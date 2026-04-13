Principales casos de uso de los agentes IA de OpenClaw en 2026

Según McKinsey, el 78 % de las organizaciones utilizan actualmente la IA en al menos una función empresarial, y ese número está aumentando rápidamente. Pero la mayoría de las herramientas de IA se limitan a hablar. OpenClaw, en cambio, hace cosas.

La gente lo ha utilizado para negociar descuentos de miles de euros en la compra de coches, presentar alegaciones legales y automatizar flujos de trabajo completos, todo ello desde un mensaje de texto.

Si te preguntas qué se puede hacer realmente con esta herramienta, aquí tienes los principales casos de uso de los agentes de IA de OpenClaw que vale la pena conocer. También analizamos cómo ClickUp ofrece una alternativa más práctica para los equipos. 🤩

¿Qué es OpenClaw?

OpenClaw es un marco de código abierto que permite a los equipos crear, implementar y ejecutar agentes de IA autónomos capaces de completar tareas de varios pasos en diferentes aplicaciones y fuentes de datos. Está diseñado para desarrolladores, equipos de operaciones y, cada vez más, equipos sin conocimientos técnicos que buscan agentes que vayan más allá de las respuestas a una sola indicación.

La mayoría de las herramientas de IA siguen funcionando en un bucle de solicitud-respuesta. Tú preguntas, ellas responden y tú copias y pegas el resultado en otro lugar. Los agentes de OpenClaw rompen ese patrón encadenando acciones, como navegar, escribir, archivar y enviar Mensajes, sin esperar a que un humano supervise cada paso.

Ofrece a los agentes acceso a herramientas reales, como navegadores, API y sistemas de archivos, para que puedan actuar, no solo asesorar. Al ser de código abierto, los equipos pueden inspeccionar, modificar y alojar ellos mismos sus agentes sin ningún tipo de dependencia de un proveedor.

Tres conceptos que debes conocer antes de continuar. 👀

Agente frente a herramienta: un agente decide por sí mismo cuál es su siguiente paso; una herramienta espera a que tú lo decidas.

Código abierto: El código es público, auditable y personalizable

Habilidades: Funciones modulares (navegación web, ejecución de código y llamadas a API) que un agente puede combinar sobre la marcha

Mira esta panorámica sobre cómo las herramientas de IA pueden ayudarte a trabajar de forma más inteligente:

Cómo funcionan realmente los agentes de IA de OpenClaw

Cada agente de OpenClaw se ejecuta en un ciclo repetitivo denominado «bucle del agente». Es el modelo mental que hace que los casos de uso de los agentes IA de OpenClaw funcionen a la perfección.

Recibir una meta: Una persona u otro sistema le asigna al agente una tarea en lenguaje sencillo Plan: El agente divide la meta en pasos y elige qué habilidades utilizar Act: ejecuta cada paso, como abrir un navegador, llamar a una API o escribir un archivo, y observa el resultado Ajuste: Si algo falla o el resultado parece incorrecto, vuelve a planificar y lo intenta de nuevo. Entrega: El resultado final llega exactamente donde le indicaste que fuera

Este ciclo es lo que diferencia a OpenClaw de las herramientas de IA de uso único. El agente no se detiene tras una sola respuesta. Sigue trabajando hasta que el trabajo se completa o alcanza un límite que hayas establecido.

Puedes desencadenar los agentes manualmente, según una programación o a través de webhooks (señales automatizadas que se envían entre aplicaciones cuando ocurre un evento específico). Esta flexibilidad es lo que hace que estos agentes sean prácticos para los flujos de trabajo de producción.

🔍 ¿Sabías que...? Los agentes de IA se están convirtiendo en colaboradores de investigación. En un estudio, un agente de IA coincidió con las respuestas de una encuesta realizada por humanos en el 85 % de los casos, lo que demuestra su potencial para la automatización de la investigación y las ciencias sociales.

Con tantas herramientas de creación de agentes de IA en el mercado (tanto de código abierto como propietarias), es útil saber dónde encaja OpenClaw. 👇

Autonomía frente a asistencia: La mayoría de las herramientas de IA esperan una indicación. Los agentes de OpenClaw toman una meta y determinan los pasos por sí mismos, incluida la recuperación de errores.

