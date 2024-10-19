Los 10 mejores creadores y generadores de sitios web con IA en 2025

En el desarrollo web, la inteligencia artificial (IA) desempeña un rol fundamental en la automatización y optimización de tareas. Los creadores de sitios web basados en IA facilitan más que nunca la creación de sitios web, al tiempo que permiten a los desarrolladores centrarse en elementos importantes, como la personalización del diseño.

Para ayudarte a encontrar el mejor creador de sitios web con IA para tus necesidades, hemos recopilado una lista de los programas con la mejor valoración para acotar tu búsqueda.

¿Qué debe buscar en un creador de sitios web con IA?

Presta atención a las siguientes funciones cuando busques entre la gran variedad de creadores de sitios web con IA y sus amplias herramientas de IA integradas:

Interfaz fácil de usar: tu creador de sitios web basado en IA debe dar prioridad a la facilidad de uso. Crear un sitio web básico completo en cuestión de minutos con la herramienta debe ser un proceso sencillo.

Adaptabilidad: elige un creador de sitios web con IA que se adapte a tus preferencias de diseño e incorpore los elementos que deseas para tu sitio web.

Capacidades de integración: el creador de sitios web con IA que elijas debe integrarse a la perfección con las demás aplicaciones y herramientas que utilizas para la creación de sitios web.

Personalización: busca un creador de sitios web con IA que respete tu visión única y ofrezca opciones de personalización que se adapten a tus elementos de diseño.

Escalabilidad: asegúrate de que el creador de sitios web con IA pueda crecer al mismo ritmo que tu empresa. Tu asegúrate de que el creador de sitios web con IA pueda crecer al mismo ritmo que tu empresa. Tu sitio web debe poder expandirse sin problemas a medida que tu empresa crece.

Rentabilidad: al considerar el precio, priorice un creador de sitios web con IA que ofrezca un valor sustancial por el dinero que invierte.

Los 10 mejores creadores de sitios web con IA para crear un sitio web profesional

Utiliza ClickUp AI para escribir más rápido y pulir tus textos, respuestas por correo electrónico y mucho más.

ClickUp es una plataforma de productividad diseñada para equipos de todos los tamaños con el fin de optimizar la gestión de tareas, gestión de proyectos y gestión de productos.

El asistente integrado impulsado por IA, una joya dentro de la plataforma, ofrece capacidades sin precedentes. Puede predecir fechas límite, realizar automatizaciones de tareas monótonas u ofrecer información precisa sobre la experiencia del usuario del sitio web utilizando IA. ¡No se requieren conocimientos de programación!

Esta herramienta de marketing con IA es como tener a tu propio estratega digital a bordo para complementar tu herramienta de desarrollo de aplicaciones o tu creador de sitios web con IA. Sumérgete en su amplia gama de funciones y descubre cómo ClickUp puede transformar tu proceso de creación de sitios web mediante el uso de la IA.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje algo pronunciada debido a la gran cantidad de funciones.

Notificaciones ocasionales abrumadoras

Es posible que la versión móvil no incluya todas las funciones de la versión de escritorio.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp AI: disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Wix ADI

a través de Wix ADI

Lo mejor para la creación de sitios web asistida por IA

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) es el futuro del diseño intuitivo de sitios web. Al combinar sus capacidades de diseño existentes con el poder de la IA, crea un creador de sitios web con IA único basado en preguntas sencillas que se le plantean al usuario.

El proceso elimina la extensión del diseño manual de tu sitio web generado por IA, lo que hace que el proceso de creación de sitios web sea una tarea agradable en lugar de una obligación.

Todos los sitios web creados con el generador de sitios web Wix ADI destacan, lo que garantiza que no haya dos sitios web con diseños idénticos.

Las mejores funciones de Wix ADI

El creador de sitios web con IA diseña sitios personalizados al instante con la opción de un dominio gratuito con ciertos requisitos de plan de precios.

La optimización móvil garantiza que tu sitio web generado por IA se vea impecable en todos los dispositivos.

