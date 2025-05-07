Nous avons testé les 10 meilleures alternatives de Reclaim AI pour l'ordonnancement de projets en 2025

Lorsqu'il s'agit de maintenir la concentration et la productivité avec un emploi du temps chargé, gestion du temps devient une compétence essentielle.

Une gestion efficace du temps se résume à programmer les réunions et les tâches de la manière qui vous convient le mieux. Elle nécessite souvent la désignation d'un responsable de la gestion du temps outil de planification intelligent ou une application de calendrier, comme Reclaim IA, pour mener à bien votre stratégie. 🗓️

Reclaim IA est un excellent assistant de réunion, mais comme tout logiciel, il ne convient pas à tout le monde. Chaque outil de gestion du temps présente des avantages et des inconvénients, mais heureusement, il existe de nombreuses alternatives pour combler les lacunes laissées par Reclaim IA.

Explorons comment un puissant outil d'ordonnancement IA peut vous aider travailler plus rapidement et améliorez votre l'efficacité des processus . Ensuite, nous examinerons certaines des meilleures alternatives à Reclaim IA pour automatiser votre calendrier et gagner un temps précieux. Car de nos jours, le temps, c'est de l'argent - et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus important que jamais. ⚖️

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Reclaim IA ?

La clé pour trouver la meilleure alternative à Reclaim est de concentrer vos efforts sur les capacités IA des autres outils. Pensez à Outils d'IA comme les plus puissants l'automatisation du flux de travail vous trouverez ici tous les outils d'automatisation du flux de travail que vous pouvez imaginer. Ces outils peuvent faire des merveilles pour les équipes en personne ou à distance, qu'il s'agisse de vous aider à rédiger des textes ou de vous aider à vous concentrer sur les tâches à accomplir gérer les tâches liées aux ressources humaines .

La fonction IA peut vous aider à planifier automatiquement les réunions d'équipe et à bloquer le temps de concentration, plus un temps tampon pour les déplacements et les pauses. Elle peut également intégrer votre calendrier à votre liste de tâches, vous aider à hiérarchiser et à répartir le travail, et bien plus encore. 💪

Lorsque vous choisirez votre alternative à Reclaim IA, soyez attentif à ces fonctionnalités :

Un système flexible et configurable en fonction des exigences de votre entreprise

Une intégration avec des outils de planification tels qu'Outlook, Gmail et..Google Agenda Capacité de synchronisation du Calendrier pour une expérience de planification personnalisée, même à travers plusieurs outils

Compatibilité avec les applications de réunion telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet

Intégration avec les applications de gestion des tâches et/ou les applications de gestion de l'informationapplications de checklist quotidienne Mises à jour en temps réel pour que vous puissiez toujours vous fier aux informations que vous voyez

Des fonctions conviviales comme les calendriers intelligents et les tâches par glisser-déposer qui permettent des ajustements rapides

Vos choix d'outils de planification doivent viser à l'optimisation du flux de travail -parce que si vous arrivez à faire cela correctement, tout le reste en découlera.

Les 10 meilleures alternatives à l'IA à utiliser en 2024

À cause du grand nombre d'alternatives à l'IA de Reclaim, comment faire son choix ? La meilleure chose à faire est d'examiner les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, puis d'opter pour l'option qui correspond le mieux.

1. ClickUp

Affichez le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe

ClickUp est un logiciel tout-en-un de outil de productivité et notre premier choix lorsqu'il s'agit de choisir la meilleure alternative à Reclaim IA. 💯

Avec la gestion du temps et des tâches au cœur de chaque fonctionnalité de ClickUp, c'est le logiciel idéal pour rationaliser n'importe quel processus, suivre la progression et centraliser votre travail à travers les applications en une seule plate-forme. Il existe plus de 15 façons différentes de visualiser votre liste À faire, y compris Liste, Gantt, Charge de travail et... Affichage du Calendrier pour une planification efficace des tâches et des équipes. Glissez-déposez des tâches dans votre vue Calendrier et gérez votre charge de travail par mois, ou affichez les détails détaillés par jour pour afficher des éléments d'action spécifiques.

En plus, ClickUp IA fait passer vos techniques actuelles d'économie de temps au niveau supérieur. Comme avoir un assistant virtuel dans votre poche, ClickUp AI peut générer des revenus de plus en plus importants des notes de réunion des e-mails, des résumés de tâches, des mises à jour, des traductions et bien plus encore, en utilisant des commandes en langage naturel pour vous aider à vous concentrer sur votre travail le plus important à tout moment, et à accomplir vos tâches en un clin d'œil.

