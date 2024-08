Comment le temps de concentration peut-il améliorer votre productivité ?

Nous savons que vous le savez : être occupé ne signifie pas être productif !

Le travail superflu et les tâches de faible valeur empêchent souvent d'achever les tâches qui font avancer les choses. Cela peut conduire à l'accumulation d'un travail important et provoquer un stress inutile.

En outre, les distractions numériques et la demande constante de travail multitâche font qu'il est difficile pour tout le monde d'être productif de maintenir sa concentration et sa productivité .

La solution ? Le temps de concentration ou le temps de travail ininterrompu pour cocher les tâches essentielles de votre liste de choses à faire.

Nous avons constaté que la concentration ininterrompue fait des merveilles en termes de productivité. Elle nous aide à gagner du temps et d'obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement. Et nous sommes ici pour vous expliquer comment il peut faire la même chose pour vous.

Qu'est-ce que le temps de concentration ?

Le temps de concentration est un bloc de temps dédié à l'achevé de tâches importantes et à fort impact, sans interruption. Un bloc de temps de concentration est gratuit, sans notifications, sans multitâches et sans changement de contexte entre les tâches et les applications. Ce simple technique de gestion du temps vous permet de donner la priorité au travail qui correspond à vos objets et qui exige toute votre attention, ce qui permet d'obtenir des résultats de grande qualité.

Par exemple, si vous êtes un rédacteur de contenu cherchant à produire un article de haute qualité, mettez en place un temps de travail ininterrompu. En faisant place à une période de concentration intense, cette technique peut vous aider à atteindre l'état de flux nécessaire pour produire votre meilleur travail et respecter les délais.

Défis courants du temps de concentration

Consacrer du temps ininterrompu au travail peut sembler idéal, mais c'est un défi. Voici les défis les plus courants à relever :

Smartphones

Qu'y a-t-il de plus distrayant que les smartphones ? En moyenne, les Américains consultent leur téléphone 58 fois par jour, et près de 52 % (30 fois par jour) de ces instances se produisent pendant les heures de travail.

Vérifier une notification ou débloquer et jeter un coup d'œil à votre téléphone par habitude peut rapidement devenir une distraction de 10 minutes lorsque vous commencez à faire défiler sans réfléchir ou à répondre à vos messages.

Cela s'ajoute bien sûr au temps que vous perdez en passant d'une tâche à l'autre. Une fois que vous avez perdu votre concentration, la retrouver peut prendre un certain temps, parfois jusqu'à 20 minutes. Il est donc important de réduire au minimum les distractions liées au smartphone pour maintenir votre concentration et votre productivité.

Email et messages

Les applications de messagerie sont idéales pour rester en contact avec les équipes, les partenaires et les clients à distance. Cependant, ces interruptions liées au travail peuvent perturber considérablement la productivité lorsqu'elles détournent votre attention des tâches importantes.

Essayez de mettre en sourdine les notifications inutiles et d'activer les alertes uniquement pour les personnes susceptibles de vous solliciter pour un travail urgent. Vous pouvez également bloquer les applications distrayantes sur votre téléphone en utilisant des applications telles que les suivantes Forêt .

Réunions inutiles

Le travail avec et au sein des équipes nécessite une collaboration, et la collaboration nécessite souvent des réunions. Mais toutes les réunions ne sont pas productives. Certaines d'entre elles ne nécessitent même pas votre présence.

Protégez votre temps de concentration et votre productivité en disant non aux réunions où votre présence ne fera pas la différence. Mieux encore, encouragez le traitement des problèmes de manière asynchrone par e-mail ou Slack dans la mesure du possible et épargnez à tout le monde le temps et les tracas des réunions improductives.

Multitâche

Cela peut paraître surprenant, mais le multitâche interrompt les sessions de concentration. Alors que beaucoup d'entre nous désirent être multitâches et faire plus de choses terminées plus rapidement, seuls quelques-uns peuvent le gérer efficacement.

Certaines personnes peuvent gérer plusieurs tâches superficielles simultanément, comme passer des appels, consulter des e-mails et saisir des données, le tout en même temps.

Cependant, pour la plupart des gens, le changement de contexte est un défi important lorsqu'il s'agit de s'attaquer simultanément à plusieurs tâches cognitivement exigeantes.

Le passage constant d'une tâche à l'autre entraîne un coût cognitif, ce qui rend difficile le travail en profondeur.

Vérifiez donc si vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois tout en restant productif et apportez des modifications si nécessaire.

