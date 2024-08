Comment définir et fixer des objectifs efficaces en matière de leadership ?

En tant que manager d'équipe, vous savez déjà comment gérer vos employés et obtenir des résultats. Il est important de développer les compétences de votre équipe, mais à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes concentré sur vos propres compétences ?

En évaluant régulièrement vos forces et vos faiblesses, vous deviendrez un meilleur chef pour votre équipe. Mais vous aurez besoin d'un cadre solide, comme la méthode des objectifs SMART, et d'un engagement inébranlable en faveur de l'amélioration de vos compétences personnelles et de celles de votre équipe croissance professionnelle pour constater une réelle progression.

Consultez ce guide pour savoir comment mettre les objectifs de leadership SMART au service de votre carrière. Nous y ajouterons même des exemples et des modèles d'objectifs de leadership pour vous aider à vous améliorer.

Que sont les Objectifs de Leadership ?

Les Objectifs de leadership sont des objets spécifiques que toute personne ayant un rôle de leader paramètre pour améliorer son efficacité en tant que leader. Qu'il s'agisse de compétences en matière de communication, d'efforts de renforcement de l'esprit d'équipe ou d'amélioration de la qualité de vie, les objectifs de leadership sont des objectifs spécifiques que toute personne jouant un rôle de leader se fixe pour améliorer son efficacité en tant que leader gestion des opérations , ces types d'objectifs contribuent au développement du leadership. 🎉

Mais n'importe quel objectif ne peut pas faire l'affaire. Des objectifs tels que "Je veux devenir un meilleur manager" sont trop fragiles et difficiles à mesurer. Utilisez le Méthode de définition des objectifs SMART pour fixer des objectifs d'équipe ou de développement personnel qui repoussent vos limites.

Tous les objectifs SMART sont :

Spécifiques: Définissez exactement ce que vous voulez faire. "Devenir un bon leader" est trop vague. Visez quelque chose de précis, comme vos compétences en communication, une compétence technique ou une faiblesse spécifique, comme la résolution de conflits

Définissez exactement ce que vous voulez faire. "Devenir un bon leader" est trop vague. Visez quelque chose de précis, comme vos compétences en communication, une compétence technique ou une faiblesse spécifique, comme la résolution de conflits Mesurable: Chaque objectif doit être étayé par des données quantifiables. Il s'agit d'un élément indispensable pour vous aider à comprendre quand vous avez atteint un jalon significatif. Par exemple, "Devenir un meilleur leader" n'est pas quantifiable, mais "Faire passer le taux de recommandation net moyen de l'équipe de 6/10 à 9/10" ou "Augmenter les ventes de l'équipe de 15 %" l'est beaucoup plus

Chaque objectif doit être étayé par des données quantifiables. Il s'agit d'un élément indispensable pour vous aider à comprendre quand vous avez atteint un jalon significatif. Par exemple, "Devenir un meilleur leader" n'est pas quantifiable, mais "Faire passer le taux de recommandation net moyen de l'équipe de 6/10 à 9/10" ou "Augmenter les ventes de l'équipe de 15 %" l'est beaucoup plus Atteignable: Il n'y a rien de mal à viser haut, mais un grand leader sait faire preuve de réalisme. Fixez des objectifs réalisables. Par exemple, si vous voulez obtenir une certification professionnelle qui prend cinq mois, ne vous fixez pas comme objectif de l'achever en trois mois. Des paramètres irréalistes vous conduisent à l'échec, alors choisissez des objectifs que vous pouvez atteindre

Il n'y a rien de mal à viser haut, mais un grand leader sait faire preuve de réalisme. Fixez des objectifs réalisables. Par exemple, si vous voulez obtenir une certification professionnelle qui prend cinq mois, ne vous fixez pas comme objectif de l'achever en trois mois. Des paramètres irréalistes vous conduisent à l'échec, alors choisissez des objectifs que vous pouvez atteindre Pertinent: Un objectif tel que "Être le premier à arriver et à quitter le bureau tous les jours" est semi-relié, mais il ne coïncide pas nécessairement avec vos fonctions de gestionnaire ou votre style de leadership. Tous les objectifs SMART sont liés au développement de votre leadership, à votre rôle et à vos responsabilités