Si vous ne connaissez pas encore les générateurs de texte IA, le logiciel Modèles d'invitations IA de ClickUp vous aidera à démarrer avec des invitations structurées qui garantissent instantanément des résultats de haute qualité. Ce n'est pas la seule ressource IA gratuite que ClickUp a à offrir, pour d'autres alternatives à l'IA, essayez les modèles testés de ClickUp ChatGPT Invitations pour le modèle de planification de projet pour générer des calendriers de projet, des tâches, des échéances, des stratégies de planification et bien plus encore. Avec votre stratégie de gestion du temps à portée de main, ClickUp peut ensuite surveiller la progression et ajuster les échéanciers pour s'assurer que vous atteignez vos objectifs. 🎯

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Déplacez rapidement et facilement des éléments du Calendrier ou des tâches à l'aide de la fonction glisser-déposer

Estimez la durée prévue pour chaque tâche et répartissez une tâche entre les membres de l'équipe qui y sont affectés

Lancez des réunions directement à partir de l'affichage du Calendrier et affichez-y toutes vos tâches liées

Surveillez la façon dont vous passez votre temps avec le suivi du temps depuis votre mobile, votre ordinateur de bureau ou votre navigateur Chrome

Étendez votre forfait stratégique au-delà de la planification quotidienne avec Les modèles de planification de vie de ClickUp Synchronisez votre Calendrier ClickUp avec Google Agenda pour refléter les changements dans les deux sens - les synchronisations avec Outlook, Apple et mobile sont à sens unique

Plus de 1 000 intégrations pour synchroniser automatiquement le travail à partir de vos outils existants comme Asana, Jira, Notion et Slack

Limites de ClickUp

La fonction IA n'est pas disponible sur la version gratuite, mais vous pouvez l'ajouter à n'importe quel forfait payant pour seulement 5 $

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever: Gratuit

Gratuit Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Trevor

via Trevor Trevor est conçu pour vous aider à améliorer la clarté, la concentration et le contrôle général de votre charge de travail. Utilisez la vue d'ensemble de vos tâches planifiées pour obtenir un aperçu de ce qui vous attend. Vous pouvez ensuite vous concentrer sur une tâche spécifique pour un travail approfondi et ciblé qui vous permettra d'accéder à votre flux créatif - c'est là que la magie opère. 🪄

Cette alternative à l'IA de Reclaim travaille avec des blocs de temps que vous pouvez faire glisser et déposer pour forfaiter votre journée. L'IA de Trevor apprend comment vous planifiez et utilise ensuite ces informations pour faire des suggestions utiles. Elle peut également attribuer automatiquement des durées pour les tâches et vous rappeler lorsque le travail est en retard.

Les meilleures fonctionnalités de Trevor

Incluez également vos tâches personnelles pour avoir une vue d'ensemble du temps dont vous aurez besoin pour faire ce que vous avez à faire ce jour-là

Réorganisez rapidement votre journée lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu

Suivez le temps qu'il vous reste chaque jour

Se synchroniser en temps réel avec Outlook, Todoist, Google Agenda et Google Tâches

Limites de Trevor

Le forfait Free ne permet de synchroniser qu'une seule application de calendrier et une seule liste de tâches. Vous devez passer au forfait Pro pour en synchroniser davantage

Il n'y a pas encore assez d'avis indépendants pour déterminer le niveau de travail de Trevor

Prix de Trevor

Gratuit: Gratuit

Gratuit Pro: 3,99 $/mois par utilisateur

G2: Pas encore de commentaires

Pas encore de commentaires Capterra: Pas encore de commentaires

3. Gmelius

via Gmelius Cette alternative de Reclaim IA est une application de calendrier qui vous aide à gérer votre charge de travail directement depuis votre boîte réception Gmail. 📫

Conçue pour le travail d'équipe et la collaboration, vous obtenez des automatisations de flux de travail et des Tableaux Kanban intégrés. Attribuez des e-mails aux membres de votre équipe et joignez-y des notes rapides contenant des instructions ou des suggestions supplémentaires. Invitez à la discussion en partageant les brouillons avec vos collègues dans Gmail, sans transfert ni copie.

