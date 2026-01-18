Más de 50 indicaciones de Nano Banana: indicaciones creativas para generar imágenes que despierten ideas.

Ya sabes cómo es: tienes una imagen clara en mente, escribes una indicación y el primer resultado es casi perfecto.

Luego lo modificas y el ángulo de la cámara cambia, los rasgos faciales se desplazan y el «mismo» carácter de repente parece una persona diferente. Si creas imágenes para historias, lecciones, miniaturas o publicaciones, ese ir y venir puede cansar rápidamente.

Ahí es donde ayudan las indicaciones de Nano Banana. Son instrucciones breves y concisas para Nano Banana que se centran en los detalles más importantes.

Esto es especialmente importante, ya que el 83 % de los profesionales creativos ya utilizan herramientas de IA generativa en el diseño y el trabajo creativo.

En esta guía, aprenderás qué son las indicaciones de Nano Banana y cómo escribir las mejores. También obtendrás 50 indicaciones listas para copiar, variaciones de indicaciones, ideas para talleres en equipo y un flujo de trabajo de ClickUp AI que te llevará desde el concepto hasta la ejecución del contenido.

¿Qué son las indicaciones Nano Banana?

Las indicaciones de Nano Banana son instrucciones breves y específicas que le das a Nano Banana (y Nano Banana Pro) para generar una nueva imagen o realizar la edición de una ya existente.

Piensa en ellas como una mini especificación: lo que quieres crear, lo que debe hacer la cámara (primer plano frente a toma en ángulo bajo), cómo debe ser la iluminación (luz natural frente a iluminación de estudio) y lo que debe permanecer igual (rasgos faciales, textura natural de la piel, estilo general).

Google describe Nano Banana como la capacidad nativa de generación de imágenes de Gemini, donde puedes trabajar con texto, imágenes o ambos para crear y perfeccionar elementos visuales en un flujo conversacional.

Nano Banana es el modelo «Flash Image» más rápido para iteraciones rápidas, mientras que Nano Banana Pro es el modelo «Pro Image» destinado a resultados de mayor fidelidad, especialmente cuando la representación del texto debe ser clara y legible.

✅ La mayoría de las personas utilizan las indicaciones de Nano Banana de dos maneras:

Generación de imágenes solo con texto , en la que describes el tema, el fondo, la paleta de colores y el estilo en una sola indicación compacta.

Generación y edición de imágenes con una imagen cargada, en la que adjuntas una imagen de referencia o una imagen de entrada y dices qué cambiar, manteniendo los mismos detalles individuales, la estructura facial y la iluminación.

Por qué las indicaciones Nano funcionan para escritores y creadores

Si escribes, enseñas, diseñas o envías contenido con una fecha límite, no necesitas una indicación de 200 palabras. Necesitas una indicación que le diga al modelo qué mantener constante.

El trabajo con indicaciones Nano funciona porque te obligan a elegir los pocos detalles que realmente cambian el resultado. Algunos de ellos son:

Encuadre y ángulo de cámara, como primer plano, a la altura de los ojos o toma en ángulo bajo.

Enfoque como un campo de profundidad reducido y un enfoque nítido.

Iluminación como luz natural, iluminación de estudio, hora dorada, alto contraste, sombras profundas, sombras suaves.

Fondo y paleta de colores, como fondo gris claro, fondo azul, fondo blanco, colores saturados, líneas limpias.

También funcionan porque Nano Banana está diseñado para iteraciones rápidas y ediciones específicas. Google destaca explícitamente capacidades como la coherencia de los caracteres, la combinación de fotos y las ediciones locales para Nano Banana.

También puedes acceder a controles más precisos en Nano Banana Pro, incluyendo renderización avanzada del texto, controles de ángulo de cámara y relación de aspecto, y resolución 2K.

Para escritores y educadores, ese efecto «chispa inicial» es real.

Un gran experimento sobre la escritura de relatos cortos reveló que el acceso a ideas generadas por IA mejoraba la valoración de los relatos (especialmente en el caso de los escritores menos creativos), aunque también hacía que los resultados fueran más similares entre sí.

