Técnica Flowtime: una práctica de productividad que se adapta a tus necesidades.

Los antiguos griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo: Chronos y Kairos.

Chronos, la raíz de «cronología», representa el tiempo lineal, secuencial y medible. Kairos, por el contrario, significa el momento oportuno y cualitativo, el momento adecuado para actuar.

Aunque Chronos es más fácil de entender, Kairos parece más significativo. Podría ser un momento revelador, el momento adecuado para hacer algo o incluso un momento de aprendizaje. No se trata solo de la puntualidad (como una fecha límite), sino también de la idoneidad (como el remate de un chiste).

Chronos vs. Kairos: los conceptos griegos antiguos del tiempo: lineal frente a momentos oportunos.

El discurso moderno sobre la productividad está obsesionado con Cronos. Siempre hablamos de eficiencia (hacer las cosas más rápido), incluso si la tarea en sí es creativa o quien la realiza no es una máquina. Nuestras técnicas y trucos de productividad crean sistemas que fallan a aquellos de nosotros que somos diferentes. En el proceso, pasamos por alto la naturaleza intrínsecamente desordenada del trabajo.

La creciente popularidad de la técnica Flowtime ofrece una alternativa más suave.

¿Qué es la técnica Flowtime?

La técnica Flowtime es un enfoque de gestión del tiempo que te anima a alcanzar un estado de «flujo», es decir, completar una inmersión en una tarea mientras dure tu energía, haciendo una pausa natural cuando el enfoque se desvanezca.

El flujo es un estado subjetivo que las personas describen cuando están completamente involucradas en algo hasta el punto de olvidar el tiempo, el cansancio y todo lo demás, excepto la actividad en sí.

La técnica Flowtime: lograr una concentración profunda siguiendo tu energía natural, no el reloj.

El concepto de flowtime se basa en los estudios del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que intenta encontrar respuestas a la pregunta: «¿Por qué las personas realizan actividades que requieren mucho tiempo, son difíciles y, a menudo, peligrosas, por las que no reciben ninguna recompensa extrínseca apreciable?».

Su equipo planteó esta pregunta a varios escaladores, pilotos de carreras, ajedrecistas, atletas y artistas, y todos ellos describieron una experiencia que los investigadores denominaron «flujo».

Fujo en la vida cotidiana

El flujo en acción: inmersión completa en una tarea, donde el tiempo parece desaparecer.

¿Debo ser un gran maestro o un ganador del Óscar para alcanzar el flujo?*, me preguntaba. Afortunadamente, el propio Csikszentmihalyi ofrece una respuesta. Él escribe: «Es lo que sentimos cuando leemos una novela bien escrita, jugamos un buen partido de squash o participamos en una conversación estimulante». ¡Uf! Estar tan absorto en El asesinato de Roger Ackroyd que me olvidé de almorzar no puede ser lo mismo que Karl Egloff escalando el Kilimanjaro en menos de siete horas. ¿O sí?

Independientemente de la tarea, estar en el flujo se caracteriza por una serie de comportamientos, sensaciones y experiencias. Para empezar, el flujo combina la acción y la conciencia: estás tan concentrado en la tarea que tienes entre manos que pierdes la conciencia de tu entorno. Por ejemplo, leer un libro en un aeropuerto y perderte los anuncios de los vuelos.

En el flujo, las distracciones se desvanecen y la timidez desaparece, lo que permite alcanzar el máximo rendimiento.

Por extensión, también reduce la autorreflexión; te preocupas menos e ignoras lo que no importa. Alguien que te mira fijamente por ocupar dos asientos o por derramar café sobre tu camisa deja de molestarte.

Con eso fuera de tu mente, experimentas una mayor sensación de control, incluso si sientes que el tiempo pasa demasiado rápido. Tu mente está completamente concentrada en el libro y tienes la habilidad necesaria para disfrutarlo plenamente, por lo que no hay ansiedad por perder el control.

También ayuda cuando se poseen las habilidades para completar la tarea, se establecen metas claras y se dispone de mecanismos para obtener retroalimentación regular, incluso si no se es consciente de ello.

Fujo en el trabajo

Flujo en el trabajo: los profesionales creativos prosperan al adoptar períodos prolongados de concentración profunda.

Si la idea del flujo te parece algo que te ocurre, en lugar de una técnica que puedes utilizar, piénsalo de nuevo.

El novelista japonés Haruki Murakami comienza limpiando metafóricamente su escritorio:

Mi postura es que trabajaré en la novela hasta que esté completada.

🐣 Dato curioso: Serena Williams es conocida por entrenar durante horas y horas sin descanso. En 2021, el Hack Club fletó un tren, el Hacker Zephyr, y organizó un hackatón que duró 3502 millas durante 10 días. Las personas altamente cualificadas no solo «encuentran» el flujo. Diseñan su entorno para que sea inevitable. La rutina no es enemiga de la creatividad. Es la puerta de entrada a ella.

