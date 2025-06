las 13 mejores alternativas a Bugsnag para la supervisión de errores en 2025

📌 Cuando la supervisión de errores de Crowdstrike no detectó un error crítico en el software de verificación de contenidos antes de su implementación, se produjeron fallos en millones de sistemas Windows en todo el mundo. Los daños: Las aerolíneas cancelaron vuelos, los hospitales pospusieron cirugías, los bancos no pudieron procesar transacciones e incluso las vallas publicitarias de Times Square mostraron pantallas azules de error. La incidencia puso de manifiesto cómo un único punto de fallo en la supervisión de errores puede tener un efecto en cadena a nivel mundial.

La herramienta de supervisión de errores adecuada puede marcar la diferencia entre una catástrofe digital y una ejecución impecable.

Aunque Bugsnag ha sido una opción popular para la supervisión de errores, la evolución de los requisitos de los proyectos y la necesidad de soluciones más completas han llevado a los equipos a explorar otras opciones.

Si está buscando alternativas que ofrezcan una supervisión sólida del rendimiento, información real sobre los usuarios y capacidades de integración perfectas, está en el lugar adecuado. Esta guía profundiza en las mejores alternativas a Bugsnag disponibles, ayudándole a encontrar la que mejor se adapta a las necesidades de su equipo.

📊 Las investigaciones demuestran que comprometer las pruebas de software es una apuesta arriesgada con consecuencias potencialmente devastadoras. Según CISQ, el software de mala calidad le costó a la economía estadounidense más de 2 billones de dólares solo en 2020.

Las mejores alternativas a Bugsnag de un vistazo

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Seguimiento y resolución de tareas relacionadas con errores Plantillas de errores, automatización, colaboración en tiempo real Plan Free; personalizaciones disponibles para corporaciones Sentry Seguimiento y diagnóstico de errores en tiempo real Trazas de pila, supervisión del rendimiento, estado de las versiones Plan Free; personalizaciones disponibles para corporaciones Raygun Informes detallados sobre fallos con información sobre el rendimiento Monitorización de usuarios reales, reproducción de sesiones, paneles Los planes de pago empiezan en 40 $ al mes Rollbar Mejora continua del código y alertas en tiempo real Agrupación de errores asistida por IA, feed de errores en tiempo real Plan Free; planes de pago a partir de 16 $ al mes Datadog Supervisión unificada del rendimiento y la infraestructura APM, registros, trazas, métricas de infraestructura Plan Free; planes de pago a partir de 18 $ al mes AppSignal Monitorización completa para apps, aplicaciones Ruby y Elixir Seguimiento de errores, métricas de rendimiento, supervisión de hosts Plan Free; personalizaciones disponibles para corporaciones New Relic Observabilidad integral en todas las aplicaciones APM, registros, sintéticos, paneles Plan Free; personalizaciones disponibles para corporaciones Honeybadger. io Monitorización todo en uno para equipos de desarrollo y operaciones Supervisión del tiempo de actividad, seguimiento de errores, supervisión cron Plan Free; planes de pago a partir de 26 $ al mes Airbrake Supervisión ligera de errores para equipos de desarrollo Seguimiento de implementaciones, alertas en tiempo real, integraciones Los planes de pago empiezan en 19 $ al mes LogRocket Supervisión del frontend con información sobre el comportamiento de los usuarios Repetición de sesiones, análisis de productos, seguimiento del rendimiento Plan Free; planes de pago a partir de 69 $ al mes Better Stack Supervisión del tiempo de actividad y de las incidencias Páginas de estado, alertas, paneles, registros Plan Free; precios personalizados Splunk Observability Monitorización y análisis de nivel empresarial Supervisión de infraestructura, APM, análisis en tiempo real Precios personalizados Instabug (Elaboración de) informes de errores y supervisión del rendimiento en la app Repetición de sesiones, encuestas a usuarios, informes de fallos Precios personalizados

📊 Dato objetivo: El 88 % de los desarrolladores considera que la supervisión tradicional de errores no cumple sus expectativas. La corrección de errores y fallos en el código es el principal punto débil de los desarrolladores.

