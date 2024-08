10 meilleurs logiciels de facturation des temps en 2024 (Critiques & ; Prix)

Le temps est une denrée précieuse, et chaque seconde compte lorsque vous facturez vos clients. C'est là qu'intervient le logiciel de facturation du temps !

Mon travail consiste à trouver un outil de facturation du temps qui vous convient et qui facilite le suivi des heures facturables, ce qui vous permet de rationaliser votre flux de travail et d'améliorer votre rentabilité. Que vous soyez gestionnaire de projet, gestionnaire de compte ou toute autre personne chargée de facturer les clients pour le temps passé au travail, prêtez attention à ces super-héros de la comptabilisation du temps. 🦸⏲️

Nous avons parcouru le marché pour trouver les 10 meilleures options de logiciels de facturation du temps pour améliorer l'efficacité et augmenter vos résultats.

Prêt à vous débarrasser des maux de tête liés à la facturation des clients ?

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de facturation du temps ?

Le choix d'un bon logiciel de gestion des temps et de facturation peut améliorer considérablement votre flux de travail. Commencez par réduire vos choix en recherchant des fonctionnalités qui correspondent à vos besoins.

Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher pour trouver le meilleur logiciel de suivi du temps pour vous et votre entreprise :

Modèles : Il ne s'agit pas seulement de suivre les heures - vous voulez un outil qui vous donne plus de temps gratuit. Vous voulez un outil qui vous permette d'avoir plus de temps libredes modèles de gestion du temps pour simplifier le processus de création des entrées de temps et des factures

La facturation du temps et la facturation vont de pair. Trouvez un outil qui facilite l'acceptation des paiements en ligne avec la possibilité de créer et d'envoyer des factures planification: Une planification efficace des employés est indispensable pour que votre entreprise puisse continuer à fonctionner comme il se doitéchéanciers des projets il faut donc rechercher un logiciel avec des options pour aider à gérer le temps de votre équipe

Les 10 meilleurs logiciels de facturation du temps à utiliser en 2024

Le marché regorge d'innovations en matière de logiciels de suivi du temps pour les petites entreprises . Ces outils peuvent révolutionner la façon dont vous suivez et gérez votre temps.

Que vous souhaitiez combiner votre application de suivi du temps avec l'application matrice de gestion du temps pour une approche plus dynamique ou si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur la façon dont votre équipe passe ses heures, nous avons ce qu'il vous faut.

Des outils d'analyse alimentés par l'IA à la simple fonction de pointage, ces outils possèdent les fonctionnalités dont vous avez besoin pour réussir.

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement avec le suivi du temps dans ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion du temps basé sur le cloud un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui fait tout.

Utiliser ClickUp Suivi du temps du projet pour suivre les heures de travail facturables, rationaliser la facturation des clients et améliorer le suivi des dépenses. Démarrez et arrêtez les chronomètres depuis n'importe quel appareil, ajoutez des notes à vos entrées de temps, saisissez manuellement les entrées de temps, créez des feuilles de temps personnalisées et synchronisez d'autres outils de suivi du temps avec ClickUp - les possibilités sont infinies. 💰🌻

Pour une budgétisation et une comptabilité de projet précises, planifiez les tâches facturables à l'aide de l'outil de suivi du temps de travail ClickUp pour les équipes de gestion du temps . Avec des rapports de temps personnalisables, des feuilles de temps simples, des jalons, des dates d'échéance et plus encore, nous facilitons l'enregistrement des heures, l'allocation des ressources et l'obtention d'informations précieuses sur les échéanciers des projets.

La vue Charge de travail vous permet de visualiser les tâches et la charge de travail des membres de l'équipe, offrant ainsi un aperçu rapide des éléments suivants l'allocation des ressources et les goulets d'étranglement potentiels afin de rationaliser la gestion de votre projet.

Nos fonctionnalités de gestion de projet comprennent des milliers d'Automatisations et de modèles préconstruits pour l'estimation des durées, l'amélioration de la productivité des employés, la définition de paramètres de facturation équitables, et bien plus encore.