Es una buena opción cuando necesitas un punto de partida rápido y luego lo adaptas a tus necesidades.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre la madurez de la IA reveló que el 33 % de las personas se resisten a adoptar nuevas herramientas, mientras que solo el 19 % implementa y escala la IA rápidamente. Cuando cada nueva capacidad se introduce como una aplicación adicional, un inicio de sesión o un flujo de trabajo que hay que dominar, los equipos experimentan rápidamente fatiga con las herramientas. ClickUp Brain aborda esta brecha operando dentro de un espacio de trabajo unificado e integrado en el que los equipos ya se organizan y comunican. Integra múltiples modelos de IA, generación de imágenes y razonamiento avanzado directamente en el entorno en el que se lleva a cabo el trabajo.

Cómo utilizar las indicaciones de Nano Banana (paso a paso)

Las indicaciones de Nano Banana te permiten crear imágenes realistas y de alta resolución con solo una indicación. Veamos cada paso para aprovechar al máximo estas indicaciones:

Paso 1: Elige el modelo en función de lo que necesites.

Utiliza Nano Banana cuando quieras iteraciones rápidas y ediciones rápidas.

Utiliza Nano Banana Pro cuando necesites una representación de texto más limpia, un control de diseño más estricto o una fidelidad más nítida (salida 2K y controles más precisos).

Paso 2: Decida si va a generar o realizar la edición

Obtendrá resultados más claros si elige una ruta por adelantado:

La generación comienza solo con texto y te ofrece un mayor intervalo creativo.

La edición comienza a partir de una imagen cargada o una imagen de referencia adjunta y es ideal para mantener los mismos rasgos faciales individuales y consistentes.

Paso 3: Escribe una indicación «nano» que controle solo los aspectos importantes.

Empieza con una línea corta que incluya

Tema + intención

Ángulo de cámara + encuadre (primer plano, primerísimo plano, a la altura de los ojos, toma en ángulo bajo)

Señal de enfoque (profundidad de campo reducida, enfoque nítido)

Pistas de iluminación (iluminación natural, iluminación de estudio, alto contraste)

Fondo o paleta (fondo blanco, fondo gris claro, fondo azul)

Paso 4: Bloquea la identidad con una imagen de referencia cuando la coherencia sea importante.

Si estás creando una serie, no te bases solo en el texto. Adjunta una imagen de referencia e indica al modelo lo que no debe cambiar, por ejemplo:

Estructura facial y rasgos faciales

Textura natural de la piel y detalles de la textura de la piel.

Mismo ángulo de cámara y estilo general.

Las propias directrices de Google hacen hincapié en el uso del modelo para la coherencia de los caracteres y las ediciones iterativas, precisamente lo que te ayuda a hacer una imagen de referencia.

Paso 5: Utiliza un lenguaje preciso cuando subas una imagen.

Aquí tienes un ejemplo de un formato fiable que mantiene las ediciones limpias:

Utilizando la imagen cargada, [añadir/eliminar/cambiar] [cosas]

Mantén [lo que no debe cambiar].

Combina [detalles de iluminación, entorno circundante, estética general].

Paso 6: Repite con un cambio por turno.

Si el resultado no es el esperado, la probabilidad es que estés cambiando demasiadas cosas a la vez.

Aprieta el bucle probando este orden:

Identidad → encuadre → iluminación → gradación de color → fondo → renderización de texto

Paso 7: Cuando necesites un diseño y un texto legible, solicítalo directamente.

Nano Banana Pro está diseñado para ofrecer un texto más preciso y controles más exactos. Si el texto es importante, solicítelo claramente y especifique la ubicación (mitad izquierda o derecha), el estilo de fuente (sans serif) y el contraste (negro de alto contraste sobre fondo blanco).

50 indicaciones Nano Banana para probar

Cuanto más específicas y detalladas sean tus indicaciones, mejor será la imagen que obtendrás. Aquí tienes 50 indicaciones de Nano Banana que puedes utilizar para mejorar tus imágenes:

1-35: Generar nuevas imágenes (solo texto)

Mujer joven, primer plano, a la altura de los ojos, luz natural, profundidad de campo reducida, sombras suaves, textura natural de la piel, fondo gris claro, alta resolución.

