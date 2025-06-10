Las 11 mejores alternativas a Rev IA para la conversión de voz a texto en 2025

Rev IA es un popular servicio de transcripción, pero no es tu única opción. Si estás buscando una alternativa a Rev que ofrezca mejores precios, transcripciones más precisas, entregas más rápidas o una integración perfecta con herramientas como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, esta lista te será de gran ayuda.

En esta guía, hemos recopilado 11 de las mejores alternativas a Rev AI, incluyendo opciones gratuitas y de pago. Estas herramientas de conversión de voz a texto te ayudan a transcribir archivos de audio y vídeo con rapidez y precisión, tanto si se trata de reuniones, entrevistas, podcasts o grandes lotes de contenido de audio y vídeo.

⚡ Revolucionarias: algunas de las herramientas de esta lista van más allá de la conversión de voz a texto: te ayudan a resumir conversaciones, etiquetar a los interlocutores e incluso convertir notas de voz en elementos pendientes. Sigue desplazándote para encontrar la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

¿Por qué optar por alternativas a Rev IA?

Rev AI es un software de conversión de voz a texto desarrollado por Rev que ofrece soluciones de transcripción basadas en IA y humanas. Aunque Rev AI es un buen servicio de transcripción, es posible que no cumpla todos los requisitos, especialmente si trabajas con proyectos más complejos o equipos diversos. Estas son algunas de las razones por las que los usuarios suelen buscar otras alternativas a Rev:

Dificultades con audios complejos : Rev IA puede tener problemas con archivos de audio o vídeo que incluyen voces superpuestas, acentos marcados o jerga técnica, lo que puede provocar que se pierda el contexto o se produzcan interpretaciones erróneas.

Comprensión contextual limitada : al no ser capaz de comprender el contexto, la IA a menudo malinterpreta los homófonos o no mantiene una terminología coherente en toda la transcripción , especialmente en grabaciones largas o detalladas.

Opciones de formato inflexibles : la plataforma ofrece un límite en el control sobre la estructura de las transcripciones, lo que puede resultar frustrante para los usuarios con necesidades específicas de formato o transcripción .

Carece de funciones de colaboración : Rev AI no admite la edición o colaboración en transcripciones en tiempo real , lo que dificulta que los equipos trabajen juntos en revisiones de transcripciones, comentarios o notas compartidas.

No apto para contenidos específicos de un ámbito concreto : si trabajas con términos técnicos o nombres de marcas, Rev IA suele etiquetarlos o escucharlos incorrectamente, lo que requiere ediciones manuales adicionales.

Más lento con archivos grandes : el manejo de contenidos de audio o vídeo largos puede provocar retrasos, ralentizaciones del sistema y una reducción de la productividad, especialmente para los usuarios que procesan grandes lotes de grabaciones.

Menor precisión en idiomas distintos del inglés: aunque cuenta con compatibilidad para varios idiomas, el software de reconocimiento de voz de Rev IA tiende a ofrecer resultados menos fiables para cualquier idioma que no sea el inglés.

👀 ¿Sabías que...? La tecnología de voz te entiende mejor con el tiempo. Los sistemas modernos de conversión de voz a texto utilizan el aprendizaje continuo y el ajuste específico para cada usuario. Por eso, cuanto más utilizas tu asistente de voz, más te «entiende».

Las 15 mejores alternativas a Rev IA de un vistazo

Herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios (USD/usuario/mes) ClickUp Transcripción con IA dentro de herramientas para reuniones, sugerencias de tareas, conversión de notas, flujos de trabajo de proyectos integrados. Equipos que gestionan tareas + reuniones Gratis para siempre; los planes de pago empiezan en 7 $/usuario/mes. Notta Grabación multiplataforma, toma de notas enriquecida, rótulos de hablantes, traducción y búsqueda dentro del audio. Usuarios individuales, autónomos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,49 $ al mes. Otter. /IA Transcripción en tiempo real, resúmenes automáticos, sincronización con el Calendario, detección de hablantes. Equipos de trabajo híbridos, educadores Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16,99 $ al mes. Descript Edición basada en transcripciones, grabación de pantalla, eliminación de palabras de relleno, compatibilidad con multipista. Podcasters, creadores de vídeos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes. Trint Transcripción automática, herramientas de edición, resumen con IA, exportación de subtítulos, compatibilidad multilingüe. Equipos de medios de comunicación, empresas globales Plan Free disponible; planes de pago a partir de 80 $ al mes. Sonix Compatibilidad multilingüe, notas con marca de tiempo, confianza a nivel de palabra, sistema de carpetas en la nube. Equipos internacionales, investigadores Plan Free gratuito disponible; la transcripción cuesta a partir de 5 $/hora (Premium). Fathom Asistente con prioridad en Zoom, incorporación automática a reuniones, resúmenes de llamadas, sincronización con CRM, correos electrónicos recapitulativos. Equipos de ventas, empresas remotas Gratis para siempre; los planes de pago empiezan en 19 $ al mes. Verbit Transcripción con IA + humana, subtítulos en directo, modelos específicos para cada sector, herramientas de subtitulado + doblaje. Corporaciones, sectores jurídico, educativo y de medios de comunicación. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes. Fireflies. /IA Asistente de reuniones con IA, integraciones CRM, análisis de oradores, búsqueda inteligente, vocabulario personalizado. Gerentes, equipos de ingresos Gratis para siempre; los planes de pago empiezan en 18 $ al mes. Happy Scribe Transcripción con IA + humana, más de 120 idiomas, editor de subtítulos integrado, compatibilidad con SDH. Subtituladores, periodistas, equipos multilingües Modelo de pago por uso; precios a partir de 12 $/hora. Google Cloud Speech-to-text API fácil de usar para desarrolladores, en directo + por lotes, más de 125 idiomas, diarización, confianza a nivel de palabra. Desarrolladores, equipos técnicos, aplicaciones El reconocimiento estándar en V2 tiene un precio inicial de 0,016 $ por minuto.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las 15 mejores alternativas a Rev IA

