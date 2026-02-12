Cómo comprobar la presencia de IA en los documentos de Google: 5 métodos

Según un estudio de Stanford, las herramientas de IA clasificaron más del 61 % de los ensayos escritos por hablantes no nativos de inglés como generados por IA, lo que pone de relieve importantes problemas de fiabilidad.

Confiar en un único método te expone a un grave riesgo de acusaciones falsas. Esta guía te muestra cinco métodos prácticos de detección para los documentos de Google, desde extensiones del navegador hasta el análisis manual del historial de versiones, para que puedas verificar la autenticidad del contenido con confianza, en lugar de basarte en conjeturas.

¿Pueden los Documentos de Google detectar contenido generado por IA?

Acabas de leer un documento y algo te parece raro. El tono es demasiado perfecto, la estructura un poco demasiado formulista. Sospechas que ha sido escrito por IA, pero no tienes forma de estar seguro y los Documentos de Google no ofrecen ninguna pista.

Esta incertidumbre crea problemas reales. Un editor puede pasar 30 minutos revisando manualmente un artículo sospechoso, solo para darse cuenta de que aún no puede estar seguro. Un profesor puede dudar en confrontar a un estudiante sin pruebas, dejando pasar una posible conducta indebida.

Los documentos de Google no pueden detectar de forma nativa el contenido generado por IA. Cuenta con un asistente de escritura con IA llamado «Ayúdame a escribir» para crear contenido. Pero no tiene funciones integradas para la detección. Probablemente esto se deba a que su objetivo es ser una herramienta de creación, no de control.

Sin embargo, existen varios métodos fiables para llenar este vacío, desde herramientas de terceros hasta técnicas de inspección manual.

Pero primero, ¿cuál es la diferencia entre el contenido generado por IA y el contenido humano? Mira el vídeo.

Cómo utilizar las extensiones de Chrome para la detección de IA en Documentos de Google

Necesitas comprobar un documento rápidamente, pero copiar y pegar texto en un sitio web independiente de comprobación de IA es engorroso. Te desconcentra y te obliga a manejar varias pestañas. Esto supone un gran lastre para la productividad cuando tienes varios documentos que revisar.

Las extensiones de Chrome para la detección de IA resuelven este problema al permitirle escanear el contenido directamente en su navegador. Funcionan junto con los Documentos de Google, lo que le ofrece una forma rápida y ágil de comprobar la presencia de IA sin necesidad de una configuración complicada. Entre las opciones más populares se incluyen GPTZero, Copyleaks y Originality. ai, que ofrecen escaneo basado en el navegador para comprobaciones rápidas.

Instala una extensión de detección de IA.

Solo se tarda un minuto en configurar una extensión. 🛠️

Abre Chrome Web Store y busca «detector de IA» o una herramienta específica como GPTZero. Haz clic en «Añadir a Chrome» y revisa los permisos que solicita la extensión. Una vez instalada, haz clic en el icono de la pieza de rompecabezas en la barra de herramientas y fija la extensión para acceder fácilmente a ella. Inicie sesión o cree una cuenta si la extensión lo requiere para funcionar.

Analiza un documento en busca de texto generado por IA.

Una vez instalada la extensión, realizar un análisis es muy sencillo.

Abre el documento de Google que deseas analizar. Haz clic en el icono de la extensión en la barra de herramientas de tu navegador. Resalte el texto específico que desea comprobar o busque la opción «escanear todo el documento». Haz clic en el botón de escanear o analizar y espera el resultado.

El tiempo de escaneo variará en función de la longitud del documento, pero la mayoría puede procesar varios miles de palabras en menos de un minuto.

Revisa los resultados de la detección y los aspectos más destacados.

Tras el análisis, la extensión le mostrará los resultados. Aunque la interfaz varía, la mayoría proporciona información similar para ayudarle a tomar una decisión.

Puntuación de probabilidad: normalmente verás un porcentaje que indica la probabilidad de que el texto haya sido generado por IA.

Resaltado de frases: muchas herramientas codifican por colores frases o párrafos específicos, con colores como el rojo o el naranja para señalar los pasajes que probablemente hayan sido escritos por IA, mientras que el verde suele indicar texto escrito por humanos.

