El mejor generador de PNG con IA para crear imágenes transparentes de alta calidad

En 1966, se pidió a un grupo de niños que predijeran cómo sería la vida en el futuro, concretamente, cómo sería la vida a principios de la década de 2000.

Sus respuestas abarcaban desde preocupaciones sobre la vivienda hasta el entusiasmo por las comodidades futuras. Pero una predicción destacó por encima del resto: la automatización. Y tenían razón.

Hoy en día, las herramientas basadas en IA pueden generar casi cualquier cosa en cuestión de segundos, incluidas imágenes PNG transparentes de alta calidad. Esto es especialmente útil para diseñadores y empresas, ya que les permite expresar sus ideas visualmente con simples indicaciones.

Para ayudarte a ahorrar tiempo, crear imágenes y acelerar tu proceso creativo, hemos seleccionado una lista de los mejores generadores de PNG con IA que puedes utilizar de inmediato.

Los mejores generadores de PNG con IA de un vistazo

¿Qué debe buscar en un generador de PNG con IA?

Antes de elegir el generador de imágenes PNG con IA adecuado, decide qué imágenes quieres crear. ¿Imágenes de productos con fines comerciales? ¿Gráficos únicos para materiales de marketing o arte digital con fondo transparente?

Una vez que lo tengas claro, aquí tienes algunas funciones esenciales que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu herramienta:

Herramientas de texto a imagen que transforman simples indicaciones en imágenes PNG completamente formuladas con solo unos clics

Opciones para subir y mezclar imágenes con infinitas posibilidades utilizando contenido generado por IA

Funciones de descripción de imágenes que analizan y generan contenido a partir de fotos subidas

Una interfaz intuitiva que simplifica el proceso creativo

Controles de personalización para relaciones de aspecto, filtros de color y fondos

Resultados de alta resolución que garantizan detalles nítidos y bordes claros

Un amplio intervalo de estilos artísticos que se adaptan a cualquier cosa, desde iconos minimalistas hasta la estética de la pintura al óleo

Los mejores generadores de PNG con IA

Aquí está la lista completa de los mejores generadores de PNG con IA.

Estos generadores de arte IA están diseñados para ayudarte a generar imágenes PNG de alta resolución con un fondo transparente, perfectamente personalizadas para tu marca, estilo de imagen y estilo artístico.

1. ClickUp (el mejor para imágenes colaborativas generadas por IA)

Prueba ClickUp gratis Genera imágenes con IA con herramientas basadas en IA y gestión de proyectos a gran escala con ClickUp

Existen muchos generadores de imágenes de IA, pero muy pocos combinan herramientas basadas en IA con una gestión de proyectos a gran escala.

Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp está facilitando mucho la vida a los equipos de diseño al incorporar potentes herramientas de IA directamente en su flujo de trabajo diario.

Una de las funciones más interesantes es el generador de imágenes con IA, que está integrado directamente en las pizarras de ClickUp. Esto significa que puedes convertir tus ideas en imágenes PNG de alta calidad con solo describir lo que quieres, sin necesidad de saltar entre diferentes apps o esperar a que llegue la inspiración.

Indicación: «Crea una imagen de un cerebro con neuronas disparándose a su alrededor».

¡Vea el resultado en la imagen de abajo!

Genera imágenes utilizando IA en Pizarras de ClickUp siguiendo las indicaciones

Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas, esbozando flujos de usuarios o simplemente necesites una imagen rápida para una reunión, puedes generar imágenes al instante y colocarlas directamente en tu pizarra.

Las pizarras en sí mismas son un elemento revolucionario para la colaboración. Permiten que todo tu equipo trabaje en conjunto en tiempo real, añadiendo notas adhesivas, figuras y, ahora, imágenes generadas por IA, todo en un solo lugar. Puedes mover elementos fácilmente, conectar ideas e incluso convertir elementos de la pizarra en tareas prácticas con solo un clic.

¿Necesitas ayuda adicional con la dirección creativa? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, aprovecha el aprendizaje automático y las bases de datos de arte para ayudar a los equipos de diseño:

✅ Crea indicaciones de texto más inteligentes

✅ Supera los bloqueos creativos

✅ Mejora tus imágenes generadas por IA

Convierte tus ideas en acciones con ClickUp Brain

Al combinar la generación de imágenes con IA con pizarras colaborativas y una sólida gestión de proyectos, ClickUp para equipos de diseño unifica todo lo que tu equipo necesita en una sola plataforma. Puedes almacenar activos, gestionar comentarios y realizar un seguimiento de cada paso de tu proceso creativo sin salir de ClickUp. Es una forma más inteligente, rápida y conectada de diseñar juntos.