1. ClickUp (la mejor para notas de reuniones con IA y gestión del flujo de trabajo)

Captura automáticamente las notas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Para los equipos cansados de hacer malabarismos con herramientas separadas para la transcripción, el seguimiento de tareas y la documentación de contenidos de vídeo, ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, simplifica el caos con un entorno de trabajo unificado y basado en la inteligencia artificial.

En el centro de todo ello se encuentra ClickUp Brain, tu asistente virtual de IA creado para ayudarte en todo tu flujo de trabajo. Una de sus funciones más útiles es ClickUp AI Notetaker , que se une a tus llamadas (automáticamente, si lo deseas), graba el audio y genera transcripciones en tiempo real, resaltados, acciones pendientes y resúmenes, todo ello mientras sigues en la reunión.

Antes incluso de que comience la llamada, Brain puede crear agendas de reuniones inteligentes basadas en tus discusiones anteriores y tareas pendientes, para que tu equipo se presente alineado y preparado.

Genera agendas de reuniones instantáneas con ClickUp Brain

Y lo que es aún mejor, todas las transcripciones son totalmente buscables. Así que si estás tratando de recordar lo que se dijo en la sesión de brainstorming del mes pasado, no tienes que desplazarte por Slack ni rebuscar en documentos. Solo tienes que preguntarle a Brain y encontrará exactamente lo que necesitas.

Busca cualquier reunión al instante con ClickUp Brain

Otra área en la que ClickUp destaca frente a las herramientas de transcripción tradicionales es lo que ocurre después de la reunión. Las transcripciones no se limitan a guardarse en una carpeta, sino que se enlazan automáticamente con las tareas, proyectos y documentos pertinentes.

Por ejemplo, si alguien hace una mención sobre un entregable, puedes resaltar esa línea y convertirla instantáneamente en una tarea de ClickUp, con una persona asignada, una fecha límite y una prioridad.

Convierte las notas de las reuniones en tareas prácticas

Ahora entra en ClickUp Docs, un espacio flexible donde tu equipo puede realizar la edición de transcripciones, añadir resúmenes generados por IA, incrustar tareas directamente en la página y etiquetar a compañeros de equipo para una colaboración rápida.

Utiliza ClickUp Docs para dar formato instantáneamente a las transcripciones, resaltar puntos clave o insertar elementos de acción.

Supongamos que has transcrito una llamada sobre estrategia de contenido: solo tienes que pegar la transcripción completa en un documento, asignar tareas de creación de contenido allí mismo y realizar un seguimiento de las actualizaciones sin salir del documento.

ClickUp también te garantiza que no perderás tiempo cambiando de pestañas. Su AI Notetaker se integra con tu calendario y herramientas para reuniones como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Una vez sincronizado, se une automáticamente a tus reuniones, captura todo y lo archiva de forma ordenada en el espacio adecuado.

Convierte al instante las notas de las reuniones en eventos del Calendario, asigna tareas a tus compañeros de equipo y mantén los cronogramas de los proyectos bajo control.

Y como todo se encuentra dentro del entorno de trabajo de ClickUp, tu archivo de audio o vídeo pasa de «grabado» a «procesado» sin que tengas que mover un dedo.

