Mixtral frente a ChatGPT para desarrolladores: ¿cuál gana?

Elegir un modelo de IA para tu flujo de trabajo de desarrollo puede parecer una pregunta sencilla: ¿Cuál deberíamos usar?

Pero, más allá de eso, hay una decisión más importante que tomar: cómo quieres implementar y gestionar la IA en tu pila tecnológica.

¿Te decantas por Mixtral, el modelo de peso abierto de Mistral AI que ofrece a los equipos un mayor control sobre la implementación y la personalización? ¿O por ChatGPT, el asistente de IA de OpenAI ampliamente utilizado y conocido por sus potentes modelos propios y su ecosistema fácil de usar?

Esa elección lo afecta todo, desde el nivel de control que tienes sobre la infraestructura hasta la rapidez con la que puedes lanzar funciones de IA.

En esta guía, analizaremos Mixtral y ChatGPT en cuanto a arquitectura, rendimiento, personalización, coste y privacidad, para que puedas decidir cuál se adapta mejor a tu equipo. También te mostraremos cómo muchos desarrolladores están evitando el dilema de «o uno o el otro» utilizando varios modelos en paralelo dentro de su flujo de trabajo con herramientas todo en uno como ClickUp. ⚒️

¿Listo? Vamos a ello.

Mixtral y ChatGPT: resumen

Mixtral y ChatGPT son herramientas excelentes para desarrolladores, pero cada una destaca en áreas diferentes. Antes de entrar en detalles, aquí tienes un breve resumen de sus funciones:

Función/Categoría Mixtral ChatGPT ClickUp Brain Arquitectura del modelo Mezcla de expertos con pesos abiertos (8x7B); la activación dispersa implica que solo un subconjunto de parámetros está activo por token, lo que reduce el coste de inferencia Arquitectura de transformador propia; un modelo denso con todos los parámetros activos durante la inferencia Acceso a múltiples modelos LLM, incluidos Claude, GPT, Gemini y DeepSeek, dentro de un entorno de trabajo convergente Disponibilidad de código abierto Peso totalmente abierto bajo la licencia Apache 2.0; puedes descargarlo y modificarlo libremente. Código cerrado; no tienes acceso a los pesos del modelo ni a los detalles de la arquitectura. Una plataforma SaaS que da acceso a múltiples proveedores de modelos Ventana de contexto Hasta 32 000 tokens nativos; el contexto ampliado está disponible en algunas implementaciones Entre 8 000 y 128 000 tokens, dependiendo de la versión del modelo (GPT-4 Turbo tiene compatibilidad con 128 000). Contexto adaptado al entorno de trabajo que extrae información de tus tareas, documentos y conversaciones de forma automática Opción de autoalojamiento Sí; puedes ejecutarlo localmente o en una infraestructura de nube privada. No; solo se puede acceder a él a través de la API mediante los servidores de OpenAI. Basado en la nube con controles de seguridad de corporación Compatibilidad con el soporte para el ajuste fino Se ofrece compatibilidad con el ajuste fino completo y los adaptadores LoRA/QLoRA. Hay disponible un ajuste limitado en determinados modelos a través de la API. Utiliza modelos base; la personalización está terminada mediante indicaciones y el contexto del entorno de trabajo Tamaño del equipo Desde desarrolladores independientes hasta grandes equipos de ingeniería con capacidad de MLOps Equipos de cualquier tamaño que se sientan cómodos con flujos de trabajo basados en API Equipos de todos los tamaños en todos los departamentos Precios Gratis (si se aloja en tus propios servidores); los costes de la API varían según el proveedor Precios de la API basados en suscripción y uso Hay disponible un plan Free Forever

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Panorámica de Mixtral

Mixtral es un modelo de peso abierto de Mistral IA basado en una arquitectura de mezcla de expertos (MoE). Piensa en él como un equipo de ocho consultores especializados. En lugar de que todos trabajen en todas las tareas, el modelo recurre solo a los expertos que necesita.

Para cada indicación, Mixtral realiza la selección de los dos expertos más relevantes para generar la respuesta, mientras que los demás permanecen inactivos. El resultado: se obtiene un rendimiento similar al de un modelo mucho más grande, pero con un consumo de recursos computacionales mucho menor por indicación.

