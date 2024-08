Maîtriser la communication diagonale pour une meilleure collaboration sur le lieu de travail

À faites-vous que le dépassement des barrières départementales peut être à l'origine d'une étincelle d'innovation ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul.

Beaucoup d'entre nous pensent que les employés devraient pouvoir communiquer librement entre eux sans avoir à passer par plusieurs niveaux d'approbation. Il s'agit là d'un point crucial, car ces couches allongent le processus et entraînent des retards dans la communication de l'entreprise, ce qui affecte ensuite la croissance de plusieurs manières.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple pour résoudre ce problème : la communication diagonale. Avec des stratégies appropriées, vous pouvez mettre en œuvre cette forfait de communication de manière transparente, quelles que soient la taille et la complexité de votre organisation.

Comme toujours, nous sommes là pour vous aider. Comprenons ce qu'est la communication diagonale et explorons ses avantages, ses défis et ses avantages stratégies de communication sur le lieu de travail l'amélioration.

Qu'est-ce que la communication diagonale ?

La communication diagonale ou transversale met en relation des personnes qui ne partagent pas de relation hiérarchique directe, mais qui appartiennent à des niveaux hiérarchiques, des services ou des équipes différents.

Contrairement à d'autres types de communication, la communication diagonale élimine les barrières entre les différents services et niveaux, ce qui facilite la communication interfonctionnelle. Cela vous apporte les avantages suivants la collaboration au sein de l'équipe un environnement de travail agile et une productivité accrue.

Voici quelques exemples de communication diagonale :

L'équipe d'assistance à la clientèle consulte un chef d'équipe de développement pour déterminer la disponibilité d'une prochaine fonctionnalité demandée par un client

Un rédacteur s'entretient avec un ingénieur pour obtenir des informations techniques en vue de la création d'un guide produit complet

Un responsable du développement de produits collabore avec un représentant du service Assistance client pour mieux comprendre les besoins et les difficultés des clients

Un professionnel des ressources humaines et le vice-président des ventes collaborent pour définir les exigences et les qualifications requises pour une nouvelle position au sein de l'équipe commerciale

Un spécialiste du marketing demande conseil à un responsable financier sur l'allocation du budget pour une campagne à venir

Avantages de la mise en œuvre de la communication diagonale dans votre équipe

Sur la base des informations ci-dessus, vous avez peut-être déjà deviné certains des avantages de la communication diagonale. Dressons-en la liste pour vous.

Collaboration facile

Et si les employés pouvaient simplement collaborer et assigner des tâches directement les uns aux autres ? Les canaux de communication diagonaux peuvent y contribuer. Ils éliminent le besoin de canaux de communication longs, indirects et alambiqués, accélérant ainsi la collaboration et la prise de décision entre les départements.

Accès plus rapide aux données essentielles

La communication diagonale permet aux informations et aux données de circuler librement, sans obstacles ni distractions.

Supposons qu'un ingénieur logiciel travaille à l'amélioration d'un produit. Pour comprendre les points douloureux et les domaines d'amélioration du produit, il doit savoir comment les clients interagissent avec le produit. C'est là qu'une personne du service marketing disposant de données pertinentes peut l'aider.

Sans assistance pour la communication diagonale, le processus impliquerait plusieurs parties prenantes, ce qui entraînerait des goulets d'étranglement, des inefficacités et des retards inutiles.

Amélioration de l'engagement des employés et de la satisfaction au travail

Lorsque vous encouragez une communication ouverte, tout le monde gagne en confiance pour effectuer son travail de manière efficace.

Ils peuvent accéder à toutes les informations pertinentes sans hésitation, ce qui les aide à s'engager plus efficacement dans leur travail quotidien et améliore leur satisfaction. À mesure que la barrière de la communication diminue, les dirigeants comme les employés se sentent responsabilisés.

La communication diagonale est également étroitement liée au leadership horizontal. Dans le leadership horizontal, tous les employés ont une voix active et peuvent être impliqués dans n'importe quelle tâche de l'organisation.