📮ClickUp Insight: El 49 % de los encuestados en la encuesta sobre la eficacia de las reuniones sigue tomando notas a mano, una tendencia sorprendente en la era digital. Esta dependencia del lápiz y el papel puede ser una preferencia personal o una señal de que las herramientas digitales para tomar notas no están totalmente integradas en los flujos de trabajo. Al mismo tiempo, otra encuesta de ClickUp reveló que el 35 % de las personas dedican 30 minutos o más a resumir reuniones, compartir tareas y mantener informados a los equipos. 👀 ¡ClickUp AI Notetaker elimina esta carga administrativa! Deja que la IA capture, transcriba y resuma automáticamente tus reuniones, al tiempo que identifica y asigna tareas pendientes: ¡ya no necesitarás tomar notas a mano ni realizar seguimientos manuales! Aumenta la productividad hasta un 30 % gracias a los resúmenes instantáneos de reuniones, las tareas automatizadas y los flujos de trabajo centralizados de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Meetings : proporciona espacios dedicados para la preparación, ejecución y seguimiento de reuniones, lo que ayuda a los equipos a colaborar antes, durante y después de cada reunión sin perder el contexto.

ClickUp Clips : Graba vídeos cortos de pantalla o de voz y genera automáticamente transcripciones, resúmenes o tareas de retroalimentación directamente a partir del contenido grabado. Graba vídeos cortos de pantalla o de voz y genera automáticamente transcripciones, resúmenes o tareas de retroalimentación directamente a partir del contenido grabado.

ClickUp Bloc de notas : Anota tus ideas antes de una reunión y, a continuación, enlaza el contenido de tu Bloc de notas con las transcripciones posteriores a la llamada y los resúmenes generados por IA para crear un flujo de trabajo completo antes y después de la reunión. Anota tus ideas antes de una reunión y, a continuación, enlaza el contenido de tu Bloc de notas con las transcripciones posteriores a la llamada y los resúmenes generados por IA para crear un flujo de trabajo completo antes y después de la reunión.

Limitaciones de ClickUp

Cuenta con un amplio conjunto de funciones, lo que requiere un cierto aprendizaje para los usuarios que no están familiarizados con la tecnología.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

Personalmente, me ayuda a estar al día con lo que otras personas necesitan de mí. Puedo estar al tanto de lo que hacen los demás miembros de mi equipo y volver a consultar las notas de nuestras reuniones. Me ha ayudado mucho en la comunicación interna.

Personalmente, me ayuda a estar al día con lo que otras personas necesitan de mí. Puedo estar al tanto de lo que hacen los demás miembros de mi equipo y volver a consultar las notas de nuestras reuniones. Me ha ayudado mucho en la comunicación interna.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Necesitas capturar los puntos clave o realizar el seguimiento de los elementos a realizar en tus llamadas? Estas plantillas de notas de reuniones te ayudan a documentar las discusiones, asignar los siguientes pasos y mantener a todos alineados, desde la primera reunión.

2. Notta (la mejor para transcripciones multilingües en tiempo real)

Vía Notta

Notta es un software de transcripción en tiempo real que ofrece compatibilidad con más de 58 idiomas para audiencias globales. Puede transcribir tanto reuniones en directo como archivos de audio o vídeo pregrabados, con traducción integrada que permite a los participantes que hablan diferentes idiomas seguir la conversación al mismo tiempo.

Notta también incluye resúmenes generados por IA e identificación de hablantes para ayudar a los usuarios a comprender y organizar rápidamente lo que se ha discutido. Admite la colaboración en equipo, lo que permite a los usuarios compartir instantáneamente transcripciones y resúmenes con sus compañeros.

Las mejores funciones de Notta

Selecciona los momentos clave y conviértelos en breves clips de audio o vídeo con transcripciones sincronizadas.

Descarga notas en formatos TXT, Word, PDF o subtítulos como SRT, o sincronízalas con herramientas como Notion.

Configura llamadas a través de Notta y haz que se graben y transcriban automáticamente, sin necesidad de programadores externos.

Sin límites.

La precisión de la transcripción puede verse afectada en casos de audio de mala calidad o con varios hablantes, a veces incluso omitiendo frases o identificando erróneamente a los hablantes.

Precios de Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mes

Empresas: 27,99 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notta

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Notta:

Llevo más de un año utilizando Notta. Durante ese tiempo, he realizado la edición de más de 100 episodios de podcast y utilizo Notta para los subtítulos y los resúmenes de las notas del programa. Ha supuesto un gran cambio gracias a su facilidad de uso y a que ha facilitado MUCHO mi trabajo como editor de podcasts.

Llevo más de un año utilizando Notta. Durante ese tiempo, he realizado la edición de más de 100 episodios de podcast y utilizo Notta para los subtítulos y los resúmenes de las notas del programa. Ha supuesto un gran cambio gracias a su facilidad de uso y a que ha facilitado MUCHO mi trabajo como editor de podcasts.

