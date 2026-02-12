Cómo utilizar Devin IA para el desarrollo de startups

Las herramientas de codificación con IA prometen escribir toda tu app, pero aquí está el problema: sin un sistema para realizar el seguimiento de lo que están creando, estás cambiando un problema por otro.

Esta guía le muestra cómo utilizar Devin AI para el desarrollo de startups, manteniendo sus proyectos organizados, su equipo alineado y su código generado por IA bajo control.

¿Qué es Devin IA?

Devin AI es un ingeniero de software autónomo basado en IA creado por Cognition AI. Puede escribir, depurar e implementar código de forma independiente de principio a fin. Piensa en él no como una herramienta de sugerencias de código, sino más bien como un desarrollador junior de tu equipo, con su propio editor de código, navegador web y shell de línea de comandos.

Este agente de IA ha mostrado resultados impresionantes en el SWE-bench, resolviendo el 13,86 % de los problemas, un punto de referencia que evalúa la capacidad de la IA para resolver problemas reales de ingeniería de software de GitHub. Este rendimiento establece su credibilidad como un programador de IA competente.

Devin está diseñado para equipos de ingeniería, especialmente para startups con recursos de desarrollo limitados, que necesitan acelerar su velocidad de desarrollo y lanzar productos más rápidamente.

Para una startup, la presión de crear e iterar rápidamente con un equipo pequeño es constante. Esto a menudo conduce a una difícil elección entre desarrollar nuevas funciones o corregir errores, lo que provoca que se acumule una deuda técnica que consume entre el 20 y el 40 % del tiempo de los desarrolladores. Devin AI le ayuda a ampliar su capacidad de ingeniería sin necesidad de contratar personal, mediante la automatización de las tareas de codificación repetitivas para que su equipo pueda centrarse en el trabajo de alto impacto.

Sin embargo, delegar tareas a una IA plantea un nuevo reto: ¿cómo gestionar el trabajo? Sin un sistema de gestión de proyectos adecuado, puedes perder la pista de lo que Devin está creando, lo que genera una proliferación de contextos —cuando los equipos pierden horas buscando información en aplicaciones y plataformas desconectadas— y hace imposible mantener la visibilidad.

Solución: elimine la dispersión del contexto y mantenga todo el desarrollo generado por IA organizado, con seguimiento y revisado en un entorno de trabajo convergente como ClickUp.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar los correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une sus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicie y gestione sus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

Qué puede hacer Devin IA por los equipos de startups

Las startups están en una carrera constante contra el tiempo, y un equipo de ingeniería limitado puede suponer un gran obstáculo. Intentas crear un MVP, corregir incidencias y evitar que se acumule el trabajo pendiente, todo al mismo tiempo. Esta sobrecarga de recursos ralentiza tu tiempo de comercialización y puede provocar el agotamiento de los desarrolladores.

Devin IA destaca en la realización de tareas bien definidas y repetibles que, de otro modo, consumirían el valioso tiempo de sus desarrolladores. Actúa como un multiplicador de fuerzas, encargándose del trabajo pesado para que su equipo pueda centrarse en la innovación.

Estas son las principales formas en que las startups pueden utilizar este ingeniero de software IA para obtener una ventaja competitiva: 🛠️

Cree e implemente MVP de principio a fin.

Lanzar al mercado un producto mínimo viable (MVP) es fundamental para validar la idea de su startup, pero puede llevar meses de trabajo de desarrollo. Este retraso significa que está gastando dinero y dando a la competencia la oportunidad de ponerse al día.

Devin puede tomar una indicación detallada que describa una aplicación y crear un prototipo funcional desde cero, acortando drásticamente este ciclo.

El flujo de trabajo es sencillo: Devin configura el entorno de desarrollo, escribe el código necesario, ejecuta pruebas para garantizar la funcionalidad e incluso puede implementar la aplicación en producción. Esto le permite obtener comentarios reales de los usuarios en cuestión de días o semanas, en lugar de meses.

Estos son algunos ejemplos de MVP que Devin puede crear:

Aplicaciones web: páginas de destino, paneles de control para usuarios y aplicaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) sencillas que utilizan marcos comunes.

Integraciones API: herramientas para realizar conexiones con servicios de terceros o crear canales de datos internos.

Herramientas internas: paneles de administración para gestionar usuarios, paneles para la elaboración de informes y scripts para la automatización de procesos internos.

