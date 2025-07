las 17 mejores herramientas de comunicación corporativa en 2025

¿Conoces esa sensación cuando la comunicación de tu equipo es un completo desastre?

Las actualizaciones importantes quedan sepultadas en hilos de correo electrónico, los archivos se dispersan por cinco plataformas diferentes y, de alguna manera, ese documento crítico siempre se comparte en el único lugar que nadie revisa.

El índice Work Trend Index de Microsoft (que encuesta a 31 000 usuarios de todo el mundo) muestra que el 60 % de la jornada laboral se dedica a correos electrónicos, chats y reuniones.

Pero aquí está la buena noticia: las herramientas de comunicación corporativa adecuadas pueden transformar este caos en algo que realmente funciona.

Cuando se implementan de forma adecuada, estas plataformas mantienen a todos sincronizados (independientemente de dónde trabajen), agilizan el uso compartido de la información y garantizan que los detalles importantes no se pierdan en el vacío digital.

Hemos recopilado las 17 mejores herramientas de comunicación corporativa para ayudarte a encontrar soluciones que se adapten a las necesidades específicas de tu equipo. Cada una de estas herramientas de comunicación para empleados ha sido seleccionada en función de sus funciones más destacadas, las valoraciones de los usuarios y su capacidad para resolver los retos de comunicación reales a los que se enfrentan las empresas modernas cada día.

Aquí tienes una tabla con las 17 mejores herramientas de comunicación corporativa para que puedas compararlas rápidamente:

Elegir herramientas de comunicación consiste en encontrar soluciones que se adapten realmente al trabajo de tus equipos en la vida real. Las herramientas equivocadas crean fricciones y frustraciones constantes, mientras que las adecuadas pasan casi desapercibidas y facilitan la colaboración sin entorpecer el trabajo.

A la hora de evaluar las opciones para su organización, estos son los factores clave que realmente importan:

Capacidades de integración: Sus herramientas de comunicación no deben existir de forma aislada. Busque plataformas que se conecten a la perfección con su software de gestión de proyectos, CRM y otras herramientas esenciales para su empresa. La meta es un flujo de trabajo unificado, no otro silo desconectado

Seguridad y cumplimiento normativo: Dado que a diario fluye información confidencial por estos canales, es imprescindible contar con una seguridad sólida. Da prioridad a las herramientas con cifrado de extremo a extremo, permisos basados en roles y funciones de cumplimiento normativo que se ajusten a los requisitos de tu sector

Escalabilidad: Esa herramienta que funciona perfectamente para tu equipo de 20 personas podría colapsar con el peso de 200 usuarios. Elige plataformas que puedan crecer contigo, adaptándose a más usuarios, mayores necesidades de almacenamiento de datos y flujos de trabajo más complejos sin problemas de rendimiento

Experiencia del usuario: Incluso la herramienta más potente no sirve de nada si tu equipo se niega a utilizarla. Busca interfaces intuitivas, accesibilidad móvil y funciones que se adapten a la forma natural de comunicarse de tu equipo. La mejor herramienta es aquella que la gente realmente adopta

Funciones basadas en IA: Las herramientas de comunicación más innovadoras ahora aprovechan la IA para hacer el trabajo pesado: resumir conversaciones largas, automatizar tareas rutinarias y sacar a la luz información que, de otro modo, permanecería oculta en tus datos de comunicación

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (ideal para la comunicación unificada y la gestión de tareas)

Si estás cansado de saltar entre cinco apps diferentes solo para terminar tu trabajo, ClickUp podría ser la solución. Destaca por combinar funciones de comunicación robustas con potentes capacidades de gestión de tareas y proyectos en una sola plataforma.

En lugar del escenario típico (mensajes en Slack, documentos en Google Drive, seguimiento de proyectos en Asana y videollamadas en Zoom), ClickUp lo reúne todo en un único entorno de trabajo unificado con chat integrado. Así es, ¡tus chats y tareas están conectados!

Esto significa menos tiempo cambiando de contexto y más tiempo dedicándolo realmente a hacer las cosas.

Así es como se ve un flujo de trabajo de este tipo en ClickUp: Empieza creando un nuevo documento directamente en ClickUp a través de ClickUp Docs, tal vez para notas de reuniones, un resumen de un proyecto o un borrador de contenido. A continuación, enlaza este documento directamente a una tarea relevante en ClickUp, por ejemplo, «Borrador de entrada de blog». A continuación, asigna miembros del equipo a la tarea y añade observadores para que todos los que necesiten estar al día reciban notificaciones.

Colabora de forma segura y en tiempo real con tu equipo en la documentación con ClickUp Docs y lanza tareas directamente desde Docs o enlázalas a las tareas de tu proyecto

Con un flujo de trabajo integrado como este, tu equipo puede intervenir y comentar la tarea en sí (por ejemplo, sobre plazos o prioridades) o dejar comentarios directamente en el documento (para sugerir cambios en el contenido o ediciones). Todos pueden incluso editar el documento juntos en tiempo real, lo que hace que la colaboración sea fluida y eficiente.

Y eso no es todo. El kit de herramientas de comunicación de ClickUp lo tiene todo: ClickUp Chat para enviar mensajes en tiempo real, Docs para la creación colaborativa de documentos, ClickUp Pizarras para brainstorming visual y ClickUp Clips para grabar la pantalla y enviar mensajes de vídeo. Estas funciones son compatibles tanto con la colaboración en tiempo real como con la comunicación asíncrona, lo que las hace ideales para equipos repartidos en diferentes zonas horarias o con horarios diferentes.

Comuníquese de forma asíncrona con su equipo mediante clips de voz y vídeo, con transcripción integrada

Lo que más impresiona es ClickUp Brain, el asistente de IA de la plataforma, que puede generar resúmenes de hilos de chat con su función «Catch me up», perfecta para ponerse al día rápidamente de las conversaciones que te has perdido mientras estabas, ya sabes, trabajando.

Todas tus notas de reuniones, chats, comentarios de tareas y documentos se pueden buscar con ClickUp Brain

Pero la verdadera fuerza de ckUp es cómo conecta la comunicación directamente con la acción. Las conversaciones no se producen de forma aislada, sino que se vinculan directamente a tareas, proyectos y flujos de trabajo. Los miembros del equipo pueden transformar los mensajes de chat en tareas procesables, comentar directamente los elementos de trabajo y mantener toda la comunicación relacionada con el proyecto en su contexto.