Moins de risques de mauvaise interprétation des informations

Plus le nombre de couches qu'un message doit traverser est élevé, plus les risques d'erreur d'interprétation sont importants. La communication diagonale est directe et n'implique pas de filtres inutiles.

Il est donc très probable que le destinataire reçoive le message dans son formulaire original.

Seule ombre au tableau ? Tout le monde doit utiliser le même outils de communication afin que l'information ne se perde pas dans le processus. Par exemple, si une personne utilise l'e-mail pour communiquer et qu'une autre préfère les visioconférences, le message risque de se perdre dans la traduction.

Chaque organisation devrait disposer d'au moins un outil de communication directe commun que tous les employés utilisent régulièrement et de manière fiable.

Amélioration du travail d'équipe

Les équipes qui communiquent correctement, travaillent correctement et collaborent facilement avec d'autres équipes sont celles qui fonctionnent le mieux.

Une bonne communication est la clé de bons résultats - elle permet une meilleure coordination entre les employés et les équipes, ce qui conduit à de meilleurs résultats.

Mais ce n'est pas tout : une meilleure communication entre les équipes renforce également les relations entre les employés. Ceci, à son tour, peut vous aider à favoriser un environnement et une culture de travail sains et collaboratifs.

Les défis de la communication diagonale

Si la communication diagonale offre de grands avantages en termes d'agilité et de collaboration, il est également important d'être conscient de ses pièges potentiels :

Mauvaise communication et surcharge d'informations

Les différences de terminologie et de jargon utilisées par les différents services peuvent conduire à une mauvaise communication. Les employés impliqués dans de multiples discussions en diagonale risquent également d'être désorientés. Veillez à une communication concise et élaborez un glossaire commun pour remédier à ce problème.

Temps et efforts

La mise en œuvre, la maintenance et l'utilisation efficace de la communication en diagonale vous coûteront du temps et des efforts pour organiser des sessions de formation appropriées pour les employés. Mais cet investissement initial contribuera grandement à garantir la productivité et l'efficacité.

Conflits potentiels entre les services

L'interaction entre les différents services peut donner lieu à des conflits en raison de perspectives différentes. Pour éviter de tels conflits, envisagez de faire appel à des facilitateurs neutres et veillez à l'alignement des objectifs et des priorités.

Réduction de la responsabilité

Il est difficile de suivre le flux d'informations lorsqu'il n'est pas linéaire et direct. Il peut en résulter une tendance à rejeter la responsabilité sur autrui et un manque de clarté quant à la propriété des tâches. En encourageant les employés à documenter la communication diagonale, vous pouvez garantir une plus grande responsabilisation.

Fuite d'informations confidentielles

La communication en diagonale sur des sujets sensibles peut entraîner des fuites d'informations involontaires. Il est donc judicieux de mettre en place des lignes directrices et des protocoles clairs pour traiter les informations confidentielles.

Stratégies pour améliorer la communication diagonale sur votre lieu de travail

Comme nous l'avons déjà vu, la communication diagonale pose des défis et peut résulter en des conflits entre les départements. Mais rassurez-vous ! Vous pouvez mettre en œuvre des stratégies spécifiques pour relever ces défis et améliorer la communication diagonale.

Vous pouvez également vous appuyer sur la collaboration interfonctionnelle des outils, tels que ClickUp pour vous aider dans votre démarche.

Voici les stratégies pour améliorer la communication diagonale sur votre lieu de travail :

1. Créer un ensemble de paramètres

Il est important d'être clair et direct dans la communication.

Pour vous en assurer, vous devez établir des lignes directrices pour la communication en diagonale afin de promouvoir la clarté et le caractère direct des échanges interservices. Concentrez-vous sur le partage d'informations pertinentes tout en maintenant un langage clair et inclusif pour une meilleure compréhension.

Encouragez l'écoute active et un échange bidirectionnel pour améliorer le processus de communication global au sein de l'organisation. Vous pouvez également créer des processus personnalisés et des checklists pour normaliser les flux de travail de la communication interdépartementale.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Tableau blanc-gif-1.gif ClickUp-Tableau blanc /$$img/

Créer des lignes directrices et des processus pour améliorer la communication en diagonale à l'aide des Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp vous permettent de planifier ces flux de travail de communication personnalisés en montrant les transferts entre les différents départements ou équipes. Vous pouvez visualiser les étapes, les parties prenantes impliquées et les canaux optimaux à chaque point. Vous disposez ainsi d'un schéma directeur pour la normalisation des processus de communication en diagonale.

