Comment créer une carte du parcours des employés

Chaque employé a pour objectif de donner le meilleur de lui-même au travail. Cependant, seuls 41 % des employés estiment aujourd'hui qu'ils travaillent de manière optimale.

Il incombe à l'organisation de combler cet écart entre les performances et les compétences et de débloquer la croissance des employés. Pour ce faire, un moyen efficace consiste à mapper le parcours de l'équipe à l'aide d'une carte du parcours des employés. Lorsqu'elle est bien faite, cette démarche favorise la fidélisation des employés, renforce leur engagement et améliore leur expérience globale.

Dans ce guide, nous explorerons le mappage du parcours des employés, notamment sa définition, ses avantages pour votre organisation et comment en créer un en six étapes simples.

Qu'est-ce que la cartographie du parcours des employés ?

Le parcours des employés comprend tout ce qu'une personne fait, ressent et intériorise depuis le moment où elle consulte votre offre d'emploi sur un portail d'emploi jusqu'à son départ de votre organisation.

Ce cadre, très apprécié des RH, permet aux managers d'évaluer toutes les facettes de l'expérience des employés pendant leur parcours au sein de l'entreprise.

Le mapping du parcours des employés vous permet de visualiser l'expérience de chaque employé au sein de votre entreprise, depuis son recrutement jusqu'à son départ. L'objectif est le suivant : Identifiez les domaines à améliorer dans l'expérience actuelle de vos employés

Créez des opportunités pour ajouter de la valeur au travail des employés et bâtissez une expérience employé positive

Recueillez en temps réel les commentaires des employés sur ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas

Évaluez le niveau de satisfaction de vos employés et prenez des mesures correctives pour l'améliorer

Rédigez des descriptions de poste plus précises et plus pertinentes

Définissez votre budget et allouez-le aux domaines qui favorisent l'engagement des employés

Avantages de la cartographie du parcours des employés pour les employés et les managers

Des employés motivés et engagés sont la clé de la réussite de votre organisation. Cependant, vous ne pouvez pas réussir à créer de la valeur pour vos employés si vous ne savez pas où vous en êtes actuellement ni ce qu'ils considèrent comme essentiel. Découvrez les cartes du parcours des employés.

La cartographie du parcours des employés offre de nombreux avantages, tant pour les employés que pour les managers.

Comment le mappage de l'expérience employé aide les employés

Les informations tirées d'une carte du parcours employé aident les organisations à trouver des moyens d'améliorer la satisfaction de leurs employés.

À mesure que l'entreprise prendra des mesures pour combler les lacunes dans l'expérience employé, les employés commenceront à se sentir plus heureux au travail.

Ils seront ainsi plus motivés à fournir un travail de qualité.

Comment la cartographie de l'expérience employé aide les managers

Une carte du parcours employé est une passerelle vers les performances de vos employés et les obstacles à leur réussite. Considérez-la comme la somme des expériences de vos employés exprimée de manière très visuelle et facile à comprendre.

Un plan visuel, tel qu'une carte du parcours des employés, permet aux parties prenantes et à la direction de mieux comprendre l'expérience des employés au sein de l'organisation. Il leur permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'expérience actuelle de leurs employés.

Les managers exploitent la cartographie du parcours des employés pour améliorer l'expérience de chaque employé au sein de l'entreprise et acquérir un avantage concurrentiel en matière de talents.

Lorsque les employés choisissent volontairement de rester, les managers peuvent utiliser leur temps pour constituer un vivier de talents hautement performants au lieu de devoir faire face à un taux de rotation élevé. Cela les aide également à hiérarchiser les ressources, le budget, etc. et à clarifier les rôles des employés.

De plus, grâce aux informations fournies par la carte du parcours des employés, les dirigeants et les responsables peuvent trouver des moyens de concevoir des emplois et des avantages sociaux qui attirent des talents de haut niveau et disposer d'un vivier de candidats intéressés pour leurs besoins en matière de recrutement.

