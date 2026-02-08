10 plantillas gratuitas para mensajes de mantenimiento

Las interrupciones del servicio se vuelven estresantes rápidamente, y una comunicación poco clara a menudo las empeora. Cuando las actualizaciones son inconsistentes o se retrasan, los equipos tienen dificultades para coordinarse y los clientes pierden la confianza. Por eso, una respuesta eficaz ante las incidencias depende de una comunicación clara y repetible en cada fase, desde la planificación interna hasta las actualizaciones externas.

Estas 10 plantillas de mensajes de mantenimiento listas para usar cubren todo, desde la coordinación interna hasta las disculpas personalizadas dirigidas a los clientes, junto con las buenas prácticas en cuanto a tiempo, tono y entrega a través de múltiples canales.

¿Qué es un mensaje de mantenimiento?

Un mensaje de mantenimiento es una comunicación proactiva que informa a los usuarios, clientes o miembros del equipo sobre interrupciones del servicio, actualizaciones del sistema o tiempos de inactividad, ya sean planificados o imprevistos. Tanto si eres un equipo de TI que programa actualizaciones de servidores como un equipo de producto que lanza nuevas funciones, el uso de plantillas de mensajes de mantenimiento te ayuda a comunicarte con claridad y a reducir la confusión. Sin un enfoque estandarizado, los equipos suelen apresurarse a redactar estos mensajes sobre la marcha.

Este proceso ad hoc da lugar a un tono inconsistente, a la pérdida de detalles y a la frustración de las partes interesadas, que se sienten sorprendidas por una interrupción del sistema o una notificación de tiempo de inactividad. Como resultado, aumentan las solicitudes de soporte, los clientes pierden la confianza y los equipos internos pierden un tiempo valioso respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez.

Las plantillas prediseñadas eliminan las conjeturas al proporcionar un marco coherente que cubre todos los detalles esenciales, como el momento, el impacto y los pasos a seguir. Le ayudan a diferenciar entre el mantenimiento programado, que implica actualizaciones planificadas anunciadas con antelación, y el mantenimiento de emergencia para problemas inesperados que requieren una comunicación inmediata.

Por qué los mensajes de mantenimiento son importantes para los equipos

La comunicación sobre el mantenimiento suele dejar de ser una prioridad, pero tratarla como algo secundario crea problemas reales. Los clientes se confunden, la reputación de su marca se ve afectada por un mensaje deficiente en el sitio web dirigido a los clientes y su equipo de soporte se ve inundado de consultas duplicadas.

Este caos se ve agravado por la dispersión del contexto, es decir, la fragmentación de la información crítica en herramientas desconectadas entre sí, lo que hace que los equipos pierdan el 60 % de su tiempo cambiando de una aplicación a otra y buscando lo que necesitan. Cuando los planes de mantenimiento se encuentran en una herramienta, los puntos de discusión están en un documento aleatorio y las actualizaciones de estado están ocultas en un canal de Slack, nadie tiene una visión completa. Un entorno de trabajo convergente, una plataforma única y segura donde conviven proyectos, documentos, conversaciones y análisis, elimina esta fragmentación. Es posible que su equipo de éxito del cliente esté diciendo una cosa a los usuarios, mientras que el equipo de ingeniería está trabajando en un cronograma completamente diferente. Esta falta de alineación erosiona la confianza tanto interna como externamente.

Centralizar la planificación de la comunicación es la única forma de solucionar esto. Cuando todo el mundo opera desde una única fuente de información veraz, se pueden obtener tres ventajas clave:

Preservación de la confianza: la comunicación proactiva demuestra a los clientes y a las partes interesadas que respeta su tiempo y planifica con antelación.

Reducción de tickets de soporte: los mensajes claros con tiempos de resolución previstos evitan que su bandeja de entrada se desborde. los mensajes claros con tiempos de resolución previstos evitan que su bandeja de entrada se desborde.

Alineación interna: todos, desde el equipo de éxito del cliente hasta el de ingeniería, saben qué decir y cuándo, lo que elimina la información contradictoria. todos, desde el equipo de éxito del cliente hasta el de ingeniería, saben qué decir y cuándo, lo que elimina la información contradictoria.

El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación del equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información.

Elementos clave de un mensaje de mantenimiento eficaz

Los mensajes de mantenimiento vagos dejan a los usuarios con más preguntas que respuestas. Un aviso impreciso del tipo «volveremos pronto» no proporciona a los usuarios la información que necesitan. Para evitar crear esa frustración en sus propios usuarios, todo mensaje de mantenimiento eficaz debe incluir algunos elementos imprescindibles.