Vous pouvez également utiliser les Tableaux blancs pour dessiner des diagrammes organisationnels et identifier les voies de communication et les lignes de rapports entre les responsables et les subordonnés directs. Cela permet aux équipes de repérer les goulets d'étranglement potentiels.

Enfin, les lignes directrices et les processus créés sur les tableaux blancs peuvent être enregistrés, exportés et stockés dans ClickUp en tant que référence centrale facilement accessible à toute personne de l'organisation.

2. Garder les personnes clés dans la boucle

Les gens ne veulent pas être laissés de côté, surtout lorsqu'il s'agit d'informations qui affectent directement leur travail. Vous pouvez améliorer le processus et les résultats du projet avec quelque chose d'aussi simple que la création d'une chaîne de messages transparente entre toutes les parties prenantes impliquées dans le processus. Cette approche simple et structurée favorise un flux d'informations fluide entre tous les acteurs clés, réduisant ainsi les risques de mauvaise communication ou de retard.

Par exemple, si un responsable du marketing produit souhaite comprendre les points de douleur des clients auprès de l'équipe du service client, il doit CC l'équipe du service client et les responsables de l'équipe produit afin de tenir tout le monde informé.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-390.png Documents ClickUp /%img%/

Collaborez et créez des documents et intégrez-les dans les flux de travail de votre équipe en utilisant ClickUp Docs pour que tout le monde soit au courant

Un autre moyen efficace consiste à utiliser l'outil Documents ClickUp afin que tout le monde puisse rester dans la boucle et que l'information soit disponible collaborer en temps réel . Il permet à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même document pour une collaboration dynamique améliorée.

Vous pouvez également relier des documents à des tâches liées et à des projets afin que les informations circulent entre eux.

les @mentions dans les documents informent les parties prenantes des mises à jour liées à leur travail. Étiquettez n'importe qui pour obtenir sa contribution et assignez des tâches aux équipes concernées. Les documents s'intègrent également à l'e-mail, ce qui permet d'envoyer les mises à jour directement dans les boîtes de réception des personnes clés.

Vous pouvez utiliser la fonction ClickUp Attribuer des commentaires lorsque vous avez besoin d'éclaircir un point ou de revoir quelque chose par vous-même. Résolvez les commentaires une fois la tâche terminée.

Cela vous permet de garder tout en un seul endroit et tout le monde sur la même page, littéralement !

3. Limiter le nombre de canaux de communication

Vous avez déjà renoncé à regarder un film sur Netflix ou à essayer un nouveau plat sur un menu parce que le nombre de choix vous dépassait ? Vous n'êtes pas le seul.

L'abondance de choix n'est pas toujours une bonne idée. Et cela vaut aussi pour le lieu de travail. Un trop grand nombre d'applications de communication peut entraîner une confusion inutile et une difficulté à suivre les conversations et les activités.

C'est particulièrement vrai pour la communication en diagonale, où il y a de toute façon plus de place pour la confusion et la complexité. Limitez-vous à un ou deux canaux de communication en diagonale pour éviter les malentendus.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-389.png Affiche de discussion ClickUp /%img%/

Affichez vos discussions sur ClickUp Chat View et collaborez avec d'autres personnes en temps réel

Vous n'avez pas à vous soucier de la dispersion des communications si vous utilisez L'affichage ClickUp Chat plutôt que de sauter entre différentes applications et boîtes de réception, les membres de l'équipe peuvent accéder au contexte complet des discussions directement dans ClickUp.

Au sein de chaque projet, la vue Chat affiche tous les messages, commentaires et notifications liés aux tâches et aux objectifs. L'ensemble de l'historique est organisé chronologiquement, ce qui facilite la prise en main.