Un objectif tel que "Être le premier à arriver et à quitter le bureau tous les jours" est semi-relié, mais il ne coïncide pas nécessairement avec vos fonctions de gestionnaire ou votre style de leadership. Tous les objectifs SMART sont liés au développement de votre leadership, à votre rôle et à vos responsabilités **Il est facile de faire traîner les choses en longueur si l'on n'a pas de date butoir. Tous les objectifs SMART doivent être assortis d'un délai pour que vous puissiez en rendre compte

Utilisez le modèle Modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour les organiser en un système gérable qui vous assiste dans votre approche quotidienne de la définition et de l'atteinte de vos objectifs

Les objectifs SMART sont plus efficaces que les objectifs génériques de développement du leadership parce qu'ils offrent un modèle structuré qui facilite le suivi de votre progression et l'obtention de résultats. Ils sont indispensables pour créer des objectifs de développement du leadership efficaces.

Objectifs à court terme et objectifs à long terme

Lors du paramétrage des objectifs de développement du leadership, nous recommandons de combiner les deux types d'objectifs d'objectifs à court terme et d'objectifs à long terme .

Créez des objectifs SMART à court terme pour les 30 prochains jours, comme "Agir sur 80 % des commentaires des employés" ou "Consacrer 15 minutes en début de journée à une réunion quotidienne de l'équipe." Ces objectifs sont généralement plus faciles à atteindre, mais ils vous apportent des victoires indispensables qui vous motivent à vous attaquer à des objectifs plus importants.

Les objectifs à long terme sont également importants car ils vous permettent de viser plus haut. Il peut s'agir de "prendre un rôle de chef d'entreprise dans les 18 prochains mois" ou de "réduire le taux de rotation des équipes de 30 % au cours des trois prochaines années" Vous ne verrez pas un gain immédiat, mais les objectifs à long terme conduisent à certains des changements les plus impressionnants au fil du temps.

Si vos objectifs à long terme semblent trop vastes, découpez-les en objectifs à court terme pour ne pas perdre de vue le but à atteindre. Par exemple, vous pouvez assister un objectif à long terme tel que "Réduire le taux de rotation de l'équipe de 30 % au cours des trois prochaines années" par des objectifs à court terme tels que :

Recueillir des commentaires constructifs sur les politiques du lieu de travail et le moral des membres de l'équipe dans un délai de deux semaines

Améliorer de 15 % le taux de satisfaction des employés

Créer un programme de reconnaissance des employés dans les 60 prochains jours

Les objectifs de développement du leadership sont indispensables pour assister votre croissance en tant que personne et en tant que manager, mais la définition d'objectifs de leadership présente également de nombreux autres avantages pratiques.

Se concentrer sur la situation dans son ensemble

Honnêtement, vous n'avez pas le temps de faire de la microgestion au sein de votre équipe si vous vous concentrez sur la croissance et les résultats. Si vous avez du mal à faire de la microgestion, les Objectifs de leadership vous remettront sur le droit chemin. En investissant dans votre propre développement, vous saurez quand vous devrez intervenir et quand il sera temps de laisser les rênes à votre équipe.

Augmenter la motivation et l'engagement des employés

Lorsque vous fixez des objectifs en tant que dirigeant, ils ne concernent pas que vous. Si vous aspirez à une position de chef d'entreprise au cours des 18 prochains mois, vous devrez probablement tirer parti de votre équipe d'une manière ou d'une autre pour le faire. Cela peut se traduire par la mise en œuvre de systèmes innovants qui stimulent la productivité ou par le travail avec votre équipe pour obtenir une récompense importante. 🏆

Si vous souhaitez avoir un aperçu différent du modèle de formulaire de feedback des employés, utilisez cette vue Tableau pour des fonctionnalités simples de glisser-déposer

Le fait est que vos objectifs influencent les objectifs de vos employés. Une compétence cruciale en matière de leadership est de comprendre qu'avec la bonne structure, vous pouvez motiver votre équipe et faire en sorte qu'elle reste impliquée dans son travail.

$$$a Créer un meilleur environnement de travail

Votre environnement de travail peut faire ou défaire le moral de l'équipe. La définition d'objectifs vous assiste dans votre développement personnel, mais elle vous donne également les connaissances nécessaires pour créer un meilleur environnement pour tous. Les membres de l'équipe ont besoin de critiques constructives, mais c'est aux chefs d'équipe de savoir comment les formuler.

