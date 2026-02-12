Las 10 mejores herramientas de IA para el liderazgo de productos

Como líder de producto, probablemente dedique gran parte de su semana a revisar hojas de ruta, planificar sprints, sincronizar con las partes interesadas y realizar análisis posteriores.

Recopilas información de herramientas de retroalimentación, sistemas de entrega, documentos y conversaciones, y luego elaboras una vista con la que puedes razonar.

Este proceso tradicional de gestión de productos es lento. La información llega en diferentes formatos, en diferentes momentos y con diferentes niveles de fiabilidad.

Para cuando se tiene una visión coherente, la discusión a menudo ya ha avanzado. La IA acorta esa brecha.

Las herramientas de IA ayudan a los líderes de producto a:

Sintetizar los comentarios desordenados de los clientes.

Detecta patrones antes de lo que te permite tu instinto.

Prueba de presión de las decisiones de la hoja de ruta.

Reduzca los gastos generales de coordinación entre producto, diseño e ingeniería.

A continuación, compartimos las principales herramientas de IA para gestores de productos, junto con sus funciones clave, límites y precios, para ayudarle a tomar una decisión informada.

Busque herramientas con las siguientes funciones de IA para los gestores de productos:

Gestión de proyectos basada en IA: Busque una IA contextual que comprenda las tareas, las dependencias, la capacidad, los obstáculos y las señales de entrega. Debe poner de manifiesto los riesgos, las compensaciones y los retrasos para los equipos de producto antes de que aparezcan en las revisiones de la hoja de ruta.

Sólida síntesis de comentarios a gran escala: asegúrese de que las herramientas puedan agrupar los comentarios cualitativos y cuantitativos de los clientes, sacar a la luz temas recurrentes y establecer conexiones con áreas o iniciativas de productos sin perder matices.

Vínculo claro entre la información y la ejecución: la información pierde valor si se queda en documentos de investigación o paneles. Da prioridad a las herramientas que facilitan convertir las decisiones de las reuniones de estrategia de producto en hojas de ruta y tareas.

Baja sobrecarga de coordinación entre equipos: el liderazgo de producto abarca el diseño, el liderazgo de producto abarca el diseño, la ingeniería, la comercialización y las partes interesadas ejecutivas . Las herramientas de gestión de productos de IA deben reducir los traspasos, aclarar la propiedad y mantener a todos alineados.

Agregar comentarios de los usuarios: Busque herramientas de IA que puedan extraer análisis de comentarios de clientes de múltiples fuentes (tickets de soporte, entrevistas, encuestas, análisis y señales dentro del producto) y unificarlos en una única vista fiable.

⭐ Bonus: Ya sea para trazar una estrategia de producto o redactar una respuesta rápida al equipo directivo, aquí tienes más de 25 indicaciones de IA para que los gestores de productos trabajen más rápido.

¿Tienes poco tiempo? Aquí tienes una comparación detallada de los principales productos de IA para el liderazgo de productos.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Tareas, documentos, metas, paneles, resúmenes de IA en todo el trabajo. Los equipos de producto convierten la ejecución, la planificación y los resultados en un único sistema operativo. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Productboard Recopilación de comentarios, marcos de priorización, hojas de ruta visuales, resúmenes de IA. Equipos que traducen los comentarios continuos de los clientes en una dirección prioritaria. Los planes de pago comienzan a partir de 25 $ al mes por usuario. ¡Ajá! Correlación de estrategias con hojas de ruta, planificación de dependencias, portales de ideas, redacción con IA. Los líderes expresan la estrategia como hojas de ruta claras y ejecutables. Los planes de pago comienzan a partir de 59 $ al mes por usuario. Notion IA Búsqueda entre herramientas, generación de bases de datos, resúmenes, creación de flujos de trabajo. Teams que hacen que el contexto y las decisiones sobre productos sean consultables en todos los flujos de trabajo. Los planes de pago comienzan a partir de 24 $ al mes por usuario. Coda IA Documentos programables, tablas en tiempo real, automatizaciones, IA entre aplicaciones. Organizaciones de productos que crean sistemas personalizados de decisión y planificación sin ingeniería. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 12 $ al mes por usuario. Descubrimiento de productos Jira Recopilación de ideas, puntuación del impacto, vinculación con Jira, búsqueda semántica. Equipos que basan la priorización en la demanda real de los clientes y la vinculación con la entrega. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 10 $ al mes por usuario. Linear Insights Análisis del entorno de trabajo, vistas de desviación del alcance, clasificación de IA, flujo rápido de problemas. Los responsables de producto supervisan los patrones de entrega y las desviaciones operativas. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 12 $ al mes por usuario. Figma + FigJam IA Desde las indicaciones hasta el wireframe, colaboración en tiempo real, síntesis de IA. Teams que se alinean en ideas e intenciones a través de la colaboración visual en tiempo real. Gratis; los planes de pago tienen precios personalizados. Amplitude IA Detección de anomalías, embudos, consultas de IA, reproducción de sesiones. Las organizaciones de productos relacionan los resultados y el impacto de la hoja de ruta con el comportamiento de los usuarios. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 61 $ al mes por usuario. Dovetail IA Ingestión de investigación, detección de temas, síntesis de IA, alertas. Equipos que convierten la investigación en una señal continua y lista para la toma de decisiones. Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 20 $ al mes por usuario.