Las mejores funciones de ClickUp

Guarde todas las conversaciones, documentos y tareas en un solo lugar, sin necesidad de cambiar de app, aplicación

Convierte los chats y los comentarios en tareas procesables al instante

Colabora en documentos en tiempo real y recopila comentarios directamente en el lugar donde se realiza el trabajo

Etiqueta a tus compañeros de equipo y configura observadores para que todos estén informados automáticamente

Encuentre rápidamente cualquier mensaje, documento o tarea con la potente búsqueda con IA

Utiliza la IA para resumir hilos y destacar lo más importante

Integra el correo electrónico, Slack y mucho más para centralizar tu flujo de trabajo

Límites de ClickUp

Con tantas funciones integradas en una sola plataforma, los nuevos usuarios necesitarán algo de tiempo para familiarizarse con ella

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta la flexibilidad de ClickUp: cualquier equipo, de cualquier departamento (marketing, RR. HH., finanzas, legal, etc.), puede adaptar ClickUp a su flujo de trabajo único. Funciones como los campos personalizados son esenciales para adaptar la plataforma a necesidades específicas y hacer que la experiencia de trabajo sea fluida y potente. ClickUp reúne todo y a todos en un solo lugar. Desde tareas y documentos hasta metas y paneles, ayuda a centralizar la colaboración. Con la incorporación del chat integrado, es aún más fácil para los miembros del equipo mantenerse conectados y alineados en tiempo real. ClickUp sigue evolucionando y mejorando cada día, lanzando constantemente nuevas funciones y mejoras. Las automatizaciones son especialmente valiosas, ya que ayudan a los equipos a ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y centrarse en lo que realmente importa.

💟 Bonus: ¿Quieres multiplicar por 10 tu comunicación y productividad? Descubre Brain Max, la aplicación de escritorio de ClickUp que unifica la IA, la búsqueda y la automatización en todas las aplicaciones de trabajo que utilizas. Se acabó el tener que saltar entre herramientas de IA desconectadas o buscar en interminables pestañas. Con Brain Max en tu ordenador, obtienes productividad basada en la voz, búsqueda unificada en todas tus apps, aplicaciones y creación instantánea de informes personalizados, todo en un solo lugar. Alivia tu carga cognitiva, elimina los retrasos en la detección de riesgos y la elaboración de informes, y acaba definitivamente con la proliferación de la IA. Si estás listo para una nueva era de IA contextual y trabajo fluido, Brain Max es tu próxima herramienta imprescindible.

2. Slack (Lo mejor para la colaboración inteligente en entornos de trabajo)

a través de Slack

¿Recuerdas cuando la comunicación en el trabajo significaba interminables hilos de correo electrónico con más de 25 personas en copia? Slack cambió todo eso al sacar las conversaciones de las bandejas de entrada desordenadas y trasladarlas a canales organizados y con función de búsqueda. Este enfoque basado en canales crea espacios dedicados para las discusiones del equipo, la coordinación de proyectos y, sí, incluso para esas conversaciones aleatorias sobre el partido de la noche anterior.

Con Slack Canvas, un espacio colaborativo para documentos integrado en los canales, los equipos ahora pueden combinar el chat en tiempo real con un uso compartido de la información más estructurado. Piensa en ello como una pizarra digital que permanece fija y te permite organizar información importante que, de otro modo, quedaría sepultada en el flujo del chat.

Las capacidades de IA de Slack también se han vuelto significativamente más inteligentes, ofreciendo resúmenes automatizados de conversaciones y canales para ayudar a los miembros del equipo a ponerse al día rápidamente con lo que se han perdido. Esto supone un gran cambio para cualquiera que regrese de vacaciones y se encuentre con cientos de mensajes sin leer (todos hemos pasado por eso).

Las reuniones rápidas mejoradas ofrecen una forma sencilla de iniciar conversaciones de audio o vídeo sin la formalidad de las reuniones programadas. ¿Necesitas discutir algo rápidamente con un compañero? Solo tienes que iniciar una reunión rápida, compartir tu pantalla si es necesario y volver al trabajo.

Las mejores funciones de Slack

Cree documentos colaborativos directamente en los canales para un uso compartido de la información más estructurado

Automatice las tareas rutinarias y obtenga resúmenes generados por IA de las conversaciones que se ha perdido

Inicie rápidamente conversaciones de audio o vídeo con funciones de uso compartido de pantalla

Conecta Slack con herramientas como Google Drive, Zoom y Asana para mantener la eficiencia de los flujos de trabajo

Encuentre conversaciones anteriores y archivos compartidos con filtros de búsqueda avanzados

Limitaciones de Slack

Sin una gestión cuidadosa, el flujo constante de mensajes puede llegar a ser abrumador y reducir la productividad

Los usuarios Free solo pueden acceder a los mensajes de los últimos 90 días; después, el historial desaparece en el vacío digital

La organización de canales y funciones como los hilos requieren cierto ajuste para los equipos nuevos en la plataforma

Sin una gestión adecuada de los canales, la información puede dispersarse y ser difícil de encontrar, creando precisamente el problema que Slack pretendía resolver

Precios de Slack

Free

Pro: 10 $ al mes por usuario

Business+: 18 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 33 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 24 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Un usuario de Capterra dice:

Lo que más me gusta de Slack es que mantiene toda la comunicación de nuestro equipo en un solo lugar, eliminando muchas cadenas de correos electrónicos. Los canales son ideales para organizar la comunicación por tema, proyecto o equipo, lo que facilita encontrar la información que se necesita. Tiene una potente función de búsqueda que reduce la pérdida de tiempo al buscar información y ofrece respuestas correctas. Es perfecto para preguntas rápidas, interacción personal o discusiones privadas, ya que cuenta con una excelente función de mensajes directos.

👀 ¿Sabías que... Una encuesta sobre habilidades y empleo respaldada por el Gobierno del Reino Unido muestra que la discreción en las tareas (es decir, la autonomía sobre el propio trabajo) se redujo del 62 % en 1992 a solo el 34 % en 2024. Este descenso está enlazado al uso cada vez más prescriptivo de herramientas digitales y software de seguimiento de la productividad.

3. Confluence (ideal para la gestión centralizada del conocimiento)

a través de Confluence

¿Alguna vez has perdido horas buscando ese documento importante que alguien compartió «hace unos meses»? Confluence resuelve este problema al servir como un hub central para el conocimiento, la documentación y el trabajo colaborativo del equipo. A diferencia de los sistemas tradicionales de gestión de documentos, que funcionan como archivadores glorificados, Confluence organiza la información en páginas y espacios interconectados, lo que facilita la búsqueda, actualización y uso compartido de contenidos importantes.

