Les 10 meilleures alternatives à Pipefy pour automatiser vos processus

Il fut un temps où tous les processus d'entreprise nécessitaient un travail manuel et où il n'existait pratiquement aucune technologie pour les faciliter. Puis vint l'ère de l'entreprise gestion des processus (BPM), qui ont permis de rationaliser et de visualiser les flux de travail au sein d'une organisation.

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes dans l'âge de l'IA et de l'automatisation, dans lequel de nouveaux flux de travail plateformes d'automatisation comme Pipefy sont apparues pour nous aider à mettre en pilote automatique de nombreux processus à forte intensité de main-d'œuvre. Ces outils nous déchargent du travail répétitif pour que nous puissions nous concentrer sur des activités plus stratégiques.

Cependant, Pipefy ne convient pas à tout le monde - certains préfèrent une interface plus conviviale et des capacités d'intégration robustes, tandis que d'autres recherchent une plateforme d'automatisation des flux de travail plus rentable.

Nous avons fait le travail de recherche pour vous et dressé une liste pratique des 10 meilleures alternatives à Pipefy pour la gestion et l'automatisation de vos processus.

Nous analyserons les fonctionnalités respectives des outils, soulignerons quelques limites et mettrons en lumière leurs forfaits afin de vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Qu'est-ce que Pipefy ?

Via : Pipefy Pipefy est une plateforme alimentée par l'IA qui permet aux organisations de concevoir, d'automatiser et de gérer les flux de travail pour atteindre une efficacité optimale et.. la productivité des équipes .

Grâce à son interface intuitive et à ses capacités d'IA générative, la création de flux de travail personnalisés est aussi simple que de discuter et nécessite zéro connaissance en matière de code ! Il vous suffit d'envoyer un message à son chatbot en expliquant à quoi vous voulez que votre flux de travail ressemble, et l'IA s'occupe du reste.

Pipefy peut automatiser un large intervalle de processus d'entreprise, mais il est le plus efficace dans les domaines suivants rationaliser les RH l'informatique, et les opérations d'approvisionnement .

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Pipefy ?

Pipefy a gagné en importance dans le monde des l'automatisation des processus d'entreprise principalement en raison de son ensemble unique de fonctionnalités qui le rendent super facile à utiliser. Par conséquent, ce que vous voulez dans vos alternatives Pipefy devrait également servir les fonctionnalités suivantes sur la plaque :

Capacités IA: L'alternative devrait avoir des capacités alimentées par l'IA, en particulier des capacités génératives alimentées par l'IA pourrationaliser le processus d'automatisation du flux de travail Interface sans code: Le codage n'est pas la tasse de thé de tout le monde, donc votre alternative Pipefy devrait vous permettre de créer des flux de travail automatisés personnalisés sans aucun codage **L'outil doit être capable d'optimiser les flux de travail sur la base de données historiques afin de maximiser l'efficacité Sécurité: Lorsque vous automatisez un processus d'entreprise, il est important de s'assurer que personne d'autre ne puisse le modifier. Par conséquent, la sécurité de niveau entreprise doit également être une priorité lors de l'évaluation de vos alternatives à Pipefy Intégration d'automatisations: L'efficacité d'un outil d'automatisation de processus dépend du nombre d'outils et de services externes avec lesquels il peut s'intégrer, ce qui devrait donc faire partie de vos critères de sélection

10 Best Pipefy Alternatives à utiliser en 2024 et au-delà

Nous avons préparé cette liste d'alternatives à Pipefy après avoir passé au crible des dizaines de outils d'automatisation du flux de travail et plateformes disponibles sur le marché. Nous allons vous présenter ce qu'ils offrent, ce qui leur manque, leurs prix et, surtout, comment ils peuvent améliorer vos flux de travail. C'est parti ! 😎

Affichez et gérez rapidement les automatisations actives et inactives dans les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs

ClickUp est un outil de gestion de projet visuelle avec des capacités d'automatisation du flux de travail incroyablement puissantes qui en font une excellente alternative à Pipefy. Ses fonctions d'automatisation, Automatisations ClickUp clickUp Automatisation est livré avec 100+ modèles d'automatisation pré-construits pour vous permettre de démarrer en un rien de temps. ⏰

Les flux de travail automatisés que vous créez dans ClickUp peuvent être liés à votre système d'information Tâches ClickUp et des projets pour marquer automatiquement les tâches comme terminées, créer de nouvelles tâches, mettre à jour le statut des projets, modifier les assignés et les priorités, et bien d'autres choses encore.