Sistema de habilidades modular: solo incorporas las capacidades que necesitas (navegador, correo electrónico, Jira y Slack) y dejas fuera el resto, lo que permite que los agentes se mantengan centrados y sean auditables

Transparencia del código abierto: puedes leer cada línea de la lógica de razonamiento. Para los equipos con políticas de datos estrictas, esa visibilidad es innegociable.

Coordinación multitarea: un solo agente puede desplazarse entre aplicaciones en una sola ejecución, extraer datos de una hoja de cálculo, redactar un resumen en un documento y publicarlo en un canal sin necesidad de una plataforma de integración independiente

OpenClaw funciona mejor cuando tienes un flujo de trabajo claro para la automatización y ciertos conocimientos técnicos, o cuando lo combinas con una plataforma que se encarga de la capa de coordinación por ti.

Antes de profundizar en implementaciones específicas de OpenClaw, vea esta panorámica de cómo los casos de uso de la IA están transformando los flujos de trabajo modernos:

Los 5 mejores casos de uso de los agentes IA de OpenClaw para equipos

La verdadera prueba de cualquier marco de agentes es si ahorra tiempo en el trabajo que tu equipo realiza cada semana. A continuación se presentan cinco casos de uso de los agentes IA de OpenClaw que representan los patrones más sólidos en este momento. 🛠️

1. Ejecución y revisión de código de forma remota

Los ingenieros pierden horas cambiando constantemente entre el teléfono, el escritorio y sus herramientas. OpenClaw soluciona esto permitiéndote utilizar como desencadenantes acciones reales en el shell y el navegador desde cualquier aplicación de mensajería que tu equipo ya utilice.

Este es un ejemplo de flujo de trabajo:

Un desarrollador envía un mensaje a su agente de OpenClaw en Slack: «Revisa la solicitud de incorporación de cambios (PR) abierta en la rama de autenticación y señala cualquier elemento que falte en las pruebas».

El agente utiliza la automatización del navegador para abrir GitHub, lee las diferencias y cruza referencias con las convenciones del equipo almacenadas en AGENTS.md

Publica un resumen estructurado en Slack: qué hace la solicitud de incorporación de cambios, qué falta y qué requiere revisión humana.

El ingeniero revisa las notas y las aprueba o solicita cambios, sin abrir ni una sola pestaña

💡 Consejo profesional: Limita quién puede crear y realizar la edición de agentes de IA. De lo contrario, acabarás con cinco bots que se solapan y hacen cosas ligeramente diferentes (y confusas).

2. Clasificación de las solicitudes de soporte al cliente

Los equipos de soporte suelen verse desbordados por el trabajo de distribución de tareas antes incluso de que comience el soporte propiamente dicho. La pasarela multicanal de OpenClaw recopila los tickets de todas las plataformas en un solo lugar y se encarga de clasificarlos automáticamente.

Esto podría verse así:

El flujo de tickets entrantes procedentes del correo electrónico, WhatsApp y el chat web se canaliza a través de una única pasarela de OpenClaw

El agente lee cada mensaje, clasifica la urgencia y el tema utilizando su bucle de razonamiento ReAct, y comprueba el historial de conversaciones almacenado en archivos Markdown locales.

Los tickets con prioridad alta se envían inmediatamente al representante de guardia a través de Telegram

Las consultas rutinarias reciben una respuesta preliminar en cola o llegan a la bandeja de entrada del especialista adecuado con todo el contexto adjunto

📮 Dato de ClickUp: El 44 % de los equipos resuelve los problemas de inmediato sin ningún proceso formal de clasificación. Actuar rápidamente para solucionar un problema parece generar productividad, pero la urgencia puede anular fácilmente la capacidad del equipo para ofrecer una solución eficaz. Lo que necesitas es un sistema que canalice los problemas entrantes a través de un proceso de recepción estructurado. Los formularios de ClickUp pueden capturar el contexto necesario desde el principio, mientras que un superagente puede clasificar los envíos, evaluar su gravedad y derivar el envío al propietario adecuado o a la cola correspondiente antes de que comience el trabajo.

3. Seguimiento de la inteligencia competitiva

La mayoría de los equipos realizan análisis de la competencia una vez al mes, si acaso. El programador de OpenClaw ejecuta comprobaciones a intervalos fijos sin que nadie tenga que dar ninguna indicación, por lo que nada se pasa por alto.

Ejemplo del flujo de trabajo:

Tú defines los competidores y las señales a las que hay que prestar atención en AGENTS.md: cambios en los precios, nuevas ofertas de empleo, cambios en las reseñas de G2, menciones en la prensa.