Desarrolladores, diseñadores de juegos, pintores, cantantes, guionistas... Las personas creativas de todas las funciones pasan largos periodos de tiempo en un estado de flujo. Se sumergen voluntariamente en la práctica repetida para dominar su oficio. Este compromiso alimenta la excelencia y la productividad.

Antes de entrar en por qué es importante el tiempo de flujo y cómo puedes implementarlo por ti mismo, entendamos en qué se diferencia de otras estrategias populares de gestión del tiempo.

El problema de los plazos rígidos

Muchos sistemas de productividad modernos (Pomodoro, time-boxing, time-blocking, Eat That Frog, etc.) tienen una cosa en común: el control.

Animan a los usuarios a tomar el control de su tiempo asignando tareas específicas a unidades de tiempo con límite. Estos métodos recomiendan identificar una tarea, programarla para franjas horarias específicas, terminarla y tomarse un descanso o pasar a la siguiente.

El time-boxing, una técnica popular de la metodología ágil, obliga a tomar decisiones en un periodo de tiempo limitado. Pero, ¿no empeoraría las cosas una decisión apresurada? Pues sí, lo hace.

📉 Investigación destacada: Por qué los sistemas basados en cronómetro son contraproducentes. Sergey Gelman, de la Universidad Concordia (Canadá), y Doron Kliger, de la Universidad de Haifa (Israel), realizaron un experimento para evaluar el efecto del estrés inducido por el tiempo en la toma de decisiones financieras. Descubrieron que, cuando los inversores experimentaban estrés inducido por el tiempo, como quedarse atrapados en un atasco, daban demasiada importancia a los escenarios de pérdidas extremas, lo que perjudicaba su juicio racional.

El bloqueo de tiempo pide a los usuarios que dediquen bloques de tiempo a cada tarea en un calendario. Programa una tarea, hazla, dice esta técnica. Sin embargo, hay investigaciones importantes que sugieren que someternos a tal presión de tiempo puede, de hecho, ser contraproducente.

Esto también es válido para la presión del tiempo percibida. Investigadores de la Universidad de Brandeis descubrieron que la presión del tiempo percibida puede alterar la función ejecutiva. Demuestran que el aumento de la presión del tiempo percibida «aceleró los tiempos de respuesta y empeoró la precisión, la inhibición cognitiva (el efecto Flanker), el estrés y el afecto negativo». El resultado de la disminución de la presión del tiempo percibida fue lo contrario.

Flowtime frente a la técnica Pomodoro

Flowtime frente a Pomodoro: sesiones flexibles y basadas en la energía frente a intervalos rígidos y basados en el cronómetro.

Una de las técnicas de gestión del tiempo más populares, el Pomodoro, sigue un enfoque similar. El método Pomodoro recomienda un descanso de 5 minutos al final de cada actividad de 25 minutos.

Sin embargo, las investigaciones demuestran que, cuando hay un límite de tiempo impuesto para algo, una urgencia espuria, entra en juego el mero efecto de la urgencia.

«Las personas serán más propensas a realizar una tarea sin importancia antes que una tarea importante que claramente domina en términos de recompensa, cuando la tarea sin importancia se caracteriza simplemente por una urgencia espuria (por ejemplo, una ilusión de caducidad).»

Esto significa que o bien te apresuras a realizar un trabajo superficial o bien eliges el tipo de trabajo que crees que puedes terminar en el tiempo disponible, independientemente de su importancia.

💬 Comprobación rápida: si un cronómetro te saca de tu concentración justo cuando estás entrando en la zona, Pomodoro está trabajando en tu contra, no a tu favor.

La meta de la técnica Pomodoro es reducir las interrupciones internas y externas. Si te interrumpen en medio de una sesión Pomodoro, puedes registrar y programar la interrupción o abandonar el Pomodoro por completo. Para contar con las distracciones inevitables, la técnica Pomodoro programa un descanso obligatorio de 5 minutos.

La mayoría de las personas creativas suelen entrar en la zona en 25 minutos, saliendo a la fuerza del flujo para tomarse un descanso. ¡Volver al flujo al final del descanso es otra cuesta muy empinada!

Así es como Flowtime se convierte en una excelente alternativa a la técnica Pomodoro.

Pomodoro Flowtime Sesiones rígidas de 25 minutos cada una. Sesiones flexibles basadas en la energía del usuario. Descansos programados al final de cada sesión. Descansos orgánicos al final del flujo natural del usuario. El cronómetro de cuenta atrás impulsa el trabajo, lo que provoca ansiedad y resultados ineficaces. El estado de flujo del usuario impulsa el trabajo, mientras que el cronómetro solo registra patrones. Los descansos forzados interrumpen la concentración e interrumpen constantemente el trabajo profundo. Te anima a sumergirte en la tarea y a tomarte el tiempo que necesites. Requiere una estructura clara y un desglose de la tarea en cuestión. Se adapta a tareas de resolución de problemas creativas o no estructuradas.