Mujer joven, primerísimo plano, enfoque nítido, alto contraste, sombras profundas, iluminación natural, textura de piel realista, fondo minimalista. Retrato de una mujer joven con una sonrisa cómplice, hora dorada, alto realismo, reflejos sutiles, paleta de colores cálidos, gran detalle. Retrato callejero hiperrealista, toma en ángulo bajo, sombras largas, colores saturados, fotograma de escena de película, rasgos faciales nítidos. Retrato de estudio, iluminación de estudio, alto contraste, sombras suaves, textura natural de la piel, fondo blanco, alto nivel de detalle. Foto editorial, primer plano, enfoque nítido, profundidad de campo reducida, esquema de colores neutros, fondo limpio, alto realismo. Retrato de belleza, primerísimo primer plano, pecas visibles, textura natural de la piel, luz natural, enfoque nítido en el iris, reflejos sutiles. Retrato de perfil, nivel de los ojos, luz natural suave, sombras suaves, estructura facial nítida, fondo apagado, alto realismo. Retrato de alta costura, toma en ángulo bajo, sombras profundas dramáticas, paleta de colores llamativos, enfoque nítido, gran detalle. Retrato al aire libre, hora dorada, gradación de colores cálidos, sombras suaves, primer plano, árboles en el fondo con poca profundidad de campo, alto realismo. Retrato en blanco y negro, negro de alto contraste, enfoque nítido, sensación de grano de película, primer plano extremo, rasgos faciales expresivos. Fotograma cinematográfico, calle lluviosa, alto contraste, sombras profundas, reflejos en el pavimento, encuadre amplio, gradación de color melancólica.

Retrato cinematográfico, calle nocturna, reflejos de neón, alto contraste, sombras profundas controladas, poca profundidad, alto realismo. Retrato de moda, nivel de los ojos, luz de ventana, sombras suaves, textura natural de la piel, fondo neutro, alto nivel de detalle. Fotografía de estilo urbano, hora dorada, sombras alargadas, colores saturados, visibilidad del entorno, alta resolución. Fotografía fotorrealista de comida, tortitas de fresa, primer plano, poca profundidad de campo, iluminación natural, sombras suaves, gran detalle. Foto de producto de un cuaderno con temática de plátanos, iluminación de estudio, alto contraste, fondo blanco, detalles nítidos, alta resolución.

Imagen destacada del producto, batido de plátano sobre una tabla, iluminación de estudio, sombras suaves, reflejos sutiles en el cristal, fondo blanco, alto nivel de detalle. Acogedora escena de cafetería, cálida hora dorada, sombras suaves, poca profundidad de campo, personas enfocadas con nitidez, bokeh de fondo.

Escena de laboratorio futurista, combinación de colores fríos, gran detalle, alto realismo, superficies reflectantes, iluminación de estudio, encuadre nítido. Foto de póster de viaje, escena desértica, hora dorada, sombras largas, encuadre amplio, fondo minimalista, composición limpia. Fotografía fotorrealista de comida, tortitas de fresa, primer plano, poca profundidad de campo, iluminación natural, sombras suaves, gran detalle.

Retrato, fondo gris claro, sombras suaves, luz natural, poca profundidad de campo, alto realismo, alta resolución. Fotograma de película, mesa de cocina, iluminación natural, poca profundidad de campo, reflejos sutiles, gradación de colores cálidos, encuadre amplio. Fotografía arquitectónica, toma en ángulo bajo, sombras profundas, alto contraste, colores vivos, gran detalle, líneas nítidas. Estudio de texturas macro, primer plano extremo, enfoque nítido, alto contraste, sombras profundas, alto realismo, alta resolución. Retrato callejero, a la altura de los ojos, luz natural, sombras suaves, textura de piel realista, visibilidad del entorno, alto realismo. Retrato de estudio, fondo blanco, alto contraste, sombras definidas en las mejillas, enfoque nítido, ultrarrealista, alta resolución. Retrato al aire libre, luz natural nublada, sombras suaves, paleta de colores neutros, enfoque nítido, alto realismo. Fotografía editorial, primer plano, profundidad de campo reducida, gradación de colores cálidos, enfoque nítido en los ojos, alto realismo. Concepto creativo de caracteres, diseño de caracteres inspirado en la piña, gran detalle, colores vivos, fondo limpio, iluminación intensa, bordes nítidos, alta resolución.

