las 10 mejores herramientas de IA que cumplen con la HIPAA para una asistencia sanitaria segura en 2025

el 65 % de los 100 hospitales y sistemas de salud más grandes de Estados Unidos han sufrido recientemente una violación de datos. Se trata de una clara señal de advertencia si trabaja con información sanitaria protegida (PHI).

Utilizar herramientas de IA estándar que no cumplen con la HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico) es como cerrar la puerta principal con llave y dejar la trasera abierta: se corre el riesgo de sufrir una grave violación de la seguridad en entornos en los que la seguridad de los datos es innegociable.

La IA ya está transformando las notas clínicas, la participación de los pacientes y el trabajo administrativo; una herramienta inadecuada también puede dar lugar a numerosas infracciones de la HIPAA.

En este blog, hemos seleccionado cuidadosamente herramientas de IA que cumplen con la HIPAA y que ayudan a los profesionales de la salud a cumplir con los requisitos normativos sin comprometer la velocidad ni la precisión. 🤖

A la hora de elegir una herramienta de IA para entornos clínicos o para la comunicación con los pacientes, tenga en cuenta si protege la información confidencial y cuenta con compatibilidad para la gestión del cumplimiento de la HIPAA. 🛡️

Esto es lo que debe buscar:

Cifrado de datos: elija una herramienta de IA que utilice cifrado de extremo a extremo (en tránsito y en reposo) para evitar el acceso no autorizado

Controles de acceso : utilice el acceso basado en rol, la autenticación multifactorial y los registros de auditoría a prueba de manipulaciones para supervisar el uso de los datos

acuerdos de socios comerciales (BAA)*: haga que sus proveedores firmen acuerdos de socios comerciales, confirmando que cumplen con las obligaciones de la HIPAA como socios comerciales

*almacenamiento seguro en la nube: opte por una infraestructura compatible con la HIPAA y con certificación SOC 2 Tipo II

Tiempo de espera automático de la sesión: Busque tiempos de espera automáticos para minimizar la exposición de la información médica protegida (PHI) en dispositivos desatendidos

Anonimización de datos : asegúrese de que la herramienta ofrece compatibilidad con la desidentificación/seudonimización cuando sea necesario

Supervisión en tiempo real: Elija plataformas con supervisión continua y alertas en caso de accesos anómalos

control de versiones*: utilice el control de versiones para realizar un seguimiento de las ediciones en las notas clínicas, conservando al mismo tiempo los originales para garantizar el cumplimiento normativo

Estas herramientas van más allá de la comodidad: están diseñadas para proteger datos confidenciales, automatizar tareas rutinarias y garantizar que su organización esté siempre preparada para las auditorías.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios ClickUp – Gestión de tareas que cumple con la HIPAA – Seguimiento de proyectos – Colaboración en tiempo real – IA generativa para documentación Equipos sanitarios que gestionan flujos de trabajo y tareas clínicas Free Forever; personalización disponible para corporaciones Updox mensajería segura – Intercambio de documentos – Telesalud y programación integradas – Almacenamiento en la nube que cumple con la HIPAA Profesionales médicos y consultas que necesitan una comunicación segura con los pacientes y una coordinación del calendario Precios personalizados Jotform – Formularios que cumplen con la HIPAA – Envíos cifrados – Flujos de trabajo automatizados – Integraciones con sistemas EHR Equipos sanitarios que necesitan formularios de admisión de pacientes personalizables y formularios electrónicos Plan Free; planes de pago a partir de 34 $ al mes TrueVault automatización de la gestión de DSAR – Realiza un seguimiento del cumplimiento de los proveedores – Mantiene los estándares HIPAA para la privacidad de los datos Organizaciones que gestionan múltiples proveedores y necesidades de privacidad Desde 49 $ al mes por usuario IBM Watson Health – Interacciones con pacientes impulsadas por IA – Infraestructura en la nube compatible con HIPAA – Automatización inteligente a gran escala Sistemas sanitarios de nivel de corporación que necesitan una infraestructura de IA a gran escala que cumpla con la HIPAA Precios personalizados CareCloud – Creación de notas clínicas con tecnología de IA – Programación de proveedores – Gestión de facturación y del ciclo de ingresos Equipos sanitarios que automatizan tareas clínicas y administrativas Precios personalizados Fireflies – Transcripción de reuniones – Elementos de acción – Colaboración entre equipos – Cifrado compatible con la HIPAA Equipos sanitarios que necesitan información sobre reuniones y colaboración Plan Free; desde 18 $ al mes por usuario Azure Health Bot – Asistentes virtuales que cumplen con la HIPAA – Protocolos de triaje – Opciones de implementación personalizables Organizaciones sanitarias que necesitan asistentes de salud virtuales escalables y con seguridad Nivel gratuito, desde 500 $ al mes Infermedica – Verificadores de síntomas clínicamente validados – Admisión previa a la visita – Asistencia en la clasificación de pacientes en tiempo real Proveedores de atención médica que guían a los pacientes de forma remota a través de la comprobación de síntomas y la clasificación de pacientes Precios personalizados Qventus programación quirúrgica con automatización – Planificación del alta – Flujos de trabajo de coordinación de la atención Grandes sistemas hospitalarios que automatizan los flujos de trabajo hospitalarios y la coordinación perioperatoria Precios personalizados