💡 Consejo profesional: Devin funciona mejor con especificaciones claras y detalladas. Las indicaciones vagas dan lugar a resultados impredecibles. Para evitarlo, necesitas un sistema que te permita definir y realizar el seguimiento de los requisitos. Obtén una visibilidad completa de lo que Devin está creando mediante la creación de tareas detalladas para cada función en ClickUp.

Automatice la corrección de errores y el trabajo atrasado.

Para muchas startups, la acumulación de incidencias es una fuente de estrés constante. Crece más rápido de lo que su equipo puede reducirla, lo que da lugar a un producto con errores y a una deuda técnica cada vez mayor. Los desarrolladores se ven obligados a elegir entre solucionar problemas antiguos y crear nuevas funciones que generen ingresos.

Devin puede clasificar de forma autónoma los problemas de su lista de tareas pendientes. Puede identificar la causa raíz de un error, escribir el código para solucionarlo y enviar la solución como una solicitud de validación en GitHub para que su equipo la revise.

Esto es ideal para abordar elementos comunes del backlog, tales como:

Actualizaciones de dependencias: actualice los paquetes obsoletos y resuelva cualquier problema de compatibilidad que surja.

Fallos en las pruebas: diagnostique por qué falla una prueba e implemente una solución para que su conjunto de pruebas vuelva a pasar.

Incidencias menores en la interfaz de usuario: corrección de problemas de estilo, enlaces rotos o problemas de visualización en diferentes dispositivos.

💡 Consejo profesional: aunque Devin propone la solución, un ingeniero humano siempre debe revisar el código antes de combinarlo. Optimice todo el proceso automatizando los pasos repetitivos con ClickUp Automations. Mantenga su flujo de trabajo fluido y transparente asignando automáticamente las tareas etiquetadas como errores a Devin y actualizando los estados con ClickUp Automations.

Gestión de migraciones y refactorizaciones de código.

Los cambios a gran escala en el código base, como las actualizaciones de marcos de trabajo o las migraciones de API, suelen ser tediosos, lentos y arriesgados. Para un equipo de una startup pequeña, estos proyectos pueden descarrilar la hoja de ruta del producto durante semanas. Esta es otra área en la que Devin puede proporcionar una ventaja significativa.

Puede delegar tareas de refactorización bien definidas a Devin, que puede aprender los patrones de su código base y aplicar cambios de forma coherente en cientos de archivos. Esto libera a sus desarrolladores sénior para que puedan centrarse en retos arquitectónicos más complejos.

Las tareas de migración habituales para Devin incluyen:

Actualizaciones de lenguaje o marco: migrar un código base de Python 2 a 3 o convertir componentes de clase React en componentes funcionales.

Migraciones de API: Actualización de todas las instancias de un punto final de API obsoleto en toda la aplicación.

Aplicación del estilo de código: aplicar nuevas reglas de linting o estándares de formato de forma coherente a toda la base de código.

💡 Consejo profesional: Obtenga una vista general clara del progreso de la migración y asegúrese de que no se pase nada por alto en la refactorización mediante el seguimiento de cada paso de la migración con los Campos personalizados de ClickUp.

Vea este vídeo para descubrir cómo los agentes de IA pueden ayudarle a escalar sus procesos de desarrollo:

Cómo funciona Devin IA

Es fácil pensar en las herramientas de codificación con IA como una «caja negra», lo que puede resultar inquietante cuando se le confía el código base. Comprender cómo funciona Devin ayuda a desmitificar el proceso y permite estructurar las tareas de forma más eficaz. A diferencia de las simples herramientas de autocompletado de código, Devin es un verdadero agente de IA con acceso a su propio entorno de desarrollo aislado.

Esto significa que no solo sugiere código, sino que realiza un trabajo activo en él. La arquitectura tiene tres componentes clave que le permiten funcionar como un desarrollador humano.

Planificación y razonamiento: antes de escribir cualquier código, Devin desglosa una tarea en una secuencia lógica de pasos. A continuación, le explica su plan, dándole la oportunidad de revisar su enfoque y proporcionar comentarios.

Uso de herramientas: Devin tiene su propio kit de herramientas, que incluye un editor de código para escribir y modificar archivos, un terminal para ejecutar comandos y un navegador web para consultar la documentación. Esto le permite realizar tareas complejas que requieren algo más que la simple generación de código.