Les informations vitales ne sont pas non plus cloisonnées dans les discussions privées. Tous les coéquipiers peuvent participer au même fil, ce qui garantit la transparence des discussions.

Avec l'affichage des discussions, vous n'avez plus à reconstituer des discussions éparses pour obtenir une vue d'ensemble. Tout le monde travaille à partir d'une compréhension partagée, ce qui accélère la collaboration et la prise de décision.

4. Créer une culture de travail ouverte et collaborative

Les frontières entre les départements rendent la communication diagonale plus difficile car elles découragent les membres de l'équipe de contacter les responsables des autres départements et limitent le partage d'informations.

Pour encourager la communication diagonale, il est essentiel de créer une culture de travail ouverte et collaborative. La transparence et la collaboration ne sont pas seulement propices à la communication diagonale, elles en font partie intégrante.

Procédez à un audit culturel afin d'identifier les points à améliorer dans la culture de votre organisation et les protocoles de communication clés. Ensuite, élaborez un forfait complet pour y remédier

Utilisez des outils personnalisés Affichages ClickUp pour gérer l'audit de votre culture et forfaiter les améliorations à apporter.

Les multiples affichages de ClickUp vous permettent de rassembler toutes vos ressources en un seul endroit pour obtenir une vue d'ensemble de votre projet. Vous avez le choix entre la vue Liste, Affichage Tableau , Diagrammes de Gantt et bien d'autres choses encore pour organiser et suivre les tâches. De plus, ne passez plus d'une application à l'autre et gagner du temps en ajoutant des feuilles de calcul, des documents, des vidéos et bien plus encore aux côtés des tâches, des projets et des flux de travail dans votre affichage personnalisé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-391.png ClickUp diagrammes de Gantt /$$img/

Collaborez avec votre équipe pour suivre le flux de travail d'un projet et gérer les priorités grâce à ClickUp Diagrammes de Gantt

5. Réviser régulièrement les processus

Une communication diagonale fluide est essentielle pour aligner les équipes interfonctionnelles. Effectuez des examens réguliers des processus afin d'optimiser les flux d'informations et la collaboration entre les départements. Partager les mises à jour les rapports sur le statut du projet pour suivre les jalons et évaluer l'alignement sur le forfait initial.

Suivre la progression des jalons et des objectifs qui concernent plusieurs équipes. Identifier les points de friction ou les retards dans les transferts de travail en diagonale.

Intégrer activement le retour d'information des parties prenantes à tous les niveaux. Donnez à vos collaborateurs les moyens de suggérer des améliorations aux processus qui ne fonctionnent pas correctement. Encouragez les discussions ouvertes et transparentes entre les responsables et les subordonnés directs. Modèle d'audit et d'amélioration des processus de ClickUp sera très utile pour cet exercice. Ce modèle vous aide à évaluer vos processus existants et à modifier ceux qui doivent être améliorés.

Il comporte plusieurs affichages personnalisés, des statuts et des champs qui vous aideront à assimiler et à absorber les informations dont vous avez besoin pour réaliser l'alignement stratégique de la communication diagonale.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-392.png Évaluez les processus et identifiez les domaines d'amélioration avec le modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-121498319 Télécharger ce modèle /%cta%/

Le rôle de la communication diagonale dans la gestion des tâches

La communication diagonale joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de communication de votre organisation. Mais d'autres types de communication sont utiles pour la collaboration la gestion des tâches aussi. Comprenons les trois principaux modes de communication sur le lieu de travail :

1. Communication horizontale

La communication horizontale est l'échange d'informations entre les dirigeants ou les employés d'un même niveau hiérarchique au sein d'une organisation. Elle favorise la coordination, le forfait et le travail d'équipe.

Par exemple, lors du développement d'un nouveau produit, vous pouvez rencontrer les responsables de différentes équipes (conception, marketing, ventes, ingénierie) pour discuter des prochaines étapes et répondre à leurs exigences afin d'atteindre des objectifs partagés.

