Plantillas gratuitas de guiones de cambio para estructurar la realidad que deseas.

Recuerda que, durante el confinamiento por la COVID-19, muchas personas recurrieron a los mensajes subliminales de YouTube para cambiar su realidad estableciendo intenciones y escuchándolos a diario. La idea era sencilla: elegir lo que se quería cambiar en el cuerpo, la salud, la carrera profesional o la vida amorosa; dedicarle tiempo y atención; y dejar que la concentración constante hiciera su trabajo.

Un guion de cambio toma esa misma esperanza y le da estructura. Es un plan escrito de la realidad que deseas: quién eres allí, cómo ese mundo trabaja, las personas que te rodean y los conceptos básicos de seguridad, como una palabra de seguridad y una regla de despertar.

Piense en ella como una lista de control tranquila más una historia en la que cree. Cada sesión proporciona orientación en lugar de conjeturas, lo que le ayuda a sentirse seguro y en control.

En esta guía encontrará las mejores opciones, incluida una plantilla de guion para cambiar la realidad lista para copiar y consejos sencillos para mantener su plantilla limpia y centrada en lo que realmente se necesita.

Las 11 mejores plantillas de guiones de cambio de perspectiva de un vistazo:

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de guiones para cambiar la realidad de ClickUp y documentos de Google que aparecen como función en esta guía:

¿Qué son las plantillas Shifting Script?

Un guion es una copia física de la realidad que deseas. Sirve para que puedas materializar la realidad exacta y específica a la que quieres cambiar... Al escribir el guion, estás eligiendo a qué realidad quieres cambiar, no creándola.

Este comentario de Reddit explica qué es un script de cambio.

Por otro lado, una plantilla de guion de cambio es un documento estructurado que registra detalles sobre su realidad deseada (DR), de modo que cada cambio siga unas reglas claras. En él se lista la identidad, los ajustes, los amigos y la familia, la casa o el lugar, y los límites que favorecen la compatibilidad y la seguridad.

Una plantilla de guion para cambiar la realidad es la versión más guiada de ese plan.

Incluye los detalles esenciales, además de indicaciones para una palabra de seguridad, una regla de despertar, opciones de flujo de tiempo y afirmaciones cortas o anclajes. Piensa en ello como el mismo guion con recordatorios útiles incorporados, para que te centres solo en lo necesario en lugar de tener que hacer malabarismos con diez pestañas o notas dispersas.

¿Qué hace que una plantilla de guion de cambio sea buena?

Una plantilla de guion de cambio proporciona una estructura repetible para que su práctica sea coherente, racional y fácil de seguir a lo largo del tiempo y de las sesiones.

Esto es lo que hace que una plantilla sea útil:

✅ Campos básicos claros para la identidad, el ajuste de la terapia de resolución de traumas, las personas, las metas y las reglas, para que cada sesión de guion sea coherente y fácil de revisar.

✅ Estructura de seguridad integrada con palabra de seguridad, regla de despertar y declaraciones de control para que la atención se centre en el cambio y no en la incertidumbre.

✅ Secciones modulares que puedes añadir, edición o eliminar rápidamente en Notion o en un navegador y compartir con tus amigos para que te den su opinión.

✅ Afirmaciones concisas, flujo temporal y indicaciones de escenas para que la página se mantenga limpia, solo queden los detalles necesarios y el guion le ayude a llegar a su destino.

Las 11 mejores plantillas de guiones de cambio

La mayoría de los cambiadores no empiezan con un plan perfecto. Recopilan notas, una lista de reproducción secundaria marcada como favorita y algunas afirmaciones, y luego intentan retenerlo todo en su cabeza. Por eso, los guiones de cambio se desmoronan rápidamente.

Antes de que te des cuenta, «Lo recordaré» se habrá comido el tiempo que necesitabas para construir la realidad que realmente deseas. Eso es Work Sprawl en acción.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que lo reúne todo en un solo lugar: mantén tu plantilla y tus indicaciones juntas; fija la palabra de seguridad y la frase de activación; enlaza a tus seres queridos a las escenas; añade un rápido chequeo corporal; y comparte, edición y reutiliza una página limpia.

