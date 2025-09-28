Plantillas de mensajes de Slack gratuitas para actualizaciones de trabajo, recordatorios y mucho más

Si tu jornada laboral transcurre en Slack, ya sabes lo ruidoso que puede llegar a ser.

Los hilos se convierten en un caos. Los mensajes se pierden entre el resto. Y antes de que te des cuenta, alguien pregunta por tercera vez: «Oye, ¿cómo va esto?»

Ahí es donde un mensaje bien redactado marca la diferencia. Un recordatorio rápido, un recordatorio amistoso o una actualización clara enviada en el momento adecuado pueden mantener a todos sincronizados sin parecer autoritario.

Pero, ¿es posible redactar el mensaje «perfecto» de Slack cada vez? Añadir valor a tus palabras requiere esfuerzo y tiempo que probablemente no tienes.

Así que, si estás buscando actualizaciones, haciendo uso compartido de tu progreso o dando un pequeño empujón a alguien, estas plantillas de mensajes de Slack listas para usar te ahorrarán tiempo y te mantendrán cuerdo. Solo tienes que copiarlas, modificarlas y enviarlas.

Pero si estás listo para dejar Slack y probar una herramienta que converge el chat, el conocimiento y todo tu trabajo en un único entorno de trabajo contextual con IA, ¡estamos aquí para ayudarte!

💡 Consejo profesional: ¿Eres olvidadizo? Deja que el comando /remind de Slack sea tu inteligente compañero: él se encarga de recordar por ti. Puedes utilizarlo para configurar recordatorios para ti, para otras personas o para canales completos. por ejemplo: */recordármelo que revise los informes a las 4 p. m.

¿Qué son las plantillas de mensajes de Slack?

Las plantillas de mensajes de Slack son formatos de mensajes preescritos que puedes reutilizar para conversaciones de trabajo habituales, como actualizaciones de estado, recordatorios de reuniones, seguimientos de tareas o registros de asistencia.

Te ayudan a decir lo correcto, de la manera adecuada, sin tener que escribirlo todo desde cero cada vez.

Los componentes de una buena plantilla incluyen:

El mensaje o la solicitud clave

Un tono cortés y profesional

Marcadores de posición para personalizar los detalles

No es necesario que te preocupes por la redacción o el tono. Solo tienes que introducir los datos específicos y enviarlo.

Estas plantillas son especialmente útiles para equipos que gestionan actualizaciones periódicas, comunicación interfuncional o múltiples partes interesadas en Slack.

Te permiten ahorrar tiempo, reducir los malentendidos y mantener la coherencia en tus mensajes.

🧠 Dato curioso: ¡Los usuarios de Slack envían más de 1500 millones de textos cada semana! ¡Son muchos textos de «solo para ver cómo estás»!

¿Qué hace que una plantilla de mensaje de Slack sea buena?

Una buena plantilla de mensajes de Slack te ayuda a comunicarte con claridad sin sonar rígido o genérico. Esto es lo que debes buscar:

Formato sencillo: transmite el mensaje en pocas líneas

Personalizado fácil: cambia nombres, fechas o enlaces en cuestión de segundos

Tono amigable: profesional, pero no robótico

Orientadas a un propósito: cada línea debe tener un meta claro (recordatorio, actualización, solicitud)

Estructura reutilizable: trabaja para mensajes recurrentes sin necesidad de reescribirlos

Rápido de enviar: no deberías tardar más de un minuto en modificarlo

Fácil de leer: frases cortas, saltos de línea y sin bloques de texto

Si tu plantilla te ahorra tiempo y evita intercambios innecesarios en Slack, entonces está cumpliendo su función.

Plantillas de mensajes de Slack gratuitas

Es probable que dediquen una buena parte de ese tiempo a pensar qué decir. Escribir. Borrar. Reescribir. Dudar. Y aún así pulsar «enviar» con la sensación de «espero que esto tenga sentido».

Las plantillas eliminan el ruido. Te ayudan a decir lo correcto más rápido sin convertirte en uno de estos usuarios.

Aquí tienes algunas plantillas de mensajes de Slack listas para usar que puedes incorporar directamente a tu flujo de trabajo:

1. Plantilla de agenda de reuniones

Esta es una plantilla de estilo Canvas diseñada para reuniones rápidas y centradas. Incluye secciones y descripciones claras para preparar, realizar un seguimiento y llevar a cabo las tareas:

Temas del orden del día : Qué hay que debatir

Acciones pendientes : ¿Quién hará qué a continuación?