Estos componentes garantizan que su público obtenga toda la información importante de un vistazo, para que puedan ajustar su trabajo y sus expectativas en consecuencia. Los mejores ejemplos de páginas de mantenimiento son fáciles de leer, lo que permite al usuario comprender los detalles clave en menos de 10 segundos.

Esto es lo que debe incluir todo aviso de tiempo de inactividad:

Asunto o titular claro: Indique inmediatamente lo que está sucediendo para que los usuarios sepan si deben abrir el correo electrónico o leer la tira. Por ejemplo: «Mantenimiento programado: [Nombre del servicio] no disponible el [Fecha/Hora]».

Momento específico: Incluya la hora de inicio, la duración prevista y la zona horaria. Las indicaciones vagas como «en algún momento de este fin de semana» son motivo de frustración para los usuarios.

Descripción del impacto: Explique exactamente lo que los usuarios pueden y no pueden hacer durante el periodo de mantenimiento. ¿Se interrumpirá el servicio de toda la aplicación o solo de determinadas funciones?

Motivo (cuando sea apropiado): No es necesario el uso compartido de un desglose técnico completo, pero un breve contexto genera confianza. «Actualizando nuestra infraestructura para mejorar el rendimiento» es mucho más tranquilizador que el silencio.

Acciones alternativas: si hay soluciones alternativas, proporciónelas. Si no las hay, establezca la expectativa de que el servicio estará completamente inaccesible.

Información de contacto: indique a los usuarios dónde pueden obtener actualizaciones, como una página de estado, o cómo informar de problemas inesperados una vez completado el mantenimiento.

Disculpa y agradecimiento: Reconozca las molestias y agradezca su paciencia. Demuestra que valora su tiempo.

10 plantillas de mensajes de mantenimiento para una comunicación clara

Las siguientes plantillas de mensajes de mantenimiento cubren todo, desde la planificación interna del equipo hasta las disculpas dirigidas a los clientes. Cada una está diseñada para un caso de uso específico, lo que le ayuda a pasar de una comunicación reactiva y apresurada a una comunicación proactiva y estratégica. Centralice estas comunicaciones y conéctelas directamente a las tareas en las que ya está trabajando su equipo utilizando las plantillas de ClickUp.

1. Plantilla del plan de comunicación de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Idee, repita y consulte las estrategias de comunicación de toda la empresa desde un solo lugar.

Las actualizaciones importantes tienen docenas de partes móviles que requieren una coordinación cuidadosa. Si simplemente «improvisas», es probable que se te escape algo: una publicación en las redes sociales se publica tarde o el equipo de soporte se ve sorprendido por las preguntas de los clientes. Esto crea una experiencia caótica y poco profesional.

La plantilla del plan de comunicación de ClickUp proporciona un marco estratégico para correlacionar todos los mensajes antes, durante y después del evento. Es ideal para ventanas de mantenimiento complejas que requieren mensajes coordinados a través de múltiples canales y partes interesadas. Por ejemplo, una empresa de SaaS que programe una migración de base de datos utilizaría esto para coordinar las actualizaciones de ingeniería, los puntos de discusión sobre el éxito de los clientes y el texto de la página de estado de marketing.

Esta plantilla permite correlacionar un cronograma para que puedas programar alertas previas al mantenimiento, actualizaciones durante el mantenimiento y confirmaciones posteriores al mantenimiento. Facilita la coordinación de canales mediante la asignación de propietarios para el correo electrónico, la página de estado, las tiras en la aplicación y las publicaciones en redes sociales. También permite segmentar a las partes interesadas para crear mensajes distintos para los equipos internos, los clientes y los socios. Incluso puede utilizar ClickUp Brain para generar borradores de mensajes basados en los detalles de su mantenimiento, lo que le permitirá reducir a la mitad el tiempo de preparación.

2. Plantilla de matriz de mensajería de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Vea, realice el seguimiento y gestione la comunicación con las partes interesadas internas y externas, todo en un solo lugar con la plantilla de matriz de mensajería de ClickUp.

Enviar el mismo mensaje genérico de mantenimiento a sus clientes empresariales de alto valor y a sus usuarios gratuitos es un error común. El cliente empresarial se siente ignorado, mientras que el usuario gratuito se siente confundido por las menciones de funciones que no tiene. Este enfoque único para todos fracasa con todos.