✨Resultado: Más control y un cambio más fluido: solo lo necesario, justo donde lo necesitas.

Cada una de las opciones que se muestran a continuación se ha ganado su lugar por su estructura clara y su utilidad real. Elige la plantilla de guion para cambiar la realidad que mejor se adapte a tu estilo y, a continuación, modifícala con el tiempo hasta que te ayude a llegar a tu objetivo de forma coherente.

1. Plantilla para establecer metas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Toma notas sobre lo que te ayuda a llegar, las personas con las que tienes reuniones y lo que debes modificar a continuación con la plantilla para el ajuste de ClickUp.

Tres de cada diez estadounidenses hicieron al menos un propósito en 2024, y la mayoría lo mantuvieron durante un mes. No es así como imaginamos que va a ser todo el año, pero es la realidad sin metas realistas.

La plantilla de objetivos SMART de ClickUp convierte una plantilla Shifting Script en un plan vivo que puede abrir en un navegador, realizar edición rápidamente y realizar uso compartido con amigos. Puede correlacionar sus metas para mapear los resultados de la terapia de desensibilización, adjuntar tareas para la preparación de la escena y las afirmaciones, y establecer recordatorios para las señales de relajación o despertar.

Utilice campos personalizados para escribir la identidad, la personalidad y los detalles de la casa, y añada elementos de seguridad como su palabra de seguridad, la regla de despertar y el flujo de tiempo. Convierta el «cambio» de una vaga esperanza en pasos específicos que revisará después de cada sesión.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los objetivos de DR con metas SMART, hitos y estados para que cada sesión de guion sea coherente y los buenos resultados tengan visibilidad a lo largo del tiempo.

Guarda la palabra de seguridad, las condiciones de activación y las instrucciones de control junto con las afirmaciones y las indicaciones de la escena para una rápida revisión previa al cambio.

Comparte la plantilla con amigos o familiares para que te ayuden a mantenerte responsable y tus intenciones no se desvanezcan después de la primera semana.

Añada notas al estilo Notion para los campos de identidad, casa, varita y personas, manteniendo el guion limpio mientras refina solo lo necesario.

✨ Ideal para: Shifters que desean una plantilla de script de cambio estructurada vinculada a hitos SMART, controles semanales y una responsabilidad moderada.

👀 Dato curioso: ¿Tienes metas grandes que se quedan en modo soñador? Prueba el contraste mental + planes «si... entonces» (MCII/WOOP): imagina la victoria, nombra los posibles obstáculos y luego escribe tu movimiento «si son las 9:30, entonces yo...». Esto aumenta de forma fiable el seguimiento, ya que el «si... entonces» convierte las intenciones en pasos.

2. Plantilla de tablero de visión de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Mantenga una versión mínima para sesiones rápidas y un tablero detallado para trabajos profundos mediante la plantilla ClickUp Vision Board.

Los psicólogos anotan que los tableros de visión pueden ayudar a las personas a aclarar metas significativas y mantener la motivación a través de señales visuales, especialmente cuando se combinan con la acción. La plantilla ClickUp Vision Board convierte tus imágenes de DR en un ritual práctico previo al cambio.

Así es como funciona: fije escenas para lugares, casas y personas; añada leyendas que reflejen su guion; y agrupe las imágenes por identidad, rutina diaria y momentos de primera llegada. Ábralo en su navegador o en el flujo de trabajo de ClickUp antes de empezar. Revise las afirmaciones y conserve solo lo necesario para que la página se mantenga limpia y sea fácil de edición y uso compartido.

A continuación, alinee los elementos visuales con la palabra de seguridad, la regla de despertar y las instrucciones de control. Con el tiempo, archive lo que le resulte útil e incorpore imágenes nuevas para que el tablero evolucione junto con su guion sin saturarse.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Prepare cada turno revisando las escenas de DR, las señales de llegada y las afirmaciones de compatibilidad para que la atención esté tranquila y centrada antes de empezar.

