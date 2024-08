15 livres sur les RH destinés aux professionnels des RH désireux de faire évoluer leur carrière

À une époque où l'expérience des employés est tout aussi cruciale que celle des clients, les professionnels des ressources humaines doivent toujours être au sommet de leur art.

Si vous avez choisi une carrière dans la gestion des ressources humaines (GRH), vous devez constamment vous perfectionner pour rester pertinent et apporter de la valeur à l'entreprise. Alors que la course à l'embauche et à la fidélisation des meilleurs talents s'intensifie, les chefs d'entreprise doivent apprendre et paramétrer les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines Les indicateurs clés de performance pour les équipes RH qui s'alignent sur les objectifs stratégiques de l'organisation.

Nous avons dressé une liste des 15 meilleurs livres sur les RH à l'intention des professionnels des RH qui, comme vous, souhaitent évoluer dans leur travail. Ces livres sur les RH allient la sagesse de vétérans chevronnés et la connaissance des dernières tendances de l'industrie qui ont un impact sur la gestion des talents.

Plongeons-y !

Les 15 meilleurs livres de RH pour les professionnels des ressources humaines

1. Gestion des ressources humaines par Gary Dessler

Le guide de Gary Dessler fait figure de référence parmi les ouvrages sur les ressources humaines via Amazon

Auteur: Gary Dessler

Gary Dessler Nombre de pages: 720

720 Année de publication: 1994

1994 Estimation de la durée de lecture: 12-15 heures

12-15 heures Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines à tous les niveaux

Les professionnels des ressources humaines à tous les niveaux Évaluations: 3.8/5 (Amazon) 3.96/5 (Goodreads)



Parfois surnommé la "bible du monde des RH", l'ouvrage emblématique de Gary Dessler, Human Resource Management, est un guide approfondi de 700 pages sur la science et l'exécution des opérations liées aux ressources humaines.

Aujourd'hui l'un des livres les plus emblématiques sur les RH, il décompose l'essentiel des RH selon les domaines fonctionnels, de l'embauche et la gestion des talents à la formation, la rémunération et la gestion des relations avec les employés.

Aujourd'hui, dans sa 17e édition (avec plusieurs versions internationales), le livre explore non seulement l'histoire des pratiques RH, mais se concentre sur la façon dont la technologie (comme le cloud computing) et les médias sociaux (LinkedIn, en particulier) façonnent le champ. Il aborde également la manière dont les dernières Outils et logiciels technologiques pour les RH bouleversent le monde en constante évolution de la GRH.

Principaux enseignements

Réorganisez le processus d'embauche: Assurez-vous que vous ne vous contentez pas de pourvoir les postes, mais que vous les placez d'une manière qui se synchronise avec les objectifs de l'entrepriseles objectifs de votre organisation en matière de ressources humaines2. Créez un lieu de travail où les employés sont pleinement impliqués: Investissez dans la formation, le développement et une rémunération équitable afin de maintenir votre équipe motivée et validée pour la réussite de l'organisation Maintien d'une culture d'entreprise positive: Établissez des relations saines au sein de votre équipe et concentrez-vous sur la résolution des conflits

Ce qu'en disent les lecteurs :

Le livre de Gary Dessler sur la gestion des ressources humaines est un manuel de base pour apprendre ce que la GRH fait dans une entreprise/organisation en tant que département et fonction. Le livre donne une explication solide des rôles d'un responsable des ressources humaines, de ce qu'il doit faire et éviter, et de ce qu'il faut faire dans les situations où des dilemmes (techniques ou éthiques) se posent [sic]. Il s'agit d'une lecture indispensable pour tous les responsables des ressources humaines et les étudiants qui suivent le cours de gestion des ressources humaines.

2. The Essential HR Handbook (10th Anniversary Edition) par Sharon Armstrong et Barbara Mitchell

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Essential-HR-Handbook-10th-Anniversary-Edition-by-Sharon-Armstrong-and-Barbara-Mitchell-890x1400.png 2. The Essential HR Handbook (10th Anniversary Edition) par Sharon Armstrong et Barbara Mitchell /$$img/

L'un des meilleurs livres sur les ressources humaines pour les débutants via Amazon

Auteurs: Sharon Armstrong et Barbara Mitchell

Sharon Armstrong et Barbara Mitchell Nombre de pages: 256

256 Année de publication: 2008

2008 Estimation de la durée de lecture: 4-5 heures

4-5 heures Idéal pour: Débutants en RH

Débutants en RH Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)



Depuis plus de dix ans, The Essential HR Handbook de Sharon Armstrong et Barbara Mitchell aide les professionnels des ressources humaines à s'orienter dans un intervalle de fonctions telles que le recrutement, la conformité légale, la gestion des performances et la diversité sur le lieu de travail.

Fraîchement mise à jour en 2020, la 10e édition de cet ouvrage propose des explications faciles à comprendre sur tout, de la gestion d'équipes diversifiées à l'élaboration de politiques et d'avantages favorables aux employés. Aujourd'hui encore, cette édition reste une ressource incontournable, fournissant des conseils et des checklists à la plupart des praticiens des ressources humaines.