Por qué Flowtime es importante para la productividad

Reducir el agotamiento: Flowtime ayuda a minimizar los cambios de contexto y ofrece compatibilidad con una productividad sostenida.

👀 ¿Sabías que...? En un estudio publicado en Harvard Business Review, los investigadores descubrieron que, para una sola transacción de la cadena de suministro, los empleados cambiaban «350 veces entre 22 aplicaciones diferentes y sitios web únicos». A lo largo del día, cambiaban 3600 veces.

Resulta que las personas pasan casi cuatro horas a la semana simplemente reorientándose después de un interruptor, lo que supone el 9 % de su tiempo de trabajo anual. La investigación de Qatalog , realizada en colaboración con la Universidad de Cornell, descubrió que el cambio de contexto hace que los equipos tengan una menor productividad.

La técnica Flowtime evita precisamente esto. Permite a las personas dejar a un lado los correos electrónicos, los mensajes de Slack, las notificaciones, las redes sociales y otras distracciones para mantenerse concentrados en una sola cosa a la vez.

Se alinea con el flujo natural de los pensamientos y esfuerzos de cada uno para permitirles producir su mejor trabajo. Permite a las personas creativas aislarse del mundo y concentrarse en el problema hasta que estén listas para detenerse. Proporciona la libertad de profundizar en el problema, tomar tangentes, explorar diversas soluciones, probar, aprender, mejorar y esculpir soluciones a mano.

La técnica Flowtime es casi totalmente autodirigida. Durante tu flowtime, eliges relajarte en la tarea, cuidar cada paso del camino, estar completamente absorto y terminar o tomarte un descanso solo cuando te resulte natural. Sin la presión de una fuerza externa, es menos probable que te quemes, independientemente de las horas que dediques.

Especialmente en startups y organizaciones de ritmo rápido, ayuda a los equipos a colaborar sin perder su propiedad del pensamiento y el trabajo.

Cómo practicar Flowtime (sin esperar a la «inspiración»)

Cómo funciona la técnica Flowtime: alinear el trabajo con tus ritmos naturales para obtener mejores resultados.

Empecé a escribir este artículo reservando tres horas el Monday. Me senté en mi escritorio, mirando fijamente un documento de Google Docs vacío durante 30 minutos, antes de rendirme y caer en la desesperación.

Esa misma tarde, después de una siesta refrescante, estaba caminando con dificultad en mi cinta de correr, pensando en este artículo. Me vino a la mente el recuerdo de haber aprendido sobre Chronos y Kairos en un podcast. Pensé en todas las veces que había fracasado con la técnica Pomodoro. Vi en mi mente mi calendario lleno de bloques perfectamente organizados que nunca pasaron de ser un deseo a convertirse en realidad.

💬 Comprobación rápida: el flujo no llega a comando, pero sí responde a condiciones que puedes controlar: claridad, desafío, concentración y entrada sin fricciones.

Alimentando ese pensamiento, me preparé un batido de proteínas, investigué el trabajo de Mihaly Csikszentmihalyi y Jeanne Nakamura, y aprendí sobre los orígenes de la psicología positiva. Para cuando terminé el batido, ya estaba en mi escritorio, en pleno flujo.

En muchos sentidos, así es como funciona la técnica Flowtime. Sin embargo, si piensas que Flowtime consiste en esperar a que llegue la inspiración o en hacer trabajo solo cuando se te ocurre una idea, estás equivocado.

Flowtime es una técnica flexible que aprovecha tus ritmos naturales para ayudarte a dar lo mejor de ti en el trabajo. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi identifica en su libro sobre el tema las condiciones específicas para alcanzar el flujo en la creatividad, algunas de las cuales también son excelentes pasos a seguir si buscas entrar en la zona.

Aclara tus metas

Una técnica Flowtime de intento correcto comienza con una comprensión clara de lo que te propones lograr: qué problema necesitas resolver, qué artículo escribir, qué función desarrollar, qué montaña escalar, etc. Conocer tu meta agiliza las ideas y te ayuda a dedicar tu tiempo de flujo de forma concentrada.

2. Establece bucles de retroalimentación

Si bien es esencial que las personas creativas reciban comentarios de los usuarios, lectores, gerentes y otras personas, Flowtime requiere un enfoque distinto. Al utilizar la técnica Flowtime, necesitas tener un sistema para evaluar tu propio trabajo, medir el éxito e iterar en consecuencia.

Un desarrollador puede probar la función para ver si funciona en todos los entornos. Un diseñador puede comprobar la alineación, el contraste o la jerarquía de la información después de añadir cada elemento. Un orador público puede grabar su discurso y volver a escucharlo.

