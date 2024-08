Meilleur logiciel SGRH pour votre entreprise : 10 solutions évolutives passées en revue

Une entreprise qui ne dispose pas d'un service de ressources humaines performant est comparable à une équipe sportive sans entraîneur. Vous disposez d'un groupe de joueurs talentueux, mais vous n'arrivez pas à les faire jouer en équipe. Il n'y a personne pour mettre fin à une bagarre si elle se produit ou motiver l'équipe à laisser leur cœur sur le champ. 🏆

Les RH modernes ne se contentent pas d'améliorer l'expérience des employés. Avec les complexités croissantes du travail télétravail et hybride, un responsable RH moyen doit investir beaucoup plus d'efforts dans la gestion des tâches administratives, le lancement d'initiatives de formation et le renforcement des relations interdépartementales.

Heureusement, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une solution robuste de Système de gestion des ressources humaines ou logiciel SGRH pour rassembler votre équipe A et faire tourner les processus administratifs comme une horloge ! Dans ce guide, nous allons découvrir quelques-unes des plateformes les plus performantes pour gérer les employés et l'assistance aux équipes d'assistance RH à toutes les échelles !

Qu'est-ce qu'un logiciel SGRH ?

Un logiciel SGRH est une plateforme qui assiste les fonctions RH tout au long du cycle de vie des employés. Il a un impact sur tout ce qui se passe depuis le moment où quelqu'un voit votre annonce d'emploi jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties prononce le discours Ce n'est pas vous, c'est moi. ❤️‍🩹

Un riche Plate-forme RH s'appuie sur les données relatives à la main-d'œuvre et l'automatisation des processus pour offrir d'innombrables fournisseurs aux fonctions RH de base, notamment :

Le recrutement, l'intégration et la désinsertion des employés sans effort

Prise de décision plus rapide grâce à une meilleure visibilité sur les processus

Optimalutilisation des ressources et de la planification

Amélioration de la satisfaction des employés, entraînant une diminution du taux de rotation

Amélioration de la mobilité des talents et du développement des compétences

Gestion aisée des salaires

Bien que les fonctionnalités varient d'un logiciel à l'autre, les SGRH avancés sont généralement des solutions tout-en-un.

Que faut-il rechercher dans un logiciel SGRH ?

Parcourir les outils SGRH peut être décourageant en raison du nombre impressionnant de plateformes disponibles. Afin d'accélérer votre recherche et de séparer les cloches et les sifflets des fonctionnalités qui font vraiment la différence, concentrez-vous sur les points suivants :

Tâches d'intégration et de désintoxication : Recherchez un logiciel de gestion des RH qui vous permet de structurer les processus d'onboarding pour mettre en place plus rapidement les nouvelles recrues, ainsi que la documentation pour faciliter les transitions offboarding Administration de la paie : Du traitement de la paie en masse aux ajustements automatisés, la plateforme RH que vous avez choisie devrait être dotée de fonctionnalités qui minimisent le travail de comptabilité Hub de ressources centralisé : Une plateforme SGRH solide devrait permettre de rationaliser la documentation sur les procédures opératoires normalisées essentielles, les processus d'intégration, la connaissance des tâches et les ressources d'apprentissage Paramètres des objectifs RH et le suivi : Trouvez une plateforme qui vous aide à quantifier l'efficacité de vos efforts en matière de RH en vous permettant de fixer des objectifs clairs et de les suivredes indicateurs clés de performance (ICP)5. Gestion quotidienne du personnel : La planification des équipes, les feuilles de temps, les modèles de réunion et les options d'arrivée et de départ ne sont que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités que vous pouvez exploiter pour gérer efficacement votre personnelgérer efficacement votre personnel 🧑‍💼

10 meilleures solutions logicielles SGRH pour les équipes de ressources humaines

Chaque organisation a des flux de travail uniques en matière de ressources humaines - vous devrez déterminer si un outil logiciel SGRH particulier convient à votre équipe. C'est pourquoi nous avons sélectionné 10 options diverses pour vous aider à trouver une solution sur mesure. 🎯

Organisez et rationalisez vos processus RH sur ClickUp et aidez votre équipe à prospérer

