Mural vs. Microsoft Whiteboard : Quel est le meilleur outil de tableau blanc ?

Si vous êtes une équipe répartie dans différentes parties du monde et que vous essayez de faire passer vos idées, un outil de collaboration numérique vient à votre rescousse et vous permet de rester tous connectés et de faire circuler l'information.

Mon travail et Microsoft Tableau blanc sont deux outils populaires qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de travailler ensemble sur des tableaux blancs et des organigrammes partagés, où que vous soyez.

Choisir l'un d'entre eux ? Le choix n'est pas facile.

Mural propose des modèles dynamiques et s'intègre à des plateformes telles que Google Drive pour vous permettre de stocker vos dessins numériques. Microsoft Tableau blanc offre un canevas sans fin et une intégration étroite avec les produits Microsoft, de sorte que vous n'avez pas à modifier vos flux de travail même si votre pile s'enrichit d'autres outils.

Plongeons plus profondément pour déterminer quel outil convient le mieux à votre équipe.

Qu'est-ce que Mural ?

via Murale Mural est un outil de collaboration numérique qui offre aux équipes une toile vivante et conviviale pour le brainstorming, le forfait et l'exécution de leurs projets les plus innovants.

Grâce à Mural, les équipes de divers secteurs (conception, ingénierie ou marketing) peuvent collaborer en temps réel, quel que soit leur emplacement. Grâce à ses modèles étendus, vous pouvez organiser des sessions de brainstorming structurées, des planifications stratégiques et tout ce qui se trouve entre les deux.

Les capacités d'intégration de Mural avec d'autres grandes plateformes comme Microsoft Teams et Google Drive vous aident à rationaliser les flux de travail et à partager facilement des fichiers, des commentaires et des mises à jour.

Que vous travailliez sur un petit projet ou que vous gériez des processus complexes, vous pouvez améliorer la productivité de votre équipe et concrétiser votre vision collective grâce à l'espace de travail flexible et engageant de Mural.

Caractéristiques de Mural

La boîte à outils de Mural regorge de fonctionnalités qui facilitent le travail d'équipe et le rendent plus attrayant. Examinons quelques-unes de ses capacités uniques :

1. Collaboration en temps réel

via Murale La fonctionnalité de collaboration en temps réel de Mural permet de réunir votre équipe internationale et dispersée. Vous pourrez voir les mises à jour en temps réel et vous assurer que tout le monde est aligné. C'est comme si vous travailliez dans la même pièce, où que vous soyez.

Cette fonctionnalité est essentielle pour les projets à rythme soutenu qui nécessitent un retour d'information immédiat et des processus de conception itératifs. Elle améliore la capacité de votre équipe à répondre rapidement et efficacement aux changements.

2. Modèles prêts à l'emploi

via Murale L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Mural est sa vaste bibliothèque de modèles. Il ne s'agit pas de simples modèles ; ils sont conçus pour donner un coup de fouet à votre projet, qu'il s'agisse d'un simple brainstorming, de la planification d'un sprint ou d'une analyse SWOT.

La bibliothèque vous aide à à gagner du temps et favorisent la cohérence entre les projets, éliminant ainsi la nécessité de créer des flux de travail à partir de zéro.

Avec Mon travail, vous vous consacrez directement au travail qui compte, grâce à un cadre qui a fait ses preuves en matière de productivité et de créativité.

3. Notes autocollantes numériques

via Murale Vous et les membres de votre équipe pouvez rapidement noter des idées et les organiser sur un tableau blanc virtuel à l'aide des notes autocollantes de Mural.

Cette fonctionnalité est pratique pour les penseurs visuels car elle permet de catégoriser les pensées, de voter pour des idées et de hiérarchiser les tâches.

La simplicité des notes adhésives, associée à la puissance de l'organisation numérique, améliore la capacité de votre équipe à effectuer des brainstormings efficaces, ce qui facilite la visualisation des concepts et la prise de décision plus rapide.

4. Intégration harmonieuse

via Murale L'intégration avec d'autres outils est le point fort de Mural. Il se connecte à de multiples plateformes, notamment Microsoft Teams, Google Drive et Slack.