Correlaciona imágenes directamente a campos del guion como identidad, hogar, amigos y familia, de modo que las imágenes y el texto se refuercen mutuamente para lograr una buena coherencia.

Uso compartido del tablero con personas de confianza para una responsabilidad ligera, luego añade reflexiones después de las sesiones para hacer un seguimiento de lo que ayuda y lo que hay que cambiar a continuación.

✨ Ideal para: Pensadores visuales que necesitan una plantilla de guion para cambiar la realidad reforzada con escenas, señales y afirmaciones que puedan revisar antes del cambio.

Si se te da mejor hablar que escribir, utiliza la función «Voz a texto» para registrar cómo te sentías físicamente, y ClickUp Brain lo archivará en la misma lista de control.

Si te saltas un paso, ClickUp Brain te sugiere un sustituto más pequeño para que puedas terminar a tiempo y mantener tu racha.

A lo largo de la semana, ClickUp Brain resume lo que realmente ha ayudado y sugiere un ajuste para la próxima sesión.

3. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Convierta los resultados de DR en pasos semanales medibles con estados e hitos utilizando la plantilla del plan de desarrollo personal de ClickUp.

En 2024, menos de la mitad de los empleados estadounidenses participaron en cursos de formación para adquirir nuevas habilidades, lo que demuestra lo fácil que es querer crecer pero perder el impulso sin un plan.

El plan de desarrollo personal de ClickUp te ofrece una vista trimestral, rachas semanales y reflexiones para que el progreso se sienta real, no aleatorio. Capturas el trabajo de identidad y las notas de personalidad una vez, y luego las revisas rápidamente antes de cada sesión para mantener la página limpia.

Ahora, el trabajo. Convierte las metas de DR en pequeños comportamientos que puedas seguir en bloques de tiempo. Añade una rutina previa al cambio, registra cómo se sentía el cuerpo y nota lo que te ayuda a mantenerte presente.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Mantenga una lista de control previa al cambio para el agua, la respiración y las señales, de modo que el cuerpo se mantenga estable y el guion resulte más fácil de seguir.

Registra elementos de seguridad como la palabra de seguridad, la condición de despertar y los límites dentro de la misma vista para que las decisiones de control sean rápidas y fiables.

Revise las notas trimestrales, realice un seguimiento de los logros y ajuste la plantilla de guion de cambio de realidad para conservar solo lo necesario y descartar lo superfluo.

✨ Ideal para: Cambiadores y estudiantes que desean un plan semanal estructurado que se traduzca en acciones repetibles con metas claras, indicaciones de seguridad y una responsabilidad moderada.

🎥 Ver: ¿Quieres una orientación, claridad y un propósito reales en tu vida, sin caer en las trampas habituales que hacen fracasar la mayoría de los planes de vida? En este vídeo, te explicamos cómo crear un plan de vida en 5 pasos sencillos y prácticos.

4. Plantilla de gráfico de hitos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Añada notas sobre lo que fue trabajo y lo que hay que ajustar antes del próximo turno con la plantilla de gráfico de hito de ClickUp.

Si los niveles de Super Mario nos han enseñado algo, es que los puntos de control claros te mantienen en movimiento. La plantilla de gráfico de hito de ClickUp te permite trazar la llegada, la primera escena, la primera clase o trabajo, la primera charla con amigos y una revisión suave de tu regla de despertar como puntos de control distintos.

Puede agrupar tareas bajo cada hito, establecer fechas límite que se ajusten al flujo de tiempo y adjuntar notas de su guion para el contexto de la personalidad, el hogar y la familia. Combínela con su plantilla de guion de cambio de realidad para añadir una palabra de seguridad y control de las declaraciones al hito donde sean más relevantes.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Esboza los puntos de control de DR, como la llegada, el primer día, la configuración del equipo y las personas clave con las que deseas tener una reunión, para que el guion se convierta en una guía en lugar de un plan vago.

