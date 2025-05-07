Nous avons testé les 10 meilleures alternatives de Reclaim AI pour l'ordonnancement de projets en 2025

Lorsqu'il s'agit de maintenir la concentration et la productivité avec un emploi du temps chargé, gestion du temps devient une compétence essentielle.
Une gestion efficace du temps se résume à programmer les réunions et les tâches de la manière qui vous convient le mieux. Elle nécessite souvent la désignation d'un responsable de la gestion du temps outil de planification intelligent ou une application de calendrier, comme Reclaim IA, pour mener à bien votre stratégie. 🗓️
Reclaim IA est un excellent assistant de réunion, mais comme tout logiciel, il ne convient pas à tout le monde. Chaque outil de gestion du temps présente des avantages et des inconvénients, mais heureusement, il existe de nombreuses alternatives pour combler les lacunes laissées par Reclaim IA.
Explorons comment un puissant outil d'ordonnancement IA peut vous aider travailler plus rapidement et améliorez votre l'efficacité des processus . Ensuite, nous examinerons certaines des meilleures alternatives à Reclaim IA pour automatiser votre calendrier et gagner un temps précieux. Car de nos jours, le temps, c'est de l'argent - et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus important que jamais. ⚖️
Que faut-il rechercher dans les alternatives à Reclaim IA ?
La clé pour trouver la meilleure alternative à Reclaim est de concentrer vos efforts sur les capacités IA des autres outils. Pensez à Outils d'IA comme les plus puissants l'automatisation du flux de travail vous trouverez ici tous les outils d'automatisation du flux de travail que vous pouvez imaginer. Ces outils peuvent faire des merveilles pour les équipes en personne ou à distance, qu'il s'agisse de vous aider à rédiger des textes ou de vous aider à vous concentrer sur les tâches à accomplir gérer les tâches liées aux ressources humaines .
La fonction IA peut vous aider à planifier automatiquement les réunions d'équipe et à bloquer le temps de concentration, plus un temps tampon pour les déplacements et les pauses. Elle peut également intégrer votre calendrier à votre liste de tâches, vous aider à hiérarchiser et à répartir le travail, et bien plus encore. 💪
Lorsque vous choisirez votre alternative à Reclaim IA, soyez attentif à ces fonctionnalités :
- Un système flexible et configurable en fonction des exigences de votre entreprise
- Une intégration avec des outils de planification tels qu'Outlook, Gmail et..Google Agenda
- Capacité de synchronisation du Calendrier pour une expérience de planification personnalisée, même à travers plusieurs outils
- Compatibilité avec les applications de réunion telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet
- Intégration avec les applications de gestion des tâches et/ou les applications de gestion de l'informationapplications de checklist quotidienne
- Mises à jour en temps réel pour que vous puissiez toujours vous fier aux informations que vous voyez
- Des fonctions conviviales comme les calendriers intelligents et les tâches par glisser-déposer qui permettent des ajustements rapides
Vos choix d'outils de planification doivent viser à l'optimisation du flux de travail -parce que si vous arrivez à faire cela correctement, tout le reste en découlera.
Les 10 meilleures alternatives à l'IA à utiliser en 2024
À cause du grand nombre d'alternatives à l'IA de Reclaim, comment faire son choix ? La meilleure chose à faire est d'examiner les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, puis d'opter pour l'option qui correspond le mieux.
1. ClickUp
Affichez le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe
ClickUp est un logiciel tout-en-un de outil de productivité et notre premier choix lorsqu'il s'agit de choisir la meilleure alternative à Reclaim IA. 💯
Avec la gestion du temps et des tâches au cœur de chaque fonctionnalité de ClickUp, c'est le logiciel idéal pour rationaliser n'importe quel processus, suivre la progression et centraliser votre travail à travers les applications en une seule plate-forme. Il existe plus de 15 façons différentes de visualiser votre liste À faire, y compris Liste, Gantt, Charge de travail et... Affichage du Calendrier pour une planification efficace des tâches et des équipes. Glissez-déposez des tâches dans votre vue Calendrier et gérez votre charge de travail par mois, ou affichez les détails détaillés par jour pour afficher des éléments d'action spécifiques.