La plataforma incluye numerosas plantillas para todo, desde requisitos de proyectos hasta planes de marketing, para que los equipos no tengan que empezar desde cero cada vez. Esta estandarización no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza la coherencia en toda la documentación.

La integración de Confluence con otras herramientas de Atlassian, como Jira, crea un flujo de trabajo fluido entre la planificación, la documentación y la ejecución, lo que resulta especialmente valioso para los equipos técnicos. Las funciones de edición colaborativa permiten que varios miembros del equipo trabajen en el mismo documento simultáneamente, con un historial de versiones claro que muestra quién ha cambiado qué y cuándo.

Las mejores funciones de Confluence

Ponga en marcha la documentación con plantillas prediseñadas para diversas necesidades empresariales

Organice la información de forma lógica con estructuras de páginas jerárquicas y espacios dedicados para equipos o proyectos

Trabaja en documentos en tiempo real con atribución clara e historial de versiones

Encuentre información rápidamente con funciones de búsqueda avanzada en todos los espacios a los que tiene acceso

Conéctate sin problemas con Jira y otros productos de Atlassian

Limitaciones de Confluence

Limitado a tres pizarras activas por usuario

Los nuevos usuarios pueden encontrar la interfaz y el sistema de organización algo complicado al principio

Sin una gestión adecuada, los espacios pueden desorganizarse con el tiempo

La aplicación móvil no ofrece la misma funcionalidad que la versión de escritorio, lo que limita la productividad sobre la marcha

Precios de Confluence

Free

Estándar: 5,16 $ al mes por usuario

Premium: 9,73 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2: 4,1/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Confluence?

Un usuario de G2 dice :

Confluence te permite crear material para compartir con tu equipo o con toda la organización según tus necesidades. Es accesible para todos los que tienen acceso a ese tablero en particular. Es una buena herramienta para compartir datos y editarlos al mismo tiempo por varias personas con acceso.

➡️ Más información: 15 plantillas gratuitas para planes de comunicación de proyectos

4. Microsoft Teams (ideal para entornos de trabajo con Microsoft 365)

a través de Microsoft Teams

Si su organización utiliza Microsoft 365, Teams proporciona una extensión natural que reúne el chat, las reuniones de vídeo, el almacenamiento de archivos y la integración de aplicaciones en una sola interfaz. Está diseñado para funcionar a la perfección con las herramientas que su equipo ya utiliza a diario: Word, Excel, PowerPoint y el resto del ecosistema de Microsoft.

La plataforma destaca especialmente en videoconferencias. Funciones como las salas de descanso (donde los participantes pueden elegir a qué sala unirse durante las reuniones) la hacen ideal para talleres y sesiones de formación. Teams también es compatible con asambleas con funciones de DVR, perfectas para comunicaciones organizativas a gran escala a las que no todos pueden asistir en directo.

Lo que distingue a Teams es su estrecha integración con las aplicaciones de Office. ¿Necesitas colaborar en un documento? Puedes editar archivos de Word, Excel y PowerPoint directamente en Teams, y los cambios se sincronizan en tiempo real. Esto elimina la necesidad de descargar archivos, realizar cambios y volver a cargarlos, un flujo de trabajo que inevitablemente crea pesadillas en el control de versiones.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Edita archivos de Word, Excel y PowerPoint directamente en Teams

Organice reuniones con salas de descanso, transcripción en directo y supresión del ruido de fondo

Comprende automáticamente la jerarquía de tu empresa y las estructuras de tus equipos

Graba y reproduce comunicaciones importantes para toda la empresa

Conéctate con más de 700 apps empresariales directamente desde la interfaz de Teams

Límites de Microsoft Teams

Puede exigir mucho a los recursos del sistema, especialmente en ordenadores antiguos; prepárese para que el ventilador de su portátil se ponga a toda marcha

La configuración y gestión de Teams requiere conocimientos técnicos que las organizaciones más pequeñas pueden no tener

Algunas funciones duplican la funcionalidad de otros productos de Microsoft, lo que crea confusión sobre qué herramienta utilizar en cada caso

A veces, los usuarios tienen dificultades para encontrar contenido cuando trabajan con equipos y canales multifuncionales a medida que crece la organización

Precios de Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (más de 16 298 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Un usuario de Capterra dice:

Me gusta que Microsoft Teams tenga una interfaz de usuario mucho más limpia y que sea mucho más fácil de navegar y utilizar. Creo que es más rápido, la calidad del vídeo es mucho mejor, hay muchos menos problemas y la conexión (a internet) parece más fiable.

💡Consejo profesional: ¡Mejora la estrategia de comunicación de tu equipo con estas útiles plantillas de ClickUp! La plantilla de comunicaciones internas es perfecta para organizar las actualizaciones internas y mantener a todos alineados, mientras que la plantilla de plan de comunicación te ayuda a correlacionar planes de comunicación claros y eficaces para cualquier proyecto. Pruébalas para optimizar tus flujos de trabajo y asegurarte de que todos estén al tanto de todo

5. Google Workspace (ideal para la colaboración basada en IA)

a través de Google Workspace

Google Workspace reúne Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides y Meet en una suite perfectamente integrada que se ha convertido en el estándar de referencia para la colaboración en tiempo real. La fuerza de la plataforma reside en su interfaz intuitiva y en su accesibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de una VPN.

Con la incorporación de la integración de Gemini IA (incluida sin coste adicional en los planes Business y Enterprise), Google Workspace ahora ofrece asistencia inteligente en todas las aplicaciones. Los equipos pueden crear «Gems» personalizados, expertos en IA diseñados para retos empresariales específicos, que ayudan en todo, desde la creación de contenido hasta el análisis de datos.

Pero el verdadero superpoder de Google siempre ha sido la colaboración en tiempo real. La posibilidad de que varios miembros del equipo trabajen en el mismo documento simultáneamente, viendo las ediciones de los demás a medida que se realizan, dejando comentarios y chateando en la barra lateral, ha cambiado radicalmente la forma en que los equipos trabajan juntos. Se acabó el envío de adjuntos por correo electrónico o lidiar con versiones conflictivas.

