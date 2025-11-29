Google Meet vs. ClickUp SyncUp: ¿cuál se adapta mejor a tu equipo?

Son las 9:55 a. m. Tu equipo se conecta a un enlace de Google Meet. Se toman decisiones. Se asignan tareas. Treinta minutos más tarde, las notas están dispersas por aplicaciones de chat y bandejas de entrada, y alguien todavía tiene que convertirlas en trabajo rastreable.

Aquí está la encrucijada. ¿Sigues confiando en el vídeo en directo para programar reuniones, discutir las cosas en tiempo real y hacer un seguimiento más tarde? ¿O te inclinas por las actualizaciones de estado asíncronas que capturan el contexto junto al trabajo, para que los equipos remotos se mantengan alineados sin necesidad de otra llamada?

En esta guía, analizaremos Google Meet y ClickUp SyncUp para ayudarte a comprender qué herramienta se adapta mejor a las diferentes necesidades de colaboración.

Compararemos cómo cada una gestiona las videollamadas, se integra con tus flujos de trabajo y ofrece compatibilidad con sincronizaciones rápidas y reuniones de proyectos estructuradas.

💡 Dato curioso: investigaciones recientes indican que hasta un tercio de las reuniones son probablemente innecesarias, lo que supone un importante lastre para la productividad; vincular el debate a las tareas ayuda a reducir ese desperdicio.

Google Meet vs. ClickUp SyncUp de un vistazo

En lo que respecta a las reuniones diarias, las actualizaciones asíncronas y la conversión de las reuniones en trabajo rastreable, aquí tienes una comparación entre ClickUp SyncUp y Google Meet:

Función ClickUp Google Meet Reuniones diarias y sincronización de estados Ejecuta SyncUps ligeros directamente desde listas, tareas y chat para que los equipos puedan revisar los tableros y actualizar las tareas en un solo lugar. Organiza videollamadas en directo fiables con uso compartido de pantalla, encuestas y preguntas y respuestas, pero los tableros y las tareas suelen estar en otras herramientas. Gestión de proyectos y tareas Mantiene las reuniones, tareas, documentos, chats, pizarras, paneles y la IA en un solo entorno de trabajo, para que las actualizaciones sigan vinculadas al trabajo. Distribuye reuniones, notas y documentos entre Calendario, Drive, Docs y herramientas de proyectos externas. Programación y reuniones externas Las vistas del calendario ayudan a planificar el trabajo y las reuniones de forma conjunta, con la sincronización de Google Calendar para que las tareas y los eventos se muestren uno al lado del otro. Destaca en la programación externa con invitaciones del Calendario, horarios de citas, páginas de reservas y recordatorios. Grabaciones y seguimiento asíncrono Almacena SyncUps y clips en el hub de clips con transcripciones y comentarios. Guarda las grabaciones en Drive y ofrece resúmenes con IA en los planes con compatibilidad, pero el seguimiento sigue realizándose en otras herramientas. Elaboración de informes posteriores a la reunión Los paneles muestran cómo las decisiones tomadas en las reuniones cambian la carga de trabajo, gráficos de progreso. Se centra en la calidad de las llamadas y las métricas de uso, sin enlace integrado entre las reuniones y los resultados de los proyectos o sprints. Ideal para Equipos que desean que las reuniones, las notas y las tareas estén conectadas en un solo entorno de trabajo, para que sea fácil realizar el seguimiento de la ejecución. Equipos que trabajan en el entorno de trabajo de Google y necesitan videollamadas rápidas y familiares para reuniones, demostraciones y sesiones informativas.

¿Qué es ClickUp?

Mantén el orden, avanza más rápido y guarda todas las tareas en un solo lugar con ClickUp.

Imagina que estás dirigiendo una reunión para poner en marcha un proyecto: se toman decisiones, se identifican los elementos a tomar y alguien se ofrece voluntario para encargarse de la revisión del presupuesto. Entonces, la reunión termina.