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza indicaciones basadas en IA para crear rápidamente contenido e ideas visuales de alta calidad

Resalta cualquier texto y mejóralo con la barra de herramientas de IA integrada

Genere automáticamente resúmenes y elementos de acción para optimizar los flujos de trabajo de diseño y la gestión de proyectos

Traduce contenidos, corrige la gramática y perfecciona tus textos en la misma plataforma

Colabora en tiempo real con las pizarras de ClickUp, perfectas para lluvias de ideas visuales, bocetos e imágenes generadas por IA

Inicia tareas directamente desde las pizarras de ClickUp para capturar ideas creativas al instante

Utilice plantillas para diseñar flujos de trabajo compatibles con su proceso de diseño

Deja instrucciones claras en las imágenes con el software de anotación de imágenes de ClickUp

Utiliza ClickUp Clips para guiar a tu equipo con comentarios detallados

Límites de ClickUp

El amplio intervalo de funciones de la plataforma puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Una reseña de G2 dice:

Clickup es extremadamente flexible en su uso y ofrece muchas funciones que, de otro modo, requerirían herramientas adicionales. La configuración inicial y la incorporación a la herramienta son muy complejas al principio, pero manejables. El precio es totalmente razonable y justificado. Utilizo Clickup en mi trabajo diario y estoy satisfecho.

2. Adobe Firefly (ideal para imágenes de alta calidad generadas por IA en todos los medios)

vía Adobe

Adobe Firefly ofrece una suite creativa todo en uno para producir imágenes, vídeos, audio, vectores y plantillas de diseño gráfico.

Creado como una herramienta de IA para diseñadores, profesionales del marketing y creadores de contenido, Adobe Firefly lleva la potencia de la generación de PNG con IA al ecosistema creativo de confianza de Adobe.

Tanto si quieres crear imágenes impresionantes con un fondo transparente, explorar nuevos estilos artísticos o experimentar con flujos de trabajo de texto a imagen, esta herramienta te ofrece un control creativo total. Y lo que es mejor, se integra a la perfección en herramientas como Photoshop, Illustrator y Adobe Express.

Las mejores funciones de Adobe Firefly

Experimenta la conversión de texto a imagen con impresionantes efectos y ajustes preestablecidos de estilo artístico

Disfruta de un control preciso de la relación de aspecto para todas las imágenes PNG

Genera vídeos, audio e imágenes con IA utilizando la misma interfaz intuitiva

Integración con Photoshop, Illustrator y Adobe Express

Crea contenido seguro y listo para uso comercial

Límites de Adobe Firefly

Sin indicaciones negativas para excluir elementos no deseados

Los clips de vídeo tienen un límite de cinco segundos de duración

El texto de las imágenes generadas a menudo aparece distorsionado o inexacto

Precios de Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $ al mes por usuario

Firefly Pro : 29,99 $ al mes por usuario

Firefly Premium : 199,99 $ al mes por usuario

Creative Cloud All Apps: 59,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Adobe Firefly

Una reseña de G2 dice:

Adobe Firefly es increíblemente intuitivo, especialmente si estás familiarizado con el ecosistema de Adobe. Me resulta útil para generar ideas rápidamente y crear contenido de alta calidad para redes sociales sin necesidad de tener grandes habilidades de diseño.

✨ Dato curioso: Los generadores de imágenes IA pueden aprender el estilo de cualquier artista, convirtiendo sus algoritmos y su visión en un pincel digital que imita todo, desde el arte renacentista hasta los diseños abstractos modernos.

vía Canva

Canva ya es una herramienta de diseño gráfico muy popular gracias a sus funciones fáciles de usar.

Con IA, Canva ofrece sus funciones Magic Studio y Dream Lab, que permiten a los usuarios generar imágenes IA sin esfuerzo, mejorar fotos, eliminar fondos, ajustar colores y reformatear diseños mediante sencillas indicaciones de texto e imágenes.