La plantilla ClickUp Messaging Matrix resuelve este problema creando una cuadrícula estructurada que define qué decir, a quién, a través de qué canal y cuándo. Es perfecta para organizaciones con múltiples segmentos de clientes o departamentos internos que necesitan versiones personalizadas del mismo mensaje central. Este enfoque evita el efecto «teléfono descompuesto», en el que diferentes equipos terminan teniendo un uso compartido de información contradictoria.

La plantilla utiliza columnas de audiencia para definir segmentos como clientes de corporación, usuarios gratuitos, equipos internos y socios. Las filas de canales especifican el método de entrega, como correo electrónico, SMS, notificaciones en la aplicación o una página de estado. Las variaciones de urgencia le ayudan a preparar diferentes versiones de mensajes para el mantenimiento rutinario frente a una interrupción de emergencia. Utilice los campos personalizados de ClickUp para etiquetar los mensajes por tipo de audiencia y canal: cuando cambien los planes de mantenimiento, solo tendrá que actualizarlos en un lugar y todas las partes interesadas verán al instante la última versión.

3. Plantilla de comunicación para empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Convierta los mensajes dispersos en un sistema inteligente con la plantilla de comunicación para empleados de ClickUp.

Cuando se anuncia un mantenimiento, sus equipos de atención al cliente están en primera línea. Si no disponen de la información adecuada, no pueden responder a las preguntas con seguridad, lo que provoca la frustración de los clientes y hace que el equipo de soporte se sienta poco preparado y sin apoyo.

La plantilla de comunicación para empleados de ClickUp es una herramienta interna diseñada para mantener a sus equipos informados sobre cualquier evento de mantenimiento que afecte a su trabajo. Les proporciona el contexto y los puntos de conversación que necesitan para gestionar las interacciones con los clientes sin problemas. Mientras que los mensajes a los clientes son breves, los mensajes internos pueden ser más detallados para ayudar a los empleados a comprender el contexto técnico.

Esta plantilla incluye una sección de resumen que ofrece una panorámica rápida de lo que está sucediendo y por qué. Abarca el impacto interno con una descripción clara de cómo el mantenimiento afectará a las herramientas y los flujos de trabajo internos. Los puntos de conversación con los clientes proporcionan un lenguaje preaprobado para responder a las preguntas de los clientes. La lista de contactos de escalamiento indica a quién contactar durante el periodo de mantenimiento si surgen problemas.

Centralice sus anuncios internos con ClickUp Docs. Puede realizar una mención a departamentos específicos, adjuntar especificaciones técnicas relevantes y realizar un seguimiento de los acuses de recibo para asegurarse de que nadie pueda decir que «no recibió el memorándum».

4. Plantilla de matriz de reuniones y comunicación del equipo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimice el uso compartido de la información entre los miembros del equipo y permítales programar reuniones rápidamente con la plantilla de comunicación de equipo y matriz de reuniones de ClickUp.

Durante un periodo de mantenimiento de alta presión, la confusión sobre quién debe participar en la llamada de coordinación provoca retrasos y actualizaciones perdidas. Cuando los ingenieros, los responsables de soporte y los directivos no tienen una cadencia clara de reuniones, se pierden actualizaciones y se retrasan las decisiones. Esta desorganización puede convertir un pequeño contratiempo en una incidencia grave.

La plantilla de matriz de reuniones y comunicación del equipo de ClickUp proporciona un marco para coordinar todas las reuniones, reuniones diarias y controles relacionados con el mantenimiento. Es esencial para eventos complejos que requieren coordinación en tiempo real.

La plantilla cubre la planificación previa al mantenimiento definiendo quién debe asistir a las reuniones de planificación y estableciendo elementos claros en el orden del día. La cadencia de los controles durante el mantenimiento establece una sincronización regular, ya sea cada 30 minutos o cada hora. La estructura retrospectiva posterior al mantenimiento establece un formato para revisar lo que ha ido bien y lo que se podría mejorar. La propiedad RACI asigna claramente quién es responsable, quién rinde cuentas, quién es consultado y quién es informado de todas las decisiones de comunicación. Incluso puede configurar comprobaciones periódicas con ClickUp Automations que se desencadenan en función del estado de una tarea.

5. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Controle el desarrollo del proyecto, el presupuesto, la carga de trabajo del equipo y el estado con la plantilla del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

Los directivos necesitan visibilidad en tiempo real durante los eventos de mantenimiento sin interrumpir al equipo. Pero si la única forma de obtener actualizaciones es contactando con el jefe de ingeniería, están alejando a una pieza clave del trabajo real. Este cambio constante de contexto ralentiza la resolución y añade estrés innecesario al equipo.

La plantilla del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp resuelve este problema creando un centro de comandos visual que muestra el estado, el progreso y las métricas clave en tiempo real. Ofrece a los gerentes, jefes de operaciones y ejecutivos una visibilidad de un solo vistazo sin que tengan que interrumpir al equipo.

La plantilla incluye un widget con el cronograma de eventos que muestra el estado actual del mantenimiento y su progreso. Una lista de control de comunicaciones realiza un seguimiento de los mensajes previos, durante y posteriores al mantenimiento, y si se han enviado. El seguimiento de soporte proporciona un recuento en tiempo real de los tickets de soporte abiertos relacionados con el mantenimiento. El estado del equipo ofrece una vista de la disponibilidad del equipo y las asignaciones de guardia. Los paneles de ClickUp se actualizan automáticamente, por lo que no es necesario perder tiempo creando informes de estado manuales.

6. Plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice pruebas alfa eficientes con la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp.

Los errores y problemas suelen aparecer una vez completado el mantenimiento. Sin un sistema formal para registrarlos, pueden perderse entre mensajes aleatorios de Slack o hilos de correo electrónico. Esto significa que es posible que no se solucionen regresiones críticas y que se pierda una valiosa oportunidad de aprender de la incidencia.

La plantilla de seguimiento de incidencias y problemas de ClickUp proporciona un sistema estructurado para registrar, priorizar y resolver cualquier problema detectado durante o después del mantenimiento. Es imprescindible para los equipos de ingeniería y control de calidad que necesitan gestionar las correcciones posteriores al mantenimiento.

La plantilla permite clasificar la gravedad de los problemas según su prioridad: crítica, alta, media o baja. Los detalles de reproducción incluyen los pasos exactos y los detalles del entorno necesarios para reproducir el error. El flujo de trabajo de resolución asigna el problema a la persona adecuada y realiza un seguimiento de su progreso hasta su finalización. Los desencadenantes de comunicación definen las reglas para determinar cuándo un error es lo suficientemente grave como para requerir una notificación al cliente. Utilice los campos personalizados de ClickUp para etiquetar los problemas como «relacionados con el mantenimiento» y configure las automatizaciones de ClickUp para notificar al equipo de comunicación cada vez que se registre un error crítico.

7. Plantilla de campaña de comunicación de ClickUp

Las ventanas de mantenimiento sencillas solo requieren una notificación, pero los eventos importantes requieren una secuencia de comunicación multitoque. La plantilla de campaña de comunicación de ClickUp es una secuencia multitoque diseñada para eventos de mantenimiento importantes que requieren una interacción continua con los clientes. Trata el proceso de comunicación como una campaña de marketing por goteo, lo que garantiza que su mensaje sea escuchado.

Por ejemplo, una plataforma que migra a los usuarios a un nuevo sistema de autenticación podría utilizar esto para enviar contenido educativo, recordatorios de plazos y una confirmación final durante un periodo de tres semanas.

Esta plantilla incluye la función de cronograma de campaña para programar el envío de mensajes en intervalos clave, como dos semanas antes, una semana antes, 24 horas antes, durante y después. El contenido del mensaje planifica el texto específico para cada punto de contacto de la secuencia. La combinación de canales decide la combinación adecuada de canales y la frecuencia de los mensajes para cada uno. Las métricas de éxito realizan un seguimiento de las tasas de apertura, el volumen de tickets de soporte y la opinión de los clientes para medir la eficacia.

Gestiona tus anuncios de mantenimiento como un profesional con tus herramientas de comunicación. Puedes programar envíos, segmentar audiencias y realizar el seguimiento del rendimiento, todo en un solo lugar. Utiliza ClickUp Automatizaciones como desencadenantes de tareas de recordatorio basadas en la fecha de mantenimiento, asegurándote de que no se pierda ninguna comunicación.

8. Plantilla. Plantilla de aviso de mantenimiento del servidor de Template.net

Obtenga plantillas gratis Plantilla de aviso de mantenimiento del servidor en la que se destacan las actualizaciones para un servicio más fluido y fiable.