En plus, ClickUp IA fait passer vos techniques actuelles d'économie de temps au niveau supérieur. Comme avoir un assistant virtuel dans votre poche, ClickUp AI peut générer des revenus de plus en plus importants des notes de réunion des e-mails, des résumés de tâches, des mises à jour, des traductions et bien plus encore, en utilisant des commandes en langage naturel pour vous aider à vous concentrer sur votre travail le plus important à tout moment, et à accomplir vos tâches en un clin d'œil.
Si vous ne connaissez pas encore les générateurs de texte IA, le logiciel Modèles d'invitations IA de ClickUp vous aidera à démarrer avec des invitations structurées qui garantissent instantanément des résultats de haute qualité. Ce n'est pas la seule ressource IA gratuite que ClickUp a à offrir, pour d'autres alternatives à l'IA, essayez les modèles testés de ClickUp ChatGPT Invitations pour le modèle de planification de projet pour générer des calendriers de projet, des tâches, des échéances, des stratégies de planification et bien plus encore. Avec votre stratégie de gestion du temps à portée de main, ClickUp peut ensuite surveiller la progression et ajuster les échéanciers pour s'assurer que vous atteignez vos objectifs. 🎯
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Déplacez rapidement et facilement des éléments du Calendrier ou des tâches à l'aide de la fonction glisser-déposer
- Estimez la durée prévue pour chaque tâche et répartissez une tâche entre les membres de l'équipe qui y sont affectés
- Lancez des réunions directement à partir de l'affichage du Calendrier et affichez-y toutes vos tâches liées
- Surveillez la façon dont vous passez votre temps avec le suivi du temps depuis votre mobile, votre ordinateur de bureau ou votre navigateur Chrome
- Étendez votre forfait stratégique au-delà de la planification quotidienne avec Les modèles de planification de vie de ClickUp
- Synchronisez votre Calendrier ClickUp avec Google Agenda pour refléter les changements dans les deux sens - les synchronisations avec Outlook, Apple et mobile sont à sens unique
- Plus de 1 000 intégrations pour synchroniser automatiquement le travail à partir de vos outils existants comme Asana, Jira, Notion et Slack
Limites de ClickUp
- La fonction IA n'est pas disponible sur la version gratuite, mais vous pouvez l'ajouter à n'importe quel forfait payant pour seulement 5 $
- Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile
Prix de ClickUp
- Free Forever: Gratuit
- Unlimited: $7/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Enterprise: Contacter pour les tarifs
- ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail
ClickUp évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)
2. Trevor
via Trevor Trevor est conçu pour vous aider à améliorer la clarté, la concentration et le contrôle général de votre charge de travail. Utilisez la vue d'ensemble de vos tâches planifiées pour obtenir un aperçu de ce qui vous attend. Vous pouvez ensuite vous concentrer sur une tâche spécifique pour un travail approfondi et ciblé qui vous permettra d'accéder à votre flux créatif - c'est là que la magie opère. 🪄
Cette alternative à l'IA de Reclaim travaille avec des blocs de temps que vous pouvez faire glisser et déposer pour forfaiter votre journée. L'IA de Trevor apprend comment vous planifiez et utilise ensuite ces informations pour faire des suggestions utiles. Elle peut également attribuer automatiquement des durées pour les tâches et vous rappeler lorsque le travail est en retard.
