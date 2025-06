Las 10 mejores alternativas a Anytype para tomar notas de forma segura en 2025

Te encanta la idea de un entorno de trabajo todo en uno que prioriza la privacidad, como Anytype, para organizar tus datos.

Pero quizá no sea exactamente lo que buscas. Problemas para sincronizar con Google Calendar, integraciones limitadas o la curva de aprendizaje: no siempre es fácil.

Si buscas una alternativa que ofrezca la misma seguridad pero con una mejor funcionalidad, estás en el lugar adecuado.

Tanto si necesitas una colaboración fluida, fiabilidad sin conexión o simplemente una interfaz más sencilla, hemos recopilado las mejores alternativas a Anytype para tomar notas de forma segura.

Encontremos la mejor alternativa para ti.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Anytype?

A la hora de elegir una alternativa a Anytype, aquí tienes algunos factores clave que debes tener en cuenta para asegurarte de elegir la mejor app para tomar notas con un buen equilibrio entre seguridad, usabilidad y funciones:

🎨 Experiencia de usuario e interfaz: Un diseño limpio e intuitivo con páginas anidadas, etiquetas y búsqueda IA que facilita la organización de notas

🔒Privacidad y seguridad: el cifrado de extremo a extremo, el almacenamiento local y las políticas de borrado de datos mantienen tus notas seguras

📱Sincronización entre dispositivos: Si la sincronización fluida es importante, elige un software con opciones fiables en la nube, sin dejar de priorizar la seguridad y el acceso sin conexión

🤝 Funciones de colaboración: ¿Necesitas trabajar en equipo? Busca edición en tiempo real, permisos y uso compartido sencillo

⚙️ Personalización y extensibilidad: los complementos, plantillas e integraciones te permiten adaptar la app, aplicación, a tu flujo de trabajo

📂 Acceso sin conexión y propiedad de los datos: ¿Quieres tener el control total? Asegúrate de que la app, aplicación, funciona sin conexión sin obligarte a utilizar el almacenamiento en la nube

💡Consejo profesional: La herramienta adecuada para tomar notas es solo una parte de la ecuación. La forma en que tomas notas es igual de importante. ¿Quieres mejorar la claridad, la retención y la productividad? Echa un vistazo a estos métodos eficaces para tomar notas y sacar el máximo partido a tu nueva app. ✍️

Alternativas a Anytype de un vistazo

Para ayudarte a encontrar la que mejor se adapta a tus necesidades, aquí tienes una comparación detallada de las alternativas a Anytype en función de sus funciones clave y precios:

Nombre de la herramienta Funciones clave Lo mejor para Precios ClickUp Documentos con colaboración, Bloc de notas, IA para tomar notas, Pizarras, enlace de tareas Pequeñas empresas, medianas empresas, corporaciones Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 7 $/usuario/mes Obsidian Enlace bidireccional, almacenamiento local prioritario y vista gráfica Particulares Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 5 $/usuario/mes Logseq Notas basadas en esquemas, pizarra, repetición espaciada Particulares Free Forever AppFlowy Diseño basado en bloques, tableros Kanban, código abierto con asistente de IA Particulares, pequeñas empresas Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 8 $/usuario/mes Supernotes Notas estilo tarjeta, calendario con mapa de calor, modo sin conexión Particulares, pequeñas empresas Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 11 $ al mes Notas estándar Cifrado de extremo a extremo, historial de versiones, marcado, almacén seguro Particulares Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 63 $ al año Notion Notas, plantillas y editor basado en bloques con IA Pequeñas empresas, medianas empresas Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes Evernote Notas multimedia, Web Clipper, acceso sin conexión, gestión de tareas Particulares, pequeñas empresas Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes Microsoft OneNote Cuadernos de formato libre, dibujo, reconocimiento de escritura a mano, IA Copilot Empresas medianas, corporaciones Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 69,99 $ al año Dynalist Esquemas jerárquicos, tareas periódicas, captura rápida Particulares Versión gratuita disponible; planes de pago a partir de 9,99 $ al mes

Las mejores alternativas a Anytype

1. ClickUp (la mejor para la gestión integral del trabajo y las notas)

Prueba ClickUp gratis Escribe, comparte y enlaza wikis de proyectos, POE o notas de reuniones sin esfuerzo con ClickUp Docs

Gestionar el trabajo y las notas en varias aplicaciones se complica rápidamente. ClickUp, la app para todo el trabajo, cambia eso al reunir tareas, documentos, notas y reuniones en un único entorno de trabajo conectado.

