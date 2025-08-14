Plantillas gratuitas de cuadrículas de 9 casillas para la planificación de la sucesión

¿Qué pasaría si su mejor gerente se fuera mañana sin previo aviso y sin dejar una copia de seguridad? Si se ha quedado sin palabras, es hora de tomarse en serio la creación de una línea de liderazgo. Necesita personas preparadas para dar un paso al frente cuando sea necesario, sin poner en peligro la continuidad de la empresa.

La planificación de la sucesión y la movilidad interna no son solo casillas de selección de RR. HH., sino que son su ventaja para retener y desarrollar el mejor talento.

👀 ¿Sabías que... De hecho, el 28 % de los empleados afirma que dejaría su trabajo por una empresa que invirtiera más en su crecimiento? Entonces, ¿por qué no centrarse en desarrollar el talento que ya tienes para liderar el cambio hacia el futuro?

¿No sabe por dónde empezar? Una cuadrícula de 9 casillas es un primer paso inteligente. Le ayuda a evaluar el rendimiento de los empleados y su potencial futuro en un solo lugar. Identificará rápidamente a los empleados con mejor rendimiento y a los futuros líderes en los que vale la pena invertir.

También identifica claramente cómo ofrecer comentarios, formación y oportunidades de desarrollo. Este tipo de soporte ayuda a las personas a crecer y, lo que es más importante, a quedarse.

¿Qué son las plantillas de cuadrículas de 9 casillas?

Las plantillas de cuadrículas de nueve casillas son marcos visuales que ayudan a los gerentes a evaluar el rendimiento y el potencial de los empleados mediante una sencilla matriz de 3×3. Estas plantillas de evaluación del rendimiento ofrecen a los equipos una imagen más clara del impacto y el potencial de crecimiento futuro de cada persona.

Piense en una cuadrícula de 9 casillas como un mapa del talento que une el desarrollo del talento, el proceso de gestión del rendimiento y la planificación de la sucesión. Obtendrá una vista ampliada de toda su plantilla. Esto facilita la identificación de los empleados con un alto rendimiento, los colaboradores constantes y aquellos que necesitan un empujón para prosperar.

Así es como se ve una de ellas:

modelo de cuadrícula de 9 casillas

🤔 ¿Se siente abrumado? Analicemos los componentes de la plantilla de cuadrícula de 9 casillas:

Eje vertical para el rendimiento (de bajo a alto)

Esto muestra el rendimiento de una persona en su rol actual.

Bajo rendimiento significa que no están cumpliendo con las expectativas

Rendimiento moderado muestra que están cumpliendo las metas, pero que hay margen de mejora

Alto rendimiento significa que no solo cumplen las expectativas, sino que las superan constantemente

Eje horizontal para el potencial (de bajo a alto)

Esto mide su capacidad de crecimiento futuro.

Bajo potencial sugiere una capacidad limitada para asumir más responsabilidades

Potencial moderado significa que pueden crecer con el soporte y el desarrollo adecuados

Alto potencial indica que están preparados para roles más destacados u oportunidades de liderazgo

Ahora, veamos qué significa cada una de las nueve casillas:

Bajo rendimiento/bajo potencial: No cumple con las expectativas y requiere una reevaluación para determinar si es adecuado para el rol

Bajo rendimiento/potencial medio: Rendimiento inferior al esperado, pero con potencial de crecimiento con compatibilidad o un rol mejor alineado

Bajo rendimiento/alto potencial: Actualmente no alcanza los objetivos, pero demuestra un gran potencial de liderazgo con la orientación adecuada

Rendimiento medio/bajo potencial: Cumple con las expectativas básicas, pero carece de potencial para crecer más allá de su rol actual

Rendimiento medio/potencial medio: Rinde de forma constante y muestra cierto potencial de desarrollo con la compatibilidad adecuada

Rendimiento medio/alto potencial: Ofrece resultados consistentes y podría asumir mayores retos con un desarrollo específico

