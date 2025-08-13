las 10 mejores alternativas y competidores de Anthropic IA en 2025

La IA será la tecnología más transformadora desde la electricidad.

Y ya está cumpliendo esa promesa.

Alrededor del 72 % de los profesionales afirman que la IA les ayuda a encontrar información más rápidamente, y el 66 % afirma que aumenta su productividad general.

Muchos profesionales confían en Claude AI, desarrollado por Anthropic, como un asistente de IA educado, consciente de la seguridad y cuidadosamente moderado. Pero seamos sinceros: a veces es demasiado cuidadoso.

El compromiso de Anthropic con la IA ética es encomiable, pero ¿qué hay del panorama general de la IA? Está lleno de competidores ambiciosos con capacidades avanzadas de IA, opciones de implementación más flexibles y menos respuestas del tipo «Lo siento, no puedo ayudarle con eso».

Es posible que su equipo las prefiera cuando necesite respuestas más personalizadas y directas. O para gestionar flujos de trabajo complejos y de gran volumen sin pestañear.

Tanto si estás generando contenido, creando productos basados en IA o buscando múltiples modelos de IA que se adapten a tus necesidades específicas, esta guía recoge las mejores alternativas a Anthropic disponibles.

¿Por qué optar por alternativas a Anthropic IA?

Anthropic tiene mucho a su favor como plataforma de IA, como la alineación ética y la transparencia. Sin embargo, hay varias razones por las que las organizaciones podrían considerar alternativas en el espacio de la IA:

Necesidad de capacidades más amplias: Algunas otras opciones son compatibles con entradas multimodales como texto, imágenes y voz, lo que amplía las posibilidades de uso de la IA en sus flujos de trabajo

Mejores precios o flexibilidad de código abierto: Las herramientas de código abierto o con precios competitivos ofrecen a las startups y a los equipos pequeños más libertad sin sacrificar la calidad de los resultados

Integración más sencilla con las herramientas existentes: Muchas alternativas a Anthropic están diseñadas para conectarse a plataformas populares, lo que facilita la incorporación de la tecnología de IA a su infraestructura tecnológica actual

Más control y personalización: Algunas plataformas de IA ofrecen un acceso más profundo a la API, opciones de formación de modelos y funciones de escalabilidad para equipos que crean herramientas o productos especializados

Mayor cumplimiento normativo y seguridad de los datos: Algunos proveedores de IA se ajustan mejor a las normativas del sector y ofrecen protección de nivel empresarial

Menos restricciones de uso: Algunas alternativas ofrecen límites de uso más altos o no tienen límites de mensajes, lo que las hace más adecuadas para sesiones largas o flujos de trabajo de investigación intensivos

Especializadas para casos de uso técnico: Las herramientas creadas para codificación avanzada, ciencia de datos o I+D van más allá del enfoque generalista de Anthropic

👀 ¿Sabías que...? Los modelos modernos de IA, como los modelos de lenguaje grande (LLM), pueden procesar ventanas de contexto de hasta 200 000 tokens, lo que equivale a cientos de páginas de texto, lo que les permite comprender y generar respuestas basadas en documentos o conversaciones extremadamente largos. Esta capacidad está transformando las aplicaciones en los ámbitos jurídico, de la investigación científica y del análisis de datos complejos.

Alternativas a Anthropic IA de un vistazo

A continuación, te ofrecemos un resumen rápido de los casos de uso y las funciones de cada alternativa a Anthropic IA que tratamos en este artículo:

Herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios* ClickUp Productividad impulsada por IA con documentos, tareas, automatizaciones, resúmenes y acceso multimodelo (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Equipos pequeños y corporativos que gestionan proyectos, contenidos y conocimientos en un único entorno de trabajo Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones OpenAI GPT-4 Generación avanzada de texto y código; GPT con memoria e instrucciones; entrada multimodal (imágenes, voz, archivos) Desde personas hasta equipos corporativos que crean contenido, automatizaciones y flujos de trabajo de análisis Plan Free disponible (GPT-3. 5); planes de pago a partir de 20 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Google Gemini LLM multimodales; integrados con las apps de Google Workspace; potente resumen, asistencia con documentos y análisis de imágenes Personas individuales y equipos de tamaño medio que utilizan las herramientas de Google Workspace y copilotos de IA Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19,99 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Microsoft Copilot IA integrada en Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); se integra con Microsoft Graph; compatible con la codificación a través de GitHub Copilot Equipos pequeños y de grandes corporaciones que trabajan en ecosistemas Microsoft para contenido, reuniones y desarrollo Los planes de pago empiezan en 30 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones IBM Watsonx Modelos básicos para tareas de código, lenguaje y geoespaciales; herramientas de gobernanza de modelos; marcos de explicabilidad y confianza de la IA Grandes corporaciones que requieren IA segura, conforme y regulada para casos de uso específicos del sector (versión de) prueba gratis, gratuito/a; Precios personalizados para corporaciones Perplexity IA Búsqueda en tiempo real con IA y citas; búsqueda profesional con acceso web Particulares, investigadores y analistas que necesitan respuestas precisas, transparentes y rápidas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Hugging Face Alojamiento, formación e implementación de modelos de código abierto (Transformers, Diffusers); acceso a más de 300 000 modelos; puntos finales de inferencia y AutoTrain Desarrolladores y equipos de ML que crean o personalizan modelos de PLN y visión Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Mistral IA Modelos de peso abierto (Mistral-7B, Mixtral); inferencia rápida, compatibilidad con autoalojamiento; optimizados para el razonamiento y la eficiencia Ingenieros de ML y equipos de infraestructura de IA que implementan modelos abiertos ligeros Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes; precios personalizados para corporaciones Cohere Modelos de lenguaje preparados para RAG, series de comandos, incrustaciones multilingües, API de modelos, herramientas de búsqueda semántica Equipos de IA/ML de tamaño mediano a grande que trabajan en aplicaciones LLM personalizadas (versión de) prueba gratis; Precios personalizados para corporaciones Amazon Bedrock Servicio totalmente gestionado para acceder a modelos de Anthropic, Cohere, Mistral, Meta y Amazon Titan; se integra con el ecosistema AWS Equipos de Enterprise que crean apps de IA generativa dentro de la infraestructura de AWS Versión de prueba gratis; Precios personalizados para corporaciones

Las mejores alternativas a Anthropic

Entremos en detalles. ¡Estamos seguros de que al final de este artículo tendrás la mejor solución de IA para tu trabajo!

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (La mejor para la productividad y la colaboración impulsadas por IA)

Cambia entre LLM con ClickUp Brain Acceda al LLM adecuado para cada tarea, desde la generación de contenidos hasta la codificación, con ClickUp Brain

Quizás seas un desarrollador que tiene que lidiar con la planificación de sprints, las dependencias de tareas y el seguimiento de incidencias en tres plataformas. O tal vez seas un investigador de IA que intenta gestionar conjuntos de datos, automatizar experimentos y colaborar con tu equipo sin perder la cabeza (ni tus archivos). Necesitas algo que gestione flujos de trabajo del mundo real, automatice las operaciones y se integre profundamente en tus sistemas de trabajo diarios.

Conoce ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo y tu centro de comandos de productividad creado para el lugar de trabajo multitarea y con IA. ¿Cuál es la mayor superpotencia de ClickUp como alternativa a Anthropic? Combina funciones de gestión de proyectos, gestión de tareas y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo.

Mientras que Anthropic AI destaca en conversaciones estructuradas y barreras éticas, ClickUp está en primera línea, ayudando a los equipos a hacer realmente las cosas a través de IA generativa y agencial (¡no solo a discutirlas!).

Incorpore el modelo de IA más potente y sensible al contexto del planeta directamente en su entorno de trabajo con ClickUp Brain

En el corazón de las capacidades de IA sensible al contexto de ClickUp se encuentra ClickUp Brain. Piensa en él como tu gestor de operaciones de IA proactivo. Resume las actualizaciones de las tareas, genera contenido (desde simples correos electrónicos hasta complejos informes de proyectos), prioriza automáticamente las tareas y guía los flujos de trabajo del equipo basándose en el contexto en tiempo real de tu entorno de trabajo de ClickUp y las aplicaciones conectadas. Ya no es necesario cambiar entre el software de gestión de proyectos y un asistente de IA para automatizar las tareas repetitivas.

Lo que lo hace aún más potente es el hecho de que no te limita a un único modelo de lenguaje grande. En su lugar, puedes cambiar entre LLM de primer nivel como GPT, Claude (de la propia Anthropic), DeepSeek, Gemini y muchos más, directamente desde la plataforma.

Por lo tanto, si aprecias el tono reflexivo y cauteloso de Anthropic IA, pero quieres tener la libertad de cambiar a algo más rápido o más creativo para diferentes tipos de trabajo, puedes hacer ambas cosas. Esto le da a tu equipo un control completo sobre la creatividad, el tono y la precisión técnica sin cambiar de contexto.