Ya sea para organizar los flujos de trabajo de los pacientes, automatizar la documentación clínica o gestionar su PHI, estas herramientas de IA que cumplen con la HIPAA reúnen los estrictos requisitos de cumplimiento:

*clickUp (la mejor opción para la gestión segura de proyectos y flujo de trabajo en el sector sanitario)

Convierta las notas clínicas en tareas procesables que cumplen con la HIPAA en cuestión de segundos con ClickUp

ClickUp ofrece a los proveedores de atención médica un espacio de trabajo seguro y centralizado para gestionar todo, desde los flujos de trabajo clínicos y el seguimiento de proyectos hasta la gestión del inventario y la documentación de los pacientes.

Diseñado teniendo en cuenta la complejidad de las operaciones sanitarias, ClickUp for Healthcare Teams agiliza las tareas administrativas sin comprometer el cumplimiento de la HIPAA.

Gestione todo su flujo de trabajo sanitario de forma segura y eficiente, todo en un solo lugar con ClickUp

*cumplimiento normativo de nivel de corporación para la protección de la información médica protegida (PHI)

ClickUp cuenta con compatibilidad con los requisitos del RGPD y la HIPAA, lo que permite a los usuarios firmar un acuerdo de socio comercial (BAA), lo que lo convierte en una solución legítima para las entidades cubiertas que manejan información médica protegida (PHI). Con cifrado en reposo y en tránsito, cumplimiento de SOC 2 y controles de acceso basados en roles, la plataforma garantiza que la información confidencial permanezca protegida.

📮 ClickUp Insight: Mientras que el 34 % de los usuarios opera con total confianza en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con su contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en todo su entorno de trabajo, además de integrarse con herramientas de terceros.

*funciones avanzadas de seguridad y visibilidad

Con ClickUp Seguridad, los equipos habilitan la autenticación de dos factores, los tiempos de espera automáticos de las sesiones y los registros de auditoría detallados para mantener una visibilidad y un control totales sobre los datos de los pacientes.

Los equipos del sector sanitario utilizan ClickUp para simplificar todo, desde la programación de los cuidadores y la asignación de tareas hasta las solicitudes de registros y las revisiones de contratos. La vista Carga de trabajo, la vista Calendario y las automatizaciones de tareas periódicas de la plataforma permiten una coordinación en tiempo real entre los distintos departamentos.

IA generativa que cumple con la HIPAA con ClickUp Brain

🎥 Descubra cómo la automatización de tareas mediante IA en ClickUp reduce el trabajo manual y ayuda a los equipos a cumplir con la normativa. Desde la asignación automática de tareas hasta la actualización de estados y el envío de recordatorios, la IA mantiene los flujos de trabajo seguros, trazables y eficientes, lo que facilita a los equipos sanitarios y de cumplimiento normativo centrarse en la atención al paciente, en lugar de en el papeleo.

Con ClickUp Brain, los equipos sanitarios pueden utilizar la IA generativa para resumir automáticamente los registros, generar contenido y recibir asistencia con la documentación en un entorno que cumple con la HIPAA.

Ejemplo de caso de uso:

Por ejemplo, cuando se le pide que genere un resumen del paciente, aquí hay una muestra de indicación y cómo podría responder ClickUp Brain:

Envía una indicación rápida y sencilla a ClickUp Brain

La respuesta: Esto es lo que respondió ClickUp Brain:

Genere resúmenes de pacientes en segundos con ClickUp Brain

Habla con Texto en Brain Max: captura el contexto clínico sin ralentizar la atención

Con ClickUp Brain Max, los médicos pueden dictar notas, tareas y seguimientos con seguridad directamente en su entorno de trabajo de ClickUp

Para los líderes, la velocidad y el cumplimiento normativo deben coexistir. La función Talk to Text de Brain Max permite a los médicos y equipos de atención sanitaria dictar notas, tareas y seguimientos directamente en su entorno de trabajo de seguridad, lo que reduce los clics, preserva el contexto y minimiza el riesgo de copiar y pegar.