Control de versiones: el agente de IA se integra directamente con GitHub para crear ramas, realizar confirmaciones de cambios y abrir solicitudes de validación. Sigue las prácticas de desarrollo estándar, lo que facilita la revisión y la combinación de su trabajo.

Devin funciona según un modelo «human-in-the-loop». Trabaja de forma autónoma en una tarea, pero se detiene y espera su aprobación en puntos de control críticos. Esto garantiza que usted siempre tenga la última palabra. Con el tiempo, aprende leyendo su documentación y explorando su código base, adaptándose a los patrones y estándares específicos de su equipo.

📚 Lea también: Cómo elegir plataformas de colaboración de código

Cómo empezar a utilizar Devin IA

a través de Devin IA

Integrar una nueva herramienta tan potente como Devin en el flujo de trabajo de su startup puede parecer una tarea titánica. Quizás le preocupe la complejidad de la configuración, la gestión de permisos o que la herramienta no funcione bien con su stack actual. Un proceso de incorporación complicado puede suponer una pérdida de tiempo y que la herramienta quede en desuso.

La buena noticia es que empezar a utilizar Devin es un proceso estructurado. Una incorporación adecuada es la base para un desarrollo eficaz asistido por IA.

Regístrese y elija un plan.

En primer lugar, deberá crear una cuenta en la plataforma Cognition IA. Los planes de Devin suelen basarse en el volumen de uso, con diferentes niveles disponibles en función de cuánto espere utilizarlo. El modelo se basa en sesiones, lo que significa que las tareas consumen una determinada cantidad de tiempo de cálculo.

Para una startup, es aconsejable empezar con un plan más pequeño. Esto le permite probar diferentes flujos de trabajo y comprender sus patrones de uso antes de confirmar un plan más grande y costoso.

Una vez que tengas una cuenta, el siguiente paso es conectar Devin a tu ecosistema de desarrollo. La integración más importante es con GitHub. Esto implica instalar la aplicación Devin GitHub y concederle acceso a los repositorios en los que quieres que trabaje. Tendrás que darle permisos de lectura/escritura para que pueda crear ramas y abrir solicitudes de validación.

También puede realizar la conexión de Devin con otras herramientas para lograr un flujo de trabajo más fluido.

GitHub: instala la aplicación, realiza la selección de los repositorios a los que Devin puede acceder y configura los permisos de las ramas para proteger tus ramas principales.

Slack: conecta tu cuenta para recibir notificaciones en tiempo real sobre el progreso de Devin y cuando las solicitudes de validación estén listas para su revisión.

Gestión de proyectos: enlaza Devin con tu gestor de incidencias para facilitar la asignación de tareas.

El mayor riesgo al añadir una nueva herramienta es crear otro silo de información. Para evitarlo, centralice todo su trabajo de desarrollo, tanto el generado por humanos como por IA, en un solo lugar. Enlaze automáticamente las solicitudes de validación y las confirmaciones a sus tareas de ClickUp utilizando la integración de GitHub. Cuando Devin abre una solicitud de validación, la tarea correspondiente se actualiza al instante, lo que elimina la dispersión de contexto entre su código y su plan de proyecto.

ClickUp se integra con GitHub.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en su entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resuelve las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA y conecta tu chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

Tu primera tarea con Devin IA

Lanzarse a un proyecto de gran envergadura es una receta para la frustración. Su primera tarea con Devin debe ser pequeña, bien definida y de bajo riesgo. Esto le ayudará a usted y a su equipo a comprender su flujo de trabajo, sus capacidades y sus límites sin descarrilar su sprint.

Algunas buenas primeras tareas son actualizar una única dependencia, añadir una función muy sencilla o corregir un error bien documentado. La meta es aprender, no resolver de inmediato su mayor reto de ingeniería.

Escriba una indicación eficaz.

La calidad del trabajo de Devin está directamente relacionada con la calidad de sus indicaciones. Las instrucciones vagas provocan pérdidas de tiempo y resultados impredecibles. Una buena indicación proporciona a Devin todo lo que necesita para tener éxito sin ambigüedades.

Una indicación eficaz tiene cuatro partes clave:

Contexto: Explique brevemente qué hace el código base y cualquier información relevante sobre los antecedentes.

Tarea: Describa la acción específica que desea que Devin realice en términos claros y sencillos.

Restricciones: Lista todos los requisitos, normas o límites que debe cumplir.

Criterios de éxito: defina exactamente qué significa «terminado» para poder verificar el resultado.

