Nous avons testé les 10 meilleures alternatives à MatterMost en 2025

En 2016, la nouvelle est tombée qu'Uber était passé de Slack - la plateforme de messagerie à la croissance la plus rapide pour les entreprises - à Mattermost, l'outsider dans cet espace.

La raison ? Slack ne faisait pas état d'un cadre de sécurité adapté aux équipes techniques ayant des besoins opérationnels complexes. Uber a donc décidé de construire son propre outil de communication interne en partenariat avec MatterMost. 🤯

Il n'y en avait pas beaucoup d'outils de communication et de collaboration de niveau entreprise à l'époque, bien sûr, et le géant du covoiturage souhaitait un outil de collaboration plus "sûr" pour ses équipes techniques.

Mattermost a donc saisi sa part de lumière, devenant une plateforme de communication populaire pour les entreprises à grande échelle.

Mais au cours des cinq années suivantes, des équipes comme Slack et Microsoft Teams ont ajouté de solides fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Les tableaux se sont retournés, et Uber a renvoyé l'ensemble de ses 38 000 employés vers Slack. ( source )

Si MatterMost reste un outil populaire pour les équipes soucieuses de la sécurité, beaucoup d'autres ont grignoté sa part du gâteau. 🍕

Dans ce blog, nous allons explorer les meilleures alternatives à MatterMost, en nous concentrant sur les fonctionnalités de communication riches et les mesures de sécurité de niveau entreprise. Cela vous aidera à sélectionner une solution robuste outil de collaboration robuste que votre équipe mérite.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de collaboration sécurisé ?

Choisir un outil de collaboration en ligne pour votre équipe ne devrait pas être une tâche difficile. En toute honnêteté, trois éléments principaux sont à prendre en compte : les fonctionnalités de communication, le respect de la confidentialité et de la sécurité, et l'assistance à l'intégration.

Vous devez également tenir compte de ces facteurs supplémentaires :

Options de communication multiples: Vérifiez si l'application permet à la fois la communication asynchrone et la communication en ligneune collaboration en temps réel au sein de l'équipe avec des fonctionnalités telles que les fils de discussion, les visioconférences audio et vidéo, les tableaux blancs, etc

Vérifiez si l'application permet à la fois la communication asynchrone et la communication en ligneune collaboration en temps réel au sein de l'équipe avec des fonctionnalités telles que les fils de discussion, les visioconférences audio et vidéo, les tableaux blancs, etc Cryptage de bout en bout : L'application doit protéger vos données et veiller à ce que toutes les informations sensibles et confidentielles restent privées et sécurisées

L'application doit protéger vos données et veiller à ce que toutes les informations sensibles et confidentielles restent privées et sécurisées Niveaux d'accès : Donner aux administrateurs la possibilité de gérer les permissions des utilisateurs et de réduire le risque d'accès non autorisé et d'utilisation abusive des informations

: Donner aux administrateurs la possibilité de gérer les permissions des utilisateurs et de réduire le risque d'accès non autorisé et d'utilisation abusive des informations Authentification multifactorielle : renforcez la sécurité grâce à une couche supplémentaire de vérification des utilisateurs et empêchez les tentatives d'accès non autorisé, même si les identifiants de connexion sont compromis

: renforcez la sécurité grâce à une couche supplémentaire de vérification des utilisateurs et empêchez les tentatives d'accès non autorisé, même si les identifiants de connexion sont compromis Capacités d'intégration : Facilitez une communication efficace et augmentez l'efficacité du flux de travail avec des intégrations pour le partage de fichiers, la gestion des tâches et la gestion de l'informationoutils de collaboration pour les projets Maintenant que vous savez quelles sont les fonctionnalités à rechercher lors du choix d'un outil de collaboration d'équipe qui soit tout aussi sûr et polyvalent, examinons les meilleures alternatives à MatterMost.

