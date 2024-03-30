Maîtriser les concepts du Prompting : 10 meilleurs cours d'ingénierie de l'argumentation pour tirer le meilleur parti des LLMs

Pour beaucoup d'entre nous, passionnés de technologie, notre premier contact avec les invites, c'était d'avoir des interactions maladroites avec des chatbots intelligents de la première ère, comme Eviebot. 🤖

Mais au cours de la dernière décennie, nous avons été soudainement plongés dans un monde de grands modèles de langage (LLM) et d'outils d'IA conversationnelle qui ne sont pas préconfigurés avec des réponses - mais qui produisent des résultats en fonction de la qualité de nos invites.

Par exemple, nous avons Des LLM comme ChatGPT qui, grâce à des invitations correctement conçues, non seulement assistent les discussions intelligentes, mais aident également à la résolution de problèmes dans les entreprises et dans la vie privée.

Donc, oui, pour aider les systèmes alimentés par l'IA à débloquer leur véritable potentiel, vous devez avoir une compréhension approfondie de l'ingénierie des invitations (ou des messages-guides). L'introduction des bonnes invitations dans les LLM permet de limiter les problèmes liés aux interactions avec l'IA et d'améliorer le contexte et la qualité des réponses. Dans ce guide, nous vous aiderons à :

Maîtriser l'évolution de l'ingénierie des invites et les concepts spécifiques à chaque rôle

Explorer les 10 meilleurs cours d'ingénierie des invites, instructions pour apprendre des compétences en demande

Accès gratuitet des astuces pour l'invitation à la génération de connaissances

Qu'est-ce que l'invite instructions ?

À la base, l'ingénierie des invites est un processus minutieux d'élaboration d'un langage d'entrée qui permet d'obtenir des réponses claires et plus spécifiques de la part des modèles de langage IA tels que GPT-3 et GitHub Copilot.

Alors, pourquoi des cours dédiés à quelque chose d'aussi simple ?

Les modèles IA disposent d'une grande variété d'approches pour le traitement et l'interprétation des données. Ils ne produisent les résultats souhaités que lorsqu'ils sont guidés par des instructions claires, c'est-à-dire des messages-guides.

Par exemple, essayez de donner à ChatGPT l'invite suivante : Rédigez une lettre de motivation pour un jeune diplômé cherchant un emploi d'analyste de données chez IBM. Cette invite comporte de nombreuses zones vagues ouvertes à l'interprétation, telles que : quel diplômé ? N'importe quel style de langue fonctionnerait-il ?

La solution réside dans des invitations plus détaillées, telles que : _Rédigez une lettre de motivation pour un jeune diplômé en informatique qui cherche un emploi d'analyste de données chez IBM. Soyez concis et professionnel et mentionnez les réalisations universitaires du candidat

Démystifier l'invite, instructions : L'évolution de l'ingénierie des invitations, instructions

L'ingénierie des invites a ses racines fermement ancrées dans le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique (ML). Passons en revue son parcours à travers quatre phases de développement :

PNA précoce: Au milieu du 20e siècle, les systèmes d'IA basés sur des règles (qui utilisaient des règles préétablies pour calculer et prendre des décisions) se débattaient avec les nuances du langage. Les algorithmes n'avaient pas les bases solides nécessaires pour naviguer dans les complexités du langage humain **La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont été marqués par une révolution axée sur les données. L'apprentissage automatique a donné naissance à des modèles d'IA flexibles capables de gérer le langage. Cependant, la compréhension du contexte et des textes longs restait un obstacle Transformation triomphante: Le document de recherche de 2017 intituléL'attention est tout ce dont vous avez besoin a dévoilé l'architecture d'apprentissage en profondeur Transformer, capable de traiter de vastes données et de saisir des modèles complexes. Elle a permis aux modèles d'analyser le texte, de différencier les mots à sens multiples et de traiter contextuellement les phrases en fonction des mots environnants Le TPG d'OpenAI: La publication du TPG-3 d'OpenAI en 2020 a placé l'ingénierie des instructions sous les feux de la rampe. Bien que ChatGPT puisse générer des réponses faciles à comprendre, il ne peut pas penser comme un humain, il y a donc un risque de subjectivité, de désinformation et de biais dans ses réponses, en particulier avec des invites faibles