5 étapes du parcours employé à connaître

Chaque employé passe par une série d'étapes, depuis le moment où il postule à un emploi jusqu'à son départ. Ce parcours comprend cinq étapes du cycle de vie des employés :

Étape 1 : Recrutement

L'étape du recrutement comprend toutes les étapes liées à l'embauche d'un employé, y compris des considérations importantes telles que :

Combien de temps faut-il et combien cela coûte-t-il d'embaucher un candidat potentiel ?

Le taux d'acceptation des offres d'emploi

La qualité des nouvelles recrues

L'attractivité des offres d'emploi de l'entreprise

Niveaux d'engagement des candidats pendant le processus d'entretien.

Les équipes de recrutement utilisent souvent des modèles RH pour améliorer cette étape du processus d'embauche.

Télécharger ce modèle Améliorez votre compréhension des types de personnel dont votre organisation a besoin pour atteindre ses objectifs grâce à ce modèle

Par exemple, le modèle de plan de dotation en personnel de ClickUp permet à votre équipe RH de créer un plan de dotation complet qui :

Visualisez la disponibilité de chaque membre de l'équipe

Facilite l'attribution des tâches en fonction des disponibilités

Fournit un aperçu complet de tous les membres de l'équipe et de leurs compétences

Les responsables du recrutement peuvent utiliser ce forfait comme base pour recruter des employés en fonction de leurs compétences, de leur expertise et des fonds disponibles.

🎯À lire également : 10 modèles de forfait de recrutement gratuits pour les recruteurs

Étape 2 : Intégration

L'étape d'intégration désigne les premières semaines de travail pendant lesquelles les nouveaux employés se familiarisent avec les processus et les collaborateurs de l'entreprise.

Les équipes RH créent généralement des manuels destinés aux employés afin d'aider les nouvelles recrues à s'intégrer plus rapidement et à clarifier leurs rôles et responsabilités. Cela peut également être fait à l'aide d'un logiciel d'intégration.

Un processus d'intégration des employés bien conçu et bien mis en œuvre aide les employés à devenir plus productifs dans leurs rôles et à établir des connexions à long terme avec l'organisation.

Étape 3 : Développement

L'étape du développement vise à aider les employés à développer leurs compétences et leur expertise à des rythmes différents.

Cela implique d'évaluer les performances des employés afin de mesurer leur productivité et leurs résultats, d'évaluer leurs compétences relationnelles telles que le travail d'équipe et de comprendre leurs aspirations professionnelles. Cela aide les managers à leur offrir des opportunités pour élargir leurs compétences. Cela crée également des opportunités d'avancement progressif, telles que des transitions de rôle, des promotions, etc.

Les équipes RH peuvent utiliser divers logiciels de gestion des talents pour mener à bien leurs initiatives. Certaines entreprises aident également leurs employés à améliorer leurs compétences ou leurs performances professionnelles grâce à des programmes de formation utilisant des logiciels spécialisés.

Étape 4 : Fidélisation

L'étape de fidélisation consiste à maintenir les performances des employés, à favoriser leur développement et à les encourager à continuer de contribuer à la réussite de l'entreprise.

À cette étape, l'entreprise doit s'assurer que ses employés se sentent connectés à sa mission et motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Les organisations déploient des stratégies pour retenir les talents, telles que :

Politiques inclusives en matière de congé parental

Options de congés prolongés et de congés sabbatiques

Programmes de récompenses et de reconnaissance

Plans d'actionnariat salarié (ESOP) et primes en espèces pour les meilleurs éléments

Possibilité de télétravail ou de travail hybride

Célébrer les anniversaires de travail, les anniversaires, etc.

Étape 5 : Départ

L'étape de sortie fait référence aux employés qui quittent l'entreprise (que ce soit pour prendre leur retraite, changer de vie, etc. ou pour saisir des opportunités dans d'autres organisations). À ce stade, l'équipe RH mène des entretiens de départ afin de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans l'expérience de l'employé et d'apporter des améliorations.