La opción de una sola página incluida en este generador de sitios web es perfecta para portafolios o sitios de eventos.

Utiliza la práctica función de editor de arrastrar y soltar para recuperar el control total del proceso del creador de sitios web con IA en cualquier momento.

El redactor de contenido con IA sugiere el texto del sitio web.

Herramientas de creación de logotipos con IA

Limitaciones de Wix ADI

Las plantillas pueden resultar restrictivas para los creadores de sitios web con necesidades de diseño avanzadas.

Migrar tu sitio web actual a otra plataforma puede resultar complicado.

No hay versión gratuita de este fantástico generador de sitios web con IA.

Precios de Wix ADI

Light: 16 $ al mes

Básico : 27 $ al mes

Empresa : 32 $ al mes

Business Elite : 159 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Wix ADI

G2 : 4,2/5 (más de 1600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 9200 opiniones)

3. GoDaddy IA

a través de GoDaddy IA

Lo mejor para la creación de sitios web asistida por IA

Navegar por el mundo online es una tarea compleja, especialmente para las pequeñas empresas. GoDaddy IA surge como una salvación, especialmente diseñada para ellas.

Aunque GoDaddy es conocido por sus servicios de registro de dominios y alojamiento web, su incursión en la IA lo ha posicionado como un proveedor de soluciones empresariales integrales.

Las funciones impulsadas por IA ayudan a crear sitios web adaptables, sugieren mejoras en el contenido e incluso colaboran en las iniciativas de marketing digital. ¿Lo más destacado? Su perfecta integración con la amplia gama de servicios de GoDaddy.

Las mejores funciones de la IA de GoDaddy

Sugerencias de diseño web personalizadas según el tipo de empresa.

Recomendaciones para mejorar el contenido y aumentar la participación de los usuarios.

Orientación sobre marketing digital para un alcance online eficaz.

Integración perfecta con los servicios de alojamiento y dominios de GoDaddy.

Diseños de experiencia de usuario personalizados basados en el comportamiento de los usuarios.

Sugerencias de SEO impulsadas por IA para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Análisis del sitio en tiempo real para realizar el seguimiento y optimizar el rendimiento.

Limitaciones de la IA de GoDaddy

Puede resultar restrictivo para desarrolladores experimentados que buscan una personalización compleja.

Herramientas de marketing avanzadas con límites en comparación con las plataformas independientes.

Algunos usuarios pueden encontrar un poco engorroso pasar de un servicio a otro de GoDaddy.

Precios de GoDaddy IA

Visita la página de precios de GoDaddy IA para conocer todos los paquetes y funciones disponibles para su compra.

Valoraciones y reseñas de GoDaddy IA

G2 : 3,9/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1100 opiniones)

4. 10Web

vía 10Web

Lo mejor para sitios web de WordPress

10Web es un creador de sitios web con IA que combina innovación y practicidad, ofreciendo a los usuarios una experiencia de diseño web optimizada. Imagina combinar la flexibilidad mundialmente reconocida de WordPress con la gran comodidad de un creador de sitios web con IA. Eso es 10Web para ti.

En cuestión de minutos, este ingenioso creador de sitios web con IA puede replicar y crear un sitio web gratis en WordPress, eliminando horas de trabajo manual.

Para aquellos que aman WordPress pero anhelan métodos más sencillos de creación de sitios web, como una interfaz de arrastrar y soltar que utilice herramientas de IA, 10Web se perfila como la solución perfecta para sitios web profesionales.

Las mejores funciones de 10Web

Importa cualquier sitio web para obtener su gemelo en WordPress.

Crea sitios web personalizados con herramientas intuitivas de generación de sitios web.

Hay complementos para todo, desde galerías de fotos hasta SEO.

Crea sitios web con un aspecto impecable en todo tipo de dispositivos.

Las herramientas de IA fáciles de usar ayudan a aumentar la velocidad del sitio web.

Copias de seguridad automatizadas en tiempo real y supervisión 24/7.