No existe una única pila de IA que funcione para todos los líderes de producto. Las herramientas que se indican a continuación proporcionan soporte en diferentes partes del proceso de toma de decisiones sobre productos, desde el descubrimiento hasta la entrega.

1. ClickUp (ideal para convertir la ejecución de productos en un único sistema operativo)

Como gestor de productos competente con una gran carga de trabajo, siempre existe una carga invisible derivada del cambio de contexto, la desalineación y la dispersión de datos entre silos.

Por no hablar del volumen de trabajo en términos de gestión de usuarios, mercado, estrategia, funciones, partes interesadas y resultados de lanzamiento.

Entra en ClickUp: el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo.

¿Qué significa eso? 👇

A continuación, le mostramos cómo el software de gestión de productos de ClickUp le facilita la vida con funciones basadas en IA.

Convierta la información dispersa en conocimientos prácticos.

El día a día de un gestor de productos consiste en revisar los comentarios de los usuarios, analizar las tendencias y mantenerse al día de las novedades de la competencia. Clasificar toda esta información manualmente lleva mucho tiempo y es propenso a errores.

Resuma al instante los comentarios de los clientes con ClickUp Brain.

ClickUp Brain, el asistente de IA contextual de la plataforma, simplifica este proceso resumiendo contenidos extensos, identificando patrones e incluso sugiriendo los siguientes pasos para tareas complejas.

📌 Ejemplo: Cientos de tickets de soporte al cliente mencionan problemas tras una reciente actualización del producto. ClickUp Brain analiza los tickets, destaca los problemas recurrentes y sugiere soluciones con prioridad.

Elabora rápidamente propuestas de funciones con ClickUp Brain.

Un informe estructurado facilita el uso compartido de conclusiones clave con el equipo de ingeniería.

ClickUp Brain también ayuda a perfeccionar las solicitudes de funciones. Supongamos que se está considerando una nueva mejora del producto. En lugar de pasar horas revisando notas dispersas y discusiones pasadas, la IA genera una propuesta estructurada a través de ClickUp Documentos, con los puntos débiles de los usuarios, los datos de apoyo y las posibles soluciones.

ClickUp Docs + Brain como hub centralizado para todos los documentos de productos.

ClickUp Docs ofrece a tus gestores de productos un único lugar donde documentar requisitos, recopilar decisiones de reuniones, colaborar con equipos en tiempo real y vincular cada idea directamente con tareas y ejecuciones.

Dentro de Docs, ClickUp Brain ayuda a redactar y actualizar documentos utilizando el contexto de tareas, debates y decisiones anteriores. Tu documentación se mantiene actualizada sin esfuerzo adicional.

Utiliza la combinación de ClickUp Docs + Brain para crear documentos de documentación de productos.

⭐ Bonificación: Una parte consiste en crear documentación sobre el producto. La segunda parte, igualmente importante, consiste en convertirla en acción. ¿Cómo se hace esto dentro del entorno de trabajo de ClickUp? Crea tareas de ClickUp directamente desde documentos, comentarios o resultados de IA. Este paso garantiza que los requisitos, las decisiones y los criterios de aceptación pasen directamente a la ejecución. Cree tareas prácticas al instante a partir de la información de los documentos con ClickUp Brain. A medida que avanza el trabajo, las actualizaciones de las tareas reflejan automáticamente el estado actual del producto.

Deje que los agentes de IA hagan el trabajo pesado por usted.

Los agentes de IA de ClickUp van más allá de la asistencia bajo demanda. Trabajan continuamente dentro de tu entorno de trabajo, observando las tareas, los cronogramas, las dependencias y los patrones de actividad a medida que evolucionan.

Acelera los flujos de trabajo con los agentes de IA de ClickUp.

En lugar de esperar a las comprobaciones manuales, los agentes de IA pueden:

Señala los riesgos de entrega cuando las dependencias se descuidan o las cargas de trabajo aumentan.

Resumir automáticamente el progreso del sprint y los obstáculos para informar a las partes interesadas.

Desencadenantes de seguimientos o pasos siguientes cuando el trabajo se estanca.

Encuentre archivos e información de todos los entornos de trabajo y aplicaciones conectadas al instante con esta búsqueda basada en IA.

Una de las capacidades más potentes de ClickUp Brain es la búsqueda empresarial.

Permite realizar búsquedas basadas en IA en todo tu entorno de trabajo y herramientas conectadas, incluyendo:

Tareas de ClickUp, documentos, comentarios y adjuntos.

Archivos de aplicaciones conectadas como Google Drive, GitHub, SharePoint y otras.

Debates y decisiones históricos que suelen perderse en los hilos de discusión.

En lugar de basarse en la coincidencia de palabras clave, Brain entiende cómo está estructurado el trabajo.

En lugar de buscar en carpetas o paneles, los responsables de producto pueden formular preguntas en lenguaje natural como:

«¿Qué decisiones se tomaron sobre los precios el último trimestre?».