6 étapes pour créer une carte du parcours des employés

Écouter vos employés à chaque étape de leur parcours au sein de l'organisation constitue la base d'une carte du parcours de l'expérience employé solide. Mais par où commencer ?

Passons en revue les étapes de création d'une carte du parcours des employés afin de vous aider à comprendre les besoins personnalisés de vos employés.

Utilisez cette checklist en 6 étapes pour créer un plan complet mettant en évidence les jalons importants, les moments clés et les facteurs qui comptent pour vos employés.

Étape 1 : Définissez le profil type de vos employés

La première étape de la cartographie du parcours de l'expérience employé consiste à segmenter vos employés et à créer un profil type d'employé. Évitez de baser votre persona d'employé sur des détails tels que des données démographiques. Segmentez plutôt les employés en fonction de leurs rôles (collaborateur individuel, chef d'équipe, etc.), de leurs groupes (employés à distance ou sur site, nouveaux employés ou managers expérimentés, etc.), de leurs fonctions (finance, marketing, etc.) et de leurs niveaux.

Par exemple, la carte du parcours de l'expérience employé d'un designer débutant sera différente de celle d'un responsable marketing de niveau intermédiaire.

Une fois que vous avez défini les profils de vos employés, hiérarchisez ceux que vous souhaitez mapper en premier.

Conseil de pro : Lorsque vous créez le profil type de vos employés, veillez à inclure vos employés ambassadeurs et vos anciens employés qui ont rejoint votre entreprise afin d'obtenir une compréhension plus globale de ce que veulent vos employés et des points sur lesquels votre organisation a manqué le coche.

Étape 2 : Identifiez les points de contact

Ensuite, vous devez documenter les interactions tout au long du parcours de l'employé au sein de votre organisation, du recrutement au départ. Recueillez les commentaires des équipes et des services interfonctionnels pour obtenir un retour d'information plus complet.

Pour identifier les points de contact appropriés, affichez l'expérience de votre persona à travers cinq étapes clés et les activités et interventions que vous avez mises en place pour chaque étape :

Recrutement : offres d'emploi, processus d'entretien, discussions contractuelles et finalisation

Intégration : interactions entre le premier jour et l'intégration complète du collaborateur au sein de l'organisation

Développement : évaluations des performances, opportunités de développement des compétences, interventions de formation, opportunités d'évolution

Fidélisation : éléments du poste qui contribuent à motiver et à satisfaire les employés, par exemple les avantages sociaux, la politique en matière de congés, la satisfaction au travail, la reconnaissance, etc.

Départ : entretiens de départ lorsque les employés démissionnent, processus de départ

Si votre organisation dispose d'un système de progression des rôles, utilisez le temps comme repère pour tracer l'expérience de votre persona. Utilisez cet exemple et modifiez-le comme bon vous semble :

Jour zéro (avant le premier jour)

Premier jour

30 jours

60 jours

90 jours en

Un an déjà !

Deux ans déjà

Départ

Étape 3 : Comprendre les besoins des employés

La troisième étape consiste à mapper les commentaires des employés et l'impact de chaque interaction à chaque étape du cycle de vie des employés.

Pour ce faire, incluez tous les facteurs susceptibles d'influencer l'expérience de vos employés. Dressez une liste des processus à chaque étape afin de vous assurer que vous couvrez toutes les expériences clés des employés.

Prenons l'exemple d'un employé qui se trouve à l'étape du recrutement. Les processus critiques à examiner et à mapper pour l'expérience employé sont les suivants :

Publiez l'offre d'emploi sur des plateformes pertinentes telles que LinkedIn, Glassdoor, etc.