Las notas se guardan en un documento, los seguimientos se envían por correo electrónico y ¿esa tarea presupuestaria? Alguien la crea más tarde en la herramienta de gestión de proyectos, si es que se acuerda. Para la semana que viene, la mitad del equipo será incapaz de recordar lo que se decidió realmente.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. Las reuniones se conectan directamente con el trabajo que se deriva de ellas.

Las notas de debate, las decisiones y las acciones pendientes no se encuentran en herramientas separadas, sino que coexisten con las tareas, los cronogramas y los archivos que tu equipo utiliza realmente para trabajar. ClickUp está diseñado para reducir la dispersión del trabajo. Las agendas de las reuniones se convierten en tareas de ClickUp con propietarios y fechas límite asignadas.

Sin aplicaciones adicionales de terceros, sin duplicar tareas de escritura ni cambiar de plataforma para capturar las actualizaciones de las tareas.

Un usuario de G2 lo expresó de forma sencilla:

Lo que más me gusta de ClickUp es cómo reúne todo (tareas, documentos, metas y comunicación) en una plataforma unificada.

Funciones de ClickUp

A continuación, te mostramos cómo las funciones clave ayudan a los equipos remotos a organizar reuniones, tomar notas y convertir las conversaciones en tareas prácticas dentro del entorno de trabajo de ClickUp.

Función n.º 1: ClickUp SyncUp

Vincula tareas y notas durante las llamadas con ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp incorpora videollamadas ligeras a tus listas y tareas. Programa reuniones, enlaza o crea tareas mientras hablas y toma notas de la reunión que se guardan con el trabajo. Utiliza la creación automatizada de tareas para que el seguimiento se realice durante las reuniones virtuales, y no después.

¿Prefieres sesiones en directo más grandes en Google Meet? Añade un enlace de Meet desde un evento de Google Calendar conectado a través de ClickUp Integrations para que los detalles de la reunión y las grabaciones sean fáciles de localizar junto con el contexto de la tarea y el estado del proyecto.

📌 Ejemplo: El jefe de un departamento dirige un resumen StandUp de 20 minutos. Repasan los obstáculos, crean nuevas tareas en directo y las enlazan al tablero de sprints. El equipo realiza el seguimiento del progreso sin tener que volver a escribir las notas de una llamada separada, y los propietarios ven las notificaciones inmediatamente.

Función n.º 2: ClickUp Clips

Graba tu pantalla o utiliza los Clips de ClickUp para compartir clips de voz al instante

En lugar de realizar llamadas adicionales o escribir largos mensajes de texto, puedes grabar instantáneamente tu pantalla o un clip de solo voz con ClickUp Clips. A continuación, puedes colocar el clip directamente en documentos, comentarios o chat. Tu equipo recibe comentarios en su propio tiempo y tú recuperas horas en tu día.

Cada Clip y SyncUp que crees se guarda automáticamente en el hub de clips, donde puedes volver a ver las grabaciones, escanear transcripciones y dejar comentarios con marca de tiempo para guiar las conversaciones con precisión.

Revisa todas tus grabaciones anteriores, accede a las transcripciones y deja comentarios en el hub de clips de ClickUp.

¿Y lo mejor de todo? Cualquier persona de tu entorno de trabajo que tenga acceso al canal donde se grabó SyncUp puede ver la transcripción y unirse al debate con sus propios comentarios, lo que hace que el trabajo en equipo sea más fluido, rápido y claro.

Vea: ¿Sigue tomando notas frenéticamente durante las reuniones? ¿Y si pudiera centrarse en la conversación en sí? Los asistentes de reuniones con IA pueden capturar todo (acciones pendientes, decisiones e incluso el contexto de los ponentes) sin que tú tengas que mover un dedo. En este vídeo, te mostraremos cómo utilizar la IA para crear notas de reuniones precisas, fáciles de buscar y que se pueden compartir al instante con tu equipo.

