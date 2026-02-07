Cómo utilizar Devin IA para crear aplicaciones

Crear una app va mucho más allá de escribir y enviar código.

El proceso incluye comprender el repositorio, elaborar un plan, modificar los archivos adecuados, ejecutar pruebas, depurar errores y abrir una solicitud de incorporación de cambios limpia que alguien pueda revisar.

Esa es la brecha que Devin IA pretende cerrar.

Devin está diseñado para realizar trabajos de ingeniería reales de principio a fin, desde tickets hasta planes, pruebas y solicitudes de validación, utilizando un entorno de desarrollo aislado y herramientas de desarrollo comunes.

En este blog, aprenderá a utilizar Devin IA para crear aplicaciones, incluyendo el trabajo de alcance en el modo Ask, convertir ese alcance en una sesión de agente, revisar lo que propone y llegar a un PR que pueda enviar con confianza.

¿Qué es Devin IA?

Devin IA es un ingeniero de software autónomo basado en IA creado por Cognition Labs. A diferencia de las herramientas de autocompletado de código que sugieren fragmentos, Devin actúa como un agente completo que planifica, escribe, prueba y depura código de forma independiente para completar tareas de desarrollo completas.

Además, Devin opera en su propio entorno seguro y aislado, equipado con un shell, un editor de código y un navegador. Esto le permite ejecutar flujos de trabajo completos de principio a fin.

👀 ¿Sabías que...? Una reciente encuesta de Sonar State of Code Developer Survey reveló una sorprendente brecha en la forma en que los desarrolladores manejan el código generado por IA. Aunque el 96 % de los desarrolladores admite que no confía plenamente en que el código generado por IA sea funcionalmente correcto, solo el 48 % afirma que siempre lo verifica o comprueba antes de incorporarlo al código base. Esta «brecha de verificación» significa que es posible que se esté distribuyendo más rápido que nunca una gran cantidad de código potencialmente poco fiable, a pesar del escepticismo generalizado sobre los resultados de la IA.

Lo mejor de Devin IA para el desarrollo de aplicaciones

Estos son los casos de uso en los que Devin ofrece mayor valor: ✨

Prototipado full-stack: Dale una indicación y Devin puede crear toda una aplicación, gestionando la configuración del frontend, el backend y la base de datos para poner en marcha un nuevo proyecto en cuestión de minutos.

Migraciones de código base: puede encargarse del tedioso trabajo de actualizar dependencias, refactorizar código heredado a estándares modernos o migrar toda una aplicación a un nuevo marco de trabajo.

Corrección de errores y depuración: indíquele un informe de error o un problema, y Devin podrá rastrear el problema, escribir el código necesario para solucionarlo y ejecutar pruebas para verificar que la solución funciona.

Redacción de pruebas y documentación: puede generar pruebas unitarias, pruebas de integración y documentación en línea para el código existente, lo que mejora la salud y la mantenibilidad de su código base.

Implementación de funciones repetitivas: destaca en la creación de funciones estándar como operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), nuevos destaca en la creación de funciones estándar como operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), nuevos puntos finales de API y gestión de formularios.

Aunque Devin es un potente ejecutor, la supervisión humana sigue siendo esencial. Seguirá necesitando la experiencia de su equipo para tomar decisiones matizadas sobre la experiencia del usuario y la arquitectura compleja del sistema. Devin sigue instrucciones, pero no toma decisiones estratégicas por sí mismo.

Cómo funciona Devin IA

Devin funciona con un «bucle de agente». Recibe una tarea y crea un plan paso a paso.

A continuación, ejecuta esos pasos en su entorno aislado y analiza los resultados para decidir su siguiente movimiento. Este ciclo de planificación y ejecución le permite manejar trabajos de desarrollo complejos y de múltiples pasos.

Para realizar el trabajo, Devin utiliza tres herramientas principales:

Shell: Puede ejecutar comandos de terminal para instalar dependencias, ejecutar scripts y gestionar su entorno.

IDE: Cuenta con un editor de código totalmente funcional para leer, escribir y modificar archivos en su proyecto.

Navegador: puede acceder a Internet para consultar documentación, leer especificaciones de API y recopilar la información necesaria para completar una tarea.

Cómo configurar Devin IA

Antes de poder crear su primera aplicación, debe completar tres pasos de configuración: crear una cuenta, conectar su repositorio y configurar su entorno de trabajo.

Asegúrate de tener una cuenta de GitHub, un repositorio con el que trabajar (puede ser nuevo o ya existente) y una primera tarea en mente.