Además, Canva está totalmente basado en la nube, lo que significa que puedes trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Las mejores funciones de Canva IA

Disfruta de la conversión de texto a imagen con Dream Lab para obtener imágenes rápidas y bonitas generadas por IA

Accede a herramientas de IA para eliminar fondos, cambiar el tamaño y mejorar imágenes

Crea contenido para todas las plataformas principales con relaciones de aspecto optimizadas

Utiliza miles de plantillas de guías de estilo , kits de marca y colaboración fluida en equipo

Límites de Canva IA

Algunas funciones pueden parecer limitadas para diseñadores profesionales

El texto generado por IA en las imágenes puede parecer incoherente o inexacto

Precios de Canva IA

Free

Canva Pro : 15 $ al mes por usuario

Canva Teams : 10 $ al mes por usuario

Canva Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Canva IA

G2 : 4,7/5 (más de 4450 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 45 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Canva IA

Una reseña en Reddit dice:

Una de las funciones más interesantes es Magic Media, que te permite convertir texto en imágenes, vídeos o gráficos. Solo tienes que escribir lo que quieres y Canva lo creará por ti. Esto te ahorrará tener que buscar la foto perfecta en un banco de imágenes o intentar averiguar cómo crear un gráfico tú mismo.

Una de las funciones más interesantes es Magic Media, que te permite convertir texto en imágenes, vídeos o gráficos. Solo tienes que escribir lo que quieres y Canva lo creará por ti. Esto te ahorrará tener que buscar la foto perfecta en un banco de imágenes o intentar averiguar cómo crear un gráfico tú mismo.

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta aprender a usar Figma o te preocupa su precio? Las mejores alternativas y competidores de Figma analiza las 10 mejores herramientas que son más fáciles de usar, económicas y siguen siendo muy eficaces para el diseño colaborativo.

4. Picsart IA (lo mejor para la edición rápida de imágenes y vídeos para principiantes)

vía Picsart

Picsart fue una de las primeras suites creativas diseñadas tanto para principiantes como para pequeñas empresas. Sin embargo, la incorporación de la IA te ayuda a pasar rápidamente de la idea a la ejecución.

Con herramientas como el generador de imágenes de IA, el eliminador de fondos de IA y la mejora de IA, los usuarios pueden crear imágenes de alta calidad en cuestión de minutos. La app móvil de Picsart es especialmente popular, ya que ofrece una edición sencilla sobre la marcha, desde la generación de imágenes PNG con IA hasta plantillas listas para las redes sociales.

También tendrás acceso a más de 20 herramientas generativas de IA, inspiración de la comunidad a través de «Espacios» y funciones diseñadas para creadores de todos los sectores, desde la moda hasta el sector inmobiliario.

Las mejores funciones de Picsart IA

Crea imágenes, GIF y vídeos cortos generados por IA utilizando sencillas indicaciones de texto

Utilice herramientas de IA con un solo toque, como la eliminación de fondos, la transferencia de estilos y la sustitución de objetos

Explora una interfaz intuitiva tanto en dispositivos móviles como en la web, ideal para principiantes

Disfruta de la edición masiva, los kits de marca y las herramientas de colaboración en tiempo real

Accede a descargas PNG, fuentes personalizadas y múltiples relaciones de aspecto

Límites de la IA de Picsart

Algunas herramientas de IA requieren compras adicionales dentro de la app (como la generación de avatares)

La interfaz puede parecer desordenada o compleja para los nuevos usuarios de la web

Las funciones avanzadas aún están por detrás de herramientas profesionales como Adobe Photoshop

Precios de Picsart IA

Free

Plus : 13 $ al mes por usuario

Pro : 15 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Picsart IA

G2 : 4,5/5 (más de 575 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Picsart IA

Una reseña de G2 dice:

Me gusta que Picsart tenga tantas plantillas y herramientas de edición de fotos que me ayudan a corregir, ajustar y hacer que mis fotos sean aún más especiales. Excelentes herramientas para editar fotos familiares y para redes sociales. Las herramientas son muy fáciles de usar para implementar lo que necesitas para tu trabajo. Uso Picsart todo el tiempo para mis fotos y nunca he tenido que contactar al soporte al cliente porque ha sido muy fácil integrarlo en mis procesos, pero estoy seguro de que el soporte al cliente sería excelente dada la calidad del producto.

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta organizar las ideas del equipo más allá de las viñetas? Cómo crear un tablero de ideas para la lluvia de ideas te muestra cómo utilizar tableros visuales para despertar la creatividad, estructurar la colaboración y convertir los pensamientos caóticos en planes viables.