Principaux enseignements

Aligner les RH sur les objectifs de l'entreprise: Les forfaits RH doivent être préparés de manière à être synchronisés avec la mission globale et l'orientation stratégique de l'organisation pour avoir le plus d'impact possible La rétention est clé : Il ne suffit pas d'embaucher des personnes ; les services RH doivent investir dans un processus d'intégration et d'orientation efficace et offrir aux employés des possibilités de formation et de développement continus Faire des entretiens d'évaluation une expérience positive : au lieu de ressembler à un exercice de recherche de fautes, les entretiens d'évaluation devraient fournir aux employés un retour d'information positif et un renforcement. Pour ce faire, utilisez les méthodologies BEER (Behavior, Effect, Expectation, Results) et FAST (Frequently, Accurately, Specific, Timely)

Ce que disent les lecteurs

Ce livre est une excellente ressource pour quelqu'un qui débute dans le champ des ressources humaines, comme c'est mon cas. Je voulais un livre qui contienne des informations ainsi que des échantillons de formulaires et de checklists, et ce petit livre est fait pour moi. Si vous débutez dans le domaine des ressources humaines, je vous recommande vivement ce livre

3. La victoire par l'organisation : Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do À It par Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank, et Mike Ulrich

Victory Through Organization se classe parmi les livres de RH les plus populaires pour les cadres supérieurs Via Amazon

Auteurs: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich et Wayne Brockbank

Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich et Wayne Brockbank Nombre de pages: 417

417 Année de publication: 2017

2017 Estimated reading time: 5-6 heures

5-6 heures Idéal pour : Les cadres supérieurs des ressources humaines

Les cadres supérieurs des ressources humaines Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)



Vous n'êtes pas un adepte de la vieille école des RH, où les employés sont encouragés à impressionner plutôt qu'à apporter leur authentification au travail ? Alors vous allez adorer le best-seller de Dave Ulrich, Victory Through Organization.

Publié en 2017, il suggère une nouvelle approche des RH : construire des systèmes dynamiques où les grands talents ne sont pas limités à un département ou à un domaine de pratique, mais mis à profit dans l'ensemble de l'organisation. Ce qui est unique dans ce livre, c'est que ses idées sont basées sur les idées de 30.000 professionnels des RH et dirigeants d'entreprise !

Victory through Organization couvre divers thèmes RH, tels que l'efficacité organisationnelle, le développement et le déploiement des talents, la création d'un avantage concurrentiel durable, et bien plus encore. Il est considéré comme un manuel destiné aux hauts responsables des ressources humaines.

Ce livre remet en question les normes, détruit les mythes et prône un véritable changement. Son message général est que la réussite ne consiste pas seulement à recruter les meilleurs talents, mais aussi à en tirer le meilleur parti.

Conseils clés

Utilisez le modèle stratégique des RH à trois boîtes: Distribuez votre attention entre l'efficacité administrative, l'expérience des employés et le renforcement des capacités stratégiques des RH (les trois boîtes) pour un impact maximal Obtenir un avantage concurrentiel durable: Ne vous contentez pas d'attirer les meilleurs talents ; créez un avantage concurrentiel durable en exploitant et en déployant ces talents de manière efficace Gagnez la guerre des talents: Dépassez les approches traditionnelles de l'acquisition et de la gestion des talents si vous voulez attirer les personnes les plus compétentes et les plus demandées

Ce que disent les lecteurs

La victoire par l'organisation est une réalisation extraordinaire : basée sur des données, originale, créative et complète. Les raisons pour lesquelles les RH doivent reconceptualiser leur responsabilité principale sont brillantes. Les RH doivent être continuellement prêtes à repenser et à repercevoir leur raison d'être ; elles doivent changer de la manière la plus fondamentale, passer d'un statut quo consistant à répondre aux exigences réglementaires et autres, imposées de l'extérieur, à celui d'un partenaire d'entreprise proactif qui contribue au développement de la stratégie et des résultats financiers tout en étant une source permanente de créativité et de réalité en termes de performances humaines

4. Le tableau de bord des ressources humaines : Lier les personnes, la stratégie et la performance par Brian Becker, Mark Huselid et Dave Ulrich

L'un des rares livres sur les RH qui parle du retour sur investissement des RH via Amazon

Auteurs: Brian Becker, Mark Huselid et Dave Ulrich

Brian Becker, Mark Huselid et Dave Ulrich Nombre de pages: 235

235 Année de publication: 2001

2001 Estimation de la durée de lecture: 4-6 heures

4-6 heures Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines de niveau moyen à supérieur

Les professionnels des ressources humaines de niveau moyen à supérieur Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)



Dans un monde où la force d'une entreprise réside dans les intangibles et la matière grise, The HR Scorecard de Brian Becker plaide vigoureusement en faveur de l'importance des RH.

Ce livre présente le concept de tableau de bord RH, un principe de mesure qui lie le rôle d'un professionnel des ressources humaines à la performance de l'entreprise. S'appuyant sur les résultats d'un sondage réalisé auprès de plus de 2 800 entreprises, l'ouvrage conclut que les entreprises dotées de systèmes de gestion des ressources humaines efficaces sont souvent plus performantes que leurs concurrents.

L'ouvrage explique comment mesurer des paramètres tels que les indicateurs clés de performance (KPI) des RH par rapport aux objectifs de l'entreprise et couvre quelques index pour vous aider à calculer le retour sur investissement de n'importe quel programme de RH.

Principaux enseignements

**Pour réussir, les RH doivent aujourd'hui comprendre et s'aligner sur la stratégie de l'entreprise et se concentrer sur l'obtention de résultats qui ont un impact tangible sur les objectifs de l'entreprise Développer des indicateurs RH et mesurer l'impact: Mesurer l'efficacité de la fonction RH à l'aide d'indicateurs principaux et secondaires dans les domaines de l'acquisition des talents, de la gestion des performances, de la formation et du développement Équilibrer les priorités à long terme et à court terme: L'ouvrage recommande aux équipes RH de collaborer avec les dirigeants de l'entreprise pour comprendre le contexte et les défis de l'entreprise. Elles doivent ensuite élaborer un forfait qui concilie les exigences à court terme (besoins en recrutement, par exemple) et les objectifs à plus long terme de l'organisation (tels que le développement du personnel)

Ce que disent les lecteurs

_Le livre fournit un modèle de mesure pour guider la mise en œuvre de la stratégie du capital humain, l'objet ultime du modèle étant d'aligner la stratégie, le personnel et la performance de l'organisation. Les auteurs présentent une nouvelle approche de la gestion de l'"architecture RH" d'une entreprise en tant qu'actif stratégique, ainsi que de la mesure de sa contribution à la performance de l'entreprise. Les auteurs plaident en faveur d'une approche descendante, plutôt que ascendante, de la mise en œuvre de la stratégie, ainsi que d'un système d'évaluation novateur pour mesurer la contribution des RH.