Si votre équipe travaille dans d'autres écosystèmes mais cherche une expérience de Tableau blanc améliorée, cette interopérabilité est à essayer.

Elle simplifie le transfert d'informations et centralise la communication, ce qui facilite la maintenance d'une source unique de vérité pour vos projets.

Mural vous permet de passer moins de temps à jongler avec les applications et de vous concentrer plutôt sur la collaboration et l'exécution.

Prix de Mural

Free: Gratuit

Gratuit Teams+: 12 $/membre par mois

12 $/membre par mois Business: 17,99 $/membre par mois (facturé annuellement)

17,99 $/membre par mois (facturé annuellement) Enterprise: Tarification personnalisée

Qu'est-ce que le Tableau blanc de Microsoft ?

via Tableau blanc de Microsoft Microsoft Tableau blanc est un outil de collaboration numérique qui fonctionne comme un tableau blanc virtuel. Contrairement à un tableau blanc physique, Microsoft Tableau blanc offre une toile infinie où l'on peut écrire, dessiner, ajouter des images et des notes autocollantes. Grâce à cette toile infinie, vous disposez toujours de suffisamment d'espace pour noter vos idées.

Et si vous aimez utiliser un stylo, vous apprécierez ses fonctionnalités intuitives de stylo et de toucher. Grâce à des fonctionnalités telles que les différents types et couleurs de stylo, les formes et les modèles, vous bénéficiez d'une expérience d'écriture et de dessin plus naturelle.

Faisant partie de la suite de logiciels et d'outils de productivité de Microsoft, il garantit un niveau d'interopérabilité et de sécurité que les entreprises attendent. Il s'agit donc d'un choix incontournable pour les entreprises qui sont profondément ancrées dans les produits Microsoft.

Fonctionnalités du Tableau blanc de Microsoft

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, Microsoft Tableau blanc transforme votre environnement de travail numérique en un espace dynamique dédié aux idées, à la stratégie et au travail d'équipe.

1. Encre intuitive

via Tableau blanc de Microsoft Conçu pour imiter la fluidité d'un stylo sur du papier, l'outil d'encrage intuitif de MS Tableau blanc vous permet d'esquisser, de griffonner et d'écrire avec précision et facilité.

Vous pouvez annoter des documents, utiliser des images, créer des diagrammes ou prendre des notes lors d'une session de brainstorming. Vous pouvez également prendre des notes manuscrites converties en texte pour faciliter l'organisation et le partage. La fonctionnalité d'encre intuitive fait de Microsoft Tableau blanc un outil d'aide à la décision logiciel de Tableau d'humeur pour les penseurs visuels.

2. Un environnement de travail sans limites

via Tableau blanc de Microsoft Entrez dans un monde où vos idées ne connaissent pas de limites grâce à la toile infinie de Microsoft Tableau blanc. Cette fonctionnalité redéfinit le concept d'espace dans la collaboration numérique, vous permettant, à vous et à votre équipe, de continuer à développer vos idées sans manquer d'espace.

Le canevas infini vous permet de capturer chaque détail, ce qui est parfait pour les sessions de brainstorming complexes ou la planification de projets de grande envergure. C'est comme si vous disposiez d'un rouleau de papier numérique sans fin qui défile au gré de vos flux créatifs.

3. Intégration transparente à l'écosystème Microsoft

via Tableau blanc de Microsoft Vous pouvez tirer parti de toute la puissance de l'écosystème Microsoft grâce aux capacités d'intégration transparente du Tableau blanc.

De la synchronisation sans effort avec les documents Office 365 aux liens directs avec MS Teams pour une collaboration en temps réel, cette fonctionnalité garantit que Tableau blanc s'intègre parfaitement à votre flux de travail.

Il s'agit d'améliorer la productivité sans perturber la façon dont votre équipe travaille, en rendant la collaboration sans effort et plus efficace.

4. Reconnaissance intelligente

via Tableau blanc de Microsoft Vous pouvez améliorer vos sessions de brainstorming grâce à la fonctionnalité de reconnaissance intelligente de Microsoft Tableau blanc. Donnez à vos idées un aspect soigné et professionnel grâce à cet outil intelligent qui transforme les croquis approximatifs en formes et diagrammes clairs et précis.