Enlaces clave: documentos, presentaciones o cualquier cosa que necesites consultar

Este formato ayuda a todos a mantenerse al día antes, durante y después de la reunión, incluso si se pierden la llamada. A medida que se lista los elementos a realizar, se asignan las responsabilidades en el acto.

La agenda se añade como una pestaña en tu chat, lo que facilita su revisión rápida más adelante. De este modo, se realiza un seguimiento de los resultados, se les da seguimiento y se actúa en consecuencia.

¿Lo mejor? Es colaborativo. Todos pueden añadir temas, insertar enlaces o actualizar elementos en tiempo real.

👀 ¿Sabías que el usuario medio de Slack permanece activo durante 90 minutos al día, todos los días laborables?

2. Plantilla «Pregunte a un experto»

Esta plantilla tiene la forma de un canal de Slack que mantiene todas las preguntas y respuestas de los expertos de tu equipo en un espacio ordenado. La configuración incluye:

*reunión con los expertos: una lista fijada de quién está disponible para qué

Repositorio de preguntas : todas las consultas y respuestas anteriores, con posibilidad de búsqueda en cualquier momento

Formulario de envío de preguntas : una forma rápida y guiada de pedir ayuda

seguimiento de respuestas con emojis*: sepa qué está en curso y qué está terminado

Envía tu pregunta mediante el formulario. Cuando un experto la vea y empiece a trabajar en ella, te lo indicará con 👀. Recibirás la respuesta en el mismo hilo, por lo que nadie tendrá que buscar respuestas en otros canales.

Cuando tu pregunta se resuelva, cerrarán el ciclo con ✅. Limpio. Sencillo. Rastreable.

3. Plantilla para el plan de cobertura fuera de la oficina

Cuando estás fuera de la oficina, lo último que quieres es que se produzca el caos en tus canales de Slack. Esta plantilla de plan de cobertura fuera de la oficina te ayuda a establecer expectativas, asignar propietarios de la cobertura y mantener los flujos de trabajo sin problemas mientras estás fuera.

En lugar de mensajes dispersos y actualizaciones perdidas, los compañeros de equipo saben exactamente a quién dirigirse, qué está pendiente y cómo escalar los problemas, todo ello documentado en un solo lugar.

Estructura predefinida para documentar fechas, propietarios de copia de seguridad y responsabilidades

Campos personalizados para niveles de urgencia y puntos de escalamiento

Fácil de usar compartido, para que los planes de cobertura estén disponibles donde el equipo ya se comunica

Mantén el impulso del proyecto sin sobrecargar a una sola persona

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de volver a escribir los mismos mensajes de Slack? Utiliza /templates add para guardar un mensaje una vez y /templates send para hacer uso compartido de él con cualquier usuario o canal. Edita o elimina en cualquier momento y ejecuta /templates help para obtener una guía rápida.

4. Plantilla para la recepción y clasificación de errores

Esta plantilla convierte la elaboración de informes de errores en un flujo de trabajo fluido y fácil de seguir. Combina la mensajería en tiempo real del equipo con un sencillo formulario de envío de errores, de modo que cualquiera puede informar de problemas sin tener que avisar a cinco personas diferentes.

Un lienzo compartido presenta instrucciones claras para la elaboración de informes desde el principio, lo que garantiza que no se pase por alto ningún detalle y que todos sigan el mismo proceso.

Las nuevas incidencias se añaden directamente a una lista de seguimiento, y cada actualización actúa como desencadenante de una notificación automática de estado, por lo que no hay ambigüedad sobre en qué se está trabajando o qué ya se ha solucionado.

Límites de Slack

Slack puede ser una aplicación de mensajería todo en uno para la comunicación en equipo, pero no fue diseñada precisamente para gestionar o realizar un seguimiento de proyectos.

Echa un vistazo a este vídeo para saber cuáles son las mejores apps, aplicaciones de comunicación

De hecho, más del 50 % de los profesionales de oficina dedican más tiempo a buscar archivos que a trabajo, muchos de los cuales están ocultos en hilos de chat.