Peut-être souhaitez-vous commencer à déléguer des tâches afin de passer moins de temps sur des projets à faible valeur ajoutée. Non seulement cela fait baisser votre charge de travail, mais cela montre aussi aux employés que vous leur faites confiance pour s'occuper de l'entreprise.

Un objectif tel que "Tenir compte de 80 % des commentaires des employés" montre à l'équipe que vous prenez leurs commentaires constructifs au sérieux. Vous pourriez même découvrir des problèmes que vous n'aviez pas vus auparavant, ce qui vous met dans une meilleure position pour servir votre équipe et créer une meilleure culture.

Au fil du temps, vous constaterez une plus grande confiance, un sentiment de propriété et une plus grande motivation au sein de votre équipe.

Construire des relations

Vos employés attendent-ils avec impatience les réunions d'équipe ou font-ils intérieurement les gros yeux chaque fois qu'ils reçoivent une invitation à Zoom ? Vos employés n'ont pas besoin de devenir les meilleurs amis du monde, mais de solides relations de travail sont indispensables à un travail d'équipe sain et à un environnement productif. 🤝

Fixez des objectifs de leadership pour améliorer vos compétences non techniques. Lorsque vous saurez mieux communiquer, résoudre les conflits et pratiquer l'écoute active, vous créerez les conditions propices à de meilleures relations au sein de l'équipe.

Donner un exemple positif

Les changements de culture commencent par le haut. Si vous voulez que votre équipe soit plus indépendante et plus rigoureuse, vous devez d'abord montrer l'exemple.

Les êtres humains sont des créatures sociales, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre équipe commencera à refléter votre style de travail. C'est une façon intelligente d'appliquer le principe "voir et faire le singe" au travail de votre équipe.

10 exemples d'objectifs de leadership

Chaque manager suit un parcours différent, mais nous savons qu'il est plus facile de fixer des Objectifs si vous avez quelques exemples d'objectifs SMART à votre disposition. Que vous soyez en train de paramétrer des objectifs de gestion de projet ou des objectifs de performance, consultez ces 10 objectifs de leadership des exemples pour prendre de l'avance.

1. Programmer des entretiens individuels efficaces

Les entretiens hebdomadaires sont l'occasion d'aider les employés. Malheureusement, trop de managers sont dispersés et ces entretiens peuvent rapidement dérailler.

Passez de la vue Tableur de ClickUp 3.0 à la vue Calendrier pour mieux visualiser votre travail

Mettez de l'ordre dans votre travail et planifiez des réunions en tête-à-tête plus efficaces avec votre équipe. Utilisez L'affichage du Calendrier de ClickUp pour planifier tous vos rendez-vous et voir vos tâches en un seul endroit.

C'est aussi une bonne idée de prendre des notes à chaque contrôle, alors branchez tout dans Documents ClickUp . Créez un dossier pour chaque membre de l'équipe et suivez facilement leur progression au fil du temps.

Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de passer des heures à mettre en forme ces documents. Il vous suffit d'ouvrir le Modèle de réunion individuelle ClickUp et c'est parti pour les courses. 📚

2. Mieux gérer son temps

Le suivi de votre temps dans ClickUp peut vous aider à fixer des objectifs plus réalistes en tant que dirigeant et à vérifier votre propre charge de travail

Votre liste de choses à faire s'allonge-t-elle de minute en minute ? La gestion du temps ne résoudra pas tout, mais cet objectif de leadership vous rendra certainement plus efficace.

Faites progresser cet objectif en :

En utilisantle blocage du temps pour maintenir votre concentration tout au long de la journée

Déléguer des tâches à votre équipe

Rassembler tous vos outils sur une seule plateforme avecIntégrations ClickUp* Créer des outils basés sur des déclencheursAutomatisations ClickUp pour rationaliser votre flux de travail

Maîtriser les échéanciers des projets grâce àdes modèles ClickUp qui permettent de gagner du temps ### 3. Soyez plus organisé

Vous vous sentez submergé par les projets, les tâches à accomplir, les réunions et les e-mails ? Paramétrez un objectif de leadership pour devenir plus organisé.