Alto rendimiento/bajo potencial: Destaca en su rol actual, pero puede que no sea adecuado para responsabilidades superiores o complejas

Alto rendimiento/potencial medio: Rinde bien y podría crecer aún más con formación específica o nuevas oportunidades

Alto rendimiento/alto potencial: Destaca como uno de los mejores empleados, preparado para el liderazgo o para roles estratégicos de alto impacto

👀 ¿Sabías que solo el 6 % de los empleados cree que su organización destaca en la movilidad interna del talento, mientras que el 16 % valora sus esfuerzos como insuficientes?

¿Qué hace que una plantilla de cuadrícula de 9 casillas sea buena?

Un informe de Deloitte reveló que el 86 % de los líderes empresariales consideran que la planificación es una prioridad urgente y esencial, pero solo el 14 % cree que la lleva a cabo correctamente. Las plantillas de cuadrículas de nueve casillas pueden ayudarle a salvar esa brecha. Sin embargo, debe tener en cuenta si cuentan con todos los componentes necesarios.

Estos son algunos elementos esenciales que hacen que una plantilla de cuadrícula de 9 casillas sea eficaz:

Rótulos o títulos de las casillas: Títulos claros como «Alto rendimiento» o «Futuro líder» que permiten comprender cada categoría de un vistazo

Descripciones de las casillas definidas: Breves explicaciones de cada sección de la cuadrícula para garantizar una evaluación coherente de los empleados

Criterios y flujo claros: definiciones específicas para el rendimiento o potencial bajo, medio y alto, con el fin de que las evaluaciones sean más fluidas y objetivas

Sección de información del empleado: Espacio para registrar el nombre, el rol, el departamento y la fecha de revisión para mantener registros organizados y fáciles de rastrear

Campos de notas y comentarios: Áreas designadas para añadir comentarios y asignar acciones de revisión a las partes interesadas pertinentes para una planificación colaborativa

Recomendaciones de desarrollo: Sugerencias para el desarrollo de habilidades vinculadas a la formación, las promociones y el software de rendimiento, idealmente con puntuaciones numéricas para garantizar la coherencia

Codificación por colores: señales visuales (como rojo, amarillo, verde) para resaltar patrones, con el apoyo de una leyenda que explica cada rótulo y puntuación

Filtros por equipo o departamento: filtros personalizados por equipo, rol o ubicación para facilitar el análisis en todos los segmentos de la empresa

Asignados dinámicos: Asignación de tareas con seguimiento de quién es el responsable y cuándo se completan las acciones, lo que garantiza la rendición de cuentas

Integraciones: Sincronización con herramientas Sincronización con herramientas de seguimiento de metas y gestión de proyectos para centralizar los datos y optimizar la planificación de la sucesión

Plantillas gratuitas de cuadrículas de 9 casillas de un vistazo

16 plantillas de cuadrículas de 9 casillas gratis

Podría crear una cuadrícula de 9 casillas desde cero, correlacionando ejes, sistemas de puntuación y definiciones de roles usted mismo. O podría saltarse la configuración y utilizar las plantillas gratuitas de ClickUp.

ClickUp, la app para el trabajo que lo tiene todo, te ofrece todo en un solo lugar: crea perfiles de talento, establece puntos de control para el crecimiento, asigna comentarios y realiza un seguimiento de los planes de sucesión en todos los equipos.

Con ClickUp, puedes crear perfiles de talento, listas de control y realizar un seguimiento de los futuros líderes. Además, sus herramientas de evaluación te permiten asignar planes de desarrollo, establecer puntos de control de crecimiento y mucho más, todo en un solo lugar para una gestión del rendimiento de los empleados y una planificación de la sucesión sin fisuras.