Diseño de personajes, mensajero futurista, colores saturados, enfoque nítido, líneas limpias, alto nivel de detalle, alta resolución. Estilo de fotos reales, momentos espontáneos en la calle, luz natural, poca profundidad de campo, reflejos sutiles, alto realismo. Producto en plano, fondo blanco, sombras suaves, objetos espaciados uniformemente, alto nivel de detalle, alta resolución. Naturaleza muerta minimalista, fondo azul, objeto decorativo rojo brillante, composición limpia, enfoque nítido, alto contraste.

36-45: Carteles, tiras y dibujos lineales

Diseño de póster minimalista, arte lineal, líneas limpias, alto contraste de negro sobre fondo blanco, fuente sans serif, renderización de texto clara.

Cartel de marca moderno, fondo azul, colores vivos, fuente sans serif en negrita, texto en inglés centrado, representación de texto limpia. Póster con diseño dividido, imagen en la mitad derecha, tipografía en la mitad izquierda, fondo blanco, espaciado uniforme, fuente sans serif, renderización de texto limpia. Portada de revista, retrato en primer plano, titular en la mitad izquierda, subtítulo en la mitad derecha, fuente sans serif, renderización de texto limpia, alta resolución.

Tira de evento tecnológico, fondo azul, acento rojo brillante, fuente sans serif en negrita, renderización de texto clara, alta resolución. Maqueta de portada de libro, fondo blanco, paleta de colores minimalista, título en inglés, renderización de texto limpia, alto realismo. Concepto de portada de álbum, escultura abstracta de plátano, iluminación de estudio intensa, alto contraste, reflejos sutiles, colores saturados. Conjunto de iconos, tema de plátanos, arte lineal, líneas limpias, espaciado uniforme, fondo blanco, negro de alto contraste. Ilustración de arte lineal, líneas limpias, sombreado mínimo, fondo blanco, negro de alto contraste, detalles nítidos. Maqueta de rótulo de embalaje, fondo blanco, fuente sans serif, texto en inglés, representación de texto limpia, negro de alto contraste, relación de aspecto 1:1.

46-50: Editar indicaciones (utiliza una imagen cargada o una imagen de referencia)

Utilizando la imagen de referencia adjunta, añade reflejos sutiles en los ojos y en las joyas, mantén la textura natural de la piel, conserva las sombras suaves y mantén la misma individualidad. Utilizando la imagen cargada, aumenta el contraste y profundiza las sombras, mantén las características y la estructura facial idénticas y conserva la iluminación natural.

48. Utilizando la imagen de referencia, crea una versión monocromática con tonos negros de alto contraste, mantén un enfoque nítido y un fondo limpio.

49. Utilizando la imagen de entrada, cambia el entorno circundante a una oficina moderna, mantén el mismo ángulo de cámara, mantén una iluminación realista y mantén las características faciales consistentes.

50. Utilizando la imagen cargada, ajusta la gradación de color para conseguir un aspecto cálido de escena cinematográfica, mantén la textura de la piel, mantén el enfoque nítido y mantén un estilo general coherente.

7 variaciones impactantes de Nano Indicación que puedes utilizar

Las indicaciones de Nano Banana se vuelven más fáciles cuando dejas de reescribir desde cero y empiezas a reutilizar «plantillas de indicaciones». Mantienes la estructura y luego cambias una variable cada vez.

1) La «indicación del director» para retratos rápidos y realistas.

Úsalo cuando quieras fotos reales con rasgos faciales consistentes:

Mujer joven, primer plano, a la altura de los ojos, luz natural, profundidad de campo reducida, sombras suaves, textura natural de la piel, fondo gris claro, alta resolución.

Cambios rápidos para añadir efectos:

Toma en ángulo bajo para dramatizar

La hora dorada para la calidez

alto contraste y sombras profundas para crear un ambiente más nítido

2) La edición de «bloqueo de identidad» para la misma persona en todas las iteraciones.

Úsalo cuando la coherencia de los caracteres sea importante (series y avatares coherentes):

Utilizando la imagen de referencia adjunta, mantén la misma estructura facial y la misma persona.

Conserva los rasgos faciales y la textura natural de la piel.

Mantén la iluminación natural y un enfoque nítido.

Cambia solo [fondo | paleta de colores | atuendo | entorno circundante]

3) El «cambio de fondo» para obtener recursos limpios y repetibles.

Úsalo cuando el sujeto sea correcto, pero el fondo no lo sea:

Utilizando la imagen de entrada, mantén los rasgos faciales y la textura de la piel.

Reemplaza el fondo por un fondo blanco (o azul).