Par exemple, vous pouvez créer un flux automatisation personnalisé qui se déclenche lorsqu'une tâche spécifique de votre projet est marquée comme terminée par vous ou l'un des membres de votre équipe. Une fois déclenché, le flux de travail automatisé peut créer et assigner de nouvelles tâches de lui-même ou mettre à jour le statut du projet. Ainsi, vous n'aurez plus à suivre et à mettre à jour manuellement la progression de votre projet au fur et à mesure que les différentes tâches seront achevées.

Personnalisez vos tâches automatisation avec ClickUp

Vous pouvez rationaliser davantage la gestion du flux de travail en combinant vos tâches et vos Automatisations avec des ClickUp IA la plateforme ClickUp AI, l'outil pratique d'aide à la décision de la plateforme, est un outil d'aide à la décision Outil IA. L'IA peut créer des sous-tâches individuelles automatiquement sans votre intervention, sur la base des descriptions de tâches et des commentaires laissés par vos coéquipiers.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Automatisations sans code pour la création et l'affectation des tâches, le paramètre des dates d'échéance et des priorités, la mise à jour des statuts des tâches et des projets, et plus encore

plus de 100 modèles d'automatisation préconstruits

Capacités d'IA générative pour la création de tâches automatisées

Définissez des conditions personnalisées pour toutes vos automatisations

Intégrations avec plus de 100 outils et services

Interface utilisateur extrêmement bien conçue et intuitive

Limites de ClickUp

Peut être un peu écrasant au départ pour les nouveaux utilisateurs

Les champs d'automatisation pourraient être plus dynamiques

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ commentaires)

2. Rue du processus

Via : Process.st Pour les flux d'argent, il y a Wall Street. Pour le flux de travail, il y a Process Street ! 🛣️

Mon travail mis à part, Process Street est une autre plateforme d'automatisation de flux de travail sans code et une alternative à Pipefy avec des fonctionnalités pour rendre votre travail (et votre vie) plus facile. Elle dispose de modèles préconçus pour les processus d'entreprise standard afin de vous aider à commencer à automatiser vos flux de travail en un clin d'œil.

Process Street dispose également de capacités IA impressionnantes. Par instance, son générateur de flux de travail peut créer un nouveau flux de travail pour vous en quelques secondes sur la base du titre et de la description que vous spécifiez. Il peut également lire des documents et extraire les données nécessaires à l'exécution des actions d'un flux de travail. Si nécessaire, l'IA peut même créer et envoyer des e-mails dans le cadre d'un flux de travail automatisé.

Enfin, Process Street fournit des analyses et des données sur tous vos workflows dans un tableau de bord intuitif. Vous pouvez ainsi prendre des décisions basées sur les données concernant les KPI et évaluer les performances des différents processus et membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Générateur de flux de travail alimenté par l'IA

Analyse intelligente de documents alimentée par l'IA

Automatisations sans code

Données et analyses pour tous les flux de travail

Modèles préconçus pour les flux de travail courants

Limites de la rue des processus

La navigation peut être un peu déroutante

L'organisation des fonctionnalités pourrait être améliorée

Prix de Process Street

Démarrage: 100 $/mois

100 $/mois Pro: 415 $/mois

415 $/mois Enterprise: 1 660 $/mois

G2: 4.6/5 (380+ reviews)

4.6/5 (380+ reviews) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

3. Kissflow

Via : Kissflow Kissflow est fier de son processus en 3 étapes pour créer et automatiser n'importe quel type de flux de travail. Le processus implique :

Créer un formulaire avec des champs personnalisés pour votre flux de travail Définir votre flux de travail (c'est-à-dire ce qui se passe lorsque le formulaire est soumis) Appliquer les permissions nécessaires pour publier votre formulaire et votre flux de travail