Nuestros equipos han utilizado formularios y plantillas para estandarizar algunos flujos de trabajo. También hemos utilizado la automatización integrada para facilitar algunos flujos de trabajo, especialmente cuando los campos personalizados recopilan información que puede ayudar a determinar a quién se debe asignar una tarea. Por último, también hemos utilizado la integración del correo electrónico y las funciones API para generar automáticamente tareas cuando algunas plataformas alertan o muestran posibles problemas de rendimiento.

1. Plantilla de documento de evaluación del rendimiento de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea perfiles de rendimiento de los empleados fácilmente con la plantilla de documento de revisión del rendimiento de ClickUp

No puedes identificar el talento de la próxima generación sin comprender primero cómo rinde tu equipo en la actualidad. La plantilla de documento de revisión del rendimiento de ClickUp te ayuda a detectar a los empleados de alto rendimiento del grupo de talentos y a prepararlos para tomar el relevo con comentarios prácticos.

Puede utilizar esta plantilla para:

Evalúa las habilidades, la trayectoria de crecimiento y la adecuación al rol actual

Recopile evaluaciones propias y de sus compañeros para obtener una visión equilibrada

Establezca metas y objetivos claros dentro de un cronograma específico para optimizar la gestión del rendimiento y la correlación de talentos

Destaque los logros para levantar la moral

Cree un plan de mejora del rendimiento utilizando las funciones integradas del software de gestión del rendimiento para ofrecer compatibilidad oportuna

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH., gerentes y jefes de equipo para evaluar el rendimiento individual de los empleados.

2. Plantilla completa de revisión del rendimiento de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Programa evaluaciones del rendimiento de los empleados y mide el progreso de forma visual con la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

Ayude a sus empleados a reflexionar, crecer y asumir su impacto como sucesores con la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp. Los miembros del equipo pueden utilizarla para realizar autoevaluaciones, y los gerentes pueden ofrecer comentarios estructurados para planificar las oportunidades de crecimiento profesional de cada empleado.

Esta plantilla de mapa de carrera le ayuda a:

Empodere a los empleados con autoevaluaciones y establezca metas para las evaluaciones de rendimiento

Supervise su crecimiento mediante barras de progreso para las evaluaciones de rendimiento

Mantenga conversaciones colaborativas sobre la carrera profesional para planificar el futuro del empleado en la empresa

Asigne tareas de evaluación del rendimiento de los empleados a los gerentes y las partes interesadas

🔑 Ideal para: Equipos de RR. HH., gerentes y empleados para evaluar el rendimiento, apoyar la planificación de la carrera profesional y mantener conversaciones estructuradas sobre el crecimiento futuro.

3. Plantilla de revisión trimestral del rendimiento de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Informa a los empleados sobre las áreas de mejora y los logros de forma regular con la plantilla de revisión trimestral del rendimiento de ClickUp

👀 ¿Sabías que... el 63 % de las personas abandonan sus puestos de trabajo debido a una falta de feedback o a que este es de baja calidad? Sin un sistema de feedback estructurado y regular, corres el riesgo de perder a trabajadores prometedores y de descarrilar todo tu plan de sucesión.

Convierta el feedback en una rutina con la plantilla de revisión trimestral del rendimiento de ClickUp.

Puede utilizarlas para:

Categorice y añada atributos para realizar un seguimiento de las metas, los OKR y otros KPI

Ofrezca resúmenes sobre el rendimiento actual, el logro de metas, las mejoras y la ética laboral

Identifica áreas de mejora en habilidades sociales como la resolución de problemas y la comunicación

Destaque sus logros y ofrezca críticas constructivas para el trimestre

Valora las contribuciones en una escala de Excelente, Bueno, Aceptable y Deficiente, y crea una clasificación por niveles para el rendimiento de los empleados

🔑 Ideal para: Evaluar la alineación de los empleados con los objetivos a corto plazo, reconocer los logros y establecer metas SMART cada trimestre.