Vincula cada hito a una breve escena, afirmaciones y tu condición de vigilia, para que la seguridad acompañe a la acción en lugar de estar en un documento aparte.

Realice un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo y edite los hitos a medida que evoluciona su guion, conservando solo lo necesario para que el desorden nunca le bloquee.

✨ Ideal para: Shifters que desean un progreso basado en puntos de control y fases rastreables con indicaciones de seguridad y una responsabilidad moderada.

👀 Dato curioso: ¿Alguna vez ha notado que acelera a medida que se acerca la meta? Ese es el efecto de gradiente de objetivos: su motivación aumenta cuando el progreso tiene visibilidad. Asigne nombres a sus puntos de control (por ejemplo, «Llegada → Primera clase → Primera charla») para que su cerebro sepa lo que está persiguiendo.

5. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Etiqueta los momentos de gratitud y edita la rutina a medida que tu personalidad y tus metas evolucionen utilizando la plantilla ClickUp Personal Habit Tracker.

La mayoría de los cambiadores se sienten dispersos antes de una sesión, saltando entre un guion, agua, luces y una docena de pestañas. Así es como ayuda la plantilla ClickUp Personal Habit Tracker.

La plantilla le permite lista pequeñas acciones que se alinean con su DR, como un ensayo de escena de un minuto, una breve lectura de afirmación y un rápido repaso de la palabra de seguridad y la regla de despertar. Usted ve las rachas, mantiene lo que es necesario y la página se mantiene limpia para que llegue con menos fricción. Cuando las cosas no van bien, añade una solución suave y revisa lo que ayuda en el momento adecuado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Cree una rutina previa al cambio que caliente el cuerpo, calme la mente y mantenga la concentración en el DR que desea alcanzar.

Relacione los hábitos con las indicaciones del guion para la identidad, la casa y las personas, de modo que la práctica refleje la escena en la que plan (plan) entrar.

Tenga la seguridad en vista echando un vistazo a la palabra de seguridad y a la regla de despertar durante la preparación, para que el control se sienta estable, no forzado.

Usa el rastreador de forma compartida con tus amigos, revisa lo que ha ido bien después de cada sesión y añade pequeños ajustes que realmente ayuden con el tiempo.

✨ Ideal para: Shifters que desean una rutina previa al cambio tranquila y repetible, con pequeñas acciones enlazadas a indicaciones del script y rápidas comprobaciones de seguridad.

6. Plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Elija un plan sencillo para descansar, hidratarse, respirar y concentrarse suavemente con la plantilla de plan de autocuidado de ClickUp.

Cuidarme no es un capricho, es una forma de supervivencia.

Esa frase se adapta al cambio más de lo que la mayoría admite. Cuando tu cuerpo está tenso y tu mente está agitada, el guion parece muy lejano.

Hagamos una conexión (a internet) de esa idea con algo que puedas aplicar de forma práctica cada día. Combina tu guion con una rutina ligera que puedas mantener. El plan de autocuidado de ClickUp agrupa las acciones por mañana, antes del turno y al final del día, para que puedas añadir solo lo necesario y mantener la página limpia. Marcas algunos puntos clave, sientes que tu cuerpo se relaja y entras con menos fricción.

Haz que la seguridad sea fácil. Mantén una línea de visión rápida para tu palabra de seguridad y regla de despertar en la misma vista, justo al lado de pequeños hábitos que realmente ayudan. Si hay ciertas personas que te importan (familia, amigos, un mentor), fija un recordatorio de una sola frase sobre cómo te tratan con cuidado.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Cree una rutina suave previa al cambio que estabilice el cuerpo y la atención para que el guion sea más fácil de seguir.

Mantenga la seguridad en vista revisando la palabra de seguridad, las condiciones de despertar y los límites sin salir de la página.

