Plantillas gratis de cuentas de resultados para la elaboración de informes financieros claros

¿Tiene que lidiar con pagos atrasados, facturas aleatorias y un caos en el flujo de caja? Para los propietarios de pequeñas empresas, el seguimiento de los ingresos puede parecer más una gestión de daños de última hora que una plan inteligente.

La verdadera dificultad no es solo ganar dinero, sino saber exactamente cuánto ingresa, cuánto gasta y cuál es su situación financiera.

Ahí es donde una plantilla de cuenta de resultados se vuelve crucial. Un formato bien diseñado puede ayudar a desglosar los ingresos netos, los gastos operativos y el beneficio bruto sin perder horas en cálculos manuales.

Explore plantillas gratuitas y personalizables que le ayudarán al seguimiento de los ingresos netos, los gastos operativos y los beneficios brutos, tanto si prefiere un formato de cuenta de resultados de varios pasos como si prefiere algo más sencillo.

¿Qué son las plantillas de cuentas de resultados?*

Las plantillas de cuentas de resultados son documentos financieros en formato predefinido que se utilizan para realizar el seguimiento de los ingresos y gastos de una empresa durante un periodo específico. Estas plantillas simplifican el proceso de registro de cifras clave, como los KPI de ventas netas, el coste de los productos vendidos, los ingresos operativos y el beneficio neto.

Una buena plantilla refleja el formato de una cuenta de resultados profesional, con elementos claros para los ingresos, los gastos y los impuestos de la empresa.

Por ejemplo, una plantilla de cuenta de resultados de varios pasos separa el beneficio bruto de los ingresos operativos para ofrecerte una visión más profunda de cómo las operaciones diarias afectan a los KPI financieros de una empresa.

🔍 ¿Sabías que... el 44 % de los estadounidenses no tiene un presupuesto y solo el 38 % de los que lo tienen lo sigue realmente? Se trata de una gran diferencia entre la intención y la ejecución, especialmente cuando existen herramientas claras de seguimiento financiero, como una plantilla de cuenta de resultados o de estado de resultados, que pueden simplificarlo todo.

*plantillas de cuentas de resultados

Tanto si gestiona la contabilidad de sus proyectos manualmente como si utiliza un software de contabilidad, disponer de la plantilla de cuenta de resultados adecuada puede reducir en horas su flujo de trabajo.

ClickUp, una app para todo lo relacionado con el trabajo, ofrece a los equipos financieros la estructura de las hojas de cálculo sin el lío del trabajo manual.

Aquí tienes algunas plantillas cuidadosamente seleccionadas que te ayudarán a documentar los ingresos, realizar un seguimiento de los gastos operativos y calcular los ingresos netos:

1. Plantilla de libro mayor general de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento detallado de las transacciones financieras con la plantilla de libro mayor general de ClickUp

La plantilla de libro mayor de ClickUp proporciona un formato estructurado para registrar y gestionar las transacciones financieras de su empresa. Diseñada pensando en la flexibilidad, incluye campos personalizables, vistas y estados de tareas integrados para que todo sea claro y fácil de seguir.

Por qué le encantará esta plantilla

Controle los débitos y créditos con campos definidos

Cree y cambie entre vistas como «Pérdidas y ganancias» y «Balance general»

Añada rótulos de estado a las tareas de transacciones individuales para facilitar el seguimiento

🔑 Ideal para: equipos que gestionan tanto cuentas de resultados como registros de compatibilidad, como el balance general o el estado de flujo de efectivo.

2. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento del rendimiento del presupuesto y las tendencias de gasto con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp

La plantilla de informe presupuestario de ClickUp está estructurada como un documento vivo. Esta plantilla es ideal para equipos que necesitan elaborar informes sobre presupuestos con frecuencia sin tener que volver a crearlos desde cero.

En lugar de limitarse a mostrar números, estas plantillas ayudan a visualizar cómo se ajustan los gastos a las metas financieras. Además, le permiten adelantarse a las variaciones presupuestarias de sus proyectos, detectar a tiempo los gastos excesivos y elaborar previsiones más precisas mes a mes.

Por qué le encantará esta plantilla

Clasifique los ingresos y los gastos de empresa en un formato claro

Establezca recordatorios periódicos para revisar y actualizar los informes

Utilice el diseño de estilo documento para la colaboración, las notas y las aportaciones del equipo

🔑 Ideal para: equipos financieros que gestionan gastos operativos, analizan tendencias presupuestarias y alinean las operaciones de empresa con las metas financieras.