Como escritor, mi sistema de retroalimentación internalizado me dice que el primer párrafo de esta sección está incompleto sin ejemplos de retroalimentación interna simple. Así que añadí algunos.

Este tipo de retroalimentación interna es fundamental para mantener el flujo, como un animador personal, por así decirlo.

3. Equilibra tus habilidades con los retos

No hay estado de flujo si la tarea es demasiado fácil. Instancia, puedes estar lavando los platos mientras ves un vídeo o escuchas un podcast: los platos solo necesitan un flujo constante de agua, ¿no? Por otro lado, Roma no se construyó en un día, con flujo o sin él.

Para utilizar correctamente la técnica Flowtime, tus habilidades deben estar a la altura de tus retos. Tus metas deben ser alcanzables, pero también desafiantes.

vía Fuente

4. Evita las distracciones

Marcel Proust pasó sus últimos años escribiendo À la recherche du temps perdu (En busca del tiempo perdido), encerrado en una habitación con poca luz y revestida de corcho. Aunque no es necesario llegar a esos extremos, evitar las distracciones es fundamental para alcanzar el flujo.

vía Fuente

Las distracciones interrumpen el flujo. Hacen que sea más difícil volver a la tarea que tienes entre manos. También te impiden perderte en la tarea y alcanzar un estado en el que olvidas la autorreflexión y la conciencia de tu entorno.

5. Busca la alegría en realizar la tarea (no en la recompensa de completarla).

Para estar en el flujo, necesitas sentir la alegría del trabajo por encima de cualquier recompensa que obtengas de ello. Esto significa que debes disfrutar de la tarea por sí misma. Aunque la meta de este artículo es que tú, querido lector, lo disfrutes, yo debo encontrar placer en escribirlo para entrar en el flujo.

Como dice el psicólogo Donald Campbell: «No te dediques a la ciencia si tienes interés en el dinero. No te dediques a la ciencia si no vas a disfrutarla, aunque no te hagas famoso».

Espero que no interpretes esto como una recomendación para que sigas tu pasión o hagas lo que te entusiasma. «El críquet es un juego practicado por 11 tontos y visto por 11 000 tontos», supuestamente dijo George Bernard Shaw. La pasión de una persona es la tontería de otra.

A pesar de eso, puedes utilizar la técnica Flowtime para cuadrar cuentas, archivar facturas o incluso clasificar patatas. Todas estas actividades te proporcionarán un disfrute intrínseco siempre y cuando te generen interés.

Ventajas de la técnica Flowtime

Un estudio longitudinal de 10 años realizado en McKinsey demostró que las personas en estado de flujo tenían un 500 % más de productividad.

Esto no parece tan difícil de creer, teniendo en cuenta cómo funciona Flowtime: en consonancia con tus ritmos naturales de productividad.

Las sesiones flexibles de Flowtime favorecen el trabajo profundo. Olvidándote del espacio, el tiempo y el entorno, puedes concentrar toda tu energía en la tarea que tienes delante. Para aquellos de nosotros que vivimos con TDAH, Flowtime significa aprovechar las intensas oleadas de concentración para alcanzar la productividad.

Flowtime elimina las presiones artificiales del tiempo. Sin la prisa de una fecha límite, tienes la libertad de experimentar, fracasar y volver a intentarlo hasta que estés satisfecho con tu trabajo. Al realizar un seguimiento pasivo del tiempo, en lugar de trabajar contra un cronómetro, Flowtime combate la ceguera temporal, un síntoma común del TDAH.

(permiso de) mantenimiento: mantener una rutina puede ser difícil. Especialmente cuando se vive con TDAH, las rutinas pueden parecer otra carga más que soportar. Al integrar la técnica Flowtime en tu vida, puedes aliviar esa carga de forma significativa. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo crear rutinas con TDAH.

👀 ¿Sabías que...? Muchas personas neurodivergentes afirman que la técnica Flowtime se ajusta mejor a su forma de concentrarse, ya que les permite prescindir de cronómetros rígidos y optar por sesiones más largas a su propio ritmo.

Como corolario, Flowtime también elimina los descansos forzados, dándote el poder de tomar descansos cuando te convenga. Es ideal para tareas creativas y no estructuradas. En lugar de obligarte a hacer cuatro diapositivas en 25 minutos, puedes dedicar ocho horas a crear tu mejor presentación de ocho diapositivas.

vía Fuente

Lo más importante, y a nivel personal, es que Flowtime es una gran herramienta de autoconciencia. Te ayuda a conocerte mejor a ti mismo. Al utilizar Flowtime, puedes identificar tus patrones de productividad, ver cómo te llega la inspiración y aprender lo que necesitas hacer mejor.