Ventajas de Mixtral

Peso abierto bajo Apache 2.0: Obtienes acceso completo a los pesos del modelo, lo que te permite alojarlo tú mismo, ajustarlo y modificarlo sin restricciones de licencia. Esto supone una gran ventaja si tu equipo trabaja bajo estrictas Obtienes acceso completo a los pesos del modelo, lo que te permite alojarlo tú mismo, ajustarlo y modificarlo sin restricciones de licencia. Esto supone una gran ventaja si tu equipo trabaja bajo estrictas necesidades de propiedad intelectual o de cumplimiento normativo

Eficiencia de la mezcla de expertos: Aunque el modelo tiene 47 000 millones de parámetros, solo Aunque el modelo tiene 47 000 millones de parámetros, solo activa unos 13 000 millones por token, por lo que se obtiene la potencia de un modelo mucho más grande con menores costes de computación y respuestas más rápidas.

Excelente rendimiento multilingüe: gestiona eficazmente el código y el lenguaje natural en muchos lenguajes de programación y lenguas humanas diferentes.

Flexibilidad de autoalojamiento: puedes ejecutarlo en tu propia infraestructura, lo que te ofrece un control total sobre tus datos y unos costes más predecibles a medida que aumenta tu uso

Comunidad de código abierto activa: te beneficias de un ecosistema en crecimiento de herramientas, variantes de modelos optimizadas por la comunidad y útiles guías de implementación

Contras de Mixtral

Costes de infraestructura: El autoalojamiento no es «plug-and-play». Requiere conocimientos de MLOps, recursos de GPU dedicados y mantenimiento continuo.

Ecosistema más reducido: cuenta con menos integraciones preconfiguradas, complementos y herramientas de terceros en comparación con el enorme y maduro ecosistema de ChatGPT.

Calidad variable entre proveedores: si utilizas una API de un tercero, es posible que encuentres inconsistencias en los precios, los límites de velocidad y la fiabilidad.

Menos pulido para tareas conversacionales: Aunque destaca en la generación de código, es posible que notes que sus habilidades conversacionales parecen menos refinadas en comparación con ChatGPT, que ha sido sometido a un exhaustivo proceso de ajuste específico para el chat.

Precios de Mixtral (coste por 1 millón de tokens)

Free

Coste: 0,70 $ por cada millón de tokens

Resultado: 0,70 $ por cada millón de tokens

Panorámica de ChatGPT

ChatGPT es la IA conversacional insignia de OpenAI, disponible para los desarrolladores a través de API como GPT-4, GPT-4 Turbo y GPT-4o. Su mayor fortaleza reside en el aprendizaje por refuerzo basado en la retroalimentación humana (RLHF), en el que revisores humanos evalúan y realizan valoraciones sobre las respuestas para que el modelo sea más útil, preciso y seguro.

Para ti, como desarrollador, esto significa que las respuestas que obtienes suelen estar pulidas y bien estructuradas desde el primer momento, especialmente en casos de uso de conversación.

Ventajas de ChatGPT

Respuestas maduras y pulidas: gracias a RLHF, ChatGPT genera de forma constante código útil y bien comentado, así como documentación clara, incluso con indicaciones mínimas.

Amplio ecosistema: cuenta con compatibilidad para miles de extensiones, integraciones y herramientas, y cuenta con un sólido soporte en los entornos de desarrollo integrado (IDE) y marcos de trabajo más populares.

Infraestructura de API fiable: te beneficiarás de un tiempo de actividad y un soporte de nivel de corporación respaldados por una organización bien financiada y profundamente centrada en las relaciones con los desarrolladores.

Capacidades multimodales: Los últimos modelos GPT-4 pueden gestionar imágenes, voz y archivos, lo que resulta perfecto si, por ejemplo, quieres analizar una interfaz de usuario a partir de una captura de pantalla o realizar el trabajo con diferentes tipos de flujos de trabajo de desarrollo.

Baja barrera de entrada: No es necesario realizar ninguna configuración de infraestructura. Puedes empezar a desarrollar de inmediato con solo una clave de API.

Contras de ChatGPT

Código cerrado y propietario: No se puede acceder a los pesos del modelo, lo que significa que no se puede alojar de forma independiente, No se puede acceder a los pesos del modelo, lo que significa que no se puede alojar de forma independiente, ajustar libremente ni auditar en profundidad su comportamiento.

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos: Todas tus indicaciones se procesan en los servidores de OpenAI, lo que puede suponer un problema si trabajas en sectores regulados con Todas tus indicaciones se procesan en los servidores de OpenAI, lo que puede suponer un problema si trabajas en sectores regulados con normas de cumplimiento o bases de código sensibles.