5. Mon travail ! Les idées de Google qui transformeront votre façon de vivre et de diriger par Laszlo Bock

L'un de nos livres favoris en matière de ressources humaines est celui de Laszlo Bock via Amazon

Auteurs: Laszlo Bock

Laszlo Bock Nombre de pages: 416

416 Année de publication: 2015

2015 Estimated reading time: 5-6 heures

5-6 heures Idéal pour: Les responsables RH de niveau moyen à supérieur

Les responsables RH de niveau moyen à supérieur Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Vous souhaitez vous inspirer des pratiques RH irréprochables de Google et les adapter à votre entreprise ? Si oui, ce livre est fait pour vous.

Laszlo Bock, ancien vice-président des opérations humaines de Google, compile 15 années de recherches intensives dans ce recueil inspirant de leçons de gestion des talents pour les équipes de toute taille.

Il présente des cas concrets, des conseils exploitables et des idées pour équilibrer la créativité et la structure au sein d'une entreprise. Bock vous apprend également à remodeler le leadership à partir de l'intérieur de l'organisation plutôt que du haut vers le bas.

Principaux enseignements

Faites confiance à vos employés pour qu'ils agissent comme des fondateurs: Instillez un sentiment de propriété, soyez transparent, donnez-leur la parole et acceptez la vulnérabilité pour instaurer la confiance parmi les employés Prenez le temps d'embaucher les meilleurs: Suivez une approche d'embauche basée sur un comité, établissez des paramètres clairs, ne faites jamais de compromis et assurez-vous que les nouveaux employés sont toujours plus performants que les anciens Faciliter la vie des employés: S'inspirer de Google pour améliorer la vie des employés, leur faire gagner du temps, leur faciliter la vie et leur apporter de la joie sans se ruiner

Ce qu'en disent les lecteurs

Google n'est pas aussi inhabituel ou difficile à comprendre que les gens le pensent - ce livre montre clairement qu'une philosophie unique, la créativité et beaucoup de travail acharné prévalent. Des tonnes d'exemples fantastiques que d'autres entreprises peuvent utiliser, et une très bonne explication de la façon d'expérimenter et d'utiliser l'analytique pour créer de grandes stratégies humaines

6. Putting The Human Back into HR : Success as an HR Professional Begins with You par Su Patel

Ce joyau parmi les livres sur les RH peut aider les professionnels des RH à toutes les étapes de leur carrière Via Amazon

Auteur: Su Patel

Su Patel Nombre de pages: 196

196 Année de publication: 2018

2018 Estimated reading time: 3-4 heures

3-4 heures Idéal pour: Les membres de l'équipe RH, tous niveaux confondus

Les membres de l'équipe RH, tous niveaux confondus Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Les professionnels des ressources humaines sont souvent confrontés à une question : À faire des personnes ou des processus une priorité ?

Si vous aussi, vous avez du mal à trouver un équilibre entre les deux, l'ouvrage de Su Patel Putting The Human Back Into HR devrait être votre prochain achat.

Ce livre aborde l'éternel conflit entre les ressources humaines (les personnes) et les processus humains (les politiques) et décrit les domaines clés que les professionnels des ressources humaines doivent maîtriser. Il explique comment vous pouvez réunir tous les domaines du rôle de professionnel des RH, vous sentir plus épanoui en tant que membre de l'équipe des RH et ouvrir la voie à la croissance professionnelle.

Principaux enseignements

Trouver un juste milieu entre les personnes et les processus: S'efforcer d'être attentif à la personne qui se cache derrière le titre du poste sans faire de compromis sur les processus Mon travail sur soi d'abord: Mon Patel conseille aux responsables RH d'améliorer leurs compétences en leadership et d'être plus proactifs. Cela les préparera à mieux franchir les étapes et à jouer un rôle de leader dans l'organisation Embrasser le changement au lieu d'y réagir: Naviguez avec confiance dans les défis et menez votre équipe à travers les transitions grâce aux outils listés dans ce livre

Ce que disent les lecteurs

J'aurais aimé lire ce livre il y a des années - et que d'autres autour de moi le lisent aussi ! Je pense que nous compliquons parfois à l'excès les ressources humaines - après tout, ce n'est pas sorcier - mais que nous les déshumanisons également. Ce livre s'attaque à ces deux problèmes - il regorge de méthodes simples mais efficaces que les professionnels des ressources humaines peuvent utiliser et il place les personnes au cœur de toutes les préoccupations

7. HR On Purpose : Developing Deliberate People Passion par Steve Browne

L'un des nombreux livres influents de Steve Browne sur les ressources humaines via Amazon

Auteur: Steve Browne

Steve Browne Nombre de pages: 168

168 Année de publication: 2017

2017 Estimated reading time: 3-4 heures

3-4 heures Idéal pour: Les RH à tous les niveaux

Les RH à tous les niveaux Ratings: 4,6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



Steve Browne, dirigeant et vétéran des ressources humaines, est tout aussi passionné par les ressources humaines aujourd'hui qu'il l'était il y a 30 ans, lorsqu'il a commencé sa carrière. Son best-seller, HR On Purpose, témoigne de cette passion.