4. Plantilla de formulario de evaluación de empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento periódico del rendimiento y los hitos de los empleados con la plantilla de formulario de evaluación de ClickUp

Las evaluaciones periódicas destacan a los empleados que cumplen o superan constantemente las expectativas. Estas personas son las más propensas a desempeñar con éxito roles más destacados en su empresa.

Con la plantilla de formulario de evaluación de ClickUp, puedes realizar fácilmente un seguimiento del rendimiento y los hitos, detectar a los mejores talentos desde el principio y planificar con confianza la sucesión.

Puede utilizar esta plantilla para:

Realice un seguimiento de las horas que ha trabajado un empleado

Evalúa cuántas tareas han completado para medir el rendimiento y la eficiencia del equipo

Supervise su ritmo de consecución de hitos para comprender su potencial y su crecimiento

Destaque los premios y hitos que han logrado y otorgue valoraciones con estrellas al conjunto de habilidades de los empleados

Guíe su plan de mejora del rendimiento

Asegúrese de que las evaluaciones se basan en criterios coherentes y objetivos

🔑 Ideal para: Evaluaciones diarias y semanales del rendimiento y los hitos de los empleados.

🧠 Dato curioso: Jack Welch, el legendario director ejecutivo de GE, acuñó la fórmula «4Es y una P» (energía, dinamismo, ventaja y pasión), que más tarde ayudó a inspirar el marco de la cuadrícula de 9 casillas.

5. Plantilla de informe semanal de empleados de ClickUp

Obtenga la plantilla gratis Realice un seguimiento del rendimiento de los empleados y resuelva sus retos con la plantilla de informe semanal de empleados de ClickUp

La plantilla de informe semanal de empleados de ClickUp no es una cuadrícula de 9 casillas en sí misma, pero es un complemento muy útil que ayuda a los empleados a evaluar su progreso y detectar obstáculos de forma temprana.

También ofrece a sus equipos una plataforma para expresar sus retos y problemas de esa semana. De este modo, podrá abordar los problemas rápidamente, mejorar la satisfacción en el lugar de trabajo y retener a sus mejores empleados.

Puede utilizar esta plantilla para:

Realice un seguimiento de las actividades semanales, el tiempo dedicado y las contribuciones de los empleados, todo en un solo lugar

Detecte y resuelva problemas recurrentes en el lugar de trabajo, incluidas las estrategias de retención de empleados, para mejorar la experiencia de los empleados y la compatibilidad con los intentos correctos

Fomenta la autoevaluación con la escala de valoración integrada

Guíe a los empleados en la creación de su plan de mejora y ofrézcales soporte cuando lo necesiten

🔑 Ideal para: Fomentar la autosuficiencia de los sucesores y abordar rápidamente los problemas comunes a los que se enfrentan.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento utilizan estrategias personalizadas de gestión del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de gestión del flujo de trabajo aún no ofrecen funciones integradas sólidas de gestión del tiempo o de priorización, lo que puede dificultar la priorización eficaz. Las funciones de programación y control de tiempo con IA de ClickUp pueden ayudarte a transformar estas conjeturas en decisiones basadas en datos. Incluso puede sugerir ventanas de enfoque óptimas para las tareas. Crea un sistema de gestión del tiempo personalizado que se adapte a tu forma de trabajar

6. Plantilla de informe de rendimiento de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice el rendimiento basado en proyectos para identificar a los mejores colaboradores con la plantilla de informe de rendimiento de ClickUp

La gestión del rendimiento puede complicarse rápidamente, especialmente cuando se amplía el equipo y se piensa en la planificación de la sucesión. ¿Quién se encarga de qué? ¿Están mejorando con el tiempo? Con tantos elementos en movimiento, la plantilla de informe de rendimiento de ClickUp te ofrece una visión más clara. Lo reúne todo con imágenes inteligentes y fáciles de leer que te ayudan a estar al tanto del crecimiento de los empleados y del progreso de los proyectos.