Mon travail consiste à gérer le temps avec précision dans un environnement de travail collaboratif L'outil Modèle de Relevé de temps de ClickUp Services vous couvre. Il vous aidera à suivre les heures de service et le temps facturable sur plusieurs projets.

Les tableaux de bord ClickUp sont intuitifs, personnalisables et conçus pour une gestion de projet et une facturation efficaces l'optimisation des processus . Nous avons également des logiciels de compte, des rapports en temps réel, des analyses avancées et tout ce dont votre entreprise a besoin pour prospérer.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une bibliothèque de plus de 1 000 modèles pour le suivi du temps des employés, la gestion de projet et la comptabilité vous fait gagner du temps

Les fonctionnalités de suivi du temps et de facturation vous permettent d'être payé comme vous le méritez pour vos services professionnels

Le Relevé du temps de ClickUp vous permet de suivre chaque minute de travail afin que vous puissiez voir comment chaque membre de l'équipe a passé sa journée et traiter les approbations de feuilles de temps plus rapidement

Les intégrations avec plus de 1 000 outils - y compris HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest et Zapier - vous permettent de connecter ClickUp au reste de votre pile technologique

La compatibilité multiplateforme avec les applications mobiles pour Android et iOS, les applications bureau pour Mac, Windows et Linux, et les extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge signifie que vous pouvez suivre le temps depuis n'importe quel appareil

Limites de ClickUp

Selon les avis, certains utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage avec les nombreuses fonctionnalités de ClickUp (mais cela est résolu avec des tutoriels gratuits et des FAQ)

Il n'y a pas de fonctionnalités de geofencing en temps réel pour les équipes de terrain

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Toggl Track

via Activer/désactiver le suivi Toggl Track est une application de suivi du temps conçue pour les équipes de toutes tailles avec des fonctionnalités de synchronisation multi-appareils. Créez des rapports prêts pour les clients, exportez des cartes de temps et obtenez des rapports que vous pouvez partager par e-mail ou des liens Web conviviaux pour une meilleure transparence.

Utilisez la structure de données à plusieurs niveaux de Toggl pour organiser le suivi du temps de votre équipe afin que vos rapports soient toujours prêts pour le client.

Toggl Tracer les meilleures fonctionnalités

Modèles de journaux quotidiens des modèles de gestion de projet et d'autres modèles préétablis permettent à votre équipe de gagner du temps

Les diagrammes de suivi du temps et les fonctionnalités de prévision facilitent l'estimation des dates d'achèvement des projets sur la base des données actuelles

Personnalisabledes projets et des tâches facilitent l'organisation du travail et le suivi de la progression des projets

Les outils d'analyse et les aperçus de productivité vous permettent d'identifier en un coup d'œil les domaines potentiels d'amélioration

Toggl Tracer les limites

Il n'y a pas de fonctionnalités de facturation ou de compte

Le forfait gratuit ne permet que des fonctionnalités basiques de suivi du temps tout en limitant le nombre de clients et de projets que vous pouvez gérer

Toggl Track tarification

Free

Débutant: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Premium: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Toggl Tracer les évaluations et les critiques

G2: 4.6/5 (1,500+ reviews)

4.6/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,200+ reviews)

3. Clockify

via Horlogerie Clockify est un logiciel de facturation du temps conçu pour des équipes et des projets multiples. Utilisez-le pour améliorer la gestion des ressources, suivre le temps facturable et mettre en œuvre des solutions efficaces techniques de gestion du temps pour les membres de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Les fonctionnalités de compte et de facturation automatique réduisent le temps que vous consacrez aux petites choses et améliorent vos résultats

Il comprend des intégrations avec plus de 80 outils et applications, comme Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail et Wrike

Les fonctionnalités de suivi des employés permettent aux managers d'examiner les captures d'écran, les sites Web visités et l'utilisation des applications pour comprendre comment les membres de l'équipe passent leur temps