ClickUp est un outil complet de gestion des ressources humaines plateforme de gestion de projet avec un système de gestion de projet bien développé Suite RH . Que vous souhaitiez resserrer votre vivier de recrutement, rationaliser vos activités quotidiennes ou vous concentrer sur la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources humaines, vous avez besoin d'une solution complète gestion du personnel si vous avez besoin d'un outil de gestion des ressources humaines, d'assistance pour le développement des compétences ou de solutions pour maintenir l'engagement de votre équipe, ClickUp peut rendre le processus sans effort et minimiser les tâches manuelles ! 💗

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous disposez d'un hub de ressources centralisé pour créer et stocker tous les types de documents RH, tels que les règles d'intégration, les guides de l'employé et les politiques internes. Tirez parti de ClickUp AI pour résumer un contenu volumineux ou améliorer la grammaire et le ton des documents destinés aux employés.

Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour définir vos processus RH, ClickUp propose une riche bibliothèque de modèles RH gratuits qui vous évite de le faire à partir de zéro. Par exemple, le Modèle de procédures opératoires normalisées (PON) en matière de RH vous permet de suivre, de contrôler et d'auditer tous les documents internes et des employés ainsi que les processus RH en un seul endroit !

Et nous avons à peine effleuré la surface ici - ClickUp a une tonne de fonctionnalités pour assister l'engagement des employés et les activités de suivi. Utiliser les Mentions pour mettre en valeur vos meilleurs éléments et Formulaires ClickUp pour réaliser des sondages auprès des employés ou des demander un retour d'information sur les processus internes.

Explorer plus de 100 Automatisations au sein de la plateforme ou créez les vôtres. Les équipes RH vont adorer le temps qu'elles gagnent en exécutant les tâches de recrutement répétitives en pilote automatique !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage notable, mais les documents d'aide de ClickUp rendent le processus plus fluide

Les fonctionnalités de la version mobile sont limitées

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2 : 4.7/5 sur plus de 9 000 avis

: 4.7/5 sur plus de 9 000 avis Capterra : 4.7/5 sur plus de 3 800 avis

2. Monday

Via : Monday Monday est une application polyvalente qui vous permet de structurer et de gérer divers flux de travail, notamment les processus du système de gestion des ressources humaines. Elle offre plusieurs fonctionnalités pour assister votre vivier de talents et promouvoir le bien-être des employés.

Faites circuler les documents de Monday des formulaires robustes au sein de votre équipe pour recueillir les demandes internes, les commentaires et autres suggestions. La gestion de l'évaluation des performances est un jeu d'enfant, grâce à des systèmes de suivi complets.

Vous vous inquiétez de l'épuisement de vos employés ? Exploitez les insights et diagrammes basés sur les données pour améliorer le bien-être des employés et identifier les opportunités de montée en compétences.

La plateforme propose également divers modèles pratiques pour l'engagement des employés , le suivi des congés et d'autres tâches liées aux ressources humaines. Connectez Monday avec des applications qui pourraient faire partie de votre flux de travail actuel, comme Slack, Microsoft Teams et Google Workspace. 🧩

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Tableurs ,Tableaux Kanbanet autres options d'affichage

Tableaux de bord pour l'acquisition de talents et le recrutement

Free (sans code)automatisation du flux de travail* Diverses intégrations et modules complémentaires de tiers

Limites de Monday

L'interface doit être plus intuitive

L'assistance client pourrait être meilleure

Monday prix

Individuel : Free

: Free Basic : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 sur plus de 8 600 avis

: 4.7/5 sur plus de 8 600 avis Capterra : 4.6/5 sur plus de 4 300 commentaires

3. Sage

Via : Sage Sage propose une suite d'applications pour différentes fonctions de l'entreprise, dont un logiciel Sage RH dédié. Ses fonctions principales sont réparties en six modules :

Gestion des ressources humaines et des congés La performance Planification des équipes Relevé de temps Dépenses Recrutement

Choisissez l'un ou l'autre ou l'ensemble de ces modules en fonction de vos besoins, même si le premier est à peu près inévitable. 😏

Avec des fonctionnalités cruciales de gestion du personnel telles que les calendriers partagés, les bases de données des employés et les rapports avancés, Sage offre une solution RH bien équilibrée. Vous remarquerez cependant l'absence d'une fonction RH essentielle dans les modules : Payroll. En effet, cette fonction est proposée en tant que solution distincte, de sorte que Sage n'est peut-être pas la plate-forme RH la plus complète ou la plus rentable.