1. Regístrese y elija un plan.

En primer lugar, diríjase al sitio web de Devin para crear su cuenta y completar el proceso de incorporación. Su plan determinará los límites de sus sesiones y las funciones disponibles. Los equipos pueden empezar fácilmente con cuentas individuales y ampliarse a medida que crece su uso.

2. Conecte su repositorio GitHub

A continuación, conectará su cuenta de GitHub. Devin utiliza OAuth, un protocolo de autorización estándar y seguro, para solicitar acceso a sus repositorios. Esto permite a la herramienta leer su código, crear nuevas ramas y abrir PR con el código que genera. Para sus primeros experimentos, es recomendable comenzar con un repositorio de prueba o un proyecto no crítico.

3. Configure su entorno de trabajo

Por último, configura los ajustes de tu entorno de trabajo. Aquí puedes definir variables de entorno, especificar los marcos preferidos y establecer normas de codificación. Devin puede aprender fácilmente las convenciones específicas de tu proyecto, especialmente si proporcionas contexto en tu indicación inicial o incluyes un archivo README.md en tu repositorio.

4. Inicie su primera sesión de Devin.

Una vez que los repositorios estén indexados/incorporados:

Cree una nueva sesión y asigne una indicación de tarea a Devin (corrección de errores, redacción de pruebas, refactorización, pequeñas funciones).

a través de Devin

Pídele a Devin que te proponga primero un plan y luego lo ejecute. Revise los cambios y pida a Devin que abra una solicitud de incorporación de cambios cuando esté listo.

📮 ClickUp Insight: El 12 % de los encuestados afirma que los agentes de IA son difíciles de configurar o conectar a sus herramientas, y otro 13 % afirma que hay demasiados pasos para realizar tareas sencillas con los agentes. Los datos deben introducirse manualmente, los permisos deben redefinirse y cada flujo de trabajo depende de una cadena de integraciones que puede romperse o desviarse con el tiempo. ¿Buenas noticias? No es necesario «conectar» los Superagentes de ClickUp a sus tareas, documentos, chats o reuniones. Están integrados de forma nativa en su entorno de trabajo de ClickUp y utilizan los mismos objetos, permisos y flujos de trabajo que cualquier otro compañero de trabajo humano. Dado que las integraciones, los controles de acceso y el contexto se heredan del entorno de trabajo de forma predeterminada, por defecto, los agentes pueden actuar de inmediato en todas las herramientas sin necesidad de realizar conexiones personalizadas. ¡Olvídese de configurar los agentes desde cero!

Cómo crear su primera aplicación con Devin IA

Crear con Devin es un proceso colaborativo, no un comando único. Prepárese para iterar y obtendrá los mejores resultados.

1. Escriba una indicación eficaz.

La calidad de tu indicación determina directamente la calidad del resultado de Devin IA. Cuanto más precisas sean tus instrucciones, menos iteraciones necesitarás.

Utilice este marco para obtener una indicación potente:

Sea específico sobre el resultado: en lugar de «Crear una aplicación», pruebe «Crear una API de gestión de tareas con autenticación de usuario utilizando Node.js y PostgreSQL».

Incluya restricciones técnicas: especifique el lenguaje de programación, el marco, la base de datos o las bibliotecas de estilos que desea utilizar.

Defina los criterios de aceptación: Sea explícito sobre los resultados esperados. Especifique los puntos finales, las funciones de la interfaz de usuario, la cobertura de las pruebas y los comandos que deben ejecutarse de manera correcta.

Proporcione contexto: si dispone de código, documentación o un si dispone de código, documentación o un plan de proyecto más amplio, incluya un enlace a ellos. Cuanto más contexto, mejor.

2. Revise el plan de Devin.

Antes de escribir una sola línea de código, Devin generará un plan paso a paso. Este es su punto de control más importante. Revise el plan para asegurarse de que cumple con todos sus requisitos y de que ningún paso parece erróneo.

Detectar un malentendido aquí le ahorrará horas de revisión de código más adelante. Puede enviar comentarios y pedir a Devin IA que revise su plan antes de comenzar.

3. Supervise el progreso en la interfaz.

Una vez que Devin AI comienza a funcionar, su interfaz le ofrece una ventana en tiempo real a su proceso. Puede ver los comandos de shell que está ejecutando, el código que está escribiendo en el IDE y los sitios web que está visitando en el navegador.