Des fonctionnalités de rapports et d'analyse détaillés aident les membres de l'équipe et les managers de projet à passer en revue l'activité hebdomadaire et à améliorer la productivité

Limites de Clockify

Les commentaires de certains utilisateurs indiquent qu'il est difficile de modifier les Relevés de temps si un employé fait une erreur lors de l'enregistrement manuel des heures

Le forfait gratuit ne fournit pas de fonctionnalités avancées pour le suivi du temps, la facturation des clients, le suivi GPS et la planification des employés

Clockify prix

Basic: 3,99 $/mois par utilisateur

3,99 $/mois par utilisateur Standard: 5,49 $/mois par utilisateur

5,49 $/mois par utilisateur Pro : $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Enterprise: $11.99/mois par utilisateur

Clockify évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (150+ reviews)

4.5/5 (150+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,700+ reviews)

4. HoneyBook

via Livre de miel HoneyBook est un logiciel de gestion des clients tout-en-un doté de fonctionnalités telles que la facturation, la gestion de projet et le suivi du temps. Vous pouvez également l'utiliser pour gérer les dépenses, automatiser les entrées de temps, améliorer la gestion des tâches et générer des rapports détaillés, ce qui peut contribuer à améliorer vos résultats. 📈

Les meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Les fonctionnalités d'automatisation vous permettent de mettre la prise de rendez-vous, la facturation et les e-mails de suivi en pilote automatique

Les modèles et les formulaires préétablis facilitent la création de feuilles de temps précises, la communication avec les clients et l'amélioration de la productivité des employés

Les fonctionnalités de rapports offrent des évaluations qui vous aideront à analyser les taux horaires, à comprendre la satisfaction des clients et à améliorer les performances de l'entreprise

L'application s'intègre à des outils populaires tels que Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly et Zoom

Limites de HoneyBook

Les utilisateurs ne peuvent pas traiter les paiements via des comptes personnels avec PayPal, Venmo, Stripe, etc.

Certains avis font état d'un besoin de personnalisation des factures afin qu'ils puissent ajouter des frais de carte de crédit pour une facturation précise des clients

HoneyBook Tarification

Starter: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Essentiel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Premium: $79/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de HoneyBook

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (500+ commentaires)

5. Comptabilité Wave

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Wave-Accounting.jpg Logiciel de facturation du temps : Tableau de bord de Wave Accounting /$$$img/

via Comptabilité des vagues Wave Accounting est un outil basé sur le cloud conçu pour la gestion financière des petites entreprises. Ses fonctionnalités de suivi du temps vous aident à déterminer les heures de travail estimées et à garantir l'exactitude des rapports de temps. Cet outil permet également de réduire les l'entrée de données nécessaires au traitement des paiements, à la paie, à la facturation et à la comptabilité, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Les meilleures fonctionnalités de Wave Accounting

Mon travail a la capacité de travailler avec et d'accepter plusieurs devises pour des entreprises internationales en douceur

Après avoir saisi manuellement les heures des employés dans les Relevés de temps, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de génération automatique de la paie mensuelle

Les fonctionnalités de facturation robustes ont des modèles personnalisables et un suivi précis des paiements

Wave s'intègre avec des processeurs de paiement tels que PayPal et Stripe pour faciliter l'acceptation des paiements en ligne des clients

Limites de Wave Accounting

L'accès à toutes les fonctionnalités nécessite de payer plusieurs frais et de s'inscrire à plusieurs forfaits différents

Certains rapports d'utilisateurs font état d'un temps de réponse lent de l'assistance client

Wave Accounting prix

Facturation : Gratuit

Gratuit Comptabilité: Gratuit

Gratuit Paiements: 1%-3.4% de frais par transaction

1%-3.4% de frais par transaction Reçus mobiles: 8$/mois

8$/mois **Paie : 40 $/mois

**Conseillers : 149 $/mois

Évaluations et critiques de Wave Accounting

G2: 4.4/5 (250+ commentaires)