Cree automatizaciones de IA personalizadas con indicaciones en lenguaje natural utilizando ClickUp Brain

A diferencia de Anthropic, que es más conversacional, ClickUp AI está diseñado para crear. El motor de automatizaciones de ClickUp te permite crear flujos de trabajo personalizados sin escribir una sola línea de código.

¿Quieres que las tareas se muevan cuando cambian los plazos automáticamente? ¿Asignar miembros del equipo en función de su disponibilidad? ¿O desencadenar actualizaciones del proyecto cuando se avanza en el progreso? Puedes automatizar más de 100 tipos de flujos de trabajo utilizando comandos en lenguaje natural, lo que facilita la alineación de la IA con la lógica real de la empresa.

💡 Consejo profesional: Entrena a los agentes de ClickUp Autopilot para que se encarguen de tareas de proyectos como clasificar las solicitudes entrantes, revisar el contenido antes de publicarlo, responder a preguntas frecuentes en chats o distribuir el trabajo a los compañeros de equipo adecuados en función de la prioridad. Con desencadenantes personalizados e instrucciones en lenguaje natural, estos agentes sin código actúan como coordinadores de proyectos de IA, lo que ahorra a los equipos horas de trabajo manual cada semana. Pruebe los agentes de ClickUp Autopilot para adelantarse rápidamente a sus tareas

Más allá de gestionar tareas y automatizar flujos de trabajo, ClickUp también te ayuda a pensar de forma más eficaz. ¿Cómo?

Su sistema de gestión de tareas basado en IA no solo organiza tus tareas pendientes, sino que predice lo que requiere tu atención en función de tus hábitos, plazos y cargas de trabajo

Puede dividir tareas grandes en partes más manejables, resaltar posibles obstáculos e incluso recomendar sesiones de trabajo intensivo en función de cuándo eres más productivo, con el Calendario IA de ClickUp

ClickUp también estructura el conocimiento de manera que los equipos puedan acceder a él, utilizarlo y desarrollarlo fácilmente

Tanto si eres una startup en rápida expansión, un equipo de investigación que coordina su trabajo en diferentes zonas horarias o una empresa que busca colaboración en IA, la plataforma te ayuda a garantizar que no se pierda ninguna información y que no se duplique el trabajo. Conecta a personas, recursos e información como una red neuronal, lo que te proporciona claridad en tiempo real y orientación basada en IA en todo tu flujo de trabajo.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain MAX (tu compañero de IA para escritorio) junto con Talk to Text para ahorrar horas cada semana: dicta actualizaciones, comandos o descripciones de tareas directamente en tu flujo de trabajo. La IA integrada transcribe y perfecciona la entrada de voz (hasta 4 veces más rápido que escribir), reconoce de forma inteligente el contexto del proyecto y las @menciones, e incluso puede convertir las ideas expresadas en voz en tareas o documentos estructurados. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas 4 veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Vea este vídeo para obtener más información sobre Brain MAX.

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza preguntas en lenguaje natural para buscar fácilmente documentos, tareas, menciones y comentarios importantes dentro de tu entorno de trabajo

Recupera archivos, mensajes e información de tus apps conectadas, como Google Drive, GitHub y Slack, con la búsqueda con IA de ClickUp Enterprise

Genere actualizaciones, informes de estado y resúmenes de tareas con un solo clic con ClickUp Brain

Genere contenidos impecables, desde documentos técnicos hasta materiales de marketing, con el tono y el estilo que prefiera

Crea plantillas de IA para adelantarte en el trabajo que haces cada día

Garantiza la seguridad y la protección de las operaciones con la seguridad de datos SOC 2, GDPR y HIPAA de ClickUp, los permisos basados en roles, los registros de auditoría y el manejo seguro de los datos confidenciales

Crea un sistema nervioso central para la colaboración con las más de 1000 integraciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje más pronunciada al configurar flujos de trabajo más complejos

Es posible que la experiencia móvil no coincida totalmente con la funcionalidad de la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Opiniones y valoraciones de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp ha sido literalmente el segundo cerebro digital de nuestra productora audiovisual, Onix Medios. Lo que más me gusta es su nivel de personalización: puedes crear tu propio sistema organizativo que se adapta exactamente a tu forma de pensar y trabajar […] Mi socio y yo lo llevamos usando 3-4 años, después de que nos lo recomendara un amigo que lleva más de 7 años en ClickUp […] También valoro mucho que ClickUp esté en constante evolución: nuevas funciones, mejores integraciones y ahora, con la inteligencia artificial, se abren muchas oportunidades para optimizar y automatizar mejor los procesos. Se nota que está vivo y en constante cambio, como una startup.