Imprevisibilidad de los costes a gran escala: Si ejecutas aplicaciones de gran volumen, ten en cuenta que su uso basado en tokens puede acumularse rápidamente, ya que cuanto más lo uses, más te costará.

Riesgo de dependencia de un proveedor: Si pones todos los huevos en la misma cesta con un único proveedor, corres el riesgo de quedar atrapado en su ecosistema. Cualquier cambio en la API o actualización del servicio por su parte puede interrumpir tu flujo de trabajo.

Precios de ChatGPT

Free

Go: 8 $ al mes por usuario

Además: 20 $ al mes por usuario

Pro: 200 $ al mes por usuario

Mixtral frente a ChatGPT: comparación de las funciones clave

Analicemos cómo se comparan realmente Mixtral y ChatGPT en las funciones que te importan.

Función n.º 1: Pruebas de rendimiento en programación y generación de código

ChatGPT, especialmente GPT-4, tiende a escribir código como un compañero de equipo atento. Incluso cuando se utilizan indicaciones básicas, genera un código detallado, añade comentarios y gestiona los errores de forma inmediata. Esto lo hace ideal para generar código listo para producción.

Mixtral, por su parte, puede igualar el rendimiento, pero es más conciso de forma predeterminada, lo que significa que tendrías que dedicar más tiempo a la ingeniería de indicaciones para conseguir el mismo nivel de pulido.

Y para código básico y repetitivo, cualquiera de los dos modelos funciona bien. Pero cuando las cosas se complican, los resultados más claros y refinados de ChatGPT suelen darle ventaja.

🏆 Veredicto: ChatGPT gana por ofrecer un código más pulido y listo para producción.

💡 Consejo de experto: No te limites a comparar modelos: compáralos dentro de tu flujo de trabajo. Prueba cómo se integran los resultados de Mixtral y ChatGPT en tu proceso de desarrollo real, no solo en indicaciones aisladas. Así ahorrarás tiempo y evitarás tener que cambiar de pestaña más adelante.

Función n.º 2: Ventana de contexto y gestión de textos largos

Trabajar en un código fuente grande y complejo es complicado cuando tu asistente de IA olvida de qué estabas hablando hace tres indicaciones. Por eso, la ventana de contexto —la cantidad de texto que un modelo puede recordar a la vez— es muy importante para ti como desarrollador. Ambas herramientas lo abordan de manera diferente:

Mixtral-8x7B: Ofrece una ventana de contexto nativa de 32 000 tokens, lo cual es considerable para archivos grandes y conversaciones largas.

ChatGPT: Puede gestionar entre 8 000 y Puede gestionar entre 8 000 y 128 000 tokens. Con la enorme ventana de 128 000 tokens de GPT-4 Turbo, en teoría podrías introducirle un pequeño repositorio de código en una sola indicación. Pero ten en cuenta que las ventanas más grandes pueden resultar más caras.

🏆 Veredicto: GPT-4 Turbo se lleva la palma, gracias a su enorme capacidad para gestionar bases de código masivas, pero Mixtral sigue ofreciendo un rendimiento excelente dentro de su ventana de 32 000 tokens, lo que lo hace eficiente para la mayoría de los proyectos.

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo índice de adopción sugiere que las implementaciones actuales podrían carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a dejar de usar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain sí puede! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otras cosas, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únete al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra aplicación todo en uno para el trabajo!

Función n.º 3: Acceso a la API e integraciones para desarrolladores

La calidad de un modelo de IA no importa si integrarlo en tu flujo de trabajo es un proceso complicado y que requiere mucho tiempo. Una documentación deficiente, la falta de SDK y una API poco fiable pueden acabar con un proyecto antes incluso de que empiece.

OpenAI ofrece una experiencia de integración para desarrolladores muy pulida, con API bien documentadas, SDK para los principales lenguajes y funciones avanzadas como la llamada a funciones.

Por el contrario, el acceso a la API de Mixtral está fragmentado entre múltiples proveedores (como la propia plataforma de Mixtral, Together AI o Fireworks), cada uno con su propia documentación y fiabilidad. Es comprensible que esto ofrezca opciones, pero también implica tener que lidiar con diferentes documentos, niveles de fiabilidad y configuraciones, lo que puede generar inconsistencias.