Les 10 meilleures alternatives à MatterMost en 2024

Voici la liste de notre équipe des 10 meilleures solutions applications de collaboration qui sont tout aussi sûres et conviviales que MatterMost, mais avec des fonctionnalités supplémentaires.

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion des tâches et la collaboration

Évitez de passer d'une application à l'autre - Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez plus étroitement dans un seul espace avec ClickUp Chat

ClickUp est un outil tout-en-un de plate-forme de collaboration pour les environnements de travail qui fournit des solutions robustes de communication d'équipe, de gestion de projet et de gestion de documents, le tout en un seul endroit !

Outil holistique de communication d'équipe, ClickUp offre des solutions de communication en temps réel et en temps réel collaboration asynchrone avec des fonctionnalités allant de la L'affichage du ClickUp Chat et l'intégration de l'e-mail à l'enregistrement vidéo avec Clip dans ClickUp , Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp .

Ajoutez des commentaires, envoyez des e-mails et collaborez avec votre équipe, le tout à partir de votre espace de travail ClickUp Environnements de travail ClickUp Non seulement cela, mais vos équipes peuvent également collaborer sur des projets et des documents partagés via des commentaires et des discussions. Il permet aux utilisateurs de modifier en cours des documents avec leurs coéquipiers et même les envoyer par e-mail depuis l'application.

Et pour couronner le tout, ClickUp AI permet de rédiger des communications, de modifier des documents et de résumer des réunions en un tour de main. Et le meilleur ? Vous pouvez faire tout cela à partir d'un seul environnement de travail dans ClickUp, sans avoir à jongler avec de multiples d'applications de travail ou d'outils de communication .

Si vous souhaitez disposer d'un outil pour faciliter la gestion et le suivi des projets transversaux, pensez à Le modèle de projet transversal de ClickUp .

Vous pouvez l'utiliser pour organiser les projets en départements pour une meilleure visibilité. Pour suivre la progression, vous pouvez diviser les tâches en cinq statuts : À faire, Bloqué, En cours, Achevé et Bloqué. Mettez les statuts à jour au fur et à mesure de la progression des tâches pour que toutes les parties prenantes soient sur la même page en ce qui concerne le statut du projet.

Le modèle contient un diagramme de Gantt et une vue Gantt pour vous aider à suivre visuellement la progression. Dans l'ensemble, ce modèle simplifie la collaboration interdépartementale au sein de toute organisation.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Brainstorming en temps réel : Utilisez les Tableaux Blancs et les Cartes Mentales pour visualiser les idées et les concepts et collaborez avec votre équipe en temps réel

: Utilisez les Tableaux Blancs et les Cartes Mentales pour visualiser les idées et les concepts et collaborez avec votre équipe en temps réel Fournissez un retour d'information contextuel : Laissez des commentaires sur les documents et les tâches pour fournir des suggestions et vous assurer que tous les commentaires sont pertinents

: Laissez des commentaires sur les documents et les tâches pour fournir des suggestions et vous assurer que tous les commentaires sont pertinents Faciliter la collaboration asynchrone : Créez des discussions de groupe avec les parties prenantes clés, partagez des clips vidéo, et plus encore pour faciliter la communication au-delà des fuseaux horaires

: Créez des discussions de groupe avec les parties prenantes clés, partagez des clips vidéo, et plus encore pour faciliter la communication au-delà des fuseaux horaires Collaborez plus intelligemment avec l'IA : Rédigez des e-mails, résumez des fils de commentaires et récupérez des informations rapidement à l'aide de ClickUp AI

: Rédigez des e-mails, résumez des fils de commentaires et récupérez des informations rapidement à l'aide de ClickUp AI Intégrez-vous au reste de votre pile technologique : Connectez ClickUp avec d'autres outils de marketing ou de développement pour vous assurer que toutes les informations sont mises à jour et synchronisées

Limites de ClickUp

Pas encore de partage d'écran ou de visioconférence intégrés

Les canaux de groupe ne sont pas disponibles pour l'instant

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 900+ commentaires)

2. Slack - Le meilleur pour la communication d'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-568.png Slack /$$$img/

via Slack Slack est une plateforme de collaboration dans le cloud très utilisée, conçue pour faciliter la communication au sein des équipes. Lancée en 2013, elle a été rachetée par Salesforce en 2020. La plateforme est bien connue pour ses fonctionnalités de messagerie en temps réel (DM, conversations filées, appels vidéo) et ses nombreuses intégrations.