Contacter les candidats à l'aide d'e-mails ou de messages personnalisés

Coordination des entretiens avec l'équipe de recrutement

Réalisez des entretiens à l'aide d'un questionnaire personnalisé

Communiquer avec les candidats au sujet du statut de leur candidature

Organisez des évènements de réseautage virtuels ou en personne pour les candidats potentiels

Fournir des ressources et des guides pratiques sur la culture et les valeurs de l'entreprise

Offrir un aperçu de la structure de l'équipe et des parcours professionnels potentiels au sein de l'organisation

Vous pouvez mapper le parcours des employés sous différents formats, tels qu'une liste ou un échéancier.

Lorsque vous réfléchissez avec vos employés pour comprendre leurs objectifs professionnels au travail, utilisez un modèle personnalisé et prêt à l'emploi, tel que le modèle de plan de carrière de ClickUp.

Télécharger ce modèle Visualisez le parcours professionnel de chaque membre de votre équipe grâce au modèle de parcours professionnel de ClickUp

Ce modèle est idéal pour :

Créer des parcours professionnels qui intègrent les aspirations personnelles et les objectifs organisationnels

Mettre en évidence les opportunités d'engagement, de croissance et d'apprentissage pour les employés

Suivi de la progression de chaque employé vers ses objectifs professionnels pour une gestion d'équipe efficace

Planification et paramètres des jalons S.M.A.R.T. pour chaque membre de l'équipe

Conseil de pro : Utilisez des modèles de plan de carrière pour identifier les opportunités d'évolution professionnelle et aider vos employés à atteindre leurs objectifs grâce à une feuille de route jalonnée de jalons.

Étape 4 : Mappez l'expérience actuelle des employés

Pour cartographier l'expérience employé, vous devez intégrer tous les moments clés qui comptent pour vos employés. C'est là qu'un modèle de carte d'empathie vous aide à comprendre la façon de penser de vos employés.

Vous devez rendre la carte du parcours employé aussi détaillée que possible, en incluant les ressources essentielles dont les employés ont besoin et tous les processus qu'ils doivent accomplir à chaque étape.

Étant donné qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte, vous avez besoin d'un outil très visuel comme les cartes mentales de ClickUp pour visualiser facilement la carte du parcours des employés :

Établissez des connexions entre les besoins des employés et les processus grâce aux cartes mentales ClickUp

Collaborez avec vos employés pour mapper le parcours et mettre à jour le contenu à l'aide des nœuds glisser-déposer de l'outil. Créez des cartes mentales basées sur des tâches ou des nœuds, selon le type de parcours employé que vous souhaitez cartographier.

Étape 5 : Identifiez les lacunes grâce aux commentaires des employés en temps réel

La meilleure façon d'identifier les lacunes et les opportunités de création de valeur dans votre expérience employé actuelle est d'obtenir des informations en temps réel sur les objectifs de vos employés.

Vous devez connaître les aspirations professionnelles de vos employés pour garantir une expérience employé fluide et pertinente.

Il est extrêmement facile de représenter les objectifs des employés sous forme de diagramme avec ClickUp Objectifs:

Créez des objectifs personnalisés et suivez leur progression en un seul clic

Utilisez cette fonctionnalité pour définir des objectifs suivis tout au long du parcours de l'employé. Que vous établissiez des OKR, des fiches d'évaluation hebdomadaires des employés, etc., tous vos objectifs peuvent être définis avec des échéanciers clairs et des cibles mesurables. De plus, les managers gagnent du temps grâce à un processus automatisé de suivi de la progression.

Une fois les objectifs définis, il est temps de mettre en place un mécanisme de collecte des commentaires des employés par étape ou par période. Rencontrez les employés là où ils se trouvent et obtenez des commentaires honnêtes et nouveaux sur leur parcours.

Utilisez les questions suivantes pour découvrir une tendance à chaque étape :

Quelles étapes suscitent des commentaires positifs ou négatifs ?

Y a-t-il des sentiments communs à toutes les étapes ? Peuvent-ils être traités rapidement ?