La comunicación sobre el mantenimiento del servidor requiere un delicado equilibrio: debe informar a los usuarios sobre el próximo tiempo de inactividad, manteniendo al mismo tiempo un tono profesional y tranquilizador. Sin un formato estandarizado, estos avisos suelen resultar demasiado técnicos para los usuarios finales o demasiado vagos para ser útiles.

La plantilla de aviso de mantenimiento del servidor de Template.net proporciona un marco profesional y listo para usar para comunicar el mantenimiento del servidor a los clientes y las partes interesadas. Es totalmente personalizable mediante la herramienta de edición con IA de Template.net, lo que le permite adaptar el mensaje a su situación específica.

La plantilla incluye secciones preformateadas para los datos de la empresa, la información del destinatario, el motivo del mantenimiento y las fechas previstas. Explica claramente el motivo del mantenimiento, establece las expectativas en caso de posibles interrupciones del servicio y garantiza a los destinatarios que se han establecido planes de contingencia. El formato profesional de la carta mantiene un tono cortés al tiempo que proporciona toda la información esencial.

Esta plantilla es ideal para equipos de TI, ingenieros de DevOps y proveedores de alojamiento que necesitan comunicar el mantenimiento de la infraestructura a los clientes de forma clara y profesional.

9. Plantilla de aviso de mantenimiento para inquilinos de Template.net

Obtenga plantillas gratuitas Plantilla de aviso de mantenimiento del servidor que destaca las actualizaciones planificadas para una experiencia más rápida y fiable.

Los administradores de propiedades y los profesionales inmobiliarios se enfrentan a un reto de comunicación único cuando el mantenimiento afecta a los inquilinos. Las reparaciones del edificio, el mantenimiento del sistema de climatización y los trabajos de fontanería requieren un aviso previo que equilibre los requisitos legales con la comodidad de los inquilinos. Sin un enfoque estandarizado, los administradores de propiedades corren el riesgo de que se produzcan malentendidos que den lugar a problemas de acceso y frustración por parte de los inquilinos.

La plantilla de aviso de mantenimiento para inquilinos de Template.net proporciona un marco profesional y personalizable para comunicar los programas de mantenimiento a los inquilinos. Agiliza la comunicación con una estructura predefinida que cubre todos los elementos esenciales de la notificación a los inquilinos.

La plantilla incluye campos específicos para la información de la empresa, los datos de los inquilinos, las fechas de inicio y finalización del mantenimiento y una descripción detallada del trabajo que se va a realizar. Aborda situaciones de mantenimiento habituales, como revisiones del sistema de climatización, reparaciones de fontanería, pintura exterior e inspecciones de zonas comunes. Las secciones sobre requisitos de acceso, instrucciones especiales e información de contacto garantizan que los inquilinos sepan exactamente qué esperar y cómo plantear sus inquietudes.

Esta plantilla es ideal para administradores de propiedades, propietarios y profesionales inmobiliarios que necesitan mantener una comunicación clara y profesional con los inquilinos sobre los trabajos de mantenimiento programados.

10. Plantilla de aviso de mantenimiento programado de inmuebles de Template.net

Obtenga plantillas gratuitas Plantilla de aviso de mantenimiento del servidor para informar a los clientes sobre las actualizaciones planificadas para mejorar el rendimiento y la fiabilidad.

Cuando el mantenimiento afecta a direcciones específicas y requiere la cooperación de los inquilinos, es necesario enviar un aviso que comunique claramente tanto la logística como los elementos que deben tomarse. Los avisos de mantenimiento genéricos a menudo no especifican lo que los inquilinos deben hacer para prepararse, lo que provoca retrasos y trabajos incompletos.

La plantilla de aviso de mantenimiento programado de propiedades inmobiliarias de Template.net está diseñada específicamente para administradores de propiedades que necesitan comunicar el mantenimiento programado con expectativas claras para que los inquilinos se preparen. Le garantiza que podrá notificar a los inquilinos sobre los trabajos próximos, al tiempo que especifica exactamente lo que deben hacer.

La plantilla incluye campos para la dirección de la propiedad, fechas y horas específicas, y una lista detallada de las tareas que se llevarán a cabo. Una lista numerada de acciones que deben realizar los inquilinos cubre aspectos esenciales como conceder acceso, despejar las zonas alrededor de los elementos fijos y notificar al administrador de la propiedad cualquier requisito especial. El tono es profesional pero accesible, reconociendo las molestias y enfatizando la importancia del mantenimiento de la propiedad.