Veredicto general: algunas extensiones proporcionan un resumen sencillo, como «Probablemente humano» o «IA detectada».

Recuerda tratar estos resultados como una guía, no como un veredicto definitivo.

Cómo instalar complementos de detección de IA desde Google Workspace Marketplace

Aunque las extensiones de Chrome son útiles, siguen estando en la barra de herramientas del navegador, lo que las aleja de tu documento. Quizás prefieras una herramienta que se integre mejor en los Documentos de Google y que no te obligue a apartar la vista de tu trabajo.

Los complementos de Google Workspace ofrecen una experiencia más integrada. Se instalan directamente en la interfaz de Documentos de Google, lo que los hace parecer una función nativa. Puedes acceder a ellos desde el menú «Extensiones» sin salir del documento.

Los complementos persisten entre sesiones y el equipo de TI de su organización puede gestionarlos. Esto los hace más adecuados para entornos de corporación.

vía Copyleaks

Para instalar un complemento:

Abre cualquier documento de Google. Haz clic en Extensiones > Complementos > Obtener complementos. En Marketplace, busca un detector de IA como Pangram AI Detection o Copyleaks. Haz clic en la herramienta que desees y, a continuación, haz clic en Instalar, concediéndole los permisos necesarios. Ahora puede acceder a su nueva herramienta yendo a Extensiones y seleccionándola de la lista.

Muchos complementos se abren en una barra lateral que permanece visible mientras escribes o revisas, lo que te permite escanear el contenido sin interrumpir tu flujo de trabajo.

📖 Lea también: Encontrar la mejor alternativa a los Documentos de Google para una colaboración fluida.

Cómo comprobar si hay IA utilizando el historial de versiones de los documentos de Google

Es posible que no desee instalar software de terceros debido a las políticas de privacidad o las restricciones informáticas de su empresa.

Esto puede hacerte sentir que no tienes forma de verificar la originalidad de un documento. Te ves obligado a confiar ciegamente en él o a perder tiempo releyéndolo sin estructura, con la esperanza de detectar algo inusual.

Existe un método que no requiere herramientas: el historial de versiones. Piensa en él como un «modo detective» que ya está integrado en todos los documentos de Google. Funciona mostrándote cómo se ha desarrollado el documento a lo largo del tiempo, revelando patrones de escritura que pueden ayudar a distinguir el trabajo humano del texto generado por IA.

Accede al historial de versiones en Documentos de Google.

Encontrar el historial de versiones de versiones es fácil.

Abre el documento de Google que deseas revisar.

Haz clic en Archivo > Historial de versiones > Ver historial de versiones.

Se abrirá un panel a la derecha con una lista de todos los cambios realizados en el documento, con marcas de tiempo y el usuario que los realizó.

El historial de versiones también está disponible en Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Slides.

Puede hacer clic en cualquier versión de la lista para ver cómo era el documento en ese momento exacto. Esta función está activada de forma predeterminada, por defecto, por lo que no es necesario hacer nada para habilitarla.

Identifica grandes bloques de texto añadidos de una sola vez.

Cuando revises el historial de versiones, busca patrones de escritura que no parezcan humanos. El contenido generado por IA suele pegarse en fragmentos grandes y pulidos.

Esté atento a estas señales de alerta: 👀

Una sola revisión en la que aparecen cientos o incluso miles de palabras de la nada.

Grandes secciones de texto añadidas sin apenas ediciones posteriores, correcciones ortográficas o ajustes.

Párrafos y secciones perfectamente formados que aparecen al instante, sin el habitual proceso de prueba y error del borrador humano.

La escritura humana, por el contrario, suele parecer más iterativa. Verás pequeñas adiciones, correcciones frecuentes y frases reformuladas a lo largo del tiempo.

Interpreta los patrones de revisión para distinguir entre la escritura de IA y la escritura humana.