Herramientas para mejorar la visibilidad de los sitios web en los motores de búsqueda.

Limitaciones de 10Web

Limitado a la plataforma WordPress.

Algunas funciones avanzadas de los generadores de sitios web tienen una curva de aprendizaje más pronunciada.

Pueden surgir problemas de compatibilidad con los complementos.

Precios de 10Web

Starter : 10 $ al mes

Premium : 15 $ al mes

Ultimate: 23 $ al mes

Valoraciones y reseñas de 10Web

G2 : 4,4/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,2/5 (más de 30 reseñas)

5. CodeWP

vía CodeWP

Lo mejor para sitios web de WordPress

En el ámbito de los creadores de sitios web con IA, CodeWP destaca brillantemente. Este creador de sitios web con IA aprovecha el poder de la IA para convertir los diseños directamente en temas de WordPress adaptables.

En primer lugar, introduzca el diseño que desee en el generador de sitios web. A continuación, observe con asombro cómo el creador de sitios web con IA de CodeWP lo interpreta y lo moldea en un tema dinámico de WordPress, listo para encantar a los visitantes.

Este es el mejor creador de sitios web con IA para combinar tu creatividad con tecnología de vanguardia.

Las mejores funciones de CodeWP

Aunque tiene límites, CodeWP ofrece un creador de sitios web con IA gratis.

Transforma diseños en temas de WordPress sin esfuerzo.

Garantiza un rendimiento constante en todos los navegadores.

Prioriza la velocidad del sitio para mejorar la experiencia del usuario.

El generador de sitios web se adapta al tamaño de móviles, tabletas y ordenadores de escritorio.

Optimizado para la integración con WooCommerce.

Las herramientas SEO te proporcionan una mayor visibilidad en los motores de búsqueda.

Compatible con los plugins populares de WordPress.

Limitaciones de CodeWP

Diseñado específicamente para WordPress; no es tan versátil en comparación con otros creadores de sitios web con IA.

Las personalizaciones avanzadas pueden requerir ajustes manuales en el generador de sitios web.

Discrepancias ocasionales entre el diseño original y el tema convertido.

Precios de CodeWP

Free

Pro : 12 $ al mes

Agencia: 36 $ al mes

Valoraciones y reseñas de CodeWP

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Hostinger

a través de Hostinger

Lo mejor para la creación de sitios web mediante arrastrar y soltar

Hostinger, aunque es conocido principalmente por ser una potencia en alojamiento web, destaca por su integración de herramientas de creación de sitios web con IA de última generación.

Las herramientas para creadores de sitios web profundizan en los matices del rendimiento de los sitios web, garantizando una velocidad, seguridad y experiencia de usuario óptimas.

El creador de sitios web Hostinger combina la asequibilidad y el rendimiento estelar de los sitios web con sus paquetes económicos y sus herramientas de IA.

Las mejores funciones de Hostinger

Alojamiento de primera calidad sin el precio de primera calidad.

Editor sencillo de arrastrar y soltar con información basada en IA.

El creador de sitios web Hostinger está optimizado para crear sitios web con WordPress.

Instalación de WordPress con un solo clic.

Seguridad y rendimiento mejorados gracias a la integración de Cloudflare.

Información basada en IA para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Copias de seguridad diarias automatizadas para tu tranquilidad.

Chatea con personas reales en cualquier momento y en cualquier lugar.

Genera texto rápidamente con el editor de IA.

Limitaciones de Hostinger

Sin IP dedicada en los planes de alojamiento con uso compartido.

Las ventas adicionales durante el proceso de pago pueden resultar confusas.

Almacenamiento con límite en los planes básicos.

Precios de Hostinger

Premium : 2,99 $ al mes.

Empresa : 3,99 $ al mes

Nube Startup: 9,99 $ al mes.