Las mejores funciones de Google Workspace

Accede a la asistencia de IA en todas las aplicaciones sin coste adicional en los planes Business y Enterprise

Vea las ediciones de los demás a medida que se realizan en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones

Crea «Gems» especializadas y adaptadas a las necesidades específicas de tu empresa

Pasa del correo electrónico a los documentos, las reuniones y el almacenamiento sin problemas

Encuentre información rápidamente en todas las aplicaciones del entorno de trabajo

Límites de Google Workspace

Muchas funciones requieren conexión a internet, lo que puede ser problemático en zonas con servicio irregular

Las aplicaciones individuales pueden carecer de funciones avanzadas que se encuentran en alternativas dedicadas

Los planes básicos tienen asignaciones de almacenamiento restringidas que los usuarios avanzados pueden agotar rápidamente

Gestionar los ajustes y los permisos puede ser complicado para las grandes organizaciones

Precios de Google Workspace

Business Starter: 8,40 $ al mes por usuario (plan flexible)

Business Standard: 16,80 $ al mes por usuario (plan flexible)

Business Plus: 26,40 $ al mes por usuario (plan flexible)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Google Workspace

G2: . 6/5 (más de 43 407 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Workspace?

Un usuario de Capterra dice:

Es una suite de productividad brillante y fácil de usar, totalmente basada en la nube. No hay que instalar nada y funciona a la perfección en todos los dispositivos.

➡️ Más información: 11 plantillas gratuitas de formularios de comentarios para recopilar opiniones de los empleados

6. Zoom (ideal para la comunicación unificada con IA)

a través de Zoom

¿Recuerdas cuando «vamos a Zoom» ni siquiera era una frase? Ahora es prácticamente un verbo. Zoom ha evolucionado desde una simple herramienta de videoconferencia hasta una plataforma de comunicación integral que ofrece compatibilidad con reuniones, seminarios web, chat y servicios telefónicos. Conocido por su fiabilidad y facilidad de uso, Zoom puede albergar reuniones con hasta 1000 participantes y crear hasta 50 salas de descanso para debates en grupos más pequeños.

El compañero de IA de la plataforma trabaja en reuniones, chats y correos electrónicos, proporcionando asistencia inteligente sin necesidad de licencias adicionales. Se trata de un enfoque innovador en un mundo en el que las funciones de IA suelen tener un precio elevado.

Funciones como la transcripción en tiempo real, los resúmenes automatizados de reuniones y las grabaciones inteligentes facilitan la captura y el uso compartido de información de las comunicaciones sincrónicas. Esto acorta la distancia entre las conversaciones en directo y el trabajo asincrónico, lo que resulta especialmente valioso para equipos globales que trabajan en diferentes zonas horarias.

Las mejores funciones de Zoom

Obtenga resúmenes de reuniones, lo más destacado de los chats y ayuda para redactar correos electrónicos sin coste adicional

Crea hasta 50 salas de sesión independientes para debates en grupos reducidos

Aloja hasta 1000 participantes en una sola reunión

Cree configuraciones de hardware específicas para salas de conferencias

Organice eventos virtuales a gran escala con funciones de registro, encuestas y preguntas y respuestas

Límites de Zoom

A pesar de las mejoras, algunas organizaciones siguen mostrándose cautelosas con respecto a la seguridad tras las controversias surgidas anteriormente

El creciente conjunto de funciones puede resultar abrumador para los usuarios básicos que solo quieren unirse a una videollamada sencilla

Las funciones avanzadas requieren planes de nivel superior que se acumulan rápidamente para equipos más grandes

Precios de Zoom

Free

Zoom Workplace Pro: 16,99 $ al mes por usuario (facturado mensualmente)

Zoom Workplace Business: 21,99 $ al mes por usuario (facturado mensualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoom

G2: 4,5/5 (más de 52 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoom?

Un usuario de G2 dice:

Zoom Workplace destaca por su rendimiento constante, incluso en reuniones con muchos participantes. La interfaz de usuario es intuitiva y la plataforma ofrece funciones sólidas, como salas de descanso, transcripción en directo y uso compartido de pantalla sin interrupciones. El programador y la integración con el calendario de Zoom hacen que la planificación de reuniones sea sencilla y eficiente. Su soporte al cliente es receptivo y está bien informado, especialmente en momentos de alta demanda o prioridad. Confiamos en Zoom a diario para reuniones, seminarios web y colaboración en equipo, por lo que se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Zoom se integra perfectamente con Google Workspace, Slack y Teams. Además, su implementación en todos los equipos fue rápida y sin problemas, con una configuración mínima.

🌻 Panorama del sector: Según Tech Radar, el 75 % de las empresas buscan ahora reducir la fragmentación de las apps. Las plataformas unificadas que consolidan el chat, el vídeo y la voz se utilizan cada vez más para simplificar la comunicación, impulsar la productividad y mejorar la experiencia del usuario, especialmente en los canales móviles.

7. Sprout Social (ideal para la atención al cliente proactiva en redes sociales)

a través de Sprout Social

Las redes sociales ya no son solo para marketing, sino que se han convertido en un canal de comunicación fundamental para el servicio al cliente, la creación de comunidades y la gestión de la reputación de la marca. Sprout Social transforma las redes sociales de un canal de difusión en una potente herramienta de comunicación bidireccional para las empresas.

La plataforma ayuda a los equipos a gestionar la presencia en las redes sociales en múltiples redes, al tiempo que proporciona herramientas para la interacción con los clientes, la planificación de contenidos y el análisis del rendimiento. Con «Care by Sprout», la plataforma utiliza IA para clasificar y enrutar los mensajes automáticamente, lo que garantiza que las consultas de los clientes reciban respuestas oportunas de los miembros adecuados del equipo.

Sprout Social también ofrece gestión de relaciones y búsqueda de influencers basada en IA, lo que ayuda a las marcas a identificar y colaborar con creadores de contenido relevantes. Los análisis exhaustivos de la plataforma proporcionan información sobre la interacción de la audiencia y el rendimiento de las campañas, lo que permite a los equipos perfeccionar sus estrategias de comunicación basándose en datos reales.

Las mejores funciones de Sprout Social

Clasifica y envía automáticamente los mensajes sociales a los miembros del equipo adecuados

Encuentre y colabore con creadores de contenido relevantes

Gestione los mensajes de todas las plataformas sociales en un solo lugar

Planifica y automatiza las publicaciones en redes sociales en todas las plataformas

Realice un seguimiento de las métricas de rendimiento y genere informes personalizados

Límites de Sprout Social

Más caro que algunas alternativas, lo que lo pone fuera del alcance de las empresas más pequeñas

Su completo conjunto de funciones requiere tiempo para dominarlo

Breve periodo de evaluación para probar las capacidades

Precios de Sprout Social

Estándar: 249 $ al mes (incluye 5 perfiles sociales)

Profesional: 399 $/mes (incluye 10 perfiles sociales)

Avanzado: 499 $/mes (incluye 10 perfiles sociales)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sprout Social?