Puede utilizar esta plantilla para:

Supervise el progreso y los KPI en tiempo real

Mida los sobrecostos durante el cronograma del programa, proyecto o hito

Cuantifique el tiempo invertido, el progreso y el presupuesto mediante imágenes y gráficos

Analiza las tendencias de rendimiento de los empleados para identificar a los mejores y su potencial de liderazgo

🔑 Ideal para: Visualizar el rendimiento y la contribución de los proyectos para comprender el potencial de liderazgo de los empleados.

7. Plantilla de plan de 30, 60 y 90 días de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establezca puntos de control de evaluación para el potencial de liderazgo y la planificación de la sucesión con la plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp

Crea puntos de control para la evaluación del rendimiento de los empleados con la plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp. Esta cuadrícula de 9 casillas te ayudará a evaluar a los empleados que estás considerando para responsabilidades más importantes y a elegir a los mejores.

Además, esto puede ayudarle a medir el rendimiento y el progreso. Identifique las necesidades de formación y ofrezca soporte cada treinta días para prepararlos para roles críticos.

Esta plantilla le permitirá:

Establezca metas y tareas individuales para los empleados y supervise el progreso en consecuencia

Evalúa cómo se están adaptando a sus nuevos roles los empleados que han recibido promociones recientemente

Supervise los hitos con la vista de calendario

Encuentre a las mejores personas para los roles de liderazgo a través de evaluaciones periódicas del rendimiento

Utilice un proceso de evaluación estructurado para evaluar el potencial de liderazgo de los nuevos empleados

🔑 Ideal para: Encontrar a los mejores empleados para roles de liderazgo.

8. Plantilla de plan de acción para empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Perfeccione las habilidades de liderazgo de sus empleados con la plantilla de plan de acción para empleados de ClickUp

¿Quieres que tus empleados prosperen en sus futuros roles de liderazgo? Prepáralos para el éxito de la organización con la plantilla de plan de acción para empleados de ClickUp. Les proporciona una hoja de ruta clara y práctica para desarrollar las habilidades, la mentalidad y la experiencia que necesitarán para crecer en el liderazgo con confianza. Gestionar el talento nunca ha sido tan fácil.

Puede utilizar esta plantilla para:

Presente informes de incidencias para garantizar la responsabilidad tanto de los empleados como de sus supervisores

Haga una lista de sus conclusiones y respáldelas con datos

Crea un plan de acción para mejorar y desarrollar un equipo de alto rendimiento preparado para asumir roles de liderazgo

Añada cronogramas, estados y notas para cada acción de mejora en la sección «Iniciativas correctivas»

Realice un seguimiento del progreso según el problema y establezca criterios de intento correcto o incorrecto

Obtenga firmas digitales de empleados y evaluadores

🔑 Ideal para: Ayudar a los empleados a abordar problemas específicos de rendimiento con una hoja de ruta práctica.

👀 ¿Sabías que: Poco más del 20 % de las organizaciones esperan un cambio de director ejecutivo en los próximos 18 meses, pero el 45 % teme no tener ni un solo candidato interno preparado para dar el paso y asumir el rol.

9. Plantilla de planificación de sucesión de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifique transiciones fluidas entre sus sucesores actuales y futuros con la plantilla de planificación de sucesiones de ClickUp

Las plantillas de evaluación del rendimiento te mostrarán la situación de cada empleado en términos de capacidades de liderazgo. Ahora es el momento de esbozar la transición de roles y las estrategias de gestión del talento con la plantilla de planificación de sucesión de ClickUp.

Te ayudará a:

Correlacione quiénes formarán su equipo de liderazgo y su jerarquía

Describa exactamente cómo cambiarán sus roles y responsabilidades con la promoción

Aclare las habilidades y capacidades que deben desarrollar para el rol

Desarrolle una cartera de talentos de liderazgo para respaldar sus metas futuras

Realice un seguimiento del rendimiento de los posibles sucesores para definir sus futuros roles de liderazgo

🔑 Ideal para: Detallar la jerarquía, los roles y las responsabilidades de los líderes actuales y futuros para una transición fluida.