Slack simplifie la communication grâce à des canaux individuels pour vos équipes et projets avec plusieurs membres de l'équipe. Cette fonctionnalité et d'autres comme la messagerie directe, les indicateurs de frappe et les appels audio/vidéo favorisent l'interaction en temps réel.

Slack s'intègre également à divers outils tiers, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser les notifications et de créer un flux de travail plus cohérent.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Communiquez avec plusieurs personnes dans des espaces dédiés aux équipes et aux projets grâce à Channels

Favoriser la communication en temps réel grâce à des fonctionnalités telles que les DM, les indicateurs de frappe et les visioconférences

Créez un flux de travail rationalisé en..intégrant Slack à d'autres outils tiers Personnaliser les notifications en fonction des mentions, des mots clés et de l'activité des canaux pour réduire les interruptions

Permettre des intégrations avec plusieurs applications telles que Dropbox et Zapier

Limites de Slack

Il peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

Le chiffrement de bout en bout n'est pas encore disponible sur Slack

Prix de Slack

Free

Pro : 8,75$/mois par utilisateur

: 8,75$/mois par utilisateur Business : 15$/mois par utilisateur

Grille Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (32 000+ commentaires)

: 4.5/5 (32 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (23 000+ commentaires)

3. Element - Idéal pour la communication décentralisée au sein d'une équipe

via Élément Element, précédemment connu sous le nom de Riot.im, est une plateforme de communication basée sur la matrice, sécurisée et open-source. Développée par la fondation Matrix.org, elle s'aligne sur la mission plus large de Matrix d'établir une norme ouverte pour une "messagerie sécurisée, interopérable et décentralisée"

La plateforme assiste le chiffrement de bout en bout et offre une variété de fonctionnalités de messagerie en temps réel, de partage de fichiers et de collaboration. Les utilisateurs bénéficient d'une protection sécurisée des données grâce au chiffrement de bout en bout pour un déploiement dans le cloud et sur site.

La plateforme est excellente pour la collaboration en temps réel . Il offre également des appels vocaux et vidéo illimités, et vous pouvez améliorer vos flux de travail grâce à plusieurs ponts, bots et widgets.

Cependant, l'application mobile est lourde et maladroite, et l'outil a moins d'options d'intégration que ClickUp, Slack et d'autres sur cette liste.

Les meilleures fonctionnalités d'Element

Assurerune collaboration sécurisée avec les clients et la protection des données grâce au chiffrement de bout en bout

Bénéficiez d'une assistance pour le cloud computing et le déploiement sur site

Facilitez la collaboration en temps réel avec des visioconférences et des appels vocaux illimités

Utilisez des ponts, des bots et des widgets pour améliorer l'efficacité de votre flux de travail

Limites des éléments

Certains utilisateurs trouvent la fonctionnalité des fils encombrante et difficile à utiliser

L'application mobile peut prendre beaucoup de stockage si vous partagez de nombreux fichiers

Moins d'options d'intégration

Prix d'Element

**Free : gratuit jusqu'à 200 utilisateurs

Business: 5 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

5 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise: 10$ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

10$ par utilisateur/mois (facturé annuellement) Sovereign : Tarification personnalisée

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

4. Pidgin - Le meilleur pour la messagerie d'équipe open-source

via Pidgin Parmi les plus anciens outils de communication à code source ouvert, Pidgin (appelé à l'origine Gaim) est une plateforme de collaboration et de messagerie instantanée (IM) de base, gratuite et sans publicité. Son code est soumis à la licence publique générale GNU, ce qui signifie que les organisations peuvent modifier la plateforme en fonction de leurs besoins.

