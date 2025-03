Les 10 meilleures alternatives à Google Disc pour améliorer la communication au sein de l'équipe

Vous avez probablement entendu un million de fois le mantra "la communication est la clé", mais avec l'essor des lieux de travail à distance, cette phrase est devenue encore plus pertinente. ☎️

Les équipes à distance dépendent fortement d'une communication sans friction pour combler le fossé physique et permettre le travail d'équipe. Heureusement, la communication en ligne applications de collaboration et outils de messagerie d'entreprise ont permis aux équipes de rester connectées et de suivre les mises à jour importantes, indépendamment de leur emplacement physique et du fuseau horaire.

Depuis qu'il a remplacé Hangouts en 2020, Google Chat s'est avéré être un outil de messagerie efficace outil de communication -en particulier pour les utilisateurs de Google Workspace, en raison de son intégration transparente avec les applications de Workspace.

Bien qu'il constitue un moyen sûr et facile de collaborer et de partager des fichiers au sein de l'écosystème de Google, Google Chat n'est certainement pas la meilleure option qui soit. Au mieux, il s'agit d'un outil décent ; d'autres outils sont tout aussi performants, voire plus.

Dans cet article, nous allons explorer le top 10 Google Chat alternatives, en décomposant leurs caractéristiques principales et en soulignant quelques défauts pour vous aider à choisir votre prochain outil de collaboration d'équipe.

Qu'est-ce que Google Chat ?

Via : Chat Google Apprécié par de nombreux utilisateurs de Google Workspace, Google Chat est un outil puissant qui permet à votre équipe de collaborer efficacement et de rester au fait des tâches partagées.

La communication s'articule autour de messages individuelles ou de canaux tels que les Espaces et les conversations de groupe.

Dans l'ensemble, l'interface est simple et intuitive, ce qui facilite la navigation et l'utilisation. Dans les Espaces, la communication est organisée en fils de discussion afin que les utilisateurs puissent suivre facilement et répondre à des messages spécifiques.

Le principal atout de Google Chat est qu'il s'intègre parfaitement au réseau d'applications existantes de Google. Vous pouvez organiser des réunions virtuelles sur Meet, partager facilement des fichiers Drive ou ajouter des tâches et des événements directement dans Google Agenda.

De plus, il comprend une fonction de recherche très optimisée. Que vous cherchiez des informations importantes dans l'historique de vos chats ou des documents dans une mer de texte, vous pouvez utiliser des filtres pour les faire remonter jusqu'à vous !

Récemment, Google a mis en place des fonctionnalités d'IA dans ses applications, et Chat ne fait pas exception. Vous pouvez profiter des capacités d'assistance de Duet AI pour vous aider à rester dans la boucle et à obtenir des informations utiles à partir des conversations dans votre espace de travail Chat. 🤖

Si l'on considère que Google Chat dispose d'un nombre limité d'intégrations tierces et passe à côté de certaines fonctionnalités avancées en raison de sa conception trop simpliste, il laisse beaucoup à désirer. Par conséquent, vous pourriez vouloir explorer des outils de communication d'équipe plus complets.

Voici quelques qualités essentielles à prendre en compte lors de la recherche d'une alternative à Google Chat :

Facilité d'utilisation: Il doit être facilement accessible à tous les membres de votre équipe, avec des fonctionnalités intuitives et faciles à naviguer Sécurité: L'outil doit donner la priorité à la sécurité et protéger contre les violations de données Intégrations: L'outil alternatif doit disposer d'une large gamme d'intégrations disponibles pour améliorer le flux de travail et la productivité de votre équipe Automatisation: L'outil doit vous permettre de créer des flux de travail personnalisés qui rationalisent les tâches et font gagner du temps Personnalisation: Fonctionnalités personnalisables pour s'adapter aux besoins spécifiques de communication de l'équipe

10 Meilleures alternatives à Google Hangouts à essayer en 2024

En gardant les facteurs ci-dessus à l'esprit, plongeons dans le top 10 Google Chat alternatives que vous pouvez utiliser pour améliorer la collaboration et la communication au sein de l'équipe.