Les meilleures fonctionnalités de Trevor
- Incluez également vos tâches personnelles pour avoir une vue d'ensemble du temps dont vous aurez besoin pour faire ce que vous avez à faire ce jour-là
- Réorganisez rapidement votre journée lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu
- Suivez le temps qu'il vous reste chaque jour
- Se synchroniser en temps réel avec Outlook, Todoist, Google Agenda et Google Tâches
Limites de Trevor
- Le forfait Free ne permet de synchroniser qu'une seule application de calendrier et une seule liste de tâches. Vous devez passer au forfait Pro pour en synchroniser davantage
- Il n'y a pas encore assez d'avis indépendants pour déterminer le niveau de travail de Trevor
Prix de Trevor
- Gratuit: Gratuit
- Pro: 3,99 $/mois par utilisateur
Trevor évaluations et commentaires
- G2: Pas encore de commentaires
- Capterra: Pas encore de commentaires
3. Gmelius
via Gmelius Cette alternative de Reclaim IA est une application de calendrier qui vous aide à gérer votre charge de travail directement depuis votre boîte réception Gmail. 📫
Conçue pour le travail d'équipe et la collaboration, vous obtenez des automatisations de flux de travail et des Tableaux Kanban intégrés. Attribuez des e-mails aux membres de votre équipe et joignez-y des notes rapides contenant des instructions ou des suggestions supplémentaires. Invitez à la discussion en partageant les brouillons avec vos collègues dans Gmail, sans transfert ni copie.
Vous pouvez également utiliser Gmelius comme un service d'assistance centralisé avec lequel plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler. Et pour vous assurer que tout est sur la bonne voie, vous pouvez superviser tous les e-mails que les membres de votre équipe reçoivent ou envoient, en un seul endroit.
Les meilleures fonctionnalités de Gmelius
- Gagnez du temps grâce aux modèles prédéfinis et aux réponses automatiques aux questions les plus fréquentes
- Évoluez facilement sur Gmelius en fonction de la croissance de votre entreprise
- Profitez des intégrations bidirectionnelles avec des outils tels que Slack, Trello, Zapier, Google Meet, et bien d'autres
- Soyez assuré que vos données sont en sécurité, car Gmelius ne stocke pas le contenu de vos e-mails
Limites de Gmelius
- Vous devez faire attention aux paramètres pour vous assurer que les e-mails ne sont pas partagés avec des personnes qui ne devraient pas y avoir accès
- Tout utilisateur estime que la courbe d'apprentissage est assez raide pour se familiariser avec tout ce que Gmelius peut faire
Prix de Gmelius
- Flex: 15 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs
- Croissance: 24 $/mois par utilisateur
- Pro: 36 $/mois par utilisateur
Gmelius évaluations et commentaires
- G2: 4.4/5 (760+ avis)
- Capterra: 4.7/5 (40+ commentaires)
4. Calendly
via Calendly Calendly est conçu pour rendre la planification plus facile que jamais. Il assiste les réunions individuelles, les réunions de groupe et les planifications à la ronde, sans qu'il soit nécessaire de faire des allers-retours par e-mail pour vérifier les disponibilités de chacun.
Déterminez vos disponibilités et les types d'évènements que vous proposez (par exemple, des réunions en face à face de 30 minutes ou des appels Zoom de courte durée), puis partagez simplement les liens de planification sur votre site Web ou par e-mail. Les invités peuvent choisir un créneau horaire et cette alternative de Reclaim IA l'ajoutera automatiquement aux évènements de votre calendrier existant. 🕰️
Meilleures fonctionnalités de Calendly
- Invitez des personnes dans des fuseaux horaires différents, et Calendly déterminera où tout le monde se trouve
- Automatisez les communications, par exemple en envoyant un rappel aux invités 30 minutes avant un appel
- Utilisez Calendly sur votre bureau Windows ou macOS ou, si vous êtes en déplacement, sur votre application mobile iOS ou Android
- Optimisez votre flux de travail avec plus de 100 intégrations et extensions, comme les calendriers Office 365, Microsoft Outlook, Google et iCloud, ainsi que d'autres parties de votre pile technologique comme Salesforce ou HubSpot
Limites de Calendly
- Vous aurez besoin du forfait Teams si vous souhaitez envoyer les données des réunions directement à Salesforce et à votre système de gestion de la relation client (CRM)
- Certains utilisateurs estiment que Calendly est un peu cher par rapport à certains de ses concurrents en matière d'outils de planification
Prix de Calendly
- Free: Gratuit
- Standard: 10$/mois par utilisateur
- Teams: $16/mois par utilisateur
- Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs
Calendly évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (2,900+ reviews)
5. Routine
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/64be7f51510c5d75f503c987\_Routine-app-1400x831.webp Reclaim IA alternatives : capture d'écran du Calendrier de Routine /$$$img/
via Routine Se présentant comme "le calendrier du 21e siècle", cette alternative de Reclaim IA$a vous affiche votre calendrier de travail et vos tâches en même temps, afin que vous puissiez forfaiter votre journée ou votre semaine entière. Routine organise votre emploi du temps en fonction de vos échéances et de vos préférences personnelles.