Vincula las señales de conexión con la identidad, el hogar, la familia y los amigos para que tu plantilla de guion de cambio de realidad se mantenga anclada emocionalmente.

Usa compartido el progreso con personas de confianza, realiza un seguimiento de lo que ha ido bien después de cada sesión y realiza edición en el plan a medida que las necesidades cambien con el tiempo.

✨ Ideal para: Cualquier persona que necesite rituales sencillos para la mañana, antes del cambio de turno y para relajarse, que mantengan a la vista las palabras de seguridad y las reglas para despertarse.

7. Plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realice la transición a la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp para que el siguiente paso le resulte manejable en lugar de abrumador.

La plantilla de trayectoria profesional de ClickUp le ofrece un mapa sencillo de roles, habilidades y puntos de control en su búsqueda de empleo y trayectoria profesional. Lista la siguiente función, añada las habilidades que le permitirán acceder a ella, y, a continuación, adjunte cursos, proyectos o certificaciones que pueda comenzar esta semana. Cada paso se enlazado a su guion, de modo que la historia que está construyendo en su DR coincida con el trabajo que está realizando aquí.

Además, le ayuda a tener en cuenta la seguridad y la energía. Añada una nota ligera sobre el equilibrio y los límites para no perder el tiempo en el lugar equivocado. Mantenga una breve afirmación que le guste junto a los hitos difíciles y señale a una persona que le ayude a mantenerse firme.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Correlacione rols y deficiencias de habilidades en fases claras para que su guion y sus metas de recuperación ante desastres se traduzcan en pasos que realmente pueda completar.

Adjunte cursos, proyectos y pequeñas tareas prácticas a cada fase para que se pueda realizar un seguimiento del progreso y se formen buenos hábitos en torno al trabajo.

Establezca límites suaves y compruebe rápidamente la energía para mantener el control del ritmo y evitar la sobrecarga mientras avanza.

✨ Ideal para: Personas que se encargan de la reubicación y que correlacionan los rols y las carencias de habilidades en fases claras para que las metas de reubicación se traduzcan en cursos, proyectos y puntos de control prácticos.

8. Plantilla de lista de control de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realice un seguimiento de lo que ha sido útil después de cada sesión y añada o elimine pasos utilizando la plantilla de lista de control de ClickUp.

¿Conoce ese momento antes de una sesión en el que diez pequeñas cosas compiten por su atención a la vez? La plantilla de lista de control de ClickUp le permite agrupar elementos por día y luego añadir sus pasos de preparación exactos junto a los campos del guion que son importantes.

Puede mantener una línea de vista rápida para una palabra de seguridad y una regla de despertar, marcar lo que sea necesario y hacer uso compartido de la lista con amigos para una responsabilidad suave. La página se mantiene ordenada, fácil de edición y centrada en lo que realmente le ayuda a cambiar.

En la práctica, añada pequeñas pistas a sus escenas de DR para que el ensayo se ajuste a la realidad en lugar de basarse en conjeturas. Añada indicaciones sobre la identidad y la personalidad, un recordatorio de una línea sobre el lugar o la casa que le gusta.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Establezca un flujo semanal repetible que cubra el agua, la respiración, el repaso de la escena y la lectura de afirmaciones para que el cuerpo y la atención lleguen preparados.

Fija comprobaciones rápidas de seguridad para la palabra de seguridad y la condición de despertar junto a las mismas tareas pendientes que ya tienes pendientes.

Vincule los elementos diarios a las indicaciones del guion para la identidad, el lugar, la casa y las personas, de modo que la plantilla se refuerce con la acción.

✨ Ideal para: Usuarios que desean una preparación exacta y paso a paso junto a los campos del guion, con recordatorios rápidos de seguridad y una responsabilidad ligera.