Le rôle des ingénieurs d'invite, c'est d'explorer tout le potentiel des modèles IA et LLM. Ils se spécialisent dans l'élaboration et l'affinement des invitations, des instructions et aident à générer des réponses précises pour différents cas d'utilisation . Cela nécessite une compréhension approfondie de la façon dont les différents modèles d'IA réagissent à des entrées variables - l'approche itérative permet d'inviter les instructions à analyser les modèles et les paramètres de sortie de l'IA.

Étant donné que les nuances spécifiques de l'invite, instructions peuvent différer en fonction de l'âge de l'utilisateur Outils d'IA , la réussite dans ce rôle dépend de la rapidité avec laquelle vous adaptez vos compétences aux différents modèles d'IA et maximisez leur efficacité.

Heureusement, des cours adaptés peuvent vous aider à maîtriser les techniques d'invite, et à développer les compétences nécessaires pour briller en tant qu'ingénieur d'invite. Parmi les thèmes d'apprentissage communs à ces formations, citons

Définir leles objectifs et les défis pour la résolution de problèmes à l'aide de modèles d'IA génératifs

Fournir un contexte àGénérateurs de texte IA et les chatbots en termes de direction stylistique

L'utilisation d'invites, d'instructions pour comprendrele développement de logiciels et les concepts de comportement des algorithmes

Exploration de techniques telles que l'invitation à zéro coup et l'invitation à quelques coups

10 cours populaires d'ingénierie d'invite pour les ingénieurs d'invite en herbe [Cours gratuits et payants]

La sphère émergente de l'ingénierie des invites, a ouvert la voie à de nombreux cours qui vous aident à maîtriser les concepts d'invite et à monter en compétence plus rapidement. Plongeons dans les 10 options les plus impactantes **pour les professionnels expérimentés et débutants en 2024. Jetez-y un coup d'œil ! 😍

1. Coursera : Invitation, instructions pour ChatGPT

Instructeur(s) du cours: Dr. Jules White (contenu disponible en 21 langues)

Durée:_ 18 heures (environ)

Prix:_ _Inscription gratuite. La certification coûte 49 $ Visitez le site web Le Coursera Prompt Engineering Course for ChatGPT est conçu pour fournir une formation complète sur l'élaboration d'invites efficaces pour les applications d'IA générative. Avec plus de 30 modules vidéo et près de neuf heures de contenu pédagogique, ce cours Coursera est conçu pour doter les apprenants de compétences essentielles en matière d'ingénierie des invites, instructions.

Enseigné par Jules White, professeur associé d'informatique et de génie électrique à l'Université Vanderbilt, ce cours Prompt Engineering for ChatGPT offre certainement une expérience d'apprentissage d'introduction immersive pour tous les ingénieurs d'invite en herbe.

Cours clé

Introduction au cours

Introduction aux invites, instructions

Invitations, instructions I

Exemples à court terme

Invitations II

Modèles d'invites III

Apprentissage flexible et certification abordable

Ce cours vous offre également une large compréhension des disciplines connexes telles que l'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond.

2. DeepLearning.IA & OpenAI : ChatGPT Invitation aux instructions pour les développeurs

Instructeur(s) du cours: Isa Fulford et Andrew Ng

Durée: 1 heure

Pricing: Free Visitez le site web Le deuxième cours gratuit de notre liste est fourni par DeepLearning.IA en collaboration avec OpenAI. Il vous dote d'une compréhension complète et très technique de l'ingénierie des invites, instructions. Dirigé par les experts Isa Fulford (OpenAI) et Dr. Andrew Ng (DeepLearning.IA), le cours plonge dans l'élaboration d'invitations efficaces qui débloquent la puissance des LLM comme ChatGPT.