Cada pocas horas, el «heartbeat» activa el agente, que utiliza la automatización del navegador para visitar esas páginas y compararlas con lo que registró la última vez.

Cuando algo cambia, redacta un resumen en lenguaje sencillo y lo envía al hilo de chat del equipo

El resumen explica qué ha cambiado, cuándo y ofrece una breve descripción de lo que esto podría significar para tu posición.

🧠 Dato curioso: Los agentes de IA están pasando de «pensar» a «hacer». Las investigaciones muestran que la proporción de herramientas de agentes capaces de realizar acciones reales (como la edición de archivos o el envío de correos electrónicos) se disparó del 27 % al 65 % en poco más de un año.

4. Captación de clientes personalizada para el equipo de ventas

Una buena campaña de captación requiere entre 20 y 30 minutos de investigación por cliente potencial. OpenClaw realiza esa investigación automáticamente, utilizando la navegación web y la memoria de sesión para crear contexto antes de que tus representantes toquen un solo borrador.

Así es como se ve el flujo de trabajo:

Un comercial envía al agente una lista de cuentas objetivo a través de Telegram: «Investiga estas 10 empresas y redacta los correos electrónicos de presentación».

El agente busca en LinkedIn, en las noticias recientes y en los tableros de empleo de las empresas para cada candidato potencial, y almacena los resultados en la memoria de sesión.

Redacta un correo electrónico personalizado para cada cliente potencial, haciendo referencia a un desencadenante específico, como una ronda de financiación, una nueva contratación o un cambio de producto.

El representante tiene los 10 borradores listos para revisarlos, modificarlos y enviarlos

🔍 ¿Sabías que...? El Índice de IA de Stanford HAI 2025 muestra que el 78 % de las organizaciones utilizan ya la IA, pero los sistemas avanzados, como los agentes, aún se encuentran en fase de desarrollo y no se han implementado plenamente.

5. Notas de reuniones y distribución de elementos

OpenClaw mejora el traspaso de información de las reuniones al transcribir, resumir y realizar la distribución de los elementos pendientes automáticamente justo después de que finalice la llamada. Una muestra de flujo de trabajo es el siguiente:

El agente se conecta a tu reunión de Zoom o Teams a través de la API de transcripción y escucha en tiempo real

Una vez finalizada la llamada, analiza la transcripción y extrae las decisiones tomadas, las preguntas pendientes y los elementos concretos asignados a sus propietarios.

Envía un resumen estructurado al canal de Slack y envía por correo electrónico a cada persona sus elementos específicos directamente

Cualquier asunto pendiente se añade a un archivo de seguimiento en el entorno de trabajo, listo para ser abordado en la próxima reunión diaria.

💡 Consejo de experto: Reserva 30 minutos a la semana para poner orden. Una rutina rápida que puedes aplicar: Detectar fallos

Corrige las instrucciones poco claras

Reforza los desencadenantes

Elimina todo lo que no sea necesario Solo con eso ya estarás por delante de la mayoría de los equipos.

Cómo gestionar los flujos de trabajo de los agentes de IA en ClickUp

Tus tareas, proyectos, conversaciones y agentes de IA se encuentran todos en ClickUp. Así que, cuando tu trabajo cambia, tus agentes cambian con él.

Esto es más importante de lo que parece. Los agentes necesitan un contexto claro, un alcance definido e instrucciones reales para realizar un trabajo útil. ClickUp te ofrece las tres cosas sin necesidad de configuraciones adicionales ni cambios de contexto. A continuación te explicamos cómo crear y gestionar flujos de trabajo de agentes dentro de la plataforma. 🔁

1. Empieza por el panorama general: ¿qué agente estás implementando?

Antes de configurar nada, debes saber qué tipo de agente de ClickUp se adapta mejor a la tarea. Hay dos: Superagentes y Agentes de piloto automático.

Breve introducción si eres nuevo en ClickUp AI ClickUp Brain es la capa de inteligencia que se ejecuta en toda la plataforma. Conecta tus tareas, documentos, mensajes de chat y datos del equipo, de modo que cada agente que crees ya tiene el contexto del entorno de trabajo integrado.