Opinión de un cliente: Esto es lo que Jodi Salice, subdirectora de ingeniería de Inform Communications Ltd, opina sobre ClickUp: Los proyectos de gestión se han simplificado considerablemente en todos los departamentos de la empresa. Cuando llega un nuevo proyecto, podemos utilizar una plantilla que genera automáticamente todos los tickets necesarios. Además, a cada persona se le asignan automáticamente sus tareas, por lo que no hay confusión sobre quién debe realizar cada parte del trabajo.

3. Plantilla de seguimiento de equipos de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualice el rendimiento a nivel de producto con la plantilla ClickUp Sales Tracker

La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp le ayuda a correlacionar la actividad comercial, desde el cliente potencial hasta el cierre de la operación, sin perder de vista los detalles intermedios. Puede etiquetar los pedidos de los clientes, realizar un seguimiento del rendimiento por producto y supervisar los objetivos, todo en una sola vista.

Lo mejor es que están lo suficientemente estructuradas como para la elaboración de informes (elaboración de) informes, pero también lo suficientemente flexibles como para las operaciones del equipo de ventas en tiempo real.

Por qué le encantará esta plantilla

Analice el rendimiento a lo largo de los cronogramas, por productos y por representantes sin tener que cambiar de herramienta

Registre las devoluciones de los clientes y el desglose de los gastos de envío

Supervise el cumplimiento de las metas y actualice el progreso de equipo de ventas en tiempo real

🔑 Ideal para: directores de ventas y equipos de ingresos que necesitan una visibilidad detallada de las ventas por ventas netas, categoría de producto y métricas de rendimiento de empresa.

4. Plantilla de informe mensual de equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Revise y compare los resultados de ventas mensuales con la plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp

La plantilla de informe mensual del equipo de ventas de ClickUp le ayuda a crear informes mensuales que no solo listan números, sino que también muestran lo que significan esos números.

Está diseñada para equipos que necesitan presentar resúmenes claros y respaldados por datos sobre las ventas netas, las ganancias/pérdidas y los objetivos de rendimiento. Puede añadir gráficos, resúmenes e incluso notas del equipo, lo que facilita ver qué funciona y qué necesita atención.

Por qué le encantará esta plantilla

Visualice las tendencias mediante tablas y gráficos integrados

Desglose el rendimiento individual o del equipo por periodo de elaboración de informes

Almacene información, notas y sugerencias en un formato colaborativo

🔑 Ideal para: Equipos que elaboran informes periódicos sobre el rendimiento financiero, comparan los ingresos netos a lo largo del tiempo y sincronizan las metas de ingresos de la empresa.

🧠 Dato curioso: la primera caja registradora, construida en 1879 por el propietario de un salón de Ohio, no se diseñó para ganar velocidad, sino para evitar que el personal robara. Hoy en día, las plantillas de cuentas de resultados hacen lo mismo: seguimiento de cada dólar para que nada se escape.

5. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona los pagos a proveedores con precisión utilizando la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp ofrece una forma estructurada de organizar facturas, realizar seguimiento de las fechas de límite y supervisar los pagos a proveedores. Sustituye las hojas de cálculo y el correo electrónico por un flujo de trabajo personalizable.

Úsalas para digitalizar el seguimiento de facturas, asignar tareas de seguimiento y controlar los gastos de tu empresa sin perderte nada.

Por qué le encantará esta plantilla

Clasifique las tareas según la fase de pago o el estado de verificación

Utilice la automatización para recibir alertas sobre saldos vencidos

Haga vista de todas las facturas pendientes o pagadas por periodo de elaboración de informes o categoría de pago

🔑 Ideal para: Equipos financieros que gestionan pagos recurrentes a proveedores, revisan los gastos totales y ajustan el flujo de caja a los ciclos de pago.

6. Plantilla de informe de gastos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento y organice los gastos de la empresa con la plantilla de informe de gastos de ClickUp

La plantilla de informe de gastos de ClickUp le ofrece una forma estructurada de registrar, clasificar y elaborar informes sobre los gastos de todos los departamentos. Con un diseño tipo documento y campos flexibles, puede añadir recibos, marcar aprobaciones y resaltar los gastos empresariales recurrentes.

Esta plantilla hace un trabajo especialmente bueno para equipos financieros que gestionan pagos regulares a proveedores o equipos que necesitan visibilidad de costes como el coste de los productos vendidos (COGS), los presupuestos de viajes y los gastos de marketing.