10. Plantilla de planificación de la sucesión corporativa de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Convierte los pasos de tu plan de sucesión en tareas y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de planificación de sucesión corporativa de ClickUp

La plantilla de planificación de sucesión corporativa de ClickUp es otro marco de gestión del talento que puede utilizar para correlacionar las responsabilidades de los futuros sucesores de su empresa. Esta plantilla es excelente para garantizar que sus sucesores reciban la mejor orientación posible.

Esta plantilla le ayudará a:

Convierta su plan de sucesión en tareas para garantizar que todas las partes interesadas contribuyan en la preparación de los nuevos líderes

Automatice la entrega de comentarios a los empleados con alto potencial para perfeccionar sus habilidades de forma continua

Detalle la agenda para cada rol de liderazgo y proporcione los recursos necesarios

🔑 Ideal para: Programar y automatizar tareas y acciones para crear canales de liderazgo.

11. Plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Ofrezca formación específica a los futuros sucesores con la plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

Una planificación adecuada de la sucesión requiere algo más que encontrar a las personas adecuadas para ser sus sucesores. También necesita medidas de gestión del talento para dotarles de la formación y los recursos necesarios para asumir mayores responsabilidades.

La plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp puede hacerlo por ti con un plan de crecimiento de empleados rápido y práctico.

Puede utilizarlas para:

Crea iniciativas de desarrollo profesional personalizadas para cada empleado

Colabora con tus compañeros de equipo y la dirección para ofrecer feedback

🔑 Ideal para: Ayudar a los empleados a crecer en roles de liderazgo con mapas de formación específicos y mantener su plan de sucesión en marcha.

📖 Lea también: El mejor software para la evaluación del rendimiento de los empleados

12. Plantilla de análisis de deficiencias de habilidades de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Identifique y aborde las deficiencias en las habilidades de sus futuros sucesores con la plantilla de análisis de deficiencias en las habilidades de ClickUp

No todo el mundo destaca en todas las habilidades, y eso está bien. Pero tus futuros líderes deben ser adaptables, estratégicos y abiertos al crecimiento. La plantilla de análisis de deficiencias de habilidades de ClickUp te ayuda a identificar dónde se necesita soporte y guía a tu equipo hacia el desarrollo que necesitan para dar un paso adelante con confianza.

Puede utilizarlas para:

Establezca una puntuación objetivo y utilícela como referencia para medir las habilidades

Cree campos personalizados para las habilidades que se ajustan a los roles de liderazgo de su empresa

Personaliza los paneles de ClickUp para visualizar y realizar un seguimiento de las carencias de habilidades por equipo o rol

Ofrezca opciones de mejora de las competencias específicas en función de los objetivos

🔑 Ideal para: Aplicar planes de desarrollo de objetivos para salvar las diferencias entre las habilidades actuales de sus empleados y las que necesitarán para desempeñar futuros roles de liderazgo.

📊🎥 Vea este vídeo para descubrir cómo los paneles de ClickUp pueden ayudarle a visualizar datos, realizar un seguimiento del progreso y tomar decisiones informadas.

13. plantilla de cuadrícula de 9 casillas de Whatfix

a través de Whatfix

la plantilla de cuadrícula de 9 casillas de Whatfix es un marco sencillo para la gestión del talento que define claramente cada casilla, para que sepa exactamente cómo utilizarla. También puede personalizar los campos para adaptarlos a las necesidades de su organización y orientar su planificación de la sucesión en la dirección que más le convenga.

Esta plantilla le permite:

Identifique fácilmente a los empleados con alto rendimiento y alto potencial

Gestione la planificación de la sucesión y el desarrollo del liderazgo.