3. Otter. ai (la mejor para notas de reuniones colaborativas)

A través de Otter.ia

Otter. ai es una herramienta de transcripción en tiempo real que captura el audio de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams y genera subtítulos en directo mientras se celebra la reunión. Los usuarios pueden desplazarse hacia atrás para consultar diálogos anteriores o utilizar el chat en directo integrado para hacer preguntas o aclarar puntos durante la llamada.

Incluso si no estás disponible, el asistente de IA de Otter puede unirse automáticamente a las reuniones y empezar a transcribir en tu nombre. También proporciona resúmenes y acciones generados por IA, claramente enlazados a los oradores para facilitar el seguimiento. Con la identificación de oradores integrada y las etiquetas personalizadas (como #decisión o #acción), los usuarios pueden organizar, buscar y filtrar rápidamente las partes importantes de una transcripción.

Las mejores funciones de Otter. ai

Captura las diapositivas compartidas en las llamadas de Zoom/Teams y las incrusta en la transcripción junto con el diálogo.

Crea correos electrónicos de seguimiento o resúmenes a partir de las notas de las reuniones utilizando indicaciones al estilo GPT.

Registra el tiempo de habla, la frecuencia de los hablantes y las palabras clave para un mejor análisis de las reuniones.

Limitaciones de Otter.ai

Muchos usuarios han señalado que la precisión de la transcripción puede disminuir con acentos fuertes o audio de mala calidad.

Precios de Otter.ai / IA

Free:

Además: 16,99 $/usuario/mes

Business: 30 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Otter. IA:

Otter. ai es una excelente herramienta de IA para transcribir audios y vídeos. La versión premium es fantástica, ya que te permite subir más minutos de audio. Lo mejor es el sellado de tiempo y su precisión. Llevo mucho tiempo utilizando la versión premium y la reciente actualización, en la que la IA te ayuda a extraer la información necesaria de la conversación, es extremadamente útil.

Otter. ai es una excelente herramienta de IA para transcribir audios y vídeos. La versión premium es fantástica, ya que te permite subir más minutos de audio. Lo mejor es el sellado de tiempo y su precisión. Llevo mucho tiempo utilizando la versión premium y la reciente actualización, en la que la IA te ayuda a extraer la información necesaria de la conversación, es extremadamente útil.

📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Otter.ai / IA

4. Descript (la mejor para la edición avanzada de audio/vídeo con transcripción)

A través de Descript

Descript es una herramienta de transcripción diseñada para creadores de contenido que también necesitan realizar la edición de audio o vídeo. Su clave es la capacidad de editar archivos multimedia mediante la edición de la transcripción; si se elimina una palabra del texto, también se elimina del vídeo o del podcast.

Además de la conversión básica de voz a texto, Descript ofrece herramientas para limpiar y organizar las transcripciones de forma más eficiente. La eliminación de palabras de relleno detecta y resalta automáticamente frases como «um», «uh» y «you know», lo que permite a los usuarios eliminarlas con un solo clic para obtener un audio más pulido. La identificación de hablantes coloca rótulos que indican quién dijo qué en las conversaciones grupales, con la opción de asignar nombres o filtrar por hablante.

Las mejores funciones de Descript

Crea y realiza la edición de grabaciones de voz escribiendo, Descript sintetiza nuevo audio utilizando tu voz original.

Graba entrevistas con invitados remotos, transcribe varias pistas y realiza la edición de forma sincronizada.

Edición en tiempo real con seguimiento de versiones y comentarios, como Documentos de Google para audio/vídeo.

Limitaciones de Descript

Los usuarios han informado de que la aplicación puede presentar errores o funcionar con lentitud, especialmente en proyectos de gran envergadura.

Precios de Descript

Free

Aficionado: 24 $ al mes por persona.

Creador: 35 $ por persona al mes.

Business: 65 $ al mes por persona.

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Descript:

He creado alrededor de 100 episodios de podcast utilizando Descript, desde escribir notas del programa con IA hasta eliminar palabras de relleno y exportar vídeos de alta calidad. Es ideal para crear clips y vídeos testimoniales gracias a su fácil edición. Incluso lo he utilizado personalmente para transcribir y buscar en una consulta médica grabada. En general, es muy fácil de usar.

He creado alrededor de 100 episodios de podcast utilizando Descript, desde escribir notas del programa con IA hasta eliminar palabras de relleno y exportar vídeos de alta calidad. Es ideal para crear clips y vídeos testimoniales gracias a su fácil edición. Incluso lo he utilizado personalmente para transcribir y buscar en una consulta médica grabada. En general, es muy fácil de usar.

🧠 Dato curioso: transcribir manualmente una hora de audio puede llevar entre 4 y 6 horas. Antes de la llegada de las herramientas de IA, los transcriptores profesionales a menudo necesitaban una jornada laboral completa para transcribir correctamente una sola reunión o episodio de podcast.