Vous pouvez également utiliser Gmelius comme un service d'assistance centralisé avec lequel plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler. Et pour vous assurer que tout est sur la bonne voie, vous pouvez superviser tous les e-mails que les membres de votre équipe reçoivent ou envoient, en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Gmelius

Gagnez du temps grâce aux modèles prédéfinis et aux réponses automatiques aux questions les plus fréquentes

Évoluez facilement sur Gmelius en fonction de la croissance de votre entreprise

Profitez des intégrations bidirectionnelles avec des outils tels que Slack, Trello, Zapier, Google Meet, et bien d'autres

Soyez assuré que vos données sont en sécurité, car Gmelius ne stocke pas le contenu de vos e-mails

Limites de Gmelius

Vous devez faire attention aux paramètres pour vous assurer que les e-mails ne sont pas partagés avec des personnes qui ne devraient pas y avoir accès

Tout utilisateur estime que la courbe d'apprentissage est assez raide pour se familiariser avec tout ce que Gmelius peut faire

Prix de Gmelius

Flex: 15 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs

15 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs Croissance: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Pro: 36 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (760+ avis)

4.4/5 (760+ avis) Capterra: 4.7/5 (40+ commentaires)

4. Calendly

via Calendly Calendly est conçu pour rendre la planification plus facile que jamais. Il assiste les réunions individuelles, les réunions de groupe et les planifications à la ronde, sans qu'il soit nécessaire de faire des allers-retours par e-mail pour vérifier les disponibilités de chacun.

Déterminez vos disponibilités et les types d'évènements que vous proposez (par exemple, des réunions en face à face de 30 minutes ou des appels Zoom de courte durée), puis partagez simplement les liens de planification sur votre site Web ou par e-mail. Les invités peuvent choisir un créneau horaire et cette alternative de Reclaim IA l'ajoutera automatiquement aux évènements de votre calendrier existant. 🕰️

Meilleures fonctionnalités de Calendly

Invitez des personnes dans des fuseaux horaires différents, et Calendly déterminera où tout le monde se trouve

Automatisez les communications, par exemple en envoyant un rappel aux invités 30 minutes avant un appel

Utilisez Calendly sur votre bureau Windows ou macOS ou, si vous êtes en déplacement, sur votre application mobile iOS ou Android

Optimisez votre flux de travail avec plus de 100 intégrations et extensions, comme les calendriers Office 365, Microsoft Outlook, Google et iCloud, ainsi que d'autres parties de votre pile technologique comme Salesforce ou HubSpot

Limites de Calendly

Vous aurez besoin du forfait Teams si vous souhaitez envoyer les données des réunions directement à Salesforce et à votre système de gestion de la relation client (CRM)

Certains utilisateurs estiment que Calendly est un peu cher par rapport à certains de ses concurrents en matière d'outils de planification

Prix de Calendly

Free: Gratuit

Gratuit Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Teams: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,900+ reviews)

5. Routine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/64be7f51510c5d75f503c987\_Routine-app-1400x831.webp Reclaim IA alternatives : capture d'écran du Calendrier de Routine /$$$img/

via Routine Se présentant comme "le calendrier du 21e siècle", cette alternative de Reclaim IA$a vous affiche votre calendrier de travail et vos tâches en même temps, afin que vous puissiez forfaiter votre journée ou votre semaine entière. Routine organise votre emploi du temps en fonction de vos échéances et de vos préférences personnelles.

Créez des tâches en les tapant ou en utilisant l'application vocale, et utilisez les raccourcis clavier pour vous déplacer rapidement dans le système. Planifiez des réunions ou des blocs pour un travail approfondi en faisant simplement glisser ces évènements là où vous le souhaitez. Planifiez des tâches à partir de vos réunions et prenez des notes directement sur place pour ne rien perdre. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de Routine

Suivez les priorités du jour grâce au tableau de bord et à l'écran Aujourd'hui

Utilisez les pages de l'application pour enregistrer des notes rapides, comme des idées d'entreprise, des informations sur vos clients ou des forfaits pour vos prochaines vacances

Organisez vos pages et sous-pages de la manière qui vous convient le mieux

Intégrez votre boîte de réception, vos outils de gestion de projet et vos discussions pour que tout soit au même endroit

Limites de la routine

Vous pouvez utiliser le forfait Free dès maintenant, mais les forfaits Professional, Business et Enterprise sont encore en cours de développement

Routine n'est pas encore disponible pour Android, mais cette fonctionnalité sera bientôt disponible

Prix de Routine

Gratuit: Gratuit

Gratuit Professionnel: 10$/mois par utilisateur (bientôt disponible)

10$/mois par utilisateur (bientôt disponible) Business: $15/mois par utilisateur (bientôt disponible)

$15/mois par utilisateur (bientôt disponible) Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs (bientôt)

G2: 4.0/5 (1 avis)

4.0/5 (1 avis) Capterra: Pas encore de commentaires

6. Sunsama

via Sunsama Cette alternative de Reclaim IA est conçue pour aider les professionnels à gérer plus intentionnellement leur temps afin d'atteindre un meilleur équilibre entre travail et vie privée. 🌈

Obtenez un aperçu de tout ce que vous devez traiter, y compris les réunions, les tâches et les e-mails. Ensuite, établissez des priorités, définissez vos objectifs pour la journée et inscrivez ces tâches dans votre calendrier. Suivez votre progression au fur et à mesure pour avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et tout ce que vous n'aurez pas fait aujourd'hui sera automatiquement reprogrammé pour demain.