Esté atento a su progreso y esté preparado para intervenir si se queda atascado en un bucle o empieza a ir en la dirección equivocada. Puede pausarlo, ofrecer orientación y luego dejar que continúe con sus nuevas instrucciones.

4. Revise y combine la solicitud de validación.

Cuando Devin IA complete la tarea, creará una nueva rama y abrirá una solicitud de validación en GitHub con todos los cambios.

Y, a estas alturas, realice una revisión de código estándar. Compruebe los casos extremos, verifique si todas las pruebas se superan e inspeccione manualmente cualquier código sensible en materia de seguridad. Mientras tanto, Devin IA puede responder a los comentarios sobre la solicitud de validación, iterando en su trabajo hasta que usted esté listo para combinar.

Consejos para obtener mejores resultados con Devin IA

A continuación, se incluyen algunas lecciones aprendidas de equipos que utilizan Devin IA de forma eficaz:

Defina los resultados en comprobaciones observables : sustituya las metas difusas por criterios de aprobado/suspenso como «pruebas superadas», «el punto final devuelve 400 en carga útil no válida», «sin nuevos errores de lint» o «la latencia p95 mejora en un 20 %».

Incluya siempre un bucle de verificación : proporcione a Devin los comandos exactos que debe ejecutar y cómo debe ser el resultado «correcto», para que pueda validar el trabajo.

Solicite un plan antes de la implementación : pida que se describa primero el enfoque, los archivos que se verán afectados, los casos extremos y los riesgos para asegurarse de que puede detectar a tiempo cualquier suposición errónea.

Ancle Devin a los patrones existentes en su repositorio : apunte a un punto final/componente similar y diga «duplicar esta estructura» para evitar nuevas arquitecturas o estilos inconsistentes.

Control de refactorizaciones : especifique el «cambio mínimo viable» y permita la limpieza solo si es necesario para garantizar la corrección.

Limite el radio de acción: indique lo que no debe cambiar, como la figura de la API pública, el esquema de la base de datos, los flujos de autenticación o las herramientas de compilación, para mantener la solución centrada y segura.

📖 Más información: Las mejores técnicas de indicaciones de IA para mejorar la calidad de los resultados

Limitaciones del uso de Devin IA para crear aplicaciones

Devin IA también tiene límites que debes tener en cuenta. Entre ellos se incluyen:

❌ Decisiones arquitectónicas complejas: Devin IA es un excelente ejecutor, pero no tomará decisiones estratégicas de alto nivel sobre el diseño de su sistema. Eso sigue siendo parte de su trabajo.

❌ Requisitos muy ambiguos: sin criterios de aceptación claros, Devin IA podría generar una solución que, aunque técnicamente correcta, no se ajuste al contexto de las necesidades de su empresa.

❌ Marcos novedosos o de vanguardia: los conocimientos de Devin IA son amplios, pero no infinitos. Si realiza el trabajo con una biblioteca nueva o poco conocida, es posible que le resulte difícil encontrar documentación relevante.

❌ Código crítico para la seguridad: siempre debe contar con un experto humano que revise manualmente cualquier código relacionado con la autenticación, la autorización y el manejo de datos.

❌ Sesiones de larga duración: para tareas muy grandes y complejas, Devin IA puede alcanzar sus límites de contexto o requerir una gestión cuidadosa de las sesiones para completar el trabajo.

Cómo gestionar proyectos de Devin IA en ClickUp

El uso de un agente de IA como Devin introduce un nivel de caos que no había tenido en cuenta anteriormente. Se trata de la expansión de la IA, donde el trabajo del agente se extiende por diferentes herramientas y pestañas hasta que se vuelve costoso, duplicado y arriesgado.

Un día, la tarea se encuentra en la interfaz de usuario de Devin, las decisiones quedan enterradas en el chat y la verdad real se esconde en una solicitud de validación de GitHub. ¡Tu equipo acaba cambiando de contexto todo el día solo para responder a preguntas básicas!

Es entonces cuando muchos se pasan a ClickUp. Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp le ofrece un único lugar desde el que gestionar todo el ciclo de vida del trabajo de ingeniería impulsado por agentes, incluidas las especificaciones, los planes de ejecución, las tareas, las aprobaciones y el registro de auditoría. Veamos cómo:

Estandarice todas las solicitudes de Devin con un único documento de admisión.