Avantages du temps de concentration

Pour améliorer la productivité, faire du temps de concentration une pratique courante sur votre lieu de travail. En paramétrant quelques heures pour vous concentrer uniquement sur un travail qui a un impact, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages liés au temps de concentration, notamment :

Meilleure concentration

Consacrer quelques heures pour vous concentrer sur des tâches prioritaires augmentera votre productivité. Le fait d'éteindre vos téléphones, de les garder en mode silencieux et de minimiser les interactions avec vos collègues vous permettra également de vous concentrer sur votre travail et d'augmenter la productivité.

Une meilleure gestion du temps

Lorsque vous réservez un bloc de temps pour un travail ciblé, vous prenez le contrôle de votre emploi du temps. Cette validation du temps de concentration encourage la structure, l'établissement de priorités et la discipline dans l'utilisation de vos heures de travail.

Si vous consacrez chaque jour un temps spécifique à certaines tâches, vous pouvez éliminer les distractions et accroître votre efficacité. La gestion des distractions permet de mieux gestion du temps aussi.

Par exemple, au lieu de consacrer quelques heures aux e-mails tout au long de la journée, l'allocation d'une heure dédiée (disons une bonne heure le matin) peut réduire de manière significative le temps que vous consacrez à cette seule tâche critique.

Amélioration de la productivité

En éliminant les changements de tâches et la fragmentation, les périodes prolongées de concentration sans distraction vous permettent de faire l'expérience du flux. Vous travaillerez plus vite, vous obtiendrez des projets de meilleure qualité et vous progresserez plus rapidement sur des projets importants.

Certaines personnes peuvent faire plus de travail pendant ces heures de concentration qu'au cours d'une journée entière remplie de distractions.

Mon travail est de meilleure qualité

Les heures de concentration favorisent la réflexion approfondie, la créativité et les performances au travail. En l'absence de perturbations, vous pouvez gagner en clarté, examiner les nuances, établir des connexions et appliquer pleinement vos capacités à la tâche à accomplir. Le résultat est une production de meilleure qualité et un travail dont vous pouvez être fier.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les distractions peuvent saper toutes vos sessions de concentration et, en fin de compte, nuire à la productivité. Cependant, il existe des méthodes éprouvées pour réduire les distractions et réussir à mettre en œuvre une session de concentration et à en maximiser les avantages.

Voyons comment vous pouvez le faire :

1. Technique Pomodoro

La Technique Pomodoro développée par Francesco Cirillo, favorise la productivité grâce à des sessions de travail concentrées de 25 minutes (Pomodoros) suivies de pauses de 5 minutes.

Voici un aperçu de la technique Pomodoro :

Sélectionnez une tâche sur laquelle vous souhaitez travailler. Paramétrez un chronomètre pour 25 paramètres (une Pomodoro). Concentrez-vous sur la tâche choisie jusqu'à ce que le chronomètre sonne. Faites une courte pause (environ 5 minutes) pour vous détendre et vous ressourcer. Répétez le processus. Après avoir achevé quatre Pomodoros, faites une pause plus longue (de 15 à 30 minutes).

L'idée clé est d'effectuer un travail court et ciblé pour maintenir une concentration élevée et éviter l'épuisement.

Des pauses régulières permettent également de prévenir la fatigue mentale et de maintenir la productivité globale.

La meilleure façon d'appliquer cette technique est d'utiliser la méthode de la Générateur d'intervalles de travail ClickUp Pomodoro . Cet outil vous permet de diviser votre travail en tranches de temps plus petites et plus faciles à gérer. En suivant vos intervalles de travail et vos pauses, vous aurez une meilleure idée de vos schémas de productivité et serez en mesure de faire des ajustements pour optimiser votre gestion du temps

C'est un excellent outil pour vous aider à rester concentré, à éviter les distractions et à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

2. Éviter le multitâche et le changement de contexte Changement de contexte et le multitâche sont les moyens utilisés par la plupart des gens pour gérer plusieurs tâches en même temps.

Le changement de contexte, c'est-à-dire le passage rapide d'une tâche à l'autre, perturbe votre flux et exige un effort mental. Cela réduit souvent votre productivité et augmente le nombre d'erreurs.

Le multitâche, qui consiste à gérer des tâches simultanément en établissant des priorités, permet une progression parallèle, mais peut entraîner une division de l'attention et une diminution de l'efficacité.