Por ejemplo, en lugar de una indicación vaga como «Corregir el error de inicio de sesión», una indicación mucho mejor sería: «Corregir el error de inicio de sesión por el que los usuarios ven una pantalla en blanco después de introducir las credenciales correctas. El problema está en el archivo auth. js. Añadir gestión de errores y mostrar un mensaje fácil de entender si falla la llamada a la API».

💡 Consejo profesional: Facilita a cualquiera la asignación correcta de trabajos a Devin creando y almacenando plantillas de indicaciones en ClickUp Docs y enlazándolas directamente a las tareas.

Revise el plan y el razonamiento de Devin.

Antes de que Devin comience a codificar, le presenta su plan. Este es un punto de control crítico para la supervisión humana. Es su oportunidad de detectar cualquier malentendido antes de que se convierta en código defectuoso.

Al revisar el plan, busque pasos lógicos, la identificación correcta de los archivos y un enfoque que se ajuste a los estándares de su equipo. Si algo no le parece correcto, puede enviar sus comentarios y pedir a Devin que ajuste su plan. El rastro de razonamiento explica por qué toma determinadas decisiones, lo que le proporciona una valiosa información sobre su proceso.

💡 Consejo profesional: mantén un registro de auditoría claro de todo el trabajo asistido por IA documentando las revisiones del plan en los comentarios de tareas de ClickUp. Esto crea un registro histórico de todos los comentarios y aprobaciones, lo cual es muy valioso para el control de calidad y la depuración posterior. Asegúrate de que tus comentarios sean vistos asignándolos directamente a los usuarios en las tareas y obtén una vista rápida de los comentarios asignados en una lista de control.

Aprobar la solicitud de validación.

Una vez que Devin complete el trabajo, abrirá una solicitud de validación en GitHub que contendrá los cambios en el código, las nuevas pruebas que haya escrito y la documentación. En esta fase, se inicia el proceso estándar de revisión del código. El código generado por IA debe examinarse con el mismo cuidado que el código escrito por humanos.

Durante la revisión, compruebe lo siguiente:

Calidad del código: ¿El código sigue las guías de estilo y las buenas prácticas de su equipo?

Cobertura de pruebas: ¿Devin ha añadido o actualizado pruebas para validar sus cambios?

Documentación: ¿Es clara la descripción de la solicitud de validación y hay comentarios donde es necesario?

Una vez que esté satisfecho, puede aprobar y combinar la solicitud de incorporación de cambios. Aquí es donde tener un sistema integrado da sus frutos.

💡 Consejo profesional: mantén tu tablero de proyectos perfectamente sincronizado sin esfuerzo manual, actualizando automáticamente el estado de las tareas a «Terminada» cuando combinas una solicitud de validación utilizando la integración de ClickUp GitHub.

Buenas prácticas para utilizar Devin IA en el flujo de trabajo de su startup.

Dar a su equipo acceso a una potente herramienta de IA sin un manual de instrucciones puede provocar el caos. Podría acabar con código defectuoso combinado con la producción o con desarrolladores perdiendo el tiempo corrigiendo los errores de la IA. Para evitarlo, debe establecer unas buenas prácticas claras sobre cómo debe trabajar su equipo con Devin. ✨

Empieza poco a poco: comienza con tareas de bajo riesgo y no críticas para ayudar a tu equipo a conocer las ventajas de Devin y a escribir indicaciones eficaces.

Defina criterios de aceptación claros : Devin funciona mejor cuando hay requisitos específicos y medibles para lo que significa «terminado». : Devin funciona mejor cuando hay requisitos específicos y medibles para lo que significa «terminado».

Mantenga la supervisión humana: asegúrese de que un desarrollador humano revise y apruebe siempre cada solicitud de validación antes de combinarla.

Utilice la protección de ramas: configure sus repositorios de GitHub para que requieran aprobaciones en las ramas protegidas, lo que impedirá que Devin combine el código directamente.

Realice un seguimiento independiente del trabajo de la IA: diferencie entre las tareas asignadas a Devin y las asignadas a desarrolladores humanos para mejorar la elaboración de informes y el seguimiento de la velocidad.

Documenta el conocimiento tribal: mantén tu mantén tu documentación técnica actualizada para que Devin pueda aprender los patrones y estándares específicos de tu código base.

Establece límites: define claramente qué partes del código fuente puede modificar Devin y cuáles están prohibidas.