Destaque las necesidades de formación específicas para ayudar a los empleados a crecer

Proporcione un enfoque estructurado para los pasos a seguir en la gestión del talento y las conversaciones entre los líderes y gerentes de equipo

Asigne recursos a los esfuerzos de desarrollo de los empleados

🔑 Ideal para: Facilitar una planificación eficaz de la sucesión mediante la identificación y el desarrollo de talentos con alto potencial para roles de liderazgo.

14. plantilla de cuadrícula de 9 casillas de Miro

a través de Miro

La plantilla de cuadrícula de 9 casillas de Miro es un excelente punto de partida si eres nuevo en la planificación de la sucesión. Es detallada pero fácil de seguir, con criterios claros de rendimiento y potencial marcados a lo largo de los ejes X e Y, para que no tengas que adivinar qué significa cada casilla.

Puede utilizar esta plantilla para:

Clasifique el rendimiento y el potencial de los empleados como alto, medio o bajo en ambos ejes

Compárelos con lo que se espera de los roles de liderazgo de su empresa

Personalice el color y edite los campos según sus necesidades

🔑 Ideal para: Start-ups sin experiencia en planificación de sucesión y desarrollo de talento.

15. plantilla de revisión de talento con cuadrícula de 9 casillas de TestGorilla

a través de TestGorilla

La plantilla de revisión de talento con cuadrícula de 9 casillas de TestGorilla es una hoja de cálculo de Excel lista para usar, diseñada para ayudarle a evaluar fácilmente el potencial y el rendimiento de los empleados.

Cuenta con un diseño de referencia listo para usar que le permite ver exactamente cómo funciona una cuadrícula de 9 casillas. A continuación, puede modificar los campos personalizables para adaptarlos a sus propias necesidades de planificación de la sucesión.

Esta plantilla le permite:

Analice el rendimiento de los empleados durante los últimos tres a seis meses

Simplifique la evaluación del rendimiento y la participación en proyectos y resultados clave

Vea cómo trabajan con otros miembros del equipo

🔑 Ideal para: Correlacionar visualmente las contribuciones de cada empleado para una planificación precisa de la sucesión.

🧠 Dato curioso: Ya que hablamos de planificación de sucesión, ¿sabías que la exitosa serie de televisión Succession se presentó inicialmente como un largometraje? Se suponía que iba a seguir a una poderosa familia del mundo de los medios de comunicación, pero, por suerte para nosotros, se convirtió en la serie llena de drama que vemos hoy en día.

16. Plantilla PDF de revisión de talento con plantilla de 9 casillas de Primalogik

a través de Primalogik

¿Quiere crear una plantilla de cuadrícula de 9 casillas desde cero? La plantilla PDF 9 Box Gr id Talent Review Template de Primalogik es un buen punto de partida. Establece con precisión qué incluir en cada casilla para medir eficazmente el rendimiento y el potencial de los empleados.

Puede utilizar esta plantilla para:

Revise los talentos y evalúe su idoneidad para ocupar posiciones de liderazgo más altas

Identifica y aborda las carencias de habilidades y las necesidades de formación

🔑 Ideal para: Utilizar como referencia para crear una plantilla de cuadrícula de 9 casillas desde cero.

Da forma a tus sucesores de forma inteligente con ClickUp

Las empresas que colocan a los empleados con mejor rendimiento en roles clave cada trimestre tienen 2,2 veces más probabilidades de superar a la competencia. ¿Quiere la misma ventaja? Utilice plantillas de cuadrículas de 9 casillas para tomar decisiones sobre la gestión del talento y la planificación de la sucesión. Le ayudarán a identificar a los mejores talentos, evaluar su potencial y crear una sólida cantera de líderes.

Con ClickUp, puedes gestionar todas tus plantillas de cuadrícula de 9 casillas en un solo lugar, gratis. Personalízalas para diferentes roles, configura recordatorios y automatiza las tareas relacionadas con el talento. También obtendrás una visión clara del progreso de cada empleado en los paneles de ClickUp.