Mais il y a une mise en garde : puisque l'utilisation est gratuite, vous devez publier les modifications que vous apportez à la plateforme afin que l'ensemble de la communauté puisse en bénéficier.

Bien que vous puissiez personnaliser l'outil pour l'adapter à vos besoins, il ne s'agit pas de la plateforme la plus adaptée aux grandes équipes ayant des besoins complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Pidgin

Vous êtes propriétaire de toutes vos données, car Pidgin est auto-hébergé et open-source

Personnalisez l'outil en fonction de votre langue maternelle grâce à son assistance dans plus de 80 langues

Travail avec des protocoles populaires comme AIM, ICQ, MSN Messenger et Yahoo

Ajoutez plusieurs comptes dans une seule application

Gardez toutes vos discussions bien organisées dans des onglets afin de pouvoir activer/désactiver les discussions

Limites de Pidgin

Vous devez construire votre outil car seul le code sous-jacent est disponible par défaut

Le déploiement et la maintenance de la plateforme requièrent un savoir-faire technique important

Prix de Pidgin

Utilisation gratuite

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

5. Microsoft 365 - Le meilleur pour les outils de productivité intégrés

via Microsoft Anciennement connu sous le nom d'Office 365, Microsoft 365 est une suite d'applications d'espace de travail basée sur le cloud bien connue de Microsoft. L'espace de travail comprend un outil de collaboration d'équipe appelé Microsoft Teams.

MS Teams est devenu un hub central pour le travail d'équipe, avec des canaux pour organiser les discussions par sujet et des DM pour la communication 1:1. Il s'intègre également à diverses applications Microsoft et tierces, fournissant un communication d'équipe unifiée et de collaboration.

L'environnement de travail est également hautement sécurisé : Grâce à l'authentification multifacteur, au chiffrement des données et à la protection avancée contre les menaces, le logiciel garantit que vos données sont préservées et gardées en sécurité à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365

Faciliter la communication en temps réel via des canaux, des discussions et des réunions vidéo

Assurer un flux d'informations transparent en intégrant toutes les applications de la suite Microsoft 365

Gagner du temps et accroître la productivité grâce à..l'automatisation du flux de travail et des applications personnalisées

Limites de Microsoft 365

Offre des options de personnalisation limitées

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur maladroite et non intuitive, car elle limite les utilisateurs à l'écosystème Microsoft

L'outil n'est pas optimisé pour MacOS

Prix de Microsoft 365

Business Basic : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

: 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Business Premium : 22 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

: 22 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Apps for Business : 8,25 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Microsoft 365 évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (5 000+ commentaires)

: 4.6/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (14 500+ avis)

6. Jitsi - Le meilleur pour les vidéoconférences sécurisées

via Jitsi Jitsi est une plateforme de vidéo conférence open-source très populaire. Au fil des ans, sa propriété est passée de Blue Jimp à Atlassian, et enfin à 8×8 en 2018. Malgré ces changements, elle reste fidèle à son idéologie open-source validée pour décentraliser la communication sur internet.

Jitsi fournit deux produits phares - VideoBridge et Meet - compatibles WebRTC et dotés de fonctionnalités de vidéoconférence telles que les appels vidéo, le partage d'écran, la diffusion simultanée, etc.

Cependant, Jitsi ne propose pas d'outils de communication basés sur le texte, ce qui en fait un obstacle pour la plupart des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Jitsi

Organisez des réunions d'équipe et des visioconférences sécurisées avec des fonctionnalités telles que l'audio/vidéoconférence, le partage d'écran, etc

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire en protégeant vos salles de réunion en ligne par un mot de passe

Intégrez Jitsi à votre site web ou à votre application mobile pour une accessibilité multiplateforme

Limites de Jitsi

Les utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte

Intégrations limitées

Pas de fonctions de messagerie instantanée intégrées

Prix de Jitsi

Free to use (gratuit)

G2 : 4.3/5 (161 commentaires)

: 4.3/5 (161 commentaires) Capterra : 4.1/5 (78 commentaires)

7. Webex - Le meilleur pour la vidéoconférence d'entreprise

via Messagerie Webex Webex de Cisco est une plateforme de premier plan pour la collaboration virtuelle, qui s'accompagne de diverses solutions de messagerie et de vidéoconférence. Elle comporte huit fonctionnalités et outils clés : appels, messagerie, webinaires, évènements, réunions, sondages, tableaux blancs et visioconférence.

