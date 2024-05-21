Les 10 meilleures intégrations Help Scout pour transformer votre service client

Ce n'est un secret pour personne : pour que votre entreprise prospère, vous devez vous assurer que vos clients sont satisfaits. L'expérience client est le facteur qui fait toute la différence. Cette approche axée sur le client a popularisé des outils tels que Help Scout.

Help Scout est une plateforme complète de service client qui sert de hub pour toutes les interactions avec les clients. Elle offre une suite impressionnante d'outils et de fonctionnalités, mais les intégrations peuvent la rendre encore plus puissante.

Installez-vous confortablement et laissez-nous vous présenter 10 intégrations d'applications qui font passer Help Scout au niveau supérieur.

Que devez-vous rechercher dans les intégrations Help Scout ?

Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous évaluez une intégration pour Help Scout :

Intégration transparente : vous voulez une solution qui s'intègre à Help Scout, mais qu'en est-il de l'infrastructure numérique plus large ? Le système doit être compatible avec les autres outils, plateformes et technologies que vous utilisez pour vos activités commerciales telles que : vous voulez une solution qui s'intègre à Help Scout, mais qu'en est-il de l'infrastructure numérique plus large ? Le système doit être compatible avec les autres outils, plateformes et technologies que vous utilisez pour vos activités commerciales telles que la gestion de la relation client , la maturation des prospects, l'engagement, etc

Facilité d'utilisation : vous ne voulez pas passer des semaines à configurer la nouvelle intégration, ni rencontrer tellement de difficultés que votre équipe abandonne. L'intégration doit être conviviale et facile à utiliser. Une interface utilisateur intuitive et une expérience d'intégration fluide favoriseront son adoption

Personnalisation : recherchez des intégrations que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise et des préférences de vos clients. L'adaptation du flux de travail vous permet d'offrir une expérience client enrichissante grâce à la personnalisation et à l'efficacité

Automatisation : le service client et l'assistance peuvent rapidement prendre de l'ampleur et submerger vos équipes. Sélectionnez l'intégration qui offre une automatisation pour rationaliser les demandes entrantes et traiter les tâches routinières et répétitives. Vous pourrez ainsi mieux servir vos clients

Sécurité et conformité : vos équipes peuvent être amenées à traiter des données clients sensibles. Vous avez donc besoin d'une sécurité robuste et d'une conformité à toute épreuve pour éviter les incidents ou les violations. Les intégrations qui respectent les bonnes pratiques en matière de sécurité et de conformité des données doivent figurer en tête de votre liste

Évolutivité : Help Scout évolue avec votre organisation et ses besoins changeants. Vous souhaitez bénéficier du même degré d'évolutivité dans les intégrations, car il y aura des pics et des creux dans le traitement des demandes des clients

Coût par rapport à la valeur : au lieu de vous concentrer uniquement sur le coût de l'intégration, visualisez la valeur qu'elle apporte à votre service client et à vos processus d'assistance. Analysez dans quelle mesure elle s'aligne sur Help Scout et les objectifs plus larges de l'organisation pour justifier l'investissement

Les 10 meilleures intégrations Help Scout à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez comment analyser les intégrations Help Scout, examinons celles qui méritent votre attention.

1. ClickUp

À première vue, ClickUp et Help Scout peuvent sembler incompatibles, mais la réalité est tout autre. ClickUp, un outil de gestion de projet tout-en-un, est un module complémentaire puissant pour Help Scout qui permet de débloquer davantage de valeur. Chaque activité commerciale peut être traduite en un projet, et il en va de même pour la gestion de l'expérience client.

Un outil de gestion de projet peut être essentiel pour traiter les demandes des clients, résoudre les problèmes de manière collaborative, transmettre les commentaires des clients aux équipes de développement de produits et améliorer l'efficacité globale de l'entreprise.

Voici un aperçu de certaines fonctionnalités de ClickUp qui peuvent vous aider à obtenir de tels résultats :

Gestion des tâches

Convertissez les requêtes en tickets à l'aide des tâches ClickUp

Les tâches ClickUp changent la donne en matière de gestion du service client. Une nouvelle demande client dans Help Scout déclenche une nouvelle tâche dans ClickUp, ce qui évite aux représentants du service client de passer d'une plateforme à l'autre et de saisir manuellement les informations.

Il ne vous reste plus qu'à attribuer les tâches, définir les priorités, fixer les délais, ajouter des commentaires et assurer le suivi des tâches pour résoudre toutes les communications entrantes des clients !