Un usuario de Capterra dice:

En general, nos gusta mucho lo que ofrece Sprout Social. Es uno de los mejores servicios SAAS sociales que he utilizado.

📮ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales con ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

8. Calendly (la mejor para eliminar los conflictos de agenda)

a través de Calendly

«Avísame cuando estés libre». «¿Qué tal el martes a las 2?» «Esa hora no puedo. ¿El jueves?» «El jueves me viene bien, pero solo a partir de las 3». ¿Te suena familiar? Este baile de horarios hace perder tiempo y crea fricciones innecesarias.

Calendly resuelve este problema permitiendo a las personas reservar tiempo en tu calendario en función de tu disponibilidad real. La plataforma se sincroniza automáticamente con tus calendarios existentes para evitar reservas duplicadas y ofrece reglas de programación personalizables para proteger tu tiempo.

Con la inteligencia de zonas horarias, Calendly convierte automáticamente las horas de las reuniones para equipos globales, lo que reduce la confusión y las citas perdidas. La función de programación por turnos distribuye las reuniones de manera uniforme entre los miembros del equipo, lo que la hace ideal para equipos de ventas, soporte al cliente y otros grupos que necesitan una distribución justa de las citas.

Las mejores funciones de Calendly

Convierte automáticamente las horas de las reuniones en función de la ubicación de los participantes

Distribuya las reuniones de manera equitativa entre los miembros del equipo

Establezca tiempos de espera, periodos mínimos de preaviso y límites diarios para las reuniones

Envía recordatorios, seguimientos y notas de agradecimiento

Conéctese con videoconferencias, CRM y otras herramientas empresariales

Limitaciones de Calendly

Personalización limitada en el plan Free

Sin videoconferencia integrada

Las funciones para equipos requieren planes de pago

Puede parecer impersonal

Precios de Calendly

Free

Estándar: 12 $ al mes por usuario

Teams: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Calendly?

Un usuario de G2 dice:

Ahorra mucho tiempo: se acabaron los interminables correos electrónicos de ida y vuelta para encontrar una hora adecuada para la reunión. Solo tengo que compartir mi enlace y los clientes eligen una franja horaria, y listo, se programa y se añade a mi calendario al instante. Eso es un aumento de la productividad en el trabajo. Me encanta poder conectar varios calendarios (Google, Outlook, etc.) e integrar automáticamente enlaces de Zoom. Todo queda sincronizado y sin conflictos. Detección de zonas horarias, ventanas de espera entre reuniones, recordatorios automáticos... Todo se combina para que mi día transcurra sin contratiempos y sin ruidos. No he tenido necesidad de llamar al soporte al cliente, pero he oído que es de primera categoría. También es muy fácil de implementar con mis otras plataformas tecnológicas.

➡️ Más información: Las 13 mejores soluciones de comunicación empresarial

9. Mailchimp (Lo mejor para la automatización integral del marketing)

a través de Mailchimp

Mailchimp ha evolucionado desde una simple herramienta de marketing por correo electrónico hasta convertirse en una plataforma de marketing integral que ayuda a las empresas a comunicarse con sus clientes a través de múltiples canales. El Customer Journey Builder permite a los equipos crear flujos de trabajo de automatización complejos que envían mensajes personalizados basados en el comportamiento y las preferencias de los clientes.

Más allá de las comunicaciones digitales, Mailchimp puede incluso enviar postales físicas a los destinatarios, uniendo los esfuerzos de marketing online y offline. Este enfoque multicanal garantiza la coherencia de los mensajes, independientemente de cómo prefieran interactuar los clientes con tu marca.

Con sólidas capacidades de análisis y pruebas A/B, los equipos pueden perfeccionar continuamente sus estrategias de comunicación basándose en datos de rendimiento. La integración de la plataforma con plataformas de comercio electrónico y sistemas CRM crea una vista unificada de las interacciones con los clientes, lo que ayuda a las empresas a ofrecer comunicaciones más relevantes y oportunas.

Las mejores funciones de Mailchimp

Cree flujos de trabajo de automatización complejos para comunicaciones personalizadas con los clientes

Extienda el marketing digital al correo físico

Realice un seguimiento del rendimiento de las campañas con métricas e informes detallados

Realice pruebas A/B con diferentes mensajes para mejorar la interacción

Crea experiencias de marca coherentes en todos los puntos de contacto

Límites de Mailchimp

Puede resultar caro a medida que crece su público

Automatización limitada en los niveles inferiores

Las funciones complejas requieren tiempo para dominarlas

Algunos usuarios encuentran restrictiva la gestión de listas

Precios de Mailchimp

Gratis (hasta 500 contactos)

Essentials: Desde 13 $ al mes

Estándar: desde 20 $ al mes

Premium: A partir de 350 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Mailchimp

G2: 4,3/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 16 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mailchimp?

Un usuario de Capterra dice:

La interfaz es muy sencilla, por lo que puedo acceder rápidamente a las funciones que necesito. El rendimiento es excelente; la app, aplicación, consume muy pocos recursos. El seguimiento en tiempo real es ideal para realizar ajustes. Los datos de MailChimp están organizados de forma que puedo leerlos y analizarlos rápidamente. El seguimiento de clics está habilitado automáticamente, por lo que los ajustes predeterminados/por defecto son utilizables.

10. Troop Messenger (ideal para organizaciones preocupadas por la seguridad)

a través de Troop Messenger

En una era en la que aumentan las violaciones de datos y las preocupaciones por la privacidad, los canales de comunicación seguros son más importantes que nunca. Troop Messenger ofrece funciones de seguridad robustas para organizaciones con requisitos estrictos de privacidad y protección de datos.

La plataforma ofrece opciones de implementación en la nube y en las instalaciones, lo que proporciona a los equipos de TI un control completo sobre dónde se almacenan y procesan los datos confidenciales. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para las organizaciones de sectores regulados o con requisitos de cumplimiento específicos.

Funciones únicas como «Burnout» crean mensajes autodestructibles para el uso compartido de información confidencial, mientras que «Forkout» permite a los usuarios enviar mensajes a varios destinatarios sin crear chats grupales. Troop Messenger también funciona en redes de baja velocidad, lo que lo hace muy valioso para equipos en ubicaciones remotas o áreas con conectividad limitada.