Es clave observar cómo ha evolucionado un documento. No todos los fragmentos de texto grandes pegados son señal de IA: algunas personas prefieren escribir en otra aplicación y luego trasladar el texto a Documentos de Google. La tabla siguiente puede ayudarte a distinguir entre ambos casos.

Tipo de patrón Lo que verás Explicación probable Sospechoso Aparece un bloque de texto enorme sin ediciones posteriores ni correcciones ortográficas. Esto suele indicar que el contenido se ha generado en otro lugar y se ha pegado como producto final, un patrón común de IA. Normal El texto se añade gradualmente a lo largo de varias sesiones con pequeñas ediciones frecuentes. Esto refleja el proceso típico de redacción humana, que consiste en redactar, perfeccionar y corregir. Caso extremo Se pega un gran bloque de texto, pero va seguido de importantes reescrituras, reorganizaciones y ediciones. Podría tratarse de un escritor humano que traslada su propio borrador desde otro programa para seguir trabajando en él en Docs.

Para obtener una evaluación más fiable, combine el análisis del historial de versiones de las versiones con otro método de detección.

Acabas de escanear un documento y la herramienta te da una puntuación de IA del 98 %. Tu primer instinto podría ser acusar, pero dudas, preocupado por si te equivocas. Actuar basándote en un resultado inexacto puede dañar la confianza de tus alumnos o miembros del equipo y crear un ambiente hostil.

Esta es una preocupación válida, ya que las herramientas de detección de IA no son infalibles. Comprender sus limitaciones es fundamental para utilizarlas de forma responsable.

Falsos positivos: estas herramientas pueden marcar erróneamente contenido escrito por humanos como generado por IA, y algunos detectores de código abierto clasifican erróneamente estas herramientas pueden marcar erróneamente contenido escrito por humanos como generado por IA, y algunos detectores de código abierto clasifican erróneamente hasta el 78 % de los pasajes auténticos escritos por humanos. Esto ocurre con mayor frecuencia en textos formales, técnicos o académicos que siguen un estilo muy estructurado e impersonal, que puede imitar los patrones de la IA.

Falsos negativos: Por otro lado, el texto generado por IA que ha sido ligeramente editado por un humano a veces puede pasar desapercibido por completo.

La precisión es una probabilidad: ninguna herramienta es 100 % precisa. Un estudio reveló que varias herramientas líderes tienen una ninguna herramienta es 100 % precisa. Un estudio reveló que varias herramientas líderes tienen una tasa de verdaderos positivos del 0 % cuando se minimizan los falsos positivos. Funcionan identificando patrones y calculando probabilidades, por lo que te dan una puntuación porcentual, no un «sí» o un «no» definitivo.

La evolución de la IA: los modelos de escritura con IA mejoran constantemente, lo que los hace más difíciles de detectar. Las herramientas de detección se encuentran siempre en un juego del gato y el ratón, tratando de mantenerse al día con la última generación de escritores con IA.

Preocupaciones sobre la privacidad: ten en cuenta que algunos detectores y extensiones en línea pueden cargar el contenido de tu documento en sus servidores para analizarlo. Si trabajas con información confidencial o sensible, esto podría suponer un ten en cuenta que algunos detectores y extensiones en línea pueden cargar el contenido de tu documento en sus servidores para analizarlo. Si trabajas con información confidencial o sensible, esto podría suponer un riesgo importante para la privacidad

El mejor enfoque es utilizar las puntuaciones de detección como una señal para investigar más a fondo, no como una prueba concluyente.

Para optimizar el proceso de revisión de documentos y aprovechar la IA de forma eficaz, vea esta guía práctica sobre la implementación de flujos de trabajo de revisión de documentos basados en IA que pueden ahorrarle tiempo y mejorar la precisión.

Cómo gestionar la detección de IA en el flujo de trabajo de tu equipo con ClickUp

Comprobar los documentos uno por uno está bien para una sola tarea, pero cuando eres un gestor o editor que tiene que lidiar con docenas de envíos, el proceso se vuelve caótico.

Esta dispersión del trabajo, es decir, la fragmentación del trabajo en múltiples herramientas desconectadas que no se comunican entre sí, significa que es posible que realice una comprobación de detección en una app, deje comentarios en otra y pierda la pista de los documentos que se han verificado.