Qu'il s'agisse d'esquisser des processus, de faire un brainstorming ou simplement de griffonner, la reconnaissance intelligente vous permet de vous concentrer sur la qualité de vos pensées, de vos idées et de votre contenu plutôt que sur celle de vos esquisses et de vos dessins.

C'est une excellente fonctionnalité pour organiser rapidement vos pensées et améliorer la clarté générale de vos projets collaboratifs.

Prix du Tableau blanc de Microsoft

Free

Microsoft 365 Business Basic: $6/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$6/utilisateur par mois (facturé annuellement) Microsoft 365 Business Standard: 12,5 $/utilisateur par mois (facturation annuelle)

12,5 $/utilisateur par mois (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Premium: 22 $/utilisateur par mois (facturation annuelle)

22 $/utilisateur par mois (facturation annuelle) Microsoft 365 Apps for business: 8,25 $/utilisateur par mois (facturation annuelle)

Mural vs Microsoft Tableau blanc : Comparaison des fonctionnalités

Voici une comparaison rapide des fonctionnalités de Mural par rapport à celles de Microsoft Tableau blanc, deux logiciels de premier plan outils de réflexion sur la conception .

1. Collaboration en temps réel

Les équipes à distance devenant la norme, les outils de tableau blanc et d'organigramme doivent être dotés de solides fonctionnalités de collaboration en temps réel. Voyons quel est l'outil qui vous convient le mieux dans ce domaine.

Mural

Avec Mural, la collaboration en temps réel est un jeu d'enfant. Il fournit un espace partagé où les membres de l'équipe peuvent voir évoluer les contributions des uns et des autres en temps réel. Ils peuvent utiliser des outils de communication tels que les commentaires et les discussions et même attirer l'attention sur des zones spécifiques du canevas grâce à une fonctionnalité de pointeur laser.

Microsoft Tableau blanc

Microsoft Tableau blanc s'intègre à Microsoft Teams, offrant une expérience collaborative aux utilisateurs de Microsoft.

Bien que les deux outils offrent une collaboration robuste en temps réel, le choix pourrait se résumer à votre flux de travail existant. Préférez Microsoft Tableau blanc si votre organisation s'appuie déjà sur d'autres produits Microsoft.

Cependant, pour une approche plus agnostique en termes de plateforme, Mon travail offre un riche ensemble de fonctionnalités de collaboration qui fonctionnent bien avec divers outils et services.

2. Modèles

Mural et le Tableau blanc de Microsoft proposent des modèles qui peuvent accélérer considérablement la planification.

Mural

Mural propose divers modèles qui répondent aux besoins de différents secteurs et projets. De sprints agiles à les plans d'empathie ces modèles sont conçus pour une adaptation rapide et vous permettent d'entamer des sessions de collaboration avec une approche structurée.

Tableau blanc Microsoft

Microsoft Tableau blanc fournit également des modèles, mais se concentre sur l'intégration avec d'autres outils Microsoft, permettant la cohérence et la compatibilité au sein de la suite Microsoft, par exemple, pour les équipes utilisant Office 365.

Mural prend l'avantage avec une plus grande variété de modèles, tandis que la force de Microsoft Tableau blanc réside dans son intégration avec la suite Microsoft.

3. Canvas à l'infini

Quel type de projets faites-vous ? Cela permettrait de déterminer si vous avez besoin ou non d'un canevas infini.

Peinture murale

Mural fournit un canevas assez grand, mais il n'est pas vraiment infini. Cependant, il est généralement plus que suffisant pour la plupart des projets et des sessions de collaboration, et vous disposez d'un espace suffisant pour documenter un large éventail d'idées et de contributions.

Tableau blanc Microsoft

Le tableau blanc de Microsoft est parfait pour planifier des diagrammes élaborés ou des flux de travail étendus.

Il permet aux équipes d'étendre en permanence leur espace de travail, une fonctionnalité particulièrement utile pour les brainstormings complexes et étendus.

Mural vs. Tableau blanc de Microsoft : Qui est le champion ?

Le verdict de l'épreuve de force entre Mural et Microsoft Tableau blanc dépend en fin de compte de ce que votre équipe valorise le plus.