5. Trint (la mejor para flujos de trabajo de transcripción colaborativos)

A través de Trint

Trint es una herramienta de conversión de voz a texto diseñada para equipos de contenido, periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Tiene compatibilidad con más de 30 idiomas para la transcripción y puede traducir transcripciones a más de 50 idiomas, lo que la hace muy útil para la colaboración global. Los usuarios pueden cargar archivos de audio o vídeo, y Trint los convierte rápidamente en transcripciones editables con un énfasis especial en la precisión.

Trint también incluye un editor colaborativo en línea donde los equipos pueden revisar, comentar y editar transcripciones juntos, de forma similar a los Documentos de Google. Realiza un seguimiento del historial de versiones e incluye registros de auditoría, lo que permite a los editores revertir los cambios o supervisar quién ha editado qué. También hay un Story Builder para ensamblar múltiples secciones de transcripciones en narrativas o guiones estructurados, que se utiliza a menudo para trabajos editoriales o producción de vídeos.

Las mejores funciones de Trint

Rótulo automáticamente a los hablantes y permite a los usuarios introducir términos o nombres personalizados para mejorar la precisión.

Transmite y transcribe audio en directo de eventos, ruedas de prensa o conferencias en tiempo real.

Se conecta con herramientas como Adobe Premiere, Slack, Google Drive y plataformas CMS; también tiene compatibilidad con la automatización de Zapier.

Limitaciones de Trint

Trint sacrifica algo de precisión a cambio de velocidad y coste, por lo que es recomendable que el texto esté pendiente de revisión para corregir palabras mal interpretadas o signos de puntuación.

Precios de Trint

Free

Starter: 80 $/asiento/mes

Avanzado: 100 $/asiento/mes

Corporación: Personalizada

Valoraciones y opiniones sobre Trint

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trint?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Trint:

Confiamos en Trint para ayudarnos a trabajar de forma más inteligente y no más dura. Me gusta lo fácil que es de usar y la precisión con la que transcribe nuestras entrevistas. Trabajar en transcripciones puede ser tedioso, pero esto reduce significativamente el tiempo que nos lleva la edición de nuestro trabajo.

Confiamos en Trint para ayudarnos a trabajar de forma más inteligente y no más dura. Me gusta lo fácil que es de usar y la precisión con la que transcribe nuestras entrevistas. Trabajar en transcripciones puede ser tedioso, pero esto reduce significativamente el tiempo que nos lleva la edición de nuestro trabajo.

📚 Lea también: Cómo añadir una voz en off a un vídeo para mejorar la participación

6. Sonix (la mejor para transcripciones rápidas y multilingües)

A través de Sonix

Sonix es una plataforma de transcripción basada en IA que puede manejar transcripciones en varios idiomas en el mismo archivo. Su editor en línea sincroniza la reproducción de audio con la transcripción, lo que facilita la revisión, la búsqueda de palabras clave y la corrección de errores. También incluye una puntuación de confianza por palabra que resalta el texto incierto, para que los usuarios sepan exactamente dónde volver a comprobar el audio.

Sonix también funciona como biblioteca multimedia. Las transcripciones se almacenan en la nube, se organizan en carpetas o proyectos y ofrecen soporte para velocidades de reproducción ajustables. Funciones como AudioText Matches etiquetan automáticamente los turnos de los hablantes, mientras que las anotaciones con marca de tiempo te permiten marcar citas o secciones importantes. Las marcas de tiempo palabra por palabra están disponibles para una edición o subtitulación precisas, lo que resulta especialmente útil para los creadores de vídeos.

Las mejores funciones de Sonix

Con sus herramientas de exportación de subtítulos, puedes obtener archivos de subtítulos (SRT, VTT) con los códigos de tiempo adecuados a partir de tus transcripciones en cualquiera de los idiomas con compatibilidad.

Identifica y enlaza automáticamente términos clave o citas para agilizar la revisión y el resumen.

Ofrece una función de incrustación automática de subtítulos para diseñar y grabar subtítulos directamente en tu vídeo, todo ello dentro de la plataforma de Sonix.

Limitaciones de Sonix

Algunos usuarios han señalado que puede tener dificultades con ciertos acentos o terminología especializada.

Precios de Sonix

Estándar: 0 $ al mes (10 $ por hora de audio)

Premium: 22 $/asiento/mes (5 $/hora de audio)

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre Sonix:

Flujo de trabajo súper rápido para la transcripción. La IA realiza un trabajo con una precisión de casi el 95 %, incluso en alemán, no solo en inglés. Y después de eso, solo me llevó entre el 25 % y el 50 % del tiempo total de la entrevista transcribir las palabras inexactas.