2. Communication verticale

La communication verticale implique le flux d'informations entre les différents niveaux hiérarchiques d'une organisation. Elle comprend la communication des cadres supérieurs vers leurs subordonnés (descendante) et des subordonnés vers les cadres supérieurs (ascendante). La communication verticale garantit que les objectifs et les attentes sont communiqués de manière efficace dans l'ensemble de l'organisation.

Exemple de communication descendante: Le gestionnaire du marketing et des projets envoie un e-mail à l'équipe marketing décrivant la nouvelle stratégie publicitaire et les résultats escomptés.

Exemple de communication ascendante: Les membres de l'équipe soumettent des rapports réguliers à leurs chefs d'équipe/managers, les informant de leurs réunions de statut et de la progression du projet et suggérant des domaines à améliorer.

3. Diagonalcommunication

La communication diagonale est un mélange de communication horizontale et verticale. Elle n'empêche pas les managers et les membres de l'équipe de communiquer entre eux, indépendamment de leur position ou de leur service. Cela favorise une meilleure collaboration et la résolution des problèmes, ce qui permet d'améliorer les résultats.

Ces trois modes de communication sont essentiels à différentes étapes ou processus au sein d'une organisation.

Supprimer les obstacles à la communication avec ClickUp

Vous devez avoir réalisé à quel point une communication diagonale efficace est bénéfique pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs objectifs de communication et d'améliorer la collaboration.

Si la relation entre les Teams et les membres de l'équipe est positive, les données et les informations peuvent circuler librement, ce qui peut contribuer à l'amélioration de la qualité de la communication l'efficacité des processus et la productivité . En outre, l'amélioration de la communication diagonale aide les employés à tous les niveaux à établir des relations interpersonnelles plus solides.

Il est donc utile de disposer d'un outil qui favorise une communication diagonale réussie afin de pouvoir se concentrer sur d'autres défis. Avec ClickUp, vous pouvez rapidement améliorer la collaboration interdépartementale.

Laissez les discussions bilatérales circuler librement entre la direction et le personnel. Alignez l'ensemble de votre personnel sur des objectifs partagés en utilisant des fonctionnalités telles que le Chat en temps réel, les documents et les vues personnalisées. Plus besoin d'attendre des jours pour obtenir des réponses à des requêtes ou des décisions. Fini le travail en double dans les équipes. Observez la disparition des silos et la montée en flèche de la productivité.

ClickUp centralise la communication, de sorte que vos collaborateurs disposent des informations dont ils ont besoin au bout des doigts. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQ communes

1. Qu'est-ce qui distingue la communication diagonale de la communication horizontale et verticale ?

La communication diagonale implique une collaboration entre des personnes qui n'ont pas de relations hiérarchiques directes mais qui appartiennent à des départements ou des équipes différents.

La communication horizontale a lieu entre pairs et la communication verticale implique une communication entre différents niveaux hiérarchiques. La communication diagonale permet de dépasser les limites de la hiérarchie et des départements, favorisant ainsi la collaboration interfonctionnelle.

**Comment la communication diagonale peut-elle améliorer l'efficacité et la résolution des problèmes au sein de mon équipe ?

La communication diagonale permet un flux d'informations direct entre les individus à travers les départements et les niveaux hiérarchiques, éliminant ainsi les couches inutiles. Cela permet d'accéder plus rapidement à des données cruciales et favorise la collaboration.

La communication diagonale améliore le travail d'équipe et contribue à une culture d'entreprise saine en réduisant les erreurs d'interprétation et en favorisant un environnement de travail plus coopératif.

3. **Comment ClickUp facilite et améliore la communication diagonale au sein d'une équipe ?

ClickUp est un outil de gestion de projet et de collaboration basé sur le cloud qui peut remplacer plusieurs outils. Il fait travailler tout le monde sur une seule plateforme conçue pour gérer n'importe quel type de travail.

Les fonctionnalités de ClickUp telles que Discuter Afficher et Attribuer des commentaires vous permettent de collaborer avec n'importe qui et sur n'importe quelle tâche dans votre organisation. Il n'est donc plus nécessaire de passer d'une plateforme à l'autre pour travailler avec différentes équipes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de mettre tout le monde sur ClickUp et de commencer à collaborer en temps réel.