🏆 Veredicto: Empate, ya que la API de OpenAI ofrece una excelente experiencia de desarrollo para una integración rápida, mientras que Mixtral proporciona más flexibilidad a la hora de elegir proveedor para equipos con necesidades de infraestructura específicas.

Función n.º 4: Opciones de personalización y autohospedaje

Los modelos de IA estándar son excelentes, pero la personalización marca una gran diferencia cuando tu equipo tiene un estilo de programación único, un código propio o un ámbito especializado. Si no puedes adaptar el modelo a tus necesidades específicas, estás perdiendo mucho valor.

Esta es la mayor ventaja de Mixtral. Al tener pesos abiertos, puedes:

Ajústalo: Entrena el modelo con tu propio código para convertirlo en un experto en tu ámbito específico.

Utiliza adaptadores: aplica técnicas eficientes como LoRA y QLoRA para hacer el modelo personalizado sin tener que volver a entrenarlo desde cero.

Cuantifícalo: Reduce el tamaño del modelo para implementarlo en hardware más pequeño y asequible.

ChatGPT, por su parte, ofrece una personalización limitada a través de su API, pero no permite acceder a los pesos del modelo subyacente. Básicamente, estás limitado por lo que permite OpenAI.

🏆 Veredicto: Mixtral se impone como la mejor opción en cuanto a personalización y autoalojamiento, lo que lo convierte en la elección ideal para equipos con necesidades específicas o requisitos estrictos en materia de datos.

Función n.º 5: Privacidad y seguridad de los datos para equipos de desarrollo

Para muchos equipos de ingeniería, enviar código propio o datos confidenciales de clientes a una API de terceros ni siquiera es una opción.

La opción de autohospedaje de Mixtral te ofrece un control total sobre los datos, un principio clave para garantizar una privacidad y una seguridad de datos sólidas, ya que tus indicaciones y tu código nunca salen de tu propia infraestructura. Esto resulta ideal para equipos de sectores regulados, como el financiero o el sanitario.

ChatGPT Enterprise también ofrece sólidas funciones de cumplimiento normativo, como la certificación SOC 2 y la conformidad con la HIPAA, pero aún así tienes que confiar tus datos a un tercero.

🏆 Veredicto: Mixtral gana, ya que sus capacidades de autoalojamiento te ofrecen las mayores garantías de privacidad.

¿Deberías elegir Mixtral o ChatGPT?

La respuesta corta es que depende de cuáles sean tus necesidades. Aquí tienes un esquema sencillo que te ayudará a tomar una decisión:

Elige Mixtral si: tu equipo tiene experiencia en MLOps, necesita tu equipo tiene experiencia en MLOps, necesita ajustar un modelo para una tarea especializada o tiene normas estrictas de privacidad de datos que requieren el autoalojamiento.

Elige ChatGPT si: tu equipo da prioridad a una integración rápida, una experiencia optimizada desde el primer momento y un amplio ecosistema de herramientas

La mejor respuesta es que no tienes por qué elegir solo uno. Muchos equipos utilizan un enfoque híbrido, aprovechando ChatGPT para la asistencia general y un Mixtral autohospedado para tareas internas y confidenciales.

Y con herramientas como ClickUp, puedes obtener un aumento real de la productividad utilizando ambos modelos dentro de un único entorno de trabajo de IA convergente, conectando sus resultados directamente a tus tareas, documentos y proyectos, de modo que los conocimientos que generas con la IA se convierten inmediatamente en parte del trabajo que estás realizando, independientemente del modelo que utilices.

Descubre ClickUp: la mejor forma de utilizar ChatGPT y Mixtral en los flujos de trabajo de desarrollo de IA

La elección entre Mixtral y ChatGPT suele reducirse a una cuestión de compensaciones.

Mixtral te ofrece flexibilidad en el peso de los parámetros y control sobre la implementación. ChatGPT te ofrece resultados muy refinados y un ajuste de conversación muy eficaz.

Pero hay un problema práctico con el que probablemente te encontrarás como desarrollador: ambas herramientas suelen estar fuera de tu flujo de trabajo de desarrollo real.

Das indicaciones a un modelo de IA en una pestaña, copias el resultado, lo pegas en otro lugar y luego lo conviertes manualmente en tareas, documentación o elementos a realizar.

Con el tiempo, esto da lugar a una proliferación de herramientas: se utiliza la IA para generar ideas, otra herramienta para gestionar el trabajo, otra para la documentación y otra más para la automatización.

