10 meilleures alternatives au GPT3 avec des fonctions d'écriture d'IA en 2024

Vous souvenez-vous de l'époque où l'écriture se sentait limitée par les contraintes de la créativité humaine et du temps ?

L'émergence du GPT-3 a remodelé notre relation avec les mots et l'IA.

Fini le temps des textes répétitifs et sans inspiration ; la technologie révolutionnaire de GPT-3 a bouleversé notre approche de la production de prose, suscitant un élan de créativité et d'efficacité.

Alors que 2024 se profile, les projecteurs se tournent vers la quête d'alternatives au GPT3, chacune rivalisant pour ajouter une touche unique à ce récit.

Mais pourquoi chercher d'autres options ?

Ces concurrents ne se contentent pas de refléter les talents du GPT-3 ; ils apportent leur propre touche au tableau. Ils répondent à un tableau de besoins en matière de traitement et de génération de langage naturel. Le paysage est riche d'options pour la rédaction créative, la traduction automatique ou les modèles IA sophistiqués.

Examinons les dix meilleures alternatives qui redéfinissent le paysage de l'IA.

Que rechercher dans les alternatives GPT3 ?

Lorsque vous recherchez des alternatives au GPT3, plusieurs facteurs essentiels doivent guider votre choix. Il s'agit notamment de

Taille et complexité du modèle: Recherchez des modèles avec différents paramètres pour les tâches linguistiques complexes. Tenez également compte de la puissance de calcul requise Assistance linguistique: Assurez-vous que le modèle est compatible avec plusieurs langues si vous avez besoin de capacités multilingues Performances: Évaluez dans quelle mesure le modèle exécute les tâches correspondant à vos besoins, telles que la génération de texte, l'IA conversationnelle ou le raisonnement logique Formation et réglage fin: Vérifiez si le modèle permet un réglage fin de vos données spécifiques, améliorant ainsi son efficacité pour votre cas d'utilisation Open source vs. proprietary: Les modèles open-source offrent plus de personnalisation et d'assistance de la part de la communauté, tandis que les modèles propriétaires peuvent bénéficier d'une meilleure assistance et d'une plus grande stabilité Considérations éthiques: Considérez la façon dont le modèle traite les données sensibles et son approche des pratiques éthiques de l'IA.

Les 10 meilleures alternatives GPT3 à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleures alternatives offrant un mélange unique d'innovation, d'efficacité et de fonctionnalités spécialisées. Elles jouent un rôle important dans l'établissement de nouveaux paramètres en matière de génération et de compréhension du langage naturel.

1. ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et plus encore ClickUp révolutionne la gestion des tâches et les processus créatifs grâce à ses fonctionnalités IA avancées. Ses fonctionnalités IA améliorent considérablement l'expérience d'écriture, en aidant les utilisateurs à créer et à gérer efficacement les tâches. Cette intégration de l'IA s'étend à ClickUp Documents qui facilite la rédaction, la modification en cours et l'organisation des documents, rationalisant ainsi le processus de documentation.

En outre, l'IA de ClickUp facilite les sessions d'idéation et de brainstorming, en fournissant aux utilisateurs des suggestions intelligentes et des idées qui encouragent la créativité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp AI pour rédiger un résumé de projet /$$img/

ClickUp AI peut générer une infinité de types de documents tels que des mémoires de projet, des plans de cours et d'autres documents pour accélérer votre flux de travail

via Jasper

Jasper.IA, redoutable concurrent des alternatives au $$$3, est taillé pour les entreprises à la recherche de capacités d'IA avancées. Il est conçu pour améliorer la productivité dans la création de contenu, du brainstorming à l'achevé. C'est un outil de go-to pour tous ceux qui ont besoin de générer du texte ou de s'engager avec un chatbot alimenté par l'IA.