Iguala los detalles de iluminación originales.

4) La carcasa «focus and lens» para una profundidad instantánea

Úsalo cuando la imagen te parezca plana:

Primer plano extremo, campo de profundidad reducido, enfoque nítido en los ojos, desenfoque suave del fondo, alto realismo.

5) La «fotograma cinematográfico» (aspecto de escena de película)

Úsalo cuando quieras crear un ambiente que se parezca al de una escena de película:ángulo de toma bajo, alto contraste, sombras profundas, hora dorada, sombras largas, reflejos sutiles, colores saturados, alto nivel de detalle, gradación de color, visibilidad del entorno, alto realismo.

Si el aspecto resulta demasiado duro, suavízalo con «sombras suaves» e «iluminación natural».

6) El «póster de marca» (representación del texto y control del diseño)

Úsalo cuando necesites tipografía legible y reglas de composición:Fondo blanco, líneas limpias, fuente sans serif, texto en inglés «believe», renderización de texto clara, titular en la mitad izquierda, subtítulo en la mitad derecha, espaciado uniforme, alta resolución, acento rojo brillante, estética minimalista en general.

Si quieres un aspecto gráfico más impactante, utiliza un negro de alto contraste y simplifica la combinación de colores.

7) El empujón de la «transferencia de estilo»

Úsalo cuando te guste la composición, pero quieras darle un nuevo aire:

Utilizando la imagen de referencia, mantén el mismo ángulo de cámara y la misma estructura facial.

Aplica la transferencia de estilo a [arte lineal | escena de película | editorial ultrarrealista].

Mantén la estética general y ajusta solo la combinación de colores.

Google destaca los cambios de estilo a partir de una imagen de referencia como un flujo de trabajo compatible (tomar la textura, el color o el estilo de una foto de referencia y aplicarlo), por lo que es un proceso práctico que conviene tener en cuenta.

Uso de Nano Prompts para la creatividad en equipo y talleres

Las indicaciones Nano funcionan bien en grupos porque todos parten de la misma base. Dedicas menos tiempo a debatir ideas en blanco y tienes más tiempo para reaccionar ante nuevas ideas y expresiones.

✅ Aquí tienes algunas formas prácticas de utilizarlo (junto con algunas funciones útiles de ClickUp):

Calentamiento antes de la lluvia de ideas

Elige una indicación de uso compartido de Nano Banana y una imagen de referencia compartida.

Establece un cronómetro de 3 minutos para el resultado inicial.

Establece un cronómetro de 2 minutos para una variación (cambia solo la iluminación o el fondo).

Haz una breve presentación y luego pasa a la lluvia de ideas real.

Mantén la indicación de calentamiento sencilla. Controla solo el ángulo de la cámara, la iluminación y el fondo. Deja que el modelo se encargue del resto.

💡 Consejo profesional: coloca la indicación de calentamiento en la parte superior de un documento de ClickUp y, a continuación, enlaza ese documento en una Pizarra de ClickUp junto a los resultados para que la «indicación + imagen» permanezcan emparejadas. Enlaza tus documentos de ClickUp con tus indicaciones junto con las imágenes generadas en ClickUp Pizarras. También puedes almacenar tu biblioteca de indicaciones en el hub de documentos de ClickUp, el lugar centralizado donde se encuentran todos tus documentos y wikis. Esto puede ayudar a tu equipo a buscar y abrir el documento de indicaciones adecuado sin tener que revisar múltiples documentos y entornos de trabajo.

Rompehielos creativos en reuniones

Todos utilizan el mismo tema y el mismo ángulo de cámara.

Cada persona cambia una variable (paleta de colores, fondo o profundidad).

Vota por la versión que mejor se adapte a la meta (diapositiva de lección, marco de historia, miniatura, póster).

Aquí es donde ayuda una redacción concisa. Si quieres coherencia, pide a la gente que utilice la misma imagen de referencia o la misma imagen de referencia adjunta.

💡 Consejo profesional: coloca los resultados de cada persona en una pizarra de ClickUp, añade una nota adhesiva con la indicación exacta utilizada y, a continuación, convierte la nota adhesiva ganadora en una tarea de ClickUp para su seguimiento. Convierte fácilmente tus notas adhesivas en Pizarras de ClickUp en tareas específicas de ClickUp

Talleres de innovación

En sesiones más largas, utiliza las indicaciones Nano para explorar rápidamente diferentes direcciones y luego converger.