Contrairement à d'autres cours gratuits d'ingénierie des invites, qui se concentrent principalement sur les interfaces Web, celui-ci vous permet d'utiliser tout le potentiel des LLM via des appels API. Les connaissances acquises peuvent vous aider à construire des applications IA génératives de pointe pour résumer des informations complexes et rédiger des récits captivants.

Curriculum clé du cours

Introduction à l'ingénierie des invites, instructions

Lignes directrices

Résumé itératif

Résumer

Inférence

Transformation

Expansion

Chatbot

La conclusion

Ce cours alimenté par DeepLearning donne la priorité aux connaissances pratiques à travers des cas d'utilisation comme :

Résumer des données condensées en résumés clairs à l'aide de techniques ML avancées

Faire des jugements éclairés sur la base de données incomplètes

Modifier les styles ou les formulaires de texte tout en préservant leur sens

Générer des idées brèves et les tisser en récits avec des réseaux neuronaux et l'apprentissage profond

3. LearnPrompting.org : Cours d'introduction à l'ingénierie des invites, instructions

Instructeur(s) du cours: Sander Schulhoff et Fady Yanni

Durée:_ 1 semaine (apprenez à votre rythme)

Tarification: Free (gratuit) Visitez le site web Les professionnels intéressés par les techniques d'ingénierie des invites (IA) basées sur la recherche peuvent commencer leur voyage avec le cours d'introduction à l'ingénierie des invites de LearnPrompting. Conçu pour les débutants et les utilisateurs chevronnés de l'IA, il présente une fonctionnalité étendue de plus de 60 modules de contenu et offre une assistance en neuf langues. Ce cours vous emmène des principes fondamentaux de l'IA aux techniques avancées, ce qui en fait un guichet unique pour maîtriser les entrées dans les grands modèles de langage (LLM).

Curriculum clé du cours

Explorer le travail des invitations avec des modèles de langage comme ChatGPT

Approfondir les sujets avancés tels que les invitations par rôle, les invitations à court terme et le développement de chatbots

Discussions détaillées, exemples pratiques et visuels attrayants

Invitations, instructions, jeux de rôle, apprentissage à court terme, combinaison d'invitations, formalisation, principes de base des chatbots, paramètres LLM et pièges courants

4. Cameron R. Wolfe : Ingénierie avancée des invites, instructions

Instructeur(s) du cours: Cameron R. Wolfe

Durée: 2-3 heures (approximativement)

Pricing: Free Visitez le site web Il s'agit de l'un des cours gratuits d'ingénierie des invites, cible des apprenants avancés. Passant outre les bases de l'ingénierie des invites, l'instructeur Cameron R. Wolfe approfondit la manière dont les programmeurs peuvent résoudre des problèmes plus complexes à l'aide de multiples techniques et recettes d'invitations, telles que Chain of Thought Prompting et Knowledge Augmentation, pour éviter les hallucinations de l'IA.

Nous devons mentionner que le cours est entièrement basé sur le texte. Il est perçu comme une excellente ressource pour les codeurs intermédiaires et les professionnels de la science des données qui cherchent à comprendre en profondeur comment l'intelligence artificielle et les invites interagissent.

Cours clé

Invitation à la chaîne de pensée, instructions

Augmentation des connaissances

Invitation automatique

Invitation, instructions

Apprentissage zéro/petit coup

Descente de gradient

5. Udemy : La classe de maître du zéro à la centaine

Instructeur(s) du cours: Hasaan Khan

Durée: 2,5 heures de contenu vidéo

Pricing: $34.99 Visitez le site web Ce cours Udemy est utile pour les personnes qui veulent une perspective unique et avoir accès à divers concepts - des bases aux techniques d'invite avancées. Avec 18 conférences vidéo, le conférencier passe en revue l'importance de l'ingénierie des invites, tout en soulignant ses cas d'utilisation clés dans divers projets tels que les forfaits marketing et le développement de produits IA.