Sunsama meilleures fonctionnalités

Transformez les discussions Slack en tâches grâce à l'intégration Slack

Synchronisez avec votre Calendrier Google Agenda ou Outlook, et intégrez facilement des tâches à d'autres tâchesoutils de productivité comme ClickUp, Asana, Trello, Todoist et Jira

Améliorez la collaboration en affichant ce sur quoi vos coéquipiers se concentrent pour la journée

Obtenez des informations détaillées sur la façon dont vous passez votre temps grâce aux analyses intégrées

Limites de Sunsama

Sunsama est conçu pour la planification à court terme plutôt qu'à long terme, vous devrez donc utiliser l'une des intégrations pour planifier des projets à plus grande échelle

Certains utilisateurs estiment que la fonction de collaboration pourrait faire l'objet de quelques améliorations

Prix de Sunsama

Annuel: 16$/mois par utilisateur

16$/mois par utilisateur Mensuel: 20 $/mois par utilisateur

G2: Pas encore de commentaires

Pas encore de commentaires Capterra: 4.6/5 (20 commentaires)

7. Akiflow

via Akiflow Cette alternative de Reclaim IA est une plateforme de productivité qui vous montre tous vos horaires, vos e-mails et vos tâches dans une boîte de réception universelle. Créez des tâches et hiérarchisez-les, définissez des dates d'échéance et ajoutez toutes les notes pertinentes à partir de votre calendrier. Vous pouvez même transformer les tâches en évènements du calendrier pour être sûr qu'elles soient terminées. ✅

Utilisez la fonction bloquant le temps fonctionnalité permettant d'allouer du temps à différents types de tâches, telles que les réunions, la collaboration ou l'organisation d'événements réflexion approfondie . Ensuite, organisez rapidement vos plannings en faisant glisser les tâches à leur place.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Tirez des tâches d'autres applications comme Slack, Trello, Asana et votre e-mail pour que tout soit au même endroit

Utilisez la fonctionnalité des tâches récurrentes pour automatiser les tâches régulières comme les réunions de synthèse ou les rapports de progression

Partagez vos disponibilités pour les réunions depuis Akiflow, afin d'éviter les allers-retours par e-mail

Travaillez sur plusieurs fuseaux horaires grâce au Calendrier

Les limites d'Akiflow

Akiflow ne s'intègre pas nativement aux calendriers Microsoft 365 ou Apple

L'application mobile n'est pas encore tout à fait à la hauteur de l'application de bureau, mais l'équipe y travaille

Prix d'Akiflow

**8,33 $/mois par utilisateur (payez d'avance pour cinq ans)

Annuel: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Mensuel: $24.99/mois par utilisateur

G2: 5.0/5 (30+ reviews)

5.0/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (60+ commentaires)

8. Morgen

via Morgen Morgen consolide tous vos calendriers en un seul endroit pour mieux gérer tous les domaines de votre vie. Il vous aide à classer par ordre de priorité tout ce que vous avez à faire, puis à créer des blocs de temps pour ces tâches. Vous pouvez utiliser l'outil "glisser-déposer" pour réorganiser rapidement vos calendriers à tout moment.

Planifiez facilement des réunions en partageant vos disponibilités à travers les fuseaux horaires. Des raccourcis vous permettent de jeter un coup d'œil rapide à votre Calendrier, puis d'en ressortir. Vous recevez également des notifications pour les réunions à venir et pouvez cliquer directement pour les rejoindre. 🙌

Morgen meilleures fonctionnalités

Planifiez les éléments de la liste de tâches directement à partir du Calendrier ou intégrez-les à votre application de tâches favorite

Vérifiez et nettoyez automatiquement les évènements en double pour ne jamais perdre de temps

Intégrez cette alternative à l'IA à Microsoft Outlook, Google Calendrier et iCloud, entre autres