Acaba con el caos creando un flujo de trabajo centralizado para la verificación de contenidos en ClickUp. En lugar de dispersar tu trabajo entre varias aplicaciones, puedes gestionar todo el proceso en un solo lugar.

Conecta tus documentos con el resto de tu trabajo con ClickUp Docs.

Centralice todos los envíos haciendo que su equipo envíe su trabajo en ClickUp Docs. Dado que ClickUp Docs se integra directamente con sus tareas y proyectos, puede conectar inmediatamente cada pieza de contenido a su flujo de trabajo de revisión. Esto elimina la necesidad de realizar el seguimiento de los archivos en carpetas separadas o cadenas de correo electrónico.

Realiza un seguimiento de tu flujo de trabajo de producción de contenido, de principio a fin, con las tareas de ClickUp.

Crea un proceso de revisión estructurado utilizando tareas de ClickUp para realizar el seguimiento de cada documento a lo largo de tu flujo de trabajo. Para cada documento enviado, crea una tarea que se convierta en la única fuente de información veraz para ese contenido, que incluya todos los comentarios, archivos y actualizaciones de estado relacionados. Incluso puedes crear una plantilla para este proceso, con pasos como «Ejecutar la comprobación de detección de IA», «Revisión editorial» y «Aprobación final».

Para obtener una vista general de todo tu flujo de contenido, utiliza los campos personalizados de ClickUp. Crea un campo desplegable «Estado de verificación» con opciones como «Pendiente de revisión», «Original verificado» y «Marcado para IA». Ahora puedes ver el estado de cada documento de un vistazo y filtrar la vista para ver solo lo que requiere tu atención.

💡 Consejo profesional: Crea tu propio equipo de superagentes en ClickUp para que se encarguen del trabajo repetitivo pero necesario que mantiene en marcha tus procesos editoriales. Crea agentes para elaborar resúmenes, revisar borradores, buscar en la web para verificar datos y mucho más, ¡para que tus redactores puedan centrarse en el trabajo creativo! Estos compañeros de equipo impulsados por IA tienen el contexto completo de tu entorno de trabajo convergente, aprendiendo y mejorando con cada interacción, trabajo y comentario.

Elimine los traspasos manuales y los recordatorios con ClickUp Automations. Puede configurar reglas sencillas para agilizar el proceso. Por ejemplo, cree una automatización de ClickUp para que, cuando el estado de una tarea cambie a «Listo para revisión», se asigne automáticamente la tarea a un editor y se le notifique. Esto garantiza un flujo de trabajo fluido sin que nadie tenga que perseguir las actualizaciones.

Encuentre cualquier documento o revise conversaciones al instante con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp. En lugar de buscar en carpetas, solo tiene que hacer una pregunta como «Muéstrame todos los documentos que se marcaron para revisión el mes pasado».

ClickUp Brain y el asistente de escritorio ClickUp Brain MAX pueden buscar en todo tu entorno de trabajo, incluidas tareas, documentos y comentarios, para encontrar exactamente lo que necesitas en cuestión de segundos.

ClickUp Brain MAX con búsqueda mediante IA

Preguntas frecuentes

No, Documentos de Google no tienen una función integrada para detectar contenido generado por IA. Debe utilizar herramientas de terceros o métodos manuales, como comprobar el historial de versiones.

La precisión de los detectores de IA varía y ninguno es 100 % fiable. Proporcionan una puntuación de probabilidad, no un veredicto definitivo, y a veces pueden producir falsos positivos, especialmente con textos formales.

Según la política de privacidad de Google, el contenido de las cuentas personales de Google no se utiliza para entrenar sus modelos públicos de IA. En el caso de las cuentas de Google Workspace, la política puede variar en función de los ajustes de su organización.

Los equipos gestionan esto creando un flujo de trabajo estandarizado de revisión de contenido en una plataforma de gestión de proyectos. Esto implica utilizar tareas y seguimiento del estado para garantizar que todos los documentos se verifican de forma coherente sin que se pierda nada. /