Función n.º 3: Chat de ClickUp

ClickUp Chat ofrece chats grupales y mensajes directos junto a tareas, documentos y tableros, para que las conversaciones sigan vinculadas al trabajo. Convierte cualquier mensaje en tareas de ClickUp con solo un clic, asigna tareas, añade fechas y adjunta archivos para facilitar el uso compartido.

Si tu equipo ya utiliza Slack y Microsoft Teams o Google Chat, la integración de ClickUp y las integraciones de ClickUp te ayudan a mantener la mensajería en tiempo real conectada a los proyectos, en lugar de dispersa entre herramientas de chat y otras aplicaciones.

📌 Ejemplo: Un gestor de proyectos crea un hilo de trabajo con el equipo de diseño, control de calidad y marketing. Cuando se toma una decisión, el gestor de proyectos convierte el mensaje en una nueva tarea, asignando propietarios y fechas límite. Todos mantienen la coherencia entre los distintos proyectos sin necesidad de copiar y pegar manualmente.

📮 ClickUp Insight: La mayoría de nosotros escribimos como si estuviéramos compitiendo contra el reloj, en lugar de escribir un mensaje. Aunque la conversión de voz a texto es cuatro veces más rápida, hay varias razones, desde entornos de trabajo ruidosos hasta malas experiencias con la transcripción, que nos hacen seguir escribiendo. La función Talk-to-Text de Brain MAX te permite redactar mensajes sin usar las manos. Habla, captura y perfecciona tus ideas antes de enviarlas por correo electrónico o chateando. Sin errores tipográficos. Sin digresiones. Solo ideas que se mueven a la velocidad de tu voz.

Función n.º 4: ClickUp Brain

Utiliza ClickUp Brain para resumir una reunión de SyncUp, extraer elementos pendientes y crear tareas con propietarios y fechas límite. A diferencia de Google Meet, donde hay que transcribir manualmente las decisiones y crear tareas en herramientas separadas posteriormente, Brain realiza esta conversión automáticamente dentro de ClickUp.

📌 Ejemplo: Tras una revisión interfuncional, un gestor de proyectos dice: «Resumir este SyncUp y crear seguimientos para control de calidad, diseño y análisis». Brain redacta de forma eficiente el resumen, asigna tareas y actualiza estados, lo que garantiza una clara propiedad sin trabajo administrativo adicional. Para obtener resúmenes coherentes, empieza con plantillas para tomar notas, de modo que los traspasos sean claros.

Precios de ClickUp

¿Qué es Google Meet?

Imagina esto: faltan cinco minutos para la demostración al cliente y necesitas que todos estén en el mismo lugar, rápidamente. Con Google Meet, creas un enlace desde Google Calendar, tus compañeros de equipo se unen desde cualquier dispositivo y en cuestión de segundos estás en una videollamada con uso compartido de pantalla. Durante la llamada, los subtítulos en directo, las preguntas y respuestas, las encuestas y la grabación mantienen a todos interesados, mientras que la grabación en la nube se guarda automáticamente en Google Drive una vez completada.

A través de Google

Google Meet encaja perfectamente en una jornada de Google Workspace. Añade Meet directamente a los eventos del Calendario para programar reuniones, coloca enlaces en Google Chat para que nadie se pierda el hilo y presenta un documento, una hoja de cálculo o una presentación sin salir del navegador.

Para comprobaciones rápidas del estado o reuniones informativas más amplias, Meet se centra en lo básico: entrar, verse y oírse con claridad, compartir lo que importa y seguir adelante.

Funciones de Google Meet

Así es como Google Meet ayuda a los equipos remotos a realizar llamadas fluidas y mantener el impulso después de la reunión.

Cubre lo esencial: vídeo fiable y fácil programación de reuniones desde Google Calendar, así como colaboración en torno a las llamadas, además de resúmenes con IA, para que los seguimientos no se estanquen.