Gestion des documents

Connectez ClickUp Docs à vos flux de travail

ClickUp Docs est un référentiel de documents centralisé. Utilisez-le pour créer des bases de connaissances clients ou collaborer en interne afin de compiler les bonnes pratiques, les astuces et les conseils ; les possibilités sont infinies. En plus de rendre les informations disponibles, il met en place des flux de travail automatisés qui se déclenchent lorsque certaines conditions de l'entreprise sont remplies.

Recherche universelle

Effectuez des recherches dans toutes vos ressources grâce à la recherche universelle ClickUp

Trouvez tout ce que vous cherchez grâce à la recherche universelle sur ClickUp. Cette fonctionnalité exploite la cohésion de l'infrastructure numérique pour rendre chaque ressource consultable et navigable. Vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez à l'aide des mots-clés appropriés, qu'il s'agisse de fichiers documentaires sur ClickUp Docs ou de boîtes de réception partagées créées via des intégrations.

ClickUp Brain

Générez des articles de blog en quelques secondes avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un assistant IA tout-en-un. Il peut remplir diverses fonctions, allant de la résumé du statut d'un projet à la rédaction de réponses instantanées aux questions. Vous pouvez même l'utiliser pour compiler et remplir des FAQ et des articles pratiques afin de répondre aux besoins en matière de libre-service.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivi du temps : enregistrez le nombre d'heures de travail consacrées à une tâche grâce à la fonctionnalité : enregistrez le nombre d'heures de travail consacrées à une tâche grâce à la fonctionnalité de suivi du temps intégrée à ClickUp

Suivi des objectifs : définissez, suivez, affichez et organisez vos objectifs et vos OKR pour faciliter leur réalisation à l'aide de : définissez, suivez, affichez et organisez vos objectifs et vos OKR pour faciliter leur réalisation à l'aide de ClickUp Goals

Environnements de travail personnalisables : concevez votre environnement de travail à votre guise grâce à plusieurs : concevez votre environnement de travail à votre guise grâce à plusieurs vues ClickUp telles que Charge de travail, Liste, Tableau et Calendrier, et bénéficiez d'une visibilité complète sur vos projets

Cartes mentales : Créez de superbes schémas visuels sur Créez de superbes schémas visuels sur ClickUp Mind Maps dès le départ ou en utilisant des tâches déjà achevées

Champs personnalisés : ajoutez : ajoutez des champs personnalisés ClickUp aux tâches, projets et documents pour une organisation et un suivi plus précis des données

Limitations de ClickUp

La longue liste de fonctionnalités peut vous donner l'impression que vous ne serez pas en mesure d'utiliser la plateforme à son plein potentiel

La fonctionnalité de discussion intégrée n'est peut-être pas aussi intuitive que les plateformes de communication dédiées

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (9 392 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (4 009 votes)

2. Freshbooks

via Freshbooks

Bien que Freshbooks ait commencé comme un outil de facturation, il s'agit désormais d'un logiciel de comptabilité complet, à double entrée et basé sur le cloud. Conçu pour les petites et moyennes entreprises, il rationalise diverses activités telles que la facturation, l'acceptation des paiements, le suivi des dépenses, le suivi des heures facturables, les rapports financiers, etc.

Une fois intégré à un logiciel d'assistance, cet outil de comptabilité permettra à l'équipe d'assistance d'afficher les informations de facturation directement à partir des tickets.

Les meilleures fonctionnalités de Freshbooks

Utilisez-les pour la facturation, la comptabilité, les paiements, les dépenses, le suivi du temps, la faisabilité des projets, les rapports, et plus encore

Compilez les informations sur les clients, les factures, les détails des projets, les discussions, les rapports, etc. en un seul endroit

Personnalisez vos devis et obtenez des autorisations en un clic grâce aux signatures électroniques

Convertissez les devis en factures et acceptez les acomptes ou les paiements selon le mode de paiement préféré du client

Mesurez la rentabilité de vos projets à l'aide d'informations basées sur des données et réduisez vos frais généraux pour augmenter vos marges bénéficiaires

Limitations de Freshbooks

L'ajout de membres à l'équipe peut entraîner une augmentation du coût total de Freshbooks

Manque de fonctionnalités de rapports personnalisés et de modèles suffisamment flexibles

L'application mobile est faible

Tarifs Freshbooks

Lite : 19 $/mois

Plus : 33 $/mois

Premium : 60 $/mois

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Les membres de l'équipe peuvent être ajoutés au tarif de 11 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations et avis Freshbooks

G2 : 4,5/5,0 (705 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (4 382 votes)

3. Shopify

via Shopify

Shopify est une plateforme de commerce électronique populaire qui permet aux entreprises de prendre en main leur présence en ligne. De la création de boutiques en ligne professionnelles à la gestion de points de vente phygitaux (physiques + numériques), Shopify est un excellent moyen de numériser votre entreprise et de centraliser votre équipe commerciale. Son interface conviviale permet aux propriétaires de boutiques de créer des listes de produits, de gérer leurs stocks et de traiter rapidement les commandes.