Utilisez Morgen sur Mac, Windows, iOS, Android et Linux

Limites de Morgen

L'intégration Zapier n'est disponible que dans les forfaits Plus et Pro

Il n'y a pas encore assez d'avis pour se faire une idée de la qualité du travail de Morgen

Prix de Morgen

Basic: Gratuit

Gratuit Plus: 4$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

4$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Pro: $9/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 5.0/5 (1 avis)

5.0/5 (1 avis) Capterra: Pas encore de commentaires

9. Fireflies.IA

via Lucioles.IA Fireflies.ai est un outil de prise de notes IA qui vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer pleinement sur vos réunions pendant que vous y êtes. Lorsque vous le connectez à votre Calendrier, cette alternative IA de Reclaim rejoint automatiquement votre appel, l'enregistre et le retranscrit. 📝

Vous pouvez ensuite partager ces notes avec les coéquipiers qui ont manqué la réunion, les résumer pour les clients et en tirer tous les éléments d'action connexes pour les planifier.

Fireflies.IA meilleures fonctionnalités

Enregistrez de la vidéo et de l'audio et générez rapidement des transcriptions

Collaborez avec votre équipe en utilisant des réactions, des épingles et des commentaires au cours de la réunion et, par la suite, en partageant les notes de réunion sur des plateformes comme Asana, Slack, Notion ou votre système de gestion de la relation client

Recherchez facilement les sujets clés abordés au cours d'une réunion et créez des extraits sonores des meilleurs passages

Intégrer des plateformes de réunion telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, entre autres

Limites de Fireflies.IA

Vous devez revoir les résumés de réunion avant de les partager pour vous assurer qu'ils sont corrects à 100 %

Les fonctionnalités IA telles que les résumés personnalisés et les extraits sonores automatisés ne sont disponibles qu'à partir de l'offre Pro

Prix de Fireflies.IA

Free: Gratuit

Gratuit Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Fireflies.IA évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: 4.0/5 (5 commentaires)

10. Rombi Productivité

via Productivité de Rombi Rombi Productivity est conçu pour les particuliers et les petites entreprises. Il mesure l'équilibre entre le travail et la vie privée afin de réduire le stress, de gérer le temps et les performances, et d'apporter une assistance à la responsabilisation et à la définition des paramètres.

Cette alternative à l'IA de Reclaim automatise le suivi du temps de plusieurs façons différentes. Elle capture automatiquement votre temps passé sur les heures facturables et non facturables, établit des rapports sur le temps par projet, gère vos feuilles de temps et suit le temps de vacances. Il permet également de gagner du temps en automatisant la facturation et la facturation des clients. ⏳

Rombi Productivité meilleures fonctionnalités

Démarrez rapidement grâce à l'interface intuitive et conviviale

Utilisez le chronomètre arrêt/départ pour un suivi du temps facile, puis liez-le à des clients spécifiques pour la facturation ou l'utilisation interne

Comparez le temps que vous passez au travail à celui que vous consacrez à votre famille ou à d'autres activités de loisirs

Mesurez la pression de travail à laquelle vous (ou vos membres) êtes soumis pour vous assurer que vous êtes dans le bon intervalle, plutôt que d'être sous-performant ou proche de l'épuisement professionnel

Rombi Limites de productivité

Certains utilisateurs trouvent que les nombreuses fonctionnalités sont un peu écrasantes au début

Bien que la plupart des avis soient extrêmement positifs, il n'y en a pas encore assez pour se faire une idée précise de l'efficacité de Rombi

Prix de Rombi Productivity

Free

G2: Pas encore de commentaires

Pas encore de commentaires Capterra: 5.0/5 (15 commentaires)

Mettez le cap sur le suivi avec les meilleurs outils de planification aujourd'hui

Avec tant d'activités quotidiennes, la gestion de votre temps est devenue une compétence essentielle, mais cela ne veut pas dire que vous devez tout faire vous-même. Profitez de l'un des nombreux outils de planification disponibles pour vous aider à gérer les évènements de votre calendrier et à automatiser d'autres tâches connexes, telles que le suivi du temps, l'attribution de tâches, etc éléments d'action et résumer les notes. ✨

ClickUp, l'un des meilleurs outils de planification, fait tout cela et bien plus encore. Gardez le contrôle de votre calendrier, de vos tâches et de vos documents ; faites preuve de créativité avec le brainstorming, les objectifs et la planification ; et connectez-vous avec votre équipe à l'aide de la conférence et du chat, le tout au sein d'une seule et même plateforme. S'inscrire gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui, et voyez votre productivité et votre créativité monter en flèche. 🤩