«¿Qué tareas hacen referencia a este requisito del cliente?».

«¿Dónde documentamos la aprobación final de esta función?».

Alinee la estrategia, las prioridades y la entrega de productos en un solo sistema.

La plantilla de estrategia de producto de ClickUp ayuda a los responsables de producto a traducir la estrategia de alto nivel en un plan de funciones ejecutable y priorizado. Ofrece una visión clara de lo que se está creando, por qué es importante, cuánto esfuerzo requiere y quién es el responsable de la entrega, para que la estrategia no se desvíe una vez que comience la ejecución.

Obtenga una plantilla gratuita Desde la visión general hasta la ejecución detallada, utiliza la plantilla de estrategia de producto de ClickUp para dar vida a tus ideas de producto y mantenerlas por el buen camino.

Por qué te encantará esta plantilla

Agrupa las funciones por esfuerzo y estado para evaluar rápidamente las compensaciones, detectar compromisos excesivos y tomar decisiones informadas sobre la hoja de ruta durante las revisiones de planificación.

Realiza el seguimiento de las personas asignadas, los jefes de equipo, las fechas de inicio y las fechas límite en una sola vista, lo que facilita la revisión de la responsabilidad y el estado de entrega de un solo vistazo.

Organice el trabajo por categorías de funciones, como usabilidad, crecimiento, sistemas o corporación, para garantizar que el desarrollo se ajuste a las metas generales del producto.

Las mejores funciones de ClickUp

Colabora directamente con los equipos de producto, diseño e ingeniería allí donde se desarrolla el trabajo utilizando ClickUp Chat . Las conversaciones permanecen vinculadas a las tareas, los documentos y las decisiones.

Mapea ideas, flujos de usuarios y conceptos de funciones de forma visual durante la fase de descubrimiento y planificación. Las pizarras blancas de ClickUp ayudan a los equipos a ponerse de acuerdo antes de comprometerse con el trabajo y, a continuación, convierten las ideas directamente en tareas.

Utiliza diferentes modelos de IA dentro de ClickUp Brain en función del tipo de trabajo (análisis exhaustivo, redacción rápida o tareas que requieren mucha investigación) sin salir del entorno de trabajo.

Utiliza las automatizaciones de ClickUp para desencadenar actualizaciones de estado, asignar propietarios, mover el trabajo entre fases o notificar automáticamente a las partes interesadas a medida que avanza el trabajo del producto.

La plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp divide el desarrollo de productos en fases claras, enlaza la estrategia con la ejecución y facilita el seguimiento del progreso entre los equipos.

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas gratuitas de gestión de productos para ayudar a los gestores de productos a ahorrar tiempo.

2. Productboard (la mejor para convertir las opiniones continuas de los clientes en una dirección prioritaria)

vía Productboard

Productboard es una plataforma de gestión de productos que da soporte a todo el ciclo de vida del producto, desde su descubrimiento hasta su entrega. Te permite planificar iniciativas, redactar informes y realizar análisis competitivos utilizando un asistente de IA que comprende tus metas y el panorama competitivo en el que operas.

Por ejemplo, puede correlacionar funciones visualmente, arrastrar una idea de función a través de cuadrículas de impacto-esfuerzo y puntuarla utilizando marcos como RICE o KANO para ayudar a priorizar ideas basadas en ejemplos reales de valor.

Las indicaciones en línea le permiten introducir resúmenes de IA sobre las necesidades de los clientes o el contexto del mercado directamente en sus artefactos. Esto reduce las idas y venidas entre las herramientas de investigación, los documentos y los sistemas de planificación, y ayuda a los equipos a mantener el contexto cerca de las decisiones que se toman.

Las mejores funciones de Productboard

Aprovecha los permisos y los controles basados en roles para que la colaboración entre departamentos se produzca de forma segura entre otras herramientas y departamentos.

Centralice todos los comentarios sobre los productos utilizando el software integrado para identificar los puntos débiles, los temas emergentes y las solicitudes de funciones.

Desarrolle informes personalizados que aporten información valiosa para validar ideas y mejorar la experiencia del cliente.

Limitaciones de Productboard

La plataforma puede resultar pesada en entornos complejos y con gran cantidad de comentarios, lo que crea una curva de aprendizaje pronunciada en organizaciones maduras con grandes retrasos y planes de trabajo a largo plazo.

Precios de Productboard

Essentials: 25 $ al mes.

Pro: 75 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Productboard.

G2: 4,3/5 (más de 250 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 150 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Productboard?

Un usuario de G2 dice:

Productboard nos ayuda a optimizar nuestro proceso de priorización de productos, y eso me gusta. Es muy fácil de usar y mi equipo puede implementarlo sin necesidad de una formación exhaustiva. Al integrarse con otras herramientas como Slack y Jira, se adapta aún mejor a nuestro flujo de trabajo. Además, el equipo de soporte ha respondido con gran rapidez a todas nuestras preguntas.

