Les 10 meilleurs outils de collaboration en ligne pour les étudiants en 2026

Le travail en groupe : c'est l'un des meilleurs moyens pour tous les participants d'apprendre et de s'épanouir — et c'est bien là l'essence même de l'éducation, après tout.

Alors, quels types d'outils existent pour favoriser le travail d'équipe parmi vos apprenants ? Il en existe de nombreux, et avec tout ce qui se passe en ligne ces derniers temps, les meilleurs outils offrent aux élèves un environnement de travail en ligne où ils peuvent créer et communiquer, participer ensemble aux cours et collaborer sur des projets de groupe dans le cloud. ☁️

De nombreux outils pédagogiques en ligne offrent toutes ces fonctionnalités, et bien plus encore. Trouvez l'option idéale pour votre classe parmi les outils de collaboration en ligne présentés ci-dessous.

Les outils de collaboration en ligne pour les élèves englobent un large éventail de plateformes et d'applications permettant d'accomplir diverses tâches. Ils ont tous un point commun : ils offrent aux élèves un espace où créer et partager avec leurs enseignants et leurs camarades.

Prenez des notes dans le bloc-notes ClickUp Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit

Par ailleurs, certaines des plus grandes plateformes d'apprentissage disponibles sur le marché offrent cela et bien plus encore. Certaines plateformes sont conçues pour un public généraliste et proposent des outils de gestion des tâches, de collaboration sécurisée, de communication, de partage de documents, etc. Elles répondent parfaitement aux besoins du secteur de l'éducation.

D'autres plateformes sont spécialement conçues pour l'éducation, ce qui signifie que, même si elles proposent des outils généraux d'organisation et de communication, elles offrent également des fonctionnalités telles que des plans de cours prêts à l'emploi et des outils d'analyse destinés à aider les enseignants à évaluer les performances des élèves.

Les élèves et les enseignants ont des besoins variés qui varient d'un groupe d'âge à l'autre et d'une classe à l'autre. Que vous ayez besoin d'un outil de collaboration entre élèves pour soutenir un cours spécifique ou d'un outil mieux adapté à un certain groupe d'âge, tous les outils devraient offrir les fonctionnalités suivantes :

Un environnement sans distraction : Évitez les applications qui ne vous permettent pas de personnaliser les notifications et privilégiez plutôt celles qui offrent aux élèves un espace sans distraction, leur permettant ainsi Évitez les applications qui ne vous permettent pas de personnaliser les notifications et privilégiez plutôt celles qui offrent aux élèves un espace sans distraction, leur permettant ainsi d'améliorer leur concentration et de se consacrer pleinement à leurs tâches

Prix abordables : Les enseignants, les établissements scolaires et les parents ont souvent des budgets serrés ; les outils pédagogiques doivent donc être abordables

Inclusivité : Les outils de collaboration destinés aux élèves doivent offrir l'assistance nécessaire à tous les élèves, quelles que soient leurs capacités ou leur niveau de progression.

Intégrations : les applications et plateformes destinées aux élèves doivent également pouvoir fonctionner avec des outils courants tels que Google Docs et Sheets, les applications Microsoft, etc.

Fonctions de recherche : Permettez aux enseignants et aux apprenants de trouver facilement des informations spécifiques, des documents et d'autres éléments essentiels grâce aux fonctionnalités de recherche

Stockage dans le cloud : Que ce soit en présentiel ou à distance, la collaboration nécessite de pouvoir stocker, partager et accéder à des fichiers dans le cloud

Prêt à trouver les outils de collaboration parfaits pour vos élèves ? Découvrez ci-dessous une sélection d'applications et de plateformes conçues pour aider les élèves à travailler ensemble, à rester concentrés et à développer leurs compétences.

Nous avons également préparé une courte vidéo présentant nos meilleurs choix si vous êtes plutôt du genre à apprendre visuellement :

Mettez facilement en forme vos documents et collaborez avec les autres membres du groupe sans chevauchement dans ClickUp

Si vous recherchez une plateforme pour vous aider à créer un environnement d'apprentissage collaboratif pour vos cours en ligne et autres devoirs, ClickUp est un excellent choix. À l'instar d'une salle de classe numérique, ClickUp crée un espace central où les étudiants peuvent organiser leurs devoirs, leurs documents écrits, leurs échéances, leurs dates d'échéance et bien plus encore.