Función n.º 1: notas y resúmenes con IA

A través de Google

La función «Toma notas por mí» de Google Meet puede capturar la discusión, organizar los puntos clave en Documentos de Google y adjuntar el resumen al evento del Calendario, lo que proporciona a los compañeros de equipo un fácil acceso sin tener que buscar entre mensajes y chats.

Si te unes tarde, la vista «Resumen hasta ahora» te ayuda a ponerte al día durante la llamada. Una vez finalizada la reunión, el organizador recibe un correo electrónico con el enlace al resumen; los participantes que hayan habilitado la función también pueden obtenerlo. La disponibilidad depende de tu plan de Google Workspace y de los complementos de Gemini.

📌 Ejemplo: un gestor de proyectos finaliza una llamada con un cliente y recibe un documento generado automáticamente con las decisiones y los propietarios. Pega los puntos destacados en el rastreador, crea dos nuevas tareas y sigue adelante, sin necesidad de volver a ver la grabación.

Función n.º 2: Calendario y programación

A través de Google

Con Google Calendar, puedes añadir fácilmente un enlace de Meet a cualquier invitación con un solo clic. También puedes crear una agenda de citas que incluya una página de reservas pública para tus socios y clientes.

Los calendarios de citas admiten tiempos de espera, límites diarios y comprobaciones de conflictos entre varios calendarios; en los planes elegibles, incluso puedes solicitar pagos a través de Stripe. Las últimas actualizaciones hacen que las páginas de reservas sean más fáciles de encontrar en la web y en los dispositivos móviles, lo que agiliza la programación de citas para los equipos que se reúnen a menudo con usuarios externos.

📌 Ejemplo: El jefe de un departamento comparte un enlace de reserva para las reuniones semanales con los socios. Las franjas horarias se añaden al Calendario compartido, las invitaciones incluyen una URL de Meet y los recordatorios se envían automáticamente.

Función n.º 3: colaboración en torno a las llamadas

A través de Google

En Meet, los equipos utilizan el chat durante las llamadas para enviar enlaces rápidos, realizar encuestas y preguntas y respuestas para recabar opiniones, y crear salas de descanso para debates específicos. Los subtítulos en directo mejoran la claridad en cuanto a acentos y salas ruidosas. Puedes presentar un documento, una hoja de cálculo o una presentación directamente desde el editor, lo que mantiene el archivo y el vídeo en una sola vista para facilitar el uso compartido y la edición de archivos.

Cuando la grabación está habilitada en tu plan, el vídeo se guarda en Google Drive, en la carpeta «Grabaciones de Meet» del organizador, para que las personas que se hayan perdido la reunión puedan ponerse al día más tarde.

📌 Ejemplo: Un equipo remoto revisa un tablero de sprints, publica archivos de diseño en el chat y presenta una presentación de Slides desde el editor. Después, la grabación en Google Drive ayuda a los que llegan tarde a acceder a las decisiones y realizar el seguimiento de los siguientes pasos.

Precios de Google Meet para reuniones

Gratis para uso personal

Plan Starter: 8,40 $ por usuario al mes (hasta 100 participantes).

Plan estándar: 16,80 $ por usuario al mes (hasta 150 participantes).

Plan Plus: 26,40 $ por usuario al mes (hasta 500 participantes).

Plan Enterprise: precios personalizados.

ClickUp vs. Google Meet: comparación de funciones

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un breve resumen de cómo se comparan Google Meet y ClickUp SyncUp en lo que respecta a reuniones diarias, notas y seguimiento de los siguientes pasos.

Función n.º 1: reuniones diarias y sincronización de estados

ClickUp

SyncUps se encuentra directamente dentro de tus listas, tareas y chat, por lo que puedes iniciar una videollamada rápida desde el mismo lugar en el que realizas el seguimiento del trabajo. Mientras hablas, todos pueden abrir el tablero de sprints, la lista de tareas o las tarjetas del panel de control en el mismo entorno de trabajo. A continuación, pueden vincular tareas y tomar notas donde ya se encuentra el trabajo.