Productboard nos ayuda a optimizar nuestro proceso de priorización de productos, y eso me gusta. Es muy fácil de usar y mi equipo puede implementarlo sin necesidad de una formación exhaustiva. Al integrarse con otras herramientas como Slack y Jira, se adapta aún mejor a nuestro flujo de trabajo. Además, el equipo de soporte ha respondido con gran rapidez a todas nuestras preguntas.

📮 ClickUp Insight: Si todas las pestañas abiertas desaparecieran debido a un fallo del navegador, ¿cómo te sentirías? El 41 % de los participantes en nuestra encuesta admite que la mayoría de esas pestañas ni siquiera importarían. Eso es la fatiga de la toma de decisiones en acción: cerrar pestañas implica tomar demasiadas decisiones y resulta abrumador. Así que las dejamos todas abiertas en lugar de elegir cuáles mantener. 😅 Como su socio de IA ambiental, ClickUp Brain captura de forma natural todo su contexto de trabajo. Si está trabajando en una tarea de investigación sobre los modelos LangChain, por ejemplo, Brain ya estará preparado y listo para buscar el tema en la web, crear una tarea a partir de él, asignarla a la persona adecuada y programar una reunión para iniciar el debate.

3. Aha! (La mejor para expresar la estrategia como una hoja de ruta ejecutable)

¿Quieres aumentar la visibilidad del porqué y del cuándo de tu trayectoria con el producto? Considera Aha!, un sistema creado en torno a los principios de gestión de productos y las tendencias modernas en este ámbito.

Puede enlazar cada nueva función con las metas de la empresa, lo que garantiza que todas las fases del trabajo sigan estando ancladas a los resultados. Realice un seguimiento de las complejas dependencias entre los equipos de desarrollo de software mediante diagramas de Gantt. Aha! también admite análisis competitivos e integraciones enriquecidas para mantener alineados a los equipos de producto e ingeniería.

Con Ideas, puede recopilar opiniones de clientes y socios. Utilice la IA generativa para redactar un documento de requisitos del producto, notas de lanzamiento o criterios de aceptación a partir de los datos de las funciones existentes.

¡Ajá! Las mejores funciones

Elija entre más de 100 plantillas de gestión de productos o trabaje desde un lienzo en blanco para idear, ilustrar y repetir conceptos.

Extraiga rápidamente los conocimientos de cada entrevista utilizando el asistente de IA; destaque las ideas y los vídeos para que sus descubrimientos sean más fáciles de analizar.

Aplica la metodología ágil que prefieras (Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework® (SAFe®) o The Aha! Framework) para el desarrollo de productos.

¡Ajá! Limitaciones.

Su limitada función de clasificación y filtrado de tablas a menudo obliga a los equipos a utilizar hojas de cálculo de terceros para realizar análisis básicos.

¡Ajá! Precios

Rutas de desarrollo: 59 $ al mes por usuario.

Descubrimiento: 39 $ al mes por usuario.

Ideas: 39 $ al mes por usuario.

Pizarras: 9 $ al mes por usuario.

Conocimiento: 18 $ al mes por usuario.

Trabajo en equipo: 9 $ al mes por usuario.

Desarrollo: 9 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Aha!

G2: 4,4/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 550 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Aha!?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Aha! es su flexibilidad y cómo se puede modelar para proporcionar soporte a los complejos modelos operativos de una gran organización. Por ejemplo, necesitábamos diseñar una integración híbrida sofisticada que conectara nuestras versiones estratégicas de alto nivel en Aha! con las versiones de corrección granulares de nuestros equipos de ingeniería en Jira. Aha! nos proporcionó las herramientas y la configurabilidad necesarias para lograrlo.

Lo que más me gusta de Aha! es su flexibilidad y cómo se puede modelar para dar soporte a los complejos modelos operativos de una gran organización. Por ejemplo, necesitábamos diseñar una integración híbrida sofisticada que conectara nuestras versiones estratégicas de alto nivel en Aha! con las versiones de corrección granulares de nuestros equipos de ingeniería en Jira. Aha! nos proporcionó las herramientas y la configurabilidad necesarias para lograrlo.

👀 ¿Sabías que...? El diagrama de Gantt, la herramienta de gestión de proyectos más utilizada, tiene sus orígenes a principios del siglo XX. Recibe su nombre del ingeniero mecánico estadounidense Henry Laurence Gantt, quien desarrolló y popularizó el diagrama entre 1910 y 1915 como una forma de representar visualmente los calendarios de los proyectos, el progreso de los cronogramas y las relaciones entre las tareas.

4. Notion IA (la mejor para hacer que el conocimiento sobre los productos sea consultable en todos los flujos de trabajo)

vía Notion

Aunque Notion es un espacio de trabajo digital todo en uno, actúa como un glosario vivo de gestión de productos. Automatiza la síntesis entre la investigación de usuarios, las notas de reuniones y los documentos.

Puede agrupar los comentarios en tablas estructuradas o describir un flujo de trabajo en lenguaje natural, dejando que los grandes modelos de lenguaje creen un panel de control de gestión de productos para usted.

Formule preguntas en inglés sencillo y obtenga respuestas de todo su entorno de trabajo de Notion y de las aplicaciones conectadas con compatibilidad, para que pueda recuperar decisiones y contexto sin tener que buscar hilos en diferentes herramientas.