Tanto si eres como el psicólogo suizo Jean Piaget, que prefería un escritorio desordenado, como Barack Obama, que optaba por trabajar hasta bien entrada la noche, el flowtime es una forma estupenda de agudizar tu sentido del yo. En lugar de forzar tu mente con TDAH a adaptarse a sistemas rígidos, el flowtime te ofrece un espacio seguro para comprender tus hábitos diarios y adaptar tu productividad en consecuencia.

📮 Información de ClickUp: el 60 % de los trabajadores responde a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, pero cada interrupción cuesta hasta 23 minutos de tiempo de concentración, lo que crea una paradoja de productividad. Al centralizar todas tus conversaciones, tareas y hilos de chat en tu entorno de trabajo, ClickUp te permite dejar de saltar de una plataforma a otra y obtener las respuestas rápidas que necesitas. ¡Nunca se pierde el contexto!

Cómo implementar la técnica Flowtime con ClickUp

Uso de ClickUp para Flowtime: realiza un seguimiento, analiza y optimiza tus sesiones de trabajo profundo.

La mayoría de la gente prueba Flowtime con un cuaderno y una app de cronómetro. Funciona, hasta que necesitas comparar sesiones, detectar patrones o darte cuenta de que todos los jueves te quedas sin energía a las 2 de la tarde. Ahí es donde un sistema puede ayudar. ClickUp funciona menos como un cronómetro y más como un observatorio de concentración, un lugar donde tus sesiones de trabajo profundo, descansos, bajones de energía y resultados de tareas coexisten en lugar de estar dispersos en notas separadas.

💬 Comprobación rápida: ClickUp no impone cronómetros, sino que realiza un seguimiento de la realidad, por lo que tus patrones se convierten en datos en lugar de conjeturas.

Así es como se ve un flujo de trabajo compatible con Flowtime dentro de ClickUp:

1. Empieza por observar, no por cronometrar.

Crea tareas de ClickUp para fragmentos de trabajo reales: concéntrate en lo que merece toda tu atención, no en cuándo hacerlo.

En lugar de programar el trabajo en bloques de 25 minutos, crea tareas de ClickUp para las partes concretas del trabajo en las que quieres sumergirte (por ejemplo, «Escribir la sección 2», «Interacciones del prototipo», «Analizar las respuestas de la encuesta»). Esto elimina la presión de «cuándo» hacerlo y centra la atención en «qué» merece toda tu atención.

2. Encuentra los patrones que se esconden tras tu concentración.

Realiza un seguimiento del tiempo en directo o después de completar las tareas utilizando el control de tiempo nativo de ClickUp en el escritorio, el móvil y la web.

ClickUp Control de Tiempo y ClickUp Paneles convierten estas observaciones en información útil. En lugar de números fríos, ves ritmos: duración media de las sesiones, rachas de concentración, ciclos de descanso naturales. Son datos con empatía, más reflexión que informe. Empiezas a notar cosas que antes no veías: cómo tu energía alcanza su punto álgido después del almuerzo o cómo tus mejores ideas surgen a altas horas de la noche.

Destaca las proporciones con los gráficos de donut de ClickUp en lugar de los gráficos circulares.

A lo largo de una semana o un mes, esas sesiones se convierten en un conjunto de datos del que puedes aprender: ¿Cuándo entro en el flujo más rápidamente? ¿Cuánto tiempo puedo mantener un trabajo profundo antes de necesitar un descanso? ¿Escribir me agota más que el trabajo de diseño?

4. Deja que el sistema se ocupe de ti

Automatizaciones de ClickUp: recordatorios suaves para hacer una pausa, hidratarte y proteger tu concentración.

El mayor riesgo de Flowtime es excederse: la concentración se vuelve obsesiva antes de que te des cuenta de que tus hombros se han tensado y tu café se ha enfriado. Ahí es donde toman el paso las automatizaciones de ClickUp . Pueden animarte a hacer una pausa después de una larga sesión, recordatorio de hidratarte o plantearte discretamente una pregunta: ¿Sigues en el flujo o simplemente te niegas a parar?

Esto evita que el tiempo de flujo se convierta en «flujo hasta la migraña».

5. Registra cómo se siente el flujo

Utiliza ClickUp Documento para reflexionar sobre tus sesiones y crear un archivo vivo de tu ritmo creativo.

Para los más introspectivos, ClickUp Documento ofrece un espacio para anotar reflexiones rápidas después de cada sesión. ¿Qué te ha llamado la atención hoy? ¿Qué ha roto tu concentración? Con el paso de las semanas, esas pequeñas notas se convierten en un archivo vivo de tu ritmo creativo, tu propio manual de usuario para la atención.

✅ Ventaja adicional interna: ClickUp Documento + control de tiempo + panel = un perfil de productividad vivo y en constante evolución, sin conjeturas.

Por qué ClickUp hace trabajo para Flowtime

Flowtime respeta la atención como algo orgánico: cíclico, frágil y profundamente personal. ClickUp proporciona esa estructura de atención sin asfixiar.