Las mejores funciones de Troop Messenger

Elija entre la instalación en la nube o en las instalaciones

Crea mensajes autodestructibles para información confidencial

Envía mensajes a varios usuarios sin crear chats grupales

Aproveche los ajustes de seguridad integrales y la gestión de usuarios

Límites de Troop Messenger

Integraciones de terceros limitadas

Algunos usuarios informan de limitaciones en la experiencia móvil

Precios de Troop Messenger

Premium: 2,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 5 $ al mes por usuario

Business: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Troop Messenger

G2: 4,5/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Troop Messenger?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Troop Messenger es su perfecta integración de múltiples modos de comunicación en una única plataforma segura. La posibilidad de cambiar entre mensajes directos, chats grupales, videollamadas y uso compartido de pantalla, sin salir de la app, lo hace increíblemente eficiente para la colaboración en equipo. Su compatibilidad con el autoalojamiento y la implementación local también es una función destacada para organizaciones con estrictos requisitos de privacidad y seguridad de los datos. Además, herramientas como «Burnout» (para chats confidenciales), la posibilidad de recuperar/editar mensajes y el cierre de sesión remoto demuestran que se ha diseñado teniendo en cuenta tanto la funcionalidad como el control.

11. Dialpad (ideal para comunicaciones de voz con IA)

a través de Dialpad

A pesar del auge de la comunicación por texto, las conversaciones de voz siguen siendo esenciales para muchas interacciones empresariales. Dialpad moderniza los sistemas telefónicos empresariales con funciones de voz, vídeo y mensajería basadas en la nube y mejoradas con inteligencia artificial.

La transcripción en tiempo real de la plataforma con la función de diccionario personalizado de la empresa garantiza la captura precisa de la terminología específica del sector durante las llamadas y reuniones. Esto facilita la consulta posterior de detalles importantes sin tener que tomar notas o volver a escuchar las grabaciones.

Con capacidad para reuniones de hasta 150 participantes, Dialpad sirve tanto para las comunicaciones internas del equipo como para la comunicación externa o las interacciones con los clientes. Las capacidades de IA de la plataforma proporcionan coaching en tiempo real para los equipos de ventas y soporte, ofreciendo sugerencias durante las llamadas y analizando los patrones de conversación para mejorar las interacciones futuras.

Las mejores funciones de Dialpad

Transcripciones automáticas de llamadas y reuniones con compatibilidad con diccionarios personalizados

Sugerencias en tiempo real y análisis posteriores a las llamadas para mejorar

Transfiera llamadas entre el teléfono fijo y el móvil sin interrupciones

Organice videoconferencias con hasta 150 participantes

Captura conversaciones para formación y control de calidad

Límites de Dialpad

Algunas integraciones son más limitadas que las herramientas especializadas

Algunos usuarios informan de problemas ocasionales con la experiencia móvil

Las capacidades de IA requieren ajuste y formación

La disponibilidad de funciones en los diferentes niveles puede resultar confusa

Precios de Dialpad

Estándar: 27 $ al mes por usuario (facturado mensualmente)

Pro: 35 $ al mes por usuario (facturado mensualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Dialpad

G2: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dialpad?

Un usuario de Capterra dice :

Mi experiencia general con Dial Pad no es ni negativa ni positiva. Si tuviera que compararlo con el sistema telefónico que utilizábamos antes de migrar a Dial Pad, diría que prefiero Dial Pad, pero este sistema telefónico sigue teniendo muchas limitaciones relacionadas con la integración con nuestro CRM.

12. Chanty (la mejor para la gestión integrada de tareas)

a través de Chanty

La comunicación sin acción es solo ruido. Chanty lo sabe y combina la mensajería para equipos con la gestión de tareas integrada, lo que permite a los equipos convertir las conversaciones en elementos sobre los que se puede actuar sin cambiar de plataforma.

La conversión con un solo clic de los mensajes en tareas rastreables en tableros Kanban crea un flujo de trabajo fluido entre la comunicación y la ejecución. Esta integración ayuda a evitar que los elementos de acción importantes se pierdan en el flujo del chat, un problema habitual en las plataformas que solo ofrecen mensajería.

La plataforma ofrece mensajería rápida y videollamadas estables, lo que mejora la conectividad del equipo independientemente de su ubicación. Las funciones de «horas de silencio» ayudan a evitar la fatiga por notificaciones al silenciar las alertas durante las horas de trabajo o fuera del horario laboral, lo que promueve un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, al tiempo que se mantienen las capacidades de comunicación.

Las mejores funciones de Chanty

Convierta los mensajes en tarjetas de tareas visuales con un solo clic

Silenciar las notificaciones durante las horas de trabajo concentrado

Acceda a todas las conversaciones anteriores sin restricciones

Obtenga un directorio organizado de todo el contenido, los archivos y los enlaces compartidos

Limitaciones de Chanty

Menos conexiones (a internet) de terceros que los principales competidores

Organización de documentos menos sólida que las herramientas especializadas

Límites de participantes más bajos que las plataformas de reuniones dedicadas

Algunas funciones funcionan mejor en el escritorio que en los dispositivos móviles

Precios de Chanty

Gratis: Hasta 10 miembros del equipo

Business: 4 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Chanty

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chanty?

Un usuario de G2 dice :

Lo que más me gusta de Chanty es que me permite mantener mis conversaciones, incluidas las llamadas, y realizar un seguimiento del progreso de las tareas, todo en un solo lugar. Me ayuda mucho a gestionar mi trabajo y mis comunicaciones. También me gustan las amplias oportunidades de integración que te permiten tener o solicitar cualquier integración que necesites para que tus flujos de trabajo sean más fluidos.

13. Dropbox (ideal para búsquedas basadas en IA y flujos de trabajo con documentos)

a través de Dropbox

«¿Me puedes volver a enviar ese archivo? No lo encuentro». ¿Cuántas veces has oído esta petición? Dropbox ha evolucionado desde un simple almacenamiento de archivos hasta un entorno de trabajo inteligente para la colaboración y el uso compartido de contenidos, lo que ayuda a los equipos a evitar esta frustración tan habitual.

La función Dash de la plataforma puede encontrar contenido dentro de imágenes, vídeos y archivos de audio, lo que facilita la localización de información independientemente del formato. Esta avanzada capacidad de búsqueda ahorra un tiempo valioso que, de otro modo, se dedicaría a buscar manualmente contenidos específicos.

Con límites de tamaño de archivo de 100 GB para transferencias y 50 GB para cargas individuales, Dropbox admite archivos multimedia de gran tamaño y documentos complejos que podrían superar los límites de otras plataformas. El historial de versiones y las funciones de recuperación de la plataforma protegen contra eliminaciones accidentales o cambios no deseados, mientras que los permisos de uso compartido granulares permiten controlar quién puede acceder, editar o comentar contenido específico.