Google Meet

Google Meet está diseñado principalmente para videoconferencias en directo. Puedes crear un enlace desde Google Calendar, compartir tu pantalla, realizar encuestas y sesiones de preguntas y respuestas, y mantener a todos los participantes interesados con subtítulos y reacciones. Meet es ideal para reunir rápidamente a varias personas, pero esas conversaciones suelen aparecer en una ventana separada de tus tableros de proyectos, tickets y paneles.

🏆 Ganador: ClickUp gana en reuniones periódicas y sincronizaciones de estado, donde se desea tener la llamada, el tablero y las tareas en el mismo lugar, en lugar de tener que saltar de una ventana a otra.

Función n.º 2: gestión de proyectos y tareas

ClickUp

ClickUp está diseñado para que las reuniones, las tareas, los documentos, el chat, las pizarras, los paneles de control y la IA se encuentren en un único entorno de trabajo. Las sincronizaciones, los comentarios y los resúmenes están enlazados directamente con las tareas a las que afectan, y los paneles leen los datos en tiempo real de esas mismas tareas.

Los equipos pueden revisar el progreso, discutir los obstáculos y actualizar el trabajo sin tener que saltar entre cinco aplicaciones diferentes para reunir toda la información.

Google Meet

Google Meet encaja perfectamente en una jornada de Google Workspace, pero los elementos siguen estando dispersos: las invitaciones se encuentran en Calendario, las grabaciones van a Drive, las notas se guardan en Docs y las tareas suelen estar en otra herramienta de proyectos completamente diferente.

Obtienes llamadas fiables y resúmenes útiles generados por IA, pero los equipos a menudo terminan buscando enlaces entre documentos, tableros y bandejas de entrada para ver qué ha cambiado realmente después de la reunión.

🏆 Ganador: ClickUp gana por reducir el cambio de contexto al mantener juntas las llamadas, las notas, las tareas y la elaboración de informes, en lugar de dispersarlos en diferentes aplicaciones.

Función n.º 3: programación y llamadas a clientes externos

ClickUp

El calendario de ClickUp te permite programar y arrastrar y soltar tareas, ver el trabajo a lo largo de días o semanas y sincronizarlo con Google Calendar para que las reuniones y las tareas aparezcan juntas en un solo calendario.

Puedes ver los próximos eventos de Google Calendar dentro de ClickUp y unirte a las llamadas directamente, lo que resulta muy útil cuando quieres planificar el trabajo y las reuniones sin perder de vista los plazos.

Google Meet

Google Meet destaca en lo que respecta a la programación externa. Desde Google Calendar, puedes añadir un enlace de Meet a cualquier invitación con un solo clic y configurar horarios de citas.

También tienes la opción de añadir una página de reservas pública, tiempos de espera e incluso pagos con Stripe en los planes con compatibilidad. Los invitados eligen una hora, reciben recordatorios automáticos y se unen directamente desde su evento del Calendario, lo que facilita la programación de citas para clientes y socios.

🏆 Ganador: Google Meet gana por su programación orientada al cliente y sus enlaces para unirse con un solo clic, especialmente si tu equipo ya gestiona todo a través de Google Calendar.

Función n.º 4: grabaciones, transcripciones y puesta al día asíncrona

ClickUp

Cada SyncUp y Clip que grabes se almacena en el hub de clips con transcripciones y comentarios con marca de tiempo, para que tus compañeros de equipo puedan echar un vistazo a la transcripción, saltar al momento adecuado y comentar directamente en la grabación.

Combínalo con los resúmenes de ClickUp Brain y las personas que se hayan perdido la llamada podrán revisar las decisiones clave y abrir las tareas enlazadas sin salir del entorno de trabajo.

Google Meet

Con Meet, las grabaciones se guardan en Google Drive y se pueden compartir con el equipo desde allí. En los planes de Workspace compatibles, también puedes utilizar los resúmenes generados por Gemini y el «Resumen hasta ahora» para comprender lo que ha sucedido sin tener que ver toda la llamada.