Sus herramientas no están diseñadas para exprimir tu eficiencia, sino para crear un entorno en el que puedas sacar lo mejor de ti. Los cronómetros no tienen comando, observan. Los paneles no miden, revelan. Las automatizaciones no interrumpen, protegen al cuerpo que realiza el trabajo.

Si se utiliza correctamente, ClickUp no parece un software en absoluto. Es como un segundo cerebro más tranquilo, que recuerda lo que el primero olvida: cuándo estás más vivo en tu trabajo, cuándo parar y cuándo volver a empezar. Flowtime prospera en ese tipo de ecosistema, donde la culpa se sustituye por la visibilidad y la conciencia sustituye a la presión.

Cómo te ayuda la IA a mantener el flujo (sin interrumpirlo)

IA en ClickUp: mantén el flujo minimizando los cambios de contexto y manteniendo tu concentración sin interrupciones.

El mayor riesgo de Flowtime es el cambio de contexto. En el momento en que sales de la pestaña para «redactar rápidamente un correo electrónico» o «buscar esa fuente», ya no estás en el flujo, sino en la fragmentación.

ClickUp Brain lo evita permitiéndote mantenerte concentrado en el trabajo sin dejar de obtener lo que necesitas.

Sigue pensando en dónde estás haciendo trabajo.

ClickUp Brain MAX: dicta ideas y notas en tiempo real para mantenerte en el flujo.

Cuando tus pensamientos comienzan a moverse más rápido que tus dedos, ClickUp Brain MAX te permite hablar en lugar de escribir. Puedes dictar ideas, próximos pasos o ideas fugaces directamente dentro de tu tarea. Hablar mantiene el ritmo del pensamiento, lo que permite que el impulso continúe sin interrupciones.

Deja que la IA escriba con ti, no por ti.

Genera guiones, nuevas ideas y da vida a tus vídeos con AI Writer for Work de ClickUp Brain.

Si esos pensamientos necesitan dar forma, ClickUp Brain, como redactor de IA, te ayuda a hacerlo sin salir de tu flujo. Puede limpiar la redacción, reformular el tono o convertir una lista dispersa en un borrador, todo dentro de ClickUp. Sin cambiar de app, sin interrumpir el ritmo.

Descubre lo que tu mente ha estado intentando decirte.

Información de IA: visualiza tus patrones de concentración y optimiza tu flujo de trabajo con datos procesables.

Mientras tanto, IA Insights estudia silenciosamente tus sesiones de seguimiento. Revela patrones: cuándo estás más concentrado, qué tareas agotan tu energía más rápidamente y cuándo tiendes a saltarte los descansos. No se trata de un juicio, sino de un correlacionar de tu atención a lo largo del tiempo.

Por qué funciona el trabajo de IA + Flowtime

Flowtime ≠ «trabajo solo cuando te apetezca». Es «trabajo con intención, protege la zona y aprende de los datos».

La IA se encarga de los puntos de fricción (cambiar de app, escribir todo manualmente, reformatear, buscar notas), para que tu carga cognitiva se centre en lo que realmente importa, no en las tareas administrativas que lo rodean.

¿Te sientes abrumado por demasiadas tareas «urgentes» y por no avanzar lo suficiente? Este vídeo desglosa estrategias sencillas para establecer prioridades que puedes empezar a utilizar hoy mismo, para que dejes de apagar incendios y empieces a avanzar en el trabajo que realmente importa.

Buenas prácticas para aplicar Flowtime

Csikszentmihalyi escribe:

La atención es el proceso que regula los estados de conciencia al admitir o denegar la admisión de diversos contenidos en la conciencia.

En cierto modo, da a entender que puedes controlar aquello a lo que prestas atención y, tal vez, entrar más fácilmente en un estado de flujo.

Hacerlo no es un truco, sino una práctica consciente que consta de varios pasos. Para empezar, utilizar bien el flowtime exige que realices un seguimiento constante de tu actividad. Aunque no es necesario programar tareas ni empezar o terminar a una hora determinada, llevar un registro detallado de tu tiempo de trabajo puede ser muy útil para identificar tus patrones de flujo.

Una vez que tengas estos registros, revísalos con regularidad. Una semana es un buen periodo de tiempo para ver patrones recurrentes. Es posible que notes que te resulta más fácil entrar en el flujo a primera hora de la mañana, cuando hay silencio absoluto, o a última hora de la noche, cuando te sientes completamente solo. Identifica estas horas para poder optimizar tus horas de trabajo en consecuencia. Una herramienta como ClickUp Brain también puede ayudarte con esta información.

💡Consejo profesional: personaliza tus herramientas de IA para que se adapten a tus necesidades únicas. Más allá de crear contenido o resumir texto, utiliza la IA para comprenderte mejor a ti mismo y tomar medidas significativas. Aquí tienes una guía básica sobre cómo utilizar la IA para mejorar la productividad.