Si l'intégration dans l'écosystème Microsoft et un canevas infini sont des priorités absolues, le Tableau blanc de Microsoft sort clairement vainqueur. Il s'adapte naturellement aux équipes qui travaillent déjà avec la suite d'outils Microsoft, en offrant un espace de collaboration illimité.

À l'inverse, Mural triomphe grâce à son intervalle étendu de modèles et à ses solides capacités d'intégration sur toutes les plates-formes, et pas seulement sur les outils Microsoft. C'est la solution idéale pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités complètes pour l'assistance à de nombreux types de projets, en particulier dans les paramètres distants.

En résumé, Microsoft Tableau blanc est votre choix pour une évolutivité infinie au sein d'une plateforme familière, tandis que Mural est le polyvalent, prêt à s'attaquer avec vous à des projets d'équipe complexes et diversifiés.

Choisissez Microsoft Tableau blanc pour une expérience fluide centrée sur Microsoft ou Mural pour une plateforme polyvalente et riche en fonctionnalités.

Mural Vs. Microsoft Tableau blanc sur Reddit

Les insights de Reddit montrent que Mural est idéal pour les tâches complexes, tandis que Microsoft Tableau blanc est une alternative plus simple pour les utilisateurs de Teams.

Un commentaire d'un Redditor a mis en évidence la façon dont Mural a assisté l'analyse qualitative à distance, démontrant sa force pour faciliter la collaboration internationale.

"Nous l'avons récemment utilisé pour achevé un

nous avons récemment utilisé Mural pour mener à bien un projet de recherche sur le cancer du sein https://clickup.com/fr-FR/blog/67200/analyse-du-flux-de-travail/ l'analyse du flux de travail /%href/

avec nos équipes situées en Chine, dans l'UE et aux Etats-Unis

L'utilisateur a également souligné que Mural propose un abonnement payant pour la création de tableaux avec une collaboration gratuite des invités, ce qui met en évidence son approche favorable aux équipes. L'utilisateur a également indiqué qu'au cas où vous seriez à la recherche d'un Alternative à Mural pour chaque outil, il faut tenir compte des fonctionnalités et des avantages qui lui sont propres.

À l'inverse, les utilisateurs de Microsoft Tableau blanc ont apprécié sa facilité d'intégration avec Teams et le fait d'offrir une option sans fioritures aux utilisateurs déjà présents dans l'écosystème Microsoft.

La décision entre les deux dépend des exigences spécifiques de votre entreprise en matière de collaboration et de flux de travail.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Microsoft Tableau blanc vs. Mural

Réunir les équipes et le travail avec ClickUp

Si vous êtes encore indécis et que vous recherchez alternatives au Tableau blanc de Microsoft et Mural, vous devez considérer ClickUp.

ClickUp vous donne accès à un tableau blanc polyvalent et riche en fonctionnalités, ainsi qu'à un environnement de travail unifié pour gérer vos projets, favoriser la collaboration au sein de l'équipe et simplifier le suivi de la progression.

La polyvalence de ClickUp en fait la solution idéale pour ceux qui souhaitent désencombrer leur environnement de travail numérique et se concentrer sur l'obtention de résultats.

Tableaux blancs ClickUp : Visualisez vos idées et collaborez en toute simplicité

Créez la toile parfaite pour les idées et les flux de travail de l'équipe avec les Tableaux blancs ClickUp

Vous avez du mal à capturer les idées de votre équipe d'une manière visuellement attrayante et exploitable ? Tableaux blancs ClickUp offrent une solution puissante, vous permettant de collaborer visuellement et efficacement sans sacrifier la clarté ou le professionnalisme.

Imaginez un environnement de travail illimité où votre équipe peut réfléchir, planifier des projets et concevoir des solutions, le tout en temps réel. Que vous planifiiez un nouveau projet ou que vous réfléchissiez à la conception d'un produit, les Tableaux blancs ClickUp vous évitent de devoir passer d'un outil à l'autre, rationalisant ainsi votre flux de travail et optimisant votre efficacité.