Ce livre est un guide personnel et motivant qui encourage les professionnels des ressources humaines à aller au-delà des tâches administratives et à faire des choses qui ont un impact positif sur les organisations.

Parfois, il peut être épuisant de s'occuper de problèmes de ressources humaines jour après jour. Browne vise à raviver votre enthousiasme grâce à des idées précieuses, des conseils pratiques et des exemples tirés de la vie réelle, ce qui fait de ce livre une lecture incontournable pour tous les professionnels des RH.

Principaux enseignements

Alignez votre passion et votre objectif sur votre métier de RH: Demandez-vous où se trouve votre passion. Si ce n'est pas dans le travail avec les gens, vous n'êtes peut-être pas un candidat idéal pour le secteur des RH Utilisez les politiques comme des lignes directrices, pas comme des menottes: Rendez vos pratiques RH flexibles en utilisant les politiques et les procédures comme des guides plutôt que comme des restrictions Challenge outdated notions: Démantelez les idées RH démodées et redéfinissez les attentes à l'aide d'outils et de stratégies modernes. Utilisez la technologie, les données, les médias sociaux et les nouvelles idées

Ce que disent les lecteurs

_Si vous voulez devenir un grand leader RH (ou simplement un grand leader), vous devez lire ce livre ! Ce que je préfère dans HR On Purpose, ce sont les histoires simples et pratiques sur le leadership. Cela peut sembler étrange pour un livre sur les RH (et peut avoir quelque chose à faire avec mon propre intérêt pour le leadership), mais l'un des principaux points de Steve est que les responsables des RH - comme tous les dirigeants - doivent se concentrer sur les personnes, et non sur les politiques et la conformité

8. L'appartenance au travail : Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization par Rhodes Perry

Il s'agit de l'un des meilleurs livres de RH sur le thème de l'inclusivité Via Amazon

Auteur: Rhodes Perry

Rhodes Perry Nombre de pages: 202

202 Année de publication: 2018

2018 Estimated reading time: 3-4 heures

3-4 heures Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines qui cherchent à favoriser l'inclusivité

Les professionnels des ressources humaines qui cherchent à favoriser l'inclusivité Ratings: 4,5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Inspiré par son propre parcours d'homme transgenre, Perry a publié Belonging At Work comme un guide pratique pour construire des lieux de travail inclusifs où chacun se sent à l'Accueil.

Il ne s'agit pas seulement de diversité et d'inclusion ; il s'agit de construire une culture organisationnelle accueillante qui permet aux employés d'apporter leur authentification au travail et leur donne un sentiment d'appartenance. Perry partage des histoires personnelles, des études de cas et des stratégies pratiques en matière de ressources humaines qui peuvent aider à créer un lieu de travail qui pratique un véritable allyship.

Perry utilise un ton amical et chaleureux pour vous inviter à intérioriser les raisons pour lesquelles l'appartenance est importante, en quoi elle diffère de la diversité et de l'inclusion, et pourquoi elle représente l'avenir des ressources humaines.

Principaux points à retenir

Reconnaître l'appartenance comme un besoin humain fondamental: Comprendre que le sentiment d'appartenance sur le lieu de travail va au-delà de la race, du genre, de la sexualité et de la religion Diriger avec authenticité: Créer un environnement chaleureux où les gens peuvent se montrer tels qu'ils sont Être compte tenu de vos objectifs en matière d'IED: Prendre des étapes concrètes pour intégrer les principes distincts mais alliés qui sous-tendent la diversité, l'équité et l'inclusion (IED)

Ce que disent les lecteurs

Le livre Belonging at Work de Rhodes Perry devrait être une lecture obligatoire non seulement pour les managers et les superviseurs, mais aussi pour tous ceux qui interagissent avec des personnes différentes d'eux de quelque manière que ce soit. Belonging at Work fournit une myriade d'histoires, de conseils, d'exercices et d'appels à l'action, tous présentés dans le style clair et agréable de M. Perry

9. HR Disrupted : Il est temps de faire quelque chose de différent par Lucy Adams

Vous cherchez des livres sur le monde VUCA ? Lisez ceci Via Amazon

Auteur: Lucy Adams

Lucy Adams Nombre de pages: 230

230 Année de publication: 2017

2017 Estimated reading time: 4-5 heures

4-5 heures Idéal pour: Les RH de tous niveaux

Les RH de tous niveaux Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)



À Mon travail dans le domaine des ressources humaines, vous arrive-t-il de vous sentir coincé dans une ornière ?

Alors vous devriez lire ce livre de Lucy Adams, qui cherche à briser le moule des RH traditionnelles et à apporter une nouvelle perspective.

disrupted est un livre facile à lire qui s'articule autour de la question suivante : "Comment un professionnel moderne des ressources humaines peut-il diriger, gérer et améliorer la qualité de vie de ses employés ? Comment un professionnel des RH moderne peut-il diriger, gérer, engager et assister les employés dans un monde des affaires en constante évolution ?

Le travail de Mon, enrichi d'exemples relatables tirés de son expérience à la BBC, invite les lecteurs à repenser leur façon de travailler.

Elle plonge dans les moindres détails et propose des outils et des tactiques pour toutes les fonctions liées aux ressources humaines, notamment les récompenses, les règles et politiques d'emploi et la gestion des talents.