Mientras revisas, considera también cuáles de tus tareas realmente requieren un estado de flujo. Por instancia, rellenar tu hoja de horas o presentar tus reembolsos puede que no requiera toda tu atención. Incluso aspectos fundamentales de tu trabajo pueden entrar en esta categoría. Por mi parte, no necesito estar en flujo para optimizar mi escritura para SEO o pasarla por Grammarly. Averigua qué necesita flujo y organiza tus horas de trabajo en torno a ello.

Lo más importante es recordar que la técnica Flowtime no te obliga a tomar descansos. Por lo tanto, depende totalmente de ti tomarlos cuando lo necesites. Yo activo la función «anunciar la hora» en mi ordenador para ser consciente del tiempo; por cierto, también tengo que dar de comer a los gatos. Puedes dejar la ventana abierta para saber cuándo se pone el sol.

Además, presta atención a tu cuerpo con un breve descanso. Fíjate en si tu respiración es superficial, si tienes algún dolor, hambre, sed, etc. Puede que te parezcan distracciones innecesarias, pero son mensajes de alerta de tu cuerpo para asegurarse de que no te agotes durante tu tiempo de flujo.

El futuro de la productividad está pasando de la «visibilidad del reloj» a la «visibilidad de los resultados». Flowtime se adapta al mundo asíncrono en el que se está convirtiendo el trabajo.

Límites de la técnica Flowtime

Basada en la investigación científica y orientada al alto rendimiento, la técnica Flowtime es una excelente herramienta de productividad.

Se aplican condiciones.

Flowtime es para personas con iniciativa propia. Requiere que poseas la autodisciplina y la energía de activación necesarias para comenzar la tarea y entrar en el flujo. También exige que sientas satisfacción y contenido al realizar la tarea en sí, y no por la recompensa.

Desafortunadamente, estas condiciones pueden no darse siempre ni en todas las tareas. A veces, necesitas la ansiedad que te provoca el cronómetro para terminar tareas que no te gustan especialmente, como la elaboración de informes o la clasificación de documentos. En cierto modo, el flowtime es mejor para los más exigentes.

Además, el flowtime también requiere disciplina para registrar tu trabajo de forma precisa y honesta. Si olvidas activar tu cronómetro y haces aproximaciones más tarde, perderás la información que necesitas para optimizar el flowtime.

En el otro extremo del espectro, si estás trabajando en algo que te gusta y siempre estás en el flujo, es posible que te saltes los descansos y corras el riesgo de sufrir fatiga cognitiva. Los investigadores definen la fatiga cognitiva como «una incapacidad ejecutiva para mantener y optimizar el rendimiento durante un esfuerzo cognitivo agudo pero sostenido».

Cuando estás en el flujo, activando las células grises durante un período prolongado, es más probable que sufras fatiga cognitiva. A largo plazo, esto puede significar agotamiento. Para aprovechar al máximo el tiempo de flujo, es importante dar prioridad también al tiempo de descanso.

Luego está la cuestión de los equipos distribuidos y el trabajo colaborativo. Especialmente si formas parte de un flujo de trabajo que requiere colaborar con otros miembros del equipo, tendrás que presentarte en un lugar y a una hora específicos, independientemente de si estás en el flujo. En tales casos, el flowtime puede ser más perturbador que empoderador.

Por qué Flowtime es un anticipo de la próxima era del trabajo

Esta década ha sido testigo de una extraordinaria disrupción en el panorama del trabajo.

👀 ¿Sabías que... El Foro Económico Mundial identifica que el 39 % de las habilidades actuales se transformarán o quedarán obsoletas para 2030. Las empresas están evolucionando para apoyar la salud y el bienestar de los empleados, una dimensión identificada como el principal foco de atención para atraer talento.

Los horarios de trabajo flexibles y los modelos de productividad son aspectos cruciales para ello. Las organizaciones exitosas de la nueva era, como Atlassian, están haciendo la confirmación de un modelo de trabajo totalmente distribuido. Dropbox es virtual ante todo. A medida que más y más organizaciones se digitalizan, esperamos que esta sea la forma principal de trabajo en el futuro.

Los equipos totalmente remotos, virtuales y de distribución también tienden a ser entornos de alta confianza en los que los miembros del equipo tienen la capacidad de planear su trabajo a su manera, incorporando sus necesidades de tomar descansos, al tiempo que dejan espacio para la colaboración. Flowtime es un anticipo de cómo sería eso.

Imagina un equipo creativo que abarca el desarrollo de productos, el contenido, la experiencia del cliente, el marketing y la publicidad, trabajando juntos para definir metas y requisitos, y luego separándose para realizar trabajo pendiente por su cuenta.

Este modelo ya existe, pero la presión constante para colaborar a menudo anula la autonomía individual y reduce el tiempo dedicado a la creatividad. El resultado es fatiga por alertas, cambios de contexto y una lenta erosión del espacio cognitivo.