Le plus beau, c'est qu'ils sont tous alimentés par un modèle d'IA compétent. Ces capacités font de Webex l'un des outils de collaboration de l'espace de travail les plus complets qui répondent aux défis des lieux de travail distants et hybrides.

Cependant, ses fonctionnalités de sécurité clés ne sont disponibles que sur les forfaits de niveau supérieur, de sorte qu'il peut ne pas convenir aux petites équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Webex

Planifiez des réunions directement à partir de vos canaux et groupes partagés

Organisez des réunions accessibles grâce au sous-titrage automatique et aux traductions, à la suppression du bruit et à l'optimisation de la voix

Ajoutez des intervenants externes et des invités à votre environnement de travail Webex en vous contentant de leur adresse e-mail

Limites de Webex

Peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes

La sécurité de niveau Enterprise n'est disponible que dans les forfaits les plus élevés

Prix de Webex

**Free

Webex Starter: 14,50 $ par utilisateur et par mois

14,50 $ par utilisateur et par mois Webex Business: 20 $ par utilisateur et par mois

20 $ par utilisateur et par mois Webex Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (15 000+ commentaires)

: 4.3/5 (15 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (6 800+ commentaires)

8. Rocket.Chat - Le meilleur pour la communication d'équipe auto-hébergée

via Rocket.Chat Alternative de choix à MatterMost, Rocket.Chat se présente comme la plateforme de collaboration d'équipe pour les organisations soucieuses de la confidentialité. Avec plus de 1500 collaborateurs du monde entier, Rocket.Chat est une organisation open-source qui vise à aider les entreprises à à rationaliser la communication au sein de l'équipe sans se soucier de la sécurité ou de la confidentialité des données.

Rocket.Chat offre des fonctionnalités de messagerie instantanée et de vidéoconférence, ce qui en fait un bon choix pour les lieux de travail distants et hybrides. La plateforme s'intègre également à d'autres messageries comme WhatsApp, Instagram et Telegram, ce qui permet aux organisations de regrouper facilement toutes les communications en un seul endroit.

Rocket.Chat meilleures fonctionnalités

Collaborez avec les membres de l'équipe et les clients externes à partir d'un seul endroit grâce à l'intégration avec d'autres applications de messagerie

Utilisez des canaux pour segmenter les discussions en fonction du sujet, du projet, etc

Exploitez les visioconférences pour favoriser la communication en temps réel et la cohésion de l'équipe

Auditer tous les messages et toutes les discussions pour éviter les fuites de données et l'utilisation abusive d'informations

Limites de Rocket.Chat

L'assistance technique peut être lente car il s'agit d'une organisation open-source

Il est complexe à paramétrer, et l'auto-hébergement nécessite beaucoup de savoir-faire technique

Certains utilisateurs trouvent que l'application iOS est maladroite

Prix de Rocket.Chat

Débutant : Free

Pro : 4,60 $/mois par utilisateur

: 4,60 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (320+ commentaires)

: 4.2/5 (320+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (140+ commentaires)

9. Google environnements de travail - Le meilleur pour les outils de collaboration basés sur le cloud

via Google Chat Celui-ci n'a plus besoin d'être présenté !