1. Cliquez sur l'icône

La vue du chat stocke tous vos commentaires dans ClickUp afin de retrouver rapidement une conversation

ClickUp est un outil de productivité et de collaboration d'équipe plateforme qui offre un large éventail de fonctionnalités pour la gestion de projets et la communication au sein d'une équipe. Il permet de visualiser les tâches partagées et de les gérer efficacement jusqu'à leur achèvement. Vue du chat de ClickUp est le canal de communication central de la plateforme. Vous pouvez y entamer des conversations, partager des fichiers et des ressources, et attribuer des commentaires. Avec la vue Option de mention cette option permet de mentionner des membres spécifiques de l'équipe dans les conversations, afin qu'ils soient informés des mises à jour et des changements au fur et à mesure.

Vous avez besoin d'un moyen simple pour montrer aux membres de votre équipe de quoi vous parlez exactement ? Clip ClickUp est la solution idéale. Il s'agit de la fonction d'enregistrement d'écran de la plateforme, qui vous permet d'enregistrer et de partager votre espace de travail avec les membres de votre équipe afin qu'ils puissent suivre et résoudre facilement les problèmes. Commentaires dans ClickUp sont l'un des moyens les plus efficaces de communiquer en temps réel et de fournir un retour d'information sur le travail effectué. Attribuez des commentaires aux membres de l'équipe au lieu de créer de nouvelles tâches. De cette façon, vous pouvez réduire le temps de communication et créer des points d'action plus petits au sein de tâches plus importantes. 📝

Formatez et collaborez facilement sur Docs avec l'équipe sans chevauchement dans ClickUp ClickUp Docs est un autre outil de collaboration efficace, idéal pour créer, modifier et partager des documents avec votre équipe. Qu'il s'agisse de trouver des idées pour un projet ou de créer des notes de réunion, cette fonctionnalité vous permet de coopérer avec les membres de votre équipe pour gagner du temps et éliminer les allers-retours inutiles. 📃

Vous pouvez tirer parti ClickUp AI directement dans Docs pour résumer les mises à jour de tâches et les notes de réunion, générer des actions et modifier votre contenu.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Canal de communication centralisé permettant d'entamer des conversations, de partager des fichiers et d'assigner des commentaires en tant que tâches

Fonctionnalité de commentaire pour une collaboration asynchrone

Option d'enregistrement d'écran pour partager votre espace de travail avec l'équipe

Espace de travail hautement personnalisable avec des fonctionnalités telles que Champs personnalisés des statuts de tâches et la gestion du flux de travail

Centre documentaire collaboratif alimenté par l'IA pour partager des idées en temps réel

Plus de 1 000 intégrations avec des applications de travail populaires

Plateforme sécurisée

Limites de ClickUp

Il peut être difficile de s'y retrouver dans les nombreuses fonctionnalités de la plateforme

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités que la version web

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Entreprise : 12 $ par mois par utilisateur

: 12 $ par mois par utilisateur Entreprise : Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs ClickUp AI : Disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par espace de travail

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ commentaires)

2. Slack

Via : Slack Slack est un excellente alternative à Google Chat qui offre des fonctionnalités de messagerie et de partage de fichiers pour aider les équipes à collaborer plus efficacement. Outre les options de communication habituelles, l'outil offre des fonctionnalités avancées telles que les appels vidéo et audio et les tableaux collaboratifs.

Les canaux sont les espaces centraux pour les conversations d'équipe, avec des fils de discussion pour des messages spécifiques. Les messages individuels sont quant à eux organisés dans des chats directs. 📩

Avec l'option Huddles de Slack, vous pouvez sauter sur un appel facilement avec vos coéquipiers sans programmer une réunion de conférence. En vous permettant de partager des écrans, des réactions emoji, des fichiers, des liens et des documents, les Huddles offrent un excellent moyen de rester connecté avec votre équipe.