Las mejores funciones de Notion IA

Analiza transcripciones de entrevistas extensas con clientes o informes de investigación del sector para extraer datos específicos, como los puntos débiles de los usuarios o las menciones de la competencia.

Redacta, almacena y organiza documentos de requisitos de producto (PRD), solicitudes de comentarios (RFC) o especificaciones técnicas en un único entorno de trabajo.

Indicación a la herramienta para que «identifique qué proyectos están en riesgo según las últimas actualizaciones» o «resumir los obstáculos en todas las iniciativas del primer trimestre».

Limitaciones de Notion IA

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios debido a las amplias opciones de personalización personalizadas.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por miembro.

Empresa: 24 $ al mes por miembro.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion.

G2: 4,6/5 (más de 9100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2650 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de G2 dice:

Notion es, con diferencia, la mejor herramienta que he utilizado para reunir todos mis proyectos, ideas y tareas en un espacio útil sin agobios ni desorden. Las bases de datos son increíblemente robustas, y el uso de las vistas para obtener información útil o crear rápidamente un panel personal ha sido muy valioso. También he empezado recientemente a probar los agentes de IA, y hasta ahora me han resultado útiles y realmente emocionantes de usar.

Notion es, con diferencia, la mejor herramienta que he utilizado para reunir todos mis proyectos, ideas y tareas en un espacio útil sin agobios ni desorden. Las bases de datos son increíblemente robustas, y el uso de las vistas para obtener información útil o crear rápidamente un panel personal ha sido muy valioso. También he empezado recientemente a probar los agentes de IA, y hasta ahora me han resultado útiles y realmente emocionantes de usar.

¿Eres un nuevo gestor de productos? ¿Buscas pistas sobre cómo redactar un buen PRD? Hemos creado este vídeo especialmente para ti 👇

5. Coda IA (la mejor para crear sistemas de productos personalizados sin ingeniería)

vía Coda IA

Coda IA, un entorno de trabajo colaborativo todo en uno, te ayuda a simplificar el proceso de desarrollo de productos.

Para empezar, su IA puede analizar un gestor de proyectos y generar informes de estado de nivel ejecutivo, señalando los riesgos y los cuellos de botella, de modo que se puede aprovechar la IA para acelerar el análisis de datos y la ejecución de campañas de IA para el lanzamiento de productos sin tener que esperar a las actualizaciones semanales.

Incluso puede extraer decisiones prácticas de los comentarios de tus documentos de Google, lo que te permite alinearte con tu equipo, tanto si trabajas en directo como de forma asíncrona.

Libera todo el potencial de tus datos con la asistencia basada en IA, que ofrece una conexión a más de 600 integraciones con herramientas populares como Figma, Slack, Salesforce, Zoom y AWS.

Las mejores funciones de Coda IA

Estandariza las decisiones capturando el contexto, la justificación, las preguntas abiertas y la opinión del equipo en un solo flujo, con tablas en tiempo real que registran los comentarios y realizan el seguimiento de lo que está pendiente o resuelto.

Cuantifica las prioridades manteniendo una lista actualizada de iniciativas, asignando a cada miembro del equipo un presupuesto fijo y convirtiendo esas asignaciones en una única lista ordenada.

Inicie un diálogo dinámico con el asistente de IA para intercambiar ideas, redactar contenido o formular preguntas relacionadas con su producto.

Limitaciones de Coda IA

Sus capacidades de control de columnas y colocación de campos son rígidas, lo que reduce la densidad de la información y la claridad visual.

Precios de Coda IA

Personal: Gratis, gratuito/a

Ventaja: 12 $ al mes por Doc Maker.

Equipo: 36 $ al mes por Doc Maker

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda IA.

G2 : 4,6/5 (más de 480 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coda IA?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Coda es cómo combina documentos, hojas de cálculo y flujos de trabajo en una plataforma flexible. Como gestor de cuentas, me encanta poder centralizar los planes de proyectos, las notas de los clientes y el seguimiento del rendimiento en un solo lugar. Las plantillas personalizables y las funciones de automatización ahorran mucho tiempo, y la posibilidad de colaborar en tiempo real mantiene a todos alineados y responsables. Es una herramienta poderosa para mantener a los equipos organizados y a los clientes informados.

Lo que más me gusta de Coda es cómo combina documentos, hojas de cálculo y flujos de trabajo en una plataforma flexible. Como gestor de cuentas, me encanta poder centralizar los planes de proyectos, las notas de los clientes y el seguimiento del rendimiento en un solo lugar. Las plantillas personalizables y las funciones de automatización ahorran mucho tiempo, y la posibilidad de colaborar en tiempo real mantiene a todo el mundo alineado y responsable. Es una herramienta potente para mantener a los equipos organizados y a los clientes informados.

📚 Lea también: Cómo aplicar los 7 principios de la gestión de productos

6. Jira Product Discovery (ideal para basar la priorización en la demanda real de los clientes)

vía Jira

Jira Product Discovery (JDP) es una herramienta de priorización y planificación de Atlassian.