Filtre y cree informes fácilmente, asegúrese de que los desarrolladores sénior aprueben cada PR generado por IA y mantenga toda su documentación técnica y plantillas de mensajes en un solo lugar mediante la operatividad de su flujo de trabajo en ClickUp.

💡 Consejo profesional: visualice el progreso de su equipo y compare la velocidad de desarrollo de la IA con la de los humanos para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora con los paneles de control de ClickUp.

Paneles de ClickUp con actualizaciones basadas en IA.

Limitaciones del uso de Devin IA

Aunque Devin es una herramienta potente, no es una solución milagrosa. Comprender sus limitaciones es clave para establecer expectativas realistas y evitar frustraciones. Presentar estas limitaciones con honestidad ayuda a su equipo a utilizar la herramienta de forma eficaz.

Decisiones arquitectónicas complejas: Devin es excelente para seguir patrones existentes, pero no puede tomar decisiones de diseño de alto nivel ni diseñar un nuevo sistema desde cero.

Requisitos ambiguos: las indicaciones vagas o incompletas darán lugar a resultados impredecibles y, a menudo, incorrectos.

Resolución de problemas novedosos: Devin trabaja mejor con tareas similares a problemas que ya ha visto antes. Le cuesta resolver retos verdaderamente novedosos que requieren un pensamiento creativo y fuera de lo común.

Código crítico para la seguridad: no debe delegar tareas relacionadas con la autenticación, el cifrado o el manejo de datos confidenciales a una IA.

Depuración entre sistemas: el diagnóstico de problemas que abarcan múltiples microservicios o componentes de infraestructura suele ser demasiado complejo para que Devin lo gestione por sí solo.

Límites de la ventana de contexto: en el caso de bases de código muy grandes y complejas, es posible que Devin no pueda almacenar todo el contexto necesario para realizar una tarea correctamente.

Estas limitaciones hacen que contar con un proceso de gestión de proyectos sólido sea aún más importante. Necesita un sistema que garantice definiciones claras de las tareas, proporcione plantillas estructuradas y aplique la supervisión humana en cada punto de control clave.

📚 Lea también: Cómo utilizar Hugging Face para la implementación de IA

Alternativa a Devin IA para el desarrollo de startups

Aunque Devin es excelente en la generación de código, solo es una pieza del rompecabezas. Las startups necesitan un sistema integral para gestionar, realizar el seguimiento y coordinar todo el trabajo de desarrollo, ya sea realizado por humanos o por IA.

Hacer malabarismos con Devin, GitHub, Slack y una herramienta de gestión de proyectos independiente crea precisamente el tipo de proliferación de herramientas y de IA — la proliferación no planificada de herramientas de IA desconectadas entre sí, sin supervisión ni estrategia, lo que conduce a un desperdicio de dinero y a la duplicación de esfuerzos— que ralentiza a los equipos.

Centralice la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación en un solo lugar con ClickUp para eliminar este problema.

Mantenga a mano las notas, tareas y chats relacionados con el código con la búsqueda empresarial con IA de ClickUp.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, una plataforma única y segura en la que los proyectos, los documentos, las conversaciones y la inteligencia contextual de IA funcionan a la perfección, lo reúne todo, con ClickUp Brain proporcionando inteligencia en todo su entorno de trabajo.

Creación de tareas impulsada por IA: genere descripciones detalladas de tareas, subtareas y criterios de aceptación a partir de una simple indicación utilizando ClickUp Brain.

Gestión del conocimiento: Encuentre al instante el contexto que necesita buscando en todos sus documentos, tareas y comentarios de ClickUp con ClickUp Brain.

Asistencia para la automatización: ahorre tiempo ajustando reglas complejas de enrutamiento y actualización de estado utilizando lenguaje natural en ClickUp.

Permita que incluso los miembros del equipo sin conocimientos técnicos puedan ejecutar tareas de desarrollo con un profundo conocimiento del proyecto: Codegen Agent de ClickUp incorpora capacidades de codificación con IA directamente en su hub de gestión de proyectos.

Soporte al cliente: convierta los tickets de asistencia en soluciones reales permitiendo a los agentes generar cambios en el código basados en los problemas notificados.

Gestores de producto: Transforme los documentos de requisitos del producto (PRD) en prototipos funcionales sin esperar a los ciclos de ingeniería.