Le choix dépend de la nature de la tâche et des préférences individuelles en matière de productivité et de concentration. Toutefois, ces deux types de tâches peuvent perturber votre temps de concentration.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-431.png Date et heure de ClickUp /$$$img/

Avec ClickUp Date and Time, choisissez la date de début d'une tâche afin de ne pas être distrait par des tâches ouvertes non organisées

Utilisez la fonction Dates et heures de ClickUp fonctionnalité pour définir des dates début, des échéances et des rappels afin de terminer votre travail à temps. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour forfaiter votre emploi du temps et dédier différents créneaux horaires à des outils, des applications ou des appareils spécifiques.

Cela vous aidera à créer des créneaux pour traiter le travail occupé, comme vérifier les notifications, répondre aux e-mails ou à d'autres demandes entrantes, en dehors de vos blocs de temps de concentration dédiés.

3. Envisager le blocage du temps Blocage d'un créneau dédié pour une tâche spécifique est une stratégie efficace pour se concentrer sur les tâches prioritaires. Avant de commencer une tâche cruciale, bloquez votre Calendrier. Bloquez des blocs d'au moins 60 à 90 minutes pour pouvoir vous plonger dans un travail en profondeur. Évitez de programmer des réunions pendant ces périodes.

Informez également vos collègues de vos blocs de concentration afin qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas vous déranger, sauf en cas d'urgence. Faites des essais pour trouver la durée et le nombre de blocs par jour qui vous conviennent le mieux.

Le bloc de temps est une stratégie de gestion du temps simple mais efficace qui vous permet d'accomplir davantage de choses en minimisant les distractions et en favorisant une concentration soutenue sur les tâches clés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Time-tracking.gif ClickUp-Suivi du temps /%img%/

Organisez et ajoutez des notes pour démarrer une tâche avec le suivi du temps du projet ClickUp

Vous pouvez utiliser le Suivi du temps du projet ClickUp cette fonctionnalité permet de suivre le temps passé sur différentes tâches et de l'optimiser pour une productivité maximale. Paramétrez des estimations, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps. Vous pouvez également créer et appliquer des libellés pour catégoriser et filtrer facilement le temps passé sur les tâches. En ajoutant des notes à vos entrées de temps, vous pouvez référencer exactement ce à quoi vous avez consacré du temps et comprendre si vous êtes productif ou simplement occupé.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-433.png Tâches ClickUp /%img%/

Planifiez, organisez et collaborez facilement avec ClickUp Tasks

Une autre fonctionnalité utile pour vous aider à gérer efficacement votre temps est Tâches ClickUp . Cette fonctionnalité vous permet de créer et d'attribuer facilement des tâches, de définir des dates d'échéance et des priorités, de suivre la progression et de communiquer avec les membres de l'équipe dans une plateforme centralisée. Vous pouvez l'utiliser pour achever vos tâches à temps, rester organisé et obtenir de meilleurs résultats.

4. Créer une liste à faire

La création d'une liste de choses à faire est le moyen le plus simple de gérer vos tâches quotidiennes. Elle vous aide à suivre toutes les tâches que vous devez faire, réduit le stress et l'incertitude, et vous procure un sentiment d'accomplissement chaque fois que vous cochez une tâche de votre liste.

Toutefois, ne la remplissez pas uniquement pour accomplir la même tâche en moins de temps ; ciblez plutôt les tâches qui peuvent être pratiquement accomplies dans un créneau horaire précis.

Un conseil simple consiste à créer votre liste à faire avant de commencer votre journée. Cela vous aidera à comprendre clairement ce que vous devez accomplir dans une journée.

Vous pouvez également créer une liste de tâches quotidiennes pour vos activités récurrentes. Dans un premier temps, commencez par fixer quelques objectifs, puis ajoutez-en progressivement d'autres une fois que vous aurez évalué le temps moyen nécessaire à chaque tâche.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Notepad.gif ClickUp-Notepad /$$$img/

Prenez rapidement des notes et transformez vos entrées en tâches traçables grâce au bloc-notes ClickUp

Avec ClickUp Bloc-notes avec ClickUp Notepad, restez organisé et notez vos notes, vos idées et vos tâches à faire sans effort. Rationalisez votre flux de travail et conservez toutes vos informations de travail importantes en un seul endroit.

N'oubliez pas que les listes à faire ne sont pas réservées au travail. Elles peuvent également vous aider à atteindre vos objectifs personnels de manière efficace.