Slack propose également des filtres de recherche avancée : utilisez-les pour limiter vos résultats de recherche et trouver des messages ou des fichiers spécifiques en un clin d'œil ! 💨

Au sommet de tout, Slack vous permet d'intégrer à divers outils et services afin de centraliser votre travail et de minimiser le passage d'une application à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Messagerie et chats organisés avec des filtres de recherche

Large gamme d'intégrations

Collaboration vidéo en temps réel grâce à Huddles

Préférences de notification pour des canaux et des mots-clés spécifiques

Thèmes et émojis personnalisés pour l'espace de travail

Limites de Slack

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Le système de gestion des notifications n'est pas intuitif

Prix de Slack

**Gratuit

Pro: 7,25 $/mois par utilisateur

7,25 $/mois par utilisateur Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Grille d'entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (30,000+ reviews)

4.5/5 (30,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (20 000+ commentaires)

3. Discorde

Via : Discord Discord est une plateforme de communication unifiée qui permet aux utilisateurs de discuter par le biais de canaux textuels, vocaux et audio. Conçue à l'origine pour les joueurs, elle est devenue populaire dans diverses communautés en ligne. 🕹️

Les utilisateurs peuvent créer et rejoindre des serveurs privés ou publics construits autour de divers centres d'intérêt et groupes thématiques pour se connecter avec les membres de l'équipe. Il offre également des fonctions telles que le partage d'écran et de fichiers.

Discord dispose d'une large gamme d'intégrations qui étendent ses fonctionnalités. Vous pouvez le connecter à des bots pour automatiser des tâches et des flux de travail ou le relier à des plateformes de jeux et à des services de streaming populaires comme YouTube et Twitch.

Cependant, comme il n'est pas conçu ni entièrement optimisé pour la communication d'entreprise, certains utilisateurs ne sont pas satisfaits Alternatives à Discord peuvent être mieux adaptées à cet objectif particulier.

Les meilleures caractéristiques de Discord

Communication en temps réel par appels vocaux et vidéo

Partage d'écran et de fichiers

Notifications personnalisables

Prise en charge de l'automatisation des robots

Intégrations avec des applications de médias sociaux

Limitations de Discord

Non optimisé pour la communication d'entreprise/d'équipe

Problèmes de confidentialité et de sécurité

Prix de Discord

Gratuit

Nitro basic : 2,99 $/mois

: 2,99 $/mois Nitro : 9,99 $/mois

Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) TrustRadius : 8.7/10 (150+ commentaires)

4. Télégramme

Via : Télégramme Telegram est une plateforme de messagerie basée sur le cloud qui convient parfaitement aux conversations personnelles discrètes et aux diffusions communautaires à grande échelle.

Elle permet aux équipes d'envoyer du texte, des vidéos et des fichiers, ainsi que de créer des groupes et des canaux de communication à plus grande échelle. Telegram permet également de collaborer en temps réel par le biais d'appels vidéo.

Grâce aux canaux, Telegram vous permet de communiquer avec un public plus large. Vous pouvez maintenir un grand nombre d'abonnés (le nombre d'abonnés est illimité), partager des fichiers, organiser des sondages et des flux en direct, et bien d'autres choses encore !

Les améliorations et les fonctionnalités de Telegram en matière de sécurité méritent une mention spéciale. Par exemple, la fonction Secret Chat vous permet de tenir des conversations privées qui ne sont accessibles qu'à l'intérieur du chat. Comme les utilisateurs ne peuvent pas les transférer ou en faire une capture d'écran, elles restent à l'abri des tiers. 🔐

Les meilleures fonctionnalités de Telegram

Améliorations de la sécurité et chiffrement de bout en bout

Prise en charge du partage de fichiers volumineux

Discussions de groupe à grande échelle (jusqu'à 20 000 membres)

Organisation des chats en dossiers

Synchronisation sur les plateformes mobiles et de bureau

Limitations de Telegram

Capacités de vidéoconférence limitées

Intégrations d'applications limitées

Prix de Telegram

**Gratuit

Premium: 4,99 $/mois par utilisateur

Capterra: 4.7/5 (6 000+ commentaires)

4.7/5 (6 000+ commentaires) TrustRadius : 9.2/10 (70+ commentaires)

5. Microsoft Teams

Via : Microsoft Teams Microsoft Teams est un excellent outil de gestion des tâches est une solution de gestion des tâches et de collaboration conçue, comme son nom l'indique, pour les équipes. Grâce à une outils de réunion en ligne vous pouvez collaborer efficacement, partager des fichiers et communiquer en temps réel par le biais d'équipes et de canaux.