ClickUp ha sido literalmente el segundo cerebro digital de nuestra productora audiovisual, Onix Medios. Lo que más me gusta es su nivel de personalización: puedes crear tu propio sistema organizativo que se adapta exactamente a tu forma de pensar y trabajar […] Mi socio y yo lo llevamos usando 3-4 años, después de que nos lo recomendara un amigo que lleva más de 7 años en ClickUp […] También valoro mucho que ClickUp esté en constante evolución: nuevas funciones, mejores integraciones y ahora, con la inteligencia artificial, se abren muchas oportunidades para optimizar y automatizar mejor los procesos. Se nota que está vivo y en constante cambio, como una startup.

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA conversacionales como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente de IA conversacional que puede ayudarte en una amplia gama de casos de uso. Por otro lado, los agentes con IA de los canales de chat de ClickUp pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas

2. OpenAI GPT-5 (ideal para la resolución de problemas avanzados)

a través de OpenAI

GPT-5 es el modelo de lenguaje más avanzado de OpenAI, lanzado en agosto de 2025. Destaca en el procesamiento avanzado del lenguaje natural (NLP), ofreciendo generación de texto de alta calidad, asistencia en la codificación y razonamiento en contextos largos.

Se puede acceder a ella a través de la API de OpenAI, lo que facilita la creación de chatbots, asistentes de escritura y herramientas de interpretación de datos. El ecosistema ofrece funciones fáciles de usar para los desarrolladores y opciones de precios claras. GPT-5 también ofrece potentes capacidades multimodales, capaces de procesar texto, imágenes y voz, por lo que puede subtitular imágenes, clasificar contenido visual e incluso interpretar gráficos.

Para equipos que trabajan con medios mixtos (marketing, diseño, producto o soporte), es una opción versátil y de alto rendimiento.

Las mejores funciones de OpenAI GPT-5

Comprenda los matices de indicaciones complejas, lo que permite que las respuestas sean más contextuales y personalizadas

Mantén el contexto de la conversación en intercambios extremadamente largos (hasta ~256 000 tokens)

Ofrece resultados más rápidos y precisos con menos alucinaciones y menos sesgos en comparación con los modelos anteriores

Gestiona entradas más largas, de hasta 25 000 palabras, manteniendo respuestas coherentes y relevantes

Límites de OpenAI GPT-5

Los investigadores de seguridad lograron romper rápidamente el GPT-5, lo que suscitó preocupaciones sobre la seguridad

A pesar de los buenos resultados en las pruebas comparativas, los primeros usuarios informaron de algunos errores matemáticos y geográficos

Precios de OpenAI GPT-5 (a través de ChatGPT)

Free

Más : 20 $ al mes

Pro : 200 $ al mes

Equipo : 30 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Opiniones y valoraciones de OpenAI GPT-5

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpenAI GPT-4?

Una reseña en Reddit dice:

Parece ser algo mejor que o3, que, como recordatorio, se lanzó hace solo unos meses, y mucho mejor que el primer GPT-4, lanzado hace unos dos años. E incluso los usuarios gratuitos tienen acceso a él.

Parece ser algo mejor que o3, que, como recordatorio, se lanzó hace solo unos meses, y mucho mejor que el primer GPT-4, lanzado hace unos dos años. E incluso los usuarios gratuitos tienen acceso a él.

🧠 Dato curioso: Antes de GPT, los chatbots como ELIZA (años 60) y ALICE (años 90) se basaban en scripts basados en reglas para imitar las conversaciones. Aunque fueron revolucionarios para su época, carecían de la generación de respuestas dinámicas que ofrecen los modelos de IA actuales.

3. Google Gemini IA (la mejor para el procesamiento y análisis de datos en tiempo real)

a través de Google Gemini

A diferencia de Anthropic AI, la plataforma de Google Gemini combina capacidades multimodales, lo que permite una interacción fluida con texto, imágenes y audio. Su profunda integración con el ecosistema de Google la convierte en una opción ideal para las empresas que ya utilizan los servicios de Google.

Gemini ayuda a optimizar los flujos de trabajo y reduce la necesidad de utilizar múltiples herramientas mediante la generación, edición y análisis de contenido dentro de plataformas familiares como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google. También ayuda a redactar correos electrónicos pulidos y realiza análisis basados en datos que mejoran tu productividad con IA.

Con un enfoque en la escalabilidad y la seguridad de nivel empresarial, Gemini presta servicios a empresas que buscan una tecnología de IA inteligente y segura.