5. Trouver un outil centralisé pour accéder à tout à partir d'une seule plateforme

Si vous avez du mal à vous concentrer sur une seule tâche en raison de la nécessité constante de basculer entre plusieurs applications, il est temps d'envisager l'adoption d'une application qui fait tout. Une telle plateforme centrale servira de hub, vous permettant d'organiser et de gérer tous les aspects de votre travail à partir d'un espace unique et intégré.

Cela réduit la charge cognitive associée à la navigation dans différents outils. Elle améliore également votre efficacité en fournissant un environnement rationalisé et consolidé pour la gestion des tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-436.png ClickUp IA /$$img/

Optimisez votre productivité et gérez votre flux de travail avec ClickUp AI

ClickUp est livré avec un tas de fonctionnalités qui peuvent vous aider à organiser tout en un seul endroit.

En outre, vous pouvez utiliser ClickUp AI avec des capacités d'IA générative qui vous aideront à automatiser plusieurs tâches répétitives telles que la rédaction d'articles de blog, la création de documentation spécifique à un rôle, le résumé de contenu, la réponse aux e-mails, et plus encore.

Utilisez ces modèles pour rester concentré

Rester concentré et productif et faire le travail peut être un défi au début. C'est pourquoi nous avons créé quelques modèles pour vous faciliter la tâche.

Vous pouvez utiliser ces modèles pour créer des plages de temps de concentration ininterrompues, améliorer votre stratégie de gestion du travail et obtenir de meilleurs résultats.

1. Modèle de rapport de productivité personnelle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-435.png Mesurez et suivez votre progression avec le modèle de rapport de productivité personnel ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039654 Télécharger ce modèle /$cta/

Dans un monde plein de distractions, vous pouvez atteindre vos objectifs plus rapidement avec le modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp . Utilisez ce modèle pour surveiller vos performances et vous motiver à faire mieux.

Marquez l'état des tâches comme Achevé, En cours et À faire à l'aide des statuts personnalisés pour garder une trace de votre progression. Ce modèle vous aide à suivre votre progression quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, vous permettant :

Contrôler efficacement le temps consacré aux tâches

Identifier les domaines à améliorer

Générer des rapports de progression personnalisés

2. Modèle de bloc de temps quotidien

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-440.png Alignez vos tâches sur vos heures de productivité maximale grâce au modèle de bloc horaire quotidien ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-901002448583 Télécharger ce modèle /%cta%/

La progression quotidienne vers vos objectifs est essentielle pour créer un élan et maintenir la motivation. Utilisez Le modèle de bloc de temps quotidien de ClickUp pour forfaiter vos journées en vue d'une productivité maximale tout en évitant l'épuisement professionnel

Visualisez et abordez les tâches critiques pendant les heures de pointe

Restez concentré grâce à une structure claire pour les tâches moins prioritaires

Éviter l'épuisement en estimant la durée des réalisations quotidiennes

3. Modèle de liste À faire

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-437.png Préparez votre journée, votre semaine et plus encore grâce au modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617 Télécharger ce modèle /%cta%/

Il est essentiel de rester organisé pour atteindre ses objectifs, mais la gestion de tâches multiples peut s'avérer difficile. C'est pourquoi le Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp entre en jeu. Il vous affiche une vue unifiée de toutes vos tâches et de vos heures de travail, ainsi que de vos attentes et de vos objectifs. Vous obtenez un aperçu rapide de vos perspectives hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles en un seul endroit, ce qui vous aide à :

Planifier facilement les tâches et éviter de manquer les échéances

Organiser les tâches en catégories claires pour plus de clarté

Vérifier rapidement les détails des tâches et suivre la progression

Avec le bon ensemble d'outils et de modèles, vous pouvez mettre en œuvre le temps de concentration sans aucun problème.

Choisir la voie la plus intelligente

Rester concentré est une compétence, et se concentrer sur une seule tâche peut sembler difficile. Mais ne laissez pas les distractions et les délais non respectés vous freiner.

Prévoyez dans votre Calendrier des moments de concentration pour un travail approfondi et ininterrompu. Éliminez les distractions et le multitâche pendant ces sessions. Enfin, suivez votre progression pour rester motivé.

ClickUp maximise votre productivité et votre efficacité en vous aidant à hiérarchiser efficacement votre temps. Grâce aux fonctionnalités et aux modèles conviviaux de ClickUp, il est plus facile que jamais de rester organisé et concentré. S'inscrire à ClickUp gratuitement et constatez par vous-même !