Superagentes

Ejecuta cualquier flujo de trabajo con los superagentes de ClickUp Configura tu Superagente de ClickUp con instrucciones personalizadas según tu caso de uso

Se trata de compañeros de equipo de IA adaptables y de varios pasos. Puedes activarlos manualmente enviándoles un mensaje directo, mencionándolos con @ en un comentario de tarea o en un canal de chat, o asignándoles una tarea directamente. También puedes conectarlos a las automatizaciones de ClickUp para que se activen por sí solos.

Gracias a su memoria más completa, que incluye interacciones recientes, preferencias guardadas e inteligencia almacenada, los superagentes de ClickUp gestionan bien los flujos de trabajo de principio a fin.

Por ejemplo, un Superagente asignado a tu flujo de trabajo de contenido podría aceptar una tarea, recopilar documentos relevantes para contextualizarla, redactar un resumen, señalar una laguna y publicar un resumen, todo ello sin que un humano intervenga en ningún paso.

Mira este tutorial para configurar un Superagente:

Agentes de piloto automático

Establece las condiciones para tu agente de piloto automático de ClickUp

Estos se ejecutan en función de desencadenantes y condiciones definidos en una ubicación específica: una lista, una carpeta, un espacio o un canal de chat. Son la opción ideal para una ejecución coherente del tipo «si X, entonces Y».

Por ejemplo, imagina que tu equipo de soporte recibe una avalancha de preguntas repetitivas en un canal de chat. Un agente de ClickUp Autopilot asignado a ese canal, con las condiciones adecuadas y un documento de conocimiento enlazado, gestiona esas consultas cada vez sin que nadie tenga que indicárselo.

Una regla general sencilla: empieza con los agentes Autopilot para tareas bien definidas y repetitivas. Pasa a los Superagentes cuando el trabajo requiera razonamiento, varios pasos o una presencia constante con la que tu equipo pueda interactuar.

2. Diseño del flujo de trabajo: elige la tarea y, a continuación, elige el desencadenante

Crea sin esfuerzo un superagente de ClickUp para tus casos de uso específicos

Antes de tocar ningún ajuste, define el resultado que quieres que produzca el agente. A continuación, deja que eso guíe todo lo demás. Esto es lo que podría parecer:

Define la tarea: «Resumir todas las tareas atrasadas y publicar un informe cada Monday por la mañana» es una tarea; «ayudar con las tareas» no lo es.

Decide dónde se ejecuta: los agentes de canales de chat responden a los mensajes; los agentes basados en la ubicación responden a los eventos de las tareas

Elige el tipo de desencadenante: Empieza de forma manual (mensajes directos, @menciones, asignación de tareas) y, una vez que la lógica esté consolidada, pasa a desencadenantes programados o basados en la automatización.

Una reseña de G2 añade además:

Valoro mucho la innovación constante de ClickUp y su fuerte apuesta por la IA. El Superagente de IA es potente y te permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente. También me parecen útiles las plantillas durante el proceso de configuración, aunque requiere mucho tiempo y esfuerzo configurarlo todo correctamente.

Valoro mucho la innovación constante de ClickUp y su fuerte apuesta por la IA. El Superagente de IA es potente y te permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente. También me parecen útiles las plantillas durante la configuración, aunque requiere mucho tiempo y esfuerzo configurarlo todo correctamente.

💡 Consejo profesional: Pon en marcha tu Superagente en una sola lista o canal utilizando tareas de muestra. Este entorno controlado te ayuda a detectar problemas de forma temprana sin interrumpir los flujos de trabajo reales.

3. Condiciones: enseña al agente cuándo debe actuar y cuándo debe permanecer inactivo

Define las condiciones para tu agente de piloto automático de ClickUp para asegurarte de que solo sea desencadenado cuando sea necesario

Sin condiciones, los agentes se activan ante todo, incluso ante preguntas como «¿quién se apunta a ir a comer?». Las condiciones solucionan eso:

Condiciones de palabras clave: Requiere términos específicos como «bloqueado» o «estado» antes de que el agente responda

Prefijos de seguridad: Enseña a tu equipo a utilizar «/help» o «Agent:» al principio de cualquier mensaje que quieran que gestione el agente.

Condiciones basadas en la intención: «Responder solo a preguntas directas» mantiene al agente al margen de las conversaciones generales del canal

Para los agentes basados en tareas, aplica condiciones de automatización sobre el desencadenante. «Desencadenar cuando se crea una tarea» más «solo cuando la prioridad sea Alta» elimina la mayoría de los falsos positivos.