À l'instar d'un journal d'apprentissage collaboratif, les élèves peuvent utiliser ClickUp Docs pour rédiger des dissertations, enregistrer des programmes, prendre des notes et achever leurs devoirs dans un document partageable. Pour les projets de groupe, Docs est une excellente ressource pour le brainstorming et le travail en collaboration avec d'autres camarades de classe, grâce à des fonctionnalités de modification en cours permettant de contribuer et de commenter les devoirs en temps réel. Quant aux enseignants, l'utilisation de ClickUp AI au sein de vos ClickUp Docs permet de générer des résumés, des questions de quiz, des e-mails et bien plus encore en quelques secondes.

Les tableaux blancs virtuels de ClickUp constituent un autre excellent outil de collaboration visuelle pour l'apprentissage en ligne et le travail collaboratif en groupe. Les élèves peuvent se réunir pour dessiner, visualiser et partager des idées à l'aide de notes autocollantes, de cartes à glisser-déposer et d'autres fonctionnalités très visuelles. ClickUp propose même toute une gamme de modèles de tableaux blancs pour aider les élèves à se lancer rapidement dans leurs projets. ?

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez les devoirs, les dates d'échéance, les projets et les documents, le tout en un seul endroit

Demandez aux élèves d'utiliser le modèle de checklist pour la planification des études de ClickUp afin de définir des objectifs, de décomposer les tâches ou les projets en étapes plus petites, de créer un plan d'étude et de suivre leur progression

Créez des documents et des Tableaux blancs collaboratifs pour l'enseignement en groupe ou pour favoriser le travail d'équipe

Utilisez ClickUp pour l'enseignement en présentiel, les classes hybrides ou comme outil de collaboration à distance pour les classes virtuelles

Utilisez ClickUp AI pour trouver des idées de sujets de dissertation, résumer du contenu volumineux ou générer rapidement des notes de cours

Utilisez Docs pour créer votre propre hub de classe comprenant des programmes, des wikis, des modèles de devoirs et bien plus encore

Limites de ClickUp

Bien que ClickUp propose certains modèles conçus pour l'éducation, il n'offre pas de cours prêts à l'emploi comme certaines autres plateformes éducatives

Certains élèves pourraient avoir besoin d'un temps d'adaptation pour se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités puissantes de ClickUp

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 800 avis)

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et le chat pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de tout centraliser et de dynamiser votre travail !

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Dans le monde de l'entreprise, Microsoft Teams est considéré comme l'un des meilleurs outils de collaboration disponibles, et Microsoft Teams for Education combine toutes les fonctionnalités de Teams avec quelques fonctionnalités spécifiques à l'enseignement afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage en ligne.

Pour commencer, Teams permet de collaborer en temps réel via des salles de classe virtuelles où vous pouvez partager, effectuer des modifications en cours et travailler ensemble sur des documents, des feuilles de calcul et d'autres supports. Il existe également des outils personnalisés conçus pour aider les élèves à développer leurs compétences en lecture, en écriture, en expression orale et bien plus encore.

Educational Insights permet aux enseignants de suivre la progression des élèves. Les éducateurs peuvent également favoriser l'apprentissage socio-émotionnel grâce à des fonctionnalités conçues pour susciter l'intérêt des enfants et donner vie à leurs émotions. De plus, les élèves comme les enseignants peuvent utiliser cette plateforme en ligne gratuite à l'aide d'un e-mail scolaire valide.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Partagez et collaborez sur des documents, des feuilles de calcul et d'autres supports

Utilisez Teams pour organiser facilement des réunions et des cours virtuels

Suivez la progression des élèves grâce à l'outil Educational Insights

Utilisez Teams sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre appareil mobile

Aidez les élèves à développer leurs compétences sociales, ainsi que leurs compétences en lecture et en écriture, en prise de parole en public, et bien plus encore

Limites de Teams

Fonctionne mieux sur les appareils Windows ; les utilisateurs ont parfois des difficultés lors de la connexion sur Mac

Un trop grand nombre de notifications peut s'avérer source de distraction pour les élèves

Tarifs de Teams

Gratuit avec une adresse e-mail scolaire valide

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 300 avis)

G2 : 4,3/5 (plus de 14 300 avis)