Aquí es donde Slack empieza a quedarse corto:

sin gestión de tareas integrada*: puedes hablar sobre el trabajo, pero no hay una forma estructurada de asignarlo o realizar un seguimiento del mismo

Asistente básico de IA : la IA de Slack se limita principalmente a resumir mensajes, pero no ayuda mucho con la ejecución real del trabajo

falta de visibilidad del proyecto*: no puedes ver lo terminado, lo pendiente o cómo se establece la conexión con metas más amplias

sin cronogramas ni fecha límite*: no hay forma de programar el trabajo ni de ver el progreso a lo largo del tiempo

Los archivos y enlaces se dispersan fácilmente: los recursos de uso compartido pueden perderse rápidamente si no hay un lugar centralizado para organizarlos

Slack mantiene el flujo de las conversaciones, pero cuando se trata de realizar un seguimiento del trabajo real, empiezan a aparecer los problemas con Slack.

Ahí es donde herramientas como ClickUp resultan útiles. Veamos cómo.

Alternativa a las plantillas de Slack

Si los hilos de mensajes de Slack te parecen un scroll interminable, descubre ClickUp. Es la app, aplicación para todo el trabajo, diseñada para gestionar las conversaciones y el trabajo que las acompaña: tareas, documentos, formulario, automatización y mucho más, todo en un solo lugar.

ClickUp Chat: conversaciones reales, justo donde se desarrolla el trabajo

Mantén a los equipos coordinados con debates sobre tareas, menciones y actualizaciones en tiempo real con ClickUp Chat

A través de ClickUp Chat, puedes llevar tus conversaciones directamente al lugar donde se realiza el trabajo. ¿Necesitas una reunión rápida? Inicia una llamada individual o grupal sin cambiar de app. ¿Quieres hablar sobre un elemento? Chatea directamente dentro de cualquier espacio, carpeta o lista.

Mantente al tanto de los mensajes asignados y resueltos con FollowUps en ClickUp Chatear

Puedes hilar respuestas para mantener todo ordenado, mencionar a tus compañeros de equipo con @ para involucrarlos e incluso ver todos tus seguimientos en un solo lugar. Ya no tendrás que rebuscar entre los mensajes directos para recordar cuáles son tuyos.

Pero eso no es todo. Hemos reunido un conjunto de plantillas propias de ClickUp que hacen mucho más que enviar un mensaje. Convierten a ClickUp en la app de comunicación para equipos definitiva y te ayudan a organizar ideas, capturar elementos pendientes y, de hecho, hacer avanzar el trabajo.

Echemos un vistazo.

1. La plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Prueba la plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp para asegurarte de que tus mensajes de Slack no sean ignorados, malinterpretados o se pierdan en el caos

Creada como una tarea en ClickUp, la plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp incluye instrucciones detalladas sobre cómo redactar mensajes claros y prácticos, y cómo crear un ciclo de retroalimentación sólido. Viene precargada con subtareas útiles como:

📛 Utiliza convenciones adecuadas para nombrar los canales

📢 Evita perder mensajes

⏱️ Haz una pausa antes de publicar

🛎️ Utiliza indicadores de mensajes

Cada subtarea incluye una lista de control que le guía a través de las buenas prácticas, para que no se pase nada por alto, incluso cuando tenga prisa.

Puedes personalizar esta tarea para adaptarla al estilo de mensajería de tu equipo y guardarla como una plantilla de tarea reutilizable para garantizar la coherencia en todos los ámbitos. Esta pequeña configuración marca una gran diferencia a la hora de mantener una comunicación clara y con productividad.

📌 Ideal para: Reducir la sobrecarga de mensajes, evitar malentendidos y crear un proceso coherente para los mensajes de Slack entre equipos.

🧠 Dato curioso: con el trabajo híbrido aquí para quedarse, la asistencia a la oficina es un 30 % inferior a los niveles previos a la pandemia. Esto hace que una comunicación clara y coherente sea más importante que nunca.

2. Plantilla de matriz de mensajes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis No vuelvas a dudar nunca más sobre tus mensajes con la plantilla de matriz de mensajes de ClickUp

Cuando los equipos no hablan el mismo idioma (en sentido figurado), los mensajes se pierden y las campañas fracasan. La plantilla de matriz de mensajes de ClickUp mantiene a todos alineados con la marca y el mensaje, sin tener que buscar información dispersa.