Utiliza las condiciones de automatización de ClickUp para personalizar los desencadenantes de los agentes

4. Instrucciones: Redacta resultados de los agentes

Realiza la edición de las habilidades y las instrucciones de tu Superagente en ClickUp

Las instrucciones imprecisas producen resultados imprecisos. Todo conjunto de instrucciones necesita tres cosas:

Formato de salida: Especifica exactamente lo que quieres, por ejemplo, «devuelve una tabla de tres columnas: Nombre de la tarea, Propietario, fecha límite».

Solución alternativa en caso de falta de información: «Si el campo de prioridad está vacío, indícalo como Desconocido y márcalo en tu salida».

Definición de «terminado»: «Publica el informe en #updates y cierra la tarea como completada».

ClickUp Brain puede redactar estas instrucciones por ti. Describe lo que necesitas en un lenguaje sencillo y generará un conjunto de instrucciones estructuradas que podrás perfeccionar.

Pide ayuda a ClickUp Brain para crear y personalizar los superagentes de ClickUp

💡 Consejo profesional: Antes de realizar cualquier automatización, activa tu agente de IA mediante acciones sencillas como mensajes directos o menciones con @. Así te asegurarás de que la lógica y las respuestas se comportan exactamente como esperabas.

5. Conocimiento y acceso: define dónde puede buscar el agente

Ajusta las fuentes para tus agentes de ClickUp Autopilot

Defínelo con precisión. Un acceso excesivo genera respuestas poco fiables. Si el acceso es insuficiente, el agente no puede realizar su trabajo:

Fuentes del entorno de trabajo: documentos, tareas, mensajes de chat y espacios o listas específicos; un informador de estado solo necesita las listas del proyecto activo, no todo el entorno de trabajo

Fuentes externas: Dirige a los agentes a recursos externos, como un Centro de ayuda, cuando el caso de uso lo requiera.

💡 Consejo profesional: Haz que parezca auténtico (o nadie lo usará). Si tu agente se llama «Bot de prueba v2»… la gente lo ignorará. Dale un nombre claro, un avatar decente y una descripción que responda a la pregunta: «¿Por qué debería confiar en esto?».

Ábrete camino hacia la ejecución con ClickUp

OpenClaw muestra lo que se puede lograr cuando la IA es capaz de planificar, actuar y completar tareas de varios pasos sin necesidad de intervención constante. Desde la clasificación de incidencias de soporte hasta el seguimiento de la competencia, estos agentes gestionan flujos de trabajo reales con los que los equipos se enfrentan a diario.

No obstante, crear y gestionar esos flujos de trabajo requiere una estructura. Los agentes necesitan instrucciones claras, desencadenantes definidos y acceso a los datos adecuados. Sin esa base, incluso los agentes más potentes se vuelven caóticos, impredecibles o difíciles de escalar.

ClickUp lo integra todo. Te ofrece un entorno de trabajo donde las tareas, los documentos, las conversaciones y los agentes de IA permanecen conectados.

Los Superagentes se encargan de tareas complejas de varios pasos, mientras que los agentes Autopilot ejecutan flujos de trabajo estructurados de forma automática. Tú defines el resultado, estableces las condiciones y dejas que el sistema se encargue de la ejecución sin necesidad de supervisión constante.

OpenClaw muestra lo que pueden hacer los agentes de IA. ClickUp hace que ese potencial sea útil en tu trabajo diario.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Pueden los agentes de OpenClaw crear automáticamente un ticket de Jira a partir de un correo electrónico?

Sí, uno de los casos de uso más comunes de OpenClaw es analizar los correos electrónicos entrantes y generar tickets estructurados en Jira (o cualquier herramienta de gestión de tickets) con campos como prioridad, categoría y descripción ya rellenados.

¿En qué se diferencia OpenClaw del software de redacción con IA?

Las herramientas de redacción con IA generan texto a partir de una indicación, mientras que los agentes de OpenClaw se encargan de todo el flujo de trabajo relacionado con ese texto. Esto incluye la investigación, la redacción del borrador, el envío para su aprobación y la publicación, de modo que el resultado llegue a su destino sin pasos manuales intermedios.

¿Se necesitan conocimientos de programación para utilizar OpenClaw?

Se necesita cierta familiaridad técnica para crear agentes personalizados, pero las plantillas de agentes predefinidas y las plataformas de orquestación sin código están haciendo que OpenClaw sea cada vez más accesible para quienes no son desarrolladores.