Principaux enseignements

Adoptez le principe EACH: Traitez les esalariés comme des adultes, des cconsommateurs et des hêtres humains. Cela signifie qu'il faut les respecter en tant qu'adultes, reconnaître leurs divers besoins en tant que consommateurs et reconnaître leur côté humain S'éloigner des politiques pour se tourner vers les personnes: S'éloigner d'une approche centrée sur les politiques et donner la priorité aux besoins et aux expériences des personnes Personnalisez l'expérience de vos employés: Dépassez le modèle de la taille unique et répondez aux besoins individuels et aux préférences de vos employés

Ce que disent les lecteurs

Tout ce dont Lucy parle est directement lié à mes propres pensées et observations que j'ai vues de mes propres yeux dans tous les endroits où j'ai travaillé. Je recommande vivement ce livre à toute personne réellement intéressée par la compréhension et la prise en compte de l'un des paramètres les plus importants et les plus influents de toute entreprise ou organisation, qui contribuera grandement à la réalisation de l'objectif qu'elle s'est fixé... les personnes qui y travaillent_.

10. L'organisation sans peur : Créer une sécurité psychologique sur le lieu de travail pour l'apprentissage, l'innovation et la croissance par Amy C. Edmondson

Ce chef de file des livres sur les RH parle en profondeur de la façon de faire du lieu de travail un "espace sûr via Amazon

Auteur: Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson Nombre de pages: 256

256 Année de publication: 2018

2018 Estimated reading time: 4-5 heures

4-5 heures Idéal pour: Les RH de tous niveaux

Les RH de tous niveaux Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



La psyché humaine est une chose intrigante et délicate, et les chefs d'entreprise doivent être attentifs à la façon dont le lieu de travail l'affecte. Amy Edmondson en parle dans son livre, The Fearless Organization.

Le livre d'Edmondson explore l'idée de la sécurité psychologique - la création d'un environnement où les employés se sentent en sécurité pour prendre des risques, partager leurs pensées et apprendre sans craindre de conséquences négatives.

Ce livre est comme une étoile polaire pour les responsables des ressources humaines et les personnes qui souhaitent stimuler l'engagement des employés et l'innovation en permettant aux gens de communiquer ouvertement, de collaborer et de pratiquer l'apprentissage continu.

Edmondson a rassemblé 20 ans de recherche dans ce livre, donnant aux dirigeants des étapes pratiques pour rendre leurs lieux de travail inclusifs et sans crainte. Ce livre puissant défend avec force le lien entre le bien-être des employés et la réussite de l'organisation.

Principaux enseignements

Promouvoir la sécurité psychologique sur le lieu de travail: Assurez-vous que vos employés se sentent en sécurité en partageant leurs idées, en prenant des risques et en apprenant de leurs erreurs sans crainte de représailles Traiter la stratégie de l'entreprise comme un test permanent et non comme un forfait : Mettre l'accent sur l'apprentissage organisationnel, encourager chacun à rechercher activement de nouvelles idées qui remettent en question les hypothèses actuelles et promouvoir l'amélioration continue Ne baissez pas vos normes de performance: Créez une "zone d'apprentissage et de haute performance" sur le lieu de travail afin de promouvoir les idées nouvelles et d'encourager la créativité

Ce que disent les lecteurs

L'ouvrage d'Edmondson, The Fearless Organization, offre un cadre utile aux prestataires qui ont intérêt à promouvoir la sécurité psychologique dans leur environnement de travail... L'un des aspects rafraîchissants du cadre d'Edmondson est qu'il est étayé par 20 ans de recherche dans de multiples secteurs d'activité. Ces recherches montrent l'importance de la sécurité psychologique sur le lieu de travail : lorsque les employés ne se sentent pas autorisés ou encouragés à parler de leurs questions ou de leurs préoccupations, cela peut engendrer une culture du silence qui peut aller au-delà de l'échec de l'entreprise et affecter la santé physique et mentale des personnes

11. Bring Your Human To Work par Erica Keswin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-588-924x1400.png Amenez votre humain au travail par Erica Keswin /$$$img/

Ce livre figure sur la liste des meilleures ventes de livres sur les ressources humaines établie par le WSJ via Amazon

Auteur: Erica Keswin

Erica Keswin Nombre de pages: 224

224 Année de publication: 2018

2018 Estimated reading time: 4-5 heures

4-5 heures Idéal pour: Les RH de tous niveaux

Les RH de tous niveaux Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.71/5 (Goodreads)



Avez-vous déjà eu l'impression que la connexion humaine manquait dans les relations au travail ?

L'ouvrage d'Erica Keswin Bring Your Human to Work a pour but de ramener cette chaleur.

Forte de plus de 20 ans d'expérience, Keswin révèle comment des entreprises de premier plan comme Lyft et Starbucks créent des lieux de travail authentiques et assistés.

Ce best-seller du Wall Street Journal n'est pas un Ted Talk RH typique - c'est un guide pratique pour rendre votre lieu de travail plus humain et favoriser des habitudes de travail qui conduisent à la réussite de l'entreprise et au bonheur des employés.

Principaux enseignements

**Encouragez vos employés à être sains de corps et d'esprit, en reconnaissant l'importance d'un bien-être holistique Faites de l'espace pour les Espaces en face à face: Reconnaissez le pouvoir des connexions personnelles dans un monde dominé par la technologie Inspirez votre personnel à redonner à la communauté: Créez une culture de la responsabilité sociale en promouvant l'engagement communautaire

Ce que disent les lecteurs

Le livre de Mona Keswin est rempli de rappels importants (étayés par des recherches méticuleuses) sur le fait que l'assistance aux PERSONNES qui travaillent avec vous et la mise à leur disposition d'outils leur permettant d'établir des connexions et de donner en retour créent un environnement de travail plus productif et plus positif. Mon parti pris personnel est que les chapitres consacrés au remerciement sont les plus significatifs, car le monde, et tous les lieux de travail, auraient bien besoin d'un peu plus de gentillesse et d'humilité de nos jours. Mais chaque chapitre est rempli de joyaux de sagesse et de perspectives honnêtes sur la façon dont notre monde technologiquement "connecté" a besoin d'un peu plus de connexions humaines

12. Remote Not Distant : Concevoir une culture d'entreprise qui vous aidera à prospérer dans un lieu de travail hybride par Gustavo Razzetti

Vous êtes à la recherche de livres sur le travail télétravail dans le domaine des ressources humaines ? Voici une bonne lecture via Amazon

Auteur: Gustavo Razzetti

Gustavo Razzetti Nombre de pages: 328

328 Année de publication: 2022

2022 Estimated reading time: 5-6 heures

5-6 heures Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines qui gèrent une main-d'œuvre à distance

Les professionnels des ressources humaines qui gèrent une main-d'œuvre à distance Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.83/5 (Goodreads)



Dans un monde où le travail à distance est devenu quasi omniprésent, on comprend mieux pourquoi ce livre sur les ressources humaines a fait partie de notre liste.