Jasper.IA meilleures fonctionnalités

Base de connaissances étendue : Les vastes connaissances de Jasper.IA provenant de milliards de sources web l'équipent pour discuter de sujets complexes avec une compréhension détaillée

: Les vastes connaissances de Jasper.IA provenant de milliards de sources web l'équipent pour discuter de sujets complexes avec une compréhension détaillée Interface conversationnelle de l'IA : L'interface conviviale de Jasper.Chat simplifie l'interaction avec l'IA, la rendant plus accessible et plus attrayante

L'interface conviviale de Jasper.Chat simplifie l'interaction avec l'IA, la rendant plus accessible et plus attrayante Mémoire contextuelle: Sa capacité à se souvenir des interactions précédentes dans une discussion permet d'obtenir un flux de discussion plus cohérent et plus contextuel

Sa capacité à se souvenir des interactions précédentes dans une discussion permet d'obtenir un flux de discussion plus cohérent et plus contextuel Création de contenu diversifié: Il excelle dans la création d'un large intervalle de contenu, des articles de blog aux scripts, ce qui ajoute de la polyvalence à ses capacités d'IA

Limites de Jasper.IA

Spécificité des instructions: Jasper peut avoir besoin d'invitations précises pour obtenir les meilleurs résultats, en particulier dans les tâches complexes

Prix de Jasper.IA

**Forfait créateur : 39 $ par mois

**Forfait Teams : 99 $ par mois

Formule Business : Les détails de la tarification sont disponibles en contactant l'équipe commerciale

G2: 4.7/5 (1,232 reviews)

4.7/5 (1,232 reviews) Capterra: 4.8/5 (1,819 critiques)

4. Google BARD

via Google Bard Parmi les alternatives à GPT3, Google BARD apparaît comme un puissant modèle de langage développé pour répondre aux exigences croissantes du traitement et de la génération de langage naturel. Ses capacités à traiter un large tableau de tâches en langage naturel en font un choix de premier ordre pour ceux qui recherchent des alternatives à GPT3.

Les meilleures fonctionnalités de Google Bard

Compréhension avancée du langage naturel : BARD est capable de comprendre et de générer du langage naturel, ce qui le rend très efficace pour un intervalle d'applications, de l'IA conversationnelle à la création de contenu

: BARD est capable de comprendre et de générer du langage naturel, ce qui le rend très efficace pour un intervalle d'applications, de l'IA conversationnelle à la création de contenu Assistance multilingue : Ce modèle assiste plusieurs langues, ce qui le rend polyvalent pour une utilisation globale

: Ce modèle assiste plusieurs langues, ce qui le rend polyvalent pour une utilisation globale Technique basée sur l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux: BARD exploite des méthodologies d'apprentissage profond de pointe, offrant des performances supérieures dans les tâches linguistiques

Limites de Google Bard

Consommation de ressources: Il nécessite une puissance de calcul importante, ce qui pourrait ne pas être réalisable pour tous les utilisateurs

Il nécessite une puissance de calcul importante, ce qui pourrait ne pas être réalisable pour tous les utilisateurs Intégration complexe: L'intégration de BARD dans les systèmes existants peut être un défi pour les utilisateurs sans expertise technique

Prix de Google Bard

Google Bard est entièrement gratuit, sans limite du nombre de questions que les utilisateurs peuvent poser

G2: 4.3/5 (32 commentaires)

4.3/5 (32 commentaires) Capterra: Évaluation non disponible

5. Copie.IA

via Copie.IA Copy.IA émerge comme une alternative notable au GPT3 en 2024, répondant à ceux qui ont besoin d'une solution alimentée par l'IA pour la génération de texte et diverses tâches linguistiques. Il s'appuie sur un grand modèle de langage pour produire des textes semblables à ceux des humains, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les besoins d'écriture personnels et professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Génération de texte pilotée par l'IA : Copy.IA excelle dans la génération de contenus créatifs et engageants, des articles de blog aux textes marketing, en utilisant des techniques avancées de génération de langage naturel

: Copy.IA excelle dans la génération de contenus créatifs et engageants, des articles de blog aux textes marketing, en utilisant des techniques avancées de génération de langage naturel Capacités de traitement du langage naturel (NLP) : L'outil est équipé d'une technologie NLP sophistiquée, lui permettant de comprendre et de manipuler efficacement le langage pour diverses tâches

L'outil est équipé d'une technologie NLP sophistiquée, lui permettant de comprendre et de manipuler efficacement le langage pour diverses tâches Interface conviviale pour les utilisateurs non techniques: La plateforme est conçue pour être accessible, permettant aux utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances techniques d'exploiter la puissance d'un modèle de langage à grande échelle pour la génération de texte