L'environnement de travail de Google, anciennement connu sous le nom de G Suite, est une suite d'outils de travail basés sur le cloud outils de productivité développés par Google. Lancé en 2006 avec les offres initiales Gmail et Google Agenda, l'environnement de travail de Google comprend aujourd'hui des outils tels que Google Drive google Drive permet d'enregistrer des documents, des feuilles de calcul, des diapositives et bien d'autres choses encore.

Au fil des ans, l'environnement de travail Google est devenu la plateforme de référence pour les petites et grandes entreprises. Les deux applications de collaboration d'équipe les plus populaires de l'environnement de travail de Google sont Teams (pour la messagerie instantanée) et Meet (pour la vidéoconférence).

Les meilleures fonctionnalités de Google Workspace

Travaillez simultanément et fournissez un retour d'information instantané grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel de Google Docs, Sheets et Slides

Facilitez la communication en temps réel entre coéquipiers grâce aux réunions virtuelles

Permettez à votre équipe de rester en contact grâce aux fonctionnalités de messagerie instantanée de Google Discuss, telles que les messages directs, les espaces partagés, etc

Limites de l'environnement de travail Google

Les organisations ont un contrôle limité sur leurs données

Les options de collaboration peuvent être limitées par rapport à ses concurrents

Prix de l'environnement de travail de Google

Gratuit : Démarrage d'entreprise ::::::::::::::::::::::::: :

: ::::::::::::::::::::::::: : Business Starter : 7,20 $/mois par utilisateur

: 7,20 $/mois par utilisateur Business Standard : 14,40 $/mois par utilisateur

: 14,40 $/mois par utilisateur Business Plus : 21,60 $/mois par utilisateur

: 21,60 $/mois par utilisateur Business Enterprise : Personnalisé

G2 : 4.6 (42 000+ commentaires)

: 4.6 (42 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (15 000+ avis)

10. Flock - Le meilleur pour la messagerie et la collaboration en équipe

via Troupeau Flock est une excellente plateforme de collaboration en ligne pour le travail interfonctionnel. Elle intègre des fonctions de messagerie, de vidéo-conférence et même de gestion de projet.

Ses fonctionnalités clés sont la messagerie en temps réel, la vidéo-conférence, les notes vocales et la gestion de projet listes à faire . Il assiste également les contrôles avancés des utilisateurs, l'authentification unique et les politiques de conservation des fichiers personnalisables.

Flock meilleures fonctionnalités

Utilisez des sondages pour recueillir les commentaires de vos coéquipiers et prendre des décisions plus rapidement

Créez des listes d'À faire partagées pour collaborer avec votre équipe sur des tâches et des projets

Supprimez automatiquement tous les messages et fichiers après une période donnée pour garantir la conformité avec les politiques mondiales de conservation des données

Enregistrez des mémos et envoyez des notes vocales pour transmettre rapidement votre message aux autres membres de l'équipe

Limites de Flock

Le forfait Free ne permet que 20 utilisateurs, 10 canaux, et pas d'appels de groupe ni de partage d'écran

Les options de personnalisation sont limitées

Prix de Flock

Démarrage : Free (jusqu'à 20 utilisateurs)

: Free (jusqu'à 20 utilisateurs) Pro : 4,5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 4,5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (240+ commentaires)

: 4.4/5 (240+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (320+ commentaires)

Conclusion : L'alternative idéale MatterMost

Bien qu'aucune équipe ne puisse à elle seule logiciel de collaboration ne peut répondre aux besoins uniques de toutes les équipes, nous suggérons de choisir un outil offrant diverses options de collaboration. Ainsi, votre équipe ne se sentira pas limitée.

Un outil de collaboration d'équipe idéal doit offrir des options de collaboration en temps réel et asynchrone, des mesures de sécurité de premier ordre et une bonne assistance client. ClickUp fait tout cela et offre des sessions de formation et une assistance 24/7 à tous les utilisateurs, y compris ceux du forfait Free.

Alors n'hésitez plus et donnez une chance à ClickUp. 💯 S'inscrire gratuitement et découvrez pourquoi ClickUp est une excellente alternative à MatterMost.