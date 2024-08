5 valeurs Scrum pour améliorer vos pratiques agiles

La validation. Concentration. Ouverture. Respect. Courage. Ce ne sont pas que des mots à la mode - ensemble, ils permettent aux équipes de bien travailler pour faire aboutir les projets. Il se trouve que ce sont aussi les valeurs clés de Scrum.

Scrum, qui est aujourd'hui une méthode immensément populaire, est une méthode de gestion de projet gestion de projet agile est née d'un article rédigé en 1986 par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka pour la Harvard Business Review. Cet article fondateur, The New Product Development Game, a changé à jamais la façon dont les équipes agiles obtiennent des résultats de projets réussis.

Les cinq valeurs de Scrum forment le noyau d'un travail d'équipe optimisé et maintiennent le cadre de Scrum en place. Décortiquons-les.

Que sont les valeurs Scrum ? Les valeurs de Scrum sont les principes fondamentaux qui guident les comportements et les interactions des équipes Scrum. Elles permettent aux équipes d'établir la confiance, de collaborer efficacement, de se concentrer sur la fourniture de valeur et de s'améliorer constamment. La validation, la concentration, l'ouverture, le respect et le courage sont les valeurs fondamentales qui définissent Scrum.

Ces valeurs sont les suivantes valeurs agiles mettent l'accent sur la flexibilité, la rapidité d'adaptation et l'étroite collaboration.

Il y a beaucoup d'autres Termes de Scrum mais ces cinq valeurs fondamentales aident à rester productif, faisant du développement de logiciels un effort d'équipe efficace et productif !

Définir les cinq valeurs de Scrum

Créer des documents tout-en-un Flux de travail Scrum dans ClickUp Pour qu'un projet réussisse, les Scrum Masters doivent expliquer clairement l'importance des cinq valeurs à leur équipe. Les équipes doivent également accepter de suivre ces cinq valeurs.

Engagement

L'engagement consiste à assumer l'entière responsabilité des projets en cours. Il implique que les membres de l'équipe s'approprient leur travail et se sentent personnellement responsables de l'obtention des résultats. Cela implique également de respecter les engagements pris par le passé.

En termes simples, la validation consiste à définir un résultat et à s'y tenir jusqu'à ce que le projet soit achevé. Un exemple d'engagement pourrait être la décision d'une équipe de lancer une fonctionnalité de produit spécifique au cours d'un sprint.

Focus

L'Effacement consiste à afficher une vision claire et à se concentrer uniquement sur ce qui est vraiment important. Cela signifie travailler uniquement sur les éléments essentiels et éviter d'être distrait par des tâches qui ne sont pas cruciales pour vos objectifs.

Prenons l'exemple d'une équipe Scrum qui collabore à un projet de conception d'une nouvelle application iOS pour une entreprise. Leur objectif est de créer rapidement l'application iOS avec un minimum de bugs et de révisions (et non de créer une application Android, Windows ou Mac en plus de la version iOS).

Ouverture

L'ouverture implique d'être prêt à partager ses connaissances et ses efforts, d'écouter les idées des autres et d'accepter le retour d'information. Elle implique également d'inviter, instructions à l'appui, vos équipes à partager les forfaits de votre organisation.

L'ouverture consiste à échanger librement des informations entre les employés, ce qui facilite le travail et la communication de chacun. Dans une installation Scrum, les équipes partagent leurs connaissances et leurs expériences avec les autres membres de l'organisation, ce qui améliore ensuite les performances professionnelles globales.

Respect

Le respect implique d'apprécier la diversité des points de vue, d'écouter les idées des autres et de fournir une assistance en cas de besoin. Cela signifie traiter les membres de l'équipe avec courtoisie et honnêteté et reconnaître le temps qu'ils consacrent à la réussite de l'organisation.

Par instance, lors d'une discussion sur un projet, un propriétaire de produit fait preuve de respect en écoutant attentivement les idées de son équipe et en accordant de la valeur à leurs commentaires avant de prendre des décisions.

Courage

Le courage consiste à avoir la confiance nécessaire pour prendre des risques et à encourager un environnement dans lequel les employés sont prêts à apprendre de leurs erreurs et à développer de nouvelles compétences. Dans les organisations, les équipes Scrum s'améliorent en apprenant collectivement de leurs propres erreurs au fil du temps.