Créez des tâches en les tapant ou en utilisant l'application vocale, et utilisez les raccourcis clavier pour vous déplacer rapidement dans le système. Planifiez des réunions ou des blocs pour un travail approfondi en faisant simplement glisser ces évènements là où vous le souhaitez. Planifiez des tâches à partir de vos réunions et prenez des notes directement sur place pour ne rien perdre. ✍️
Les meilleures fonctionnalités de Routine
- Suivez les priorités du jour grâce au tableau de bord et à l'écran Aujourd'hui
- Utilisez les pages de l'application pour enregistrer des notes rapides, comme des idées d'entreprise, des informations sur vos clients ou des forfaits pour vos prochaines vacances
- Organisez vos pages et sous-pages de la manière qui vous convient le mieux
- Intégrez votre boîte de réception, vos outils de gestion de projet et vos discussions pour que tout soit au même endroit
Limites de la routine
- Vous pouvez utiliser le forfait Free dès maintenant, mais les forfaits Professional, Business et Enterprise sont encore en cours de développement
- Routine n'est pas encore disponible pour Android, mais cette fonctionnalité sera bientôt disponible
Prix de Routine
- Gratuit: Gratuit
- Professionnel: 10$/mois par utilisateur (bientôt disponible)
- Business: $15/mois par utilisateur (bientôt disponible)
- Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs (bientôt)
Routine évaluations et commentaires
- G2: 4.0/5 (1 avis)
- Capterra: Pas encore de commentaires
6. Sunsama
via Sunsama Cette alternative de Reclaim IA est conçue pour aider les professionnels à gérer plus intentionnellement leur temps afin d'atteindre un meilleur équilibre entre travail et vie privée. 🌈
Obtenez un aperçu de tout ce que vous devez traiter, y compris les réunions, les tâches et les e-mails. Ensuite, établissez des priorités, définissez vos objectifs pour la journée et inscrivez ces tâches dans votre calendrier. Suivez votre progression au fur et à mesure pour avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et tout ce que vous n'aurez pas fait aujourd'hui sera automatiquement reprogrammé pour demain.
Sunsama meilleures fonctionnalités
- Transformez les discussions Slack en tâches grâce à l'intégration Slack
- Synchronisez avec votre Calendrier Google Agenda ou Outlook, et intégrez facilement des tâches à d'autres tâchesoutils de productivité comme ClickUp, Asana, Trello, Todoist et Jira
- Améliorez la collaboration en affichant ce sur quoi vos coéquipiers se concentrent pour la journée
- Obtenez des informations détaillées sur la façon dont vous passez votre temps grâce aux analyses intégrées
Limites de Sunsama
- Sunsama est conçu pour la planification à court terme plutôt qu'à long terme, vous devrez donc utiliser l'une des intégrations pour planifier des projets à plus grande échelle
- Certains utilisateurs estiment que la fonction de collaboration pourrait faire l'objet de quelques améliorations
Prix de Sunsama
- Annuel: 16$/mois par utilisateur
- Mensuel: 20 $/mois par utilisateur
Sunsama évaluations et commentaires
- G2: Pas encore de commentaires
- Capterra: 4.6/5 (20 commentaires)
7. Akiflow
via Akiflow Cette alternative de Reclaim IA est une plateforme de productivité qui vous montre tous vos horaires, vos e-mails et vos tâches dans une boîte de réception universelle. Créez des tâches et hiérarchisez-les, définissez des dates d'échéance et ajoutez toutes les notes pertinentes à partir de votre calendrier. Vous pouvez même transformer les tâches en évènements du calendrier pour être sûr qu'elles soient terminées. ✅
Utilisez la fonction bloquant le temps fonctionnalité permettant d'allouer du temps à différents types de tâches, telles que les réunions, la collaboration ou l'organisation d'événements réflexion approfondie . Ensuite, organisez rapidement vos plannings en faisant glisser les tâches à leur place.
Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow
- Tirez des tâches d'autres applications comme Slack, Trello, Asana et votre e-mail pour que tout soit au même endroit
- Utilisez la fonctionnalité des tâches récurrentes pour automatiser les tâches régulières comme les réunions de synthèse ou les rapports de progression
- Partagez vos disponibilités pour les réunions depuis Akiflow, afin d'éviter les allers-retours par e-mail
- Travaillez sur plusieurs fuseaux horaires grâce au Calendrier
Les limites d'Akiflow
- Akiflow ne s'intègre pas nativement aux calendriers Microsoft 365 ou Apple
- L'application mobile n'est pas encore tout à fait à la hauteur de l'application de bureau, mais l'équipe y travaille
Prix d'Akiflow
- **8,33 $/mois par utilisateur (payez d'avance pour cinq ans)
- Annuel: $14.99/mois par utilisateur
- Mensuel: $24.99/mois par utilisateur
Akiflow évaluations et commentaires
- G2: 5.0/5 (30+ reviews)
- Capterra: 4.8/5 (60+ commentaires)
8. Morgen
via Morgen Morgen consolide tous vos calendriers en un seul endroit pour mieux gérer tous les domaines de votre vie. Il vous aide à classer par ordre de priorité tout ce que vous avez à faire, puis à créer des blocs de temps pour ces tâches. Vous pouvez utiliser l'outil "glisser-déposer" pour réorganiser rapidement vos calendriers à tout moment.
Planifiez facilement des réunions en partageant vos disponibilités à travers les fuseaux horaires. Des raccourcis vous permettent de jeter un coup d'œil rapide à votre Calendrier, puis d'en ressortir. Vous recevez également des notifications pour les réunions à venir et pouvez cliquer directement pour les rejoindre. 🙌
Morgen meilleures fonctionnalités
- Planifiez les éléments de la liste de tâches directement à partir du Calendrier ou intégrez-les à votre application de tâches favorite
- Vérifiez et nettoyez automatiquement les évènements en double pour ne jamais perdre de temps
- Intégrez cette alternative à l'IA à Microsoft Outlook, Google Calendrier et iCloud, entre autres
- Utilisez Morgen sur Mac, Windows, iOS, Android et Linux
Limites de Morgen
- L'intégration Zapier n'est disponible que dans les forfaits Plus et Pro
- Il n'y a pas encore assez d'avis pour se faire une idée de la qualité du travail de Morgen
Prix de Morgen
- Basic: Gratuit
- Plus:4$/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Pro: $9/mois par utilisateur (facturé annuellement)
Morgen évaluations et commentaires
- G2: 5.0/5 (1 avis)
- Capterra: Pas encore de commentaires
9. Fireflies.IA
via Lucioles.IA Fireflies.ai est un outil de prise de notes IA qui vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer pleinement sur vos réunions pendant que vous y êtes. Lorsque vous le connectez à votre Calendrier, cette alternative IA de Reclaim rejoint automatiquement votre appel, l'enregistre et le retranscrit. 📝
Vous pouvez ensuite partager ces notes avec les coéquipiers qui ont manqué la réunion, les résumer pour les clients et en tirer tous les éléments d'action connexes pour les planifier.