Ronda 1: Genera 10 indicaciones generales con indicaciones breves.

Ronda 2: Elige las 3 mejores y luego refuerza la identidad y el encuadre.

Ronda 3: Bloquea una lista compartida «no modificar» (rasgos faciales, reglas de representación del texto, combinación de colores).

Puedes asignar a una persona para que vigile las variaciones en las indicaciones. Mantendrá la indicación básica estable para que tus imágenes no se desvíen.

💡 Consejo profesional: Guarda tus reglas de indicaciones en un documento de ClickUp, luego resalta la línea de acción y crea una tarea a partir de ella, por ejemplo, «Crear 5 variaciones con fondo azul y renderización de texto limpia». Si la revisión es detallada, adjunta las imágenes a la tarea y utiliza la función de Revisión de ClickUp para fijar los comentarios directamente en la imagen, asignar comentarios y resolverlos cuando se corrijan. Anota archivos multimedia y PDF para facilitar la colaboración utilizando Revisión en ClickUp.

Sesiones de creación de guiones gráficos

Si creas guiones gráficos para tu contenido, las indicaciones se convierten en tu lista de tomas.

Define entre 6 y 10 fotogramas y asigna un fotograma por persona.

Estandariza las indicaciones de la cámara (nivel de los ojos, primer plano, toma en ángulo bajo).

Estandariza la iluminación (luz natural o iluminación de estudio).

Mantén la relación de aspecto constante en todos los fotogramas.

💡 Consejo profesional: Puedes crear el guion gráfico en una pizarra de ClickUp, añadir cada fotograma como un mosaico y, a continuación, colocar la tarea relacionada y el documento de indicaciones justo al lado. Puedes añadir imágenes generadas en secuencias para la ideación con ClickUp Pizarras*. ClickUp te permite añadir tareas y documentos a una pizarra y editarlos desde el lienzo, de modo que el guion gráfico, las indicaciones y las asignaciones permanezcan conectados.

📽️ Vea un vídeo: ¿Sigue realizando tareas manuales como copiar y pegar, creación de tareas o programación? Este vídeo explica cómo utilizar las herramientas de automatización de IA para eliminar las tareas monótonas.

Alternativas a Nano Banana que puedes explorar

Crea imágenes gráficas con una sola indicación y mejora tu contenido con ClickUp Brain.

Cuando pruebas ideas visuales, lo más difícil rara vez es la primera imagen. Lo difícil es todo lo que la rodea: cambiar entre herramientas para generar, revisar, aprobar y enviar, y luego perder el hilo de lo que ya habías decidido.

Esa «expansión del trabajo » empeora aún más con la expansión de la IA, donde el trabajo creativo se divide entre diferentes modelos y herramientas de IA.

ClickUp resuelve esto al ser un entorno de trabajo de IA convergente para equipos, donde puedes generar imágenes, convertir decisiones en tareas y mantener la ejecución en movimiento en el mismo lugar.

🧠¿Sabías que... Una investigación relacionada con el «impuesto por alternar» reveló que los trabajadores alternaban entre aplicaciones aproximadamente 1200 veces al día, lo que sumaba casi cuatro horas a la semana dedicadas a reorientarse.

Genera imágenes dentro de ClickUp Brain con el generador de imágenes con IA.

Convierte tus indicaciones en imágenes realistas con ClickUp Brain

ClickUp Brain incluye un generador de imágenes con IA que puedes ejecutar directamente en el lugar donde se realiza el trabajo (por ejemplo, desde los comentarios de las tareas u otras superficies de ClickUp donde hay herramientas de IA disponibles).

Añade tu indicación, genera varias opciones y luego quédate con la mejor para pasar a la revisión y entrega sin copiar el contexto entre herramientas. Puedes generar hasta 10 imágenes a partir de una sola indicación, lo que hace que la iteración rápida resulte mucho menos tediosa.

Aquí tienes las indicaciones completas que puedes pegar en el generador de imágenes de ClickUp Brain (cambia solo 1 o 2 variables por iteración para evitar desviaciones):

1. Retrato (limpio, editorial)

«Mujer joven, primer plano, nivel de los ojos, profundidad de campo reducida, enfoque nítido, textura natural de la piel, luz natural, sombras suaves, fondo gris claro, reflejos sutiles en los ojos, alto realismo, alta resolución, ángulo de cámara fijo, encuadre centrado, relación de aspecto 4:5».