Par instance, si une équipe prend un risque en essayant une nouvelle technique de conception de site web, elle peut partager ces connaissances avec d'autres équipes. De cette façon, les équipes peuvent améliorer les connaissances et les compétences de chacun.

Différence entre les valeurs et les principes de Scrum

Les valeurs Scrum sont les croyances fondamentales qui forment l'état d'esprit et le comportement de l'équipe Teams Scrum dans la gestion de projet Agile.

D'autre part, les principes de Scrum sont les lignes directrices et les règles pratiques décrites dans des documents tels que le Guide Scrum, qui aident chaque membre de l'équipe à appliquer ces valeurs de manière structurée.

Alors que les valeurs représentent les croyances fondamentales, les principes fournissent un cadre structurel.

Au sein de Scrum, vous avez le forfait sprint (cycles de travail courts) et des cérémonies (réunions pour que tout le monde reste sur la même page). Ces sprints et cérémonies traduisent ces croyances en actions tangibles dans le cadre de Scrum.

Les valeurs et les principes de Scrum forment le fondement essentiel d'un travail d'équipe efficace et d'une réussite Gestion de projet Scrum .

Voyons plus en détail les différences entre les deux.

Les différences entre les deux types d'approche sont les suivantes : - l'approche de l'aspect l'approche des valeurs l'approche des principes l'approche des principes l'approche des principes l'approche des principes l'approche des principes Les valeurs de Scrum sont des croyances fondamentales qui guident l'ensemble de l'équipe Scrum et qui constituent des lignes directrices pratiques pour une gestion de projet structurée Les principes de Scrum sont : la validation, la concentration, l'ouverture, le respect, le courage, la planification des sprints, les cérémonies et les rôles décrits dans le Guide de Scrum La planification des sprints, les cérémonies et les rôles décrits dans le guide Scrum sont des éléments clés de la gestion de projet structurée Le rôle de Scrum est d'influencer les interactions et l'état d'esprit de l'équipe, de guider la mise en œuvre de Scrum dans les tâches quotidiennes et d'améliorer la qualité de vie des participants Le guide Scrum est un outil de gestion de projet qui permet à l'équipe d'adopter une approche systématique et agile de la gestion de projet

Tableau comparatif mettant en évidence les différences entre les valeurs et les principes de Scrum

Le rôle des valeurs de Scrum dans le travail quotidien

Le rôle des valeurs Scrum dans la vie professionnelle de tous les jours s'apparente à une boussole guidant les individus et les équipes dans la complexité de leurs tâches quotidiennes et permettant à l'équipe de rester intacte.

Les valeurs - Validation, Concentration, Ouverture, Respect et Courage - servent de garde-fous fondamentaux qui façonnent la façon dont les gens collaborent et abordent les défis.

Voyons comment chacune de ces valeurs peut être utilisée dans la vie professionnelle de tous les jours.

Rôle de l'"engagement" dans un environnement professionnel

Les projets Scrum impliquent la mise en place d'une approche dédiée et inébranlable pour atteindre les objectifs.

Commencez par définir clairement les objets du projet et de fixer des échéanciers réalistes. Hiérarchisez les tâches en fonction de l'objectif du sprint et veillez à ce que chaque aspect fasse l'objet d'un effort particulier.

Communiquez et renforcez l'engagement au sein de l'équipe Teams, en encourageant un dévouement partagé à la réussite du projet. Évaluer régulièrement la progression, procéder aux validations nécessaires et rendre compte de la réunion des engagements.

En faisant de l'engagement un principe directeur, les équipes Scrum peuvent surmonter les difficultés avec résilience et obtenir des projets réussis.

$$$a Le rôle de l'"Engagement" dans un environnement professionnel

Pour mettre en œuvre le " Focus " dans la vie professionnelle quotidienne, hiérarchisez les tâches, définissez des objectifs de sprint clairs et allouez des blocs de temps spécifiques pour un travail ciblé. Établissez un environnement de travail organisé, utilisez des des outils de productivité et gérer efficacement la communication.

Évitez le multitâche, faites des pauses régulières et éliminez les réunions inutiles. Cette approche délibérée permet de cultiver un environnement propice à une concentration soutenue, à l'amélioration de la productivité et à la réussite de l'exécution du projet.

Le rôle du "respect" dans un environnement professionnel

La mise en œuvre du respect en tant que valeur Scrum dans votre vie professionnelle au sein de tout projet implique la promotion d'une culture de travail collaborative et positive.

