective de l'alpiniste

La rétrospective de l'alpiniste est un modèle unique pour réfléchir au parcours et à la progression de votre équipe. Il s'agit d'une ascension métaphorique d'une montagne où les membres de votre équipe réfléchissent à leurs expériences, leurs défis et leurs réalisations.

Vous utilisez quelques invites pour mener cette rétro. Voici un exemple que vous pouvez essayer avec votre équipe :

Jalons: Quels sont les évènements ou les accomplissements significatifs qui ressortent de votre parcours ?

Quels sont les évènements ou les accomplissements significatifs qui ressortent de votre parcours ? Obstacles: Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés et comment les avez-vous surmontés ?

Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés et comment les avez-vous surmontés ? Préparation: Quels préparatifs ou ajustements avez-vous fait pour assurer votre réussite ?

Grâce à cet outil de rétrospective, votre équipe peut acquérir une nouvelle perspective sur son parcours, apprécier les défis qu'elle a surmontés et se réjouir de la prochaine étape d'ascension.

19. Analyse SWOT

Classique depuis les années 1960, l'analyse SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) fait remonter à la surface les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces perçues par votre équipe.

Qu'il s'agisse de déterminer ce qui alimente votre équipe ou ce qui la fait reculer sur l'échelle de la productivité, cette activité est idéale lors de la mise à niveau d'un produit ou d'un service

Vous pouvez réaliser efficacement cette activité en six étapes faciles.

Commencez par demander aux membres de votre équipe de réfléchir au sprint ou à l'évènement en cours afin d'identifier leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités et les menaces Laissez environ 10 minutes à chacun pour noter ses idées et les classer dans la catégorie SWOT appropriée Regroupez les éléments connexes et discutez-en collectivement Organisez une session de brainstorming pour évaluer la nouveauté, la faisabilité et l'impact de ces idées Collaborer à la définition d'étapes exploitables pour le prochain sprint Conclure en votant sur les actions les plus cruciales à mettre en œuvre pour aller de l'avant

20. Rétrospective des trois petits cochons

Cette rétrospective utilise le conte classique pour enfants pour analyser les risques potentiels de votre projet.

Vous demandez aux membres de votre équipe scrum de placer les processus spécifiques de l'entreprise et les activités des départements dans trois colonnes, chacune représentant un type différent de " maison " construite par les trois petits cochons : la paille, les bâtons et les briques.

La colonne Maison de paille consigne les facteurs susceptibles d'échouer

La maison de bâtons contient les facteurs plus solides qui nécessitent des améliorations

La colonne "Maison de briques" recense les facteurs dont le suivi est conforme aux attentes et qui ne nécessitent pas de modifications mineures ou importantes

Organiser des sessions de rétrospective pour les équipes de scrum nécessite plus que de poser des questions et d'uniformiser les opinions collectives. Bien que nous ayons déjà parcouru quelques exemples de rétrospectives de sprint ces conseils vous permettront de les gérer efficacement.

1. Cultiver des espaces sûrs et créatifs

Votre équipe peut ne pas exprimer ses véritables opinions de peur d'être libellée comme insensible ou illogique. Il est de votre devoir de :

Créer un environnement sûr où votre équipe a le sentiment de pouvoir exprimer ses opinions

Donner la priorité à la sécurité psychologique

Garantir une zone exempte de tout jugement

Encourager les opinions créatives par le biais d'un système de récompense

2. Utiliser la technologie pour un meilleur engagement Outils de planification du sprint et

les solutions de gestion de projet offrent un intervalle de fonctionnalités de suivi de la productivité et d'élaboration des tâches afin de réduire les calculs manuels. Vous pouvez impliquer davantage d'outils technologiques en

Promouvant les tableaux numériques interactifs et les documents partagés

Demandant des commentaires constructifs en temps réel avec des tableaux blancs virtuels

Consolider automatiquement les opinions dans des résumés avec un outil de rédaction IA

Acheter des abonnements à des logiciels d'IA

Utiliser des outils de représentation visuelle pour une collaboration plus rapide

3. Susciter des discussions fructueuses

Garder tout le monde collé à la discussion peut être délicat dans une éthique de travail moderne qui favorise le multitâche rapide et le travail hybride. Vous pouvez changer cette norme en :

Invitant les membres de l'équipe à animer des réunions rétrospectives

Accueillant une nouvelle perspective à travers différents thèmes

Évaluer les défis du point de vue des chefs d'équipe

Encourager les membres de l'équipe à s'approprier le processus d'amélioration continue

Alterner entre des questions ludiques et des questions spécifiques à une tâche

4. Mettre en œuvre des solutions concrètes

Concentrez-vous sur des solutions concrètes qui permettent aux membres de votre équipe de rester proactifs et vigilants. Pensez à les intégrer :

Des éléments d'action SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps)

La hiérarchisation des tâches entre les sous-départements

L'obligation de rendre compte fait partie de l'ADN de votre équipe

Des boucles de suivi pour contrôler la progression du projet

Évaluations à mi-parcours du sprint pour passer en revue les actions en cours

Leverage Fun Retrospective Ideas for Success in the Next Sprint (Tirez parti d'idées amusantes de la rétrospective pour assurer la réussite du prochain sprint) ClickUp Gestion de projet agile et

Plate-forme de planification du sprint simplifie la façon dont vous extrayez des informations exploitables sur le point de vue de votre équipe sur les projets existants en cours de développement.

Mieux encore, les modèles de planification de sprint de ClickUp simplifient la conception des sprints de projet les plus compliqués. Utilisez différentes idées de rétrospective pour encourager la collaboration et les discussions ouvertes. Lorsque vous réfléchissez à de nouvelles idées, vous pouvez travailler avec des tableaux blancs entièrement personnalisables pour une plus grande liberté de création.

Vous pouvez également gérer les flux de travail de votre équipe sprint au sein de chaque cycle de sprint grâce aux fonctionnalités impressionnantes de ClickUp pour la prise de notes automatique et les briefings et agendas de réunion rétrospective assistés par l'IA. Démarrer avec ClickUp gratuitement et économisez des heures autrement consacrées à des tâches administratives et de gestion de projet. ⏳