En primer lugar, debe estandarizar todas las solicitudes con ClickUp Docs. En otras palabras, utilice una plantilla de documento de admisión repetible como puerta de entrada para todas las operaciones que realice en Devin AI, de modo que las especificaciones reales nunca queden atrapadas en un hilo de chat o sepultadas dentro de una solicitud de validación de GitHub.

Estandarice todas las solicitudes con una plantilla de admisión repetible utilizando ClickUp Documentos.

Los documentos de ClickUp son documentos estructurados y navegables que puede crear con páginas y subpáginas. Esto significa que un solo proyecto de Devin puede contener todo, desde el resumen inicial hasta los casos extremos y las indicaciones, sin convertirse en una pesadilla de desplazamiento. Puede mantener los documentos largos fáciles de escanear con una tabla de contenido y secciones plegables, y reestructurar el contenido a medida que evoluciona el alcance.

Esto significa que su ingesta puede ser consistente y revisable en todo momento, por ejemplo:

¿Cuál es el cambio exacto y cómo se ve el resultado terminado?

¿En qué rutas de repositorio debe trabajar Devin y qué archivo debe reflejar para los patrones?

¿Qué es lo que no debe cambiar, como la figura de la API, el flujo de autenticación o el esquema?

¿Cuáles son los criterios de aceptación y los comandos exactos para verificar un intento correcto?

¿Cuáles son los casos extremos conocidos, las limitaciones de rendimiento y las notas de seguridad?

Y cuando el documento se convierta en acción, solo tienes que resaltar el texto y crear tareas de ClickUp a partir de él, lo que es perfecto para convertir las «preguntas abiertas» y los «comentarios de revisión» en elementos de trabajo propios.

Cree tareas de ClickUp desde ClickUp Docs

Amplíe y gestione la entrega de proyectos con ClickUp Super Agents.

Cuando empiezas a utilizar Devin IA en varios equipos, el problema ya no es «¿Hemos cumplido con lo acordado?», sino el control operativo. Eso significa mantener el trabajo de los agentes alineado con los estándares, hacer cumplir las aprobaciones y demostrar los resultados sin necesidad de supervisión manual.

Y para hacer eso (y mucho más), utilice ClickUp Super Agents. Son compañeros de equipo impulsados por IA que pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos en su entorno de trabajo, más allá de acciones únicas basadas en reglas. Básicamente, son sus propios compañeros de trabajo de IA activos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ejecute flujos de trabajo de varios pasos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con compañeros de equipo impulsados por IA utilizando ClickUp Super Agents.

Utilice Super Agents para gestionar trabajos operativos de alto nivel relacionados con Devin IA, como:

Aplique controles de calidad antes de ejecutar un proyecto Devin, validando que el documento de entrada tenga criterios de aceptación, restricciones y comandos de verificación.

Dirija los cambios de alto riesgo a través de las aprobaciones adecuadas, de modo que las revisiones de seguridad y de la plataforma se realicen según lo previsto.

Genere un «paquete de revisión» auditable para cada solicitud de validación de GitHub, que incluya los cambios realizados, cómo se han probado y qué queda pendiente de aprobar.

Cree trazabilidad automáticamente, ya que la actividad de Super Agent se puede revisar en el registro de auditoría de Super Agents con fines de resolución de problemas y auditoría.

📖 Más información: Las mejores alternativas a Devin IA para la programación basada en IA

Cree agentes de codificación con Codegen by ClickUp

Si le gusta la idea de Devin AI, pero no quiere que el trabajo de ingeniería abarque otro producto más, utilice Codegen de ClickUp. Codegen de ClickUp es un compañero de equipo de desarrollo de IA que completa tareas, crea funciones, responde a preguntas sobre código y crea solicitudes de validación listas para la producción.

Lo que lo hace aún mejor es la forma del flujo de trabajo. A diferencia de Devin IA, que sigue un ciclo de ticket-plan-prueba-PR, Codegen funciona de manera diferente en ClickUp.

Actúa como un agente de IA autónomo que puede:

Lea las descripciones de las tareas y el contexto completo (incluidos documentos, comentarios y adjuntos).

Genere código de alta calidad y listo para producción a partir de indicaciones en lenguaje natural o detalles de tareas.

Cree funciones, corrija incidencias o implemente cambios.

Cree y abra solicitudes de validación (PR) en su repositorio Git.

Responda a preguntas relacionadas con el código.

Integre con GitHub utilizando las integraciones de ClickUp.