Las mejores funciones de Dropbox

Encuentre contenido en varios tipos de archivos, incluyendo imágenes y vídeos

Transfiere archivos de hasta 100 GB y sube archivos individuales de hasta 50 GB

Realice un seguimiento de los cambios y restaure versiones anteriores de los documentos

Establezca permisos específicos para diferentes usuarios y grupos

Crea procesos de aprobación de documentos y sistemas de notificaciones

Límites de Dropbox

Se requieren niveles superiores para necesidades de almacenamiento significativas

Las carpetas muy grandes pueden causar problemas de sincronización

Colaboración en tiempo real menos sólida que Google Workspace

Las estructuras de carpetas complejas pueden afectar a la eficacia de las búsquedas

Precios de Dropbox

Free

Más: 11,99 $ al mes (2 TB de almacenamiento)

Familia: 19,99 $/mes (2 TB de almacenamiento compartido)

Business: A partir de 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 30 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dropbox?

Un usuario de Capterra dice:

Me gusta lo rápido que es subir documentos a Dropbox Business, especialmente cuando tengo muchos documentos en los que estoy trabajando. Dropbox Business me permite organizar fácilmente mis documentos y guardarlos en carpetas específicas, lo que facilita el acceso a ellos. Dropbox Business utiliza funciones muy avanzadas de control de acceso y seguridad de archivos, lo que garantiza que todos los documentos que he almacenado estén protegidos y solo yo pueda acceder a ellos.

14. Discord (ideal para crear comunidades y comunicarse de forma integrada)

a través de Discord

Discord puede parecer una opción poco habitual para la comunicación empresarial, pero cada vez son más las organizaciones que descubren su valor para la colaboración en equipo. La plataforma combina la comunicación por texto, voz y vídeo en una estructura diseñada originalmente para comunidades de jugadores, pero que se adapta sorprendentemente bien a los entornos de trabajo modernos.

La organización basada en canales de la plataforma crea espacios dedicados a diferentes temas, proyectos o departamentos. Lo que hace único a Discord son sus canales de voz persistentes, que permiten a los miembros del equipo entrar y salir de las conversaciones de audio sin la formalidad de las reuniones programadas, creando una sensación de oficina virtual que es particularmente valiosa para los equipos remotos.

Con permisos granulares basados en roles, Discord ofrece un control preciso sobre quién puede acceder a los diferentes canales y funciones, lo que garantiza la confidencialidad y satisface las necesidades de los departamentos. La plataforma permite cargar archivos de hasta 400 MB con una suscripción Nitro, lo que facilita el uso compartido de documentos y archivos multimedia de gran tamaño.

Las mejores funciones de Discord

Cree controles de acceso detallados para diferentes grupos de usuarios

Entra y sal de conversaciones de voz sin configuraciones formales de reuniones

Mantenga las conversaciones centradas con respuestas en hilos

Replique rápidamente estructuras de comunicación correctas

Previsualiza enlaces y archivos multimedia directamente en el chat

Límites de Discord

Diseñado originalmente para juegos, algunas funciones profesionales están limitadas

Cuentas estándar con límite en el tamaño de los archivos que se pueden cargar

La configuración y gestión de servidores requiere una configuración inicial

Menos funciones de cumplimiento normativo y administración para la corporación

Precios de Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $ al mes

Nitro: 9,99 $ al mes

Servidor Boost: Varios niveles a partir de 4,99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Discord

G2: 4,3/5 (más de 3936 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Discord?

Un usuario de Capterra dice:

Me encanta la gran cantidad de personalización y organización que puedo conseguir con Discord, desde servidores sencillos con amigos, pasando por servidores individuales que actúan como planificadores, hasta servidores oficiales a gran escala con los que interactúo para jugar y mucho más

➡️ Más información: Las mejores herramientas de comunicación con IA

15. Workvivo (ideal para el compromiso de los empleados y la creación de comunidades)

a través de Workvivo

Los modelos de teletrabajo y trabajo híbrido han creado nuevos retos para mantener la cultura de la empresa y el compromiso de los empleados. Workvivo aborda estos retos creando una experiencia similar a las redes sociales diseñada específicamente para las comunicaciones internas de las empresas.

La plataforma combina herramientas de comunicación tradicionales con funciones de participación, como reconocimiento, encuestas y feeds de actividad, para crear una cultura digital dinámica en el lugar de trabajo. Este enfoque ayuda a combatir el aislamiento y la desconexión que pueden producirse cuando los equipos no están físicamente juntos.

Con la capacidad de ampliar los grupos de chat hasta 500 miembros, Workvivo es compatible tanto con comunicaciones organizativas amplias como con debates de equipo más específicos. El énfasis de la plataforma en el reconocimiento de los empleados y la creación de comunidades ayuda a fomentar la conexión entre equipos distribuidos, abordando los retos de compromiso que suelen acompañar a la comunicación en lugares de trabajo remotos e híbridos.

Las mejores funciones de Workvivo

Funciones similares a las de las plataformas sociales para consumidores, como «Me gusta», «Comentar» y «Compartir»

Destaca los logros y hitos de los empleados

Soporte para hasta 500 miembros en una sola conversación

Entregue información relevante a departamentos o ubicaciones específicos

Realice un seguimiento de la participación e identifique las deficiencias en la comunicación

Límites de Workvivo

Más caras que las herramientas de comunicación básicas

Algunas funciones funcionan de forma diferente en dispositivos móviles

Precios de Workvivo

Plan Business: A partir de unos 20 000 $ al año para entre 250 y 2000 empleados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Workvivo

G2: 4,7/5 (más de 2173 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workvivo?

Un usuario de Capterra dice:

Workvivo crea una comprensión completa de las relaciones entre departamentos y mantiene el flujo de información sobre los últimos avances o actualizaciones. Con él, podemos publicar presentaciones para explicar cualquier concepto nuevo y nos aseguramos de que lleguen a todo el mundo de inmediato. Me gustó que podamos destacar las nuevas decisiones y distribuir las nuevas instrucciones de forma organizada. La comunicación directa está garantizada con Workvivo, lo que mejora la continuidad del asesoramiento, el debate de ideas y la recopilación de comentarios sobre ellas de forma transparente.

16. Staffbase (la mejor para comunicaciones internas unificadas)

a través de Staffbase

Llegar a todos los empleados con comunicaciones importantes puede ser un reto, especialmente en organizaciones con trabajadores de primera línea, equipos distribuidos o empleados sin acceso regular a un ordenador. Staffbase ofrece un software de comunicaciones internas completo diseñado para abordar estos retos.