📮 ClickUp Insight: La mitad de nuestros usuarios se enfrentan a retos a la hora de adoptar la IA: el 23 % no sabe por dónde empezar y el 27 % cree que necesita más formación para tareas avanzadas. ClickUp rompe esa barrera con una interfaz estilo chat tan sencilla como enviar un mensaje de texto. Los equipos pueden comenzar con indicaciones básicas y descubrir fácilmente potentes funciones de automatización, sin complicaciones ni curvas de aprendizaje.

5. Midjourney (ideal para el control artístico y los efectos visuales surrealistas y de gran impacto)

vía Midjourney

Midjourney comenzó su andadura como una herramienta basada en Discord. Conocido por sus impresionantes imágenes, estilos surrealistas, toque único y composiciones cinematográficas, Midjourney es muy apreciado por artistas digitales, profesionales del marketing y creadores que buscan traspasar los límites.

Midjourney te permite generar imágenes PNG con IA, arte conceptual y paisajes fantásticos con un control estilístico extremo mediante indicaciones de texto sencillas o avanzadas.

Esta popular herramienta ahora también ofrece una app web con planes flexibles y compatibilidad con fondos transparentes.

Las mejores funciones de Midjourney

Disfruta de la mejor calidad en la generación de imágenes con un control artístico sin igual

Utiliza variaciones iterativas de imágenes, zoom, panorámica y expansión de imágenes

Sube imágenes de referencia para guiar el estilo y la coherencia del carácter de la imagen

Ajusta la intensidad de las indicaciones, la estilización y la relación de aspecto con ajustes avanzados

Únete a una comunidad activa y a una galería para explorar y obtener inspiración al instante

Limitaciones de Midjourney

No hay ningún plan Free disponible actualmente

El modo sigiloso (creación de imágenes privadas) solo está disponible en planes de nivel superior

La interfaz puede resultar abrumadora para los principiantes

Precios de Midjourney

Básico : 10 $ al mes por usuario

Estándar : 30 $ al mes por usuario

Pro : 60 $ al mes por usuario

Mega: 120 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2 : 4,4/5 (más de 85 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Midjourney

Una reseña de Trustpilot dice:

La interfaz más fácil de usar entre todos los generadores de imágenes IA. No entra en detalles (como Stable Diffusion); hace lo que el usuario necesita.

La interfaz más fácil de usar entre todos los generadores de imágenes con IA. No entra en detalles (como Stable Diffusion); hace lo que el usuario necesita.

💡 Consejo profesional: ¿Te sientes limitado por los precios o la compatibilidad de Midjourney? Las mejores alternativas y competidores de Midjourney para la generación de imágenes con IA destacan 11 potentes herramientas que ofrecen más flexibilidad, mejor compatibilidad y funciones creativas únicas.

6. Runway ML (lo mejor para la generación de vídeos con IA y la narración multimedia)

vía Runway

Runway está redefiniendo la forma en que creamos historias visuales, con herramientas de IA diseñadas específicamente para cineastas, diseñadores y creadores de contenido.

Desde vídeos musicales hasta anuncios publicitarios y largometrajes, los modelos Gen-3 Alpha y Act-One de Runway permiten a los usuarios generar vídeos controlables y de alta fidelidad con solo unas pocas indicaciones.

Runway también es compatible con la edición colaborativa, el almacenamiento de activos, las voces personalizadas y mucho más, todo ello en una interfaz limpia y profesional.

Otro dato impresionante es que marcas como Lionsgate y Madonna ya lo están utilizando.

Las mejores funciones de Runway

Utiliza la generación de texto a vídeo, vídeo a vídeo e imagen a vídeo con un alto nivel de realismo

Disfruta de funciones avanzadas de edición de fotos , como cámara lenta, eliminación de fondos y desenfoque de rostros

Utiliza la creación de voz personalizada para la sincronización labial con IA y los flujos de trabajo de texto a voz

Navega por una interfaz de usuario limpia e intuitiva que admite la colaboración en equipo en tiempo real

Limitaciones de la pasarela

Curva de aprendizaje pronunciada para principiantes que no están familiarizados con las herramientas de vídeo

Requiere una conexión (a internet) potente y un hardware moderno

Marcas de agua y límites de tiempo aplicables a los usuarios del plan Free

Precios de lanzamiento

Free

Estándar : 15 $ al mes por usuario

Pro : 35 $ al mes por usuario

Unlimited : 95 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Runway

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Runway

Una reseña de Product Hunt dice:

Los precios son demasiado altos. Si contratas la suscripción ilimitada (Relaxed), generar un vídeo de 10 segundos tarda unos 20 minutos. Tampoco puedes poner vídeos en cola, tienes que esperar a que se terminen uno por uno La IA se equivoca la mitad de las veces con tus indicaciones. Lo que te hace perder tiempo y créditos. Luego está la censura excesivamente sensible. Incluso las personas con camisetas de manga corta son demasiado arriesgadas. Tampoco te dicen cuál es el problema. Mientras intentas averiguar cuál es exactamente el problema, tu cuenta queda suspendida. Dicen que puedes apelar, pero es mentira. Solo mencionan que su decisión es definitiva, no dan ninguna explicación y te dicen que te vayas. Cualquier cosa es mejor que este desastre tan caro.

Los precios son demasiado altos. Si te suscribes al plan ilimitado (Relaxed), generar un vídeo de 10 segundos tarda unos 20 minutos. Tampoco puedes poner vídeos en cola, tienes que esperar a que se terminen uno por uno

✨ Dato curioso: Las primeras obras de arte digitales del mundo surgieron de un sistema antiaéreo transformado. Durante la Segunda Guerra Mundial, John Whitney y su hermano James reutilizaron un ordenador analógico, construido originalmente para localizar aviones enemigos, y lo convirtieron en una innovadora máquina de dibujo que se convertiría en la base del arte digital generado por ordenador.

📖 Leer también: Ejemplos esenciales de indicaciones de Midjourney para artistas y diseñadores

7. DALL·E 3 (Lo mejor para la generación de imágenes IA sencillas y precisas a través de ChatGPT)

a través de DALL E

DALL·E 3 es el último generador de imágenes de OpenAI, que comparte la misma popularidad que ChatGPT. Este generador de imágenes con IA está profundamente integrado en ChatGPT, lo que permite a los usuarios intercambiar ideas, refinar indicaciones y editar las imágenes generadas.

Tanto si quieres una escena fotorrealista como un boceto caprichoso, DALL·E 3 hace un gran trabajo interpretando descripciones de texto para indicaciones breves y complejas. También incluye una herramienta básica de retoque que te permite modificar áreas específicas del texto para convertirlo en imagen, todo ello dentro de la intuitiva interfaz de ChatGPT.

A diferencia de otras herramientas, DALL·E 3 está optimizado para facilitar su uso en lugar de su control, con el fin de generar imágenes rápidas y pulidas sin una curva de aprendizaje pronunciada.

Las 3 mejores funciones de DALL·E

Genera imágenes detalladas y de alta calidad a partir de indicaciones de texto cortas o largas

Aproveche la sencilla función de relleno incluida para ediciones de imágenes localizadas

Úselo a través de Bing Image Creator o con ChatGPT Plus

Disfruta de contenido seguro y comercialmente utilizable con protecciones integradas

Limitaciones de DALL·E 3

Sin necesidad de subir imágenes, referencias de estilo ni compatibilidad con ampliación del lienzo

Carece del control granular que ofrecen herramientas como Midjourney o Stable Diffusion

No generará figuras públicas ni contenido sensible

Precios de DALL·E 3

Gratis (con marca de agua)

ChatGPT Plus: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre DALL·E 3

G2 : 3,9/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios sobre DALL. E 3?

Una reseña de Capterra dice:

DALL-E 3 genera imágenes muy detalladas, creativas y visualmente impresionantes que se ajustan fielmente a las indicaciones. Su capacidad para interpretar descripciones complejas, generar imágenes imaginativas y mantener la coherencia en la calidad de las imágenes es impresionante. La integración con herramientas basadas en texto mejora la usabilidad, lo que lo hace accesible tanto para principiantes como para profesionales. Además, las mejoras en el realismo y la versatilidad artística lo hacen destacar para diversos proyectos creativos.

📖 Leer también: Alternativas a Dall-E para crear imágenes con IA

8. Generador de imágenes con IA de Fotor (el mejor generador de imágenes gratis con una amplia variedad de estilos)

a través de Fotor IA

El generador de imágenes con IA de Fotor está diseñado para cualquiera que desee crear arte, avatares o imágenes de productos con un mínimo esfuerzo. Este generador de imágenes artísticas también es compatible con la generación de texto a imagen y de imagen a imagen, con docenas de opciones de estilos artísticos, como dibujos animados, pintura al óleo, anime, bocetos y 3D.