En décomposant des concepts complexes, tels que Retrieval Augmented Generation et Self-Consistency, le cours aide les ingénieurs d'invite, à avoir plus de confiance tout en faisant des choix basés sur l'invite. À la fin du cours, les candidats pourront recevoir un certificat d'achvé.

Curriculum clé du cours

Introduction à l'ingénierie des invites, instructions

Fondements de l'ingénierie de la promesse

Exemples d'ingénierie de la promesse

Techniques avancées d'ingénierie des invites, instructions

Invitation à l'autoconsistance et à la génération de connaissances

6. James Bachini : Ingénierie avancée des invites à mi-parcours

Instructeur(s) du cours: James Bachini

Durée:_ _1-2 heures

Tarification: 12$/mois (environ) Visitez le site web James Bachini propose un cours destiné aux prestataires qui souhaitent créer de bonnes invites pour la création d'œuvres d'art numériques. Cependant, le contenu du cours peut n'être utile qu'à ceux qui veulent utiliser le programme MidJourney. En effet, James couvre des commandes spécifiques qui peuvent ne pas fonctionner sur d'autres modèles tels que ChatGPT.

Le cours est disponible sur Discord via un lien d'invitation, tandis que les utilisateurs peuvent également visiter la chaîne YouTube de l'instructeur pour trouver plus de contenu.

Cours clé

Introduction aux commandes MidJourney

Trucs et astuces

Styles et drapeaux

Invitations, instructions pour concevoir comme d'autres artistes

7. IBM : Introduction à l'ingénierie des invites, instructions

Instructeur(s) du cours: Rav Ahuja

Durée:_ _3 semaines

Pricing: Free to enroll (gratuit pour s'inscrire) Visitez le site web IBM organise un cours de base sur l'ingénierie des invites pour les débutants qui veulent apprendre les bonnes pratiques pour écrire des invites dans n'importe quel modèle d'IA. L'instructeur, Rav, passe en revue les outils d'ingénierie d'invite, instructions et approches courantes dans l'écriture d'invites.

Le cours comporte des vidéos très intéressantes sur des concepts tels que Text-to-Text Prompting et Interview Patterns. À la fin du programme, vous pouvez demander un certificat professionnel en IA générative.

Notez que le cours a des restrictions géographiques au moment de la rédaction de cet article - les apprenants d'Iran, de Cuba et de la région de Crimée en Ukraine ne pourront pas s'inscrire.

Curriculum clé du cours

Ingénierie des invitations pour l'IA générative

Techniques et approches

Quiz, projet et synthèse du cours

8. Udemy : The Achevé invite, instructions pour l'IA Bootcamp (2024)

Instructeur(s) du cours: Mike Taylor et James Phoenix

Durée: 14,5 heures de contenu vidéo (à la demande)

Pricing: $89.99 Visitez le site web Le deuxième cours Udemy de cette liste permet aux utilisateurs d'apprendre les bonnes pratiques en matière d'invite, instructions pour plusieurs langues comme GPT-4 et Diffusion stable. Les instructeurs discutent des avantages et des inconvénients des différents modèles de grandes langues et guident les utilisateurs pour qu'ils appliquent leurs connaissances à travers 15 projets du monde réel.

Les candidats qui souhaitent poursuivre une carrière dans l'IA peuvent également apprendre les modèles de codage Python pour mettre l'IA à l'échelle lorsqu'ils commencent à travailler en tant qu'ingénieurs invités, instructions. Le cours comporte 89 ressources téléchargeables, et vous aurez également quelques engagements en matière de devoirs.

