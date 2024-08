Les 10 meilleurs outils de prototypage pour les designers en 2024

Les designers UX s'appuient sur de nombreux outils pour créer des expériences utilisateur convaincantes. Les concepteurs utilisent notamment un outil de prototypage pour simuler l'aspect et la convivialité de leurs créations.

Cependant, l'abondance d'outils de prototypage rend la sélection de l'outil idéal pour un projet spécifique décourageante.

Avec ce guide, nous vous aidons à naviguer dans le paysage du prototypage en vous présentant les 10 meilleures solutions logicielles de prototypage.

Que faut-il rechercher dans les outils de prototypage ?

Bien que le choix d'un outil de prototypage dépende de vos exigences spécifiques, voici quelques aspects communs que vous devez évaluer.

Polyvalence : En tant que concepteurs soucieux du détail, vous souhaitez intégrer différents niveaux de réalisme dans votre prototype. Recherchez des outils offrant un prototypage à basse, moyenne et haute fidélité, ainsi qu'un écosystème de plugins robuste qui aide à créer de bonnes conceptions Facilité d'utilisation : Optez pour un outil de prototypage doté d'une interface utilisateur simple et de fonctionnalités telles que le glisser-déposer, afin de ne pas passer des heures à comprendre comment utiliser l'outil Collaboration : Dans les cas où une équipe de concepteurs doit collaborer à la création d'applications, il est préférable de choisir des outils qui permettent aux équipes de..collaborer sur des projets en temps réel Facilité de partage : Choisissez des outils de prototypage de haute qualité qui permettent un partage facile des prototypes, par exemple sous la forme d'un lien Transfert de responsabilités au développeur : Les outils de prototypage doivent accélérer le processus de développement. Choisissez un outil qui permet un transfert facile aux développeurs afin qu'ils n'aient pas à recréer les conceptions

Les 10 meilleurs outils de prototypage à utiliser en 2024

Nous avons dressé une liste des outils les mieux évalués pour le prototypage en 2024, qui sont tous riches en fonctionnalités et populaires, chacun présentant des avantages distincts par rapport aux autres.

1. Figma

via Figma Avec Figma, vous bénéficiez d'une interface utilisateur polyvalente, basée sur le cloud/ Outil de conception UX sur mesure pour les équipes construisant des produits.

Avec la collaboration comme offre phare, Figma permet aux équipes de gérer et de travailler sur des projets simultanément. Cela fait de Figma un outil de travail idéal pour les équipes qui construisent des produits un outil de collaboration et de gestion de projet idéal pour les équipes de conception distribuées.

Les puissantes capacités de l'outil de prototypage de Figma permettent de créer des wireframes, des maquettes et des prototypes interactifs détaillés, sans qu'aucune connaissance en matière de code ne soit nécessaire. Figma est également doté d'un "mode dev" qui permet aux développeurs d'obtenir les détails dont ils ont besoin pour traduire les conceptions en code dans le même fichier que celui dans lequel ils ont créé les conceptions.

Figma meilleures fonctionnalités

Co-création de prototypes en temps réel et conception de classe mondiale

Partagez des prototypes haute fidélité sans code et obtenez un retour d'information en temps réel

Permettre aux développeurs de traduire les conceptions en code grâce au mode "dev"

Utiliser Figjam pour mettre en œuvre techniques de brainstorming et concevoir des modèles

Un écosystème de plugins performants pour améliorer les capacités de conception

Une facilité de transfert exceptionnelle

Les limites de Figma

Figma prétend que vous pouvez exporter son code pour construire des projets réels, mais le code est volumineux et susceptible de se briser

Les permissions et le contrôle de version doivent être améliorés

Prix de Figma

Débutant: Gratuit

Gratuit Figma Professional: 12$/mois par éditeur, facturé annuellement

12$/mois par éditeur, facturé annuellement Figma Organization: 45$/mois par éditeur, facturé annuellement

45$/mois par éditeur, facturé annuellement Enterprise: 75$/mois par éditeur, facturé annuellement

G2: 4.7/5 (980+ commentaires)

4.7/5 (980+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (680+ avis)

2. Origami Studio

via InVision InVision Prototype est un logiciel sans code outil de conception de produits parfait pour créer des expériences de conception attrayantes. Il permet aux concepteurs de laisser des commentaires et de s'étiqueter mutuellement à partir d'un prototype, ce qui en fait une solution de collaboration performante en matière de conception.

InVision s'intègre parfaitement à Sketch, ce qui permet de créer des designs dans Sketch et de les convertir en prototypes viables dans InVision.