Con las integraciones de ClickUp que se combinan con GitHub, puede enlazar confirmaciones, ramas y solicitudes de validación directamente a una tarea de ClickUp y ver esa actividad desde dentro de la tarea. También ofrece compatibilidad con vistas previas enriquecidas de enlaces cuando alguien pega un enlace de GitHub en una tarea, un chat o un documento.

Vincula las confirmaciones y solicitudes de validación de GitHub a tareas y previsualiza enlaces en Chat y documentos con las integraciones de ClickUp.

Y para mantener baja la fricción de los enlaces, su equipo puede hacer referencia al ID de tarea de ClickUp en mensajes de confirmación, nombres de ramas o solicitudes de validación utilizando formatos como #{task_id} o CU-{task_id}, de modo que la actividad aparezca donde corresponde, sin necesidad de copiar y pegar manualmente.

Obtenga su ID de tarea de ClickUp dentro de PR, nombres de ramas y mensajes de confirmación

Además, ClickUp tiene compatibilidad con las automatizaciones desencadenadas por GitHub. En resumen, una vez el código está enlazado, puede mover automáticamente los estados, notificar a los revisores o iniciar los siguientes pasos en función de los eventos de GitHub.

🚀 La ventaja de ClickUp: ClickUp también te ofrece un compañero de escritorio con IA diseñado para los flujos de trabajo defectuosos de hoy en día : ClickUp Brain MAX. En lugar de buscar en varias pestañas, Brain MAX le permite realizar búsquedas en sus aplicaciones de trabajo y en la web desde un solo lugar, utilizando preguntas naturales, tal y como se las haría a un compañero de equipo. También incluye la función Talk-to-Text, para que pueda capturar sus ideas sobre la marcha y convertirlas en trabajo útil sin tener que perder tiempo escribiendo. Algunas formas muy eficaces en las que los equipos lo utilizan a diario: Encuentre las últimas especificaciones, decisiones o actualizaciones sin tener que buscar en hilos.

Busque el archivo adecuado en aplicaciones conectadas como GitHub o Google Drive cuando solo recuerde una palabra clave.

Pregunte quién está realizando el trabajo en qué y luego vaya directamente a la tarea subyacente o al documento.

Utilice la extensión de Chrome para resumir y actuar sobre lo que está leyendo en el navegador sin cambiar de contexto.

Envíe el flujo de trabajo, no solo el código, con ClickUp.

Los agentes de codificación autónomos se están convirtiendo rápidamente en parte del proceso de creación de software. Los equipos que aprendan a trabajar bien con ellos podrán lanzar productos más rápido, iterar con más confianza y dar a los desarrolladores más espacio para los problemas creativos y de alto valor en los que los humanos son mejores.

Pero hay una ventaja aún mayor que el «código más rápido». Se trata de ejecutar todo el ciclo de vida del desarrollo con mayor claridad.

Haga eso y mucho más con ClickUp. Utilice Codegen de ClickUp cuando necesite un agente de codificación con IA que le ayude a implementar y enviar trabajos. Combínelo con los agentes de IA de ClickUp y la potente integración de ClickUp para conectar relaciones públicas, problemas, documentos, aprobaciones y listas de control de lanzamientos en un solo lugar.

✅ Empieza hoy mismo de forma gratuita con ClickUp.

Preguntas frecuentes

Devin ofrece compatibilidad con lenguajes como Python, JavaScript, TypeScript y Go, así como con marcos populares como React, Node.js, Django y Flask. Para obtener la lista más actualizada, lo mejor es consultar la documentación oficial de Devin, ya que sus capacidades están en constante evolución.

Entre las alternativas a Devin AI se encuentra ClickUp, que combina la codificación agencial con la capa de control que los equipos suelen necesitar a gran escala: Codegen puede completar tareas, crear funciones, responder a preguntas sobre código y generar solicitudes de validación listas para la producción dentro de ClickUp, mientras que Super Agents añade flujos de trabajo regulados y de varios pasos con permisos y auditabilidad. Otras opciones que vale la pena echar un vistazo son OpenHands (agentes de codificación en la nube de código abierto) y SWE-agent (un agente de código abierto que corrige de forma autónoma problemas en repositorios GitHub reales), además de rutas IDE agenticas más ligeras, dependiendo de cuán autónomo desee que sea el bucle.

Los precios de Devin IA tienen tres niveles: Core: pago por uso, a partir de 20 $; Team: 500 $ al mes; Enterprise: precios personalizados. Sin embargo, asegúrese de volver a evaluar los precios en su sitio web oficial, ya que tienden a cambiar con el tiempo.