La première étape consiste à intégrer toutes vos tâches dans le système Le logiciel de gestion de projet gratuit de ClickUp . À partir de là, visualisez toutes vos tâches dans un Tableau Kanban ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de Tout.

Accédez à la barre d'outils d'action dans la vue Liste de ClickUp 3.0 pour passer rapidement d'une vue à l'autre, d'un document à l'autre, etc

ClickUp rassemble toutes vos tâches, fichiers, discussions et documents en un seul endroit. Plus besoin de fouiller pour trouver des messages ou des fichiers : tout est organisé en un seul endroit.

4. Proposer des solutions innovantes

Les dirigeants sont responsables de l'innovation, mais sortir des sentiers battus n'est pas toujours facile. Le fait de se fixer cet objectif en matière de leadership fait naître davantage d'idées de qualité pour votre entreprise, mais comment faire pour devenir plus innovant ?

Faites un brainstorming avec les membres de votre équipe à l'aide d'un Carte mentale ClickUp . Il s'agit d'un cadre collaboratif de résolution de problèmes qui enregistre toutes vos bonnes idées en durée enregistrée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Objectifs de leadership : personnalisation de la carte mentale de ClickUp /$$img/

Faites un remue-méninges sur les nouvelles initiatives de l'équipe en concevant votre propre carte mentale dans ClickUp à l'aide de nœuds glissés-déposés

Mieux encore, les cartes mentales s'intègrent à vos objectifs et à votre stratégie d'entreprise feuilles de route pour la gestion de projet de sorte qu'il suffit d'un simple clic pour donner suite à ces grandes idées.

5. Améliorer l'intelligence émotionnelle

Les compétences matérielles sont importantes, mais les compétences immatérielles comptent beaucoup sur le lieu de travail. Fixez des objectifs de leadership pour améliorer votre capacité d'écoute active, votre ouverture d'esprit, votre capacité d'adaptation et votre façon d'accepter les critiques constructives.

Utiliser Affichage du formulaire ClickUp pour créer des formulaires d'évaluation des employés. Affichez ces données dans votre Tableau de bord ClickUp pour voir comment votre équipe classe votre intelligence émotionnelle. Vous obtiendrez ainsi des données quantifiées utiles pour améliorer vos compétences relationnelles.

Mettez en place une tâche récurrente dans ClickUp pour progresser continuellement vers vos objectifs

Cela vous aidera à établir de meilleurs échéanciers pour vos projets et à savoir réellement combien de temps prennent les tâches. Il est essentiel de comprendre les échéanciers des projets si l'on veut améliorer ses compétences en leadership.

8. Favoriser le développement professionnel au sein de votre équipe

Cet objectif de leadership est axé sur le développement de votre équipe. Lors de vos entretiens individuels, demandez à vos collaborateurs de définir quelques objectifs SMART.

Travaillez avec votre équipe pour intégrer ces objectifs dans une application de suivi de projet telle que ClickUp et affichez la progression de chacun en temps réel.

Rappelez-vous de vérifier ces objectifs SMART lors de chaque pointage. S'ils ont des difficultés, c'est le moment de leur proposer des ressources, une formation ou de l'aide.

9. Rendre la pareille

Vous avez des années d'expérience à votre actif, mais il y a de fortes chances que quelqu'un vous ait aidé à arriver là où vous en êtes dans votre carrière. Pourquoi ne pas lui rendre la pareille ?

Fixez-vous un objectif de leadership pour rendre la pareille d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse d'offrir un mentorat à une personne intéressée par votre champ d'activité ou d'offrir une formation gratuite.

10. Améliorer le moral de l'équipe

Votre équipe a-t-elle besoin d'un coup de pouce ? Le moral des équipes est un sujet délicat, mais la réalisation de cet objectif de leadership permettra de récolter des dividendes en termes de productivité et de fidélisation.

La meilleure façon d'améliorer le moral de votre équipe est de vous asseoir avec elle et de déterminer ce dont elle a besoin. À partir de là, vous devrez probablement créer des objectifs à court terme distincts pour le renforcement de la culture, l'amélioration des processus ou les changements de logiciels.

5 modèles pour atteindre les objectifs de leadership

Définir des objectifs est une chose, les atteindre en est une autre. Que vous ayez besoin d'aide pour définir des paramètres ou pour en assurer le suivi, ces cinq modèles offrent une structure prête à l'emploi pour la mise en œuvre et le compte rendu.