Limites de Copy.IA

Profondeur de la création de contenu: Efficace pour les contenus de format court, Copy.AI pourrait avoir du mal à créer des contenus plus approfondis et de longue durée

Efficace pour les contenus de format court, Copy.AI pourrait avoir du mal à créer des contenus plus approfondis et de longue durée Options de personnalisation: Il existe des limites en termes d'adaptation de l'IA à des styles d'écriture spécifiques ou à un jargon propre à l'industrie

Prix de Copy.IA

**Forfait Free Forever : Free Forever pour toujours

Forfait Pro : 36 $ par mois (facturé annuellement à 432 $)

: 36 $ par mois (facturé annuellement à 432 $) Le forfait Teams : 186 $ par mois (facturé annuellement à 2 232 $)

: 186 $ par mois (facturé annuellement à 2 232 $) Plan de croissance : 1 000 $ par mois (facturé 12 000 $ par an)

: 1 000 $ par mois (facturé 12 000 $ par an) Plan de croissance : 1 000 $ par mois (facturé annuellement à 12 000 $) Plan d'envergure : 3 000 $ par mois (facturé annuellement à 36 000 $)

: 1 000 $ par mois (facturé annuellement à 12 000 $) : 3 000 $ par mois (facturé annuellement à 36 000 $) Forfait Enterprise personnalisé: Les prix sont disponibles en contactant l'équipe commerciale

G2: 4.7/5 (176 commentaires)

6. DialoGPT

via DialoGPT DialoGPT émerge comme un acteur important parmi les alternatives GPT3, en particulier pour ceux qui recherchent des capacités avancées dans l'IA conversationnelle. En tant que grand modèle de langage développé en se concentrant sur le dialogue, il offre des interactions nuancées et dynamiques, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les chatbots et les interfaces conversationnelles pilotés par l'IA.

DialoGPT meilleures fonctionnalités

Capacités conversationnelles avancées: DialoGPT excelle dans la génération de textes de type humain, offrant des expériences de dialogue réalistes et engageantes

DialoGPT excelle dans la génération de textes de type humain, offrant des expériences de dialogue réalistes et engageantes Ajustement pour un contexte spécifique: Ajustement du modèle pour des scénarios spécifiques, améliorant son efficacité dans diverses tâches de traitement du langage naturel

Ajustement du modèle pour des scénarios spécifiques, améliorant son efficacité dans diverses tâches de traitement du langage naturel Gestion des conversations à plusieurs tours: Il gère habilement les conversations à plusieurs tours, en comprenant le contexte et en y réagissant au cours de plusieurs échanges

Il gère habilement les conversations à plusieurs tours, en comprenant le contexte et en y réagissant au cours de plusieurs échanges Évolutivité pour les modèles à grande échelle : Ce modèle peut être mis à l'échelle pour traiter de grands volumes de données conversationnelles, ce qui le rend adapté à la recherche et à l'application de l'IA à grande échelle

Limites de DialoGPT

Exigences en matière de puissance de calcul : Ses capacités sophistiquées peuvent nécessiter d'importantes ressources informatiques

Prix du DialoGPT

DialoGPT est un modèle open-source, largement accessible sans coûts directs. Cependant, sa mise en œuvre dans des systèmes à grande échelle peut entraîner des dépenses liées à l'infrastructure

En tant que projet open-source, DialoGPT n'a pas d'évaluations standardisées comme les produits commerciaux. La communauté de l'IA apprécie beaucoup DialoGPT pour ses capacités de discussion

7. LaMDA

via Google LaMDa LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) de Google représente un saut significatif dans les alternatives GPT3. LaMDA est conçu pour générer un texte semblable à celui d'un humain sous la forme d'un grand modèle de langage, en se concentrant sur l'amélioration des capacités de l'IA en matière de discussion.

Il est conçu pour comprendre et répondre à un large intervalle de sujets, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un modèle de langage sophistiqué pour diverses applications.