Ingeniería y control de calidad: automatice la creación de conjuntos de pruebas directamente a partir de los requisitos, lo que ayudará a su equipo a entregar los productos más rápido y con mayor confianza.

Más información sobre cómo automatizar sus flujos de trabajo de desarrollo con ClickUp:

Alternativas a Devin IA para equipos de startups

Devin es un potente agente autónomo, pero no es la única herramienta de codificación con IA del mercado. La elección adecuada para su startup depende de si necesita una herramienta que ayude a sus desarrolladores o una a la que delegar tareas.

A continuación, se muestra una breve comparación de algunas herramientas populares para la codificación del código.

Herramienta Ideal para Capacidad clave Consideración GitHub Copilot Autocompletado de código en el editor Sugerencias en tiempo real mientras escribe. Requiere una persona para impulsar todo el desarrollo. Cursor Edición de código basada en IA Generación de código basada en chat en el IDE. Sigue requiriendo una supervisión constante por parte de los desarrolladores. Agente Replit Prototipos rápidos Entorno de desarrollo basado en navegador. Limitado para aplicaciones de producción complejas. Claude/ChatGPT Explicación del código y fragmentos de código. Asistencia conversacional para el código Sin integración directa con su código base. Devin IA Finalización autónoma de tareas Desarrollo integral con salida PR. Requiere definiciones de tareas claras y bien definidas.

La mayoría de las alternativas son asistentes de código, diseñados para mejorar el flujo de trabajo de los desarrolladores en lugar de funcionar de forma independiente. Devin destaca por su capacidad para gestionar tareas completas de forma autónoma. Independientemente de la herramienta que elijas, seguirás necesitando una plataforma de gestión de proyectos sólida para realizar el seguimiento y coordinar todo el trabajo.

💡ClickUp Brain funciona como su socio de codificación dentro de ClickUp.

Gestiona los flujos de trabajo de desarrollo de tu startup con ClickUp.

Devin IA ofrece a las startups una potente herramienta para multiplicar su producción de ingeniería, pero es más eficaz cuando se utiliza para tareas de codificación bien definidas y repetibles con criterios de aceptación claros. La supervisión humana no es solo una sugerencia, es esencial. El código generado por IA requiere el mismo nivel de rigor en la revisión que el código escrito por humanos. Al comenzar con tareas pequeñas y de bajo riesgo, su equipo puede desarrollar la capacidad necesaria para crear flujos de trabajo eficaces de indicaciones y revisión. 🤩

La gestión de un flujo de trabajo asistido por IA requiere visibilidad, coordinación y procesos claros. Construya la base de gestión de proyectos para su startup impulsada por IA con ClickUp. Empiece a utilizar ClickUp de forma gratuita y reúna todo su trabajo de desarrollo, tanto el generado por humanos como por IA, en un entorno de trabajo unificado.

Preguntas frecuentes

Devin puede crear MVP funcionales para aplicaciones web, herramientas internas e integraciones de API cuando se le proporcionan especificaciones claras. Sin embargo, los productos complejos con arquitecturas novedosas siguen beneficiándose de la participación de desarrolladores humanos en la planificación y la supervisión.

Devin requiere un contexto técnico para funcionar bien, ya que tendrás que proporcionar indicaciones claras y comprender las solicitudes de validación. Los fundadores sin conocimientos técnicos pueden utilizar Devin de forma eficaz asociándose con un asesor técnico que se encargue de la revisión y supervisión del código.

Devin muestra su razonamiento y se detiene para obtener aprobación en puntos de control clave, y todas las solicitudes de validación deben revisarse antes de combinarlas. Debe planificar que un desarrollador sénior revise los resultados de Devin para cada tarea asignada.

Devin utiliza un modelo de precios basado en sesiones en el que las tareas consumen tiempo de computación, con diferentes niveles de planes disponibles. Debe ponerse en contacto directamente con Cognition IA para obtener información actualizada sobre los precios que se ajustan al uso previsto de su startup.

Devin aumenta la capacidad de los desarrolladores al encargarse de las tareas repetitivas, pero no sustituye a los desarrolladores humanos que toman decisiones arquitectónicas y se encargan de resolver problemas complejos. Piensa en Devin como un multiplicador de fuerzas para tu equipo actual.

Evite delegar código crítico para la seguridad, decisiones arquitectónicas complejas y problemas novedosos que requieren soluciones creativas. Devin destaca en tareas bien definidas y repetibles con patrones documentados y criterios de aceptación claros.