Valoraciones y opiniones sobre Hostinger

G2 : 4,4/5 (más de 370 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 250 opiniones)

7. Jimdo

vía Jimdo

Lo mejor para la creación de sitios web mediante arrastrar y soltar

Cuando el tiempo es esencial, el creador de sitios web con IA de Jimdo cumple con creces. Gracias a su sistema Dolphin IA, esta plataforma puede crear sitios web personalizados y adaptables en tres minutos.

Las herramientas de IA de Jimdo analizan las preferencias de los usuarios en tiempo real, lo que garantiza que cada sitio web esté hecho a medida para conectar con su público. A pesar de algunas funciones de pago, el creador de sitios web con IA gratis que ofrece Jimdo sigue siendo muy potente.

Las mejores funciones de Jimdo

Crea rápidamente sitios web basados en el tipo de empresa y las preferencias.

Interfaz intuitiva incluso para principiantes.

Herramientas de IA integradas para aumentar la visibilidad en los motores de búsqueda.

Los sitios se ajustan automáticamente a cualquier dispositivo.

Nombres de dominio personalizados para la marca

Fácil configuración y gestión de tiendas online.

Sea enlazado sin problemas con las principales plataformas.

Limitaciones de Jimdo

Libertad creativa limitada en comparación con los creadores de sitios web con IA tradicionales.

Las funciones de comercio electrónico podrían ser más avanzadas.

Sin tienda de aplicaciones de terceros para integraciones.

Precios de Jimdo

Play : Free

Listas de empresas: 4 $ al mes

Inicio : 9 $ al mes.

Crecer : 14 $ al mes

Comercio electrónico : 19 $ al mes

Ilimitado: 39 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Jimdo

G2 : 3,9/5 (más de 18 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 35 opiniones)

8. Unbounce

vía Unbounce

Lo mejor para la creación de páginas de destino con IA

Crea páginas de destino visualmente atractivas y optimizadas para la conversión con la herramienta de IA de Unbounce. A medida que los usuarios trabajan con este creador de sitios web con IA, sus herramientas de IA aprenden, se adaptan y perfeccionan diligentemente sus técnicas de optimización.

Unbounce entiende que el mercado digital actual de sitios web generados por IA es muy competitivo y que, para destacar, las empresas necesitan algo más que un creador de IA y diseños atractivos.

Unbounce utiliza sus sólidas capacidades de creación de sitios web con IA para analizar el comportamiento de los visitantes, realizar el seguimiento de las métricas de conversión y sugerir mejoras en tiempo real que son fáciles de implementar sin necesidad de código ni experiencia técnica.

Tanto si eres un experto en marketing como si estás a punto de crear un sitio web por primera vez, Unbounce es el mejor creador de sitios web con IA para que tus páginas de destino destaquen y conviertan de forma eficaz.

Las mejores funciones de Unbounce

Adapta el texto de la página de destino en función de los criterios de búsqueda de los visitantes.

Recomendaciones basadas en IA para mejorar las tasas de conversión.

Crea un sitio web sin necesidad de tener conocimientos de código.

Más de 100 plantillas personalizables para diversas campañas.

Compare las versiones de las páginas para obtener un rendimiento óptimo.

Páginas móviles ultrarrápidas para una mejor experiencia del usuario.

Garantiza la seguridad de los datos para ti y tus visitantes.

Limitaciones de Unbounce

Una curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios novatos.

Las funciones avanzadas pueden parecer complejas para algunos.

Precios más elevados en comparación con algunos de los mejores creadores de sitios web con IA.

Precios de Unbounce

Lanzamiento : 99 $ al mes.

Optimizar : 145 $ al mes

Acelera : 240 $ al mes

Concierge: 625 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Unbounce

G2 : 4,4/5 (350 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (250 opiniones)

9. Framer IA

a través de Framer IA

Lo mejor para sitios web de comercio electrónico

En el vasto océano de herramientas de diseño web para tu tienda online, Framer AI emerge como un faro de innovación en el espacio de los creadores de sitios web con IA. Este creador con IA no solo se dedica a crear diseños, sino también a diseñar experiencias.