Les meilleures fonctionnalités de LaMDA

Capacités conversationnelles avancées: LaMDA excelle à produire des discussions plus naturelles et plus ouvertes, ce qui constitue un nouveau paramètre de l'IA conversationnelle

LaMDA excelle à produire des discussions plus naturelles et plus ouvertes, ce qui constitue un nouveau paramètre de l'IA conversationnelle Compréhension de sujets variés: Ce modèle s'engage sur un vaste intervalle de tableaux, en fournissant des prestataires pertinents et adaptés au contexte

Ce modèle s'engage sur un vaste intervalle de tableaux, en fournissant des prestataires pertinents et adaptés au contexte Finetuning pour des cas d'utilisation spécifiques: Finetune LaMDA pour des applications particulières, améliorant ses performances dans des domaines personnalisés tels que le service à la clientèle ou la narration créative

Finetune LaMDA pour des applications particulières, améliorant ses performances dans des domaines personnalisés tels que le service à la clientèle ou la narration créative Assistance multilingue: LaMDA prend en charge plusieurs langues, ce qui en fait un choix polyvalent pour les applications internationales

Les limites de LaMDA

Exigeant en ressources: Étant un modèle à grande échelle, il nécessite une puissance de calcul substantielle pour des performances optimales

Étant un modèle à grande échelle, il nécessite une puissance de calcul substantielle pour des performances optimales Accès public limité: Actuellement, l'accès à LaMDA est plus restreint que celui de certains autres modèles, ce qui limite sa disponibilité pour une utilisation généralisée

Prix de LaMDA

Pour l'instant, Google n'a pas révélé publiquement les détails de la tarification de LaMDA. Il est principalement utilisé en interne et dans certains produits Google

En raison de sa diffusion publique limitée, il n'existe pas encore d'évaluations et d'avis d'utilisateurs sur LaMDA. Cependant, il a fait l'objet d'une attention particulière et a été salué par la communauté des chercheurs en IA

8. Visage étreint

via Visage étreint Hugging Face est apparu comme un concurrent digne d'intérêt des alternatives au GPT3. Il s'agit d'une startup d'IA connue pour ses contributions significatives. Hugging Face s'adresse à ceux qui recherchent des options robustes et open-source dans les modèles de langage à grande échelle, offrant un large intervalle de modèles pré-entraînés.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

**Il fournit l'accès à une multitude de modèles de langage, y compris des modèles de langage à grande échelle et des modèles autorégressifs, adaptés à une variété de tâches de langage naturel

Compréhension et génération de langage naturel: Leurs modèles sont capables de produire des textes semblables à ceux des humains, utiles pour l'IA de discussion, la génération de texte, etc

Leurs modèles sont capables de produire des textes semblables à ceux des humains, utiles pour l'IA de discussion, la génération de texte, etc Flexible pour la recherche et le développement: Très apprécié dans la recherche scientifique et les projets de recherche en IA, il offre des modèles qui peuvent être affinés pour des tâches spécifiques d'apprentissage profond

Limites des visages étreignants

Complexité pour les débutants: L'intervalle étendu de modèles et de fonctionnalités peut être écrasant pour les nouveaux venus dans le domaine du NLP ou de l'IA

L'intervalle étendu de modèles et de fonctionnalités peut être écrasant pour les nouveaux venus dans le domaine du NLP ou de l'IA Exigences en matière de ressources: Certains modèles à grande échelle peuvent nécessiter une puissance de calcul importante, ce qui pourrait constituer une limite pour les utilisateurs disposant d'un matériel moins puissant

Prix de Hugging Face

HF hub (forfait Free) : Free

: Free Compte PRO: 9$/mois

9$/mois Hub Enterprise: À partir de 20 $/utilisateur/mois

À partir de 20 $/utilisateur/mois Matériel Espaces: À partir de 0,05 $/heure

À partir de 0,05 $/heure Points d'extrémité d'inférence: À partir de 0,06 $/heure

À partir de 0,06 $/heure Auto train: A partir de 0$/modèle

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Évaluation non disponible

9. IA

via Loutre IA Otter.IA émerge comme l'une des formidables alternatives au GPT3 en 2024, en particulier pour ceux qui recherchent des capacités d'IA avancées en matière de transcription et de reconnaissance vocale. L'accent mis sur l'exploitation de l'IA pour le traitement et la génération de langage naturel le distingue, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels comme pour les entreprises.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.IA

Transcription améliorée par l'IA : Otter.IA excelle dans la conversion de la parole en texte avec une grande précision grâce à des modèles de langage avancés

: Otter.IA excelle dans la conversion de la parole en texte avec une grande précision grâce à des modèles de langage avancés Transcription en temps réel : Sa capacité à transcrire en temps réel le rend idéal pour les réunions, les conférences et les entretiens