Documentación más rápida: convierta las actualizaciones verbales en notas o tareas estructuradas en cuestión de segundos

Menos traspasos: mantenga las decisiones, las acciones y los registros de auditoría en un solo lugar

Diseñado para flujos de trabajo HIPAA: Úselo en un entorno habilitado para HIPAA bajo un BAA con acceso basado en roles, cifrado en tránsito/en reposo y tiempos de espera automatizados

Resultado: Menos trabas administrativas, una responsabilidad más clara y menos posibilidades de que la información médica protegida se filtre a través de herramientas desconectadas.

ClickUp agiliza el flujo de notas clínicas, documentación de investigación y formularios de admisión, lo que permite a las instituciones sanitarias responder más rápidamente a las necesidades tanto de los pacientes como administrativas. Las plantillas personalizadas, los paneles y las integraciones con herramientas como Google Drive, Outlook, Slack y MS Teams le permiten crear un sistema totalmente conectado.

Desde solicitudes de actualización de EHR hasta seguimiento de inventario y gestión de pacientes, ClickUp mantiene las operaciones seguras, organizadas y escalables.

Está diseñado para garantizar la compatibilidad con las demandas diarias y a largo plazo de las prácticas sanitarias modernas, al tiempo que cumple con las normas reglamentarias.

Las mejores funciones de ClickUp

Cifre toda la información médica protegida (PHI) utilizando AES-256 en reposo y TLS 1. 2 en tránsito

Automatice la programación de citas con los pacientes y los flujos de trabajo con ClickUp Brain

Restrinja el acceso a los datos mediante roles personalizados y permisos basados en roles

Realice un seguimiento de la actividad de los usuarios con registros de auditoría detallados y control de versiones

Cree formularios de admisión que cumplan con la HIPAA y conéctelos a las tareas (tareas)

Colabore en investigaciones, documentación y notas clínicas en tiempo real

Gestione las cargas de trabajo de los cuidadores y los calendarios de citas con la programación de arrastrar y soltar

Almacene contratos y registros de pacientes con seguridad, utilizando una infraestructura en la nube con certificación SOC 2

*límites de ClickUp

Las funciones avanzadas, como la compatibilidad con la HIPAA, tienen un límite en el plan Enterprise

Algunos usuarios elaboran informes de una curva de aprendizaje pronunciada con la personalización debido al gran número de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5,0 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?*

Kaylee Hatch, directora de marca de Inicio Pulso, lo resume perfectamente:

ClickUp se puede adaptar a casi cualquier necesidad de gestión de proyectos. Es lo suficientemente técnico como para manejar grandes proyectos interdepartamentales año tras año, pero también se puede personalizar para funcionar como una simple lista de control diaria.

ClickUp se puede adaptar a casi cualquier necesidad de gestión de proyectos. Es lo suficientemente técnico como para manejar grandes proyectos interdepartamentales año tras año, pero también se puede personalizar para funcionar como una simple lista de control diaria.

🔍 ¿Sabías que...? Vida Health aumentó su productividad de marketing en un 50 % utilizando ClickUp y ahorró más de 8 horas a la semana solo en reuniones. En un entorno clínico, este ahorro de tiempo se traduce en una atención más rápida al paciente, menos retrasos administrativos y una coordinación más estricta entre los equipos que cumple con la HIPAA.

2. Updox (la mejor opción para la comunicación segura con los pacientes y la coordinación basada en calendarios)

a través de Updox

Updox combina telesalud, uso compartido de documentos, mensajería para pacientes y programación de calendarios en un único entorno de trabajo que cumple con la HIPAA. Está diseñado para profesionales médicos que necesitan una solución fiable e integrada que se conecte a la perfección con la mayoría de los registros médicos electrónicos (EMR).

Le permite gestionar la atención virtual y la coordinación en la consulta de forma fluida, sin necesidad de cambiar de sistema. Con Updox, todo el flujo de la gestión de proyectos sanitarios se realiza a través de un sistema centralizado diseñado para gestionar de forma segura la información sanitaria protegida (PHI).

Updox también simplifica la coordinación entre equipos con vistas de calendario y acceso centralizado, para que su recepción, facturación y equipos clínicos estén sincronizados sin tener que buscar archivos o datos de pacientes.

Las mejores funciones de Updox

Envíe y reciba mensajes de seguridad de pacientes desde una bandeja de entrada centralizada

Comparte, etiqueta y envía faxes, formularios y archivos entre departamentos al instante

Acepte pagos de pacientes desde dispositivos móviles con flujos de trabajo de facturación integrados

límites de Updox*

La interfaz parece anticuada en comparación con las herramientas más recientes

Personalización con límite para las necesidades de las grandes corporaciones

Precios de Updox

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Updox

G2: 4,4/5,0 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,2/5,0 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Updox?*

Un usuario de G2 dice:

Utilizamos el fax UpDox con mucha frecuencia. Nos permite tener a nuestro alcance los faxes entrantes y salientes. Además, está integrado en nuestro EMR, por lo que subir documentos de otros proveedores es muy sencillo.