InVision dispose également d'une fonctionnalité Inspect qui permet de convertir facilement les fichiers de conception en spécifications pour les développeurs.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision

Liez vos prototypes d'écrans entre eux grâce aux hotspots, une fonctionnalité qui ajoute de l'interaction

Concevez pour tous les appareils grâce aux fonctionnalités réactives d'InVision

Collaborez en temps réel grâce au partage d'écran dans le navigateur et aux commentaires dans l'application

Donnez aux développeurs un accès direct à vos ressources et à vos spécifications de conception

Limites d'InVision

Achevé avec plus de plugins pour être achevé

Certains utilisateurs ont rapporté des problèmes d'intégration des actifs d'InVision dans d'autres logiciels

Prix de l'InVision

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: $7.95/mois par utilisateur facturé annuellement

$7.95/mois par utilisateur facturé annuellement Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (670+ commentaires)

4.4/5 (670+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (730+ avis)

4. Protopie

via Esquisse Celui-ci est exclusivement réservé aux utilisateurs d'Apple.

Les designers utilisent Sketch, un puissant outil de conception et de prototypage, pour créer des wireframes et des prototypes et pour la remise aux développeurs.

Avec Sketch, créez vos conceptions statiques, puis utilisez la fonction de prototypage pour les prévisualiser. Étiquettez d'autres parties prenantes pour partager vos commentaires directement sur vos conceptions Sketch.

Meilleures fonctionnalités de Sketch

Concevez et gérez vos icônes vectorielles à l'aide d'outils de modification en cours flexibles

Enregistrez vos créations sous forme de modèles pour vos projets futurs

Travaillez hors ligne, même si vous n'avez pas d'accès à Internet

Utilisez des outils basés sur un navigateur pour tester le prototypage et remettre les conceptions aux développeurs

Limites de Sketch

Outil réservé à Mac, les utilisateurs inconditionnels de Windows n'ont pas de chance 🍎

Fonctionnalités limitées de collaboration en temps réel

Prix de Sketch

Standard: 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Licence pour Mac uniquement: 120 $ par licence

G2: 4.5/5 (1,200+ reviews)

4.5/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (800+ commentaires)

7. Flux Web

via Flux Web Webflow est un puissant logiciel sans code outil de conception web qui permet aux concepteurs de faire deux choses : concevoir un site web haute fidélité et créer un site web achevé avec tous les éléments HTML, CSS et Javascript, prêt à être publié ou à faire l'objet d'un développement ultérieur.

Ainsi, vous ne vous retrouvez pas avec une maquette, mais avec un site web en production.

Les meilleures fonctionnalités de Webflow

Concevez facilement dans une interface intuitive de type "glisser-déposer"

Bénéficiez d'un puissant CMS intégré pour concevoir votre site à partir d'un contenu réel et structuré

Permettez aux développeurs de bénéficier d'une production prête à l'emploi, ou publiez directement votre design

Bénéficiez d'animations, de transitions et de capacités de micro-interaction avancées

Limites de Webflow

La courbe d'apprentissage est abrupte

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel sont limitées

Prix de Webflow

Débutant: Gratuit

Gratuit Basic: $14/mois facturé annuellement

$14/mois facturé annuellement SGC: 23$/mois facturé annuellement

23$/mois facturé annuellement Business: 39$/mois facturés annuellement

39$/mois facturés annuellement Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (520+ commentaires)

4.4/5 (520+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (227+ avis)

8. Encadrement

Via Axure Souvent considéré comme l'un des meilleurs outils de prototypage pour la mise en œuvre de la logique conditionnelle, Axure est construit pour les concepteurs qui recherchent le bon outil de prototypage pour la conception interactive.

Parallèlement aux possibilités interactives étendues, Axure rend la documentation extrêmement simple. Il aide à organiser les notes, les tâches et d'autres actifs essentiels, les rendant accessibles aux parties prenantes concernées et constituant un excellent choix pour les projets de grande envergure.

Les meilleures fonctionnalités d'Axure

Axure prétend être livré avec des possibilités interactives illimitées, y compris la logique

Conception pour les bureaux, les tablettes et les téléphones sur une seule page avec des dispositions adaptatives

Collecte des commentaires des parties prenantes directement à l'écran

Il est facile de passer le relais aux développeurs grâce aux redlines automatisées, aux actifs de conception et à l'inspection CSS

Limites d'Axure

Les utilisateurs peuvent trouver l'interface encombrante et peu réactive par moments

Prix d'Axure

Pro: 25 $ par mois, par utilisateur facturé annuellement

25 $ par mois, par utilisateur facturé annuellement Teams: $42 par mois, par utilisateur facturé annuellement

$42 par mois, par utilisateur facturé annuellement Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (270+ reviews)