Las mejores alternativas a Bugsnag

Si estás buscando herramientas que vayan más allá de las capacidades de Bugsnag, como una mejor supervisión de los usuarios reales, información más detallada sobre los problemas de rendimiento o una estructura de precios más flexible, esta lista te será de gran ayuda.

Vamos a ver las mejores opciones.

1. ClickUp (ideal para el seguimiento y la resolución de tareas relacionadas con errores)

Empieza con ClickUp Optimice todo el proceso de gestión de errores con flujos de trabajo personalizables y herramientas colaborativas

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, ayuda a los equipos a gestionar y resolver de forma eficiente las tareas relacionadas con errores. Con su gestión de tareas altamente personalizable, plantillas específicas para errores y funciones de colaboración en tiempo real, ClickUp agiliza todo el proceso de seguimiento de errores. Los equipos pueden capturar, priorizar y asignar errores fácilmente, asegurándose de que nada se pase por alto con las tareas de ClickUp.

ClickUp se integra a la perfección con herramientas populares para desarrolladores como GitHub y Sentry, lo que permite la sincronización automática de problemas y un flujo de trabajo unificado para los equipos de ingeniería. Los paneles de ClickUp proporcionan visibilidad instantánea del estado de los errores, las cargas de trabajo de los equipos y los cronogramas de resolución, mientras que las automatizaciones de ClickUp ayudan a eliminar los pasos manuales repetitivos, lo que acelera la resolución de errores y mejora la productividad general.

Descubre cómo ClickUp Automatizaciones puede ayudarte a gestionar revisiones de código, automatizar el seguimiento de errores y optimizar los traspasos de proyectos. 👇

La plantilla de seguimiento de errores de ClickUp te ayudará a informar, realizar un seguimiento y resolver errores de software de manera eficiente. Con vistas personalizables y formularios integrados, agiliza todo el proceso de seguimiento de errores, lo que facilita a los equipos mantenerse organizados y alineados.

Obtenga una plantilla gratis Ahorra tiempo en el seguimiento de problemas con vistas predefinidas, estados personalizados, campos personalizados y mucho más con la plantilla de seguimiento de errores de ClickUp

Funciones clave de la plantilla:

Múltiples vistas personalizables: Lista, Tablero (Kanban), Carga de trabajo, Cronograma y Formulario

Estados predefinidos y campos personalizados para un seguimiento claro del progreso

Formularios de informe de errores fáciles de usar que se pueden compartir o integrar

Gestión de la carga de trabajo y del cronograma para supervisar la capacidad del equipo y programar iniciativas

Configuración sin código para una rápida implementación y colaboración

👍 La ventaja: la plataforma todo en uno de ClickUp centraliza el seguimiento de incidencias, la asignación de tareas y la colaboración. Este enfoque unificado agiliza todo el proceso de resolución de errores, haciéndolo más rápido y eficiente.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza las incidencias con listas o carpetas específicas: Crea espacios específicos para el seguimiento de errores, utiliza Crea espacios específicos para el seguimiento de errores, utiliza los formularios de ClickUp para registrar los errores y clasifícalos por equipos o gravedad para una visibilidad clara

Prioriza y clasifica las incidencias: aplica aplica los campos personalizados de ClickUp para establecer la prioridad (P0-P4), el impacto y la reproducibilidad, siguiendo un modelo de priorización estructurado

Automatice los flujos de trabajo: utilice utilice automatizaciones para dirigir, escalar y notificar a los equipos sobre incidencias críticas en función de la gravedad y el número de informes

Colabora de forma eficiente: mantén todas las discusiones, actualizaciones y asignaciones dentro de las tareas de errores mediante comentarios, @menciones y comentarios asignados