Además, la herramienta ClickUp for Finance le permite centralizar todas las tareas financieras. Desde el seguimiento de las ventas totales hasta la supervisión de los gastos operativos, lo tendrá todo en un único entorno de trabajo flexible. Puede crear paneles personalizados para visualizar el flujo de caja, asignar tareas con plazos y utilizar recordatorios periódicos para estar al tanto de los ciclos financieros.

Por qué le encantará esta plantilla

Registre los gastos por fecha, beneficiario y categoría en un solo lugar

Asigne estados de aprobación como «Aprobado» o «Rechazado» para agilizar el procesamiento

Controle el gasto total en todas las categorías para detectar a tiempo los gastos excesivos

🔑 Ideal para: Equipos que gestionan revisiones de gastos, realizan un seguimiento de los costes de los proveedores y mantienen registros precisos de pérdidas durante un periodo específico

💡 Consejo profesional: Añada una pestaña de previsión continua. En lugar de basarse en un diseño fijo de 12 meses, configure una sección de previsión continua de 3 o 6 meses vinculada a su cuenta de resultados. Esto le ayudará a ajustar las proyecciones sobre la marcha en función de la estacionalidad o de los cambios recientes en las ventas netas o los ingresos operativos.

7. Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Convierta los datos financieros en información útil con la plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

La plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp le ayuda a estructurar y resumir datos financieros complejos en múltiples informes. Es especialmente útil para realizar un seguimiento de los ingresos antes de impuestos y los beneficios netos, y para comparar el rendimiento financiero de una empresa a lo largo del tiempo.

Esta plantilla le permite introducir sus conclusiones, insertar gráficos y añadir comentarios, lo que la convierte en algo más que un documento estático. Está diseñada para la colaboración y la presentación, no solo para el mantenimiento de registros.

Por qué le encantará esta plantilla

Destaque las tendencias en los ingresos netos, los gastos y el flujo de caja

Cree paneles visuales para el uso compartido de datos con las partes interesadas

Realice un seguimiento del estado de los informes en curso con indicadores de progreso basados en tareas

🔑 Ideal para: equipos financieros que realizan revisiones mensuales o trimestrales, resumen estados de pérdidas y ganancias o presentan la posición financiera general a la dirección.

🔍 ¿Sabías que: el 82 % de las pequeñas empresas fracasan debido a una mala gestión del flujo de caja o a que no entienden dónde va su dinero? Una plantilla de cuenta de resultados ayuda a solucionar eso mostrando exactamente lo que entra, lo que sale y lo que queda.

8. Plantilla de estado financiero pro forma de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice previsiones financieras con la plantilla de estado financiero proforma de ClickUp

La plantilla de cuenta de resultados pro forma de ClickUp permite a las empresas elaborar proyecciones financieras prospectivas basadas en los ingresos previstos, los gastos operativos y las condiciones del mercado.

Ya sea que esté presentando una propuesta a inversores, correlacionando la expansión de productos o analizando las cifras de nuevas estrategias audaces, es una herramienta imprescindible. Además, las vistas y los Campos personalizados facilitan el desglose de las ventas brutas, el costo de las ventas y los ingresos netos durante un período de elaboración de informes proyectado.

Por qué le encantará esta plantilla

Desglose las proyecciones por categorías de costes, como administrador, mano de obra directa, material de oficina, materias primas, etc.

Realice un seguimiento del progreso hacia los objetivos de beneficios utilizando vistas de hitos

Centralice toda la plan en un entorno de trabajo de uso compartido con vistas editables

🔑 Ideal para: fundadores, analistas y equipos financieros que elaboran cuentas de resultados de varios pasos para modelos de crecimiento, presentaciones de inversión o planificación estratégica empresarial.

💡 Consejo adicional: Redacte y colabore en estados pro forma directamente en ClickUp Documento, enlazándolos a tareas o proyectos relevantes.

9. Plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Registra cada transacción en tiempo real con la plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

¿Le cuesta mantener registros precisos de sus transacciones financieras sin que se conviertan en un lío? Pruebe la plantilla de diario y libro mayor de ClickUp. Está estructurada para admitir entradas diarias, dividida en campos de crédito y débito, y actualiza automáticamente los saldos.

El diseño facilita la organización del historial de transacciones para la preparación de impuestos, auditorías o plan presupuestario, sin tener que manejar múltiples hojas de cálculo.