Las mejores funciones de Google Gemini AI

Genera texto, imágenes y audio, y traduce entre más de 100 idiomas

Accede a información en tiempo real a través de la búsqueda de Google, lo que permite respuestas actualizadas y relevantes basadas en los datos más recientes

Aproveche el vasto Knowledge Graph de Google para proporcionar respuestas estructuradas y ricas en datos sobre dominios como personas, lugares y eventos

Se integra perfectamente con Gmail, Docs, Sheets y Slides, y ofrece sugerencias inteligentes, resúmenes automáticos, información sobre los datos y generación de contenido directamente en tu flujo de trabajo

Soporte la automatización a escala corporativa en todo el ecosistema de Google

Limitaciones de Google Gemini AI

Puede reflejar sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que a veces da como resultado una comprensión cultural limitada o perspectivas sesgadas

Precios de Google Gemini IA

Gemini Free

Gemini Advanced : 19,99 $/mes (incluido en Google One IA Premium)

Gemini Business : 24 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Opiniones y valoraciones de Google Gemini AI

G2 : 4,4/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini IA?

Una reseña de G2 dice:

A diferencia de los chatbots tradicionales que solo gestionan texto, Gemini puede comprender y procesar texto, imágenes, audio y vídeo a la perfección

A diferencia de los chatbots tradicionales que solo gestionan texto, Gemini puede comprender y procesar texto, imágenes, audio y vídeo a la perfección

4. Microsoft Copilot (Lo mejor para la productividad impulsada por IA en los ecosistemas de Microsoft)

a través de Microsoft Copilot

Como una de las mejores apps de IA del mercado actual, Microsoft Copilot se integra profundamente en el ecosistema de Microsoft. Automatiza tareas y proporciona asistencia inteligente en diversas aplicaciones, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y el motor de búsqueda Bing.

En Word, Copilot ayuda a redactar documentos sugiriendo contenido basado en datos existentes. En Excel, analiza tendencias y genera visualizaciones sin necesidad de fórmulas complejas. La integración de Copilot con Microsoft 365 facilita la colaboración, al tiempo que ofrece funciones de seguridad y cumplimiento normativo de primer nivel. Esta combinación lo convierte en una alternativa sólida a Anthropic AI.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Genera fragmentos de código, obtén sugerencias para autocompletar funciones y depura en varios lenguajes

Automatice tareas, cree contenido, analice datos e impulse la colaboración en todas las apps de Microsoft

Gestione los correos electrónicos resumiendo hilos, sugiriendo respuestas y creando agendas

Integra herramientas como Visual Studio Code y GitHub para disfrutar de flujos de trabajo más inteligentes

Habilite agentes personalizados para documentos, información y optimización del flujo de trabajo con Copilot Studio

Limitaciones de Microsoft Copilot

Funciona mejor para usuarios dentro del ecosistema Microsoft 365, lo que limita la compatibilidad entre plataformas

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para la personalización y las funciones avanzadas

Precios de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis, gratuito/a

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mes

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/mes

Opiniones y valoraciones de Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Una reseña de G2 dice:

Genera rápidamente ideas, redacta borradores de correos electrónicos e incluso resume documentos largos. Es como tener un asistente que se encarga de las tareas repetitivas, lo que me permite centrarme en cosas más importantes. La integración con las herramientas de Office facilita el trabajo entre diferentes apps, sin tener que cambiar demasiado.

Genera rápidamente ideas, redacta correos electrónicos e incluso resume documentos largos. Es como tener un asistente que se encarga de las tareas repetitivas, lo que me permite centrarme en cosas más importantes. La integración con las herramientas de Office facilita el trabajo entre apps, sin tener que cambiar demasiado.

5. IBM Watson (ideal para optimizar los flujos de trabajo e impulsar la productividad)

a través de IBM Watson

IBM Watsonx es un conjunto de productos de IA diseñados para integrar la IA generativa en flujos de trabajo clave de la empresa, lo que aumenta la productividad en diversas funciones. Le ofrece la flexibilidad de elegir el modelo de IA adecuado para sus necesidades, ya sean modelos de código abierto, propios o existentes.

Puede ajustar, optimizar o adaptar los modelos básicos utilizando datos privados, e implementarlos como considere oportuno, a través de la nube, en las instalaciones o en configuraciones híbridas.

Al igual que Anthropic IA, Watsonx destaca por su enfoque en la IA responsable, lo que garantiza que sus resultados se basen en datos fiables y procesos regulados. Su tecnología de IA abierta y transparente y sus estrictos controles de seguridad facilitan el cumplimiento normativo y garantizan una implementación responsable de la IA, especialmente en sectores regulados como el financiero, el sanitario y el gubernamental.

