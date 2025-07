las 11 mejores alternativas a HeyGen para la creación de vídeos con IA en 2025

Renderizó el vídeo con bastante rapidez y la función de entorno de trabajo compartido funcionó muy bien, ya que mi compañero pudo observar los cambios que fui haciendo en tiempo real. Me gustaron las opciones que había para los avatares y la clonación de mi voz fue genial... La estructura de precios me pareció un poco confusa, no me di cuenta de cómo se me facturaba hasta que me topé con un muro con mi tipo de suscripción.