Por qué le encantará esta plantilla

Registre los ingresos de la empresa, los pagos a proveedores o los suministros de oficina

Utilice campos personalizados para los cálculos de débito, crédito y saldo

Supervise y revise las entradas en operaciones continuadas o elementos especiales

🔑 Ideal para: Contables, contadores y equipos financieros que registran elementos periódicos, verifican los beneficios netos y concilian cuentas durante un periodo específico.

10. Plantilla de seguimiento de activos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Registre, clasifique y supervise los activos con la plantilla de seguimiento de activos de ClickUp

La plantilla de seguimiento de activos de ClickUp proporciona un sistema centralizado para gestionar tanto los activos digitales como los físicos. Ya sea que esté realizando un seguimiento de computadoras portátiles, licencias de software o mobiliario de oficina, esta configuración basada en tareas mantiene sus registros precisos y actualizados.

Puede introducir datos clave como el coste de adquisición, el año de auditoría o el valor total de los activos, y luego actualizar el estado a medida que se vendan, reasignen o amorticen. Esto le ayudará a mantener un registro preciso en cada fase.

Por qué le encantará esta plantilla

Registra los detalles de los activos utilizando Campos personalizados para etiquetas financieras y operativas

Asigne tareas a los miembros del equipo para la comprobación y el mantenimiento de los activos

Realice un seguimiento del ciclo de vida de los activos, desde su adquisición hasta su eliminación, en una sola vista

🔑 Ideal para: Equipos operativos o de administrador que gestionan gastos de capital, supervisan registros de inventario y controlan estados financieros relacionados con activos desde una pestaña.

🤓 Truco útil: Realice un seguimiento de los gastos de la lista de deseos con etiquetas. Dentro de su plantilla de estado de cuenta, marque las posibles compras futuras o los elementos no esenciales con una etiqueta como «Lista de deseos» o «Aplazado». A continuación, fíltrelas para la elaboración de informes, pero manténgalas en su documento de presupuesto para priorizarlas más adelante.

11. Plantilla de cuenta de resultados de Vertex42

vía Vertex42

La plantilla de cuenta de resultados de Vertex42 ofrece formatos de varios pasos y de un solo paso, para que pueda elegir el nivel de detalle que se adapte a sus necesidades de elaboración de informes. Su versión de varios pasos ofrece secciones para el beneficio bruto, los ingresos de explotación y los ingresos de operaciones continuadas. Por el contrario, la versión de un solo paso es más sencilla, ideal para empresas basadas en servicios.

Por qué le encantará esta plantilla

Desglose el coste de los productos vendidos y reste los gastos operativos de forma clara

Registre las ventas netas, los ingresos por interés y los impuestos utilizando categorías predefinidas

Personalice la sección de ingresos para adaptarla a la estructura específica de su empresa

🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas que buscan versiones imprimibles y editables en Excel de estados de pérdidas y ganancias que se ajusten a los estándares típicos de los estados financieros.

12. Plantilla de cuenta de resultados anual del Corporate Finance Institute (CFI)

vía Corporate Finance Institute

la plantilla de cuenta de resultados de CFI* incluye dos formatos editables: uno para (elaboración de) informes anuales y otro para el seguimiento mensual. Diseñada para la elaboración de modelos financieros, es ideal para analistas que necesitan herramientas flexibles para la previsión o el análisis fácilmente de las tendencias históricas.

Las plantillas vienen con formato predefinido y con fórmula para calcular el margen bruto, los ingresos operativos y las ganancias antes de impuestos. Lo mejor es que puede personalizar completamente los elementos para adaptarlos a sus necesidades.

Por qué le encantará esta plantilla

Calcule automáticamente los ingresos netos, el impuesto sobre la renta y los gastos por interés en todos los periodos

Cambie entre vistas mensuales y anuales para diferentes necesidades de elaboración de informes

Inserte o elimine filas para añadir nuevos elementos sin alterar la estructura

🔑 Ideal para: Analistas financieros, startups y pymes que buscan un formato de cuenta de resultados flexible basado en Excel que ofrezca compatibilidad con modelos detallados y comparaciones interanuales.

💡 Consejo profesional: Cuando personalices tu cuenta de resultados, deja siempre espacio para imprevistos financieros, como ventas repentinas de activos o acuerdos legales. Estos eventos puntuales pueden sesgar seriamente tus cifras. Por lo tanto, márcalos por separado para que la elaboración de tus informes sea precisa, clara y fácil de auditar.