Remote, Not Distant est votre feuille de route pour la réussite des entreprises à l'ère du travail télétravail et hybride. Gustavo Razzetti, PDG de Fearless Culture, fournit des conseils pratiques pour maintenir une culture d'entreprise solide, améliorer la collaboration et renforcer la sécurité psychologique sur le lieu de travail numérique.

Ce livre offre des conseils exploitables aux entreprises qui visent à stimuler la satisfaction et la productivité des employés dans les organisations " remote-first ". Il recommande même des habitudes de travail saines qui permettent de créer des lieux de travail très efficaces et axés sur l'innovation.

Que vous soyez novice en matière de travail télétravail ou que vous affiniez vos stratégies, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans un lieu de travail moderne.

Principaux enseignements

Repenser le rôle du bureau: Comprendre et accepter que le bureau, en tant qu'espace physique, n'est pas le seul moteur de la culture de votre entreprise Faites de la collaboration à distance la star de votre entreprise: Donnez à vos équipes des stratégies pour rester connectées, améliorer la collaboration et prospérer sur le lieu de travail numérique Construisez une culture florissante par la conception, et non par le hasard : Soyez intentionnel dans l'entretien des valeurs, de la communication et de la collaboration au lieu de compter sur le hasard ou de supposer que la culture évoluera naturellement

Ce que disent les lecteurs

J'ai lu beaucoup de livres sur le leadership dans le monde actuel des scénarios hybrides et celui-ci est le meilleur. Avec plus de 135 références (toutes liées facilement), il est complet et précis. Hautement recommandé. Peu importe combien de temps vous pensez que les conditions actuelles vont durer, ce livre est utile!

13. La diversité sur le lieu de travail : Eye-Opening Interviews to Jumpstart Conversations about Identity, Privilege, and Bias (La diversité sur le lieu de travail : des entretiens qui ouvrent les yeux pour lancer des discussions sur l'identité, les privilèges et les préjugés) par Bärí A. Williams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-590-933x1400.png La diversité sur le lieu de travail : /$$$img/

Il s'agit de l'un des livres les plus intéressants sur les ressources humaines qui traite de la diversité sur le lieu de travail via Amazon

Author: Bärí A. Williams

Bärí A. Williams Nombre de pages: 128

128 Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 2-3 heures

2-3 heures Idéal pour: Les RH de tous niveaux

Les RH de tous niveaux Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 3.65/5 (Goodreads)



La création d'un lieu de travail inclusif nécessite de poser des questions difficiles, et Bärí A. Williams parvient à aborder la plupart d'entre elles dans son livre Diversity In The Workplace (La diversité sur le lieu de travail).

Williams nous emmène dans un voyage au cœur de la diversité sur le lieu de travail à travers 25 entretiens perspicaces, où des personnes marginalisées partagent leurs expériences en matière de race, de genre, d'identification LGBTQ+, de capacité, d'âge, de religion et de culture.

Ce livre sur les ressources humaines se distingue par sa touche pratique. Chaque section se termine par un message précieux à utiliser comme outil de changement. la diversité sur le lieu de travail est une excellente lecture pour les professionnels des ressources humaines, les managers et toute personne désireuse de créer des lieux de travail inclusifs.

Principaux enseignements

Écoutez attentivement vos employés: Prêtez une attention active aux problèmes auxquels vos employés sont confrontés et essayez de les résoudre Réfléchissez aux préjugés: Prenez le temps de réfléchir aux préjugés inconscients et à leur impact sur la diversité sur le lieu de travail Encouragez l'empathie: Comprenez les gens et créez des liens avec eux en reconnaissant les défis et les réussites auxquels ils sont confrontés en raison de leurs diverses identités

Ce que disent les lecteurs

Bäri est un auteur intelligent, réfléchi et compatissant. J'aime le fait qu'elle soit capable de saisir l'histoire des personnes interrogées de manière impartiale, en restant objective tout au long de l'ouvrage. Je me suis vue ou j'ai vu mes expériences dans plusieurs histoires, donc le livre m'a vraiment touchée. Je recommande vivement sa lecture

C'est le livre de référence en matière de ressources humaines si vous voulez apprendre à gérer les écarts de conduite sur le lieu de travail via Amazon

Auteur: Patti Perez

Patti Perez Nombre de pages: 272

272 Année de publication: 2019

2019 Estimation de la durée de lecture: 5-6 heures

5-6 heures Idéal pour: Les RH de tous niveaux

Les RH de tous niveaux Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.87/5 (Goodreads)



Si vous avez l'intention de vous attaquer activement aux comportements répréhensibles sur le lieu de travail et de tuer le "drame" dans l'œuf, lisez The Drama-Free Workplace. (Le lieu de travail sans drame)

Écrit par Patti Perez, avocate chevronnée et experte en ressources humaines, ce livre vous propose des stratégies pratiques pour minimiser les drames, renforcer la formation à la conformité et améliorer la communication sur les sujets sensibles au travail.