Utilizamos el fax UpDox con mucha frecuencia. Nos permite tener a nuestro alcance los faxes entrantes y salientes. Además, está integrado en nuestro EMR, por lo que subir documentos de otros proveedores es muy sencillo.

✨ Consejo adicional: al seleccionar una herramienta de IA, asegúrese siempre de firmar un acuerdo de socio comercial (BAA) antes de manejar información médica protegida (PHI). Un acuerdo de socio comercial no es opcional. Si su proveedor de IA no lo firma, no cumple con la HIPAA, independientemente de lo que afirme su sitio web.

3. Jotform (la mejor opción para la admisión de pacientes y formularios electrónicos que cumplen con la HIPAA)

a través de Jotform

Jotform simplifica la recopilación y la gestión de los datos de los pacientes mediante formularios personalizados que son fáciles de crear, personalizables y totalmente compatibles con la HIPAA.

Destaca para los equipos sanitarios que necesitan soluciones fiables y sin código para formularios de admisión, solicitudes de citas, documentación de consentimiento y cobro de pagos. Una vez habilitado, el cumplimiento de la HIPAA incluye el cifrado de formularios, el almacenamiento protegido en la nube y la disponibilidad del Acuerdo de Asociado Comercial (BAA) para las entidades cubiertas.

Puede personalizar sus formularios, automatizar flujos de trabajo y sincronizar respuestas con aplicaciones en la nube, sistemas EHR o tableros de proyectos a través de sus integraciones.

Las mejores funciones de Jotform

Cree formularios que cumplen con la HIPAA con lógica condicional y gestión de envíos cifrados

Acepte pagos de pacientes a través de Stripe, Square o PayPal directamente en los formularios

Genere tareas automáticamente a partir de envíos de formularios utilizando Jotform Boards

Integración con más de 150 apps, incluyendo almacenamiento en la nube, CRM y herramientas EHR

Límites de Jotform

Jotform requiere que los usuarios se actualicen al plan Gold o Enterprise para activar las funciones HIPAA

El cumplimiento de la HIPAA solo está disponible en los planes Enterprise y Gold

Las amplias opciones de personalización de formularios pueden resultar abrumadoras para los usuarios novatos

Precios de Jotform

Plan Free

Bronce : 39 $ al mes por usuario

Silver: 49 $ al mes por usuario

Gold: 129 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2 : 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?*

Un usuario de G2 dice:

Es muy fácil enlazar con mi perfil y con mi formulario de correo electrónico cada mes, cuando se abren los libros. Lo uso todos los días laborables para ver las ideas de los clientes y asegurarme de que estoy dibujando lo correcto; ¡sinceramente, me ha cambiado la vida!

Es muy fácil enlazado con mi perfil y con mi formulario de correo electrónico electrónico cada mes, cuando se abren los libros. Lo uso todos los días laborables para ver las ideas del cliente y asegurarme de que estoy dibujando lo correcto; ¡sinceramente, me ha cambiado la vida!

🔍 ¿Sabía que...? Solo en 2024 se vieron comprometidos más de 276 millones de historiales médicos. Eso supone más del 81 % de la población estadounidense, lo que indica que las violaciones de datos ya no son eventos aislados, sino que son sistémicas. El uso de herramientas de IA que no cumplen con la normativa en entornos clínicos solo aumenta esta exposición.

4. TrueVault (la mejor opción para la automatización de la privacidad y la supervisión de proveedores que cumplen con la HIPAA)

a través de TrueV a ult

TrueVault se centra en una sola cosa, el cumplimiento de la privacidad de los datos, y lo hace muy bien. Para las organizaciones sanitarias que deben cumplir con las normativas HIPAA y las leyes de consentimiento de los pacientes en varios estados, TrueVault simplifica lo que, de otro modo, sería un proceso complejo y logístico.

Con TrueVault, obtienes un motor de automatización que gestiona las DSAR (solicitudes de acceso de los interesados) a tiempo y a gran escala.

Realiza un seguimiento de los proveedores para señalar posibles riesgos de privacidad, al tiempo que cubre las principales normativas, como HIPAA, CCPA y GDPR, lo que la convierte en una herramienta ideal para los equipos sanitarios que deben cumplir con los requisitos normativos tanto federales como estatales.