13. Plantilla de cuenta de resultados de Xero

vía X e ro

la plantilla de cuenta de resultados de Xero *ofrece un PDF listo para usar, diseñado para realizar la entrada de datos rápidamente y calcular con precisión los beneficios netos. Es una herramienta plug-and-play, por lo que no necesitará hojas de cálculo ni fórmulas adicionales.

Solo tiene que rellenar los campos de ingresos, coste total de los productos vendidos y gastos operativos, y el formulario calculará sus ingresos netos antes de impuestos. Esto lo convierte en una opción sólida para las empresas que desean un formato reutilizable y sencillo para documentar su rendimiento financiero.

Por qué le encantará esta plantilla

Guarda y compara los estados de diferentes periodos de elaboración de informes

Detecte las deficiencias en los ingresos de la empresa y las áreas en las que se pueden reducir los gastos totales

Exporte su estado de cuenta para revisiones internas o presentaciones externas

🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y autónomos que buscan un estado de resultados rápido e imprimible sin necesidad de utilizar Excel o software de contabilidad

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de cuenta de resultados?

Una buena plantilla de cuenta de resultados le ayuda a realizar un seguimiento de los ingresos, los gastos y los ingresos netos sin trabajo innecesario. Esto es lo que debe buscar en una plantilla de cuenta de resultados:

Categorías personalizadas: Agrupe los ingresos y los gastos operativos totales de su empresa en secciones lógicas, como ingresos por ventas, gastos legales u otras fuentes de ingresos. Esto le ayudará a revisar e interpretar los datos más rápidamente, especialmente cuando personalice una plantilla gratis de cuenta de resultados para su propio uso

Cálculos automáticos: elimine el riesgo de errores en las hojas de cálculo haciendo los ajustes para que los campos calculen automáticamente cifras clave como los intereses pagados, los beneficios y los impuestos. Esto le ahorrará tiempo y le dará más confianza en sus totales

Formato de varios pasos: Utilice un diseño de cuenta de resultados de varios pasos para aislar los datos clave de rendimiento, como el beneficio bruto, los ingresos operativos y los gastos antes de impuestos

*periodos editables: Ajuste los periodos de elaboración de informes por mes, trimestre o intervalo personalizado para que se ajusten a los calendarios internos o a las expectativas de los inversores. Esto es fundamental a la hora de realizar el seguimiento de las finanzas de las pequeñas empresas a lo largo del tiempo

Claridad de los elementos: Realice un seguimiento sencillo de las fluctuaciones en el coste de los productos vendidos, los ingresos totales o los gastos generales. La clara visibilidad de los elementos le ayuda a señalar problemas con los ingresos no operativos, los precios o el aumento de los gastos

Listo para imprimir y compartir: Exporte su plantilla de cuenta de pérdidas y ganancias en formato PDF o hoja de cálculo para facilitar la colaboración. Es ideal para el uso compartido de resultados con su contable, su equipo interno o durante las revisiones presupuestarias

Espacio para notas: Añada notas para explicar anomalías, debajo de los elementos, o gastos puntuales como amortizaciones de activos u operaciones discontinuadas. Esto es fundamental para las pistas de auditoría o las conversaciones con las partes interesadas

*formato sencillo: mantenga la fuente, el espacio y la combinación de color limpios para que su equipo se centre en los números, no en el diseño. Es perfecto para informes recurrentes o revisiones formales

Simplifique los ingresos operativos y detecte las ganancias no operativas con ClickUp

Gestionar los datos financieros de su empresa no tiene por qué ser complicado. Con la plantilla de cuenta de resultados adecuada y las herramientas financieras de compatibilidad, podrá controlar los ingresos, los gastos operativos y los ingresos netos sin tener que lidiar con hojas de cálculo dispersas.

Tanto si prepara (elaboración de) informes mensuales, realiza previsión con estados proforma o realiza un seguimiento de las transacciones diarias, las plantillas de ClickUp le proporcionan claridad y control.

Listas para usar y fáciles de personalizar, le ahorran tiempo, reducen los errores y mantienen a su equipo en la misma página, para que pueda centrarse en aumentar los beneficios, en lugar de en corregir las fórmulas.

¿Está listo para optimizar sus flujos de trabajo financieros y realizar un seguimiento de todo en un solo lugar? Obtenga acceso gratuito a las plantillas financieras de ClickUp y comience a crear estados financieros más inteligentes hoy mismo.

¡Empieza a utilizar ClickUp gratis, gratuito/a hoy mismo!