S'appuyant sur plus de 1 200 enquêtes menées sur le lieu de travail, Patti couvre tout ce qui a trait au harcèlement sexuel, aux préjugés, à la diversité et aux problèmes éthiques sur le lieu de travail.

Il ne s'agit pas seulement de se conformer à la loi, mais aussi de créer une culture d'entreprise saine, sûre et respectueuse de chacun. Ce livre démonte les mythes et offre des conseils pratiques pour prévoir et éviter les pièges juridiques lors de la gestion des problèmes sur le lieu de travail.

Conseils clés

Anticiper et prévenir les drames: Identifier les situations susceptibles de provoquer des drames au travail et essayer de les éviter Utiliser l'intelligence émotionnelle pour aborder des problèmes délicats: Faire preuve d'empathie en abordant des sujets controversés sur le lieu de travail au lieu de recourir au jargon juridique Se concentrer sur des politiques et des formations efficaces: Créer et appliquer des politiques favorables aux employés, concevoir des programmes de formation efficaces, et enquêter sur les plaintes pour harcèlement sexuel et mauvaise conduite et les résoudre

Ce que disent les lecteurs

Il s'agit d'un excellent livre qui contient des tonnes d'informations précieuses. Patti possède une expérience considérable dans le domaine juridique et opérationnel de la création d'une culture de travail positive qui protège d'un environnement de travail hostile. Si vous souhaitez un lieu de travail créatif, d'assistance, engagé et prospère, ce livre est indispensable. Il explique étape par étape comment faire Terminé et s'assurer que votre personnel est épanoui... tous!_

15. The HR Answer Book : Un guide indispensable pour les managers et les professionnels des ressources humaines par Shawn Smith et Rebecca Mazin

Ce livre répond à toutes vos questions quotidiennes sur les RH via Amazon

Auteurs: Shawn Smith et Rebecca Mazin

Shawn Smith et Rebecca Mazin Nombre de pages: 288

288 Année de publication: 2011

2011 Estimation de la durée de lecture: 4-5 heures

4-5 heures Idéal pour: Les RH de tous niveaux

Les RH de tous niveaux Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.85/5 (Goodreads)



C'est le livre qu'il vous faut si vous avez besoin d'une réponse à toutes les questions relatives aux ressources humaines. Les auteurs Shawn Smith et Rebecca Mazin répondent à plus de 200 questions courantes des employeurs, allant du recrutement et de la discipline à la réduction des effectifs et à la rémunération.

Ce livre sur les ressources humaines regorge de solutions pratiques aux problèmes quotidiens liés à la gestion des ressources humaines et aux bonnes pratiques du secteur. Il est également accompagné de checklists en prime.

The HR Answer Book est essentiel pour les professionnels qui recherchent un guide de consultation rapide sur les problèmes liés au lieu de travail.

Principaux points à retenir

Des politiques effacées sont essentielles: Une organisation ne peut fonctionner avec succès sans politiques clairement définies et communiquées de manière adéquate pour guider la direction et les travailleurs La rémunération n'est pas le facteur décisif: Les talents hautement qualifiés accordent souvent plus d'importance à l'environnement de travail, aux avantages et à la culture d'un employeur potentiel qu'au salaire offert Construire une culture de l'apprentissage continu: Une formation et un développement efficaces et constants sont essentiels pour que vos employés restent productifs et à jour

Ce que disent les lecteurs

C'est vraiment un livre de réponses ! Il contient des réponses approfondies aux principales politiques et procédures en matière de ressources humaines, dans presque tous les aspects de ce domaine. À savoir qu'il donne également droit à des crédits de recertification si vous êtes un professionnel certifié par la SHRM ? Oui, c'est vrai. Ce livre vaut 3 crédits de recertification si vous répondez à un quiz en ligne (SHRM eLearning) après l'avoir lu..._

ClickUp pour les professionnels des RH

Maintenant que vous avez tiré des enseignements de ces 15 meilleurs livres sur la gestion des ressources humaines, il est temps de les mettre en œuvre. La plateforme d'analyse et de gestion des données RH de ClickUp peut vous aider à faire cela. Avec une foule de fonctionnalités de productivité conviviales pour les professionnels des RH, ClickUp est un ajout essentiel à votre boîte à outils de.. Données et logiciels RH .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-for-HR-Professionals.gif ClickUp pour les professionnels des RH /$$img/

Rationaliser les processus RH et la gestion des talents avec ClickUp

Parce que ClickUp offre une plateforme de productivité tout-en-un qui peut aider à gérer les équipes de toute taille et de tout secteur d'activité, c'est l'outil idéal parfait pour les équipes de RH qui jonglent avec des tâches telles que les données des employés, les Relevés de temps et les Objectifs.

Avec des fonctionnalités personnalisables et plus de 1 000 intégrations, il peut centraliser votre travail, du recrutement et de la paie à l'onboarding et aux sorties, à travers les applications en un seul espace de travail collaboratif.

Ainsi, que vous cherchiez à déterminer l'engagement et les récompenses des employés ou à mesurer la productivité, ClickUp peut faciliter l'ensemble de vos données, décisions et processus RH.

À faire en sorte qu'il corresponde à ce que nous avons appris dans notre liste de livres sur les RH ? Voyons ce qu'il en est.

1. L'embauche

Embaucher les bonnes personnes est la première étape, et sans doute la plus cruciale, de la création d'une grande entreprise. Plusieurs des meilleurs livres sur les ressources humaines de notre liste traitent en profondeur des stratégies de recrutement et d'embauche. ClickUp simplifie et améliore l'ensemble du processus.

Rationalisez votre pipeline de recrutement avec ClickUp

Gérez et stockez tout, des descriptions de poste aux informations sur l'équipe en passant par les détails et les politiques de l'entreprise en utilisant ClickUp Documents . Collaborez en temps réel, personnalisez votre style de marque et contrôlez l'accès pour protéger les données confidentielles.

