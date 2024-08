Airtable vs. Asana : Le choc des titans de la gestion de projet

Planifier des projets du début à la fin, jongler avec les tâches, maintenir l'unité de l'équipe, gérer le temps et le budget, résoudre les problèmes à la volée, organiser des réunions, suivre les progrès, s'assurer de la satisfaction des parties prenantes - cela semble beaucoup, n'est-ce pas ? Croyez-le ou non, ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses casquettes que portent les chefs de projet !

Heureusement, il existe des solutions qui permettent de rationaliser ou de prendre complètement en charge ces responsabilités : les outils de gestion de projet. Les deux options qui se démarquent le plus sont Airtable et Asana.

Bien qu'Asana et Airtable soient tous deux conçus pour faciliter la gestion des projets, ils ne sont pas toujours faciles à utiliser la gestion des tâches et des projets ils ont leurs propres forces et faiblesses.

Dans cet article, nous allons zoomer sur le dilemme Airtable vs Asana, discuter des caractéristiques des outils et vous aider à trouver la solution parfaite pour supercharger votre productivité ! 💪

Qu'est-ce qu'Airtable ?

Via : Airtable Airtable est une plateforme de création, de gestion et de partage de bases de données relationnelles. C'est un hybride feuille de calcul-base de données qui vous permet de centraliser et de connecter des données, de créer des flux de travail personnalisés et de collaborer de manière transparente avec votre équipe.

Lorsque vous entendez "feuille de calcul", vous pensez probablement à Excel. Pourquoi apprendre une autre plateforme à partir de zéro quand vous pouvez utiliser le bon vieux Excel pour vos besoins de gestion de projet ? Parce qu'Airtable est bien plus qu'une feuille de calcul !

Il offre des options de gestion de projet avancées comme des vues de projets multiples, des automatisations, des fonctions de rapport et la création d'applications sans code. C'est une solution unique qui peut optimiser vos flux de travail et éliminez les obstacles à la réalisation de projets de qualité grâce à des solutions efficaces de gestion des tâches.

Caractéristiques d'Airtable

Voyons les principales caractéristiques qui font d'Airtable un logiciel de gestion des tâches et des projets exceptionnel.

1. Construction d'applications

Via Airtable

Avec Airtable, vous pouvez créer des applications personnalisées basées sur vos données sans aucune connaissance en codage ! 🧑‍💻

Grâce aux applications personnalisées, vous pouvez réimaginer vos flux de travail et vous assurer que chaque membre de l'équipe travaille dans un environnement qui correspond à ses préférences.

Airtable offre une option appelée Interface Designer, qui vous permet de personnaliser l'interface de vos applications. Cette fonctionnalité est facile à utiliser et se caractérise par une conception de type "glisser-déposer". Ajustez les niveaux de permission pour vous assurer que les bons membres de l'équipe peuvent accéder à des applications et interfaces spécifiques.

2. Données connectées

via Airtable

Airtable vous permet de créer une source unique de vérité pour votre organisation, ce qui en fait une plateforme de base de données relationnelle de premier ordre. Apportez des données critiques dans Airtable et utilisez-les comme base de votre travail.

Chaque fois que vous mettez à jour les données, elles sont automatiquement synchronisées en temps réel, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la confusion ou de la mauvaise communication entre les membres de l'équipe.

Mais attendez, ce n'est pas tout ! Airtable peut "adopter" des données provenant d'autres applications comme Jira box et Salesforce, ce qui vous permet de conserver tous les flux de travail ensemble et de les mettre à jour facilement.

3. Automations

Via Airtable

Oubliez les tâches répétitives qui vous volent votre temps précieux. Avec Airtable, vous pouvez créer des automatisations en utilisant la logique de déclenchement et d'action, augmentant ainsi votre productivité et redirigeant votre attention vers des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Les automatismes d'Airtable peuvent être aussi simples ou complexes que vous le souhaitez. Vous pouvez créer des notifications uniques ou des flux de travail à séquences multiples, en fonction de vos besoins de gestion de projet, ou assigner des tâches à des membres individuels de l'équipe, même pour les projets les plus complexes.