Demandez-vous un retour d'information instantanément au lieu d'attendre le moment opportun ?

Par exemple, si un employé se plaint que la description de son poste ne correspond pas à ses responsabilités quotidiennes, vous pouvez modifier la description du poste dès l'étape du recrutement.

Voici une checklist d'outils à utiliser pour recueillir efficacement les commentaires des employés:

Sondages anonymes pour l'intégration

Sondages NPS avec questions de suivi à texte libre

Entretiens privés individuels

Sondages annuels sur l'engagement des employés

Entretiens de départ

Avis en ligne d'employés actuels ou anciens sur des sites Web tels que Indeed, Glassdoor, etc.

Boîtes à suggestions virtuelles

Étape 6 : Mettre en œuvre les changements et mesurer la réussite

Sur la base des commentaires recueillis, il est temps de passer à l'action. Par où et comment commencer ?

Une fois que vous aurez compris les commentaires et leur impact sur l'expérience employé, vous devrez hiérarchiser les commentaires sur lesquels agir en priorité. Vous devrez également tenir compte du budget et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces changements.

Après avoir mis en œuvre les changements, révisez les parcours de vos employés et évaluez-les régulièrement afin de vous assurer qu'ils correspondent aux demandes actuelles de vos employés. Mesurer la réussite des parcours de vos employés est tout aussi important que leur création.

Utilisez ClickUp Brain pour accélérer votre processus de collecte d'informations. Il dispose de trois outils basés sur l'IA pour vous aider à gérer les informations relatives à vos employés, automatiser les tâches, obtenir des réponses aux questions centrées sur les employés et créer du contenu personnalisé pour votre équipe, avec un assistant IA comme acolyte.

Laissez ClickUp Brain rédiger vos réponses par e-mail et peaufiner vos textes en quelques clics

Voici une présentation des trois outils d'IA à votre disposition :

Gestion des connaissances par l'IA : Obtenez des réponses instantanées, précises et contextuelles pour toute information relative à vos employés enregistrée dans ClickUp, telle que leurs rôles actuels, les projets auxquels ils participent, etc.

Gestion de projet par l'IA : vous permet d'automatiser les tâches, les mises à jour de progression et les rapports de statut pour vos employés afin que vous n'ayez pas à perdre de temps à effectuer des tâches manuelles telles que la création de rapports de performance pour vos employés, l'analyse des données sur les taux d'achèvement des tâches, etc

AI Writer for Work : sert également d'assistant de rédaction pour vous aider à perfectionner vos documents, votre style rédactionnel, votre ton et vos réponses ; cet outil vous permet également de créer des tableaux, des transcriptions et des modèles pour vos employés. Parmi les applications courantes, citons la vérification des erreurs grammaticales et orthographiques dans les briefs de projet, la création d'e-mails pour la communication interne, etc.

Utilisez ClickUp Brain pour créer des e-mails efficaces en quelques secondes

Tirez parti de l'IA et mettez en œuvre des changements de manière plus intelligente et plus efficace.

Que doit inclure une carte du parcours employé ?

Une carte du parcours employé efficace comporte un certain nombre d'éléments indispensables et de repères à respecter. Suivez ces conseils pour améliorer la qualité de votre cartographie du parcours :

Recueillez et analysez les commentaires des employés

Intégrez les commentaires des employés à l'aide du modèle « Commentaires des employés » de ClickUp afin de rendre l'expérience de vos employés plus inclusive et équitable, tout en comblant l'écart entre leurs attentes et la réalité.

Télécharger ce modèle Découvrez ce que les employés pensent de la direction, de la culture d'entreprise, des salaires, des avantages sociaux et de l'environnement de travail grâce au modèle de feedback des employés ClickUp

Tirez parti de ce modèle pour comprendre ce que vos employés pensent de l'entreprise, de sa culture, de sa direction, etc. Il vous aide également à recueillir des commentaires pertinents de la part des employés et à suivre leur sentiment au fil du temps.