Las mejores funciones de TrueVault

Automatice la gestión de DSAR que cumplen con la HIPAA y el seguimiento de solicitudes desde un panel de control central

Supervise a más de 2500 proveedores para detectar riesgos y deficiencias de cumplimiento en el manejo de la información médica protegida (PHI)

Ponga en marcha un Centro de privacidad alojado para ofrecer transparencia a los pacientes y permitirles darse de baja

Genere y mantenga los avisos legalmente requeridos para el consentimiento y el uso de datos

límites de TrueVault*

No hay herramientas de colaboración en la plataforma para la programación o la gestión de documentos

Diseñadas principalmente para el cumplimiento de la privacidad, no para flujos de trabajo clínicos más amplios

Precios de TrueVault

Essential: 49 $ al mes por usuario

Pro: 79 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de TrueVault

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Cómo desarrollar políticas y procedimientos de TI eficaces

5. IBM Watson Health (la mejor opción para infraestructuras de IA a gran escala que cumplen con la HIPAA)

a través de IBM

IBM Watson Health aporta una gran potencia de la corporación a las herramientas de IA que cumplen con la HIPAA. La herramienta proporciona una profunda integración tecnológica, supervisión normativa y automatización inteligente a gran escala.

Desde Watson Assistant para interacciones con pacientes basadas en IA hasta infraestructura en la nube que cumple con la HIPAA, IBM ofrece un conjunto completo de soluciones de gestión clínica. La plataforma combina IA generativa, protección de datos y automatización de procesos en un único ecosistema.

Ya sea que esté optimizando los flujos de trabajo clínicos, garantizando la seguridad de los datos de los pacientes o automatizando la infraestructura de TI, IBM permite a las organizaciones sanitarias cumplir con las regulaciones HIPAA en cada paso.

Las mejores funciones de IBM Watson Health

Implemente una infraestructura en la nube compatible con la HIPAA para los sistemas clínicos y de información médica protegida (PHI)

Utilice chatbots con IA para reducir los errores humanos y atender las consultas de los pacientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Aplique la automatización a los flujos de trabajo sanitarios en toda la cadena de suministro, la programación y los sistemas informáticos

Mejore la seguridad de los datos con herramientas específicas de protección de datos y control de acceso

Límites de IBM Watson Health

La configuración y personalización requieren asistencia técnica especializada

No apto para consultas pequeñas o flujos de trabajo ligeros

Precios de IBM Watson Health

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM Watson Health

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que? El 79 % de los principales hospitales obtuvieron una calificación de D o inferior en el marco de gestión de riesgos de ciberseguridad. La mayoría de las instituciones líderes no cumplen los criterios básicos de seguridad. La selección de proveedores de IA que tengan compatibilidad con SOC 2, HIPAA y BAA es fundamental para salvar esta brecha.

6. CareCloud (la mejor para EHR con IA y automatización del flujo de trabajo clínico)

a través de CareCloud

CareCloud ofrece un conjunto completo de herramientas de IA que cumplen con la HIPAA, gestión de EHR y optimización del ciclo de ingresos, todo ello adaptado a las prácticas sanitarias modernas.

La ventaja de la plataforma radica en su motor de IA integrado, CirrusAI Guide, que utiliza IA generativa para diagnósticos en tiempo real, automatiza la creación de notas clínicas y ofrece compatibilidad para planear los tratamientos.

Con las herramientas de documentación basadas en IA de CareCloud, los médicos pueden prescindir de la entrada manual de datos y centrarse más en la atención sanitaria. Su CirrusAI Guide se diferencia de las herramientas EHR estándar al reducir el tiempo de documentación. El sistema integra la programación, la facturación y los registros, lo que facilita a los equipos la gestión de las visitas virtuales y los calendarios del personal.

Las mejores funciones de CareCloud

Automatización de las notas clínicas utilizando herramientas de documentación basadas en IA

Optimice la programación de los proveedores y la participación de los pacientes desde un solo panel de control

Optimice la facturación, las reclamaciones y los cobros mediante herramientas de ciclo de ingresos basadas en IA

límites de CareCloud*

Las funciones de elaboración de informes pueden requerir una configuración adicional para su personalización

Algunos usuarios elaboran informes de una curva de aprendizaje inicial durante la incorporación

Precios de CareCloud

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CareCloud

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 3,5/5,0 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CareCloud?*

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de CareCloud Community es lo sencillo que resulta programar citas para nuestros clientes; aumenta la colaboración en red. También me gusta el servicio de atención al cliente, ya que son muy pacientes y serviciales a la hora de responder a las preguntas.

Lo que más me gusta de CareCloud Community es lo sencillo que resulta programar citas para nuestros clientes; aumenta la colaboración en red. También me gusta el servicio de atención al cliente, ya que son muy pacientes y serviciales a la hora de responder a las preguntas.

💡 Consejo profesional: No confíe en herramientas generales con afirmaciones vagas sobre seguridad. El hecho de que una herramienta utilice cifrado no significa que cumpla con los estándares HIPAA. Busque certificaciones como SOC 2 Tipo II, ISO 27001 y certificaciones HIPAA.