Flujo de trabajo súper rápido para la transcripción. La IA realiza un trabajo con una precisión de casi el 95 %, incluso en alemán, no solo en inglés. Y después de eso, solo me llevó entre el 25 % y el 50 % del tiempo total de la entrevista transcribir las palabras inexactas.

7. Fathom (la mejor para resúmenes de reuniones gratuitos con IA)

Vía Fathom

Fathom es un asistente de transcripción nativo de Zoom que se une automáticamente a tus reuniones, las transcribe en tiempo real y ofrece resúmenes generados por IA justo después de la llamada. Aparece como un participante silencioso, mostrando subtítulos en directo para que puedas concentrarte en la conversación en lugar de tener que tomar notas.

Durante la reunión, Fathom puede detectar momentos clave utilizando resaltados basados en IA o permitirte etiquetar manualmente las declaraciones importantes. Después, genera un resumen claro con citas textuales, elementos pendientes y conclusiones, lo que te evita tener que revisar transcripciones completas para recordar lo que se discutió.

Las mejores funciones de Fathom

Envía automáticamente resúmenes de llamadas y aspectos destacados a Salesforce o HubSpot para mantener actualizados los registros de los clientes.

Envía un resumen posterior a la llamada directamente a tu bandeja de entrada de correo electrónico, con una lista de citas importantes, tareas y seguimientos.

Todas las transcripciones y notas son privadas; no hay uso compartido de ninguna información a menos que tú lo decidas.

Comprenda los límites

En reuniones con espacio limitado en la cuadrícula (como en Zoom o Google Meet), el bot de Fathom aparece como un participante más, ocupando un lugar visible en la pantalla.

Precios de Fathom

Free Forever

Premium: 19 $/usuario/mes

Edición para equipos: 29 $/usuario/mes

Team Edition Pro: 39 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Fathom:

Resúmenes de reuniones absolutamente impecables y elementos a tomar muy acertados. Me encanta lo rápido que llega el resumen a mi bandeja de entrada (en menos de 60 segundos tras finalizar la reunión). Muy fácil e intuitivo de usar y se integra a la perfección con Zoom y Google Meet. Me encantó la sencilla configuración mediante el vídeo/método de incorporación y la rápida asistencia/respuesta.

Resúmenes de reuniones absolutamente impecables y elementos a tomar muy acertados. Me encanta lo rápido que llega el resumen a mi bandeja de entrada (en menos de 60 segundos tras finalizar la reunión). Muy fácil e intuitivo de usar y se integra a la perfección con Zoom y Google Meet. Me encantó la sencilla configuración mediante el vídeo/método de incorporación y la rápida compatibilidad con el soporte/respuesta.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Quieres estar al día con tus tareas pendientes? Estas plantillas de listas de tareas te permiten organizar fácilmente tus prioridades, realizar el seguimiento del progreso y gestionar el trabajo diario sin perder el ritmo.

8. Verbit (la mejor para transcripciones y subtítulos de nivel de corporación)

A través de Verbit

Verbit es una plataforma de transcripción y subtitulación que utiliza un modelo híbrido en el que la IA se encarga de la transcripción inicial y, a continuación, transcriptores profesionales realizan la edición y revisión rápidas de la transcripción para obtener una calidad casi perfecta. También ofrece compatibilidad con subtitulación en tiempo real a través de CART (Communication Access Realtime Translation), que se utiliza habitualmente en aulas, conferencias y seminarios web de Zoom.

Diseñado para uso empresarial, Verbit cumple con las normas HIPAA, GDPR y SOC-2 y ofrece compatibilidad con implementaciones en nube privada para mayor seguridad. La plataforma permite a los usuarios configurar glosarios específicos de cada dominio para garantizar que los términos complejos o especializados se transcriban correctamente. Además, proporciona descripciones de audio en directo para facilitar la accesibilidad.

Las mejores funciones de Verbit

Proporciona soporte para la identificación de múltiples hablantes y puede etiquetarlos por nombre o mediante perfiles de voz.

Ofrece traducción de transcripciones e incluso doblaje con IA para facilitar la creación de contenido multilingüe con compatibilidad.

Verbit incluye una función de resúmenes con IA «Gen V» que genera automáticamente resúmenes concisos de reuniones o clases.

Limitaciones de Verbit

La presencia de numerosos iconos dispersos por toda la interfaz de usuario ha recibido una mención como un punto de confusión.

Precios de Verbit

Gratis (hasta 30 minutos)

Autoservicio: 29 $ al mes

Servicio completo: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Verbit

G2: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Verbit?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Verbit:

Algunas de las cosas que me gustan de Verbit son su interfaz fácil de usar, su ASR preciso y su enfoque personalizado. Lo uso todos los días; está integrado en nuestro sistema.