Sigue el progreso visualmente: Utiliza las vistas Tablero, Lista, Calendario o Gantt para supervisar el estado de las incidencias y los cronogramas de resolución

Informes y mejoras: Aproveche Aproveche los paneles de ClickUp para conocer las tendencias de errores y el rendimiento del equipo, y documente los aprendizajes en documentos o pizarras para una mejora continua

Limitaciones de ClickUp

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido a su interfaz con numerosas funciones

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje con las automatizaciones y las plantillas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Raúl Becerra, director de producto de Atrato, afirma:

ClickUp no solo me permite mantener los proyectos al día y detectar riesgos de forma temprana, sino que también me ayuda como colaborador individual con mis tareas diarias.

ClickUp no solo me permite mantener los proyectos al día y detectar riesgos de forma temprana, sino que también me ayuda como colaborador individual con mis tareas diarias.

💡 Consejo profesional: Utilice los flujos de trabajo personalizables, los formularios de admisión y las vistas de la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp para optimizar la corrección de errores, impulsar la colaboración y ofrecer mejores productos con mayor rapidez.

2. Sentry (ideal para la supervisión y depuración de errores en tiempo real)

a través de Sentry

Sentry es una herramienta líder de supervisión de errores que ayuda a los desarrolladores a detectar, clasificar y resolver errores en aplicaciones web, móviles y sistemas backend. Conocida por sus capacidades en tiempo real, Sentry ofrece un contexto completo de las trazas de pila, rutas de navegación y comportamiento de los usuarios para identificar y solucionar rápidamente los problemas.

Tanto si estás depurando errores de JavaScript, realizando el seguimiento de solicitudes de red o analizando cuellos de botella en el rendimiento de aplicaciones basadas en la nube, Sentry proporciona a tus equipos de ingeniería las herramientas que necesitan para adelantarse a los errores críticos. Además, se integra con GitHub, Jira y Slack para acelerar la respuesta ante incidencias.

👍 La ventaja: Si buscas una herramienta de supervisión del rendimiento que combine la supervisión del rendimiento de las aplicaciones y la elaboración de informes sobre fallos, Sentry es una buena opción, especialmente para equipos que desean tomar decisiones basadas en datos y obtener información útil.

Las mejores funciones de Sentry

Seguimiento de errores en tiempo real con trazas de pila detalladas

Monitorización del rendimiento para aplicaciones front-end y back-end

Repetición de sesiones para una mayor visibilidad de las interacciones de los usuarios

Alertas personalizadas, agrupación de problemas y análisis de tendencias de errores

Integraciones con GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira y más

SDK de código abierto para docenas de lenguajes y marcos de trabajo

Limitaciones de Sentry

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje pronunciada para las funciones avanzadas

Las funciones de supervisión del rendimiento pueden requerir un plan de nivel superior

La interfaz de usuario del panel puede parecer abarrotada con grandes volúmenes de datos

Precios de Sentry

Desarrollador: Free

Equipo: desde 26 $ al mes (facturación anual)

Business: precios personalizados

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sentry

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sentry?

Un usuario de G2 dice:

Sentry me salva cuando surge un problema fuera de la cobertura de las pruebas: me entero de los errores que llegan a producción tan pronto como se producen y obtengo una vista clara de por qué ocurren. Incluso tienen una función experimental de soluciones de IA que ha funcionado bastante bien

Sentry me salva cuando surge un problema fuera de la cobertura de las pruebas: me entero de las incidencias que llegan a producción tan pronto como se producen y obtengo una vista clara de por qué ocurren. Incluso tienen una función experimental de soluciones de IA que ha funcionado bastante bien

3. Raygun (ideal para el seguimiento profundo de errores y la supervisión de usuarios reales)

vía Raygun

Raygun es una potente herramienta de supervisión de errores diseñada para supervisar el rendimiento de las aplicaciones y generar informes de fallos en aplicaciones web, móviles y de escritorio. Destaca por ofrecer supervisión real de los usuarios con reproducción detallada de sesiones y análisis del comportamiento de los usuarios, lo que ayuda a los equipos a comprender cómo los errores afectan a la experiencia del cliente.