Te permite recopilar y organizar tus oportunidades de producto, los comentarios de los usuarios y las solicitudes de funciones en un solo lugar, para luego mostrar y clasificar las ideas según su impacto en el mundo real.

¿Quieres saber exactamente cuántos clientes solicitaron una función específica? Resalta fragmentos de texto de las llamadas de los clientes (a través de la extensión de Chrome o Slack) y enlázalos directamente a una idea.

Además, aprovecha Atlassian Intelligence para redactar descripciones de ideas, historias de usuarios y notas de riesgo directamente en JPD con sencillas indicaciones. Su búsqueda semántica también realizará consultas en la plataforma en lenguaje sencillo y descubrirá trabajos relacionados en Jira y Confluence.

Las mejores funciones de Jira Product Discovery

Conecta las ideas con los tickets de entrega en Jira y proporciona a tu equipo de desarrollo contexto sobre qué es lo prioritario y por qué.

Configure vistas personalizadas (por ejemplo, Lista, Cronograma y Matriz) para evaluar ideas y compartir hojas de ruta adaptadas a las diferentes partes interesadas.

Añade información sobre productos, conocimientos sobre los clientes e investigaciones del sector directamente al entorno de trabajo, desde aplicaciones de terceros o utilizando la extensión de Chrome.

Limitaciones de Jira Product Discovery

No ofrece compatibilidad para ver ni actualizar rápidamente hojas de ruta y tableros durante las reuniones o cuando no se está en la oficina.

Precios de Jira Product Discovery

Free

Estándar: 10 $ al mes por usuario.

Premium: 25 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Jira Product Discovery

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira Product Discovery?

Un usuario de G2 dice:

JPD está integrado con todo el ecosistema Jira, lo que ofrece una experiencia de usuario intuitiva y agradable. También valoro la posibilidad de crear múltiples vistas, que es una función estupenda. También valoro las opciones de licencia y la posibilidad de permitir a los clientes de JSM acceder a los datos, lo que probablemente sea una de las mejores cosas para nosotros.

JPD está integrado con todo el ecosistema Jira, lo que ofrece una experiencia de usuario intuitiva y agradable. También valoro la posibilidad de crear múltiples vistas, que es una función estupenda. También valoro las opciones de licencia y la posibilidad de permitir a los clientes de JSM acceder a los datos, lo que probablemente sea una de las mejores cosas para nosotros.

👀 ¿Sabías que...? El tablero Kanban se utilizó por primera vez en las fábricas de Toyota para indicar que se necesitaban materiales de otro departamento. El resultado fue una reducción de los residuos y un aumento de la eficiencia de los procesos. La visualización de los procesos de flujo de trabajo ayudó a Toyota a identificar posibles problemas y cuellos de botella que podían resolverse para mantener un ritmo óptimo.

7. Linear (ideal para detectar rápidamente desviaciones en la entrega y cuellos de botella en la ejecución)

vía Linear Insights

Linear está diseñado para equipos de ingeniería y de productos que se mueven rápidamente y que desean una capa de ejecución limpia y una visión operativa ligera sin procesos pesados. Sus conocimientos integrados ayudan a los líderes de productos a realizar el seguimiento del estado de la entrega a través de las tendencias de la duración del ciclo, el rendimiento, el trabajo envejecido y la forma del trabajo pendiente, para que pueda detectar desviaciones de forma temprana, antes de que se conviertan en una sorpresa en la hoja de ruta.

Las mejores funciones de Linear Insights

Supervise los patrones de duración del ciclo, el trabajo bloqueado y los problemas de antigüedad para identificar dónde se está ralentizando la ejecución.

Mantenga la entrada limpia con un enrutamiento estructurado, la propiedad y una categorización coherente.

Captura el trabajo rápidamente, mantén la visibilidad del alcance y reduce los gastos generales en la planificación y la elaboración de informes de estado.

Limitaciones de Linear Insights

Menos adecuado para la planificación de carteras complejas de varios niveles y la elaboración de hojas de ruta con gran dependencia sin herramientas adicionales.

Precios de Linear Insights

Personal: Gratis, gratuito/a

Básico: 12 $ al mes por usuario.

Empresa: 18 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Linear Insights.

G2: 4,5/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Linear Insights?

Un usuario de G2 dice:

Linear es increíblemente rápido y receptivo, lo que facilita mantener el flujo mientras se gestionan las tareas. La interfaz es limpia y minimalista, sin resultar confusa, y los atajos hacen que la navegación sea sorprendentemente fluida. También me gusta mucho cómo los problemas, los proyectos y las hojas de ruta se integran de manera que todo queda conectado sin añadir capas adicionales de complejidad. Da la sensación de estar diseñado para la velocidad y la concentración, lo que facilita mucho el trabajo diario.

Linear es increíblemente rápido y receptivo, lo que facilita mantener el flujo mientras se gestionan las tareas. La interfaz es limpia y minimalista, sin resultar confusa, y los atajos hacen que la navegación sea sorprendentemente fluida. También me gusta mucho cómo los problemas, los proyectos y las hojas de ruta se integran de manera que todo queda conectado sin añadir capas adicionales de complejidad. Da la sensación de estar diseñado para la velocidad y la concentración, lo que facilita mucho el trabajo diario.