Algunas de las cosas que me gustan de Verbit son su interfaz fácil de usar, su ASR preciso y su enfoque personalizado. Lo uso todos los días; está integrado en nuestro sistema.

🧠 Dato curioso: Hollywood cuenta con ejércitos secretos de transcriptores. Los subtítulos de películas y programas de televisión suelen ser creados por empresas especializadas en servicios de transcripción, algunas de las cuales trabajan fotograma a fotograma para sincronizar perfectamente los diálogos, los ruidos de fondo y las identificaciones de los interlocutores.

9. Fireflies. ai (la mejor para obtener información sobre reuniones basadas en IA)

A través de Fireflies IA

Fireflies. ai es un asistente de reuniones con IA en tiempo real que graba y transcribe automáticamente las reuniones en plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Las transcripciones aparecen en tu panel de control de Fireflies momentos después de que finalice la reunión, con marcas de tiempo y diferenciación de los interlocutores.

Pero no se trata solo de transcripción. Fireflies añade una capa de inteligencia conversacional al etiquetar momentos clave, generar elementos y crear resúmenes de reuniones. Su análisis de sentimientos ayuda a los equipos a comprender el tono, mientras que la función de búsqueda inteligente permite filtrar las conversaciones por palabras clave, preguntas, fechas o categorías.

Las mejores funciones de Fireflies. /IA

Puedes entrenar a Fireflies con un vocabulario personalizado para mejorar la precisión de términos específicos, acrónimos o nombres de productos utilizados por tu equipo.

Se integra con herramientas CRM como Salesforce y HubSpot, herramientas de gestión de proyectos como Asana y Trello, y plataformas en la nube como Google Drive y Dropbox.

Ofrece análisis de voz y de los hablantes, como el tiempo de conversación por hablante, tarjetas de puntuación e información que ayuda a los gerentes a entrenar a los miembros del equipo de manera eficaz.

Limitaciones de Fireflies. IA

Dificultad ocasional para transcribir y resumir con precisión las reuniones, especialmente en situaciones en las que hay varios interlocutores, acentos marcados o ruido de fondo.

Precios de Fireflies. IA

Free Forever

Ventaja: 18 $/asiento/mes

Empresas: 29 $/asiento/mes

Corporación: 39 $/asiento/mes

Fireflies. IA: valoraciones y opiniones

G2 : 4,8/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies.ia?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Fireflies. /IA:

Los resúmenes son increíblemente precisos y reveladores, y me encanta que se pueda ampliar cualquier punto para obtener más contexto (una gran ventaja del plan Pro). La posibilidad de ver el resumen de la reunión junto con la transcripción completa supone un gran ahorro de tiempo, y los enlaces de las marcas de tiempo facilitan el salto directo a la parte de la conversación que se necesita.

Los resúmenes son increíblemente precisos y reveladores, y me encanta que se pueda ampliar cualquier punto para obtener más contexto (una gran ventaja del plan Pro). La posibilidad de ver el resumen de la reunión junto con la transcripción completa supone un gran ahorro de tiempo, y los enlaces de las marcas de tiempo facilitan el salto directo a la parte de la conversación que se necesita.

📚 Lee también: Cómo realizar el uso compartido y la colaboración en notas

10. Happy Scribe (la mejor para transcripciones y subtítulos con opción humana)

A través de Happy Scribe

Happy Scribe es una popular plataforma de transcripción que ofrece transcripciones generadas por IA en más de 120 idiomas y dialectos. La configuración es sencilla: solo tienes que subir tu archivo, realizar la selección del idioma y recibirás una transcripción con marca de tiempo en cuestión de minutos. Añade automáticamente signos de puntuación, pone en mayúscula el texto y puede detectar y etiquetar a los diferentes hablantes para facilitar la revisión.

Happy Scribe también ofrece la flexibilidad de mejorar cualquier transcripción de IA a un nivel de precisión humano con un solo clic. Además, cuenta con una función de editor de subtítulos que no solo transcribe el habla, sino que genera subtítulos sincronizados listos para exportar. Puedes combinar, dividir y ajustar las líneas de los subtítulos e incluso incluir SDH (subtítulos para sordos y personas con discapacidad auditiva) con descripciones de sonido o rótulos de los hablantes.

Las mejores funciones de Happy Scribe

El editor se sincroniza con las formas de onda de audio para facilitar la verificación e incluye la función de buscar y reemplazar, además de la posibilidad de etiquetar nombres de hablantes personalizados.

Puedes invitar a colaboradores a realizar la edición de transcripciones en la plataforma o exportar archivos en formatos Word o TXT para su uso sin conexión.

También hay una función de comentarios, para que puedas dejar notas o preguntas en determinados momentos para tus compañeros (por ejemplo, «Palabra poco clara aquí, por favor, compruébala»).