La définition des déclencheurs et des actions ne nécessite que quelques clics, et le processus ne nécessite aucun code. Si vous avez des compétences en Javascript, vous pouvez mettre vos connaissances à profit et étendre les fonctionnalités avancées de vos automatismes en étendant la logique pour déverrouiller les données de votre projet. 🥰

Comme Airtable s'intègre à des apps comme Slack, Facebook et Google Workspace, vous pouvez les ajouter à vos automatisations et rationaliser encore plus vos flux de travail.

Prix d'Airtable

Gratuit (pour les individus ou les très petites équipes)

(pour les individus ou les très petites équipes) Équipe : 20$/mois par siège

: 20$/mois par siège Entreprise : 45$/mois par siège

: 45$/mois par siège Échelle de l'entreprise : Contacter pour les prix

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce qu'Asana ?

Via : Asana Asana est un logiciel de gestion de projets de travail bien connu qui vous permet de gérer des tâches et des projets tout en faisant en sorte que vos équipes transversales fonctionnent comme une machine bien huilée. ⚙️

La plateforme vous permet de de fixer des buts et des objectifs et d'en assurer le suivi pour chaque projet, supprimer les silos pour encourager une collaboration transparente, repérer les domaines à améliorer et regrouper tous les aspects de vos projets dans un environnement intuitif et fonctionnel.

Utilisez ses principales fonctionnalités pour automatiser les flux de travail, gérer les ressources, activer des tableaux de bord pour des fonctions de reporting étendues et suivre le temps, le tout sous un seul et même toit.

Mieux encore, bien qu'il soit rempli d'options avancées, Asana est étonnamment facile à adopter, même pour ceux qui n'ont jamais utilisé de plateforme de gestion de projets ou de tâches auparavant.

Fonctionnalités d'Asana

Dans la bataille entre Airtable et Asana, cet outil se démarque des autres plateformes grâce à certaines de ces fonctionnalités clés de gestion de projet :

1. Champs personnalisés

Champs personnalisés dans Asana (via Asana)

Les chefs de projet gèrent souvent un grand nombre de tâches, et il ne suffit pas de les énumérer pour assurer un suivi efficace. Asana vous permet d'atténuer ce problème à l'aide de champs personnalisés qui vous permettent de fournir plus d'informations sur vos tâches.

En termes simples, les champs personnalisés décrivent votre tâche de manière plus détaillée, facilitent l'organisation et le filtrage, et vous aident à garder le contrôle sur les charges de travail et les échéances. Asana propose deux types de champs personnalisés : local (spécifique à un projet) ou global (ajouté à votre bibliothèque, il peut être réutilisé au sein de votre organisation).

Utilisez les champs personnalisés dans Asana pour déterminer l'étape, la priorité, l'équipe, le budget ou le public d'une tâche, et gardez votre travail organisé et facile à suivre.

2. Modèles

Asana propose 80+ modèles de gestion de projet pour standardiser votre stratégies opérationnelles les modèles sont conçus pour permettre à l'équipe d'être informée des derniers changements et d'assurer la cohérence de l'ensemble. Les modèles comportent des sections prédéfinies, mais vous pouvez toujours les personnaliser pour les adapter aux besoins de votre organisation.

Outre les modèles de la bibliothèque, vous pouvez créer les vôtres en quelques clics ! C'est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent créer des flux de travail personnalisés et les réutiliser pour de futurs projets. Vous pouvez également transformer des projets et des tâches entières en modèles uniques. ✨

3. Objectifs

Via Asana

Chaque organisation a un objectif global, et chaque équipe et projet au sein de l'organisation tourne autour de cet objectif. Asana vous donne les moyens de relier les objectifs de votre organisation aux tâches quotidiennes et de suivre leur interaction au fil du temps.

Ainsi, vous pouvez rester assuré que votre équipe va dans la bonne direction à tout moment, sur un nombre illimité de projets. 🧭

Utilisez Asana Goals pour définir des objectifs pour vous-même, votre équipe et l'ensemble de l'organisation, les connecter à vos projets, suivre plusieurs niveaux et vous assurer que votre travail est parfaitement aligné.