En lugar de cambiar entre una docena de herramientas, ClickUp ofrece potentes funciones que te permiten guardar todas tus notas justo donde las necesitas.

Por ejemplo, ClickUp Docs es una potente herramienta para la documentación estructurada. Ya sea que estés escribiendo notas de reuniones, procedimientos operativos estándar (POE) o ideas para una lluvia de ideas, Docs te permite crear, formatear y organizar la información a la perfección.

A diferencia de los procesadores de texto tradicionales, se integra directamente en tu flujo de trabajo, lo que garantiza que tus notas no queden aisladas de tus tareas y proyectos diarios.

Colabora con tus compañeros de equipo y crea documentos potentes con ClickUp Docs

En resumen, puedes👇:

Personaliza documentos con encabezados, tablas, llamadas y plantillas para crear notas estéticas, mantener la información estructurada y fácil de leer

Trabaja con tu equipo en el mismo documento, deja comentarios y asigna elementos de acción sin cambiar a otra herramienta

Controla quién puede ver, editar o comentar documentos: compártelos con tu equipo, tus clientes o incluso públicamente cuando sea necesario

Organiza, mueve y da formato al contenido en bloques (texto, imágenes, tablas, etc.) para una edición y diseño flexibles

Copia y comparte enlaces directos a bloques de contenido específicos, lo que facilita la referencia o la navegación a secciones exactas dentro de los documentos o entre ellos

Crea enlaces contextuales entre documentos y tareas, lo que permite una navegación rápida y un contexto de proyecto más rico

Utiliza @menciones para conectar documentos, tareas o personas, e inserta hipervínculos a recursos internos o externos para crear referencias cruzadas sin problemas

Varios usuarios pueden editar documentos simultáneamente, y los cambios aparecen al instante para todos los colaboradores

Estructura documentos con páginas anidadas y subpáginas, ideal para crear wikis o documentación detallada

Importa contenido desde otras apps o exporta documentos como PDF, HTML o marcado para mayor portabilidad

A continuación, para esos momentos en los que solo necesitas un lugar rápido para anotar algo, el Bloc de notas de ClickUp está siempre a tu alcance. A diferencia de Docs, que está diseñado para la colaboración estructurada, el Bloc de notas funciona como una app de lista de tareas pendientes diseñada para tomar notas personales de forma sencilla.

Ya sea una idea rápida, una lista de tareas pendientes o un borrador de mensaje, todo permanece privado de forma predeterminada, por defecto, hasta que estés listo para actuar.

Anota notas importantes y conviértelas en tareas con el Bloc de notas de ClickUp

Sin embargo, para tomar notas de forma más estructurada, ClickUp ofrece plantillas listas para usar que simplifican tu flujo de trabajo.

Para aquellos que desean comenzar rápidamente con una estructura organizada, la plantilla ClickUp Daily Notes es perfecta. Ya sea que estés realizando un seguimiento del progreso o anotando reflexiones rápidas, esta plantilla mantiene todo en un solo lugar.

De lo contrario, puede aprovechar la plantilla de estilo de notas de reunión de ClickUp, que está especialmente diseñada para documentar reuniones de forma clara y práctica. Ayuda a estructurar agendas, registrar debates y destacar decisiones clave para que no se pierda nada después de la llamada.

Con estas plantillas, podrás centrarte en lo que realmente importa y dejar que ClickUp se encargue de la organización.

Mientras que Docs y Notes te ayudan a mantener notas largas y estructuradas, ClickUp AI Notetaker te libera por completo de tomar notas en las reuniones. La IA se une automáticamente a las llamadas, transcribe las conversaciones y resume los puntos clave para que puedas centrarte en la conversación y actuar de inmediato. Vea la IA para tomar notas en acción aquí:

Convierte cada conversación en notas organizadas con ClickUp AI Notetaker

Mientras que AI Notetaker se encarga de los resúmenes de las reuniones y te permite centrarte en dirigir la conversación, ClickUp Brain lleva la productividad aún más lejos al actuar como tu asistente de trabajo en tiempo real. En lugar de buscar entre un sinfín de tareas y documentos, puedes preguntarle cualquier cosa a ClickUp Brain y este recuperará al instante la información relevante.

Ya sea que necesites un resumen de una reunión pasada, una actualización rápida de una tarea o información de las notas de un proyecto, todo está a solo una pregunta de distancia.

