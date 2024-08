10 alternatives à Flock pour la collaboration en équipe en 2024

Selon un récent de Buffer 50 % des travailleurs à distance considèrent les applications de messagerie instantanée comme l'outil numéro un pour collaborer avec les membres de leur équipe en 2024. De plus, la messagerie de groupe était plus de deux fois plus populaire que tout autre outil de collaboration outil de communication .

Il n'est donc pas étonnant que les services de chat comme Flock soient si populaires.

Ces plateformes de collaboration permettent aux collègues de se retrouver en temps réel, de rester sur la bonne voie et d'éviter les longs courriels dont personne n'a le temps de se soucier.

Mais comme Flock est plus cher (et peut-être plus difficile à utiliser) que ses concurrents, vous devriez peut-être envisager d'autres solutions.

C'est là que cette liste entre en jeu. 🙋

Rejoignez-nous pour découvrir les meilleures alternatives à Flock pour une communication et une collaboration d'équipe efficaces. Comparez les principales fonctionnalités de chaque outil, les limites, les prix et plus encore pour trouver l'outil parfait pour votre situation.

Que rechercher dans une alternative à Flock ?

L'objectif d'un service de messagerie instantanée est simple : améliorer la communication au sein d'une équipe sans sacrifier la productivité. (Traduction : Ne prévoyez pas une réunion de 30 minutes pour une question à laquelle il aurait été possible de répondre en deux phrases dans un message Slack) 👀

Lorsque vous évaluez la meilleure alternative à Flock, tenez compte des éléments suivants :

Intégrations: Le meilleur logiciel de collaboration ne fonctionne pas comme une entité autonome. Au contraire, il fonctionne de manière transparente avec votre messagerie électronique, votre système de gestion de la relation client (CRM) ou votre système de gestion de la relation client (GRC) outils de gestion de projet *Capacités d'édition: Oui, les applications de chat sont généralement moins formelles que le courrier électronique ou les réunions, mais des solutions d'édition riches peuvent aider à réduire le risque de mauvaise communication

Le meilleur logiciel de collaboration ne fonctionne pas comme une entité autonome. Au contraire, il fonctionne de manière transparente avec votre messagerie électronique, votre système de gestion de la relation client (CRM) ou votre système de gestion de la relation client (GRC) outils de gestion de projet *Capacités d'édition: Oui, les applications de chat sont généralement moins formelles que le courrier électronique ou les réunions, mais des solutions d'édition riches peuvent aider à réduire le risque de mauvaise communication Organisation des fichiers: Votre plateforme de communication doit vous permettre de partager des pièces jointes, y compris des documents d'accueil, des fichiers et des livrables de clients

Votre plateforme de communication doit vous permettre de partager des pièces jointes, y compris des documents d'accueil, des fichiers et des livrables de clients Différents canaux: Les membres de l'équipe doivent pouvoir créer différents canaux de discussion en fonction des départements et/ou des projets spécifiques

Les membres de l'équipe doivent pouvoir créer différents canaux de discussion en fonction des départements et/ou des projets spécifiques Notifications: Il ne faut pas s'attendre à ce que les collègues passent leur temps dans une application de messagerie directe. Au lieu de cela, le service devrait fournir des notifications afin que les membres de l'équipe puissent rattraper les messages

Il ne faut pas s'attendre à ce que les collègues passent leur temps dans une application de messagerie directe. Au lieu de cela, le service devrait fournir des notifications afin que les membres de l'équipe puissent rattraper les messages Différents styles de communication: Les meilleurs services de chat basés sur le cloud offrent de multiples possibilités de communication sur une même plateforme. Par exemple, les applications de chat doivent permettre aux membres de l'équipe de passer des appels vocaux et des messages audio, de participer à des flux vidéo ou même de réfléchir sur un tableau blanc

Les 10 meilleures alternatives à Flock à utiliser en 2024

Vous êtes à la recherche d'une solution de collaboration en équipe, mais vous ne savez pas par où commencer ? Les 10 meilleures alternatives à Flock vous permettront d'améliorer la communication au sein de votre équipe !

La vue du chat stocke tous vos commentaires dans ClickUp pour retrouver rapidement une conversation

ClickUp est une plateforme de collaboration tout-en-un avec tous vos outils de communication préférés outils de productivité en un seul endroit. Avec Vue du chat de ClickUp avec la vue Chat de ClickUp, vous pouvez facilement accéder à toutes les conversations pertinentes dans un espace de travail central et envoyer directement des messages à d'autres collègues travaillant sur le même projet. Vous pouvez également utiliser les @mentions et attribuer des commentaires pour tenir vos collègues au courant de l'évolution du projet. ⚒️

Créez une vue Chat pour n'importe quelle équipe ou projet à l'intérieur de ClickUp en utilisant la fonction Modèle de message instantané ClickUp . Votre équipe peut lancer de nouvelles idées en toute transparence - sans avoir à planifier une réunion - en utilisant la fonction Tableaux blancs ClickUp . Vous pouvez également accélérer la livraison des produits du client grâce à ClickUp Docs . 🤩

Collaborez plus efficacement avec vos clients ou vos équipes internes grâce à des tableaux blancs virtuels qui stimulent l'innovation

Quels que soient les outils que vous décidez d'utiliser, Détection de collaboration ClickUp permet aux membres de l'équipe de savoir si de nouvelles tâches leur ont été assignées ou s'ils doivent répondre à un nouveau commentaire.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Créez une vue ClickUp Chat avec pratiquement n'importe quel projet ou équipe

Attribuer des tâches avec des @mentions pour respecter les délais et garder les membres de l'équipe sur la même longueur d'onde

Incorporez des pages Web, des feuilles de calcul, des vidéos, des documents et d'autres fichiers dans votre chat

Inclure des blocs de code, des listes à puces et d'autres options de mise en forme dans l'éditeur de chat

Limiter l'accès aux différents chats

Améliorer la collaboration au sein de l'équipe grâce à ClickUp Docs et Whiteboards

Limitations de ClickUp

Les vastes possibilités de personnalisation peuvent être accablantes pour certains nouveaux utilisateurs

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings and reviews

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Chanty

via Chanty Chanty est un logiciel convivial de outil de collaboration en équipe offrant une messagerie illimitée. Avec l'outil Teambook, les utilisateurs peuvent stocker les tâches quotidiennes, les discussions en tête-à-tête, les conversations publiques, les appels et les fichiers partagés en un seul endroit.

Les membres de l'équipe peuvent s'alerter mutuellement via des @mentions, épingler des idées innovantes ou même partager des lignes de code propres via des extraits de code. Personnalisez votre tableau de bord pour organiser les flux de travail ou intégrez d'autres plateformes pour rester au top de la gestion de projet. 🎯

Chanty meilleures fonctionnalités

Tirez parti de Teambook en tant que hub unique pour organiser les tâches, gérer les conversations publiques et privées, et épingler les conversations importantes

Accédez instantanément à l'ensemble de votre historique de messages

Partagez du contenu de YouTube, Coub, des GIFs et d'autres canaux de réseaux sociaux sur une seule plateforme

Participez àune communication d'équipe plus intelligente en attribuant et en filtrant les tâches en fonction de leur statut, de leur date et de leur destinataire

Communiquer avec les membres de l'équipe en temps réel par le biais d'appels audio et vidéo

Limites de Chanty

La base d'utilisateurs est plus petite que celle d'autres plateformes similaires, il est donc difficile de trouver des avis sur le logiciel

Offre moins de personnalisations avancées que ses concurrents

Prix de Chanty

**Gratuit pour toujours

Entreprise: 4$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (38 commentaires)

4.5/5 (38 commentaires) Capterra: 4.7/5 (34 commentaires)