En su interior, encontrarás dos listas principales:

Mapa de mensajes : realiza un seguimiento de todos tus planes de marketing con campos para la promesa de marca, el posicionamiento, el mercado objetivo, la visión, la misión y mucho más

plan de comunicación*: correlaciona quién necesita saber qué, con qué frecuencia y a través de qué canales

Las vistas como Planes, Prioridades, Matriz y Frecuencia te ayudan a clasificar el contenido por urgencia, público y cadencia de entrega. Y con Campos personalizados como canales de comunicación, eslóganes, objetivos y frecuencia, estarás listo para comunicarte como un profesional.

📌 Ideal para: Crear una única fuente de información veraz para lanzamientos de productos, mensajes de marca y comunicaciones internas entre equipos.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correo electrónico y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas desde el chat, los comentarios de tareas, los documentos y los correos electrónicos con un solo clic!

3. La plantilla de comunicación para empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Convierta los mensajes dispersos en un sistema inteligente con la plantilla de comunicación para empleados de ClickUp

Se acabaron los momentos de «Espera, ¿dónde estaba esa actualización?».

La plantilla de comunicación para empleados de ClickUp te ofrece un espacio centralizado para gestionar todos los niveles de comunicación entre equipos, departamentos y toda la empresa.

Con listas listas para usar, como Matriz de comunicación de proyectos, Canales de departamento y Métodos para toda la empresa, organiza las actualizaciones, las reuniones y los seguimientos en un solo lugar.

Desde las vistas de chat y calendario hasta el tablero y los documentos, obtienes el kit de herramientas completo para plan, hablar y archivar, todo sin cambiar de pestaña. Los campos personalizados, como desplegables, etiquetas, texto largo e incluso enlaces a sitios web, te ayudan a modificar las comunicaciones para cualquier público.

📌 Ideal para: Mantener la comunicación entre funciones organizada, fácil de buscar y siempre un paso por delante de las actualizaciones dispersas.

4. La plantilla del plan de comunicación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica de forma más inteligente, comunícate mejor: empieza con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp

¿Quieres planificar los mensajes de tu proyecto como un profesional? La plantilla del plan de comunicación de ClickUp es tu guía.

Este documento listo para edición divide tu estrategia de comunicación en secciones claras y prácticas. Establece objetivos, describe los detalles del proyecto y realiza análisis DAFO y PEST, todo en un solo lugar.

También correlacionarás a las partes interesadas, documentarás las herramientas y finalizarás un plan que responda al qué, cuándo y cómo de cada actualización.

Incluso hay espacio para el análisis de la competencia y la evaluación posterior al proyecto, por lo que no solo estás hablando, sino que también estás aprendiendo y mejorando sobre la marcha.

📌 Ideal para: Crear una estrategia de comunicación sólida y respaldada por investigaciones que vaya más allá de las actualizaciones superficiales.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia con un límite en su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo tenga visibilidad y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

5. Plantilla de estrategia y plan de acción de comunicación interna de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Empieza a crear tu manual de comunicaciones internas con la plantilla de estrategia y plan de acción de comunicaciones internas de ClickUp

¿Cansado de depender de chats dispersos y momentos del tipo «¿Hablamos de esto?»? La plantilla de estrategia y plan de acción de comunicación interna de ClickUp te ayuda a pasar de conversaciones sin seguimiento a un plan de comunicación interna estructurado y documentado.

Así es como funciona:

Evalúa tus métodos de comunicación actuales para descubrir deficiencias y retrasos

Establece metas claras y cuantificables, como reducir las reuniones o acelerar las actualizaciones

Asegura tus canales de comunicación, ya sea correo electrónico, chat o vídeo asíncrono

Divida su plan en tareas viables y fáciles de seguir para que no se le escape nada

📌 Ideal para: solucionar comunicaciones internas desordenadas, reducir las idas y venidas y crear una forma coherente de comunicarse con todo tu equipo.

6. Plantilla de pizarra para el plan de comunicaciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Esboza, planifica y envía con la plantilla de pizarra del plan de comunicaciones de ClickUp

Si tu plan de comunicación se parece más a una red enmarañada que a un flujo estructurado, esto es para ti.

La plantilla de pizarra del plan de comunicaciones de ClickUp te ofrece un espacio visual en el que puedes arrastrar y soltar elementos para correlacionar cada paso de tus mensajes internos y externos.

Desde planear anuncios de lanzamiento hasta actualizar los procesos del equipo, puedes organizarlo todo con notas adhesivas, figuras, conectores y bloques con código de color.