Limitaciones de HappyScribe

La ausencia de una aplicación móvil, lo que limita el acceso de los usuarios a la plataforma desde cualquier lugar y reduce la productividad de aquellos que prefieren trabajar desde dispositivos móviles.

Precios de HappyScribe

Free

Starter: Paga por uso (desde 12 $ por 60 min)

Lite: 9 $ al mes

Pro: 29 $ al mes

Business: 80 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Happy Scribe?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Happy Scribe:

Es tan fácil como subir un archivo de audio y esperar un minuto. A continuación, solo tienes que corregir ese 10 % que no se ha podido transcribir automáticamente. Además, es posible reproducir el audio mientras corriges el texto, lo que facilita mucho el trabajo.

Es tan fácil como subir un archivo de audio y esperar un minuto. A continuación, solo tienes que corregir ese 10 % que no se ha podido transcribir automáticamente. Además, es posible reproducir el audio mientras corriges el texto, lo que facilita mucho el trabajo.

11. Google Cloud Speech-to-Text (la mejor para desarrolladores y API de voz escalable)

A través de Google Cloud Speech-to-Text

Google Cloud Speech-to-Text es una API de nivel empresarial fácil de usar para desarrolladores que convierte audio en texto a gran escala. En lugar de una interfaz tradicional orientada al usuario, ofrece un sólido motor backend diseñado para impulsar aplicaciones, bots de voz y flujos de trabajo automatizados. Tiene compatibilidad con la transmisión en tiempo real y la transcripción por lotes, lo que significa que puedes transmitir audio en directo con baja latencia o cargar archivos pregrabados para recibir transcripciones detalladas con marcas de tiempo.

La API se adapta sin esfuerzo a grandes volúmenes e incluye herramientas avanzadas como metadatos de reconocimiento, puntuación automática y puntuaciones de confianza a nivel de palabra, lo que ayuda a los desarrolladores a ajustar la calidad de la transcripción. Los desarrolladores pueden mejorar aún más la precisión proporcionando un vocabulario personalizado (por ejemplo, nombres de marcas o términos específicos del dominio).

Las mejores funciones de Google Cloud Speech-to-Text

Puedes entrenar modelos de voz personalizados utilizando AutoML (actualmente en fase de lanzamiento limitado) u optar por modelos mejorados de llamadas telefónicas y vídeo para obtener una mayor precisión en escenarios de audio especializados.

Tiene compatibilidad con la diarización de hablantes, etiquetando automáticamente a los hablantes sin necesidad de introducir datos manualmente.

Ofrece transcripciones alternativas para segmentos de audio poco claros, lo que brinda a los desarrolladores flexibilidad para elegir la interpretación más precisa.

Limitaciones de Google Cloud Speech-to-Text

Algunos usuarios han informado de un retraso notable durante la transcripción en tiempo real, lo que puede afectar a la eficacia y la capacidad de respuesta del procesamiento del habla en directo.

Precios de Google Cloud Speech-to-Text

Basado en la cantidad de audio procesado cada mes, medido en incrementos de un segundo. Por ejemplo, el reconocimiento estándar en V2 comienza en 0,016 $ por minuto y disminuye con un mayor uso, mientras que los modelos médicos son gratis durante los primeros 60 minutos y luego cuestan 0,078 $ por minuto.

Valoraciones y reseñas de Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Cloud Speech-to-Text?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Google Cloud Speech-to-Text:

Realiza una transcripción excelente, precisa y que requiere muy poca edición. Es bueno contar con alternativas a otros productos, especialmente a los de Google, ya que se integran en todas las líneas de productos y se alojan en la unidad de la nube.

Realiza una transcripción excelente, precisa y que requiere muy poca edición. Es bueno contar con alternativas a otros productos, especialmente a los de Google, ya que se integran en todas las líneas de productos y están alojadas en la unidad de almacenamiento en la nube.

📚 Lee también: Las mejores aplicaciones y herramientas de IA para tomar notas

Las herramientas de transcripción te ayudan a capturar conversaciones, reuniones e ideas a partir de archivos de audio o vídeo. Pero una vez realizada la transcripción, la gestión de todo lo que viene después, como las ediciones, la planificación de contenido o las actualizaciones del equipo, sigue necesitando un espacio organizado y fácil de usar.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. Tanto si trabajas con contenido de vídeo, entrevistas transcritas o notas de reuniones generadas por IA de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, ClickUp te ayuda a reunirlo todo. Con Docs integrado, plantillas y ClickUp AI, puedes gestionar proyectos, crear contenido y colaborar, todo en un solo lugar.

✨ ¿Quieres convertir tu flujo de trabajo de transcripción en un proceso fluido? Regístrate ahora en ClickUp y simplifica tu trabajo de principio a fin.