Il dispose d'outils marketing intégrés qui aident les entreprises à mener des campagnes organiques ou payantes. Vous pouvez utiliser des outils de diffusion natifs ou des canaux de communication client tiers pour interagir avec vos clients et maintenir votre équipe commerciale sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de Shopify

Configurez des boutiques en ligne complètes en quelques clics avec l'éditeur de boutique en ligne ou les créateurs de boutique Hydrogen & Oxygen

Faites la promotion de votre boutique et vendez vos produits sur plusieurs canaux commerciaux, tels que les places de marché en ligne et les réseaux sociaux

Acceptez les paiements à l'aide de Shopify Checkout (en ligne) et Shopify POS (hors ligne)

Tirez parti de plus de 60 rapports pour suivre les performances de votre boutique, l'optimisation et la capitalisation des opportunités

Connectez votre boutique en ligne à vos points de vente physiques grâce à Shopify POS

Limitations Shopify

Manque de flexibilité dans la personnalisation des boutiques et de l'expérience utilisateur d'une boutique

Elle peut ne pas convenir aux entreprises disposant d'un catalogue de produits important, de nombreuses intégrations d'applications et de modèles d'abonnement

Cela peut rapidement devenir coûteux

Tarifs Shopify

Basique : 29 $/mois

Shopify : 79 $/mois

Avancé : 299 $/mois

Plus : 2 300 $/mois

Évaluations et avis Shopify

G2 : 4,4/5,0 (4 520 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (6 286 votes)

4. CircleLoop

via CircleLoop

CircleLoop est un système de téléphonie cloud pour entreprises basé au Royaume-Uni. Utilisez-le avec Help Scout pour rationaliser la communication et améliorer la disponibilité et l'accessibilité de votre entreprise. En intégrant CircleLoop à votre flux de travail, vous pouvez passer ou recevoir des appels depuis n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un smartphone ou d'une tablette.

Elles facilitent également la gestion efficace des appels pour les entreprises de toutes tailles. Grâce à des fonctionnalités telles que le routage intelligent des appels et la transcription des messages vocaux, vos agents peuvent toujours aller plus loin dans le service à la clientèle !

Meilleures fonctionnalités de CircleLoop

Utilisez un numéro local au Royaume-Uni pour passer ou recevoir des appels

Profitez de fonctionnalités d'appel étendues telles que les appels entrants/sortants, les transferts, le renvoi, la redirection, la messagerie vocale, etc.

Enregistrez les appels et analysez le nombre, l'équipe ou les performances individuelles à l'aide d'analyses basées sur des données

Intégrez des boutons « cliquer pour appeler » sur le site Web de votre entreprise

Limitations de CircleLoop

La qualité des appels peut être médiocre en raison du blocage des appels entrants, des retards intermittents et des problèmes lors des transferts d'appels

La configuration des serveurs vocaux interactifs et du routage des appels est compliquée, en particulier lorsque vous utilisez des numéros en miroir

Tarifs CircleLoop

Payez à l'utilisation : 5 £ + TVA/mois par utilisateur

Unlimited : 15 £ + TVA/mois par utilisateur

Des numéros supplémentaires et VIP sont disponibles au prix de 2 £ (+ TVA) et 3 £ (+ TVA) par utilisateur et par mois.

Évaluations et avis CircleLoop

G2 : 4,3/5,0 (12 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (11 votes)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) et un outil de gestion du pipeline commercial qui permet de visualiser le parcours client. Il suit la progression des prospects à travers les différentes étapes du cycle de vente afin de faciliter la gestion stratégique des activités commerciales. Son interface simple par glisser-déposer facilite la conception de pipelines commerciaux avec des étapes personnalisables indiquant les différentes étapes ou activités impliquées dans le processus de vente.

Meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Conservez une trace de tous les prospects et contrats, ainsi que leur statut le plus récent, et soyez averti lorsque les contrats arrivent à expiration

Créez des catalogues personnalisables des produits et services de votre entreprise

Centralisez les communications de votre entreprise en créant une base de données de contacts et en accédant aux activités, aux communications et à l'historique

Consultez les performances passées et recevez des suggestions pour améliorer le cycle commercial

Intégrez plus de 400 applications en un seul clic pour développer la gestion commerciale

Limitations de Pipedrive

Sa disposition est très confuse et les tableaux de bord ne sont pas intuitifs

Plusieurs fonctionnalités utiles sont cachées derrière des paywalls

Cela peut être intimidant d'utiliser

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 14 $/mois par place

Avancé : 29 $/mois par place

Professionnel : 59 $/mois par place

Puissance : 69 $/mois par place

Enterprise : 99 $/mois par place

Évaluations et avis Pipedrive

G2 : 4,2/5,0 (1 800 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (2 949 votes)

6. Census

via Census

Census est une plateforme de données clients (CDP) et une solution ETL inversée qui centralise les informations clients obtenues à partir de diverses sources, les nettoie et les transmet aux applications d'entreprise.

Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des sites Web, des logiciels de service d'assistance ou des plateformes marketing, Census regroupe toutes les données dispersées et les unifie pour créer un profil client unique. Cela permet aux entreprises d'obtenir une vue à 360 degrés de leurs clients tout en comprenant leurs besoins, leurs préférences et leurs comportements.

Meilleures fonctionnalités de Census

Fusionnez les données en temps réel avec les données historiques à l'aide de Census Live Sync pour améliorer l'engagement client

Tirez parti de votre entrepôt de données existant pour éliminer les silos et synchroniser rapidement les mises à jour incrémentielles par lots

Bénéficiez d'une flexibilité et d'une évolutivité immenses grâce à Census qui synchronise automatiquement les données entre les outils et les entrepôts de votre entreprise

Configurez des notifications automatisées qui se déclenchent lorsqu'un client effectue une activité spécifique afin de tirer parti de chaque opportunité

Maintenez une sécurité des données robuste grâce à Census qui alerte les utilisateurs en cas de perte de connexion aux applications ou aux bases de données et ne reprend la synchronisation qu'après la reconnexion

Limites du recensement

Son apprentissage est difficile, car il est axé sur l'ingénierie et nécessite des compétences techniques

Son modèle de tarification est étrange, car les utilisateurs sont facturés en fonction du nombre de colonnes, ce qui rend le service coûteux

Encore à ses débuts

Tarification selon le nombre d'utilisateurs

Free

Professionnel : 350 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Intégré : Tarification personnalisée

Évaluations et avis issus du recensement

G2 : 4,5/5,0 (326 avis)

Capterra : N/A

7. Sans fil

via LinkedIn

Cordless est un centre de contact basé sur le cloud qui permet aux équipes d'assistance client de fournir un service exceptionnel. Il s'intègre à des outils supplémentaires tels que des solutions CRM et d'assistance technique comme Help Scout, permettant aux agents d'assistance d'accéder de manière experte aux informations nécessaires pour résoudre les problèmes des clients. Il est également équipé de capacités d'IA qui aident à analyser les discussions, à identifier les points forts et les domaines à améliorer, et à générer des informations pour améliorer les performances des agents.

Meilleures fonctionnalités Cordless

Utilisez Ask IA pour accéder automatiquement aux informations pertinentes et répondre aux demandes des clients

Suivez les performances de l'équipe du service client grâce à des tableaux de bord axés sur les indicateurs et mis à jour en temps réel

Identifiez et expurgez automatiquement les informations sensibles des clients à partir des transcriptions et des enregistrements d'appels

Effectuez une analyse des sentiments pour améliorer la qualité de l'assistance et insuffler de l'empathie dans chaque interaction

Limitations sans fil

Des intégrations limitées peuvent restreindre l'utilisation et l'applicabilité du produit

Des bugs peuvent parfois empêcher les appels d'être transmis aux équipes d'assistance en ligne et les rediriger vers les équipes hors ligne

Le tableau de bord peut sembler moins intuitif et plus lourd

Tarification sans fil

Professionnel : 45 € / mois par utilisateur

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Cordless

G2 : 4,6/5,0 (11 avis)

Capterra : N/A

8. Olark

via Olark

Olark est un logiciel de chat en direct qui permet aux entreprises d'interagir en temps réel avec les visiteurs de leur site web. Qu'il s'agisse de répondre à des questions ou d'aider dans le processus de vente, Olark offre un intervalle de fonctionnalités telles que des invitations proactives au chat, des sessions de co-navigation et des transcriptions de chat, permettant aux entreprises de faire une première impression durable. Il s'intègre parfaitement aux plateformes d'assistance et de CRM afin d'apporter de la valeur à chaque nouvelle interaction et d'offrir une expérience d'assistance personnalisée.

