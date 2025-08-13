Modèles gratuits de prévisions de ventes pour prévoir les revenus et stimuler la croissance

L'équipe commerciale est à la fois un art et une science, guidée par les nombres mais intrinsèquement imprévisible.

Cependant, pour parvenir à la réussite dans la vente, il faut une structure. Sans stratégie claire, le cycle de vente peut être turbulent, ce qui entraîne des prévisions de ventes inexactes et des cibles manquées. C'est là que les modèles de prévisions de ventes entrent en jeu.

Nous avons sélectionné la liste des meilleurs modèles de prévisions de ventes pour vous aider à créer des prévisions précises, à améliorer vos projections de revenus et à vous préparer pour les réunions importantes du conseil d'administration.

📊 Vérification des faits : les prévisions de ventes deviennent de plus en plus difficiles. Près de 7 responsables des opérations commerciales sur 10 affirment que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Seules 7 % des équipes commerciales atteignent une précision de prévision de 90 % ou plus, tandis que la plupart oscillent entre 70 % et 79 %. Le résultat ? Des informations limitées, des décisions plus lentes et des opportunités manquées.

Que sont les modèles de prévisions de ventes ?

Les modèles de prévisions de ventes sont des outils structurés, souvent sous forme de feuilles de calcul ou de logiciels, qui permettent de prévoir les ventes futures sur la base des données historiques, du pipeline actuel et des tendances du marché. Ils rationalisent le suivi, l'analyse et la précision de la planification des revenus.

Le modèle idéal vous permet de :

✅ Suivi des ventes mensuelles, des projections de revenus et des unités vendues pour évaluer les tendances et la croissance de votre entreprise.

✅ Intégrez les données historiques de l'équipe commerciale pour améliorer la précision et affiner les méthodes de prévision.

✅ Permettez la personnalisation personnalisée afin de s'adapter à différents secteurs, modèles d'équipe commerciale et besoins en matière de prévision.

💡 Conseil de pro : Bonnes pratiques pour la prévision de l'équipe commerciale : Suivez les cibles hebdomadaires et trimestrielles.

Évaluez la précision des prévisions passées par l'équipe commerciale.

Assurez-vous que vos pipelines contiennent suffisamment d'opportunités actives.

Utilisez des indicateurs clés de performance tels que la couverture du pipeline et les catégories de prévision.

Segmentez les prévisions par région ou par entreprise.

14 modèles de prévisions de ventes

Commençons par la liste. Voici les 14 modèles de prévisions de ventes qui vous aideront à suivre, analyser et prévoir les ventes futures.

1. Modèle de prévision des ventes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Décomposez les données de l'équipe commerciale et visualisez la progression grâce au modèle de prévision de l'équipe commerciale ClickUp.

Le modèle de prévision des ventes ClickUp offre un moyen personnalisable et collaboratif de suivre les performances commerciales, de fixer des objectifs réalisables et de visualiser la progression.

Vous bénéficiez de fonctionnalités telles que les statuts de tâches personnalisés, qui aident les responsables commerciaux à suivre les progrès en temps réel. Les 17 champs personnalisés ClickUp vous permettent d'analyser avec précision les ventes mensuelles, les unités vendues et les projections de revenus.

🧠 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale et les propriétaires d'entreprise qui ont besoin d'un outil personnalisable et collaboratif pour le suivi des ventes mensuelles.

⭐ Utilisation de l'IA pour les prévisions de l'équipe commerciale En tant que premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, ClickUp permet aux équipes commerciales d'établir des prévisions plus précises et de prendre des décisions plus éclairées grâce à l'IA, en extrayant des données à partir de bases de données connectées, d'applications et d'Internet. Obtenez instantanément des informations exploitables et des réponses grâce à ClickUp Brain , qui vous aide à comprendre votre pipeline de l'équipe commerciale et à réaliser une prévision des tendances.

Débloquez les analyses avancées et les modélisations de scénarios pour des prévisions d'équipe commerciale plus précises et plus fiables.

Automatisez les tâches répétitives de prévision et de suivi à l'aide des agents ClickUp AI , afin que votre équipe puisse se concentrer sur la conclusion des ventes.

Intégrez-le de manière transparente à votre CRM pour garder les données de l'équipe commerciale à jour et consolidées en un seul endroit. Voici un échantillon de la manière dont vous pouvez instantanément débloquer des informations précieuses sur la prévision de ventes grâce à ClickUp Brain👇.

2. Modèle de rapport de ventes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affinez vos méthodes de prévision des ventes pour assurer votre réussite à long terme à l'aide du modèle de rapport de ventes ClickUp.