3. Slack

via Slack

Avec Slack, vous pouvez créer un hub où les élèves et les enseignants peuvent communiquer et collaborer. Les canaux vous permettent de classer les discussions par classe ou par sujet, et les élèves peuvent utiliser les messages privés pour contacter leurs enseignants et leurs camarades. C'est également un excellent moyen pour les enseignants de partager des informations en temps réel sur les évènements, la sécurité à l'école et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Utilisez les canaux pour centrer les discussions sur les cours ou des sujets spécifiques

Collaborez ou organisez des sessions de Tableau blanc avec Canvases

Partagez du contenu via les canaux ou la messagerie directe

Utilisez les conférences audio de réunions quotidiennes pour l'enseignement à distance, la collaboration entre élèves et bien plus encore

Limites de Slack

Bien que vous puissiez partager des fichiers audio et vidéo préenregistrés, il n'existe aucune option de visioconférence en direct.

Il peut être difficile de s'y retrouver dans un environnement de travail comportant des dizaines de canaux

Tarifs de Slack

Free

Pro : 7,25 $ par utilisateur et par mois

Business+ : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Enterprise Grid : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Slack

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 100 avis)

G2 : 4,5/5 (plus de 31 900 avis)

4. Kahoot!

À la fois outil de collaboration et moyen de renforcer l'engagement, Kahoot! est une plateforme qui gamifie le processus d'apprentissage. Les enseignants utilisent cette application pour créer un jeu éducatif qu'ils peuvent ensuite partager avec leurs élèves, qui peuvent y jouer individuellement ou en groupe. C'est un excellent moyen de rendre les quiz plus ludiques, d'enrichir le programme scolaire ou d'offrir aux élèves une activité captivante après les cours.

Kahoot ! : les meilleures fonctionnalités

Créez un jeu éducatif captivant en quelques minutes, soit en partant de zéro, soit en utilisant un modèle

Intégrez-les à Microsoft Teams pour organiser des Kahoots en direct via vidéoconférence

Lancez des Kahoots personnalisés pendant le cours en direct, ou demandez aux élèves d’achever leur réalisation plus tard

Personnalisez-les avec des diapositives, des vidéos YouTube intégrées, différents formats de questions, et bien plus encore ?

Kahoot ! : limites

Il existe un nombre limité de formats de jeux

Les élèves peuvent rechercher en ligne les réponses à des questions prédéfinies

Les forfaits sont déroutants : il en existe au moins 15 pour les enseignants, les écoles, les lieux de travail, la maison, les études, etc.

Tarifs de Kahoot!

Les forfaits varient selon que vous soyez enseignant, professionnel, étudiant ou un groupe de proches. Des forfaits sont également proposés aux établissements scolaires. Voici les tarifs de base pour les enseignants ou les étudiants à titre individuel :

Kahoot !+ Premier : 7,99 $/mois par utilisateur

Kahoot!+ Max : 9,99 $/mois par utilisateur

Kahoot ! : évaluations et avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 700 avis)

G2 : 4,6/5 (plus de 380 avis)

5. Google Classroom

via Google Classroom

Google Classroom est un outil d'apprentissage en ligne complet qui fait partie de Google Workspace for Education. Il permet aux élèves et aux enseignants de réaliser une connexion par vidéoconférence pour l'apprentissage à distance, mais il est également utile pour l'apprentissage en classe et la collaboration entre élèves.

Que ce soit en présentiel ou à distance, cette plateforme vous permet de stimuler l'engagement des élèves grâce à un enseignement personnalisé et différencié, à des modèles de devoirs intuitifs et à des intégrations avec d'autres outils edtech populaires. Des analyses sont disponibles pour vous aider à mesurer et à suivre la réussite des élèves, et la plateforme offre également une suite complète d'outils pour les enseignants, par exemple des cahiers de notes, des notifications pour les devoirs et les échéances, une banque de commentaires personnalisable, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Google Classroom

Utilisez des fichiers PDF et d'autres ressources pour créer des devoirs interactifs captivants

Aidez les élèves à développer leurs compétences en lecture et en écriture de manière autonome avec Read Along

Créez des rapports d'originalité pour détecter le plagiat et offrir de l'assistance pour promouvoir l'intégrité académique

Simplifiez la notation, la préparation des cours et les tâches quotidiennes grâce à des fonctionnalités qui vous font gagner du temps