7. Fireflies (la mejor opción para la transcripción de reuniones y la colaboración sanitaria que cumplen con la HIPAA)

a través de Fireflies

Fireflies convierte sus reuniones en registros de seguridad, resumidos y con capacidad de búsqueda. Para los equipos sanitarios, esto significa documentación clínica automatizada, interacciones precisas con los pacientes e información compartida entre equipos, todo ello manteniendo el cumplimiento de la HIPAA.

Con las protecciones SOC 2, GDPR y HIPAA (incluidos los acuerdos de socios comerciales), Fireflies garantiza que sus datos de audio, transcripciones y notas estén cifrados y almacenados de forma segura.

La plataforma ofrece una forma sencilla de grabar y revisar conversaciones, ya sea para consultar con pacientes, realizar revisiones internas de casos o sincronizar entre departamentos.

Las mejores funciones de Fireflies

Transcriba y resumir las reuniones que cumplen con la HIPAA con cifrado de extremo a extremo

Utilice AskFred para realizar consultas y recuperar conversaciones anteriores con IA al instante

Detecte automáticamente a los interlocutores y genere elementos a partir de cualquier reunión

Sincronizar notas y transcripciones en más de 50 herramientas, incluidas EHR, CRM y plataformas de programación

límites de Fireflies*

El análisis avanzado puede requerir un plan premium

El ruido de fondo puede reducir ocasionalmente la precisión de la transcripción

Precios de Fireflies. ai

Plan Free

Plan Pro : 18 $ al mes por usuario

plan empresarial*: 29 $ al mes por usuario

*plan Enterprise: 39 $ al mes por usuario

Fireflies. ai: valoraciones y reseñas

G2 : 4,8/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies.ai ?

Un usuario de G2 dice:

El uso de Fireflies ha revolucionado mi forma de trabajo. Ahora puedo hacer uso compartido de las notas con los participantes de la reunión y disponer de un registro preciso de la reunión, los puntos de acción y los siguientes pasos. A mis clientes también les gusta mucho.

El uso de Fireflies ha revolucionado mi forma de trabajar. Ahora puedo hacer uso compartido de las notas con los participantes de la reunión y disponer de un registro preciso de la reunión, los puntos de acción y los siguientes pasos. A mis clientes también les gusta mucho.

💡 Consejo profesional: habilite el acceso basado en rol y el registro de auditoría. Incluso las mejores herramientas son tan seguras como las personas que las utilizan. Asegúrese de que su plataforma cuente con compatibilidad para permisos a nivel de usuario, autenticación multifactorial y registros de auditoría para realizar el seguimiento de quién accedió a qué y cuándo.

8. Azure Health Bot (ideal para crear asistentes de salud virtuales que cumplen con la HIPAA)

a través de Azure

Azure Health Bot está diseñado para una interacción con los pacientes segura, escalable y personalizable impulsada por la IA. Le permite implementar agentes de conversación formados en terminología clínica, basados en protocolos de triaje y alineados con el cumplimiento de la HIPAA.

Puede implementar bots en sitios web, portales de pacientes o Microsoft Teams, con políticas estrictas en materia de retención de datos, consentimiento del usuario y registro de auditorías, al tiempo que se mantienen políticas estrictas de retención de datos, consentimiento del usuario y registro de auditorías.

Con más de 50 certificaciones de cumplimiento normativo globales y específicas para el sector sanitario, entre las que se incluyen HITRUST, ISO 27001 y SOC 2, está diseñado para cumplir con los estrictos requisitos normativos.

Las mejores funciones de Azure Health Bot

Cree bots que cumplen con la HIPAA con protocolos de triaje integrados y bases de conocimientos clínicos

Integre con EMR utilizando conexiones de datos FHIR para interacciones personalizadas con los pacientes

Aplique las políticas de privacidad con controles de consentimiento, tiempos de espera de sesión y registros de auditoría

Implemente bots en múltiples canales, incluidos Microsoft Teams y sitios web personalizados

Límites de Azure Health Bot

Requiere configuración técnica y conocimientos de Azure para su implementación completa

Ideal para organizaciones que ya utilizan la infraestructura de Microsoft

Precios de Azure Health Bot

Nivel gratuito

Nivel estándar: 500 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Azure Health Bot

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Azure Health Bot?*

Un usuario de G2 dice:

«Fácil de suscribir, desarrollar e integrar. Los servicios web son muy fáciles de utilizar en un proyecto y también ofrecen una guía del usuario muy útil para la integración. Los SDK son muy sencillos y fáciles de usar.

«Fácil de suscribir, desarrollar e integrar. Los servicios web son muy fáciles de utilizar en un proyecto y también ofrecen una guía del usuario muy útil para la integración. Los SDK son muy sencillos y fáciles de usar.