Las mejores funciones de IBM Watson

Analiza terabytes de datos estructurados y no estructurados, desde comentarios de clientes hasta registros de sensores, para descubrir tendencias, detectar anomalías y generar información predictiva

Cree, entrene e implemente modelos de aprendizaje automático utilizando marcos familiares (como scikit-learn, XGBoost o TensorFlow) para automatizar tareas y realizar predicciones

Personaliza el entrenamiento de modelos para integrar tus propios datos empresariales en los modelos de IBM Watson Assistant

Aproveche las capacidades de IA preintegradas para tareas específicas del sector, como el análisis de secuenciación genómica en ciencias de la vida, la detección de fraudes en servicios financieros o la evaluación de riesgos contractuales en operaciones legales, utilizando los kits de herramientas de PLN y ML de IBM

Límites de IBM Watson

Los modelos básicos de IBM (como la serie Granite) están más orientados a aplicaciones corporativas, con menos capacidades de dominio abierto que modelos más amplios como GPT-4 o Claude 3

En comparación con OpenAI o Hugging Face, IBM Watson tiene una comunidad más limitada, lo que puede significar menos integraciones plug-and-play, tutoriales e innovaciones impulsadas por la comunidad

Precios de IBM Watson

Lite : Gratis, gratuito/a

Plus : Desde 140 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Opiniones y valoraciones sobre IBM Watson

G2 : 4,5/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watson?

Esta es la opinión de un usuario de G2:

permite a los equipos crear y ampliar la IA con confianza. Su combinación de flexibilidad de código abierto, gobernanza de nivel empresarial y modelos básicos integrados lo hace increíblemente potente para el desarrollo de IA en el mundo real.

permite a los equipos crear y ampliar la IA con confianza. Su combinación de flexibilidad de código abierto, gobernanza de nivel empresarial y modelos básicos integrados lo hace increíblemente potente para el desarrollo de IA en el mundo real.

👀 ¿Sabías que...? El impacto de la IA generativa en la productividad podría añadir entre 2,6 y 4,4 billones de dólares en valor a la economía mundial cada año.

6. Perplexity IA (la mejor para la investigación basada en IA y el descubrimiento de contenidos)

a través de Perplexity IA

Deep Research de Perplexity AI suele considerarse una de las mejores alternativas a Anthropic AI. Cuando le haces una pregunta a Perplexity, no solo te da una respuesta, sino que también te enlaza a los resultados de la búsqueda web y a los documentos que ha utilizado para formular esa respuesta. Su enfoque en la precisión también ayuda a los investigadores académicos y de mercado a extraer información útil.

Aunque carece de una personalización profunda para corporaciones o de integración de datos privados, su velocidad, facilidad de uso y respuestas fundamentadas la convierten en una herramienta imprescindible tanto para los trabajadores del conocimiento como para las mentes curiosas.

Las mejores funciones de Perplexity AI

Acelera la investigación con respuestas en tiempo real extraídas directamente de revistas académicas, medios de comunicación, foros y sitios web de confianza

Explora al instante temas complejos como tendencias del mercado, estándares técnicos o tecnologías emergentes, sin tener que buscar en docenas de pestañas

Sugiere automáticamente preguntas de seguimiento para guiar una exploración más profunda y conectar conceptos aparentemente inconexos

Aumente la eficiencia de su equipo al convertir horas de búsqueda manual en minutos de información de alta calidad, especialmente para analistas, estrategas y creadores de contenido

Límites de Perplexity IA

Se basa en proporcionar respuestas basadas en contenidos web existentes, lo que lo hace menos adecuado para tareas que requieren pensamiento original o resolución creativa de problemas

Precios de Perplexity AI

Gratis : consultas diarias limitadas

Pro : 20 $ al mes

Team y Enterprise: precios personalizados

Opiniones y valoraciones de Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (no hay suficientes opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Una reseña de G2 dice:

Respuestas maravillosas, poder para navegar por la web, búsqueda de vídeos, ¡guau! Todo esto es increíble, además de una gran flexibilidad, la posibilidad de subir archivos PDF, etc., y hacer preguntas a partir de ellos.

Respuestas maravillosas, poder para navegar por la web, búsqueda de vídeos, ¡guau! Todo esto es increíble y ofrece una gran flexibilidad, la posibilidad de cargar archivos PDF, etc., y hacer preguntas a partir de ellos.

7. Hugging Face (la mejor para el desarrollo y la implementación de IA de código abierto personalizable)

a través de Hugging Face

Se trata de una plataforma abierta e impulsada por la comunidad que democratiza la IA con modelos de código abierto (como BERT, GPT-4) y herramientas colaborativas para el ajuste fino. Hugging Face sirve tanto como hub como kit de herramientas, lo que te permite crear, entrenar e implementar modelos de IA adaptados a tus necesidades.