Es eficaz para ponerse al día con los debates, pero los siguientes pasos siguen estando en documentos, hojas de cálculo o herramientas de proyectos externas, en lugar de estar vinculados directamente a las tareas.

🏆 Ganador: Empate. Google Meet funciona bien si tu equipo ya almacena todo en Drive, mientras que ClickUp es más eficaz si deseas que las grabaciones, los resúmenes y las tareas estén disponibles y sean procesables (con creación instantánea de tareas) en el mismo entorno de trabajo.

Función n.º 5: Elaboración de informes y visibilidad después de las reuniones

ClickUp

Mide lo que importa con los paneles de ClickUp

Los paneles de ClickUp pueden ayudar a recopilar datos de tareas creadas o actualizadas después de SyncUps, para que los líderes puedan ver cómo esas conversaciones cambian la carga de trabajo, el burndown, la velocidad y otras métricas clave.

Puedes realizar el seguimiento del progreso de los sprints, los elementos vencidos y la distribución de la carga de trabajo en tiempo real, lo que facilita medir si tus reuniones diarias y revisiones realmente están haciendo avanzar los proyectos.

Google Meet

Google Meet se centra en la reunión en sí: unirse, organizar y asegurarse de que el audio y el vídeo funcionen correctamente. Aunque los administradores pueden ver las estadísticas de llamadas y uso, no hay una vista integrada que conecte esas reuniones con los resultados del proyecto, el estado del sprint o la carga de trabajo del equipo.

La mayoría de los equipos siguen dependiendo de un sistema de elaboración de informes independiente para comprender lo que ocurre después de la llamada.

🏆 Ganador: ClickUp gana claramente en visibilidad, ya que ofrece paneles que muestran cómo las decisiones tomadas en las reuniones se traducen en trabajo y resultados reales.

ClickUp vs. Google Meet en Reddit

Los usuarios de Reddit suelen considerar que estas herramientas tienen funciones diferentes: Google Meet es la forma rápida y fiable de reunir a varias personas en una llamada; ClickUp SyncUp mantiene la conversación vinculada a las tareas, por lo que es más fácil realizar el seguimiento del progreso en todos los proyectos.

En el caso de ClickUp, los usuarios destacan los flujos de trabajo de «reunión a acción »:

Creará un documento en ClickUp con una panorámica, conclusiones clave, próximos pasos y temas clave... todo con un formato agradable y fácil de leer.

Alguien también dijo :

Cambié mi pequeña empresa de 3 personas y estamos contentos con ella... es genial poder consultar las tareas directamente en la app. »

En cuanto a Google Meet, los usuarios de Reddit destacan su compatibilidad con los entornos de trabajo de Workspace y su familiaridad:

Utilizamos Google Meet para las reuniones internas. Creo que Google es intuitivo.

Aunque algunos prefieren Meet para el trabajo diario:

Prefiero reuniones y no pago por Zoom

Y las advertencias habituales sobre Meet:

Google Meet parece tener un enfoque muy básico en cuanto a las grabaciones de reuniones.

¿Qué herramienta para reuniones es la mejor?

Google Meet hace que reunir a las personas resulte fácil y familiar. Para reuniones rápidas, demostraciones a clientes y sesiones informativas más amplias, solo tienes que unirte desde tu Google Calendar.

ClickUp, por otro lado, te ayuda a convertir las conversaciones en flujos de trabajo orientados a los resultados.

Con ClickUp SyncUp junto a tus tareas y ClickUp Brain capturando resúmenes y propietarios, mantienes la gestión del trabajo, la gestión de proyectos y las tareas en un solo lugar.

Ambas herramientas tienen sus puntos fuertes, pero si quieres algo que organice los debates, se centre en el seguimiento de tareas y guíe el trabajo de principio a fin, las funciones avanzadas de ClickUp son como un compañero de equipo que te acompaña en cada paso del camino.