Les meilleures fonctionnalités de Sage

Informations exploitables sur les performances des employés

Modèles d'affectation prédéfinis

Approbation des demandes de congé en un clic

Relevés de temps automatisés

Dossiers centralisés des employés

Limites de Sage

Pas de fonctionnalités de paie dans l'application

Problèmes occasionnels de téléchargement et d'exportation de données

Prix de Sage

RH de base et gestion des congés : 5,50 $/mois par employé

: 5,50 $/mois par employé Performance : 3 $/mois par employé

: 3 $/mois par employé Planification des quarts de travail : 3 $/mois par employé

: 3 $/mois par employé Relevé de temps : 3 $/mois par employé

: 3 $/mois par employé Dépenses : 1,50 $/mois par employé

: 1,50 $/mois par employé Recrutement : 200 $/mois

\NLe paramètre final dépend de l'ensemble de modules que vous choisissez

G2 : 4.3/5 sur plus de 60 avis

: 4.3/5 sur plus de 60 avis Capterra : 4.5/5 sur plus de 330 avis

4. Paycor

Via : Paycor Paycor est une plateforme HCM (Human Capital Management) avancée axée principalement sur les RH et la paie, bien qu'elle ait quelques tours supplémentaires dans son sac. 🃏

La plateforme offre des fonctionnalités complètes d'acquisition d'employés, telles que La recherche de talents alimentée par l'IA et des analyses de recrutement avancées. Vous bénéficiez également d'un accès à une plateforme d'intégration riche pour aider votre les nouveaux embauchés s'intègrent parfaitement .

Paycor est doté d'une plateforme de planification et de présence étendue qui permet une gestion des effectifs plus facile et sans erreur. Vous aurez un aperçu clair de la distribution du travail, des congés, des heures travaillées et d'autres données pertinentes.

Vous disposez également d'un modèle préétabli qui vous permet de planifier rapidement et de communiquer tout changement à votre équipe en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Paycor

Logiciel d'accueil des employés convivial et mobile

Rapports avancés sur les heures et les présences

Calculs de la paie en temps réel

Assistancele forfait de réussite Limites de Paycor

Pas de transparence dans la tarification

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de productivité du produit

Prix de Paycor

Contact pour la tarification

G2 : 4.0/5 sur plus de 650 avis

: 4.0/5 sur plus de 650 avis Capterra : 4.3/5 sur plus de 2 600 avis

5. ADP Workforce Now

Via : ADP ADP Workforce Now est une plateforme sophistiquée principalement destinée aux entreprises. Elle est dotée de technologies avancées qui rationalisent presque tous les aspects de la gestion des ressources humaines, tout en offrant une interface relativement conviviale.

Certaines des meilleures fonctionnalités de l'application tournent autour de l'expérience des employés. Vous pouvez lancer des sondages basés sur des modèles étayés par des recherches et générer des analyses complètes au niveau des questions. Il est également possible de créer des boucles de rétroaction qui peuvent encourager les employés à être plus francs grâce à l'anonymat. 🥸

La gestion du temps et des présences de la plateforme s'intègre au logiciel de paie, ce qui réduit le travail manuel et minimise les erreurs. De plus, vous bénéficiez d'un tableau de bord avec des aperçus de la fréquentation en temps réel, facilitant une prise de décision rapide et basée sur les données.

Les meilleures fonctionnalités d'ADP Workforce Now

Priorité à l'expérience de l'employé

plus de 200 rapports RH prédéfinis

Recherche intelligente de candidats pour le recrutement

Gestion robuste des présences

Calculs d'impôts automatisés pour différentes juridictions

Limites d'ADP Workforce Now

De nombreuses fonctionnalités ne sont pas particulièrement intuitives par rapport à d'autres systèmes de gestion des ressources humaines

Assistance client limitée

Prix d'ADP Workforce Now

forfaits Select, Plus et Premium : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.1/5 sur plus de 3 330 avis

: 4.1/5 sur plus de 3 330 avis Capterra : 4.4/5 sur 6 350+ avis

6. BambooHR

Via : BambooHR BambooHR est une solution SGRH tout-en-un disponible dans plus de 120 pays, elle peut donc constituer une excellente plateforme pour les équipes internationales. 🌏

L'application offre un tableau de bord de gestion des données robuste avec 45+ rapports intégrés, facilitant la tenue des dossiers et la visualisation des données des employés sous différentes perspectives !