Curriculum clé du cours

Introduction

Les cinq principes de l'invitation, instructions

Techniques d'invite avancées et standard

Optimisation des invites, instructions

Projets de modèles de texte IA

9. Elvis Saravia : Invitation, instructions

Instructeur(s) du cours: Elvis Saravia

Durée:_ _1-2 semaines

Pricing: Free Visitez le site web Elvis Saravia fournit des connaissances approfondies en matière d'invite instructions pour ceux qui souhaitent étendre leur maîtrise dans ce champ. Ce guide passe en revue de multiples paramètres fondamentaux, tels que les paramètres LLM, les éléments d'invite et le raisonnement indirect. Il contient des articles de recherche sur les hallucinations de l'IA et le Jailbreaking afin de fournir un meilleur aperçu d'expert sur le travail des LLM actuels.

Cours clé

Introduction

Techniques

Application

Modèles

Risques et abus

Résultats de la recherche

10. Maximilian Vogel : Cours d'ingénierie à invites, instructions gratuites

Instructeur(s) du cours: Maximilian Vogel

Durée: 1 heure

Pricing: Free Visitez le site web Le dernier cours de la liste s'adresse aux personnes qui manquent de temps. Ce guide de base d'une heure s'adresse à tous ceux qui viennent de commencer ou qui souhaitent acquérir un savoir-faire de niveau entrée. Effacées une variété de techniques d'invite, des modèles, Maximilian aide les débutants à comprendre comment ils peuvent utiliser différentes approches d'invite et un langage clair pour obtenir des résultats exacts. Nous aimons que ce cours suive un langage facile à comprendre qui ne déroute pas les lecteurs avec un jargon technique.

Cours clé

Rédaction d'instructions descriptives

Raisonnement par chaîne de pensée

Utilisation de modèles d'invitations, instructions

Mettre en forme les invites, instructions

Invitation multiple, instructions

Invitez, à chaque fois, des entrées magistrales avec ClickUp

Il est essentiel de rédiger des invitations précises et pertinentes pour tirer le meilleur parti d'un grand modèle linguistique. Cependant, il n'est pas toujours possible de valider de longues heures de cours lorsque vous avez besoin d'invites expertes immédiatement.

C'est pourquoi ClickUp , une solution de productivité de bout en bout, entre en jeu. En tant que plateforme de travail alimentée par l'IA, ClickUp offre une variété de modèles pour accélérer vos tâches quotidiennes, y compris les interactions avec des outils IA génératifs comme ChatGPT-et à travers des cas d'utilisation comme la gestion des ressources humaines et l'éducation.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ChatGPT-Prompt-Templates.png Modèles d'invitations ChatGPT /$$img/

Tirez parti de conseils et de contenus pilotés par l'IA pour votre équipe en utilisant les modèles d'invites ClickUp ChatGPT

Accédez à des bibliothèques d'invitations curatives avec les modèles d'invitations IA de ClickUp

Vous pouvez accéder gratuitement à Modèles d'invitations, instructions IA directement à partir de la bibliothèque de modèles de ClickUp, qui dispose de 1 000+ options pour assister le travail lié ou non à l'IA. Explorons trois options pour la gestion des produits, la gestion de projet , et l'ingénierie qui canelevate la façon dont votre équipe utilise Teams et d'autres outils similaires.

Invitations ClickUp ChatGPT pour la gestion de produits

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ChatGPT-Prompts-for-Product-Management-Template.png ChatGPT Invitations, instructions pour la gestion des produits Modèle /$$$img/

Utilisez le modèle ChatGPT Prompts for Product Management pour automatiser les tâches et maîtriser tous les aspects de votre travail

Vous êtes submergé par les données du marché, les commentaires des utilisateurs et des listes de tâches interminables ? En tant que chef de produit, la pression pour trouver des idées de fonctionnalités de produit exceptionnelles peut sembler écrasante. Libérez-vous de ce chaos grâce à l'outil de gestion des produits ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion des produits .