Concevez les formulaires à l'aide d'un générateur de formulaires par glisser-déposer et personnalisez les flux de travail à l'aide d'une représentation visuelle, en éliminant le besoin de codage. La soumission d'un formulaire déclenche un flux de travail spécifique qui lui est associé, ce qui a pour résultat d'effectuer l'action définie dans celui-ci. ✅

Comme vous pouvez le constater, le mécanisme d'automatisation de Kissflow est un peu différent des autres solutions d'automatisation outils d'automatisation du flux de travail il s'agit d'un outil d'automatisation du flux de travail, qui permet de définir un évènement déclencheur et la ou les actions qui en découlent. Sa fonction est principalement axée sur l'automatisation des processus qui nécessitent l'envoi d'un formulaire.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Automatisation des processus nécessitant l'envoi d'un formulaire

Personnalisation visuelle des flux de travail sans code

Constructeur de formulaires par glisser-déposer

Données et analyses pour évaluer la performance de tous les flux de travail

Intégrations avec tous les principaux outils et services tiers

Modèles d'automatisation préconstruits pour la gestion de projet

Limites de Kissflow

Certains utilisateurs ont rapporté des problèmes avec le service d'assistance client

Peut être un peu difficile à naviguer et à configurer par rapport à d'autres alternatives de Pipefy

Prix de Kissflow

Basique: A partir de 1,500$/mois

A partir de 1,500$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ avis)

4. Kintone

Via : Kintone Kintone est plutôt une le mappage de processus et de visualisation qu'une plateforme dédiée à l'automatisation du flux de travail. Cela dit, il est parfaitement capable d'automatiser les rappels, les approbations et les transferts de tâches entre les membres de l'équipe.

L'outil est livré avec un générateur de flux de travail par glisser-déposer que vous pouvez utiliser pour concevoir des flux de travail à partir de zéro et définir des paramètres pour automatiser les différents paramètres du flux de travail.

Vous pouvez également définir des processus d'approbation en plusieurs étapes pour vos flux de travail si vous le souhaitez, et grâce à des intégrations tierces, vos flux de travail peuvent automatiser les actions de nombreuses applications et services de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Kintone

Visualisation et gestion des processus

Rappels, transferts de tâches et approbations automatisés

Intégration avec des services et outils tiers

Interface conviviale avec créateur de flux de travail par glisser-déposer

Approbation en plusieurs étapes pour chaque flux de travail

Limites de Kintone

L'interface utilisateur n'est pas très claire

Impossibilité d'envoyer des e-mails et des textes automatisés

Prix de Kintone

24 $/mois par utilisateur (minimum cinq utilisateurs, donc 120 $/mois)

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4/5 (3 commentaires)

5. ProcessMaker

Via : ProcessMaker Le ProcessMaker combine l'IA générative avec des capacités de Traitement Intelligent des Documents (TID) alimentées par l'IA et un moteur de prise de décision pour aider votre équipe à libérer l'"Hyper Productivité" Comme beaucoup d'autres alternatives à Pipefy, il inclut des modèles pour vous aider à mettre en place vos processus rapidement.

L'argument de vente clé de l'outil est sa capacité à extraire le contenu requis de vos documents (factures, contrats, e-mails, etc.) et à prendre des décisions sur la base des informations extraites. À faire, son moteur de prise de décision élimine efficacement le besoin de script.

En d'autres termes, ProcessMaker peut automatiquement prendre des décisions et les exécuter en dehors du flux de travail pour lequel vous devriez autrement écrire des scripts dans divers langages de programmation. 🧑‍💻

Enfin, son IA générative vous permet de construire vos processus en décrivant simplement le flux de travail souhaité.