Por ejemplo, si su empresa de atención sanitaria necesita un asistente de IA, puede ajustar los modelos para que comprendan la terminología médica.

Los equipos de desarrollo pueden colaborar directamente en la plataforma, probando varios modelos antes de integrarlos en las aplicaciones de producción.

Las mejores funciones de Hugging Face

Acceda a miles de modelos preentrenados para diferentes tareas de IA, incluyendo la generación de texto y el reconocimiento de imágenes

Cree y muestre demostraciones de IA sin necesidad de configurar una infraestructura extensa

Conecta con investigadores de IA que comparten códigos, modelos y soluciones para los retos de implementación

Cree soluciones personalizadas con Model Hub y su integración con PyTorch/TensorFlow

Limitaciones de Hugging Face

Se requieren conocimientos técnicos para utilizar todas las funciones de la plataforma

El nivel gratuito limita el cálculo para entrenar tus propios modelos de IA

Precios de Hugging Face

HF Hub: Gratis

Cuenta Pro: 9 $ al mes

Hub Enterprise: A partir de 20 $ al mes por usuario

Opiniones y valoraciones de Hugging Face

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hugging Face?

Un usuario de G2 dice:

Cada día te muestran diferentes herramientas de inteligencia artificial, te permiten utilizarlas sin pagar y saber si son lo que estás buscando.

Cada día te muestran diferentes herramientas de inteligencia artificial, te permiten utilizarlas sin pagar y saber si son lo que estás buscando.

8. Mistral AI (la mejor para crear soluciones de IA personalizables)

a través de Mistral IA

Con un enfoque en la transparencia y la confianza, Mistral AI es un sólido colaborador global en IA de código abierto y políticas de IA.

Combina IA de alto rendimiento con sostenibilidad, ofreciendo modelos energéticamente eficientes ideales para startups y corporaciones con conciencia ecológica. Mistral es conocida por su enfoque en prácticas de IA éticas y sostenibles, trabajando constantemente para avanzar en el campo de manera responsable.

Ofrece modelos de IA personalizables y de nivel empresarial que se pueden implementar en diversos entornos, incluidos dispositivos locales, en la nube y periféricos. Además, proporciona soporte práctico de los mejores ingenieros de IA para una implementación y entrega de soluciones sin problemas, al tiempo que garantiza una experiencia intuitiva para el usuario.

Las mejores funciones de Mistral AI

Genera textos diversos, desde artículos y blogs hasta contenidos creativos como poemas y guiones

Potencia los chatbots inteligentes y los asistentes virtuales para gestionar las consultas de los clientes, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la interacción con los usuarios

Analiza el texto para detectar el sentimiento, clasifícalo en categorías como detección de spam y supervisa el sentimiento hacia la marca

Utilice las capacidades multilingües para tareas de traducción y localización

Límites de Mistral AI

Al ser una empresa más reciente, cuenta con una comunidad y un ecosistema más reducidos en comparación con los proveedores establecidos, lo que puede limitar los recursos disponibles y las integraciones de terceros

Precios de Mistral AI

Free

Pro: 14,99 $ al mes

Equipo: 24,99 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Opiniones y valoraciones de Mistral AI

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mistral IA?

Directamente de una reseña de G2:

Con 7000 millones de parámetros, el modelo produjo excelentes resultados para su tamaño. Es excelente como complemento de codificación o herramienta de resumen.

Con 7000 millones de parámetros, el modelo produjo excelentes resultados para su tamaño. Es excelente como complemento de codificación o herramienta de resumen.

💡 Consejo profesional: Al integrar sistemas de IA en sus flujos de trabajo, priorice la calidad y el preprocesamiento de los datos. Los datos de alta calidad y bien estructurados mejoran significativamente el rendimiento de varios modelos de IA y reducen los errores, como las alucinaciones o los sesgos. Invertir tiempo en limpiar y rotular sus datos por adelantado ahorra recursos y mejora la precisión de la información y la automatización impulsadas por la IA.

9. Cohere IA (la mejor para la comprensión del lenguaje natural a gran escala)

a través de Cohere IA

Cohere simplifica la integración del PLN con API fáciles de usar para la generación de texto, la búsqueda semántica y la automatización del flujo de trabajo.

Los desarrolladores pueden añadir fácilmente funcionalidades de PLN a las aplicaciones sin necesidad de tener un profundo conocimiento de IA, algo que Anthropic AI no ofrece. Esta simplicidad en la integración acelera la implementación de soluciones basadas en IA en diferentes funciones empresariales.