Avec plus de 130 invites puissantes pour les tâches de bout en bout, ce modèle ClickUp vous aide à :

Comprendre votreles besoins de vos clients et les désirs des clients avec des invitations, des variations qui affichent les points de douleur et les solutions pertinentes

Faire un remue-méninges sur les stratégies innovantes à l'aide de paramètres d'invite qui prennent en compte des facteurs tels que le prix et l'expérience de l'utilisateur

Construire des feuilles de route pour les produits et élaborer des stratégies pour achevéles phases de développement ou les sprints dans les délais impartis

Toutes les invites, instructions sont conçues en gardant à l'esprit les aspects techniques des LLM et la manière dont ils traitent les données.

ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour la gestion de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-ChatGPT-Prompts-For-Six-Sigma-Template.png ClickUp ChatGPT Prompts pour le modèle Six Sigma /$$img/

Ce modèle propose plus de 190 invitations ChatGPT pour générer des idées et du contenu pour la gestion de projet Six Sigma

La gestion de projet peut rapidement se transformer en scénarios de surcharge de données avec des bassins d'idées saturés. Avec le modèle ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion de projet vous pouvez maintenant booster votre productivité et vos capacités de gestion sont décuplées !

Ce modèle complet permet de relever de multiples défis en matière de gestion de produits en fournissant 190+ invites qui peuvent :

Identifier et minimiser les risques dans tout type de projet et définir les meilleurs moyens de faire avancer les choses dans les délais impartis

Idéeles flux de communication entre les membres de l'équipe pour que tout le monde soit sur la même page

Voir comment créer un système dele suivi de la progression dans n'importe quel projet (sur la base de données simples)

ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour l'ingénierie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ChatGPT-Prompts-for-Engineering-Template.png ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle d'ingénierie /$$$img/

Utilisez le modèle de ChatGPT Prompts for Engineering pour profiter des avantages de ChatGPT dans votre travail

Vous pouvez mieux comprendre ce que font les ingénieurs des invites, instructions en explorant les ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle d'ingénierie .

Au lieu de jongler avec différents Outils d'IA pour le code , les ingénieurs d'invite peuvent utiliser ce modèle pour conquérir les défis de communication et opérationnels grâce à 200+ invites catégorisées en 12+ cas d'utilisation, y compris le codage de l'IA, les rapports de bug , l'analyse des données, les spécifications techniques et les rétrospectives de sprint.

Vous pouvez même tirer parti des invitations à la rédaction technique pour rédiger des manuels d'utilisateur, des propositions et des rapports de recherche professionnels.

Ce modèle va au-delà des simples invites, instructions. Vous obtenez :

Des vues de projet personnalisées pour visualiser vos projets dans différentes formes comme le Tableau ou la vue Gantt pour une organisation optimale et..gestion des tâches Suivi du temps, étiquettes, relations et estimations de durée pour la gestion de tout projet d'ingénierie



Le plus beau, c'est que vous pouvez observer les invitations de ClickUp et améliorer votre connaissance du travail des invites au fil du temps. ✌️

Il y a plus ! Simplifiez votre journée avec ClickUp Brain, un assistant IA pour maximiser l'efficacité

Avec le réseau neuronal IA natif de ClickUp, ClickUp Brain , vous ou votre équipe pouvez rester productifs dans toute une série de tâches. Il s'agit d'un assistant IA génératif qui peut aider à la création de contenu la génération d'idées et la gestion des connaissances.

ClickUp Brain élimine la nécessité de réfléchir à des invitations, instructions. Il est livré avec 100+ invites spécifiques à l'industrie et étayées par des recherches pour assister les différents rôles au sein d'une équipe de projet. Lancez simplement l'outil IA et placez vos invites favorites pour créer des échéanciers de projet, des rapports, des agendas de réunion, et bien plus encore !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif Repromptage à l'aide de ClickUp AI /$$img/

Affinez vos résultats pour atteindre un meilleur contenu plus rapidement en utilisant le reprompting dans ClickUp AI

Alors, gagnez du temps dans la rédaction de vos e-mails, résumer des notes de réunion et des documents de projet, notant les transcriptions des réunions en direct et même de générer des articles de blog créatifs et des pages d'atterrissage . Les pages d'atterrissage de ClickUp avec d'autres outils de travail sont exactement ce dont les professionnels ont besoin pour faire les choses à temps !