: Sa capacité à transcrire en temps réel le rend idéal pour les réunions, les conférences et les entretiens Reconnaissance vocale : l'IA de la plateforme peut identifier différents locuteurs, améliorant ainsi la clarté et la convivialité des transcriptions

: l'IA de la plateforme peut identifier différents locuteurs, améliorant ainsi la clarté et la convivialité des transcriptions Résumés par l'IA: Otter.IA offre une fonctionnalité permettant de résumer de longues discussions ou des documents, ce qui témoigne de sa compréhension sophistiquée du langage naturel

Otter.IA offre une fonctionnalité permettant de résumer de longues discussions ou des documents, ce qui témoigne de sa compréhension sophistiquée du langage naturel Intégration aux réunions virtuelles: L'IA s'intègre de manière transparente aux plateformes de réunions virtuelles les plus répandues, fournissant des transcriptions en direct et des résumés après la réunion

Limites de Otter.IA

Précision dans les environnements bruyants: Bien que très précise, sa performance peut varier dans les paramètres très bruyants

Bien que très précise, sa performance peut varier dans les paramètres très bruyants Assistance linguistique limitée: Pour l'instant, Otter.AI est principalement assisté par l'anglais, ce qui peut constituer une limite pour les utilisateurs multilingues

Prix de Otter.IA

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 10 USD par utilisateur/mois (facturé annuellement)

10 USD par utilisateur/mois (facturé annuellement) Business : 20$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 20$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (128 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (65 avis d'utilisateurs)

10. Bloom

via Bloom Bloom est une alternative robuste au GPT3 qui se distingue comme un grand modèle de langage puissant et polyvalent. Développé par Hugging Face's BigScience, il est conçu pour diverses tâches linguistiques, démontrant des capacités impressionnantes dans le traitement du langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités de Bloom

Modèle de langage autorégressif: Bloom est un grand modèle de langage autorégressif capable de générer des textes cohérents et humains à partir d'invitations

Bloom est un grand modèle de langage autorégressif capable de générer des textes cohérents et humains à partir d'invitations Génération de texte polyvalente: Au-delà de ses données d'apprentissage, Bloom exécute diverses tâches textuelles en les traitant comme des défis de génération de texte

Au-delà de ses données d'apprentissage, Bloom exécute diverses tâches textuelles en les traitant comme des défis de génération de texte Architecture basée sur les transformateurs: Ce modèle exploite une structure de modèle de langage basée sur les transformateurs, connue pour son efficacité dans le traitement des tâches linguistiques à grande échelle

. Les limites de Bloom

Courbe d'apprentissage: L'ampleur du modèle pose un problème d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.

Prix de Bloom

Il s'agit d'un projet open-source qui ne fait pas l'objet d'une tarification directe pour l'accès au modèle lui-même.

Les évaluations de Bloom sur G2 et Capterra ne sont pas facilement disponibles. Il est possible que Bloom ne soit pas listé sur ces plateformes.

La meilleure alternative GPT3 pour vous

Alors que nous concluons notre exploration des 10 meilleures alternatives GPT3 en 2024, il est clair que le domaine de l'écriture IA et du traitement du langage naturel n'est pas seulement florissant - il évolue à un rythme remarquable. Chacune de ces alternatives apporte ses forces et ses innovations uniques, repoussant les limites de ce qui est possible en matière de communication et de créativité alimentées par l'IA.

Qu'il s'agisse d'améliorer la gestion des tâches ou d'innover en matière de capacités multilingues, ces modèles sont plus que de simples outils ; ce sont des partenaires dans notre voyage vers un monde plus efficace, plus expressif et plus connecté. À mesure que la technologie progresse, une chose reste certaine : l'avenir de l'écriture IA est brillant, diversifié et plein de potentiel.

Qu'il s'agisse d'un riche tableau de fonctionnalités ou d'une simple adaptabilité, ClickUp émerge comme un leader incontestable. En plus de ses fonctionnalités remarquables, vous avez l'aspect IA, qui ajoute à vos capacités d'écriture. Une autre facette qui ajoute à l'attrait de ClickUp est la possibilité de collaborer entre les parties prenantes et les tâches pour s'assurer que le résultat est en phase avec les attentes. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui !