10 alternatives au sens des aiguilles d'une montre pour la gestion du temps et du Calendrier

Le suivi du temps et la gestion d'un calendrier chargé peuvent souvent ressembler à un exercice de jonglerie. En fait, vous pouvez avoir l'impression d'avoir besoin d'un assistant pour gérer votre emploi du temps sans perdre le fil.

L'application Clockwise est un assistant qui vous aide à analyser votre calendrier, à trouver les meilleures heures de réunion et même à collaborer avec votre équipe.

Bien que Clockwise soit excellent pour la gestion du temps, de nombreux utilisateurs se détournent de l'application pour plusieurs raisons, comme la collaboration externe restreinte et les problèmes de reprogrammation.

Dans cet article, nous allons passer en revue les 10 meilleures alternatives à Clockwise. Comparez les fonctionnalités, les limites et les prix de chaque outil pour trouver la meilleure alternative à Clockwise.

Que rechercher dans les alternatives à Clockwise ?

Un outil intelligent de planification et de gestion du Calendrier doit comprendre le travail en profondeur et s'adapter à vos besoins spécifiques gestion du temps besoins. En fonction de votre style de travail, ces besoins peuvent s'étendre de la fourniture d'informations et de contexte à la protection de l'environnement le temps de concentration pour améliorer la collaboration grâce aux algorithmes et à l'automatisation.

Voici une liste des éléments essentiels à rechercher dans les alternatives au sens horaire :

Capacité de planification intelligente: Lorsqu'un outil dispose de capacités de planification intuitives, il comprend et s'adapte à votre routine, à vos préférences et à vos priorités

Lorsqu'un outil dispose de capacités de planification intuitives, il comprend et s'adapte à votre routine, à vos préférences et à vos priorités **Les fonctionnalités d'analyse vous aident à comprendre les tendances, à identifier les domaines à améliorer et à prendre des décisions éclairées sur la façon dont vous allouez votre temps

Automatisation, reprogrammation et facilité d'adaptation: Privilégiez les outils qui s'adaptent à votre flux de travail et à vos préférences. Recherchez des alternatives qui automatisent les tâches de routine, telles que la recherche d'heures de réunion appropriées ou la reprogrammation des conflits

Privilégiez les outils qui s'adaptent à votre flux de travail et à vos préférences. Recherchez des alternatives qui automatisent les tâches de routine, telles que la recherche d'heures de réunion appropriées ou la reprogrammation des conflits Convivialité: Une interface conviviale est essentielle pour une expérience positive ; recherchez donc des solutions qui sont faciles à naviguer et qui offrent les meilleures fonctionnalités de planification sans complications inutiles

Enfin, parcourez les commentaires et évaluations des clients avant de sélectionner un outil de gestion des ressources. Des sites d'évaluation comme G2 et Capterra, par exemple, peuvent vous aider à connaître les avantages et les inconvénients de chaque outil.

Les 10 meilleures alternatives au sens des aiguilles d'une montre à utiliser en 2024

Liste ci-dessous quelques-unes des meilleures alternatives à Clockwise (gratuites et payantes) disponibles sur le marché aujourd'hui :

1. ClickUp

Suivez votre temps, définissez des paramètres d'estimation, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe quel endroit de ClickUp

ClickUp fournit un environnement de travail numérique où vous et votre équipe pouvez tout organiser en un seul endroit. Gérez les tâches, communiquez et gardez vos projets sur la bonne voie. Outil de suivi du temps ClickUp vous aide à voir combien de temps vous passez sur chaque tâche. Vous pouvez suivre le temps à partir de n'importe quel appareil et le lier à des tâches spécifiques dans ClickUp. De plus, vous pouvez ajouter des notes et des libellés au temps suivi pour référencer ce à quoi vous l'avez consacré. Triez et filtrez vos données de suivi du temps, et marquez des heures spécifiques comme facturables.

De plus, ClickUp s'intègre aux principales applications de suivi du temps et aux outils de gestion de projet, ce qui vous permet de tout synchroniser et de tout suivre directement dans ClickUp, sans passer d'une application à l'autre.

En outre, ClickUp vous évite de préparer des rapports grâce à des feuilles de temps personnalisables et des rapports de planification d'équipe. Calendrier ClickUp est un autre outil astucieux qui vous montre vos tâches, réunions et échéances en même temps que d'autres évènements du Calendrier.

Avec l'aperçu Calendrier, vous pouvez suivre vos projets de la vue d'ensemble aux détails les plus fins et même partager le calendrier avec vos coéquipiers. Planifiez rapidement de nouvelles tâches et créez des réunions en les glissant-déposant sur votre calendrier et en les triant ou en les filtrant par priorité, statut, etc.

Vous pouvez également synchroniser votre Google Agenda avec ClickUp et lancez des réunions directement à partir de l'affichage du Calendrier.

De plus, ClickUp est conçu pour assurer la sécurité de vos données. Activez la gestion basée sur les rôles ou spécifiez des niveaux de permission pour contrôler qui peut afficher, accéder ou modifier des documents.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Créez, organisez et hiérarchisez facilement les tâches avec Gestion du temps ClickUp système

Contrôlez le temps passé sur chaque tâche grâce aux fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp pour vous aider à analyser et à améliorer votre travail

Enrichissez vos connaissances sur la progression des projets et les performances de l'équipe grâce aux rapports et aux outils d'analyse

S'intégrer de manière transparente dans vos applications favorites pour un flux de travail plus fluide

Restez organisé grâce à des alertes et des rappels en temps réel avec Rappel ClickUp et ne manquez jamais une tâche

Limites de ClickUp :

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Pas d'option pour supprimer les entrées de temps sur le forfait gratuit

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques :

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Calendly

via Calendly Calendly est votre assistant personnel de planification qui rend la planification des réunions rapide, facile et gratuite. Finis les maux de tête, les échanges d'e-mails et la confusion des fuseaux horaires. Vous contrôlez achevé votre disponibilité.

Tout, Calendly s'intègre à votre calendrier pour éviter les doubles réservations accidentelles et s'assurer que tout est à jour.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly :

Évitez la confusion des horaires puisque Calendly s'adapte automatiquement aux différents fuseaux horaires

Utilisez des intégrations natives avec plus de 70+ applications différentes, notammentapplications de calendrier populaires comme Google Agenda, Outlook et d'autres

Empêcher les réunions qui se suivent enen activant des temps d'attente avant ou après les rendez-vous

Incorporer des liens de programmation sur les sites web ou les intégrer dans les signatures d'e-mail en un clic

les limites de Calendly :

Calendly est cher par rapport aux autres outils de la liste ; des alternatives moins chères de Teams pourraient être préférables, en particulier si vous avez une grande équipe

La version payante comporte de nombreuses fonctionnalités dont vous n'avez peut-être pas besoin ou que vous n'utilisez pas, mais pour lesquelles vous paieriez

Les confusions occasionnelles de Calendly avec Google Agenda déroutent les clients quant à la disponibilité des plages horaires gratuites

Prix de Calendly :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Teams: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2000+ commentaires)

4.7/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3300+ avis)

3. Compagnon

via Ami Fellow est votre partenaire de planification pour une collaboration d'équipe fluide, une planification des tâches et une gestion de projet. Il fait tout, y compris s'attaquer à de gros projets, garder l'équipe dans la boucle et organiser vos tâches.

Avec Fellow, vous pouvez partager ou publier des fichiers dans un environnement de travail partagé. L'application crée des forfaits de réunion et veille à ce que tout le monde s'y tienne.

Elle enregistre également les comptes rendus de réunion automatiquement et offre un espace numérique flexible pour que les participants puissent travailler ensemble. Notez vos tâches quotidiennes, prenez des notes de réunion, définissez des rappels et ne manquez rien.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow :

Organisez des réunions individuelles grâce aux fonctionnalités de Fellow pour la création d'agendas et de notes

Suivez et définissez des objectifs pour les individus et les équipes afin d'être toujours sur la bonne voie

Recherchez et récupérez facilement les informations et les notes des réunions passées pour gagner du temps

Accédez à Fellow sur différents appareils, y compris les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, pour rester organisé en déplacement

Bénéficiez d'informations alimentées par l'IA pour améliorer vos réunions et vos agendas

Protégez vos discussions et vos données de réunion avec une sécurité de niveau entreprise

Limites de Fellow :

Cliquer sur une réunion Google Agenda qui n'appartient pas à l'utilisateur entraîne une erreur 404

Fellow n'est pas intégré à Apple Reminders

L'application n'offre pas l'assistance nécessaire pour prendre et stocker des notes manuscrites en tant que contenu manuscrit réel

La fonctionnalité "360° Feedback" n'est pas suffisamment personnalisée pour permettre un retour d'information anonyme

Prix de Fellow :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Pro: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Business: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

Evaluations et critiques des utilisateurs :

G2: 4.7/5 (1900+ commentaires)

4.7/5 (1900+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

4. Intégralement

via Intégralement Integrately, c'est gagner du temps et d'énergie en automatisant les tâches répétitives. Utilisez le logiciel pour synchroniser les données des clients entre les CRM et les outils de marketing par e-mail. En outre, il vous permet d'automatiser facilement la publication sur les médias sociaux en fonction de votre calendrier.

La plateforme dispose de connecteurs et de flux de travail préconstruits et réutilisables pour tous les besoins d'intégration. Elle dispose également d'une interface web pour concevoir, documenter et tester les API.

Tous ceux qui recherchent des alternatives à Clockwise peuvent utiliser Integrately, que vous soyez un professionnel de l'entreprise, un spécialiste du marketing ou un étudiant.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrately :

Suivre les performances des processus d'automatisation grâce aux journaux et au suivi en temps réel

Automatisation des problèmes qui surviennent au cours de l'automatisation grâce à des mécanismes intégrés de traitement des erreurs

Utiliser la logique conditionnelle pour créer des séquences d'automatisation avec des capacités de prise de décision

Synchronisez vos données entre les applications connectées en temps réel pour obtenir des informations actualisées

Limites de l'intégration :

Integrately pourrait améliorer la clarté des rapports pour une meilleure compréhension et expérience utilisateur

La mise en œuvre d'une OI côté client peut parfois s'avérer difficile

Les utilisateurs trouvent l'apparence du site intimidante et difficile à adapter

Prix d'Integrately :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Débutant: 29,99 $/mois par utilisateur

29,99 $/mois par utilisateur Professionnel: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Croissance: 124 $/mois par utilisateur

124 $/mois par utilisateur Business: $299/mois par utilisateur

Intégralement évaluations et critiques :

G2: 4.7/5 (500+ reviews)

4.7/5 (500+ reviews) Capterra: 4.1/5 (300+ avis)

5. Acuité

via Acuité Acuity n'est pas un calendrier classique, mais un outil intelligent conçu pour simplifier la gestion de vos rendez-vous. Que vous dirigiez une entreprise ou que vous gériez votre emploi du temps personnel, la flexibilité d'Acuity le rend facile à paramétrer et à adapter aux différents besoins de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity :

Utilisez des questionnaires clients pour collecter des informations pertinentes auprès des clients grâce à des formulaires d'admission personnalisables

Prévenir les conflits de planification car il gère automatiquement les différences de fuseau horaire

S'intégrer avec des applications de paiement tierces pour accepter facilement les paiements en ligne au moment de la réservation

Permettre aux clients de reporter/annuler des rendez-vous et gérer les réservations sous un même toit

Les limites d'Acuity :

Manque de fonctionnalité pour séparer les clients actifs des clients inactifs

Le forfait Free d'Acuity est limité en termes de fonctionnalités essentielles (par exemple, les e-mails de rappel et les modes de paiement ne sont disponibles que dans les forfaits payants)

Absence d'intégrations natives avec des calendriers tiers

Prix d'Acuity :

Essai gratuit de 7 jours

**20 $ par mois et par utilisateur

Croissance: 34$/mois par utilisateur

34$/mois par utilisateur Powerhouse: $61/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (350+ commentaires)

4.7/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (5500+ avis)

6. AttendanceBot

via AttendanceBot AttendanceBot est un autre excellent ajout à la liste des alternatives à Clockwise. Cet outil permet de le suivi du temps facile et efficace pour les équipes de toutes tailles.

Les managers et les Business peuvent suivre les présences en temps réel en suivant qui est au travail, en pause, et qui pourrait être en retard. Pour les équipes qui travaillent à distance, AttendanceBot offre également un suivi de la géolocalisation.

AttendanceBot vous permet de mettre en place des paramètres de présence personnalisés. Utilisez-le pour définir les règles relatives aux heures supplémentaires, fixer des périodes de grâce et personnaliser l'application en fonction de vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités d'AttendanceBot :

Intégration avec les systèmes financiers, de paie, de gestion des ressources humaines et de gestion de la relation client les plus répandus

Créez des classes virtuelles et affectez-y des étudiants.

Permettre aux étudiants d'enregistrer leur présence dans n'importe quelle classe instantanément en utilisant Slack ou Microsoft Teams

Envoyez automatiquement des rappels aux employés qui n'ont pas terminé leurs tâches, rapports ou feuilles de temps

Utilisez la fonctionnalité de travail hybride pour afficher et..gérer l'équipe de l'équipe, de fournir des approbations à plusieurs niveaux et de collaborer avec l'équipe via Slack, MS Teams et GChat

Limites d'AttendanceBot :

La modification en cours des relevés de temps prend du temps pour les nouveaux utilisateurs

Vous pouvez personnaliser les types de congés comme Flex et Vacation mais vous ne pouvez pas définir différentes méthodes de suivi pour eux

L'absence de modules d'apprentissage appropriés donne à l'outil une courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'AttendanceBot :

Essai gratuit de 14 jours

Standard: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Pro: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Premium: 12$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (75+ commentaires)

4.6/5 (75+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

7. Routine

via Routine Routine est un autre gestion du temps est une plateforme que vous pouvez prendre en considération si vous envisagez des alternatives à Clockwise. L'outil est intuitif et facile à maîtriser, de la création de tâches au paramétrage des priorités et des délais.

De plus, Mon travail apprend de votre comportement en s'adaptant à vos habitudes de travail, en comprenant les priorités et en suggérant le meilleur moment pour s'attaquer aux différentes tâches.

La plateforme présente un design soigné et simple pour vous aider à vous concentrer sur les tâches sans distraction.

Les meilleures fonctionnalités de Routine :

La capacité de traitement du langage naturel de Routine permet de fournir des suggestions intelligentes pour programmer des tâches ou des réunions dans un créneau libre de votre Calendrier

Liez Routine à vos outils et services préférés afin d'améliorer et de faciliter votre travailsimplifier votre travail Obtenez une Attention avant une réunion importante ; rejoignez-la en un clic et prévenez rapidement les autres si vous êtes en retard grâce à des alertes et des notifications en temps réel

Liez et étiquetez des éléments pour leur donner un sens et retrouvez facilement des informations en suivant les connexions vers l'arrière

Limites de la routine :

Pas d'application mobile pour les utilisateurs d'Android

La plateforme est encore nouvelle, et de nombreuses fonctionnalités des forfaits payants sont libellées avec une étiquette " coming soon " (à venir)

Les utilisateurs se plaignent de bugs mineurs qui ralentissent le travail quotidien

Prix de la routine :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Professionnel: $12/mois par utilisateur

$12/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

8. Réclamer

via Récupérer Reclaim est une application de planification alimentée par l'IA qui gère sans effort plusieurs calendriers dans une seule fenêtre. Utilisez-la pour collaborer efficacement en vous abonnant à d'autres calendriers, que ce soit pour le travail, la famille ou l'école.

Grâce à son interface conviviale, ses fonctionnalités collaboratives et ses intégrations transparentes reclaim vous permet de contrôler vos horaires et d'améliorer votre productivité globale.

Les meilleures fonctionnalités de Reclaim :

Obtenez des suggestions intelligentes pour la planification des tâches en fonction des priorités, des délais et des préférences

Laissez la fonctionnalité Habit partager les tâches que vous voulez régulièrement, fournir un délai et les programmer pour vous automatiquement

Surveillez la progression des tâches en toute simplicité grâce à des vérifications automatisées

Personnalisez l'affichage à votre guise et gérez plusieurs calendriers à la fois

Récupérez les limites :

La fonctionnalité Habit de Reclaim est difficile à paramétrer

Intégrations avec l'ingénieriegestion des tâches ne sont pas assez flexibles pour une utilisation réelle

Il peut y avoir des retards occasionnels lors de l'utilisation de la fonctionnalité d'intégration de Slack

Prix de la récupération :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Starter: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée, non disponible pour les forfaits mensuels

Reclaim évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

9. Sunsama

via Sunsama Sunsama est un projet et gestion du temps outil conçu pour aider les individus et les équipes à gérer efficacement leur charge de travail. Il dispose d'un espace centralisé pour la création, l'organisation et le suivi de diverses tâches.

Mieux encore, vous pouvez décomposer votre travail en éléments exploitables, fixer des dates d'échéance et désigner des membres de l'équipe, sans avoir à jongler entre les onglets.

Sunsama meilleures fonctionnalités :

Mon travail consiste à minimiser les distractions et à améliorer la concentration pendant les sessions de travail

Utilisez la planification intelligente pour analyser les échéances des tâches, les priorités et les plages horaires disponibles et obtenez des suggestions pour des horaires optimaux

Préparez votre journée enen classant les tâches par ordre de priorité et en vous fixant des paramètres pour améliorer votre productivité

Suivre la progression des tâches et les taux d'achèvement au fil du temps grâce au suivi de la progression des tâches

S'intégrer à des systèmes populaires de gestion de l'informationoutils de productivité populaires tels que Trello, Asana et Jira

Accéder à Sunsama sur différents appareils et plateformes pour augmenter la productivité indépendamment de l'emplacement

Les limites de Sunsama :

Sunsama peine à planifier des projets à plus grande échelle

Limité à la collaboration en équipe, ne convient pas aux particuliers.

Ne s'intègre pas à Confluence ou Google Drive pour synchroniser les réunions et autres documents

Prix de Sunsama :

Essai gratuit de 14 jours

Abonnement annuel : 16 $/mois

16 $/mois **Abonnement mensuel : 20 $/mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: 4.7/5 (20+ reviews)

10. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor offre un suivi en temps réel pour surveiller les heures de travail et les activités des travailleurs télétravailleurs et obtenir des informations sur la façon dont le temps est réparti tout au long de la journée de travail.

Il propose des rappels de concentration et de pause pour promouvoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Que vous travailliez à distance ou en freelance, Time Doctor vous permet de rester concentré et de faire les choses à temps plus facilement.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor :

Identifier les domaines d'amélioration en utilisantanalyse de la productivité qui comprennent vos routines et actions quotidiennes

S'intégrer à différents outils de gestion de projet, de collaboration et de communication pour un meilleur flux de travail

Gérer les budgets des projets pour s'assurer que le travail reste dans les limites définies

Configurez, personnalisez et créez facilement des objets, champs, règles, calculs et affichages personnalisés

Afficher et effectuer des transactions avec le même contenu dans plusieurs langues et devises

Les limites de Time Doctor :

L'application mobile manque de certaines des fonctions qui rendent la version bureau de Time Doctor si utile

Mises à jour incohérentes

Le forfait Free est limité à un seul client et n'est livré qu'avec les éléments fondamentaux

Prix de Time Doctor :

Essai gratuit de 14 jours

Basic: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Standard: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Premium: 20 $/mois par utilisateur

Time Doctor évaluations et critiques :

G2: 4.4/5 (350+ commentaires)

4.4/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

Prêt à maîtriser votre temps ?

N'oubliez pas que l'objectif n'est pas seulement de gérer son temps, mais de le faire efficacement avec une touche de personnalisation. La décision se résume finalement à trouver le bon équilibre entre la simplicité, la puissance et l'adaptabilité.

Chaque logiciel de cette liste d'alternatives à Clockwise offre une approche unique pour une meilleure planification et gestion du temps. Cependant, aucun ne se rapproche de ClickUp en tant que plateforme de gestion du temps et des projets tout-en-un.

Ce qui paramètre ClickUp est sa validation de la simplicité. Il ne s'agit pas d'ajouter de la complexité mais de rendre votre travail - et votre vie - plus facile.

La conception conviviale de ClickUp garantit que même les novices en technologie peuvent facilement naviguer sur la plateforme. Il n'y a pas de confusion ou d'obstacles inutiles - juste un voyage en douceur à travers vos tâches et vos échéanciers. Démarrer avec ClickUp dès aujourd'hui !