La plateforme d'évaluation très flexible de BambooHR vous permet de rationaliser les évaluations de performance et de paramétrer et.. suivre les objectifs des employés que l'équipe des RH et les employés peuvent consulter pour plus de transparence.

Une autre fonctionnalité remarquable est employee offboarding, qui fait des merveilles pour adoucir le choc du départ d'un employé. Utilisez-la pour organiser un entretien de départ intéressant qui augmentera les chances que votre employé parte de bonne foi.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Completsystème de suivi des candidats* Rapports avancés prédéfinis et personnalisés

Gestion de la satisfaction des employés par le biais de sondages eNPS (Employee Net Promoter Score)

Checklists et échéanciers pour l'accueil des nouveaux arrivants

Limites de BambooHR

Le module complémentaire de gestion de la paie n'est disponible que pour les entreprises américaines

Pas de téléchargement en masse de documents

Prix de BambooHR

Essentials et Advantage : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 sur plus de 1 630 avis

: 4.5/5 sur plus de 1 630 avis Capterra : 4.6/5 sur 2 630+ avis

7. UKG Pro

Via : UKG Pro Le Pro dans le nom de cette plateforme n'est pas pour rien dans le fait qu'il s'agit d'une autre solution haut de gamme. UKG Pro est doté de nombreuses fonctionnalités remarquables, telles que :

People Assist: Un libre-servicebase de connaissances en libre-service qui permet aux employés de trouver des réponses aux questions les plus courantes en matière de ressources humaines

Un libre-servicebase de connaissances en libre-service qui permet aux employés de trouver des réponses aux questions les plus courantes en matière de ressources humaines Tableau de bord intelligent: Un hub unifié pour les informations RH essentielles, personnalisable en fonction du rôle de l'utilisateur

Un hub unifié pour les informations RH essentielles, personnalisable en fonction du rôle de l'utilisateur People Center: Une base de données complète contenant toutes les informations pertinentes sur les employés - détails personnels, avantages choisis, données sur le travail, historique de l'emploi, etc.

Il y a également un gestionnaire de documents multiplateforme pour le stockage et la révision des documents de l'entreprise et des employés, le tout accessible depuis n'importe quel appareil. L'ensemble de la plateforme est optimisé pour les appareils mobiles, de sorte que vous n'avez pas besoin de rester derrière votre bureau pour faire un travail important. 📱

UKG Pro meilleures fonctionnalités

Tableau de bord intelligent personnalisable

Analyses détaillées pour les gestionnaires de première ligne

Flux de travail simplifiés pour la conformité

Outils de communication intégrés

Gestionnaire de documents optimisé

Limites de UKG Pro

L'accueil et l'assistance pourraient être améliorés

L'interface peut être confuse

Prix de l'UKG Pro

Toutes les informations sur les prix sont disponibles sur demande

G2 : 4.2/5 sur plus de 1 450 avis

: 4.2/5 sur plus de 1 450 avis Capterra : 4.3/5 sur plus de 520 commentaires

8. Ondulation

Via : Ondulation Rippling est une application de gestion des effectifs hautement personnalisable qui propose une collection d'applications réparties en trois catégories :

HR Cloud Cloud IT Finance Cloud

Une fois que vous avez acheté la plateforme obligatoire de Rippling Unity, vous pouvez choisir parmi de nombreuses applications dans chaque catégorie. Le Cloud RH est livré avec pratiquement toutes les applications dont votre équipe a besoin, notamment :

Salaire mondial avec la garantie d'exactitude de 100 % de Rippling

avec la garantie d'exactitude de 100 % de Rippling Gestionnaire d'avantages sociaux tout-en-un qui vous permet de comparer des milliers de forfaits

qui vous permet de comparer des milliers de forfaits **Un système de gestion de l'apprentissage (LMS) personnaliséformation des employés 📚

Vous pouvez connecter Rippling Unity à diverses applications tierces pour créer un flux de travail rationalisé.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Suite RH à trois niveaux

Automatisation du flux de travail sans code

Système de rapports centralisé

Contrôles des permissions pour différents types de données

Attribution et gestion des tâches

Limites de l'ondulation

L'interface est parfois boguée

Mise en œuvre difficile du plan 401k

Prix de Rippling

A partir de 8$/mois par utilisateur-la dépendance aux applications choisies - détails disponibles sur demande

Évaluations et critiques de Rippling

G2 : 4.8/5 sur plus de 2 150 avis

: 4.8/5 sur plus de 2 150 avis Capterra : 4.9/5 sur 2 960+ avis

9. Zenefits

Via : Zenefits Zenefits met l'accent sur la simplicité que votre équipe RH et vos employés peuvent apprécier. Par exemple, la plateforme propose un automated onboarding qui englobe les vérifications d'antécédents, les lettres d'offre, le self-onboarding et d'autres fonctionnalités utiles en un seul endroit.