Más allá de encontrar información, ClickUp Brain te ayuda a trabajar más rápido con escritura impulsada por IA, resúmenes y sugerencias inteligentes. Puede generar contenido, refinar ideas y condensar textos largos en puntos clave, manteniendo tus notas claras y prácticas.

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza ClickUp Notepad , un sencillo espacio integrado para notas personales rápidas, accesible desde cualquier lugar en ClickUp

Aprovecha ClickUp Docs para crear documentos colaborativos de texto enriquecido con edición en tiempo real, incrustación y organización mediante carpetas

Conecta notas directamente a tareas de ClickUp o incrusta documentos en tareas para consultarlos fácilmente

Formatea notas rápidamente con comandos de barra inclinada para títulos, listas de control e incrustaciones

Guarda formatos de notas estructuradas como plantillas para uso recurrente

Utiliza Pizarras de ClickUp para tomar notas visuales con dibujos de forma libre, notas adhesivas y mapas de ideas.

Controla el acceso a las notas con permisos granulares para equipos e invitados

Limitaciones de ClickUp

Ofrece un amplio intervalo de funciones, lo que puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta cómo ClickUp reúne múltiples herramientas de productividad en un solo lugar (gestión de tareas, documentos, pizarras, informes) para que sea fácil mantener todo organizado. Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier flujo de trabajo, y las vistas personalizables (como Lista, Tablero y Gantt) te permiten ver los proyectos en el formato que prefieras. Además, funciones como Automatizaciones y Plantillas ayudan a ahorrar mucho tiempo. ¡Es como un hub de productividad que se adapta a tus necesidades!

2. Obsidian (la mejor para la gestión del conocimiento y los enlaces bidireccionales)

vía Obsidian

Obsidian es una opción popular entre los usuarios para tomar notas y organizar tareas. Ofrece un control total sobre cómo organizar tus ideas. Lo que lo diferencia es la conexión bidireccional. Puedes conectar notas a libros, personas, lugares o conceptos, creando una red de conocimientos donde todo está a solo un clic de distancia.

Canvas de Obsidian también te permite correlacionar ideas espacialmente, lo que resulta perfecto para investigar, hacer lluvias de ideas o desentrañar temas complejos de una manera que tenga sentido para ti.

Funciones clave de Obsidian

Visualiza las relaciones entre tus notas con una vista gráfica interactiva

Guarda notas en tu dispositivo en lugar de en un servidor externo en la nube con almacenamiento local prioritario

Aprovecha la sincronización cifrada de extremo a extremo de tus notas con Obsidian Sync

Limitaciones de Obsidian

La función de búsqueda no es precisa, especialmente si el término de búsqueda contiene más de una palabra

Carece de capacidades de colaboración en tiempo real

Precios de Obsidian

Free Forever

Sincronización: 5 $ por usuario al mes, facturado mensualmente

Publicación: 10 $ por sitio, al mes, facturado mensualmente

Valoraciones y opiniones sobre Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Una reseña de Capterra dice :

Me gusta la sensación de control que tengo al organizar mis notas y, por lo tanto, mi «segundo cerebro».

📢 Bonificación: Lleva tu flujo de trabajo al siguiente nivel con estas potentes plantillas de Obsidian.

3. Logseq (la mejor para tomar notas basadas en esquemas y con mucho contenido de investigación)

a través de Logseq

Logseq es un software de toma de notas de código abierto diseñado para ofrecer flexibilidad, que te permite dar formato y organizar notas con Markdown y Org Mode. Pero, a diferencia de las aplicaciones de notas tradicionales, está construido en torno a una estructura basada en esquemas, donde cada nota es un bloque que puedes anidar, reorganizar y enlazar sin esfuerzo.

La pizarra de Logseq también te permite correlacionar ideas visualmente, crear diagramas y conectar conceptos de forma no lineal.

Funciones clave de Logseq

Captura tus pensamientos diarios sin esfuerzo con entradas automáticas en tu diario

Reutiliza contenido de manera eficiente haciendo referencia o incrustando bloques en varias notas

Memoriza conceptos clave con las tarjetas integradas con repetición espaciada

Limitaciones de Logseq

Carece de un sistema de carpetas para organizar las notas, lo que puede no ajustarse a las preferencias organizativas de todos los usuarios

Algunos usuarios informan de problemas de rendimiento al gestionar grandes conjuntos de datos

Precios de Logseq

Herramienta gratuita y de código abierto

Valoraciones y opiniones sobre Logseq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Logseq?