2. Retrato (dramático, cinematográfico)

«Mujer joven, primerísimo plano, alto contraste, sombras profundas, enfoque nítido en los rasgos y la estructura facial, iluminación natural, textura de piel hiperrealista, fotograma de película, entorno difuminado, alto nivel de detalle, alta resolución, relación de aspecto 1:1».

3. Calle en la hora dorada

«Toma en ángulo bajo, mujer joven caminando por una calle de la ciudad, hora dorada, sombras largas, colores saturados, alto realismo, gran detalle, reflejos sutiles en el pavimento, gradación de color cinematográfica, sujeto enfocado con nitidez, campo de profundidad reducido, encuadre amplio, relación de aspecto 16:9».

4. Cartel minimalista (tipografía + diseño)

«Fondo blanco, líneas limpias, ilustración de plátano en línea, alto contraste negro, fuente sans serif, titular en inglés en la mitad izquierda, texto de apoyo debajo, elemento gráfico en la mitad derecha, cuadrícula con espaciado uniforme, detalles nítidos, renderización de texto nítida, acento rojo brillante, alta resolución».

5. Tira moderna (color llamativo)

«Fondo azul, colores vivos, paleta de colores saturados, gráfico de estilo producto con composición limpia, fuente sans serif, texto en inglés en el tercio superior, enfoque nítido, iluminación de estudio, sombras suaves, detalles claros, alta resolución, relación de aspecto 16:9».

6. Conjunto de iconos (sencillo + coherente)

«Conjunto de iconos de arte lineal, tema de fresas, líneas limpias, espaciado uniforme, fondo blanco, negro de alto contraste, grosor de trazo uniforme, sombreado mínimo, detalles nítidos, alta resolución».

Practica las indicaciones de forma eficiente con ClickUp BrainGPT.

Utiliza tu voz para capturar indicaciones aproximadas y convertirlas en texto con la función Talk to Text de ClickUp BrainGPT.

Si quieres mejorar rápidamente tus indicaciones, la consistencia es más importante que las sesiones largas. ClickUp BrainGPT tiene compatibilidad con Talk to Text (para que puedas expresar una idea aproximada y convertirla en texto utilizable) y realizar búsquedas en ClickUp, la web y las aplicaciones conectadas cuando necesites recuperar contextos o referencias anteriores.

Aquí tienes una rutina sencilla ideal para escritores, creadores y educadores:

Dicta una idea visual aproximada con Talk to Text y, a continuación, pide a ClickUp BrainGPT que la reescriba como 5 indicaciones con diferentes ángulos de cámara y detalles de iluminación.

Busca en tus chats/documentos/tareas anteriores con con Enterprise Search lo que funcionó la última vez (por ejemplo, «busca la indicación del póster que produjo la representación de texto más limpia»).

Cambia de modelo cuando te resulte útil. ClickUp BrainGPT te permite cambiar el modelo de IA a ChatGPT, Claude o Gemini (sin embargo, ten en cuenta que los modelos externos no utilizarán tu conocimiento del entorno de trabajo de ClickUp de la misma manera que lo hace «ClickUp Brain»).

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Agents para mantener la creatividad de tu equipo en movimiento. Utiliza la automatización basada en desencadenantes para completar tareas y acciones automáticamente con ClickUp Agents. Una vez que tengas un elemento visual utilizable, el cuello de botella pasa a ser la coordinación: revisa los ciclos y «¿Quién hace qué a continuación?». Los agentes ClickUp AI pueden ejecutarse en función de desencadenantes (como un cambio de estado) y realizar acciones como crear documentos o tareas con IA. Aquí tienes una configuración rápida y práctica de ClickUp Agents que puedes probar: Crea un agente de piloto automático en tu lista creativa que se desencadene cuando el estado de una tarea cambie a «Revisar».

En las instrucciones del agente, indíquele que (1) publique un comentario que compruebe los detalles necesarios (relación de aspecto, fondo, iluminación, ángulo de la cámara, notas de renderización de texto) y (2) cree un breve documento de revisión con IA que resuma qué ha cambiado y qué comentarios se necesitan.