Fireflies.IA meilleures fonctionnalités
- Enregistrez de la vidéo et de l'audio et générez rapidement des transcriptions
- Collaborez avec votre équipe en utilisant des réactions, des épingles et des commentaires au cours de la réunion et, par la suite, en partageant les notes de réunion sur des plateformes comme Asana, Slack, Notion ou votre système de gestion de la relation client
- Recherchez facilement les sujets clés abordés au cours d'une réunion et créez des extraits sonores des meilleurs passages
- Intégrer des plateformes de réunion telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, entre autres
Limites de Fireflies.IA
- Vous devez revoir les résumés de réunion avant de les partager pour vous assurer qu'ils sont corrects à 100 %
- Les fonctionnalités IA telles que les résumés personnalisés et les extraits sonores automatisés ne sont disponibles qu'à partir de l'offre Pro
Prix de Fireflies.IA
- Free: Gratuit
- Pro: 10$/mois par utilisateur
- Business: 19$/mois par utilisateur
- Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs
Fireflies.IA évaluations et critiques
- G2: 4.5/5 (80+ reviews)
- Capterra: 4.0/5 (5 commentaires)
10. Rombi Productivité
via Productivité de Rombi Rombi Productivity est conçu pour les particuliers et les petites entreprises. Il mesure l'équilibre entre le travail et la vie privée afin de réduire le stress, de gérer le temps et les performances, et d'apporter une assistance à la responsabilisation et à la définition des paramètres.
Cette alternative à l'IA de Reclaim automatise le suivi du temps de plusieurs façons différentes. Elle capture automatiquement votre temps passé sur les heures facturables et non facturables, établit des rapports sur le temps par projet, gère vos feuilles de temps et suit le temps de vacances. Il permet également de gagner du temps en automatisant la facturation et la facturation des clients. ⏳
Rombi Productivité meilleures fonctionnalités
- Démarrez rapidement grâce à l'interface intuitive et conviviale
- Utilisez le chronomètre arrêt/départ pour un suivi du temps facile, puis liez-le à des clients spécifiques pour la facturation ou l'utilisation interne
- Comparez le temps que vous passez au travail à celui que vous consacrez à votre famille ou à d'autres activités de loisirs
- Mesurez la pression de travail à laquelle vous (ou vos membres) êtes soumis pour vous assurer que vous êtes dans le bon intervalle, plutôt que d'être sous-performant ou proche de l'épuisement professionnel
Rombi Limites de productivité
- Certains utilisateurs trouvent que les nombreuses fonctionnalités sont un peu écrasantes au début
- Bien que la plupart des avis soient extrêmement positifs, il n'y en a pas encore assez pour se faire une idée précise de l'efficacité de Rombi
Prix de Rombi Productivity
- Free
Rombi Productivity évaluations et commentaires
- G2: Pas encore de commentaires
- Capterra: 5.0/5 (15 commentaires)
Mettez le cap sur le suivi avec les meilleurs outils de planification aujourd'hui
Avec tant d'activités quotidiennes, la gestion de votre temps est devenue une compétence essentielle, mais cela ne veut pas dire que vous devez tout faire vous-même. Profitez de l'un des nombreux outils de planification disponibles pour vous aider à gérer les évènements de votre calendrier et à automatiser d'autres tâches connexes, telles que le suivi du temps, l'attribution de tâches, etc éléments d'action et résumer les notes. ✨
ClickUp, l'un des meilleurs outils de planification, fait tout cela et bien plus encore. Gardez le contrôle de votre calendrier, de vos tâches et de vos documents ; faites preuve de créativité avec le brainstorming, les objectifs et la planification ; et connectez-vous avec votre équipe à l'aide de la conférence et du chat, le tout au sein d'une seule et même plateforme. S'inscrire gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui, et voyez votre productivité et votre créativité monter en flèche. 🤩