🔍 ¿Sabía que? El cien por cien de los hospitales analizados tenían problemas de configuración SSL/TLS. A menudo se pasan por alto incluso las prácticas básicas de cifrado. Esto refuerza la necesidad de herramientas que ofrezcan cifrado de extremo a extremo y almacenamiento seguro en la nube de forma predeterminada, no como complementos opcionales.

9. Infermedica (la mejor para la clasificación virtual y la comprobación de síntomas que cumplen con la HIPAA)

a través de Infe r medica

Infermedica se especializa en la clasificación clínica y la evaluación de síntomas basadas en IA. Esto proporciona a los proveedores de atención médica una forma segura de orientar a los pacientes incluso antes de que entren en la clínica.

Su plataforma de orientación médica combina un verificador de síntomas dinámico, un módulo de admisión previo a la visita y un copiloto de triaje de enfermería para optimizar los flujos de trabajo y reducir las visitas presenciales evitables.

Lo que distingue a Infermedica es su precisión clínica. El sistema está entrenado con protocolos médicos validados. Funciona en consonancia con las directrices de Schmitt-Thompson, protocolos de triaje estandarizados que suelen utilizar las enfermeras y los centros de atención telefónica para evaluar los síntomas pediátricos por teléfono y determinar los pasos de atención adecuados.

Infermedica recopila síntomas, datos demográficos y factores de riesgo para ofrecer orientación en tiempo real, al tiempo que cumple con las normas HIPAA, GDPR, SOC 2 e ISO 27001.

Las mejores funciones de Infermedica

Guíe a los pacientes con verificadores de síntomas y herramientas de triaje clínicamente validados

Automatice la recopilación de datos previa a la visita para reducir la carga de trabajo de admisión

Implemente un copiloto de enfermería para lograr la compatibilidad con decisiones de triaje más rápidas y seguras

Integre a través de API para establecer la conexión (a internet) de los datos de los síntomas directamente a su EMR o plataforma

límites de Infermedica*

La implementación personalizada puede requerir compatibilidad para integraciones complejas

El panel de elaboración de informes es menos avanzado en comparación con las plataformas con gran capacidad analítica

Precios de Infermedica

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Infermedica

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Infermedica?*

Un usuario de Capterra dice:

«La API de Infermedica tiene una gran precisión desde el punto de vista médico, lo que genera confianza en los resultados. Desde el punto de vista técnico, la API tiene flexibilidad, lo que permite adaptar nuestra solución a los requisitos del cliente».

«La API de Infermedica tiene una gran precisión desde el punto de vista médico, lo que genera confianza en los resultados. Desde el punto de vista técnico, la API tiene flexibilidad, lo que permite adaptar nuestra solución a los requisitos del cliente».

💡 Consejo profesional: Revise minuciosamente las políticas de actualización de sus proveedores. El cumplimiento de la HIPAA no es una configuración única. Seleccione proveedores que ofrezcan actualizaciones de seguridad periódicas, supervisión en tiempo real y compatibilidad para la respuesta a incidencias a fin de mantener el cumplimiento a medida que evolucionan las amenazas.

10. Qventus (la mejor para la automatización del flujo de trabajo hospitalario y la coordinación perioperatoria)

a través de Qventus

Qventus lleva la automatización de la IA a la primera línea de las operaciones hospitalarias, sustituyendo las tareas de administrador manuales por sistemas inteligentes. La plataforma se conecta directamente a los EHR para automatizar la planificación de altas, la programación de casos y la gestión de la capacidad.

Sus compañeros de equipo de IA supervisan los flujos de trabajo, predicen los cuellos de botella y toman medidas inmediatas para coordinar las tareas entre los distintos departamentos. La solución de coordinación de la atención perioperatoria permite a los equipos de preadmisión preparar a los pacientes de forma más eficiente, con resultado de una reducción de hasta un 40 % en las cancelaciones de cirugías.

El módulo Inpatient Capacity automatiza la planificación del alta temprana y moviliza los recursos de apoyo para agilizar la apertura de camas sin aumentar la carga de trabajo del personal. Orbita ayuda a los equipos sanitarios a interactuar con los pacientes de forma segura mediante conversaciones automatizadas, recordatorios y herramientas de coordinación de la atención.