Le système intégré de outil de planification intégré est tout aussi transparent : il permet de synchroniser automatiquement les salaires, d'effectuer un suivi en temps réel et de mettre en place des systèmes d'enregistrement et de sortie pratiques pour vos équipes. 🕔

Zenefits apporte son assistance à diverses intégrations. Outre les environnements populaires comme Google Travail et Slack, vous pouvez l'intégrer aux fournisseurs 401k pour faciliter la gestion des avantages sociaux.

Pour obtenir un aperçu achevé des informations importantes sur la main-d'œuvre, tirez parti de la fonctionnalité d'analyse visuelle et identifiez les tendances clés des employés sans jongler avec un tas d'ensembles de données.

Les meilleures fonctionnalités de Zenefits

Calendrier de conformité intégré et protection contre les erreurs

Analyse prédictive configurable

Rapports personnalisés sur les salaires de référence

Intégration avec les fournisseurs de plans 401k

Limites de Zenefits

Les utilisateurs ont signalé de nombreux bugs

Aucune capacité d'intégration des retraites

Prix de Zenefits

Les services essentiels : 8 $/mois par employé

: 8 $/mois par employé Croissance : 16 $/mois par employé

: 16 $/mois par employé Zen : 27 $/mois par employé

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.0/5 sur plus de 450 avis

: 4.0/5 sur plus de 450 avis Capterra : 4.2/5 sur plus de 800 avis

Check out these Zenefits alternatives !

10. Jour ouvrable

Via : Jour ouvrable Workday s'appuie sur des modèles IA pour créer une suite diversifiée d'applications, notamment Workday HCM-une solution innovante axée sur la création d'expériences personnalisées pour les employés. 🧑‍💼

Avec l'aide de l'apprentissage automatique, Workday HCM peut suggérer des tâches curatées, des opportunités d'apprentissage et d'autres efforts pour chaque employé afin de l'aider à.. améliorer leur productivité . Il propose également des profils d'employés approfondis pour vous aider à mieux comprendre votre équipe.

Utilisez les outils collaboratifs d'analyse de la rémunération de Workday pour optimiser les salaires et créer des programmes de récompense attrayants. Vous pouvez développer des structures de rémunération flexibles pour maximiser la satisfaction des employés.

La plateforme simplifie la chasse aux talents grâce à l'évaluation des compétences alimentée par l'IA et au rapprochement des opportunités. Que vous promouviez quelqu'un en interne ou que vous cherchiez à ajouter de nouveaux talents à votre équipe, elle peut accélérer considérablement le processus de prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités de Workday

Gestion agile des rémunérations

Évaluation des compétences alimentée par l'IA

Gestion améliorée de la performance

Assistance en matière de conformité à l'échelle mondiale

Limites de Workday

La conception actuelle de l'interface peut avoir un impact sur l'accessibilité

Pas particulièrement rentable

Prix de Workday

Contact pour les tarifs

G2 : 4.0/5 sur plus de 1 280 avis

: 4.0/5 sur plus de 1 280 avis Capterra : 4.5/5 sur 1 280+ avis

Check out these Workday alternatives !

Personnalisez les flux de travail de votre SGRH avec ClickUp !

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de disposer d'un cadre colossal pour aider les employés à s'épanouir ou pour rationaliser les processus RH. En fait, l'intérêt d'utiliser un logiciel SGRH est d'en faire plus avec moins de travail et de tracas. Si vous voulez un moyen simple de systématiser vos fonctions RH, ClickUp est le nom du jeu. De nombreux modèles à une gestion sans effort collaboration en temps réel elle offre tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire vos collaborateurs. Pour voir le travail de la plateforme en action, créer un compte ClickUp gratuit ! 🥳