La plateforme s'intègre de manière transparente avec d'autres outils de l'écosystème Microsoft 365, ce qui vous permet de planifier des réunions et de collaborer sur des documents directement dans l'interface Teams.

L'un des principaux atouts de l'outil réside dans ses capacités de conférence web de haute qualité. Avec jusqu'à 300 participants, les membres peuvent se joindre via le web ou l'audio, enregistrer des appels et mettre en place des diffusions en direct. Il existe également d'autres fonctions de collaboration telles que les arrière-plans virtuels, le partage d'écran, les chats et les sous-titres.

Les Tableaux blancs de Microsoft Teams constituent un moyen efficace pour les équipes de faire du brainstorming et de visualiser les informations. Les membres peuvent écrire, dessiner, faire des croquis et des diagrammes sur cette toile virtuelle. Le plus intéressant ? Les modifications sont synchronisées automatiquement, ce qui vous permet de les voir au fur et à mesure. 💫

Bien que certains Les alternatives à Microsoft Teams offrent des niveaux de fonctionnalité similaires, l'outil reste un choix fiable pour la communication en équipe.

Les meilleures caractéristiques de Microsoft Teams

Prise en charge d'un grand nombre de conférences web

Intégration avec d'autres outils Microsoft 365

Tableau blanc numérique pour la collaboration

Salles de repos pendant les réunions

Limites de Microsoft Teams

Le système d'organisation des fichiers peut sembler complexe pour certains utilisateurs

Parfois lent

Prix de Microsoft Teams

**Plan gratuit

Teams essentials: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Microsoft Teams ratings and reviews

G2: 4.3/5 (14 000+ avis)

4.3/5 (14 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (9 000+ avis)

6. Lieu de travail

Via : Lieu de travail Workplace est un outil de communication développé par Meta qui aide les équipes à collaborer en toute sécurité par le biais de chats, de voix et de groupes. Il est construit sur l'interface de Facebook et permet aux équipes de rester connectées et de partager des fichiers et des mises à jour de manière efficace.

Comme Facebook, Workplace propose un flux d'informations qui tient les membres informés des mises à jour, des annonces et des publications dans l'ensemble de l'organisation. Les membres peuvent également s'engager dans ces messages et les adapter à leurs préférences.

Vous pouvez organiser des diffusions vidéo en direct au sein de votre équipe avec des fonctions interactives telles que des commentaires, des questions et des réactions. Les spectateurs peuvent également enregistrer les vidéos pour les regarder plus tard.

En outre, Workplace fournit des informations et des analyses pour aider les équipes à mesurer l'engagement. 📉

Les meilleures caractéristiques de Workplace

Réunions de groupe

Vidéos en direct

Fil d'actualité similaire à celui de Facebook

Analyses d'équipe

Large éventail d'intégrations, y compris Google Workspace et les applications Microsoft 365

Limites de Workplace

Les utilisateurs peuvent trouver le fil d'actualité semblable à celui de Facebook distrayant

Inquiétudes concernant la confidentialité des données

Prix du lieu de travail

Plan de base : 4 $/mois par personne

: 4 $/mois par personne Option d'administration et d'assistance renforcées : 2 $/mois par personne

: 2 $/mois par personne Supplément d'entreprise en direct : 2 $/mois par personne

G2: 4.0/5 (1,000+ reviews)

4.0/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,000+ reviews)

7. Troupeau

Via : Troupeau Avec Flock, vous pouvez tenir des conversations individuelles par messagerie directe ou créer des canaux pour les équipes et les groupes.

Cette plateforme facilite la collaboration au sein de l'équipe en permettant aux membres de partager des tâches à faire et d'assigner des tâches. En outre, elle inclut une fonction de sondage qui vous aide à recueillir les commentaires et les opinions de vos collègues sans effort. 🤓

En outre, les utilisateurs peuvent collaborer, partager des fichiers et communiquer par le biais d'appels vidéo et audio. Flock s'intègre de manière transparente à des applications tierces telles que Google Drive et Trello, ce qui permet aux utilisateurs de gérer et de suivre leurs tâches et leurs fichiers en toute simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Partage et création de listes de tâches