ClickUp aborda esto de otra manera.

En lugar de tratar los modelos de IA como asistentes independientes, ClickUp los integra directamente en un entorno de trabajo donde ya se encuentran tus debates sobre código, documentación, tareas y automatización.

Esto significa que los resultados de tu IA no solo generan ideas, sino que se integran inmediatamente en el trabajo que tú y tu equipo estáis realizando.

Así es como funciona.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: Accede a múltiples modelos de IA en un solo entorno de trabajo

Con ClickUp Brain, no estás limitado a un único modelo de IA. Puedes acceder a ChatGPT, Gemini, Claude y otros modelos líderes directamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp, y cambiar entre ellos según la tarea.

Cambia fácilmente entre ChatGPT, Mixtral y otros modelos de IA, todo desde un único entorno de trabajo de ClickUp

Y lo que es aún mejor, las integraciones a través de Zapier te permiten conectar modelos como Mixtral a tu entorno de trabajo, para que tú y tu equipo podáis experimentar con modelos de peso abierto sin dejar de mantener vuestro trabajo organizado en un solo lugar.

Conecta Mixtral a ClickUp a través de Zapier e integra la información de la IA directamente en tu flujo de trabajo

Para ti, como desarrollador, esta flexibilidad es importante.

Podrías utilizar ChatGPT para la documentación estructurada, otro para generar ideas sobre la arquitectura y Mixtral para resumir las revisiones de código. Así, en lugar de cambiar de pestaña para abrir varias herramientas de IA, puedes generar respuestas directamente donde ya se encuentran los datos de tu proyecto.

💡 Consejo profesional: Prueba a ejecutar la misma indicación en Mixtral y ChatGPT dentro de ClickUp Brain. Compara los resultados, decide cuál está listo para producción y enlaza el resultado preferido con tu tarea; es perfecto para funciones críticas en las que la precisión es fundamental.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: utiliza agentes de programación con IA junto con tus tareas

Como desarrollador, es posible que ya utilices herramientas como los agentes de IA de Cursor o los agentes de IA de Codegen para generar código, revisar funciones o refactorizar la lógica.

ClickUp te permite incorporar esos flujos de trabajo en el mismo entorno en el que se realiza el seguimiento de tu trabajo de desarrollo.

Puedes @mencionar a los agentes de Cursor o Codegen AI como si estuvieras llamando a un compañero de equipo, asignarles una tarea de ClickUp y ellos trabajarán en segundo plano, lo que te permitirá centrarte en tareas más importantes. Una vez completada la tarea, el agente te informará automáticamente.

Recurre a agentes de programación de IA como si fueran compañeros de equipo. Asigna tareas de generación, revisión y actualización de código directamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp

En ese momento, decides si implementas la corrección, se la asignas a otro desarrollador o la pasas al siguiente sprint.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: documentación centralizada con ClickUp Docs

Los procesos de desarrollo suelen implicar una gran cantidad de documentación: referencias de API, notas de arquitectura, guías de incorporación y documentación sobre resolución de problemas.

Sin un sistema centralizado, esos recursos acaban dispersos por Documentos de Google, wikis internas o páginas de Notion.

Con ClickUp Docs, puedes almacenar toda tu documentación técnica junto a las tareas y proyectos a los que da soporte en las tareas de ClickUp.

Guarda todos tus documentos junto a la tarea a la que da soporte en ClickUp Docs

Si estás documentando un nuevo sistema de autenticación, puedes crear unas especificaciones técnicas dentro de ClickUp Docs, enlazarlas con las tareas de desarrollo que lo implementan dentro de ClickUp Tasks y actualizar la documentación a medida que evoluciona la función.

Y cuando necesites información sobre el progreso de las tareas a lo largo del proyecto, solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain, la capa de inteligencia integrada en tu entorno de trabajo, y obtendrá las respuestas directamente de esos documentos, con todo el contexto de los datos de tu proyecto.

Deja de buscar manualmente; obtén al instante datos del proyecto con ClickUp Brain, tu IA sensible al contexto

Esto significa que tu documentación no se queda simplemente en una base de conocimientos separada, sino que pasa a formar parte del flujo de trabajo activo del proyecto.

Las integraciones de ClickUp mantienen conectadas las plataformas externas, lo que facilita la incorporación de conocimientos históricos y actualizaciones al entorno de trabajo, ya sea GitHub, Slack, Figma u otras aplicaciones conectadas.