L'idée est d'évaluer l'état d'esprit actuel de vos employés et d'évaluer leur état émotionnel à chaque étape du processus, une tâche qui peut être accomplie par un outil tout-en-un tel que la plateforme de gestion RH ClickUp :

Simplifiez le recrutement, l'intégration et le développement des employés grâce à la plateforme de gestion RH tout-en-un de ClickUp

Tirez parti de ce logiciel pour recueillir des commentaires qualitatifs et quantitatifs et créer la meilleure expérience d'intégration possible. L'outil offre des vues personnalisables pour aligner l'équipe et créer un hub centralisé pour les informations importantes sur les employés.

Utilisez un logiciel agile pour améliorer le mappage du parcours des employés

Il est essentiel de recueillir les commentaires des employés au bon moment. Et attendre de l'équipe qu'elle le fasse manuellement est un gaspillage de ressources et de temps précieux. C'est là que l'utilisation d'un logiciel agile comme ClickUp pour mettre en œuvre des méthodologies agiles s'avère payante. Vous serez en mesure de :

Recueillez les commentaires des employés à différents points de contact en temps réel et obtenez des informations actualisées sur leur expérience au moment où elle se produit

Suivez les changements et les améliorations apportés en fonction des commentaires des employés et assurez-vous que leurs préoccupations sont rapidement prises en compte

Combinez les différents retours d'information provenant des équipes, des services et des rôles afin de promouvoir une compréhension commune de ce qui fonctionne bien et de favoriser la collaboration au sein des équipes

Répétez et adaptez votre processus de cartographie du parcours des employés et assurez-vous qu'il reste pertinent et efficace

Impliquez les employés dans le processus de cartographie du parcours employé et renforcez leur engagement

Conseil de pro : Intégrez votre programme d'expérience employé à votre logiciel RH et créez des déclencheurs pour envoyer des demandes de feedback lorsqu'un employé achève certaines tâches, franchit des jalons spécifiques, etc.

Analysez chaque étape sous plusieurs angles

Chaque phase du parcours des employés est unique et nécessite un examen approfondi de ses différents éléments.

Par exemple, afficher une étape uniquement du point de vue d'un employé peut faire oublier des facteurs cruciaux liés aux défis commerciaux actuels.

Prenons l'exemple suivant : vous analysez l'étape « développement » du parcours des employés. En vous concentrant uniquement sur l'expérience des employés, vous identifiez peut-être un besoin en matière de formation.

Cependant, si vous prenez en compte des facteurs supplémentaires, tels que les récentes évolutions technologiques et les normes industrielles, vous vous rendrez peut-être compte que le manque de ressources de formation est dû à des contraintes budgétaires et à des supports de formation obsolètes, ce qui vous permettra d'avoir une perspective plus large et plus approfondie pour travailler avec votre équipe.

Évaluez vos objectifs finaux et soyez attentif aux personnes que vous impliquez

L'inclusion d'un mélange de rôles pertinents dans l'évaluation vous aide à définir clairement votre carte du parcours des employés. Voici quelques exemples : l'équipe RH, le représentant L&D, les représentants interfonctionnels des employés, l'équipe de communication d'entreprise et les managers de première ligne.

Cela vous aidera à comprendre :

À quoi ressemble votre parcours idéal ?

Comment le parcours de vos employés aura un impact sur les outils et les systèmes de votre organisation

Les problèmes que vous essayez de résoudre

Comment mesurer la réussite et l'aligner sur les objectifs finaux de l'organisation

À éviter dans une carte du parcours employé ?

Voyons maintenant ce qu'il faut éviter dans une carte du parcours employé.

Ne choisissez pas une approche unique

Il n'y a pas deux employés identiques, tout comme leur parcours au sein de l'organisation. Chaque employé apporte ses expériences, ses compétences et ses aspirations uniques. Si vous ne personnalisez pas le parcours des employés en fonction de leurs besoins et objectifs individuels, vous ne serez pas en mesure d'améliorer leur engagement, leur satisfaction et leur productivité.