Le fait de définir vos objectifs vous aide à établir des priorités et à faire en sorte que votre équipe soit sur la même longueur d'onde. Dès que vous progressez, Asana Goals se met automatiquement à jour, vous donnant un aperçu détaillé de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

Utilisez ces fonctionnalités clés de gestion de projet pour fixer des objectifs, définir votre équipe, établir des calendriers et voir la situation dans son ensemble et les détails avec la même clarté.

Prix d'Asana

Base : $0

: $0 Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

: 24,99 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Airtable vs. Asana : Comparaison des fonctionnalités

Airtable et Asana disposent tous deux d'armes impressionnantes en matière de gestion de projets et de tâches dans leur arsenal. Mais la question est de savoir comment ces deux outils se positionnent l'un par rapport à l'autre ? Nous vous invitons à une confrontation en trois rounds entre Asana et Airtable, au cours de laquelle nous verrons comment les deux outils se comportent sur des aspects essentiels : les vues de projet, les intégrations et les rapports.

1. Vues de projet

Les vues de projet multiples vous permettent de voir vos données et vos tâches sous différents angles et de repérer les domaines à améliorer. En outre, elles offrent une certaine flexibilité et permettent aux membres de l'équipe de personnaliser leur environnement de travail.

Airtable et Asana excellent tous deux dans ce domaine. Airtable propose huit vues (Liste, Chronologie, Gantt, Kanban, Calendrier, Formulaire, Grille et Galerie). Vous pouvez passer de l'une à l'autre, les dupliquer, les télécharger sous forme de fichiers CSV et personnaliser les autorisations des utilisateurs.

Asana comporte cinq vues : Liste, Chronologie, Kanban, Calendrier et Gantt. Il est facile d'y travailler et de passer d'une vue à l'autre en un seul clic.

Compte tenu du nombre de vues disponibles, Airtable remporte la victoire dans cette manche.

2. Intégrations

Les intégrations avec d'autres applications vous donnent plus de pouvoir et réduisent le besoin de passer d'une plateforme à l'autre pour accomplir des tâches.

Airtable et Asana proposent de nombreuses intégrations avec d'autres outils de gestion des tâches, de suivi du temps, d'organisation et de collaboration, ce qui vous permet de centraliser votre travail et de vous concentrer sur les tâches les plus importantes rationaliser les flux de travail .

Asana propose plus de 200 intégrations natives avec des applications telles que Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva et HubSpot. Outre les intégrations, vous pouvez profiter des AsanaAPI pour créer des apps personnalisées et faire grimper en flèche la productivité et l'efficacité. 😎

La liste d'intégration native d'Airtable est beaucoup plus courte - elle compte moins de 40 options. Heureusement, l'outil dispose également d'une API pour créer des intégrations personnalisées.

À en juger par le nombre d'intégrations natives, Asana est le grand gagnant dans cette catégorie. Mais si vous n'avez pas peur de devoir passer par une API, les deux outils offrent de nombreuses possibilités d'extension de leurs fonctionnalités.

3. Options de reporting

Le reporting est un aspect crucial de la gestion de projet : vous devez être en mesure de suivre les progrès, de prendre des décisions éclairées, d'informer les parties prenantes et de gérer les risques en toute simplicité.

Asana et Airtable proposent des fonctionnalités de reporting impressionnantes. Vous n'aurez plus à vous demander si une tâche ou un projet va dans la bonne direction.

Asana dispose de tableaux de bord de reporting de premier ordre. Créez-les en quelques clics et visualisez vos données pour découvrir les problèmes potentiels et mesurer la réussite de votre équipe. Vous pouvez utiliser les modèles de rapports d'Asana ou créer vos propres diagrammes et graphiques pour représenter les informations. 📊

Airtable n'est pas en reste en matière d'options de reporting. Il vous permet également d'organiser vos données et de créer des tableaux de bord personnalisables pour suivre les progrès. Airtable va encore plus loin : si vous connaissez le code, vous pouvez créer votre propre système de reporting à l'aide du SDK pour développer des API spécialisées.

Cette manche de la bataille Asana vs. Airtable est un match nul. Si vous êtes à la recherche d'options de reporting plus avancées, vous pouvez pencher pour Airtable.