8. Figma + FigJam IA (ideal para convertir las ideas en un entendimiento usado de manera compartida en tiempo real)

vía FigJam IA

Figma es una pizarra colaborativa en línea que permite crear esquemas y prototipos para probar una prueba de concepto (PoC). Permite colaborar en diseños en tiempo real para generar nuevas iteraciones o proporcionar soporte al pensamiento estratégico.

Sus gestores de productos pueden transformar una indicación escrita o un documento PRD en un esquema editable en cuestión de minutos, para visualizar un concepto durante una sesión estratégica. Esto resulta útil a la hora de explorar las primeras orientaciones del producto o realizar diferentes tipos de pruebas de software.

Si trabajas con una gran cantidad de datos cualitativos desordenados, Figma AI se convierte en un motor de síntesis. Por ejemplo, después de una sesión de brainstorming o de descargar una investigación de usuarios con más de 100 notas adhesivas, puedes pedirle a la IA que las resuma. Clasificará las notas por temas y redactará un resumen de alto nivel.

También puede pasar de los datos brutos a temas procesables con un solo clic, lo que garantiza que la voz del cliente se refleje en la hoja de ruta.

Las mejores funciones de Figma

Invita a personas de otros equipos o empresas a contribuir en tus archivos de forma gratuita durante 24 horas sin necesidad de realizar la configuración de una cuenta.

Modele fácilmente planes de productos complejos presentándolos visualmente con tablas, diagramas de Gantt, matrices y mapas de flujo.

Recopila información de investigación, consigue apoyo y obtén ideas, todo ello en FigJam, para generar fragmentos de código CSS, iOS o Android listos para la producción a partir de tu diseño.

Limitaciones de Figma

La plataforma puede tener dificultades con el rendimiento en archivos grandes y complejos, volviéndose lenta durante la navegación y la edición.

Precios de Figma

Principiante: Gratis

Profesional Asiento de colaboración: 5 $ al mes Asiento de desarrollo: 15 $ al mes Asiento completo: 20 $ al mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 15 $ al mes.

Asiento completo: 20 $ al mes.

Organización Asiento de colaboración: 5 $ al mes Asiento de desarrollo: 25 $ al mes Asiento completo: 55 $ al mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 25 $ al mes.

Asiento completo: 55 $ al mes.

Corporación Licencia de colaboración: 5 $ al mes Licencia de desarrollo: 35 $ al mes Licencia completa: 90 $ al mes

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 35 $ al mes.

Asiento completo: 90 $ al mes.

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 15 $ al mes.

Asiento completo: 20 $ al mes.

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 25 $ al mes.

Asiento completo: 55 $ al mes.

Asiento colaborativo: 5 $ al mes

Licencia para desarrolladores: 35 $ al mes.

Asiento completo: 90 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4,7/5 (más de 1350 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 840 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Figma?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más aprecio de Figma es su flexibilidad y la colaboración en tiempo real que ofrece. Colaborar con mi equipo, ya sean diseñadores o desarrolladores, al mismo tiempo ha transformado verdaderamente nuestra forma de trabajar. La interfaz es intuitiva, lo que facilita dar vida a las ideas en forma de diseños pulidos. Además, los complementos de la comunidad aportan un importante valor añadido, ya que ofrecen desde iconos hasta herramientas para realizar tareas de automatización.

Lo que más aprecio de Figma es su flexibilidad y la colaboración en tiempo real que ofrece. Colaborar con mi equipo, ya sean diseñadores o desarrolladores, al mismo tiempo ha transformado verdaderamente nuestra forma de trabajar. La interfaz es intuitiva, lo que facilita dar vida a las ideas en forma de diseños pulidos. Además, los complementos de la comunidad aportan un importante valor añadido, ya que ofrecen desde iconos hasta herramientas para automatizar tareas.

9. Amplitude IA (la mejor para rastrear los resultados de los productos hasta el comportamiento de los usuarios)

vía Amplitude IA

¿Quieres un sistema eficaz para automatizar la detección de anomalías, la generación de hipótesis y el diseño de experimentos? Amplitude AI, una plataforma de análisis de productos de IA, merece la pena echarle un vistazo.

Puede formular preguntas en lenguaje sencillo y Amplitude establecerá conexiones entre embudos, cohortes, sesiones y experimentos. Cuando una métrica cambia, la herramienta le ayuda a rastrearla hasta comportamientos, flujos o lanzamientos específicos.

Esto resulta especialmente útil durante la incorporación y la activación, donde los pequeños cambios se acumulan rápidamente. Amplitude IA también acorta la distancia entre lo que hacen los usuarios y lo que dicen.

Las repeticiones de sesiones, las guías y las encuestas se interpretan conjuntamente, de modo que las caídas cuantitativas y las señales cualitativas se refuerzan mutuamente. No solo se ve dónde tienen dificultades los usuarios, sino también cómo se desarrollan esas dificultades en interacciones reales.

Las mejores funciones de Amplitude IA

Detecte rápidamente y actúe ante anomalías en los ejemplos de KPI de su producto con notificaciones y alertas basadas en el aprendizaje automático.