Traitez vos collègues avec respect, valorisez les points de vue des autres et encouragez une communication ouverte pour partager les idées et les retours d'expérience de manière respectueuse.

Adoptez une approche axée sur l'équipe qui reconnaît les compétences de chacun et apprécie l'expertise de chaque membre.

En gardant un ton respectueux dans toutes les interactions, les professionnels contribuent à un environnement positif qui valorise les forces individuelles. Cette intégration du respect en tant que valeur Scrum cultive un lieu de travail où la compréhension mutuelle et la coopération prospèrent, ce qui a un impact positif sur la réussite globale du projet.

Rôle de l'"ouverture" dans un environnement professionnel

Faciliter l'ouverture en tant que valeur Scrum implique d'entretenir une culture de sécurité psychologique au sein de votre organisation. Vous pouvez adopter la transparence et la communication ouverte en encourageant les membres de votre équipe Scrum à exprimer librement leurs idées et leurs commentaires, sans craindre de réactions négatives.

Établissez des canaux de dialogue ouvert pour répondre aux préoccupations et aux défis de manière transparente. Développez un état d'esprit qui valorise l'honnêteté et la communication directe, en créant une atmosphère dans laquelle chacun se sent à l'aise pour partager son point de vue.

Inculquer l'ouverture améliore la collaboration et renforce la confiance entre les membres de l'équipe Scrum. Elle aide également les Scrum Masters à guider clairement les projets, ce qui résulte en une dynamique d'équipe réussie.

Rôle du "Courage" dans un environnement professionnel

Le courage est une autre valeur clé de Scrum qui peut aider vos projets à atteindre le summum de la qualité. Le courage dans un environnement professionnel concerne l'habilitation des individus à relever les défis avec audace et à aborder les problèmes de manière transparente.

Motivez les membres de l'équipe à prendre la parole, à partager leurs opinions et à exprimer leurs préoccupations sans crainte de représailles. Cela contribuera à créer une culture qui valorise les idées novatrices et accueille favorablement les critiques constructives.

Dans un environnement courageux, les individus sont plus enclins à prendre des risques, à s'adapter au changement et à contribuer à l'amélioration continue. En faisant du courage un principe directeur, vous pouvez stimuler la qualité, la créativité et l'engagement collectif en faveur de la réussite de l'équipe.

Mettre en pratique les cinq valeurs fondamentales de Scrum peut sembler difficile, mais vous pouvez le faire en adoptant les bonnes méthodes Outils Scrum et la stratégie. Des outils comme ClickUp peuvent faciliter la mise en œuvre de ces cinq valeurs de Scrum dans vos projets rapidement. Voici les principales fonctionnalités de ClickUp que vous pouvez utiliser pour guider vos Équipe Agile vers la réussite.

Tableau Scrum

Le Scrum board est un outil essentiel pour les Scrum Masters et les propriétaires de produits dans la mise en œuvre des valeurs fondamentales de Scrum dans le cadre du développement de produits ou de la productivité gestion de projet . Vue Tableau de ClickUp fournit un aperçu complet du conseil d'administration de la flux de travail du sprint à l'ensemble de l'équipe, assurant ainsi une transparence achevée sur la progression du projet. Vous pouvez l'utiliser pour analyser plusieurs évènements Scrum dans un seul tableau de bord.

Cette ouverture permet à l'ensemble de l'équipe de voir le statut des tâches, les dépendances, les bloqueurs et plus encore en temps réel, créant ainsi une source unique de vérité. Elle renforce également la validation de l'équipe dans la réalisation des objectifs du sprint. En outre, la possibilité de mettre à jour facilement le statut des tâches à la volée permet aux membres de l'équipe de maintenir une maintenance claire sur l'achèvement des tâches. Le Tableau Scrum est essentiel pour que l'équipe reste concentrée sur les objectifs du sprint et s'engage à fournir le travail tel qu'il a été forfaitairement défini.

Utilisez le Tableau Scrum personnalisable de ClickUp pour obtenir un aperçu de la progression du projet en un coup d'œil

Statuts personnalisés Statuts personnalisés de ClickUp offrent une approche personnalisée de la gestion des tâches, permettant aux équipes de définir et de suivre des étapes de tâches spécifiques. Cela facilite la gestion de Scrum.