Utilisez des outils tels que les cartes mentales, les notes autocollantes ou les tableaux blancs ClickUp pour créer une carte personnalisée du parcours des employés qui fonctionne :

Collaborez avec l'équipe et utilisez le seul tableau blanc virtuel au monde

ClickUp Tableau blanc vous permet de convertir les idées de votre équipe en actions coordonnées à partir d'un emplacement centralisé.

Disposer d'un modèle est une excellente chose, mais n'hésitez pas à vous l'approprié et à créer une carte du parcours des employés personnalisée pour différents profils d'employés.

N'oubliez pas de réviser régulièrement votre carte du parcours employé

Bien sûr, chaque carte du parcours employé est différente selon les segments. Cependant, il s'agit d'une entité en constante évolution, vouée à changer à mesure que votre organisation grandit et que les besoins de vos employés évoluent. Revoyez régulièrement votre carte et apportez-y les modifications qui reflètent la réalité actuelle.

Création du parcours client : récapitulatif Définissez le ou les profils types de vos employés

Identifiez tous les points de contact à mesurer

Comprenez les besoins des employés à chaque étape

Mappez l'expérience actuelle des employés sous différents angles

Utilisez les commentaires internes pour identifier les lacunes dans l'expérience

Personnalisez et améliorez le parcours des employés, puis réévaluez-le à intervalles réguliers

Gardez l'objectif final à l'esprit

Triple impact d'une bonne cartographie du parcours des employés

La cartographie du parcours des employés a trois impacts interdépendants sur l'organisation :

Créez une culture d'entreprise centrée sur les employés

En recueillant les commentaires de vos employés et en prenant des mesures éclairées, vous comprendrez les moments les plus importants et leur impact sur l'expérience employé.

Grâce à des informations stratégiques et des données sur des indicateurs clés tels que l'attrition, l'engagement et la productivité, votre culture de travail et votre processus de réflexion deviennent plus centrés sur les employés.

Améliore les taux de satisfaction client

Vos employés travailleront avec un nouveau sentiment d'utilité et vos clients seront plus satisfaits grâce à un service de meilleure qualité. À mesure que le taux de satisfaction client augmentera, davantage de clients deviendront fidèles à votre marque et en deviendront des ambassadeurs à long terme.

Augmente la motivation du personnel

Le mapping du parcours des employés révèle les aspects cachés de leur expérience. Ces expériences invisibles constituent autant d'opportunités de répondre aux besoins des employés, voire de les dépasser. À mesure que l'expérience des employés s'améliore, ceux-ci seront plus heureux et plus motivés.

Créez un parcours employé positif dès le premier jour avec ClickUp

L'optimisation de l'expérience de vos employés commence par le mappage du parcours de chacun d'entre eux et par l'écoute de vos employés à chaque étape. L'utilisation d'un logiciel agile tel que ClickUp vous aide à comprendre les objectifs émotionnels, mentaux et professionnels de vos employés. Vous serez en mesure d'entrer en contact avec vos employés à des moments critiques et d'obtenir leur avis sur ce qui leur convient et ce qui ne fonctionne pas.

Les informations que vous tirerez de la cartographie du parcours des employés vous aideront à améliorer, voire à maîtriser, leur expérience. En agissant rapidement, votre organisation pourra se forger une place solide dans l'esprit de vos employés et gagner leur fidélité à long terme.

Tirez le meilleur parti de cette technique de visualisation percutante avec ClickUp et créez une carte du parcours des employés significative, remplie de tous les moments qui comptent. Inscrivez-vous dès maintenant!

Foire aux questions (FAQ)

1. Comment dessiner une carte de l'expérience ?

Pour dessiner une carte de l'expérience employé, suivez ces étapes :