Meilleures fonctionnalités de ProcessMaker

Création de processus sans code

Traitement intelligent des documents (IDP) alimenté par l'IA

IA générative pour une création rapide des processus

Moteur de prise de décision alimenté par l'IA

Modèles de processus préconstruits pour les flux de travail de gestion de projet

Données et analyses pour chaque type de processus d'entreprise

Limites de ProcessMaker

La documentation peut être un peu obsolète

L'interface utilisateur peut être un peu difficile à naviguer pour les utilisateurs non initiés à la technologie

Prix de ProcessMaker

Plateforme: 1 475 $/mois

1 475 $/mois Pro: Tarifs disponibles sur demande

Tarifs disponibles sur demande Enterprise+: Tarifs disponibles sur demande

G2: 4.3/5 (280+ commentaires)

4.3/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (170+ avis)

6. Création

Via : Création L'une des conceptions les plus impeccables logiciel de flux de travail de notre liste, Creation se distingue par une combinaison transparente des capacités de CRM et d'automatisation du flux de travail, éliminant ainsi la nécessité de disposer de deux outils distincts.

Cette plateforme sans code permet de construire des flux de travail automatisés via une interface utilisateur intuitive de type glisser-déposer. Vous pouvez définir des règles pour automatiser différentes parties de votre flux Automatisation et inclure des approbations pour vous assurer qu'une étape particulière n'est exécutée qu'après que vous ou votre équipe l'ayez approuvée.

Creatio offre également des informations pour vous aider à évaluer les performances de tous vos flux de travail et à les optimiser pour plus d'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Combinaison d'unePlate-forme CRM et d'un logiciel d'automatisation des flux de travail

Conception et automatisation du flux de travail sans code, par glisser-déposer

Approbations pour certaines parties du flux de travail

Interface bien conçue et intuitive

Analyse de tous les processus

Limites de Creatio

Les fonctions d'automatisation ne sont pas très riches

L'octroi de licences aux utilisateurs est un peu restrictif et peu flexible

Prix de Creatio

Croissance: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Enterprise: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Unlimited: $85/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (230+ commentaires)

4.6/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (19 commentaires)

7. Monday.com

Via : Monday.com Monday.com s'appelle lui-même le "Work OS" parce qu'il offre des fonctionnalités pour presque tous les aspects de la gestion de l'entreprise et du projet. Plus précisément, son Automatisation Center propose un processus simple en trois étapes pour créer un flux de travail automatisé :

Définir un déclencheur (date, changement de statut, création d'un élément, etc.) Sélectionner une condition (les critères auxquels l'évènement déclencheur doit répondre) Sélectionnez l'action qui doit être exécutée après l'évènement déclencheur

Vous pouvez également créer des flux de travail automatisés en plusieurs étapes qui exécutent plusieurs actions ou se déclenchent lorsque plusieurs conditions sont réunies. Si vous souhaitez sauter une grande partie du processus expliqué précédemment, choisissez des modèles d'automatisation préconstruits, connus sous le nom de recettes sur Monday.com.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Interface intuitive et sans code

Automatisations en plusieurs étapes

Recettes d'automatisation prédéfinies

Intégration des flux de travail dans les projets Monday.com et les comptes CRM

plus de 100 intégrations pour se connecter aux outils de gestion de projet

Limites de Monday.com

La navigation peut être un peu complexe au départ par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet

L'écran principal n'est pas très personnalisable

Prix de Monday.com

**Free Forever : 8$/mois par utilisateur (minimum trois utilisateurs)

Basic: $8/mois par utilisateur (minimum trois utilisateurs)

$8/mois par utilisateur (minimum trois utilisateurs) Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise: Prix disponible sur demande

tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Monday.com évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,600+ reviews)

4.7/5 (8,600+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,300+ reviews)

8. Asana

Via : Asana Asana est un autre logiciel de travail et d'organisation du travail gestion des tâches et de productivité avec des capacités étendues d'automatisation des flux de travail, ce qui en fait une alternative prometteuse à Pipefy. Il vous donne une bonne longueur d'avance avec 80+ pré-construits modèles de flux de travail et de nombreux modèles de tâches pour vous aider à créer facilement des tâches liées à votre flux de travail. 😎

Le logiciel est livré avec une fonctionnalité unique "Bundles", qui regroupe les modèles de tâches, les règles d'automatisation, les champs de formulaire et les sections afin qu'ils puissent être appliqués à plusieurs projets simultanément (vous ne trouverez pas cette fonctionnalité dans la plupart des Alternatives à Asana ).