Les statuts contribuent à la maintenance de l'attention en affichant clairement la position de chaque tâche dans le flux de travail. Par exemple, le passage d'une tâche au statut "En cours" signifie la validation de l'équipe à travailler activement sur cette tâche.

Clarifiez les étapes des tâches et stimulez la concentration des équipes Scrum avec les Statuts personnalisés sur ClickUp

Priorités Priorités de ClickUp et

Tableaux Kanban offrent un système flexible de hiérarchisation des tâches, en accord avec les valeurs de Scrum que sont l'engagement et la concentration.

Les Scrum Masters et les propriétaires de produits peuvent désigner les tâches comme étant urgentes, élevées, normales ou faibles, ce qui facilite la validation des éléments à haute priorité tout en créant un sentiment de propriété au sein de l'équipe.

Le fait de rendre les priorités visibles sur le Tableau Kanban renforce cette orientation au quotidien. L'ouverture d'esprit et le courage sont nécessaires pour que l'équipe puisse définir efficacement les paramètres de priorité et avoir des discussions sur la capacité de la charge de travail.

Favorisez la validation de l'équipe grâce à une hiérarchisation flexible des tâches dans ClickUp

Estimations de durée Estimations de durée de ClickApp permettent aux équipes de s'engager courageusement dans la validation d'objectifs réalisables dans le respect de la dynamique d'équipe.

Elles encouragent les équipes à faire face aux réalités des contraintes de temps de manière transparente et maintient le planning du projet Scrum sur la bonne voie.

Utilisez les estimations de durée dans ClickUp pour permettre aux équipes de disposer d'échéanciers de tâches réalistes et de prendre des décisions courageuses

ClickUp permet aux Scrum Masters et aux propriétaires de produits d'inculquer la validation, la concentration et l'ouverture d'esprit à chaque membre de l'équipe Scrum. Cela permet d'achever vos projets avec succès.

Maximiser les résultats de Scrum avec ClickUp

Les valeurs de Scrum sont le moteur d'une gestion de projet réussie. Elles favorisent l'engagement, la concentration, l'ouverture, le respect et le courage au sein des équipes.

ClickUp, en tant qu'outil polyvalent de gestion de projet, permet d'optimiser les résultats de Scrum plate-forme de gestion d'un projet en équipe permet aux équipes de réaliser pleinement ces valeurs dans leur travail.

En exploitant les fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez activer les valeurs de Scrum au lieu de les laisser à l'état d'idées théoriques. Une fois que cela se produit, les choses se mettront en place, et votre équipe commencera à fonctionner de manière optimale. Vous pouvez débloquer une excellente collaboration, des discussions productives et une tendance naturelle à l'amélioration continue.

Prêt à créer un élan irréversible ? Essayez ClickUp aujourd'hui.

FAQ communes

1. À faire le lien entre les valeurs de Scrum et les principes de Scrum ?

Les principes de Scrum sont les lignes directrices et les bonnes pratiques qui orientent l'application du cadre de Scrum dans tout projet, par exemple lors du développement d'un logiciel ou du lancement d'une application.

Ces principes aident les équipes à mettre en œuvre la méthodologie Scrum de manière efficace, en facilitant la collaboration, l'adaptabilité et la progression itérative.

Voici une explication des six principes de Scrum, ainsi que des exemples de la façon dont ils s'alignent sur les valeurs de Scrum :

1. Contrôle empirique du processus

Signification: Les cours sont basés sur la progression et les preuves du monde réel, et pas seulement sur la théorie ou les hypothèses. La transparence, l'inspection et l'adaptation sont clés ici

Les cours sont basés sur la progression et les preuves du monde réel, et pas seulement sur la théorie ou les hypothèses. La transparence, l'inspection et l'adaptation sont clés ici **Les équipes partagent ouvertement les données et la progression, encourageant ainsi le retour d'information et l'adaptation

Alignement sur le courage: Les équipes acceptent l'incertitude des processus empiriques et s'adaptent avec audace en fonction du retour d'information

2. Auto-organisation

Meaning: Les équipes gèrent leur travail, en prenant des décisions de manière autonome dans le cadre de Scrum

Les équipes gèrent leur travail, en prenant des décisions de manière autonome dans le cadre de Scrum Alignement sur l'engagement: Les équipes responsabilisées prennent en charge la propriété et s'engagent plus profondément dans leurs objectifs