L'équipe commerciale consacre près d'une heure par jour à des tâches administratives. Et si vous pouviez les automatiser et gagner du temps ?

Le modèle de rapport commercial ClickUp fait exactement cela et fournit un moyen structuré de suivre les indicateurs commerciaux clés, d'analyser les données commerciales historiques et d'obtenir des informations exploitables sur le comportement des clients.

Ce modèle se distingue par le fait qu'il affiche une vision globale des projections de revenus. Les diagrammes visuels mettent en évidence les tendances et les opportunités du marché, aidant ainsi les responsables de l'équipe commerciale à identifier les domaines à améliorer.

🧠 Idéal pour : l'équipe commerciale et les responsables qui cherchent à automatiser les tâches administratives.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'IA aide les équipes commerciales👇

3. Modèle de suivi de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Améliorez la croissance globale de l'équipe commerciale en prenant des décisions basées sur les données grâce au modèle ClickUp Sales Tracker.

La gestion d'un pipeline de ventes peut s'avérer fastidieuse sans les outils adéquats. Ce qu'il vous faut, c'est le modèle ClickUp Sales Tracker.

Ce modèle simplifie le processus en tant que fournisseur d'un tableau de bord centralisé permettant le suivi des données de vente, des performances commerciales et des projections de revenus.

Que vous surveilliez les performances individuelles des membres de l'équipe commerciale ou que vous évaluiez la progression de l'équipe dans son ensemble, ce modèle vous permet d'organiser et de consulter facilement tous les indicateurs clés. Voici comment :

Le modèle ClickUp Sales Tracker vous permet également de définir et d'examiner les cibles de vente afin de repérer les tendances émergentes du marché, tout en ajustant vos stratégies en fonction des données historiques afin d'affiner vos prévisions mensuelles.

🧠 Idéal pour : les équipes commerciales et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent disposer d'un tableau de bord centralisé pour suivre les données de vente.

📊 Vérification des faits : les entreprises qui utilisent un système CRM enregistrent une augmentation de 29 % de leur équipe commerciale. Cela prouve que rien ne permet de conclure des ventes plus rapidement que d'être organisé et de s'appuyer sur des données !

4. Modèle de rapport mensuel des ventes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement la croissance des ventes grâce au modèle de rapport mensuel des ventes ClickUp.

L'un des principaux facteurs qui distinguent les professionnels de l'équipe commerciale réussis est le suivant : avoir une visibilité claire sur les performances commerciales.

Comment y parvenir ? Grâce au modèle de rapports mensuels de l'équipe commerciale ClickUp. Il vous permet de saisir et de générer facilement des rapports sur les indicateurs de vente essentiels en un seul endroit.

De plus, la capacité du modèle à présenter les indicateurs de vente dans une mise en forme facile à comprendre le rend idéal pour le suivi de la progression vers les objectifs de vente, repérer les tendances du marché et garantir des décisions fondées sur des données.

En comparant les prévisions de ventes mensuelles aux résultats réels, les équipes peuvent apporter des ajustements afin d'améliorer les processus d'équipe commerciale et d'aligner leurs efforts sur les objectifs de l'entreprise.

🧠 Idéal pour : les professionnels de l'équipe commerciale et les analystes financiers qui ont besoin de rapports clairs et structurés pour le suivi des ventes mensuelles.

Vous êtes confronté à des performances commerciales irrégulières ? Le guide achevé pour calculer les prévisions de ventes détaille les méthodes de prévision basées sur les données afin d'aider votre équipe à prévoir les revenus, à fixer des cibles réalistes et à optimiser les ressources, pour que chaque trimestre soit couronné de succès !

5. Modèle de pipeline équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'un aperçu clair de votre entonnoir de vente grâce au modèle de pipeline de vente ClickUp.

Les fils de discussion Reddit évoquent souvent la charge de travail écrasante qui pèse sur les équipes commerciales pour générer leur pipeline. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, le modèle de pipeline commercial ClickUp peut vous aider en vous proposant une approche structurée et visuelle pour gérer chaque étape du processus de vente.

Grâce à son interface glisser-déposer, les équipes peuvent organiser efficacement les données clients, classer les prospects par urgence et valeur, et suivre leur progression en temps réel.

Le modèle aide également les responsables de l'équipe commerciale à améliorer les prévisions relatives aux étapes des opportunités, ce qui facilite l'identification des transactions à forte valeur ajoutée et accélère leur progression dans le cycle de vente.

🧠 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale qui cherchent à optimiser l'allocation des ressources et à assurer le suivi des interactions avec les clients.