Si a la tarea le falta información clave, haz que cree una subtarea con IA (por ejemplo: «Crear 3 variaciones con sombras más suaves» o «Corregir la legibilidad del texto en inglés»). Esto mantiene el traspaso «idea creativa → ejecución» ajustado, sin convertir tu sesión de indicaciones en trabajo administrativo.

Descubre cómo puedes crear tu propio agente de IA en ClickUp.

Lleve su flujo de trabajo de imágenes más allá con ClickUp.

Las indicaciones de Nano Banana te ayudan a avanzar rápidamente cuando mantienes clara la dirección. Obtienes mejores resultados cuando controlas los aspectos básicos: ángulo de la cámara, encuadre, iluminación, fondo y algunas pautas de estilo, como la profundidad de campo reducida o el alto contraste.

Pero el mayor reto aparece después del resultado. Aún necesitas un lugar para generar imágenes y evitar que los siguientes pasos desaparezcan entre las diferentes herramientas. Ahí es donde ClickUp marca la diferencia al combinar la generación de imágenes y la gestión de tareas en una única plataforma.

Para que tu flujo de trabajo con imágenes siga funcionando correctamente, también puedes perfeccionar las indicaciones con ClickUp BrainGPT y Talk to Text. Incluso puedes elegir cambiar de modelo, como ChatGPT, Claude o Gemini, cuando desees un modelo de IA diferente para casos de uso específicos.

Por último, puedes confiar en ClickUp Agents para realizar comprobaciones de especificaciones y crear seguimientos cuando falte algo.

¿Te parece la herramienta perfecta para ti? Regístrate en ClickUp gratis y comprueba la diferencia.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las indicaciones de Nano Banana son instrucciones ultracortas que le das al modelo de imágenes Nano Banana de Google para generar una nueva imagen o realizar una edición en una ya existente. Funcionan mejor cuando describes solo los pocos detalles que determinan el resultado, como el tema, el ángulo de la cámara, la iluminación y el fondo, en lugar de escribir un resumen extenso. Si necesitas más control (especialmente para tipografía, carteles o diagramas), Nano Banana Pro está diseñado para una generación y edición de mayor fidelidad con un manejo del texto más potente.

Empieza con una estructura sencilla: tema, ángulo de cámara, enfoque, iluminación, fondo, estilo y relación de aspecto. Haz que la primera indicación sea breve y luego repite el proceso cambiando una variable cada vez (por ejemplo, cambia solo el fondo de gris claro a azul). Si tu imagen incluye tipografía, sé explícito sobre la ubicación («título en la mitad izquierda») y la legibilidad, ya que el texto es uno de los elementos más propensos a desviarse.

Utiliza una imagen de referencia siempre que sea importante la coherencia de los caracteres. El flujo de trabajo más fiable consiste en partir de un «archivo» o imagen base, crear una referencia estable y, a continuación, generar una serie de imágenes nuevas utilizando la misma referencia y breves indicaciones. En tu indicación, especifica lo que no debe cambiar (la misma persona, los rasgos faciales, la estructura facial, la textura de la piel) y varía solo uno o dos elementos, como el fondo o el ángulo de la cámara.

Nano Banana se posiciona como un modelo rápido para la experimentación creativa, mientras que Nano Banana Pro se posiciona para la generación y edición de imágenes con un mayor control. Google destaca la mejora en la representación de texto de Nano Banana Pro, los controles creativos avanzados y la capacidad de producir imágenes de alta fidelidad (hasta 4K), que son relevantes para carteles y activos de marca pulidos. Si tu meta es la ideación rápida, Nano Banana suele ser suficiente. Si necesitas precisión, tipografía o calidad de «borrador final», Nano Banana Pro es la mejor opción.

Sí. ClickUp Brain puede generar imágenes con IA directamente a partir de los comentarios de las tareas, ClickUp Chat o el icono de IA de tu entorno de trabajo. Puedes generar hasta 10 imágenes a partir de una sola indicación, perfeccionar la indicación después de ver los resultados y, a continuación, usar compartido la imagen en una tarea o chat, o crear un documento a partir de ella. Esto convierte a ClickUp Brain en una herramienta práctica de generación de imágenes cuando se desea generar imágenes en el mismo entorno de trabajo en el que se realizan las revisiones, aprobaciones y siguientes pasos.