Conecta tu «trabajo» con tu entorno de trabajo en ClickUp

La documentación o las referencias de código de GitHub se pueden enlazar directamente con tareas relacionadas. Las actualizaciones o conversaciones de Slack se pueden convertir en tareas prácticas. Incluso los archivos o recursos de proyectos de otras herramientas pueden integrarse en el mismo entorno de trabajo.

Consejo profesional: Con ClickUp Chat, puedes olvidarte por completo de ir y venir entre Slack y las tareas del proyecto: mantén todas las conversaciones de tu equipo y los flujos de trabajo de los desarrolladores directamente dentro de ClickUp. Etiqueta a tus compañeros de equipo al instante y asigna comentarios directamente a las tareas desde los mensajes de chat, sin salir del entorno de trabajo, para que nada se pierda entre las conversaciones. Todas tus actualizaciones, decisiones y seguimientos se mantienen en el contexto del proyecto, lo que hace que la colaboración sea más rápida y mucho menos caótica. Convierte los comentarios en tareas con ClickUp Chat Mantén las conversaciones de tu equipo de desarrollo sincronizadas con tus proyectos. Convierte las conversaciones en acciones con ClickUp Chat.

Ventaja n.º 5 de ClickUp: automatiza los flujos de trabajo de desarrollo repetitivos

ClickUp Automatizaciones elimina los pasos manuales que a menudo ralentizan a los equipos de desarrollo. Pueden desencadenar acciones en función del estado de las tareas, los plazos o los campos personalizados.

Cuando una función pasa a «Lista para control de calidad», ClickUp puede asignar automáticamente la tarea a un probador y notificarlo al equipo de control de calidad.

Deja que ClickUp se encargue de las tareas rutinarias: automatiza los traspasos de tareas, las notificaciones y las actualizaciones del flujo de trabajo

Si el probador señala un error, la automatización puede reabrir la tarea, etiquetar al desarrollador responsable y volver a trasladar el problema al backlog del sprint. Así, en cualquier fase que elijas, tu flujo de trabajo continúa automáticamente.

Empieza a usar Clicking-Up con tu IA

Para que la IA realmente te resulte útil, no te limites a elegir un modelo: elige un entorno de trabajo que conecte tus modelos con tu trabajo. Mixtral ofrece flexibilidad, pesos abiertos y control. ChatGPT ofrece resultados pulidos y un ecosistema enorme. Ambos son excelentes, pero ¿por sí solos? Quedan al margen de tu flujo de trabajo, lo que te obliga a hacer malabarismos con las pestañas, copiar y pegar resultados, y convertir manualmente los conocimientos en tareas o documentación.

Al integrar la IA directamente en tu entorno de trabajo, puedes utilizar varios modelos simultáneamente, vincular los resultados a tareas y documentos, colaborar con los miembros del equipo, centralizar el conocimiento y automatizar flujos de trabajo repetitivos, de modo que los conocimientos que generas con Mixtral, ChatGPT o cualquier otra IA no se queden solo en una herramienta independiente, sino que se conviertan inmediatamente en parte del trabajo que ya estás realizando.

¿Listo para verlo en acción? Empieza gratis con ClickUp ✨.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Mixtral-8x7B utiliza una arquitectura de mezcla de expertos, que es como tener ocho modelos especializados en uno, mientras que los modelos estándar como Mistral 7B son modelos únicos y densos. Esto permite a Mixtral ofrecer el rendimiento de un modelo mucho más grande con mayor eficiencia.

Sí, la licencia de peso abierto de Mixtral te permite ejecutarlo en tu propio hardware para tener un control total de los datos. Esto requiere una GPU potente, pero las versiones cuantificadas del modelo pueden ejecutarse en equipos más comunes.

Si utilizas la IA a diario para programar, depurar y documentar, es probable que los tiempos de respuesta más rápidos y la prioridad de ChatGPT Plus justifiquen el coste de la suscripción. Para los usuarios ocasionales, puede resultar más económico seguir utilizando la API basada en el uso.

Puedes utilizar una plataforma que agrupe varios modelos de IA en una única interfaz. ClickUp Brain, por ejemplo, ofrece acceso a modelos de OpenAI, Anthropic y Google, lo que te permite utilizar la mejor IA para cualquier tarea sin salir de tu entorno de trabajo.