3. Microsoft Teams

via Microsoft TeamsMicrosoft Teams est un outil de communication d'équipe surtout connu pour ses vidéoconférences. Les collègues, les étudiants, les administrateurs et d'autres équipes peuvent se réunir de n'importe où, toutes les informations sensibles étant cryptées dans les chats ou les appels. Les collègues peuvent facilement s'envoyer des messages ou coordonner des événements à partir d'une seule application, ce qui fait de Teams une excellente alternative à Flock.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft

Améliorerla communication interne de l'équipe avec des enregistrements, des transcriptions et des récapitulatifs de réunions alimentés par l'IA

Partager des fichiers ou coécrire du contenu grâce à Microsoft Whiteboard

Créer des espaces privés pour permettre aux équipes de communiquer ou d'accéder à des fichiers ou à des notes

Rendre les présentations plus accessibles grâce au sous-titrage en direct

Créer un environnement de travail hybride en l'intégrant à d'autres plateformes comme Adobe Creative Cloud, Asana ou Polly

Limites de Microsoft Teams

L'accent est mis sur la vidéoconférence plutôt que sur la messagerie instantanée, ce qui réduit le nombre de fonctionnalités disponibles

Offre une option d'intégration plus transparente avec les produits Microsoft qu'avec les plateformes tierces

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

Notes et commentaires sur Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9 000+ avis)

4. Ryver

via Ryver Ryver permet aux équipes de maximiser leur productivité grâce à la messagerie instantanée, aux appels vocaux et vidéo et à la gestion des tâches. Les utilisateurs peuvent stimuler les échanges internes et externes collaboration avec les clients par le biais de forums ouverts, de conversations privées et d'interactions individuelles. 💻

Les équipes peuvent améliorer les processus internes en partageant des fichiers, en attribuant et en suivant des tâches, et en partageant l'écran de leurs projets en cours. Toutes les données sont sécurisées grâce à l'authentification unique (SSO), au cryptage robuste et à l'authentification à deux facteurs.

Les meilleures caractéristiques de Ryver

Bénéficiez d'une collaboration illimitée grâce au chat, aux tâches, aux appels vocaux et vidéo et au partage de fichiers

Trouvez la conversation exacte que vous recherchez grâce aux forums consultables

Intégrez votre service de messagerie à des outils incontournables tels que Dropbox, Box.com, Google Drive et des milliers d'autres applications grâce à Zapier

Restez informé grâce à un flux RSS de messages LinkedIn, d'articles d'actualité ou même de mises à jour sur vos concurrents

Créez des canaux de communication personnalisés pour les annonces à l'échelle de l'entreprise ou des canaux privés pour des équipes spécifiques, comme les ventes ou le service client

Limitations de Ryver

L'expérience utilisateur peut être source de confusion lors de l'utilisation de la fonction "chat"

Il y a un manque de fonctionnalités avancées par rapport aux concurrents

Pas de plan gratuit

Prix de Ryver

Débutant: 69$/mois pour 12 utilisateurs

69$/mois pour 12 utilisateurs Standard: $129/mois jusqu'à 30 utilisateurs

$129/mois jusqu'à 30 utilisateurs Medium Pack: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Entreprise: Non listé sur le site web

G2: 4.4/5 (150+ commentaires)

4.4/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (43 commentaires)

5. Discorde

via DiscordDiscord est un endroit où les étudiants, les amis et les joueurs peuvent se retrouver en ligne. Avec des options de téléchargement disponibles pour iOS, Android, Linux et Windows, les utilisateurs peuvent créer des canaux thématiques où ils peuvent parler de la vie de tous les jours.

Les amis peuvent s'envoyer des messages vocaux sans avoir à passer d'appel, établir un appel vidéo pour des jeux en streaming ou partager sur écran leurs projets en cours. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser des outils de modération pour que les communautés restent conviviales et accueillantes. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Parcourez une bibliothèque de près de 30 000 communautés pour trouver des sujets d'intérêt pertinents

Tirez parti des outils du Centre familial pour accéder à des fonctions de sécurité pour les adolescents

Accédez à des applications téléchargeables pour pratiquement tous les appareils

Parlez à vos amis par le biais d'appels vocaux ou vidéo

Exploiter les outils de modération pour offrir un accès personnalisé aux membres de votre communauté

Limites de Discord

La plateforme a été conçue pour réunir des amis et des familles, pas nécessairement des collègues d'entreprise

La version mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles sur l'ordinateur de bureau

Prix de Discord

Discord : Gratuit

Gratuit Nitro Basic: La tarification dépend du pays et de l'abonnement

La tarification dépend du pays et de l'abonnement Nitro: La tarification dépend du pays et de l'abonnement

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

6. Rocket.Chat

via Rocket.Chat Rocket.Chat est une application de collaboration open-source utilisée par des entreprises internationales. Cette plateforme, qui fonctionne d'abord à distance, permet aux équipes de suivre les messages, les projets et les tâches en un seul endroit. Comme les fonctionnalités de l'outil peuvent être mises en marque blanche, les entreprises peuvent personnaliser Rocket.Chat pour qu'il réponde à leurs besoins spécifiques.

Les meilleures caractéristiques de Rocket.Chat

Tous les composants de Rocket.Chat peuvent être mis en marque blanche pour répondre à vos besoinsobjectifs de communication uniques* Profitez de l'API ouverte pour créer des espaces de travail personnalisés et intégrer d'autres plateformes

Automatiser les conversations avec des chatbots sur Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger et d'autres plateformes

Créer une expérience de chat personnalisée avec le chat, la vidéo, la messagerie vocale et le partage de fichierspour les équipes interfonctionnelles Limites de Rocket.Chat

La configuration initiale peut être difficile et écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Le logiciel de base est open source, ce qui peut représenter un défi pour ceux qui ne savent pas coder

Prix de Rocket.Chat

Communauté: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Entreprise: 7$/mois par utilisateur ou 35$/mois par agent

G2: 4.2/5 (300+ commentaires)

4.2/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

7. Twake

via Secouer Twake est une plateforme de communication open-source pour les entreprises. Les collègues peuvent collaborer via le chat, la vidéoconférence, le partage de fichiers et le stockage de données. De plus, vous pouvez transformer les documents Microsoft Office 365 en documents vivants, en corrigeant les fichiers en temps réel sans les télécharger sur votre ordinateur.

Les meilleures fonctionnalités de Twake

Créez facilement des fils de discussion pertinents pour suivre les sujets importants

Intégrez votre plateforme de communication à d'autres outils bureautiques populaires

Sécurisez vos conversations grâce au cryptage point à point

Invitez des clients ou des membres de l'équipe à participer à des fils de discussion spécifiques pour garder le contactvotre plan de communication organisé

Limitations du nombre de réveils

La plateforme est open source, ce qui n'est pas possible pour la plupart des petites entreprises

Certains outils de travail en équipe disponibles sur l'ordinateur de bureau ne le sont pas sur l'application mobile

Prix de Twake

Gratuit: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Standard: €4,19 ($4.40)/mois par utilisateur

€4,19 ($4.40)/mois par utilisateur Premium: €10,39 ($10.92)/mois par utilisateur

€10,39 ($10.92)/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra: 4.1/5 (7 commentaires)

8. Google Keep

via Google Keep Google Keep est une plateforme de prise de notes fournie dans le cadre de la suite Google Docs Editors. Toute personne disposant d'un compte Google peut utiliser cette plateforme pour créer, modifier et partager des notes.