9. Plantilla de guion para cambiar la realidad de Template. Net

a través de Template.Net

¿Recuerdas el momento antes de que los protagonistas dieran un paso a través del armario en Narnia? Una mano en la puerta, un poco de duda, un poco de esperanza. La mayoría de los cambiadores se sientan justo ahí. Esta plantilla gratuita Reality Shifting Script Diseño ofrece indicaciones suaves sobre la identidad y la personalidad, el lugar o la casa de tu DR y las personas que quieres tener cerca.

Hay una línea de fácil lectura para tu palabra de seguridad y regla de despertar, de modo que el control no sea forzado. La página se mantiene organizada a medida que añades lo que necesitas y realizas edición de lo que no, por lo que el guion realmente ayuda a tu cuerpo a relajarse y puedes cambiar sin dudar.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Establece tu intención, prepara el espacio y reúne las herramientas necesarias para que empezar nunca resulte pesado.

Captura la identidad, los detalles de la respuesta a desastres y las pistas de la escena para que tu guion sea específico y no resulte confuso.

Mantenga a la vista la palabra de seguridad y la condición de despertar, para que las comprobaciones se realicen donde se produzca el cambio.

✨ Ideal para: Escritores que prefieren una página limpia y guiada con indicaciones básicas sobre identidad, lugar y personas, además de una sencilla línea de seguridad.

10. Plantilla Shifting Script de SpreadsheetPoint

a través de SpreadsheetPoint

Cuando los detalles de su guion se encuentran dispersos entre pestañas y capturas de pantalla, el cambio resulta confuso. Un único documento de Google Docs que puede abrir en cualquier navegador le ofrece una plantilla de guion de cambio clara para edición, uso compartido y en la que puede confiar.

El diseño de SpreadsheetPoint utiliza tablas sencillas para capturar identidades, personalidades y ajustes de DR sin desorden. Puede añadir relaciones, afirmaciones que le gusten y una palabra de seguridad y una frase de despertar claras para que los controles se realicen donde usted escribe.

Al tratarse de Documentos de Google, es fácil duplicar versiones para diferentes mundos, mantener la página limpia e imprimir una copia mínima si ver el papel le ayuda a tranquilizarse.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Captura la identidad, el lugar o la casa de la realidad alternativa, la ropa y los rasgos físicos para que la plantilla del guion de cambio de realidad se lea como un perfil preciso del carácter.

Añada filas de relaciones para familiares, amigos, mentores y personas que debe evitar, de modo que la dinámica social se ajuste a lo que realmente desea.

Mantenga la seguridad en vista con frases rápidas para palabras de seguridad, condiciones de despertar y límites, de modo que las comprobaciones sean naturales y no forzadas.

✨ Ideal para: Usuarios de Documentos de Google que desean un guion imprimible, basado en tablas, con relaciones, afirmaciones y una línea clara de palabras de seguridad.

11. Plantilla de guion de cambio de documentos de Google de Template Radar

a través de Template Radar

Te sientas a escribir el guion y todo está desordenado. Una pestaña de Notion aquí, una nota en el teléfono con tu palabra de seguridad allá y una historia de DR a medio terminar en otra ventana. Esta plantilla de guion cambiante de Documentos de Google es el único lugar que puedes abrir en tu navegador, rellenar con calma y compartir si quieres una segunda opinión.

Comience con el bloque principal del guion y cuente su realidad tal y como la ve. A continuación, añada las secciones sencillas que le ofrece: información general, personalidad y habilidades, apariencia y relaciones. Mantenga una línea rápida para una palabra de seguridad y despierte para que la seguridad esté a la vista cuando la necesite.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Captura primero tu historia de DR y, a continuación, añade la identidad, las habilidades y la apariencia para que se lea como un perfil de carácter claro.

Añada filas de relaciones para familiares, amigos, mentores y personas que debe evitar, de modo que la dinámica social se ajuste a lo que usted desea.

Mantenga la seguridad con visibilidad con una palabra de seguridad sencilla y una línea de despertar en la que revise su guion.

✨ Ideal para: Cualquiera que desee un documento ordenado para redactar primero el guion principal y luego añadir habilidades, apariencia, relaciones y seguridad.