Limites de Google Classroom

Il existe des rapports selon lesquels l'interface est trop basique ou ennuyeuse

Des outils de recherche et un tableau de bord de planification pourraient aider les élèves à gérer leurs devoirs et leurs échéances

Tarifs de Google Classroom

Education Fundamentals : Version gratuite pour les établissements éligibles

Tarif Éducation : 3 $ par élève et par an

Teaching and Learning Upgrade : 4 $ par licence et par mois

Education Plus : 5 $ par élève et par an

Évaluations et avis sur Google Classroom

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 300 avis)

G2 : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

6. Classcraft

via Classcraft

Classcraft est une plateforme innovante qui transforme l'apprentissage en une expérience ludique. Les élèves gagnent des points en achevant leurs devoirs et leurs tâches, et les enseignants peuvent également attribuer des points pour récompenser un bon comportement ou fournir un soutien positif dans d'autres domaines.

Classcraft encourage activement la collaboration entre les élèves et leur offre même un espace créatif où ils peuvent concevoir leurs propres profils et avatars, ce qui contribue à renforcer leur engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Classcraft

Utilisez un système de récompenses pour encourager l'apprentissage et les comportements positifs ✨

Créez des quêtes qui transforment vos plans de cours en aventures d'apprentissage immersives

Intégrez-les à d'autres outils pédagogiques populaires tels que Google Classroom et Canva

Restez en contact avec les élèves et les parents grâce aux outils de communication de la plateforme

Utilisez des modèles conçus pour répondre aux normes CASEL, ISTE, PBIS et autres normes éducatives

Limites de Classcraft

L'installation initiale peut prendre du temps, car il n'est pas possible d'importer des questions

Certains enseignants ont fait des rapports selon lesquels le coût des versions payantes est élevé

Tarifs de Classcraft

Basic pour les enseignants : Gratuit

Abonnement Premium pour les enseignants : 120 $ par an

Écoles et districts : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Classcraft

Capterra : 4,2/5 (plus de 20 avis)

G2 : 4,6/5 (plus de 15 avis)

7. Pear Deck

via Pear Deck

Avec Pear Deck, vous pouvez transformer vos plans de cours existants en expériences d'apprentissage multimédia conçues pour susciter l'intérêt des élèves. Créez des diapositives, des présentations interactives, des évaluations, des questions de test et bien plus encore.

L'un des principaux atouts de Pear Deck est qu'il s'agit d'une application très conviviale, accessible soit via l'application elle-même, soit via un navigateur web, soit via l'une de ses nombreuses intégrations.

Les meilleures fonctionnalités de Pear Deck

Intégrez-les à Google Classroom et à d'autres plateformes d'apprentissage populaires

Téléchargez et partagez facilement vos cours existants via Google Drive ou Microsoft OneDrive

Suscitez l'intérêt des élèves pour les devoirs de lecture grâce au lecteur immersif

Créez des cours, des sondages, des quiz, des évaluations et bien plus encore

Limites de Pear Deck

Les forfaits individuels pour les enseignants sont coûteux

Il n'est pas toujours facile d'apporter des modifications aux présentations et aux diapositives après les avoir téléchargées sur Pear Deck

Tarifs de Pear Deck

Basic : Gratuit

Abonnement Premium individuel : 149,99 $/an

Écoles et districts : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Pear Deck

Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis)

G2 : 4,4/5 (40 avis)

8. Seesaw

via Seesaw

Si vous recherchez un outil de collaboration destiné aux élèves, conçu pour enseigner les compétences du XXIe siècle tout en renforçant les acquis fondamentaux, Seesaw pourrait bien être ce qu'il vous faut. Cette plateforme propose des expériences d'apprentissage alignées sur les programmes scolaires standard, ainsi que des évaluations intégrées, une notation automatique et d'autres outils destinés à aider les enseignants à rationaliser leurs tâches.

Avec Seesaw, il est facile de créer des enregistrements audio, vidéo et d'écran pour les cours, et les élèves peuvent utiliser des images et télécharger facilement des fichiers pour montrer leur apprentissage pratique et la maîtrise de leurs compétences.