Transformez vos idées de brainstorming en tâches réalisables directement sur le Tableau blanc

Liez des documents et ajoutez des commentaires pour que toutes les informations essentielles soient organisées et facilement accessibles

Bénéficiez d'une collaboration en temps réel qui permet à chaque membre de l'équipe de contribuer et d'être entendu

Les Tableaux blancs ClickUp encouragent un travail d'équipe transparent, permettant à votre équipe de co-créer, d'itérer et de développer des idées en collaboration.

ClickUp Cartes mentales : Organisez vos pensées

Visualisez vos idées avec les cartes mentales ClickUp

Le brainstorming est un art, et Cartes mentales ClickUp sont le canevas. Elles offrent un moyen dynamique de capturer et de connecter vos pensées, en décomposant les idées complexes en morceaux gérables pour une meilleure clarté et une meilleure compréhension.

Capturez facilement les idées fugaces et les connexions complexes à l'aide d'une interface flexible de type glisser-déposer. Utilisez ses cartes mentales basées sur les tâches pour connecter et ajuster les flux de travail.

Pour un travail plus créatif ou les premières discussions d'un projet, utilisez les cartes mentales basées sur les nœuds pour créer des diagrammes. Faites un brainstorming en toute liberté, puis transformez directement vos idées en tâches exploitables sur la carte. Une fois les diagrammes finalisés, vous pouvez créer des tâches directement à partir du plan.

Que vous planifiez un lancement ou que vous élaboriez une stratégie pour une campagne de marketing, les cartes mentales de ClickUp vous aident à avoir une vue d'ensemble sans perdre de vue les détails.

ClickUp propose également de nombreuses modèles de cartes mentales qui peuvent transformer votre façon de penser et de forfaiter.

Modèles de tableaux blancs ClickUp : Votre plan de réussite

Tout forfaiter facilement avec les modèles de tableau blanc de ClickUp

Pourquoi partir de zéro quand on peut s'appuyer sur les épaules de géants ? Modèles de tableaux blancs de ClickUp sont votre raccourci vers la productivité, offrant un intervalle de formes préfabriquées pour tous les besoins.

Télécharger ce modèle

Le modèleModèle de Tableau blanc de la matrice ClickUp vous aide à hiérarchiser les tâches en fonction de l'effort et de l'importance. Vous pouvez élaborer une stratégie sur un problème ou un concept et prendre des décisions grâce à cet outil visuel

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Modèle de Tableau blanc de la feuille de route de ClickUp ouvre la voie à des échéanciers de projet clairs et exploitables. Ayez un aperçu et suivez le cycle de vie d'un projet ici et utilisez les données pour prendre des décisions pour les projets futurs

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Le modèleModèle de Tableau blanc pour la recherche ClickUp vous aide à organiser vos résultats et vos idées pour un impact maximal. Il s'agit d'un modèle idéal pour consigner les informations issues des tests de convivialité et des entretiens avec les consommateurs

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Modèle de Tableau blanc pour la mise à jour du projet de ClickUp permet de mettre tout le monde au courant des derniers développements du projet. Utilisez-le pour obtenir un aperçu du statut du budget et des problèmes

Télécharger ce modèle

Avec des fonctionnalités qui répondent à tous les aspects de la gestion de projet et de la collaboration d'équipe, ClickUp est plus qu'un concurrent digne d'un excellent outil de tableau blanc - c'est souvent le meilleur choix pour les équipes qui cherchent à maximiser leur potentiel.

Prix de ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par utilisateur et par mois

Trouver le partenaire idéal pour votre équipe

Le choix entre Mural et Microsoft Tableau blanc dépend des besoins spécifiques de votre équipe. Pour travailler avec un ensemble d'outils plus large, vous pouvez opter pour Mural ; pour tirer le meilleur parti de Microsoft Office, vous pouvez vous tourner vers Microsoft Tableau blanc.

Que vous soyez attiré par la polyvalence de Mural ou par l'intégration à l'écosystème Microsoft de Microsoft Tableau blanc, la suite complète de fonctionnalités de ClickUp offre le meilleur des deux outils de collaboration, ce qui en fait l'outil de collaboration par excellence meilleur logiciel de Tableau blanc vous pouvez choisir. S'inscrire à ClickUp pour découvrir la meilleure façon de partager des idées et de leur donner forme.