📖 À lire également : Comment améliorer la planification de la capacité de l'équipe commerciale pour stimuler la croissance du chiffre d'affaires

6. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez l'allocation des ressources pour plus d'efficacité grâce au modèle de rapport commercial ClickUp.

Des données organisées et des informations basées sur les données rendent les interactions personnalisées moins stressantes.

Le modèle de rapport commercial ClickUp offre cette organisation simplifiée.

Grâce à ce modèle, les équipes peuvent facilement enregistrer les interactions avec les clients, centraliser les données sur les prospects et générer des rapports commerciaux en temps réel.

En fournissant un aperçu clair des objectifs de vente, cet outil aide les entreprises et les responsables commerciaux à prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer les prévisions de ventes mensuelles et d'optimiser le processus de vente.

🧠 Idéal pour : les managers d'équipe commerciale qui cherchent à optimiser l'allocation des ressources et à évaluer les performances individuelles et de l'équipe en un seul endroit.

7. Modèle CRM équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maximisez la croissance de votre équipe commerciale grâce à la structure du modèle CRM de vente ClickUp.

13 % des entreprises accordent la priorité à l'investissement dans une plateforme CRM. Vous pouvez donc imaginer à quel point un CRM est fondamental pour un processus d'équipe commerciale efficace.

C'est pourquoi le modèle CRM de vente ClickUp offre une base de données centralisée et sans code qui simplifie le suivi des ventes. Ce modèle est conçu pour permettre aux entreprises de surveiller en temps réel les prospects, les données clients et les tendances de vente.

Grâce au modèle CRM commercial ClickUp, les équipes commerciales peuvent organiser les informations sur les prospects, bénéficier d'une visibilité totale sur les communications avec les clients et automatiser les flux de travail afin d'améliorer leur efficacité.

De plus, ce modèle élimine la saisie manuelle des données, augmente la productivité de l'équipe commerciale et garantit la compétitivité des entreprises.

🧠 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale et les équipes qui ont besoin d'un système CRM structuré pour gérer les données clients.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 52 % des professionnels de l'équipe commerciale considèrent déjà l'IA comme essentielle à leur flux de travail. Découvrez comment acquérir cet avantage concurrentiel dans l'article « Comment utiliser l'IA dans la vente ».

8. Modèle de forfait de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vous souhaitez augmenter votre réussite commerciale ? Passez au modèle de forfait de ClickUp.

Toute entreprise réussie fonctionne mieux avec un plan, en particulier un modèle de plan de vente bien structuré .

Le modèle de plan de vente ClickUp fournit un cadre simplifié pour aider les équipes commerciales à définir des objectifs SMART, à élaborer des stratégies gagnantes et à rester organisées tout au long du cycle de vente.

Ce modèle permet aux entreprises de suivre les indicateurs de vente clés, de surveiller les projections de revenus et d'affiner les méthodes de prévision des ventes à partir d'un emplacement unique et accessible.

Les responsables d'équipe commerciale peuvent l'utiliser pour évaluer les données de vente collées, identifier les opportunités de croissance future de l'équipe commerciale et ajuster leurs stratégies en temps réel.

🧠 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise et les stratèges commerciaux qui cherchent à définir des objectifs SMART, à suivre les indicateurs clés de performance et à élaborer un plan de prévision des ventes structuré.

✨ Anecdote : selon McKinsey, plus de 80 % des entreprises B2B ont ajusté les primes de leurs équipes commerciales après la COVID, mais pas toutes de la même manière. Alors que 30 % ont abaissé leurs quotas de vente, 20 % les ont en fait augmentés.

9. Modèle de forfait d'équipe commerciale et de marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Améliorez l'efficacité du cycle de vente grâce au modèle de plan de vente et de marketing ClickUp.

Le modèle de plan de vente et de marketing ClickUp fournit un cadre clair pour définir des objectifs, des indicateurs clés de performance et des cibles de vente.

Cela permet aux équipes commerciales et marketing de travailler vers un objectif commun : un facteur sous-estimé mais significatif dans la réussite commerciale.

Ce modèle ClickUp aide les entreprises à visualiser les tâches et à suivre les résultats en temps réel. Les responsables de l'équipe commerciale peuvent l'utiliser pour évaluer les données historiques, surveiller les campagnes marketing et améliorer la précision des prévisions de ventes.

🧠 Idéal pour : les équipes marketing et commerciales qui ont besoin d'harmoniser leurs efforts, de suivre les campagnes marketing et d'intégrer des méthodes de prévision des ventes.