Fotor también incluye herramientas para mejorar la resolución, eliminar fondos y sustituir caras, todo ello integrado en un paquete de edición fotográfica fácil de usar.

Las mejores funciones de Fotor

Uso gratuito con 8 créditos + bonificaciones diarias

Disfruta de la compatibilidad de texto a imagen e imagen a imagen

Utiliza docenas de estilos, incluyendo NFT, logotipos, anime y maquetas de productos

Utiliza herramientas básicas de edición de fotos (mejorar, eliminar el fondo, etc.)

Limitaciones de Fotor

Interfaz de usuario inconexa entre herramientas

Control creativo limitado en comparación con Pro Tools

Sin personalización avanzada, como referencia de estilo o ampliación del lienzo

Precios de Fotor

Plan Free

Pro : 8,99 $ al mes por usuario

Pro+: 19,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Fotor

G2 : 4,2/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 950 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Fotor

Una reseña de G2 dice:

Lo mejor de la aplicación es el intervalo de funciones que ofrece gratis/a precios económicos. La facilidad de uso es otra ventaja que hace de esta app una de las mejores aplicaciones de IA en un editor de fotos.

💡 Consejo profesional: Deshazte de las notas adhesivas desordenadas: Plantillas y técnicas para la lluvia de ideas te ofrece 11 plantillas gratuitas y estructuradas para ayudar a los equipos a convertir ideas dispersas en planes estratégicos y mantener el flujo de la colaboración.

9. Leonardo IA (ideal para recursos de juegos y control estilístico)

a través de Leonardo AI

Diseñado originalmente para ayudar a los desarrolladores de videojuegos a crear arte conceptual y recursos visuales, Leonardo IA ha evolucionado hasta convertirse en una suite creativa completa.

Leonardo AI ofrece modelos ajustados, ajustes de estilo predefinidos y ayudas de ingeniería como un generador de indicaciones aleatorias y un potenciador de indicaciones, todo ello en una interfaz limpia.

Aunque el plan Free de este generador de imágenes con IA ofrece imágenes generadas de forma única y un generoso sistema de tokens, los usuarios premium pueden acceder a herramientas de edición posterior a la generación, modelos personalizados y opciones de orientación avanzadas.

Las mejores funciones de Leonardo IA

Disfruta de una rápida generación de imágenes (10-20 segundos por lote)

Aprovecha los útiles creadores de indicaciones artísticas de IA y las herramientas de orientación de estilo

Disfruta de un plan Free con 150 tokens cada 8 horas

Compatible con diseño de personajes, arte conceptual, maquetas de productos y mucho más

Forma parte de una comunidad activa en Discord y disfruta de un sólido soporte creativo

Limitaciones de Leonardo IA

Las herramientas de edición posteriores a la generación están bloqueadas tras un muro de pago

El plan Free no incluye la generación de imágenes privadas

Es posible que se ignoren algunos detalles de las indicaciones en favor del «estilo» general

Precios de Leonardo IA

Free

Plan Aprendiz : 10 $ al mes por usuario

Plan Artisan : 30 $ al mes por usuario

Plan Maestro : 60 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Leonardo IA

G2 : 4,5/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Leonardo IA

Una reseña de Trustpilot dice :

Sin duda, una de las mejores herramientas de animación disponibles para el consumidor. Leonardo me ha ayudado mucho y ha hecho que mi canal creciera hasta alcanzar los 3500 suscriptores en nueve días.

✨ Dato curioso: El primer software de dibujo digital para usuarios cotidianos, MacPaint, debutó en el Macintosh original de Apple a principios de la década de 1980. Permite a los usuarios dibujar, editar y exportar gráficos antes de que la mayoría de la gente haya oído hablar siquiera del «arte digital»

📖 Lea también: Las mejores herramientas de ingeniería de indicaciones para IA generativa

10. NightCafe (ideal para la creación impulsada por la comunidad y la variedad de modelos)

vía NightCafe

NightCafe es una de las plataformas de arte con IA más accesibles y centradas en la comunidad que existen. Esta plataforma reúne una amplia matriz de modelos de generación de imágenes, entre los que se incluyen Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen y muchos más, bajo una interfaz intuitiva.

Lo más emocionante es que puedes ganar créditos gratis a diario participando en retos, dando «me gusta» a obras de arte o chateando.