Organiser des sondages

Intégration avec des tiers

Canaux de communication d'équipe

Appels vidéo et audio

Limites de Flock

Limites du partage de fichiers

Intégrations limitées par rapport aux concurrents

Prix de Flock

Gratuit

Pro : 4,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 4,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ commentaires)

8. Skype

Via : Skype Plus de vingt ans après son lancement, Skype s'est imposé comme l'une des plateformes de communication et de vidéoconférence les plus populaires. Bien qu'il ne dispose pas des fonctionnalités avancées que l'on retrouve dans de nombreuses autres alternatives à Google Chat sur notre liste, Skype reste une solution simple et fiable qui permet aux équipes de rester connectées et alignées dans leur travail de tous les jours.

Pour les appels, Skype permet des appels audio et vidéo gratuits entre les utilisateurs Skype du monde entier. Il comprend également une fonction d'enregistrement des appels afin que les utilisateurs puissent y revenir plus tard.

L'un des meilleurs atouts de Skype est son option de traduction linguistique, utile pour les équipes diverses et géographiquement dispersées qui communiquent dans des langues différentes.

Les meilleures fonctionnalités de Skype

Appels audio et vidéo gratuits

Messagerie instantanée

Traduction vocale

Conversations de groupe

Citations de messages

Limites de Skype

Problèmes de qualité audio/vidéo

Contient des publicités et des promotions qui peuvent être gênantes

Tarifs de Skype

US : à partir de 2,54 $/mois

G2: 4.3/5 (20 000+ commentaires)

4.3/5 (20 000+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (400+ commentaires)

9. Jitsi

Via : Jitsi Jitsi est un outil de vidéoconférence polyvalent à source ouverte qui garantit des réunions virtuelles sécurisées et personnalisables. Au-delà des appels audio et vidéo standard, Jitsi propose des salles de réunion protégées par mot de passe et des fonctionnalités uniques telles que des URL de réunion personnalisées.

Avec des outils comme Etherpad pour le partage de documents texte et l'option audio par téléphone, Jitsi est une solution simple et sans fioritures pour vos besoins de communication d'équipe.

Les meilleures caractéristiques de Jitsi

Appels de groupe

Salles de réunion protégées par mot de passe

Chat/messagerie web

Etherpad pour le partage de texte

Limites de Jitsi

Fonctions de collaboration et d'intégration limitées

Connexion lente pendant les appels

Prix de Jitsi

**Gratuit

Jitsi notes et critiques

G2: 4.3/5 (100+ commentaires)

4.3/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (70+ commentaires)

10. Signal

Via : Signal Signal est un service logiciel qui offre aux utilisateurs des fonctions de messagerie instantanée et des appels sécurisés. Son utilisation est gratuite, ce qui en fait une alternative économique à Google Chat pour les équipes qui recherchent un moyen simple mais efficace de collaborer et de rester connectées.

Réputé pour sa forte attention à la confidentialité, Signal offre des fonctionnalités telles que Sealed Sender et la disparition des messages pour que les conversations et les échanges de chat soient chiffrés de bout en bout et à l'abri des brèches. 🔒

Les meilleures fonctionnalités de Signal

Chiffrement de bout en bout

Messagerie instantanée

Minutage des messages

Appels vidéo et vocaux

Limitations du signal

Fonctionnalités limitées en raison de considérations liées à la protection de la vie privée

L'expérience de l'utilisateur n'est pas optimisée

Prix du signal

Gratuit

Signal ratings and reviews

G2: 4.4/5 (400+ commentaires)

4.4/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ commentaires)

Booster la productivité de l'équipe avec la meilleure alternative à Google Chat

Compte tenu de sa gamme complète de fonctionnalités de productivité et de gestion de projet, ClickUp se distingue comme l'une des meilleures alternatives à Google Chat.

Avec sa vue Chat pour une communication sans effort, Docs for collaboration en temps réel sur des documents, et Clip pour partager facilement des captures d'écran et des vidéos, ClickUp vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour atteindre des niveaux de productivité sans précédent. En outre, vous disposez de nombreux outils prêts à l'emploi pour révolutionner la communication de projet .

Si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d'une communication d'équipe transparente au sein d'un système unique, inscrivez-vous ClickUp aujourd'hui et collaborez comme jamais auparavant ! 👫