Una reseña en Reddit dice:

Logseq es una de esas aplicaciones cuyo diseño me encanta. Es una forma estupenda de almacenar información. Tiene mucho sentido. Todo lo que he probado antes o después no funciona como yo quiero. Como Logseq.

📮 Información de ClickUp: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. ¿Pero qué tal usar una sola plataforma? Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

4. AppFlowy (la mejor alternativa de código abierto a Notion)

vía Appflowy

AppFlowy es un entorno de trabajo de código abierto que combina notas, wikis y gestión de proyectos en un solo lugar. Organiza tus ideas a tu manera con viñetas, listas y citas para una mejor estructura.

Con vistas Kanban, cuadrícula y calendario, cambiar de perspectiva es muy sencillo, lo que facilita el seguimiento de los proyectos. Y si escribir te resulta una tarea tediosa, el asistente de IA de AppFlowy puede ayudarte a generar ideas, crear contenido e incluso gestionar las actualizaciones de los proyectos.

Funciones clave de AppFlowy

Organiza fácilmente el contenido con una estructura flexible basada en bloques que se puede arrastrar y soltar

Gestiona tareas junto con notas con listas de tareas pendientes y tableros Kanban

Crea enlaces bidireccionales entre notas para crear una base de conocimientos conectada (a internet)

Limitaciones de AppFlowy

Algunos usuarios experimentan problemas con el uso compartido del entorno de trabajo, donde los espacios públicos y las páginas del espacio «General» no son visibles para otros usuarios

Precios de AppFlowy

Free Forever

Pro: 12,5 $ al mes por usuario, facturado mensualmente

AI Max: 8 $ al mes por usuario, facturado anualmente

Valoraciones y opiniones de AppFlowy

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AppFlowy?

Una reseña en Reddit dice:

Lo estoy usando para tomar notas y sincronizarlas entre el escritorio y el móvil. Hasta ahora, todo bien*.

🔍 Más información: Hemos puesto a prueba las mejores herramientas de productividad de código abierto, ¡descubre cuáles destacan!

5. Supernotes (la mejor para tomar notas estructuradas, al estilo de fichas)

vía Supernotes

Supernotes sustituye los documentos largos y desordenados por fichas enlazadas de tamaño reducido, lo que facilita la organización de las ideas sin desorden. Anota notas dentro de otras notas para mantener todo estructurado a tu manera.

El calendario con mapa de calor muestra tus días más productivos de un vistazo, lo que te ayuda a mantenerte al día. Y cuando necesitas algo rápido, la búsqueda universal encuentra notas, etiquetas y metadatos en segundos.

Funciones clave de Supernotes

Crea y edita notas sin conexión (a internet) con sincronización automática

Comparte tarjetas con otros usuarios para editar y comentar al instante

Las notas se cifran tanto en tránsito como en reposo, lo que garantiza que todos tus datos permanezcan privados

Limitaciones de Supernotes

Es posible que la integración con otras herramientas, como MS Office, no sea perfecta

Los usuarios Free solo pueden crear hasta 100 tarjetas

Precios de Supernotes

Starter: Gratis

Unlimited: 11 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Supernotes

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Supernotes?

Una reseña de G2 dice:

He estado usando supernotes durante algún tiempo, es una gran herramienta para volcar tu organización (actas de reuniones), notas, ideas durante sesiones de lluvia de ideas que pueden utilizarse más tarde como referencia. Puedes crear listas de tareas. La app, aplicación, es fácil de usar y no lleva mucho tiempo configurarla.

6. Standard Notes (la mejor para el almacenamiento seguro de notas a largo plazo)

a través de Standard Notes

Standard Notes no es solo para anotar ideas, ya que maneja documentos de texto enriquecido, hojas de cálculo, listas de tareas pendientes, notas con marcado e incluso almacenes de contraseñas cifradas, todo ello con la máxima seguridad.

¿Has cometido un error? El historial de versiones te permite restaurar ediciones anteriores, incluso años después. ¿Quieres un entorno de trabajo personalizado? Los temas personalizados te permiten ajustar el aspecto para que se adapte a tu estilo. Y con el cifrado de extremo a extremo y la autenticación de dos factores, solo tú podrás acceder a tus notas.