Il est possible de dresser des listes, de créer des dessins, de coder par couleur ou d'épingler des notes spécifiques, et de mettre en place des rappels. Les utilisateurs peuvent également partager des notes avec d'autres personnes en leur donnant des droits d'édition. 🙌

**Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Trouvez de nouvelles idées avec des croquis numériques grâce à la zone de dessin

Gardez le contrôle de votre liste de choses à faire grâce aux fonctions de liste

N'oubliez jamais vos priorités en épinglant des notes

Organisez vos projets et vos tâches en créant votre propre code couleur

Enregistrez des notes en déplacement grâce à la synthèse vocale

Limitations de Google Keep

À l'exception du partage de notes, il ne s'agit pas d'une fonction de chat

Les fonctionnalités peuvent être limitées par rapport à d'autres plateformes

Prix de Google Keep

Gratuit avec un compte Gmail

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

9. Fleep

via Fléau Fleep est une application de collaboration abordable et facile à utiliser, conçue pour les équipes de toutes tailles. Réduisez le temps passé en réunion grâce aux chats directs ou aux conversations de groupe et désencombrez votre boîte de réception en envoyant vos courriels directement via Fleep. L'outil stimule également la productivité de l'équipe grâce au partage de fichiers, à la gestion des tâches et aux appels vocaux.

Les meilleures caractéristiques de Fleep

100 Go de stockage automatique pour chaque utilisateur

Utilisez le tableau d'affichage pour mettre en évidence les plans élaborés pour divers projets

Créez et attribuez des tâches à l'aide du tableau des tâches

Sachez quels membres de l'équipe sont en ligne grâce aux indicateurs hors ligne/en ligne

Gardez les membres de l'équipe sur la même longueur d'onde grâce aux appels audio, aux appels vocaux et au partage d'écran

Limitations du Fleep

L'utilisation de Fleep n'est pas aussi répandue que celle d'autres plateformes, ce qui peut nécessiter une courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux collègues

Certaines notifications ne sont pas disponibles sur tous les appareils

Il n'existe pas de version gratuite

Prix du Fleep

Entreprise: €5 ($5.26)/mois par utilisateur

€5 ($5.26)/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (28 commentaires)

4.4/5 (28 commentaires) Capterra: 4.7/5 (34 commentaires)

10. OI Chat

via Chat OI OI Chat est un logiciel de chat sécurisé construit sur la plateforme open-source Riot et un client web pour le réseau de communication décentralisé Matrix.org. Grâce à cet outil, les utilisateurs de Blockstack et d'EOS peuvent se connecter à des millions d'autres utilisateurs.

OI meilleures caractéristiques

Les utilisateurs obtiennent un accès instantané en utilisant l'identifiant de leur blockchain préférée

Protégez vos conversations grâce au chiffrement de bout en bout

Restez en contact avec les membres de l'équipe grâce aux appels vocaux et vidéo

Créez des widgets et des chats d'équipe pour des projets spécifiques

Limitations OI

Vous devez créer une identité avec Blockstack pour vous enregistrer sur la plateforme

La plateforme peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de l'OI

Gratuit

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Booster la collaboration d'équipe avec ClickUp

Lorsque vous et vos collègues avez besoin de réponses rapides, la messagerie instantanée peut vous sauver la vie. Le bon outil de messagerie peut désencombrer les boîtes de réception, préserver l'espace du calendrier et, en fin de compte, aider les équipes à accomplir davantage de tâches en moins de temps. 🏆

Bien que tous ces outils soient d'excellentes options pour connecter les équipes et gérer la communication, il n'y a pas mieux que ClickUp. Oui, nous sommes un peu partiaux, mais la plateforme parle d'elle-même.

ClickUp est bien plus qu'un service de chat. Cette plateforme tout-en-un vous aide à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement, afin que vous puissiez gérer vos projets, rationaliser vos flux de travail et augmenter votre productivité. Utilisez la vue ClickUp Chat pour collaborer sur des fichiers, trouver de nouvelles idées avec les tableaux blancs, et bien plus encore.

Prêt à voir comment ClickUp peut faire passer vos communications d'équipe au niveau supérieur ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui -c'est gratuit !