Para los creadores que buscan una combinación de arte y tecnología, el generador de sitios web Framer IA promete precisamente eso.

Con sus avanzadas capacidades de IA, este creador de sitios web con IA ofrece funciones de diseño predictivo, sugiriendo mejoras y optimizaciones para tu sitio web con IA sobre la marcha.

Tanto si necesitas un generador de sitios web con IA para una página de inicio sencilla como para una aplicación web compleja, Framer AI garantiza que tus diseños sean visualmente atractivos y tengan una interfaz fácil de usar para los usuarios.

Las mejores funciones de Framer IA

Genera un sitio web y, a continuación, diseña, edita y revisa ese sitio web con IA en un espacio compartido.

Utiliza el generador de sitios web con IA para añadir fácilmente componentes interactivos como efectos al pasar el cursor, controles deslizantes y mucho más.

Valida los diseños en tu creador de sitios web antes del desarrollo completo.

El generador de sitios web con IA convierte sitios web profesionales en código utilizable.

Vuelve a diseños anteriores en tu creador de sitios web con un solo clic.

Amplíe las funciones de los sitios web con IA mediante complementos comunitarios y herramientas de marketing.

Transición fluida del diseño al desarrollo de tu sitio web impulsado por IA.

Limitaciones de Framer IA

Las innumerables funciones de IA requieren cierto aprendizaje para empezar a crear sitios web funcionales, especialmente para los principiantes.

Más adaptado a la creación de prototipos que a la creación completa de sitios web con IA.

Algunos componentes interactivos pueden aparecer de forma diferente en el producto final.

Precios de Framer IA

Free

Mini: 5 $ al mes

Básico: 15 $ al mes

Pro: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Framer IA

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (más de 20 reseñas)

10. Shopify

a través de Shopify

Lo mejor para sitios web de comercio electrónico

La trayectoria de Shopify en el mundo del comercio electrónico es legendaria, pero su incursión en la integración de sitios web con IA establece un nuevo punto de referencia.

Más allá de proporcionar una plataforma para crear tiendas online, las funciones de IA de Shopify ahora ofrecen a los propietarios de tiendas información basada en datos para su sitio web con IA.

Al aprovechar las funciones de IA, puede predecir tendencias de compra, analizar el comportamiento de los visitantes e incluso realizar la automatización de tareas rutinarias. Esto deja a los propietarios de tiendas más tiempo para centrarse en el producto y la estrategia en lugar de preocuparse por su sitio web con IA.

Los chatbots impulsados por IA de Shopify mejoran la interacción con los clientes, guiándolos a través de la selección de productos y respondiendo a sus consultas en tiempo real.

A medida que el mundo del comercio electrónico se vuelve más complejo, el creador de sitios web con IA de Shopify garantiza que los propietarios de tiendas estén siempre un paso por delante, tomando decisiones empresariales respaldadas por datos e inteligencia.

Las mejores funciones de Shopify

Comprenda los comportamientos y las tendencias de los clientes con funciones impulsadas por IA.

Utiliza el generador de sitios web con IA para personalizar tu tienda online sin necesidad de escribir código.

Crea un sitio web y disfruta de un dominio personalizado.

Acepta pagos sin problemas

Realice el seguimiento de los niveles de existencias con facilidad.

Compra sobre la marcha con diseños adaptados a dispositivos móviles.

Aumente el tráfico y las ventas.

Obtenga ayuda en cualquier momento de personas reales.

Limitaciones de Shopify

Se aplican comisiones por transacción, salvo si se utiliza Shopify Payments.

Las funciones avanzadas del generador de sitios web con IA pueden resultar abrumadoras para los usuarios que no están familiarizados con la gestión de sitios web completos.

Algunas integraciones de aplicaciones de terceros no están incluidas en el generador básico de sitios web con IA.

Precios de Shopify

Básico : 39 $ al mes

Shopify : 105 $ al mes

Avanzado: 399 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Shopify

G2 : 4,4/5 (más de 4300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 6100 opiniones)