Funciones clave de Standard Notes

Crea vistas personalizadas con filtros lógicos, lo que facilita la organización eficaz de las notas

Bloquea tus notas con múltiples capas de seguridad, como un código de acceso y Face ID

Fija notas importantes en la parte superior para garantizar un acceso rápido a la información que utilizas con más frecuencia

Limitaciones de Standard Notes

Sincronizar y descifrar notas en la aplicación móvil puede ser lento en ocasiones

El archivo de instalación es bastante pesado, por lo que no es ideal para ordenadores con un procesador lento

Precios de Standard Notes

Estándar: Gratis

Productividad: 63 $ al año

Profesional: 84 $ al año

Valoraciones y opiniones sobre Standard Notes

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Standard Notes?

Una reseña de Capterra dice:

Sin embargo, lo mejor de Standard Notes es lo mucho que me ha ayudado a mejorar mi productividad. Me encanta lo fácil que es tener todo en un solo lugar con la posibilidad de buscar información de forma rápida y sencilla.

7. Notion (la mejor para tomar notas colaborativas y con IA)

a través de Notion

Notion es una herramienta flexible y completa para tomar notas con una estructura basada en bloques, que te permite personalizar, reorganizar y enriquecer las notas con imágenes, vídeos y archivos para crear un entorno de trabajo más dinámico.

La compatibilidad con Markdown facilita el formato, mientras que las etiquetas y los enlaces mantienen todo conectado (a internet) y fácil de encontrar. Cuando las notas se alargan, la función de resumen con IA de Notion extrae los puntos clave para que puedas ver lo esencial sin tener que desplazarte.

Funciones clave de Notion

Estructura tus notas con esquemas, títulos y expansiones sugeridos por IA

Utiliza una amplia matriz de plantillas adaptadas a diferentes casos de uso

Localiza contenido específico con sólidas capacidades de búsqueda, incluidos filtros como etiquetas y fechas de creación

Limitaciones de Notion

Carece de funciones automatizadas para ajustar las fechas límite de las tareas dependientes

Aunque el plan personal gratuito de Notion permite bloques ilimitados para uso individual, los entornos de trabajo compartidos en el plan Free están limitados a 1000 bloques y es posible que alcances este límite rápidamente

Precios de Notion

Básico: Gratis

Más: 12 $ al mes por asiento

Business: 24 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Una reseña de G2 dice:

Su interfaz de usuario es, sin duda, la mejor que he visto. Y, para alguien como yo, que elige un software no solo por sus funciones, sino también por su diseño, ¡Notion ha hecho un gran trabajo! La IA de Notion, ¡guau! Me ayuda a hacer las cosas en mucho menos tiempo que antes.

➡️ Leer también: ClickUp Vs. Notion: la mejor herramienta de documentos para tus necesidades

8. Evernote (la mejor para notas multimedia y recortes web)

a través de Evernote

Evernote captura todo: texto, imágenes, audio, PDF, incluso notas escritas a mano; todo en un solo lugar. Con Web Clipper, guarda páginas web, artículos y fragmentos sin desorden, para que la información importante esté siempre a tu alcance.

Y para aquellos que hacen malabarismos con las tareas y las notas, la función Tareas integrada te permite asignar responsabilidades, establecer plazos y añadir recordatorios sin cambiar de app.

Funciones clave de Evernote

Comparte notas y cuadernos con tu equipo, permitiendo que todos puedan editar y contribuir

Mantén tus notas seguras con cifrado de extremo a extremo y autenticación de dos factores

Accede y edita tus notas incluso sin conexión (a internet)

Limitaciones de Evernote

Sin enlaces de anclaje para saltar rápidamente dentro de notas largas

Los usuarios ya no pueden asignar colores a las etiquetas como solían hacer en la versión heredada, lo que dificulta su búsqueda

Precios de Evernote

Free Forever

Personal: 14,99 $ al mes

Profesional: 17,99 $ al mes

Teams: 24,99 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Una reseña de G2 dice:

Evernote es mi app de productividad favorita. Para ser sincero, no puedo vivir sin ella. La uso entre 10 y 20 veces al día. Si sabes cómo usar bien Evernote, puede convertirse en tu segundo cerebro. Evernote no es solo un lugar para compartir tus notas, también puedes guardar imágenes, archivos y páginas web en tu Evernote. Puedes usar Evernote como almacenamiento en la nube para guardar notas digitales.