En outre, le réseau neuronal de ClickUp Brain est le premier au monde à connecter l'ensemble de vos tâches, processus, documents et communications de flux de travail, ce qui en fait une base de connaissances interactive. Les utilisateurs peuvent extraire des réponses à l'aide d'entrées en langage simple telles que :

quel est l'objectif de cette tâche ?

à quoi a travaillé Mon travail la semaine dernière ?

comment fonctionne le processus de révision de notre entreprise ?

quels sont les éléments de l'analyse de l'information ?Procédures normalisées pour l'évaluation de la qualité ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-35.gif ClickUp Brain /$$img/

Résumez les notes de réunion et transformez-les en éléments exploitables grâce à ClickUp Brain

Devenir un ingénieur invite, instructions peut générer des développements passionnants dans votre carrière IA, débloquant d'autres opportunités dans :

Recherche et développement en IA: Les professionnels de la recherche et du développement dotés de compétences avancées en matière d'invite, peuvent débloquer le plein potentiel des systèmes d'IA dans divers domaines tels que : *La recherche et le développement dans le domaine de l'intelligence artificiellela rationalisation des flux de travail et la réduction des coûts de recherche et d'exploitation Analyse de données: Les scientifiques des données utilisent des modèles IA génératifs pour des tâches telles que la synthèse de données ou la modélisation prédictive. Une forte invite, instructions leur permet d'optimiser ces modèles pour des tâches spécifiques objectifs de l'entreprise garantissant des informations précieuses et pertinentes Développement et marketing de chatbot: Les chatbots et l'IA conversationnelle prospèrent sur des réponses cohérentes. Les professionnels qui comprennent l'ingénierie des invitations, les instructions peuvent aider les churn alignés sur la marque,contenu impactant avec des outils d'IAqui maximisent le retour sur investissement de leurs investissements technologiques

Principales conclusions

La révolution de l'IA est là, et la clé de l'optimisation de son potentiel réside dans votre capacité à exploiter les invites, instructions. Prêt à monter en compétences en tant qu'ingénieur des invites, instructions ? Ne cherchez pas plus loin que les cours étonnants dont nous avons parlé et ClickUp, votre plateforme ultime pour maîtriser l'ingénierie des invites, par la pratique. 💗

Avec des modèles personnalisés, les invites de ChatGPT, les documents d'aide et une IA générative native, ClickUp offre de multiples façons d'améliorer vos connaissances en matière d'IA ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à utiliser des invitations qui cliquent !

FAQ communes

1. À faire pour apprendre l'ingénierie des invites, instructions ?

Pour maîtriser invite instructions, vous pourriez avoir besoin de deux à trois mois. Toutefois, la durée peut varier en fonction de votre rythme d'apprentissage et de votre validation.

2. À faire, l'invite instructions a-t-elle un avenir ?

Avec les progrès rapides de l'IA et des grands modèles de langage, l'ingénierie des invites s'est imposée comme une compétence cruciale. La demande de professionnels de l'ingénierie des invites, ChatGPT, est montée en flèche au cours des cinq dernières années - les ingénieurs des invites ayant une grande connaissance de l'IA et une expérience pratique peuvent commander des salaires annuels de 1,5 million d'euros des salaires annuels de plus de 330 000 .

3. L'ingénierie des invitations est-elle facile à apprendre ?

L'acquisition de compétences dans ce champ est un processus graduel. Vous ne trouverez pas partout un institut spécialisé dans l'invite, instructions. Les candidats doivent suivre les cours appropriés et développer leurs compétences par le biais d'études théoriques et pratiques.