El enfoque centrado en los dispositivos móviles garantiza que los trabajadores de primera línea que no tienen acceso regular a un ordenador puedan seguir recibiendo actualizaciones importantes y participar en las comunicaciones de la empresa. Esta inclusividad ayuda a crear una plantilla más conectada y garantiza que la información crítica llegue a todos los que la necesitan.

La plataforma combina las funciones de correo electrónico, intranet y app para empleados en una solución unificada, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas de comunicación interna. Gracias a sus sólidas funciones de análisis, los equipos de comunicación pueden medir el alcance y el impacto de sus mensajes, lo que ayuda a perfeccionar las estrategias y garantizar que la información importante llegue a su público objetivo.

Las mejores funciones de Staffbase

Distribuya contenidos por correo electrónico, intranet y dispositivos móviles simultáneamente

Proporcione información relevante según el rol, la ubicación o el departamento

Recopile información a través de encuestas, sondeos y comentarios

Mide el alcance y el compromiso de tus mensajes

Límites de Staffbase

Menos adecuado para organizaciones pequeñas

Requiere una configuración y ajuste significativos

Algunas integraciones de terceros son menos robustas que las herramientas especializadas

Precios de Staffbase

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Staffbase

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Staffbase?

Un usuario de G2 dice:

Una de sus mayores ventajas es su interfaz fácil de usar. Incluso los miembros del equipo que no son muy expertos en tecnología pueden aprender rápidamente a utilizarlo sin necesidad de mucha formación. El diseño de la plataforma es intuitivo, lo que facilita la creación y el envío de correos electrónicos.

17. Happeo (Lo mejor para intranets y gestión del conocimiento basadas en IA)

a través de Happeo

Las intranets corporativas tradicionales suelen convertirse en cementerios digitales, lugares donde la información va a morir, a los que rara vez se accede y que se actualizan aún menos. Happeo moderniza este concepto con una plataforma social dinámica que combina herramientas de gestión del conocimiento, comunicación y colaboración.

La búsqueda federada con IA de la plataforma escanea la intranet, Google Drive, Gmail y Microsoft 365, creando una experiencia de búsqueda unificada que ayuda a los empleados a encontrar información independientemente de dónde esté almacenada. Esto elimina la frustración de tener que buscar en varios sistemas para encontrar lo que necesitas.

Con capacidades de traducción en tiempo real, Happeo es compatible con equipos globales que trabajan superando las barreras lingüísticas, lo que garantiza que las comunicaciones importantes lleguen a todos los empleados en su idioma preferido. Las páginas, los canales y el directorio de personas de la plataforma crean un lugar de trabajo digital integral que conecta a los empleados tanto con la información como con sus compañeros.

Las mejores funciones de Happeo

Encuentre información en múltiples plataformas conectadas a través de la búsqueda federada con IA

Utiliza la traducción en tiempo real para romper las barreras lingüísticas

Crea páginas de intranet interactivas con apps y widgets integrados

Combine las comunicaciones formales e informales en un formato familiar

Límites de Happeo

Ofrece una sólida integración con las herramientas de Google, pero no con el resto

Se requiere una configuración significativa para un uso óptimo

Mayor inversión que las herramientas de comunicación básicas

Precios de Happeo

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Happeo

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Happeo?

Un usuario de G2 dice :

Es muy fácil e intuitivo de usar y ofrece un gran centro de conocimientos (recursos propios de Happeo y una comunidad activa de usuarios). Excelente motor de búsqueda. Fácil integración con Gsuite. Happeo proporcionó un soporte increíble y proactivo.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de comunicación para Enterprise

Seamos realistas: no existe una solución única para todos cuando se trata de herramientas de comunicación. La combinación adecuada depende totalmente de las necesidades específicas, la cultura y la tecnología existente en su organización.

En lugar de intentar adaptar a la fuerza una única plataforma para gestionarlo todo, considere cómo diferentes herramientas pueden satisfacer diferentes necesidades de comunicación, desde la colaboración en tiempo real y la coordinación de proyectos hasta el uso compartido de conocimientos y las comunicaciones externas. Busque soluciones que funcionen bien juntas, creando un flujo de trabajo cohesionado en lugar de silos de comunicación aislados.

Para los equipos que buscan simplificar su tecnología, ClickUp ofrece una solución integral que combina herramientas de comunicación con gestión de proyectos y tareas. Al integrar el chat, los documentos y la gestión del flujo de trabajo en una única plataforma, ClickUp reduce los constantes cambios de contexto que reducen la productividad y mantiene las conversaciones conectadas a los elementos de acción.

Recuerda: las mejores herramientas de comunicación son aquellas que tu equipo realmente utilizará. Te recomendamos que te registres en ClickUp, ¡porque es la única app para el trabajo!

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las herramientas de comunicación corporativa?

Las herramientas de comunicación corporativa son las diferentes apps y plataformas que ayudan a las personas de una empresa a compartir información y trabajar juntas. Entre ellas se incluyen el correo electrónico, las aplicaciones para chatear (como Slack o Microsoft Teams), las herramientas para reuniones por videoconferencia (como Zoom), el software de gestión de proyectos (como ClickUp) y las plataformas para compartir documentos (como Google Workspace o Dropbox). Estas herramientas facilitan que los equipos se mantengan conectados, compartan novedades y realicen su trabajo, tanto si están en la oficina como si trabajan de forma remota.

¿Cuáles son las 5 herramientas de comunicación?

Las cinco herramientas de comunicación más utilizadas en la mayoría de los lugares de trabajo son el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería instantánea o chat, las herramientas de videoconferencia, las plataformas de gestión de proyectos y las herramientas de colaboración en documentos. Por ejemplo, puedes utilizar Gmail para el correo electrónico, Slack para mensajes rápidos, Zoom para videollamadas, ClickUp para gestionar proyectos y Documentos de Google para trabajar en documentos de forma conjunta. Estas herramientas ayudan a los equipos a comunicarse rápidamente y a mantener a todos en la misma página.

¿Cuáles son las 7 C de la comunicación corporativa?

Las 7 C son reglas sencillas que ayudan a que la comunicación en la empresa sea clara y eficaz. Son las siguientes: ser claro (fácil de entender), conciso (breve y al grano), concreto (específico y detallado), correcto (sin errores), coherente (bien organizado), completo (incluye toda la información necesaria) y cortés (educado y respetuoso). Seguir estos principios ayuda a evitar confusiones y a construir mejores relaciones en el trabajo.