Avec ClickUp, vous pouvez révolutionner votre processus de recherche de talents et d'entretiens en organisant les candidats, les candidatures et la prise de contact dans un pipeline rationalisé. Créez également des descriptions de postes, des informations sur les équipes, des détails sur l'entreprise et des politiques d'entreprise, et donnez l'accès en fonction de l'autorité.

Ajoutez les détails dont vous avez besoin à l'aide de champs personnalisés et de descriptions de tâches utilisent l'automatisation pour guider les candidats tout au long du processus.

Et si vous manquez de temps, adressez-vous à La vaste bibliothèque de modèles de ClickUp .

Par exemple, Modèle d'embauche de candidats de ClickUp est conçu pour rationaliser et visualiser votre processus d'embauche. Vous pouvez l'utiliser pour évaluer les candidats, les comparer et rester organisé grâce à des checklists et des rappels.

Rationalisez le recrutement et embauchez les meilleurs talents avec le modèle d'embauche de ClickUp

2. Onboarding

La première impression est importante. Une fois que vous avez embauché de nouveaux talents, vous devez leur donner une une bonne expérience d'intégration . ClickUp est là pour vous y aider.

Offrez à vos nouveaux employés une expérience d'intégration exceptionnelle avec ClickUp

Créez des flux de travail d'intégration qui permettent à vos nouveaux employés de prendre un excellent départ. Paramétrez des modules de formation avec des tâches traçables et des documents de processus. Ensuite, attribuez aux personnes leur rôle et communiquez activement avec elles par le biais d'étiquettes, de commentaires et de notifications.

Rationalisez l'accueil des nouveaux employés avec le modèle d'accueil des employés de ClickUp

Avec ClickUp, vous pouvez accéder à Le modèle d'accueil des employés de ClickUp pour créer des checklists, paramétrer les tâches et les réunions, programmer des sessions de formation et promouvoir la collaboration.

Une fois que tout est paramétré, il est temps de se mettre au travail.

3. Diversité, équité et inclusion

Notre collection comprend deux excellents ouvrages (Diversity in the Workplace et Belonging at Work) qui aident les praticiens des ressources humaines à créer des lieux de travail plus inclusifs et plus diversifiés. ClickUp est un allié indéfectible dans votre volonté de le faire.

Créez un lieu de travail sûr, équitable et inclusif pour tous les employés avec Modèle de plan d'action de ClickUp pour l'IED . Utilisez ce modèle pour évaluer le succès de vos initiatives d'IED, collaborer sur des tâches connexes dans un emplacement central et contrôler le statut et la progression de chaque élément d'action.

Stimulez l'impact de l'IED avec ClickUp

En outre, vous pouvez travailler à l'amélioration de l'expérience des employés en recueillant leurs commentaires à l'aide des outils suivants Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp .

5. Gestion des performances

Le livre The HR Scorecard est un ardent défenseur de la gestion des performances, dont il souligne l'importance au moyen d'études de cas et de recherches solides.

Heureusement, ClickUp est équipé de tout ce qui concerne la gestion des performances. Créez des objectifs traçables avec des cibles spécifiques à l'aide de Objectifs ClickUp et gardez l'onglet sur toutes vos victoires. Vous pouvez ainsi voir rapidement comment votre équipe se débrouille et suivre ses performances globales.

Vérifiez tout ce qui se trouve sur votre Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord ClickUp permettent d'évaluer et de suivre les performances de l'entreprise en temps réel. Obtenez des informations précieuses sur les examens de performance basés sur des diagrammes et des graphiques.

De plus, si nécessaire, créez des aperçus et des rapports de performance personnalisés pour chaque employé afin de rester organisé tout au long de vos processus.

Rapprochez vos employés de leurs objectifs de performance avec ClickUp

Utiliser le modèle Modèle d'évaluation des performances ClickUp pour recueillir et fournir un retour d'information lors du processus d'évaluation des performances des employés. Créez des objectifs individuels pour les employés et suivez leur progression avec des statuts personnalisables pour les guider dans leurs forfaits de croissance. Classez ces objectifs par ordre de priorité afin de garantir la clarté des critères que vous utilisez pour la mesure.

6. Rapports

Les êtres humains commettent des erreurs humaines. Et lorsque des problèmes surviennent sur le lieu de travail, ils doivent être signalés et traités efficacement.

Utilisez la fonction de reporting de ClickUp Modèle de rapport d'incident pour les employés de ClickUp pour suivre les rapports d'incidents et maintenir leurs comptes détaillés à des fins ultérieures. Créez des stratégies et des forfaits exploitables pour organiser les équipes d'intervention, les tâches et les instructions au sein de ClickUp.

Répondre aux incidents avec une efficacité redoutable

Rendez vos Objectifs RH opérationnels avec ClickUp !

Vous disposez de toutes les connaissances RH dont vous avez besoin grâce à notre liste de livres sur les RH. Il ne vous manque plus qu'un outil fiable pour vous aider à les mettre en œuvre sur votre lieu de travail.

Faisant confiance à des équipes de tailles diverses dans plusieurs secteurs d'activité, ClickUp dispose de tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place et diriger une équipe RH réussie qui alimente la croissance de l'entreprise. Utilisez ClickUp Docs pour construire une base de connaissances, Tableau blanc pour le brainstorming d'idées, et ClickUp Objectifs pour partager et suivre les objectifs de l'organisation.

Avec des fonctionnalités conçues pour assister la collaboration et l'efficacité, il s'agit d'une solution complète pour votre entreprise. De plus, elle ne vous ruinera pas. S'inscrire aujourd'hui !