Airtable vs. Asana sur Reddit

Qu'est-ce que les utilisateurs de Reddit ont à dire sur le match Airtable vs. Asana ? Voyons ce qu'il en est !

Un utilisateur a mentionné que

il aime Asana mais ses coéquipiers ont souvent du mal à l'utiliser

en termes de communication et d'organisation :

_" J'aime Asana, mais les personnes avec lesquelles je travaille ont parfois du mal. Ils veulent qu'il ressemble davantage à une liste de choses à faire qu'à une vue d'ensemble du cycle complet du projet et à une carte de ce que chacun fait. Ils s'opposent à la façon dont Asana dissimule les sous-tâches et veulent que tout soit regroupé à un seul niveau de profondeur, ce qui n'est pas la façon dont l'outil est conçu. Ils ont du mal à utiliser Asana pour communiquer et transférer des fichiers. J'ai des difficultés lorsque les membres de l'équipe attendent de moi que je saisisse du contenu (sous-tâches et attribution) qu'ils sont capables de faire eux-mêmes et qu'ils devraient faire eux-mêmes pour que je puisse rester au courant de la situation de chacun dans le projet

Un autre utilisateur de Reddit pense que Airtable est génial, mais il a des limites de sécurité en raison de sa prise en charge de l'accès multi-utilisateurs :

_"Permettez-moi d'ajouter que, pour apprécier pleinement la brillance d'Airtable, vous devez soit (a) vivre avec ses nombreuses limitations, soit (b) obtenir de l'aide pour surmonter ces limitations. Beaucoup de ces limitations ont à voir avec le support d'Airtable pour l'accès multi-utilisateurs

la première limitation importante est celle que je considère comme une rupture de contrat : Si vous êtes le créateur d'une application Airtable et que vous la partagez avec d'autres utilisateurs, vous ne pouvez pas empêcher ces autres utilisateurs de la partager avec des personnes que vous ne connaissez pas et qui pourraient ne pas vouloir voir l'application. Je ne comprends toujours pas comment les gens peuvent s'accommoder de cette limitation lorsqu'ils créent des applications professionnelles. Je ne peux que conclure que la plupart des utilisateurs d'Airtable n'en sont pas conscients." Cet utilisateur de Reddit est passé d'Asana à ClickUp parce que l'outil est plus abordable et plus riche en fonctionnalités :

_"Au cours des derniers mois, j'ai transféré mon travail d'Asana à Clickup. J'aime le fait que Clickup en fasse beaucoup plus (surtout en matière d'automatisation) pour un prix plus raisonnable

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Asana et Airtable

Vous n'arrivez pas à vous décider entre Asana et Airtable parce que vous ne voulez pas faire de compromis ? Et si nous vous disions que vous n'avez pas à le faire ? Voici ClickUp, un fantastique outil de gestion des tâches et des projets qui peut révolutionner votre travail et ouvrir les portes d'une productivité sans précédent !

Cet outil d'Asana et de Alternative à Airtable a acquis une excellente réputation grâce à un ensemble de fonctionnalités soigneusement conçues pour faciliter la création, la gestion, le partage et le suivi des projets. Il prend en charge la collaboration d'équipe et une transparence maximale en veillant à ce que tout le monde soit au courant des derniers changements, quelle que soit leur importance.

Faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

De tableaux blancs numériques pour les sessions de brainstorming à Champs personnalisés et options de gestion des documents clickUp a tout ce dont les chefs de projet ont besoin pour exceller dans leur travail. 💯

Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Jetons un peu de lumière sur les fonctionnalités phares de ClickUp, et vous comprendrez rapidement pourquoi vous devez commencer à l'utiliser MAINTENANT !

1. Gestion de projet ClickUp

Logiciel de gestion de projet ClickUp : Un aperçu de son interface utilisateur

ClickUp offre toute une série d'options qui font de la navigation dans les eaux de la gestion de projet un jeu d'enfant ClickUp Gestion de projet . ⛵

Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez planifier, organiser et gérer des projets de toutes formes et de toutes tailles, maintenir l'alignement de votre équipe et suivre les progrès réalisés.