4.4/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,400+ reviews)

6. TimeCamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image3-2-1400x836.png Fonctionnalité Relevé de temps dans TimeCamp /$$$img/

via TimeCamp TimeCamp est un logiciel de facturation du temps basé sur le cloud qui aide à surveiller et à optimiser vos journées de travail pour améliorer la productivité et le compte. Des fonctionnalités robustes telles que la gestion des présences, des taux de facturation flexibles, la budgétisation et des rapports de temps complets le rendent utile pour les équipes sur site et de travail à domicile.

TimeCamp meilleures fonctionnalités

L'application assure le suivi des heures facturables au sein des équipes et automatise la facturation pour garantir l'exactitude et la conformité

La fonctionnalité de kiosque permet une fonction de pointage simple pour les travailleurs sur site et sur le terrain

Les fonctionnalités du forfait Free incluent un nombre illimité d'utilisateurs, de projets et de tâches, ce qui est idéal pour les petites entreprises et les entrepreneurs

Il s'intègre à des outils Business populaires tels que Gmail, Asana et ClickUp (c'est nous !)

TimeCamp limites

Le forfait gratuit n'a pas accès aux fonctionnalités avancées et peut ne pas être utile à tous les gestionnaires de projet

Selon les commentaires, l'interface de l'application pourrait bénéficier d'une mise à jour pour corriger les fonctionnalités maladroites et réduire la courbe d'apprentissage

TimeCamp prix

Free

Starter: 3,99 $/mois par utilisateur

3,99 $/mois par utilisateur Basic : 6,99$/mois par utilisateur

: 6,99$/mois par utilisateur Pro : 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

ClockShark évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

7. ClockShark

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClockShark.jpg Affichage mobile de ClockShark /$$$img/

via ClockShark ClockShark est un logiciel de facturation du temps qui cible la main-d'œuvre mobile et les employés à distance. Il dispose de fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps par GPS, les demandes de congés et la fonctionnalité de pointage des appareils mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de ClockShark

Le suivi du temps pour des projets spécifiques permet de maintenir la facturation des clients et la planification des équipes à un niveau précis pour les grandes équipes

Les intégrations avec les plateformes de paie populaires telles que QuickBooks et Xero simplifient la comptabilité et la tenue des comptes

Les rappels de pointage et les fonctionnalités de géofencing aident les employés à tenir des relevés de temps précis

Les membres de l'équipe peuvent utiliser la pointeuse sur leurs appareils mobiles ou partager un kiosque sur tablette

Les limites de ClockShark

Les utilisateurs signalent des difficultés à personnaliser les taux horaires pour les différentes tâches et projets, ce qui entraîne des retards de facturation

Les employés peuvent désactiver le suivi GPS, ce qui, selon certains utilisateurs, entraîne un suivi inexact du temps

ClockShark Tarification

Standard : 20$/mois de frais de base plus 8$/mois par utilisateur

: 20$/mois de frais de base plus 8$/mois par utilisateur Pro : 40 $/mois de frais de base plus 10 $/mois par utilisateur

ClockShark évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (300+ reviews)

4.6/5 (300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

8. TrackingTime

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image5-1400x835.png Afficher les relevés de temps dans l'application TrackingTime /$$$img/

via Temps de suivi TrackingTime est un logiciel de facturation du temps qui aide à la gestion de projet, à la productivité et à la budgétisation. Il est conçu pour les freelances et les gestionnaires de projet qui ont besoin de forfaiter et de suivre le travail, d'identifier les conflits et de fournir des données précises sur la présence des employés et les heures facturables/non facturables.