1. Modèle de travail standard du leader ClickUp

Suivez les objectifs, les performances et les résultats dans ce modèle de travail standard pour les leaders de ClickUp pour rester au top des opérations et des flux de travail

Le modèle de travail standard de ClickUp Modèle de travail standard du ClickUp Leader facilite l'enregistrement de tous les objets de votre équipe, l'évaluation des performances et la détection des problèmes potentiels. Utilisez-le pour vos objectifs personnels de leadership ou ceux de votre équipe.

Dans tous les cas, il s'agit d'une méthode intelligente pour organiser vos objectifs.

2. Modèle d'OKRs et d'Objectifs pour la société ClickUp

Créez une hiérarchie d'objectifs pour l'équipe, le département et l'entreprise avec le modèle d'objectifs et de résultats OKR de l'entreprise

Les objectifs et résultats clés (OKR) sont un type d'objectifs hyper-structurés. Le suivi des OKR dans l'ensemble de l'entreprise peut sembler décourageant, mais le modèle d'objectifs et de résultats clés (OKR) de l'entreprise est très utile Modèle d'OKR et d'Objectifs de l'entreprise ClickUp vous facilite la tâche.

Utilisez ce modèle pour aligner votre équipe sur les objectifs, hiérarchiser les objectifs en fonction de leur impact et suivre tout automatiquement au fil du temps. Vous pouvez également lier ce modèle à vos Objectifs ClickUp pour un suivi automatique de la progression.

3. ClickUp Modèle de plan de suivi et de contrôle de projet

Le plan de suivi et de contrôle de projet ClickUp permet à vos projets de respecter les délais, le budget et vos attentes

Le plan de suivi et de contrôle de projet de ClickUp Modèle de plan de suivi et de contrôle d'un projet vous offre une structure instantanée pour la gestion de l'échéancier, du budget et des produits livrables d'un projet. Si votre objectif de leadership est de rationaliser le flux de travail de votre équipe ou d'épater vos clients avec un projet de qualité, ce modèle vous permettra de franchir la ligne d'arrivée.

Vous pouvez facilement définir les parties prenantes, les collaborateurs et les liens vers les tâches ou les Espaces dans le document ClickUp.

4. ClickUp Objectifs Signaux Mesures Modèle

Suivez les données qui vous permettront de savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie grâce au modèle de mesures des signaux d'objectifs

Un cadre Objectifs-Signaux-Mesures (GSM) permet de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) de votre équipe en un seul endroit pratique afin que vous puissiez afficher toutes les données de performance dans un même tableau de bord.

Le modèle ClickUp Objectifs Signaux Mesures Modèle définit clairement la réussite pour vous et votre équipe et suit automatiquement la progression par rapport à vos objectifs en temps réel. Utilisez ce document pour un feedback constructif et commencez à construire un environnement de travail plus positif pour tous.

5. Modèle de moniteur de santé de l'équipe de leadership ClickUp

Que vous assistiez une équipe de direction complexe ou une petite équipe de cadres, le modèle de contrôle de la santé de l'équipe de direction de ClickUp vous aidera à maximiser le potentiel de votre groupe de direction

Besoin de vérifier le statut de vos efforts en matière de leadership ? Les Modèle de moniteur de santé de l'équipe de leadership ClickUp branche les statistiques de performance de chaque manager sur un tracker afin d'examiner les indicateurs de croissance en temps réel.

Le modèle identifie les paramètres à améliorer, ce qui en fait l'outil idéal pour fixer des objectifs de leadership.

Commencez à définir des Objectifs de Développement du Leadership dans ClickUp

Il n'est pas facile de développer vos compétences en leadership, mais les bons objectifs stimuleront vos compétences en gestion en un rien de temps. Bien sûr, vous avez toujours besoin d'un forfait de développement et d'une plateforme pour suivre toute votre progression, et c'est là que nous intervenons !

ClickUp combine vos tâches, documents, cartes mentales et modèles en une seule plateforme pour vous faire gagner du temps et rationaliser vos flux de travail. À faire, nous avons mentionné que c'est Free Forever ? Créer un environnement de travail ClickUp maintenant pour l'essayer vous-même - aucune carte de crédit n'est nécessaire.