El 70 % de las reuniones sirven más para interrumpir y aumentar la sobrecarga de los empleados que para ayudarlos. Todo esto también se suma al coste psicológico de las reuniones.

Las organizaciones están aprendiendo poco a poco este impacto y fomentando equipos más autogestionados.

Nuestro manual, que cuenta con más de 2700 páginas web y está disponible para el público, es una parte importante de lo que nos permite hacer trabajo de forma asincrónica.

Las herramientas de IA generativa están contribuyendo a esta transformación, ya que permiten a los empleados acceder a datos no estructurados de diversas fuentes sin molestar a otras personas.

👀 ¿Sabías que...? BCG recomienda que «una estrategia de GenAI debe tener como objetivo hacer que el trabajo sea más agradable», lo que se alinea perfectamente con los principios de Flowtime. Varias organizaciones están iniciando este viaje, permitiendo que cada empleado utilice la IA como su propio asistente personal.

A medida que la naturaleza del trabajo evoluciona, los retos a los que nos enfrentamos se vuelven más complejos, más «trabajo habitual» se automatiza y las herramientas a las que podemos acceder se amplían, el activo más valioso es, sin duda, el ingenio humano. En otras palabras, entrar en un flujo.

El placer inquebrantable de la productividad.

Hacer un gran trabajo, según tus propios estándares, es la fuente definitiva de contenido.

Disfrutar y sentirse orgulloso del propio trabajo es fundamental para querer repetirlo una y otra vez. En pocas palabras, nadie hace bien un trabajo que odia.

Sin embargo, la mayoría de los marcos de productividad actuales se centran en métodos de fuerza bruta para hacer que alguien trabaje. Tomemos como instancia el Pomodoro. Su enfoque fundamental es obligar a alguien a sentarse y hacer el trabajo durante 25 minutos, sin excepciones. La mayoría de las veces, no funciona así.

Como escritor profesional, no puedo permitirme el lujo de esperar a que llegue la inspiración. Tampoco puedo hacer que mi creatividad fluya al son del reloj. Lo que busco es un equilibrio. Un sistema que comprenda mi necesidad de entrar poco a poco en una zona, al tiempo que me hace responsable de terminar el trabajo que se me ha asignado.

La técnica Flowtime es exactamente el equilibrio que necesito. Me empuja a aclarar mis metas, evitar distracciones y buscar opiniones, sin aislarme. Me ayuda a ajustar mi flujo basándome en mis propios patrones y comportamientos únicos. Me hace aspirar a ser creativo sin crear ansiedad al respecto.

Los Chronos ocupan un segundo asiento, mientras disfruto del Kairos de escribir palabras de las que me siento orgulloso. En mi opinión, ¡eso es una victoria!

Preguntas frecuentes

¿Qué es la técnica Flowtime y en qué se diferencia de Pomodoro?

La técnica Flowtime es un enfoque flexible para gestionar tu tiempo. Te anima a alcanzar un estado de «flujo», en el que te concentras por completo en una tarea mientras te motiva, y paras de forma natural cuando pierdes la concentración.

A diferencia del Pomodoro, no restringe el tiempo que dedicas al trabajo ni los descansos que tomas. Es flexible y personalizable.

¿Quién se beneficia más de la técnica Flowtime?

La técnica Flowtime es perfecta para personas creativas que se adaptan fácilmente a su trabajo y necesitan más horas para completar sus tareas. También es ideal para quienes padecen problemas de ansiedad o TDAH, ya que es más flexible con los plazos rígidos.

¿Cómo se realiza el seguimiento digital de las sesiones de Flowtime?

La mejor manera es utilizar una app, aplicación, con un botón de inicio/parada que puedas utilizar como interruptor en función de tus sesiones. ClickUp Control de Tiempo te permite hacerlo sin esfuerzo en todos los dispositivos.

¿Puede Flowtime mejorar la concentración y el trabajo profundo?

Flowtime está diseñado específicamente para mejorar la concentración y permitir un trabajo profundo. Te permite entrar en la zona, abordar un problema desde varias dimensiones y crear soluciones integrales. También te ayuda a completar tareas en duraciones más cortas, ya que le prestas toda tu atención sin distracciones.

¿Flowtime es adecuado para equipos o principalmente para individuos?

Flowtime se basa en la experiencia individual, que puede variar mucho entre los miembros del equipo. Cuando uno de ellos entra en el flujo y otro no, puede convertirse en una distracción, lo que es contraproducente para el flowtime. Por lo tanto, es principalmente para individuos.

Sin embargo, los equipos que trabajan con metas comunes pueden utilizar Flowtime para guiar sus sesiones de colaboración. Por ejemplo, pueden hacer una lluvia de ideas juntos utilizando Flowtime para establecer metas, eliminar distracciones y explorar ideas más profundas.