Meilleures fonctionnalités d'Olark

Personnalisez votre boîte de discussion pour qu'elle corresponde à vos directives en matière de marque

Automatisez le chat en direct pour interagir avec les visiteurs de votre site web à grande échelle tout en personnalisant votre approche en fonction du comportement des visiteurs et de messages personnalisés

Tirez des enseignements des analyses de chat en direct et découvrez des informations exploitables grâce à des transcriptions détaillées des discussions

Convertissez les boîtes de discussion en formulaires clients et collectez des informations de première main

Limitations d'Olark

Ne prend pas en charge le partage d'images

La compatibilité mobile est limitée

Un nombre réduit d'intégrations limite ses capacités

Tarifs Olark

À partir de 29 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Olark

G2 : 4,3/5,0 (223 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (471 votes)

9. Mixpanel

via Mixpanel

Mixpanel est une puissante plateforme d'analyse de données qui permet aux entreprises d'extraire des informations significatives à partir de données structurées et non structurées provenant de multiples sources. Elle recueille des données complètes sur votre produit et le client.

Vous obtenez ainsi des informations sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec les différentes fonctionnalités, vous suivez les conversions tout au long des entonnoirs et vous mesurez l'engagement des clients. Utilisez ces informations pour optimiser le parcours commercial et augmenter la valeur de votre produit.

Meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Affichez des informations telles que les tendances, les principaux chemins empruntés par les utilisateurs, les facteurs de conversion, la fréquence d'utilisation, l'engagement et la fidélisation, et bien plus encore

Générez des tableaux de recherche et maintenez un dictionnaire de données pour gérer efficacement vos données

Mesurez les performances de vos campagnes marketing et analysez le trafic sur différents canaux marketing

Créez des cohortes de clients granulaires en fonction du comportement, des préférences et d'autres données des utilisateurs

Convertissez les données ou les questions en langage naturel en rapports exploitables grâce à l'IA générative de Mixpanel, Spark

Limitations de Mixpanel

Son apprentissage est difficile en raison de la complexité de plusieurs fonctionnalités et d'une intégration médiocre

L'exportation des données est fastidieuse et entraîne souvent une perte d'intégrité

Coûteux

Tarification Mixpanel

Free

Croissance : 28 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Mixpanel

G2 : 4,6/5,0 (1 096 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (130 votes)

10. Highrise

via Highrise

Highrise est une plateforme CRM conçue par Basecamp pour aider les petites entreprises. Elle permet de gérer les tâches et les contacts, de suivre les interactions, de collaborer sur les transactions, de surveiller les prospects et les clients, et bien plus encore. Cette plateforme est très polyvalente et vous pouvez l'utiliser pour gérer les pipelines, les recrutements, l'acquisition de talents, les évènements, les relations publiques, les produits et services, le service client, etc.

Meilleures fonctionnalités de Highrise

Centralisez toutes les informations sur vos prospects et vos clients, puis organisez-les en segments

Communiquez avec votre clientèle et vos prospects à partir d'une seule plateforme, qu'il s'agisse d'e-mails groupés pour des promotions ou de rappels personnalisés

Générez des rapports détaillés sur les performances et la santé de votre pipeline

Utilisez des modèles d'e-mails pour éviter d'avoir à rédiger vos textes marketing à partir de zéro

Classez les informations sur les prospects ou les détails des campagnes en dossiers et en transactions pour une organisation plus précise

Limitations de Highrise

N'accepte plus de nouvelles inscriptions depuis août 2018

Il n'offre que des fonctionnalités de base

Tarification Highrise

Non disponible

Évaluations et avis Highrise

G2 : N/A

Capterra : 4,5/5,0 (130 avis)

Améliorez votre expérience client

Que vous utilisiez Help Scout ou des alternatives à Help Scout, les 10 intégrations présentées ci-dessus sont les applications favorites de toutes les équipes en contact avec la clientèle. En les ajoutant à Help Scout, vous élargirez la portée, l'applicabilité et la valeur ajoutée de la plateforme.

Bien que chaque option offre quelque chose d'unique, ClickUp coche toutes les cases en matière de fonctionnalités avancées. Qu'il s'agisse de convertir des tickets en tâches ou d'examiner les performances de l'équipe, ClickUp rend Help Scout plus utile et plus riche en valeur.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur l'intégration de Help Scout et ClickUp afin de transformer votre service client et votre expérience client.