📮 ClickUp Insight : 24 % des travailleurs affirment que les tâches répétitives les empêchent d'effectuer un travail plus significatif, et 24 % supplémentaires estiment que leurs compétences sont sous-utilisées. Près de la moitié des travailleurs se sentent donc bloqués sur le plan créatif et sous-estimés. 💔 ClickUp vous aide à vous recentrer sur les tâches à fort impact grâce à des agents IA faciles à configurer, qui automatisent les tâches récurrentes en fonction de déclencheurs. En exemple, lorsqu'une tâche est marquée comme achevée, l'agent IA de ClickUp peut automatiquement attribuer l'étape suivante, envoyer des rappels ou mettre à jour le statut du projet, vous libérant ainsi des suivis manuels. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp—gratuit, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur la prévision.

10. Modèle de déclaration pro forma ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Améliorez vos stratégies de planification financière grâce au modèle de déclaration pro forma ClickUp.

Revenus futurs, dépenses projetées et santé financière globale : tels sont les paramètres pris en compte dans un état pro forma.

Cependant, afin de ne pas alourdir le processus, le modèle de déclaration pro forma ClickUp simplifie le processus de prévision des bénéfices, des pertes et des flux de trésorerie.

Ce modèle permet aux propriétaires d'entreprises et aux analystes financiers d'évaluer leur situation financière actuelle, d'anticiper les revenus futurs et de planifier les fluctuations du marché.

Pour ce faire, intégrez les données historiques de vente et les projections de revenus. Que vous prépariez des réunions avec des investisseurs ou élaboriez des stratégies pour vos performances commerciales futures, le modèle de déclaration pro forma ClickUp vous fournit un aperçu clair de votre stabilité financière.

🧠 Idéal pour : les analystes financiers et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin de faire une prévision des revenus, de planifier les dépenses et d'évaluer la santé financière.

11. Modèle Excel de prévision des ventes par Microsoft

via Microsoft

Pour les petites entreprises à la recherche d'un moyen simple et efficace de suivre leurs prévisions de ventes, le modèle Excel de prévisions de ventes de Microsoft vaut la peine d'être essayé.

Ce modèle entièrement personnalisable permet aux entreprises de saisir les données relatives aux prospects, les estimations de ventes mensuelles et les projections de revenus, et génère automatiquement des prévisions de ventes annuelles et mensuelles.

Le modèle Excel de prévision des ventes comprend également des diagrammes et des analyses intégrés qui aident les entreprises à visualiser les tendances, à analyser les performances commerciales passées et à prendre des décisions fondées sur des données pour assurer leur croissance future.

Une autre fonctionnalité utile est son accessibilité : les utilisateurs peuvent facilement modifier le texte, les images et les champs de données pour les adapter à leurs besoins spécifiques.

🧠 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs qui préfèrent un modèle de prévision des ventes simple, basé sur Excel et doté de calculs automatiques.

💡 Conseil de pro : vous ne savez pas si vos efforts en matière d'aide à la vente portent leurs fruits ? Comment mesurer les indicateurs clés de performance et les mesures d'aide à la vente vous guide à travers les indicateurs précis à suivre afin d'améliorer les performances de votre équipe.

12. Modèle de prévision des équipes commerciales par HubSpot

Des prévisions de ventes précises sont essentielles à la croissance d'une entreprise, mais de nombreuses équipes commerciales ont du mal à prévoir efficacement les revenus futurs.

Pour résoudre ce problème, le modèle de prévision des équipes commerciales de HubSpot simplifie ce processus.

Ce modèle gratuit de prévision des ventes aide les responsables commerciaux à déterminer si leurs équipes atteindront leurs quotas de vente et à prendre des décisions fondées sur des données concernant le recrutement, le marketing et l'expansion.

🧠 Idéal pour : les responsables commerciaux et les chefs d'équipe à la recherche d'un modèle gratuit et structuré pour hiérarchiser les transactions.

✨ Anecdote amusante : les meilleurs équipes commerciales consacrent 5 heures par semaine à la prospection, tandis que les plus performants franchissent une étape supplémentaire en passant 6 heures à rechercher des comptes clients.

13. Modèle de prévision des ventes Excel/Google Sheets par Salesflare

via Salesflare

Dans une entreprise, l'idéal est de pouvoir allouer les ressources avec précision. Mais cela est impossible sans prévoir avec exactitude les revenus futurs.

Le modèle de prévision des ventes Excel/Google Sheets de Salesflare est un fournisseur de cadre structuré pour le suivi des étapes du tunnel de vente, de la valeur des transactions et des probabilités de conclusion.

Ce modèle entièrement personnalisable permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des étapes du pipeline de vente, d'attribuer des probabilités, de définir des dates de clôture et de suivre la prévision de ventes mensuelles de chaque transaction. De plus, il vous permet de mettre à jour automatiquement la feuille de prévision en fonction des données historiques saisies.