Esta plantilla es perfecta para los profesionales inmobiliarios que gestionan múltiples propiedades y necesitan avisos coherentes y profesionales que comuniquen claramente tanto el calendario de mantenimiento como las responsabilidades de los inquilinos.

Buenas prácticas para el envío de mensajes de mantenimiento

Un mensaje de mantenimiento bien redactado seguirá siendo ineficaz si se envía en el momento inadecuado o a través del canal incorrecto.

Para garantizar que sus mensajes tengan el impacto deseado, necesita una estrategia de entrega clara. Esto significa pensar detenidamente en el momento, los canales y el seguimiento de cada evento de mantenimiento.

Programa tus notificaciones de forma estratégica: para el mantenimiento programado, envía la primera notificación con al menos 48-72 horas de antelación. Envía recordatorios 24 horas antes y otra vez una hora antes de que comience el periodo de mantenimiento.

Adapta el canal a la urgencia: una actualización rutinaria se puede comunicar por correo electrónico. Una interrupción de emergencia requiere una difusión multicanal simultánea a través de tiras en la aplicación, SMS y tu página de estado.

Mantenga los mensajes fáciles de leer: comience con la información más importante: cuándo se produce el evento y qué se ve afectado. Deje las explicaciones más largas para aquellos que quieran leer los detalles.

Proporcione actualizaciones en tiempo real durante el mantenimiento prolongado: el silencio durante un periodo de mantenimiento prolongado genera ansiedad en los usuarios. Incluso una simple actualización del tipo «seguimos trabajando en ello» es mejor que nada.

Confirme claramente que ha finalizado: no dé por sentado que los usuarios se darán cuenta cuando los servicios vuelvan a estar disponibles. Envíe un mensaje explícito de «mantenimiento completado» para cerrar el ciclo.

Archiva y aprende: almacena todas tus comunicaciones de mantenimiento junto con los informes de incidencias. Utiliza este archivo para almacena todas tus comunicaciones de mantenimiento junto con los informes de incidencias. Utiliza este archivo para realizar retrospectivas y mejorar continuamente tus plantillas y procesos.

Unifique su comunicación sobre mantenimiento

Las plantillas de mensajes de mantenimiento están en un lugar, el plan de comunicación en otro y las tareas de mantenimiento reales en otro completamente distinto. Esta dispersión del trabajo, es decir, la fragmentación de las actividades de trabajo en múltiples herramientas desconectadas, crea caos, ralentiza la respuesta a las incidencias y da lugar a mensajes incoherentes. Un entorno de trabajo convergente lo reúne todo.

Todos los mensajes de mantenimiento eficaces comparten algunos elementos comunes: plazos claros, descripciones específicas del impacto y actualizaciones proactivas. Pero el verdadero secreto para una buena comunicación de incidentes es un sistema único y unificado que aúne su trabajo y su comunicación. A medida que los sistemas se vuelven más complejos, la comunicación unificada de incidentes se vuelve esencial para mantener la confianza de los clientes.

Acaba con el caos y reúne tus plantillas de mensajes de mantenimiento, tareas de ClickUp y comunicaciones del equipo en un solo entorno de trabajo. Empieza a usar ClickUp de forma gratuita y deja que ClickUp Brain te ayude a redactar mensajes de mantenimiento claros y coherentes en cuestión de segundos. ✨

Preguntas frecuentes

Los mensajes de mantenimiento programado se envían con antelación para las actualizaciones planificadas, lo que da tiempo a los usuarios a prepararse. Los mensajes de mantenimiento de emergencia se envían durante o inmediatamente después de interrupciones inesperadas y se centran en reconocer el problema y proporcionar actualizaciones sobre la resolución.

Envíe la primera notificación entre 48 y 72 horas antes del mantenimiento, con recordatorios 24 horas y una hora antes de que comience el periodo. Debe ajustar estos plazos en función de la gravedad del impacto y las expectativas de sus usuarios.

Los mensajes internos incluyen detalles técnicos, contactos de escalamiento y puntos de discusión para los equipos de soporte. Los correos electrónicos dirigidos a los clientes se centran en el impacto, el momento y los siguientes pasos sin abrumar a los usuarios con jerga técnica.

Utilice varios canales a la vez, como el correo electrónico, las tiras en la aplicación y una página de estado. Para interrupciones críticas, considere la posibilidad de utilizar SMS. También puede solicitar un acuse de recibo para las comunicaciones internas y realizar el seguimiento de las tasas de apertura para ver quién puede haber perdido el mensaje.