Les équipes responsabilisées prennent en charge la propriété et s'engagent plus profondément dans leurs objectifs **L'alignement sur le respect : la confiance et le respect de l'expertise individuelle favorisent l'auto-organisation

3. Collaboration

Mon travail: Les parties prenantes, les développeurs et les clients travaillent en étroite collaboration tout au long du processus

Les parties prenantes, les développeurs et les clients travaillent en étroite collaboration tout au long du processus **Alignement sur le respect : la diversité des points de vue est valorisée, ce qui permet une collaboration constructive

Alignement sur l'ouverture: La transparence et la communication ouverte permettent une coordination efficace

4. Priorités fondées sur la valeur

**Les fonctionnalités et les tâches sont classées par ordre de priorité en fonction de leur valeur pour le client

**Les équipes se concentrent sur la livraison du travail le plus utile en premier

Alignement sur l'engagement: L'alignement sur la valeur pour le client renforce l'engagement de l'équipe

5. Le time-boxing

Signification: Les évènements de Scrum et les sprints ont des limites de temps fixes pour promouvoir la concentration et l'urgence

Les évènements de Scrum et les sprints ont des limites de temps fixes pour promouvoir la concentration et l'urgence Alignement sur la focalisation: Les limites de temps aident les équipes à éviter les distractions et à rester sur la bonne voie

Les limites de temps aident les équipes à éviter les distractions et à rester sur la bonne voie **Les limites temporelles protègent le temps et l'énergie des individus

6. Développement itératif:

**Mon travail est divisé en petits cycles incrémentaux (Sprints) pour un retour d'information et une amélioration continus

Alignement sur le courage: Les équipes acceptent le changement avec courage et s'adaptent en fonction du retour d'information

Les équipes acceptent le changement avec courage et s'adaptent en fonction du retour d'information Alignement sur l'ouverture: La transparence concernant la progression et les défis permet de rectifier le tir

2. À faire les valeurs de Scrum améliorent le processus de travail ?

L'adoption des valeurs de Scrum résulte en un environnement de travail qui stimule l'efficacité, la transparence et l'adaptabilité. Grâce à l'attention portée aux tâches, à la hiérarchisation du carnet de commandes et à la clarté des objectifs du sprint, les équipes deviennent plus productives.

L'ouverture est obtenue par une communication transparente, des discussions honnêtes et une culture du retour d'information

est obtenue par une communication transparente, des discussions honnêtes et une culture du retour d'information **Le courage permet aux équipes de prendre des risques, de remettre en question les hypothèses et de s'exprimer, ce qui encourage l'innovation

La validation implique une propriété partagée, la réunion des objectifs et l'adaptabilité aux circonstances changeantes

implique une propriété partagée, la réunion des objectifs et l'adaptabilité aux circonstances changeantes Le respect donne forme à une culture qui valorise les contributions individuelles, l'écoute active et l'accueil d'idées diverses

Tout cela résulte en une meilleure collaboration, une communication améliorée, une adaptabilité accrue, une qualité supérieure et une livraison accélérée. En adhérant de tout cœur à ces valeurs, les équipes Scrum développent un environnement de travail qui stimule l'innovation, l'efficacité et un profond sentiment de propriété, ce qui conduit finalement à des produits de qualité supérieure, des clients satisfaits et des équipes très engagées.

ClickUp améliore l'adhésion aux valeurs de Scrum en fournissant une plateforme prestataire qui s'aligne sur les principes clés de la Validation, de la Concentration, de l'Ouverture, du Respect et du Courage.

Grâce à l'utilisation de Le Tableau Scrum de ClickUp et des fonctionnalités telles que des statuts personnalisés, des priorités et des estimations de durée, les Scrum Masters et les propriétaires de produits peuvent inculquer ces valeurs à leurs équipes de projet.

Les fonctions du Tableau Scrum assistent l'Engagement en offrant une vue claire de la progression des tâches, tandis que les statuts personnalisés garantissent un travail ciblé et dédié. Les priorités s'alignent sur la valeur d'Engagement, favorisant un sentiment de propriété chez les membres de l'équipe. Les estimations de durée dans ClickUp encouragent la prise de décision courageuse en reconnaissant de manière transparente les contraintes de temps réalistes, s'alignant ainsi sur la valeur de Courage.