4.2/5 (270+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

10. Infragistics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/infragistics-ultimate-modern-web-1600-1400x901.jpg

/$$$img/

via Infragistique Infragistics est un outil drag-and-drop basé sur le cloud qui aide à construire des prototypes d'applications plus rapidement. Il offre un système achevé de conception à code avec des modèles d'application préconstruits, ce qui aide les entreprises à développer leurs applications, même sans concepteurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Infragistics

Facile à utiliser

Option de prototypage "no-code" ou "low-code" pour les équipes de développement, même si elles n'ont pas encore de designers à bord

Processus de transfert de conception transparent pour les développeurs

Tests utilisateurs, création d'applications et génération de code en un seul endroit

Limites d'Infragistics

Les utilisateurs ont mis en évidence des fonctionnalités et des caractéristiques limitées

Les performances de l'application doivent être améliorées

Prix d'Infragistics

UI: 1 295 $/an par développeur

1 295 $/an par développeur Ultimate: 1 495 $/an par développeur

1 495 $/an par développeur Professionnel: 1 295 $/an par développeur

G2: 4.3/5 (32 commentaires)

4.3/5 (32 commentaires) Capterra: 4.2/5 (94 commentaires)

Autres outils de conception

Tous ces outils sont excellents pour créer des prototypes attrayants.

Cependant, vous aurez toujours besoin d'un outil de gestion de projet -comme ClickUp, pour compléter vos outils de prototypage, rationaliser les flux de travail et améliorer la collaboration au sein de vos équipes de conception et de production.

Tableau de bord ClickUp pour une vue achevée des échéanciers, des assignés et de la progression. Le tableau de bord aide les managers à visualiser la capacité de leur équipe pour savoir qui est occupé et qui peut intervenir.

Suivez la progression de vos objectifs grâce au tableau de bord ClickUp

ClickUp propose également une bibliothèque de modèles, tels que des modèles de briefing créatif, des modèles de sprint de conception, modèles de brainstorming et des modèles de revue de conception, tous spécialement conçus pour les équipes de conception.

Pour une collaboration en temps réel, ClickUp dispose d'un système de un outil de Tableau blanc numérique qui permet aux équipes de faire du brainstorming, d'élaborer des stratégies et de mapper des idées de conception. Tableaux blancs ClickUp est comme un hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées de manière collaborative.

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Les équipes de conception du monde entier utilisent les Cartes mentales ClickUp fonctionnalité pour le brainstorming, la visualisation et l'organisation des idées, pour obtenir le schéma visuel ultime. Outils de cartes mentales permettent de faire la connexion entre un concept central et les tâches qui lui sont liées.

Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail avec des fonctionnalités pratiques comme les tableaux blancs, les cartes mentales, les automatisations et de nombreux modèles

En outre, ClickUp fournit des fonctions intégrées de outils de collaboration intégrés comme ClickUp Docs pour partager des maquettes sous forme de messages vidéo avec un lien qui joue directement dans le navigateur - aucun téléchargement n'est nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp complète le prototypage essentiel en incluant le forfait, la stratégie, le wireframing et la gestion de projet

Un environnement extrêmement collaboratif où plusieurs concepteurs travaillent en synchronisation

Le Tableau blanc ClickUp, qui inclut une fonction intuitive de glisser-déposer pour commencer avec des maquettes

Le spécialiste de ClickUp AI aide les concepteurs à générer des personas de conception, des composants, des parcours utilisateurs et des briefs créatifs

Les limites de ClickUp

ClickUp n'est pas dédié au prototypage, bien qu'il le complète

Il n'y a pas de wireframes interactifs pour construire des prototypes entièrement fonctionnels

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Adopter le parcours de conception de bout en bout

Les outils de prototypage jouent un rôle crucial dans le processus de conception, en permettant la transformation d'idées statiques en expériences vivantes. Alors que certains outils se concentrent uniquement sur le prototypage, d'autres étendent leurs capacités pour servir l'ensemble du parcours de conception, des wireframes au code réel.

Pour les projets à grande échelle avec plusieurs parties prenantes, le prototypage est un outil indispensable pour recueillir des commentaires, tester la convivialité et affiner la conception de manière itérative. Cependant, le prototypage n'est qu'une étape d'un processus de conception plus large.

Cet article va au-delà de la résolution d'une seule étape, en recherchant des outils qui ajoutent de la valeur au processus de création. ClickUp, avec sa suite complète de fonctionnalités, illustre cette approche.

Achevé le seul prototypage pour embrasser la gestion achevé du projet de conception débloquera de nouveaux niveaux d'efficacité et de créativité. 🎉