Además, su enfoque en las necesidades de las corporaciones garantiza soluciones seguras y escalables para el soporte al cliente y la creación de contenidos. El equilibrio entre seguridad y accesibilidad de Cohere lo convierte en una opción pragmática para las empresas que buscan una rápida adopción de la IA, sin la pronunciada curva de aprendizaje asociada a Anthropic.

Las mejores funciones de Cohere AI

Trabaje con más de 100 idiomas para facilitar la comunicación, el soporte al cliente, el análisis de opiniones y la generación de contenido en diversos mercados

Ajusta las tareas de búsqueda, clasificación y recuperación utilizando tus datos propios

Utilice las capacidades de PLN de Cohere para resumir en tiempo real, extraer temas y clasificar textos, lo que ayuda a los equipos a automatizar la investigación, el etiquetado de contenidos y los flujos de trabajo de moderación

Límites de Cohere IA

Menos enfoque en tareas de IA no conversacionales, como el análisis de datos o la automatización

Requiere integraciones adicionales para soluciones corporativas más amplias

Precios de Cohere AI

Precios personalizados

Opiniones y valoraciones de Cohere IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Amazon Bedrock (la mejor para crear aplicaciones de IA genérica)

a través de Amazon Bedrock

Como servicio totalmente gestionado, Amazon Bedrock proporciona modelos básicos (FM) de Amazon y otras empresas líderes en IA a través de una API. Puede elegir entre una variedad de FM para seleccionar el modelo que mejor se adapte a su caso de uso.

Con la experiencia sin servidor de Amazon Bedrock, puede empezar a utilizar el servicio rápidamente, experimentar con FM y personalizarlos con sus propios datos, algo de lo que carece Anthropic AI. Permite una integración y un despliegue perfectos de los modelos en las aplicaciones utilizando las herramientas y capacidades de AWS.

Los agentes de Bedrock simplifican la creación de apps de IA genérica que proporcionan respuestas actualizadas a partir de conocimientos propios y gestionan diversas tareas.

Las mejores funciones de Amazon Bedrock

Acceda a múltiples modelos para diversos casos de uso, incluyendo aplicaciones de texto, contenido visual e IA segura

Elimine las necesidades de gestión de infraestructura utilizando la arquitectura sin servidor de AWS Bedrock

Implemente aplicaciones a nivel mundial a través de la red de AWS

Limitaciones de Amazon Bedrock

Bedrock se centra actualmente en la inferencia de modelos, no en el entrenamiento. Aunque se pueden personalizar los modelos mediante ingeniería de indicaciones o generación aumentada por recuperación (RAG), no se pueden ajustar los modelos básicos directamente en Bedrock como se puede hacer con algunos modelos de Anthropic o de código abierto

Es posible que te enfrentes a facturación por varios niveles, especialmente si combinas Bedrock con servicios como Amazon SageMaker, RDS o Lambda

Precios de Amazon Bedrock

Precios personalizados

Opiniones y valoraciones de Amazon Bedrock

G2 : 4,4/5 (más de 35 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon Bedrock?

Una reseña de G2 dice:

Me encantó lo bien documentado que está el uso de las API proporcionadas por AWS Bedrock. Proporcionan modelos propios, así como de otras empresas como Meta. Es una API, por lo que también se puede utilizar muy fácilmente con la plataforma AWS.

Me encantó lo bien documentado que está el uso de las API proporcionadas por AWS Bedrock. Proporcionan modelos propios, así como de otras empresas como Meta. Se trata de una API, por lo que también se puede utilizar muy fácilmente con la plataforma AWS.

Cambie a ClickUp: la mejor alternativa a Anthropic AI

La alternativa de IA adecuada a Anthropic puede mejorar significativamente el funcionamiento de su equipo. Cada herramienta analizada ofrece funciones únicas para optimizar los proyectos, mejorar la comunicación y aumentar la productividad.

Sin embargo, ClickUp Brain destaca como una plataforma de primer nivel para empresas, investigadores de IA, desarrolladores y organizaciones que buscan alternativas sólidas a Anthropic AI para la automatización, la generación de contenidos y la obtención de información basada en IA.

Al aprovechar modelos avanzados de inteligencia artificial y sistemas inteligentes, ClickUp transforma la forma en que los equipos gestionan las tareas, colaboran y optimizan los flujos de trabajo, todo ello con un fuerte enfoque en la seguridad de los datos y la integración perfecta.

Si buscas optimizar tu flujo de trabajo y ser más productivo, ClickUp es la herramienta ideal para ti. No esperes más, ¡regístrate hoy mismo en ClickUp gratis!