También incluye estados personalizables para realizar seguimiento y mover elementos a través de las fases, desde «Planificación» y «en curso» hasta «Publicado» o «Revisado»

📌 Ideal para: Organizar flujos de comunicación complejos y convertir plan desordenados en claros, trackables elementos de acción.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres convertir tus ideas en acciones rápidamente? Convierte las notas adhesivas en tareas con un solo clic y comienza a ejecutarlas directamente desde la pizarra.

7. Plantilla de matriz de reuniones y comunicación del equipo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aprovecha al máximo cada reunión con la plantilla de comunicación y matriz de reuniones del equipo de ClickUp

¿Cansado de perseguir actualizaciones y hacer malabarismos con los calendarios? La plantilla de comunicación en equipo y matriz de reuniones de ClickUp te ayuda a correlacionar quién necesita saber qué, con qué frecuencia y a través de qué canal, sin necesidad de ir y venir.

Utiliza la vista Lista para organizar reuniones por público, la vista Tablero para agrupar por estado y la vista Calendario para obtener un resumen visual de tu agenda mensual. Añade contexto con Campos personalizados como Metas de la reunión, Método de comunicación, Agenda, Público y Propietario.

Ya se trate de (resumen) StandUp diarias o revisiones trimestrales, todo está organizado y es fácil de gestionar.

📌 Ideal para: Estructurar las actualizaciones del equipo, las reuniones periódicas y la comunicación del proyecto en un sistema de uso compartido.

Esto es lo que Jodi Salice, directora creativa de United Way Suncoast, opina sobre ClickUp:

No tengo palabras suficientes para elogiarlo. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

ClickUp Brain: IA para mensajería que realmente trabaja

Pero eso es solo la punta del iceberg. Si necesitas una IA completar que comprenda el contexto completo de tu trabajo y pueda redactar y enviar mensajes en tu nombre, sumérgete en ClickUp Brain. Está diseñado para replantear la forma en que los equipos se comunican. Mientras Slack mantiene la conversación en flujo, ClickUp Brain se asegura de que nada importante quede oculto en los hilos de chat o se pierda en la traducción.

Comienza cada reunión con una agenda clara redactada por ClickUp Brain para ti en cuestión de segundos

Así es como mejora la comunicación de tu equipo:

Crea resúmenes instantáneos de las actualizaciones clave con ClickUp Enterprise AI Search a partir de conversaciones, tareas o documentos para que tu equipo siempre tenga la información más importante

Reescribe o simplifica mensajes y comentarios, y crea plantillas de correo electrónico para mantener la coherencia en las comunicaciones de empresa

Obtenga información valiosa de proyectos o debates en cuestión de segundos utilizando lenguaje natural (solo tiene que dar un comando y obtendrá la respuesta)

Automatiza mensajes repetitivos, como recordatorios o actualizaciones de estado, con ClickUp Automatizaciones , para que los envíes una sola vez y dejes que la IA se encargue del resto

Con ClickUp Brain, tus mensajes no solo se envían, sino que son claros, significativos y motivan a la acción.

🧠 ¿Sabías que... Los usuarios de ClickUp Brain pueden acceder a múltiples modelos de IA externos como ChatGPT, Claude, Gemini y muchos más directamente desde su entorno de trabajo de ClickUp. Olvídate de la proliferación de IA y utiliza una IA contextual que tenga acceso a todos tus datos de trabajo para producir recursos de campaña personalizados según tus necesidades.

Encuentre la plantilla perfecta para una comunicación clara

Si tu equipo se ve obligado a repetir las mismas actualizaciones, perseguir respuestas o perder información clave en interminables hilos de conversación, es hora de replantearse la forma de comunicarse.

La plantilla de mensaje de Slack adecuada te ayuda a comunicarte más rápido, mantener la coherencia y evitar distracciones, sin sonar seco o robótico.

Las plantillas gratuitas de ClickUp van más allá de los simples mensajes. Estructuran tus actualizaciones, automatizan los recordatorios y conectan tu comunicación con tareas reales, algo que Slack por sí solo no puede hacer.

Cuando Slack se vuelve ruidoso o desorganizado, ClickUp mantiene todo en contexto y fácil de rastrear.

¿Listo para enviar actualizaciones que realmente se lean y se pongan en práctica? Prueba ClickUp gratis, gratuito/a.