🧠 Idéal pour : les équipes commerciales B2B et les entreprises gérant des cycles de vente longs qui ont besoin d'une feuille de prévision personnalisable avec des projections de revenus automatisées.

📖 À lire également : Modèles gratuits de pipeline de vente pour conclure davantage de transactions

14. Modèle de prévision des équipes commerciales Excel par Gong

via Gong

Les erreurs de prévision des équipes commerciales, comme se fier à des suppositions ou perdre des contrats à la dernière minute, peuvent souvent empêcher les entreprises de atteindre leurs cibles de chiffre d'affaires.

Voici comment vous pouvez éviter cela : le modèle Excel de prévision de l'équipe commerciale de Gong.

Ce modèle permet aux entreprises de regrouper leurs prévisions, de suivre les transactions validées et de découvrir les opportunités manquantes dans leur pipeline.

Il rassemble les prévisions de ventes mensuelles de chaque commercial, vous offrant ainsi une projection claire et complète des revenus. De plus, il identifie les transactions manquantes ou à risque avant qu'elles ne vous échappent et utilise des prévisions par étape d'opportunité pour vous montrer exactement dans quelle mesure chaque transaction est susceptible d'aboutir.

🧠 Idéal pour : les responsables des opérations financières et les responsables de l'équipe commerciale qui souhaitent éliminer les approximations dans leurs prévisions.

📖 À lire également : Si vos équipes ne sont pas synchronisées et que vos opérations semblent réactives plutôt que stratégiques, le document « Equipe commerciale et opérations : planification, avantages, défis et bonnes pratiques » vous montre comment aligner les services, équilibrer l'offre et la demande et élaborer un plan proactif.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de prévision de l'équipe commerciale ?

Sur Reddit, les utilisateurs recherchent fréquemment des conseils sur les méthodes de prévision de l'équipe commerciale. Bien que les opinions divergent, un commentaire perspicace commence bien :

Si vous en avez la possibilité, le mieux est de ventiler les données par mois ou par semaine. Cela vous permettra d'obtenir davantage de points de données et d'observer l'évolution au fil du temps. Ensuite, vous pouvez procéder de plusieurs façons...

Si vous en avez la possibilité, le mieux est à faire de ventiler les données par mois ou par semaine. Cela vous permettra d'obtenir davantage de points de données et d'observer l'évolution au fil du temps. Ensuite, vous pouvez procéder de plusieurs façons...

C'est un conseil judicieux. Mais imaginez à quel point cela serait plus facile s'il existait un modèle.

Ainsi, lorsque vous recherchez un bon modèle de prévision des ventes, assurez-vous :

Utilisez les données historiques sur les ventes, l'analyse du cycle de vente et les tendances en matière de comportement des clients pour améliorer la précision.

Prévoyez l'équipe commerciale mensuelle, les ventilations hebdomadaires et la planification de scénarios afin de vous adapter aux changements du marché.

Faites fonctionnel une disposition claire et conviviale avec des visualisations telles que des diagrammes et des graphiques pour faciliter l'interprétation.

Assistance à la définition d'objectifs, à l'allocation des ressources et à la planification financière en fournissant des informations exploitables.

📖 À lire également : Vous en avez assez de deviner votre prochaine décision ? Cet article sur les meilleurs outils de prévision vous aide à faire le tri dans les données désordonnées et à lever les incertitudes en mettant en avant les meilleurs outils qui combinent des algorithmes intelligents et des connaissances humaines.

Vous souhaitez améliorer votre équipe commerciale ? ClickUp For Sales

ClickUp nous a aidés à supprimer l'utilisation de divers canaux et à rationaliser la discussion pour une action plus rapide. Nous nous concentrons également sur la création de modèles de projet réutilisables pour certains processus internes plus complexes, tels que nos campagnes mondiales qui couvrent plusieurs régions.

ClickUp nous a permis d'éviter d'utiliser plusieurs canaux et de simplifier la discussion pour agir plus rapidement. Nous nous concentrons également sur la création de modèles de projet réutilisables pour certains processus internes plus complexes, tels que nos campagnes mondiales qui couvrent plusieurs régions.

Voici ce que Tanya Cummings, directrice de l'expérience numérique chez STANLEY Sécurité, avait à dire à propos de son expérience avec ClickUp.

Du suivi des ventes en temps réel à l'analyse des données historiques, les modèles ClickUp vous évitent les maux de tête liés aux prévisions de revenus. Alors, si vous souhaitez vous aussi prendre des décisions éclairées en toute confiance, inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!