Sintetiza los comentarios cualitativos de los tickets de soporte, las encuestas, las reseñas, las redes sociales y los guiones de llamadas en una única capa de inteligencia.

Consulte al instante su puntuación de visibilidad de IA, las menciones de la competencia y los temas, y luego realice el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo para demostrar que sus esfuerzos están dando resultado.

Limitaciones de Amplitude IA

Algunos planes de precios limitan las visualizaciones a un periodo de un año, lo que restringe la capacidad de ver el rendimiento a largo plazo y las tendencias plurianuales de un solo vistazo.

Precios de Amplitude IA

Principiante: Gratis

Además: 61 $ al mes por usuario.

Crecimiento: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amplitude IA.

G2: 4,5/5 (más de 2600 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amplitude IA?

Un usuario de G2 dice:

Amplitude ha sido una fuente fiable de información para la función de marketing de crecimiento, ya que optimizamos la atribución híbrida de primer contacto/último contacto. Todos los departamentos tienen acceso a los análisis y pueden crear fácilmente sus propios informes. También podemos realizar fácilmente experimentos de PLG y supervisar las métricas. Todos los departamentos importantes utilizan Amplitude, incluidos los ingenieros y los estrategas creativos.

Amplitude ha sido una fuente fiable de información para la función de marketing de crecimiento, ya que optimizamos la atribución híbrida de primer contacto/último contacto. Todos los departamentos tienen acceso a los análisis y pueden crear fácilmente sus propios informes. También podemos realizar fácilmente experimentos de PLG y supervisar las métricas. Todos los departamentos importantes utilizan Amplitude, incluidos los ingenieros y los estrategas creativos.

10. Dovetail IA (la mejor para convertir la investigación en una fuente continua de información para la toma de decisiones)

vía Dovetail IA

Dovetail IA es una plataforma de inteligencia de clientes que centraliza y analiza los datos de sus clientes para identificar el trabajo que impulsa el uso y los ingresos.

Puede configurar reglas para notificar a Slack o Teams cuando segmentos específicos realicen menciones de problemas definidos, convirtiendo las señales de los clientes en información operativa.

El flujo continuo de retroalimentación pasa por los canales. Los datos entrantes de las herramientas de soporte, las tiendas de aplicaciones o los canales NPS se clasifican en tiempo real, lo que genera tendencias de opinión en directo por tema.

Dovetail también funciona como un motor de consulta de investigación. Puedes hacer consultas como «¿Qué causa la caída de la incorporación?» y recibir respuestas sintetizadas de todos los estudios históricos, con cada afirmación enlazada a su fuente.

Las mejores funciones de Dovetail IA

Cargue manualmente o realice la conexión de sus herramientas para importar automáticamente llamadas, tickets, encuestas, entrevistas y reseñas.

Utiliza la IA para clasificar automáticamente los datos sin procesar por temas, identificar problemas emergentes y agrupar los comentarios.

Utiliza indicaciones predefinidas o crea las tuyas propias para sintetizar y estructurar rápidamente tus datos, con la tecnología de Claude.

Limitaciones de Dovetail IA

No ofrece una forma fluida de unificar la investigación cualitativa y cuantitativa en un único entorno de trabajo.

Precios de Dovetail IA

Free

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dovetail IA.

G2: 4,5/5 (más de 160 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dovetail IA?

Un usuario de G2 dice:

Sin Dovetail, no podría realizar tantas entrevistas a usuarios ni extraer información útil de forma tan eficaz como lo hago ahora. Tener acceso a una transcripción completa, a los aspectos más destacados automatizados y a la posibilidad de realizar la edición de todo me permite relajarme y concentrarme plenamente en cada entrevista. Utilizo Dovetail varias veces a la semana.

Sin Dovetail, no podría realizar tantas entrevistas a usuarios ni extraer información útil de forma tan eficaz como lo hago ahora. Tener acceso a una transcripción completa, a los aspectos más destacados automatizados y a la posibilidad de realizar la edición de todo me permite relajarme y concentrarme plenamente en cada entrevista. Utilizo Dovetail varias veces a la semana.

La mayoría de las herramientas de IA se sitúan junto a tu trabajo. El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp opera dentro de él.

ClickUp incorpora la IA al mismo sistema en el que tu estrategia de producto se convierte en ejecución, a través de tareas, hojas de ruta, documentos, chats y cronogramas. Eso significa que la IA no solo responde a las indicaciones. Entiende lo que ya está en marcha, lo que está bloqueado, quién es responsable de qué y a qué hay que prestar atención a continuación.

La ventaja proviene de la convergencia:

El contexto vive donde se desarrolla el trabajo, no en indicaciones pegadas o herramientas desconectadas.

La propiedad, los cronogramas y las dependencias crean responsabilidad, no solo conocimiento.

Los compañeros de equipo de IA, como los Super Agents, actúan de forma continua, convirtiendo las señales en acciones sin necesidad de seguimientos manuales.

¿Listo para explorar las capacidades de IA de ClickUp? Regístrese en ClickUp gratis. ✅