💡Consejo profesional: Saca el máximo partido a Evernote con estas plantillas gratuitas y listas para usar para notas, tareas y proyectos.

9. Microsoft OneNote (La mejor para tomar notas digitales de forma libre)

a través de Microsoft OneNote

Microsoft OneNote mantiene tus ideas estructuradas con blocs de notas, secciones y páginas, al tiempo que te permite escribir, dibujar o insertar imágenes en cualquier lugar. La tinta digital y el reconocimiento de escritura a mano hacen que escribir sea algo natural, con la opción de convertir notas desordenadas en texto limpio y buscable. Copilot, con tecnología de IA, ayuda aún más a resumir notas y generar ideas, mientras que la transcripción de audio convierte las grabaciones en contenido organizado y buscable.

Funciones clave de Microsoft OneNote

Crea un índice en el que se puede hacer clic y que enlaza con diferentes páginas o secciones dentro de tu cuaderno

Marca notas importantes, proyectos, tareas o ideas con etiquetas como «Pendiente», «Importante» o «Pregunta» para filtrarlas de forma eficaz

Anota rápidamente pensamientos, recordatorios o tareas en un formato ligero de notas adhesivas

Limitaciones de Microsoft OneNote

La herramienta no es muy fiable a la hora de sincronizar, ya que tarda mucho tiempo en sincronizar varios dispositivos

La función de escritura a mano con el lápiz necesita mejoras, ya que los trazos no son tan fluidos

Precios de Microsoft OneNote

Incluido en la suscripción a Microsoft 365, desde 69,99 $ al año

Valoraciones y opiniones sobre Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft OneNote?

Una reseña de G2 dice:

Es fácil de usar, contiene muchas funciones, como la posibilidad de añadir directamente audio y vídeo a las notas, etiquetar, buscar y categorizar fácilmente nuestros archivos.

🎁 Bonus: Plantillas OneNote gratis para la gestión de proyectos

10. Dynalist (la mejor para la creación de esquemas jerárquicos y la gestión de tareas)

vía Dynalist

Dynalist es tu espacio personal para pensar, estructurado cuando lo necesitas y flexible cuando no lo necesitas. La bandeja de entrada de captura rápida te permite anotar ideas al instante, para que no se pierda nada antes de que tengas tiempo de organizarlo.

Más que simples notas, Dynalist funciona también como un gestor de tareas ligero. El etiquetado por fecha, las tareas periódicas y los recordatorios te ayudan a estar al día con los plazos y a crear hábitos sin esfuerzo. Y con las listas de control integradas, las tareas vencidas se vuelven rojas y se envían los recordatorios necesarios.

Funciones clave de Dynalist

Ajusta los temas, las fuentes y los niveles de zoom para crear una configuración personalizada

Mueve, elimina, etiqueta o formatea varios puntos de una lista para ahorrar tiempo durante las ediciones masivas

Elige entre acceso de solo vista o edición completa para una colaboración fluida

Limitaciones de Dynalist

Algunos usuarios informan de que no pueden editar los resultados directamente en la sección de búsqueda. En su lugar, deben volver al punto original para realizar las ediciones, lo que puede resultar engorroso

La aplicación puede omitir una o dos líneas al copiar y pegar varias líneas, lo que requiere la entrada manual línea por línea

Precios de Dynalist

Free Forever

Pro: 9,99 $ al mes, facturado anualmente

Valoraciones y opiniones sobre Dynalist

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (34 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dynalist?

Una reseña de Capterra dice:

Dynalist es un software extremadamente fácil de usar que te permite organizar ideas en listas sencillas. Lo uso mucho para planificar tareas pendientes, tomar notas sobre libros o blogs que he leído, así como para hacer lluvias de ideas. Tengo su plan pro e incluso obtengo copias de seguridad diarias en mi Gmail y Dropbox.

Toma notas de forma más inteligente con ClickUp

Con un sinfín de apps seguras para tomar notas, la verdadera pregunta es: ¿por qué limitarse a tomar notas? ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo, te ofrece mucho más. ClickUp Docs mantiene la documentación estructurada, AI Notetaker transcribe y resume las reuniones, y las plantillas integradas simplifican las notas recurrentes.

¿Necesitas ideas rápidas? El Bloc de notas de ClickUp siempre está a tu alcance. Y con el cumplimiento de SOC 2, la adhesión al RGPD y el cifrado de nivel empresarial, tus notas permanecen seguras mientras tú sigues siendo productivo.