Las mejores funciones de Qventus

Automatice la programación de cirugías y la preparación preoperatoria con asistentes operativos de IA

Reduzca la duración de la estancia y libere camas de hospitalización más rápidamente utilizando la planificación del alta integrada en el EHR

Aumente la utilización del quirófano y reduzca las cancelaciones mediante flujos de trabajo de atención coordinada

Empodere al personal de primera línea eliminando las fricciones administrativas en todas las áreas de atención

límites de Qventus*

Diseñado para grandes sistemas hospitalarios con infraestructuras complejas

Requiere integración con las plataformas y los flujos de trabajo de EHR existentes

Precios de Qventus

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qventus

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Cómo prepararse y superar su auditoría de cumplimiento normativo de TI

11. Orbita (la mejor para la automatización de la interacción con los pacientes y la puerta de entrada digital, en cumplimiento con la HIPAA)

vía Or b ita

Orbita ofrece experiencias automatizadas para los pacientes, desde el contacto inicial hasta el seguimiento posterior al tratamiento. Sus asistentes virtuales basados en IA reducen las fricciones en la programación, la educación de los pacientes y la coordinación de la atención, al tiempo que operan en un entorno que cumple con la HIPAA.

En el centro se encuentra Digital Front Door de Orbita, una experiencia de chatbot que integra la búsqueda de conversación, la comprobación de síntomas y la reserva de citas. Respaldados por la comprensión del lenguaje natural, estos asistentes reducen la sobrecarga de los centros de atención telefónica y derivan a los pacientes de manera eficiente.

Su sistema Care Navigation (Navegación asistencial) ofrece compatibilidad en la admisión, la documentación, la preparación previa al procedimiento y los recordatorios posoperatorios. Este software de gestión de proyectos sanitarios realiza un seguimiento de la preparación de los pacientes, identifica a las personas en riesgo y permite a los proveedores la previsión del volumen de procedimientos.

Las mejores funciones de Orbita

Realice un seguimiento de la preparación del paciente y el cumplimiento previo al procedimiento con herramientas de navegación asistencial

Reduzca la carga de trabajo del personal gestionando la comunicación a través del correo electrónico, los SMS y la voz

Personalice la interacción con los pacientes sin dejar de cumplir con los flujos de trabajo de datos que cumplen con la HIPAA

*límites de Orbita

Requiere un esfuerzo de integración para establecer una conexión (a internet) completa con los sistemas EHR existentes

El conjunto de funciones puede ser más de lo necesario para clínicas más pequeñas

Precios de Orbita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Orbita

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Orbita?*

Un usuario de G2 dice:

Orbita es un excelente asistente de voz y chatbot impulsado por IA que destaca en el sector sanitario. Su capacidad para mejorar la comunicación de divulgación y las funciones de autoservicio demuestran su extraordinaria competencia. Estas cualidades promueven considerablemente el aumento de la productividad y la mejora de la experiencia del usuario.

Orbita es un excelente asistente de voz y chatbot impulsado por IA que destaca en el sector sanitario. Su capacidad para mejorar la comunicación de divulgación y las funciones de autoservicio demuestran su extraordinaria competencia. Estas cualidades promueven considerablemente el aumento de la productividad y la mejora de la experiencia del usuario.

📖 Lea también: Cómo implementar un marco de riesgos de ciberseguridad

Además de las mejores opciones, aquí hay algunas herramientas de IA que cumplen con la HIPAA y que aportan grandes capacidades a los equipos de atención médica.

: Es una plataforma de comunicación segura que centraliza los mensajes, los correos de voz y los SMS de los pacientes en una bandeja de entrada que cumple con la HIPAA Spruce Health: Es una plataforma de comunicación segura que centraliza los mensajes, los correos de voz y los SMS de los pacientes en una bandeja de entrada que cumple con la HIPAA

: DeepScribe es un asistente médico basado en IA que escucha durante las visitas de los pacientes y genera automáticamente la documentación clínica DeepScribe: DeepScribe es un asistente médico basado en IA que escucha durante las visitas de los pacientes y genera automáticamente la documentación clínica

: se trata de un asistente de atención virtual que guía a los pacientes a través de la comprobación de síntomas, la clasificación, la programación de citas y los seguimientos Gyant: se trata de un asistente de atención virtual que guía a los pacientes a través de la comprobación de síntomas, la clasificación, la programación de citas y los seguimientos

proteja la privacidad de los pacientes y optimice los flujos de trabajo en ClickUp*

Las herramientas de IA que cumplen con la HIPAA son ahora el estándar para los equipos sanitarios que buscan mantener la seguridad, el cumplimiento normativo y la competitividad. Tanto si gestiona datos confidenciales de pacientes, automatiza formularios de admisión o amplía operaciones, la tecnología adecuada marca una diferencia cuantificable.

Cada herramienta de esta lista aporta algo único, desde sistemas EHR completos hasta automatización centrada en la privacidad y toma de nota impulsada por IA. Pero si busca una única plataforma que combine gestión de tareas, colaboración segura y protección al nivel de la HIPAA, ClickUp destaca por encima del resto.

Cumpla con la normativa, reduzca los riesgos y gestione sus operaciones sanitarias de forma más inteligente. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