Les meilleures fonctionnalités de Seesaw

Créez des portfolios gérés par les élèves qui établissent une connexion d'une année à l'autre

Mettez en relation tous les adultes impliqués dans la progression individuelle de chaque élève

Intégrez-les à Google Classroom, Canvas et d'autres outils populaires auprès des apprenants

Proposez du texte et des commentaires audio, ainsi que des entretiens individuels avec les élèves

Limites de Seesaw

Idéal pour les plus jeunes élèves — ne convient pas aux collégiens ni aux lycéens

Certains utilisateurs font des rapports selon lesquels Seesaw peut être source de confusion et peu intuitif à utiliser

Tarifs de Seesaw

Basic : Gratuit Forever

Abonnements pour les écoles et les districts : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Seesaw

Capterra : 4,7/5 (plus de 75 avis)

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

9. Miro

via Miro

Bien que Miro ne soit pas un outil spécialement conçu pour l'éducation, les enseignants peuvent néanmoins tirer parti de ses fonctionnalités innovantes. En effet, Miro est entièrement axé sur la visualisation. Les élèves et les enseignants peuvent l'utiliser pour des techniques de brainstorming, la cartographie mentale, l'apprentissage par projet, la gestion des tâches, les Tableaux blancs, les tableaux d'affichage et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Dispenser vos cours à l'aide d'un tableau blanc numérique simple et performant

Encouragez le travail d'équipe grâce à des outils de cartes mentales et de brainstorming

Offrez aux élèves un espace visuel pour suivre leurs tâches, leurs devoirs, leurs échéances et bien plus encore

Intégrez-les à Zoom, Teams, Google Workspace et d'autres plateformes de réunion à distance de premier plan

Limites de Miro

La multitude d'outils et de fonctionnalités rend l'apprentissage initial assez difficile.

Les tableaux complexes peuvent parfois mettre du temps à se charger ou présenter des problèmes de performances

Tarifs de Miro

Gratuit avec des fonctionnalités limitées

Forfait Starter : 8 $ par membre et par mois

Business : 16 $ par membre et par mois

Entreprises : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Miro

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 300 avis)

G2 : 4,8/5 (plus de 5 100 avis)

10. Nearpod

via Nearpod

Nearpod est une plateforme d'apprentissage ludique conçue pour aider les enseignants à offrir des expériences d'apprentissage captivantes aux élèves, que ce soit en présentiel, à distance ou en classe hybride. La gamification et les activités de groupe favorisent l'apprentissage collaboratif entre les élèves, et les enseignants peuvent également personnaliser les activités et l'enseignement pour des élèves individuels ou de petits groupes.

L'un des principaux avantages de Nearpod est sa vaste bibliothèque de leçons prêtes à l'emploi, conformes aux programmes scolaires, couvrant pratiquement toutes les matières imaginables. ?

Les meilleures fonctionnalités de Nearpod

Créez des cours interactifs avec PowerPoint, Google Slides, des fichiers PDF ou d'autres supports

Faites votre choix parmi plus de 22 000 leçons prêtes à l'emploi et personnalisables

Suivez la compréhension et les progrès des élèves grâce à des analyses

Intégrez-les à des outils populaires tels que Teams, Canva et Google Classroom

Limites de Nearpod

Les tarifs ne sont pas transparents : vous devrez créer un compte gratuit pour en savoir plus.

Bien que Nearpod propose des outils d'édition de diapositives, il est plus facile de créer ou de modifier des diapositives à l'aide d'une application comme PowerPoint ou Google Slides

Tarifs Nearpod

Licence Silver : Gratuit

Licence Gold : Inscrivez-vous pour en savoir plus

Licence Platinum : Inscrivez-vous pour en savoir plus

Licence Premium Plus : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Nearpod

Capterra : 4,7/5 (plus de 160 avis)

G2 : 4,6/5 (plus de 110 avis)

La collaboration est essentielle dans les salles de classe d'aujourd'hui, tout comme la connexion. Vous avez besoin d'outils qui non seulement aident les élèves à apprendre et à s'épanouir, mais qui leur permettent également de créer, de communiquer et de collaborer, qu'ils assistent aux cours en présentiel ou depuis chez eux.

Comptant parmi les meilleurs outils de collaboration pour étudiants actuellement disponibles sur le marché, ClickUp offre aux élèves un espace idéal pour travailler ensemble, communiquer, partager et stocker leurs devoirs, gérer leurs dates d'échéance, et bien plus encore. Inscrivez-vous gratuitement pour l'essayer dans votre classe !