En termes de planification, vous pouvez utiliser ClickUp AI l'assistant d'écriture robuste de la plateforme, pour créer des des plans de projet , les calendriers et les mémoires. Cette fonction peut également s'avérer utile pour rédiger et résumer des documents, faire du brainstorming et créer des ordres du jour de réunions.

Utilisez ClickUp AI pour créer des modèles à travers différentes vues et spécifiques à votre équipe ou département

ClickUp offre 15+ vues qui vous permettent d'examiner votre projet sous tous les angles. Outre les classiques que sont les vues Liste et Kanban, la plateforme dispose d'une vue d'ensemble du projet Vue Chat (excellent pour la communication et la collaboration), une vue Doc (pour la création de wikis et de documents) et une vue Tableau blanc (parfaite pour le brainstorming).

Suivez l'avancement de vos projets grâce à des Tableaux de bord avec plus de 50 widgets , tirent parti de modèles de gestion de projet pour gagner du temps et normaliser les processus, et connecter ClickUp à plus de 1 000 outils pour une fonctionnalité maximale.

2. Vue du tableau ClickUp

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableau de ClickUp 3.0 pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

Le Vue du tableau ClickUp est l'endroit idéal pour accueillir toutes les données relatives à un projet. Il vous permet de stocker et d'organiser vos bases de données comme des feuilles de calcul, d'établir des relations entre les tâches et d'utiliser des options de formatage avancées.

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour fournir plus de détails sur vos tâches et les rendre plus faciles à filtrer et à organiser. Choisissez parmi les listes déroulantes, les cases à cocher, les dates, les fichiers, les formules et les champs monétaires pour formater vos données et garantir la cohérence de l'ensemble.

La vue Tableau ClickUp offre une fonctionnalité exceptionnelle car vous pouvez créer des liens uniques entre vos données. Par exemple, si vous vendez des fournitures de bureau, vous pouvez relier les clients à leurs commandes et créer une vue d'ensemble détaillée et centralisée.

Partagez votre tableau avec les parties prenantes, personnalisez les niveaux d'autorisation et exportez des informations afin de rationaliser votre travail et d'améliorer la qualité de vos données encourager la collaboration .

3. Tableaux Kanban ClickUp

Utilisez les tableaux Kanban de ClickUp pour afficher vos tâches sous forme de cartes et les déplacer par un simple glisser-déposer Tableaux Kanban vous donnent une meilleure visibilité de vos tâches et de leur avancement, vous permettant d'établir des priorités et de répartir équitablement les charges de travail. Tableaux Kanban ClickUp portent cette flexibilité à un niveau supérieur : vous pouvez choisir le critère de regroupement des tâches en quelques clics seulement.

À chaque mise à jour, il suffit de glisser-déposer une tâche dans la catégorie appropriée du tableau pour rationaliser vos flux de travail.

Avec ClickUp Kanban Boards, vous pouvez modifier plusieurs tâches à la fois. Il vous suffit de sélectionner les tâches souhaitées et la barre d'outils d'action en bloc apparaîtra en haut de l'écran. Modifiez les statuts, supprimez des tâches ou ajoutez des assignés directement dans votre tableau Kanban.

ClickUp vous donne une vue d'ensemble d'un nombre illimité de projets au sein d'un seul tableau Kanban, grâce à la vue Tout. Elle vous permet de voir plusieurs flux de travail simultanément, de comprendre où en sont vos projets et, si nécessaire, de mettre à jour votre plan de match en conséquence.

ClickUp : L'assistant de gestion de projet

ClickUp est une plateforme tout-en-un qui vous aide à vous concentrer sur l'essentiel et à éliminer le stress de l'équation du travail. Sa personnalisation, sa flexibilité, sa facilité d'utilisation et ses nombreuses options de planification, d'organisation et de gestion de projets la placent en tête de liste pour tous ceux qui recherchent une plateforme de gestion de projets outil de gestion de projet de premier ordre . S'inscrire au plan gratuit de ClickUp aujourd'hui, essayez ses fonctionnalités et voyez pourquoi il peut être une réponse parfaite à l'impasse Asana vs. Airtable. 😜