Las mejores funciones de NightCafe

Accede a una amplia gama de modelos de IA, incluidos DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen y muchos más

Únete a una comunidad artística dinámica y activa con retos, comentarios y colaboración

Usa créditos gratis diarios, además de opciones de transferencia para planes de pago

Disfrute de funciones únicas como la generación masiva, el ajuste de modelos y las opciones avanzadas de indicaciones

Accede a compatibilidad multiplataforma: web, móvil y tableta

Limitaciones de NightCafe

La moderación y las restricciones de contenido pueden parecer demasiado estrictas

Herramientas de edición en profundidad o relleno limitadas en comparación con las plataformas profesionales

Los comentarios de indicación pueden ser inconsistentes entre los distintos modelos

Precios de NightCafe

Free

AI Beginner: 5,99 $ al mes por usuario

Aficionado a la IA: 9,99 $ al mes por usuario

Entusiasta de la IA: 19,99 $ al mes por usuario

AI Artist: 49,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre NightCafe

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre NightCafe

Una reseña de Trustpilot dice:

NightCafé me ha abierto muchas puertas, es un lugar increíble, con una comunidad fantástica, y si no puedes (o no quieres) ser miembro Pro, sigues teniendo infinitas posibilidades de dejar volar tu imaginación y crear increíbles obras de arte con IA. ¡Muy recomendable!

📖 Leer también: Ejemplos alucinantes de arte generado por IA

11. Jasper Art (ideal para equipos de marketing que necesitan imágenes rápidas y con la marca)

vía Jasper Art

Jasper Art es la función de generación de imágenes de la plataforma de contenido IA todo en uno de Jasper.

Este generador de imágenes PNG con IA te permite crear al instante imágenes de alta calidad y libres de derechos de autor a partir de un texto, sin necesidad de licencias de fotos de archivo ni cuellos de botella en el diseño.

Integrada en el ecosistema de Jasper, esta herramienta es especialmente potente para aquellos que ya utilizan Jasper para la redacción publicitaria, la planificación de campañas o la automatización de la voz de la marca.

Con herramientas de edición de imágenes integradas (como eliminación de fondos, recorte, ampliación y reimaginado), Jasper facilita la creación rápida y a gran escala de imágenes pulidas y acordes con la marca.

Las mejores funciones de Jasper Art

Utiliza la generación ilimitada de imágenes incluida en todos los planes

Prueba las herramientas con un solo clic para eliminar fondos, limpiar texto, mejorar la resolución y mucho más

Utiliza la creación de imágenes guiada por estilos para mantener la coherencia de tu marca

Disfruta de la privacidad integrada: las imágenes no se utilizan para entrenar los modelos de Jasper

Accede al uso comercial (con salvedades en cuanto a derechos de imagen y copyright)

Limitaciones de Jasper Art

Dificultades con el realismo en rostros y partes del cuerpo (como muchas herramientas de IA)

Requiere una suscripción a Jasper (a partir de 39 $ al mes)

Sin funciones avanzadas de retoque o control del lienzo como las herramientas Midjourney o SDXL

Precios de Jasper Art

Creador : 39 $ al mes por asiento

Pro: 59 $ al mes por asiento

Valoraciones y reseñas de Jasper Art

G2 : 4,7/5 (más de 1240 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1840 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Jasper Art

Una reseña de Capterra dice:

Me encanta cómo este asistente de IA genera contenidos increíbles en segundos, amigo. A diferencia de otros programas, me ayuda a superar el bloqueo del escritor y a crear cosas originales, así que no pierdo el tiempo mirando una pantalla en blanco.

📖 Leer también: Cómo utilizar la IA para el diseño gráfico

Resultados siempre perfectos con ClickUp

El director de procesos de AI bees, Jayson Ermac, destacó en su testimonio:

ClickUp cuenta con herramientas para visualizar tus procesos, metas, etc. Es lo último en trabajo colaborativo y ha ido mejorando en ese sentido, especialmente con la incorporación de la vista Pizarra.

Esto dice mucho de la experiencia ClickUp. Como uno de los mejores generadores de imágenes con IA, ClickUp lo hace todo a la perfección (y además es divertido), desde convertir una indicación de texto en un PNG transparente en segundos hasta lanzar una campaña completa.

¿Sigues saltando entre cinco pestañas solo para gestionar un proyecto? Quizás sea el momento de mejorar tu flujo de trabajo con una actualización basada en PNG.