Enfin, les tableaux de bord de rapports d'Asana offrent un aperçu visuellement riche des performances de vos flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

plus de 80 modèles d'automatisation préconstruits

Plate-forme sans code

Offres groupées pour appliquer des flux de travail automatisés à plusieurs projets

Liens entre les flux de travail et les projets et tâches

Tableaux de bord de rapports avec analyses

Limites d'Asana

Peut être un peu envahissant au départ

Certaines automatisations et intégrations sont bloquées derrière le forfait Enterprise le plus cher

Prix d'Asana

Basic: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: 24,99 $/mois par utilisateur

24,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Enterprise+ : Contacter pour les tarifs

tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.3/5 (9 500+ avis)

4.3/5 (9 500+ avis) Capterra: 4.5/5 (12 200+ avis)

9. Notre façon de faire

Via : À faire Way We Do est principalement destiné à vous aider à gérer et à visualiser les processus d'entreprise.

Il dispose de quelques capacités d'automatisation de base liées aux tâches récurrentes, à l'acheminement des tâches entre les membres de l'équipe et aux rappels automatisés. Mais si vous avez besoin d'automatisations plus avancées, basées sur des déclencheurs, vous devrez intégrer Way We Do à Microsoft Power Automate pour étendre ses fonctions.

Les meilleures fonctionnalités de Way We Do

Rappels et notifications automatiques

Routage automatique des tâches entre les membres de l'équipe

Possibilité de paramétrer des tâches récurrentes

Intégration d'Automatisation Microsoft Power

Rapports et analyses pour tous les flux de travail

Limites de notre façon de faire

Il ne s'agit pas d'une plateforme dédiée à l'automatisation des flux de travail ; les fonctionnalités d'automatisation sont limitées

Les utilisateurs ne peuvent être ajoutés que par multiples de 10

Prix de Way We Do

Entrée: 99$/mois (à partir de 10 utilisateurs)

99$/mois (à partir de 10 utilisateurs) Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (10 commentaires)

4.4/5 (10 commentaires) Capterra: 4.9/5 (9 commentaires)

10. Travail

Via : Travail Workato est une plateforme d'automatisation de flux de travail à part entière qui combine la puissance de IA avec l'automatisation . Il dispose d'une bibliothèque massive de 1 200+ connecteurs préconstruits pour intégrer vos différentes applications et services à l'aide d'une interface drag-and-drop. Il vous permet ensuite de les automatiser facilement avec l'aide de l'IA.

Grâce à l'IA générative et à Workbot GPT, Workato vous permet de construire des automatisations en utilisant des commandes en langage naturel. Il va encore plus loin en vous permettant de configurer vos propres chatbots personnalisés pour l'automatisation des flux de travail.

Un autre point fort de Workato est sa collection de recettes d'automatisation préconstruites. Il peut se vanter d'avoir plus de 500 000 recettes répondant à divers besoins et processus d'entreprise, ce qui le place dans une ligue à part ! 🏆

Les meilleures fonctionnalités de Workato

Automatisation du flux de travail alimentée par l'IA avec des invitations en langage naturel

Chatbots personnalisés pour l'automatisation du flux de travail

plus de 1 200 intégrations et connecteurs

500 000+ recettes d'automatisation préconstruites

Interface glisser-déposer pour construire des flux de travail

Limites de Workato

Peut être un peu complexe pour les nouveaux utilisateurs

L'assistance native pour Java et Python est manquante

Prix de Workato

Disponible sur demande

G2: 4.7/5 (370+ commentaires)

4.7/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

Maximiser la productivité des équipes avec la meilleure alternative à Pipefy

Si vous ne savez toujours pas quelle alternative à Pipefy choisir pour gérer et automatiser vos flux de travail, voici notre meilleur choix : ClickUp!

Avec l'aide de l'IA, ClickUp peut automatiser et rationaliser la gestion des projets et des tâches, la création de documents, la planification, les rappels et bien d'autres parties de vos opérations. En fait, il peut devenir une fenêtre unique pour la gestion et l'automatisation de presque tous les processus d'entreprise en quelques clics.

Le plus beau, c'est que vous pouvez commencer à l'utiliser GRATUITEMENT inscrivez-vous et atteignez une productivité sans précédent ! 🤩