TrackingTime meilleures fonctionnalités

L'appli vous permet de créer plusieurs tâches, de suivre le temps passé sur chaque tâche, de paramétrer des estimations de durée et de générer des rapports détaillés pour analyser les performances

La durée enregistrée vous permet de surveiller et d'enregistrer les heures de travail pour une facturation précise des clients et une meilleure transparence

Paramètres personnalisables, taux facturables et aide pour les rappelsgagner du temps et à garder tout le monde sur le suivi

Les intégrations avec des outils tels que Trello, Asana et Slack facilitent la maîtrise de votre emploi du temps et la gestion de votre charge de travail

Les limites de TrackingTime

Certains rapports font état d'une courbe d'apprentissage abrupte qui peut rendre difficile la prise en main de la plateforme par les nouveaux utilisateurs

Selon certains avis, l'application mobile peut avoir des problèmes avec des temps de chargement lents, des crashs et des bugs

TrackingTime prix

Free

Pro : 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

TrackingTime évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (70+ reviews)

4.4/5 (70+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

9. RescueTime

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\_lim.taille\_1050x.png Tableau de bord de RescueTime /$$img/

via Temps de sauvetage RescueTime est un outil de productivité et de suivi du temps adapté aux freelances et aux professionnels individuels. Il suit la durée des tâches et le temps passé sur des sites web et des applications spécifiques, en générant des rapports complets pour un aperçu en un coup d'œil de la façon dont vous passez votre temps.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

L'appli vous permet de restreindre l'accès aux sites web et applications distrayants pour améliorer la concentration lorsque vous êtes au travail 🙌 ✨

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de définition d'objectifs et de rapports de temps pour voir comment utiliser votre temps plus efficacement

Des journaux de durée enregistrés détaillés facilitent la facturation transparente des clients et une facturation précise

Les intégrations avec des outils tels que Slack et Google Agenda permettent d'organiser votre flux de travail et d'améliorer la collaboration

Limites de RescueTime

Il manque certaines fonctionnalités avancées disponibles avec d'autres logiciels de facturation du temps faits pour les entreprises et les agences

Selon les avis, l'application présente une interface obsolète dans laquelle il est parfois difficile de naviguer

RescueTime Tarification

RescueTime Lite: Free

Free RescueTime: $6.50+/mois

RescueTime évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (90+ reviews)

4.1/5 (90+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

10. ClickTime

via Temps de clic ClickTime est un logiciel de facturation du temps basé sur le cloud avec des fonctionnalités de gestion des dépenses et de budgétisation pour une meilleure gestion de projet. Utilisez-le pour suivre efficacement le temps de votre équipe, surveiller les dépenses du projet, générer des factures précises et facturer les clients.

Les meilleures fonctionnalités de ClickTime

L'horloge vous permet de suivre le temps passé sur des tâches et des projets spécifiques afin d'améliorer la gestion des ressources et de s'assurer que les projets sont achevés à temps, à chaque fois

Les fonctionnalités de prévision de la rentabilité et de rapports détaillés vous aident à prendre des décisions éclairées et à améliorer les résultats de votre entreprise

La fonction de gestion des dépenses permet aux employés de soumettre leurs dépenses et leurs reçus pour approbation et remboursement

Les intégrations avec des plateformes telles que Salesforce, Sage, Slack et Dropbox vous permettent de gagner du temps et d'unifier vos effectifs

Limites de ClickTime

L'application mobile manque de certaines fonctionnalités avancées disponibles sur l'application de bureau

Certains rapports d'utilisateurs font état de la nécessité d'une mise à jour de l'interface de l'application avec des fonctions plus conviviales

ClickTime prix

Débutant: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Teams: 13$/mois par utilisateur

13$/mois par utilisateur Premier: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickTime évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (700+ commentaires)

4.6/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

Maximisez vos Heures facturables

Avec la puissance de ces outils à portée de main, vous serez en mesure de rationaliser vos processus de suivi du temps et d'ouvrir la voie à une prise de décision éclairée, à une planification stratégique et à une entreprise plus rentable. 🌈💸

Dites bonjour à la réussite retrouvée et à plus de temps gratuit. Inscrivez-vous à ClickUp -c'est gratuit !