Con Raygun, los ingenieros de software y los equipos de producto obtienen datos útiles sobre problemas de rendimiento, estabilidad de las aplicaciones y patrones de errores. Sus alertas automatizadas y el análisis de las causas raíz facilitan la priorización de las incidencias que más afectan a los usuarios. Además, se integra con plataformas populares como GitHub, Jira y Slack para una gestión fluida del flujo de trabajo.

👍 La ventaja: Si quieres una herramienta que vaya más allá del seguimiento básico de errores y ofrezca información detallada sobre la estabilidad de las apps y las interacciones de los usuarios, Raygun es una buena alternativa a Bugsnag.

Las mejores funciones de Raygun

Monitorización real de usuarios con reproducción detallada de sesiones

Informes de fallos y seguimiento de errores con datos de diagnóstico completos

Monitorización del rendimiento para aplicaciones web y móviles

Análisis de la causa raíz y agrupación de errores

Integraciones con GitHub, Jira, Slack y más

Alertas y paneles personalizables

Limitaciones de Raygun

Puede resultar caro para equipos grandes o aplicaciones de gran volumen

Algunos usuarios mencionan que la interfaz puede resultar compleja al principio

Soporte offline limitado para apps móviles

Precios de Raygun

Informes de fallos: desde 40 $ al mes

Pulso (monitorización de usuarios reales): desde 80 $ al mes

Supervisión del rendimiento de las aplicaciones: desde 80 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Raygun

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Raygun?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Raygun es su capacidad para proporcionar alertas y notificaciones en tiempo real, lo que me permite estar al tanto de cualquier problema que pueda surgir y solucionarlo de inmediato. Esto me ha ayudado a mantener un alto nivel de satisfacción del cliente y a garantizar que mis aplicaciones funcionen correctamente en todo momento.

Lo que más me gusta de Raygun es su capacidad para proporcionar alertas y notificaciones en tiempo real, lo que me permite estar al tanto de cualquier problema que pueda surgir y resolverlo de inmediato. Esto me ha ayudado a mantener un alto nivel de satisfacción del cliente y a garantizar que mis aplicaciones funcionen correctamente en todo momento.

4. Rollbar (ideal para la supervisión de errores en tiempo real y la compatibilidad con la implementación continua)

a través de Rollbar

Rollbar es una popular herramienta de supervisión de errores centrada en el seguimiento de errores en tiempo real y la agrupación automática de errores para reducir el ruido para los desarrolladores y los equipos de ingeniería. Ofrece amplias capacidades de supervisión del rendimiento de las aplicaciones y es compatible con múltiples idiomas y marcos de trabajo, lo que la convierte en una alternativa a Bugsnag muy versátil.

Rollbar destaca por su sólida integración en los procesos de CI/CD, lo que ayuda a los equipos a detectar incidencias en una fase temprana del proceso de implementación. También ofrece supervisión detallada del rendimiento, alertas y diagnóstico de las causas raíz, para que los equipos de producto puedan mantener la estabilidad de las aplicaciones y optimizar el rendimiento de las apps de forma eficiente.

👍 La ventaja: obtienes una visibilidad clara de los errores que se producen en tus aplicaciones web y sistemas backend, junto con herramientas para asignar, priorizar y resolver los problemas más rápidamente.

Las mejores funciones de Rollbar

Seguimiento de errores en tiempo real con agrupación automática

Compatible con múltiples idiomas y marcos de trabajo

Integración con herramientas de CI/CD como Jenkins, GitHub Actions y CircleCI

Supervisión del rendimiento y alertas

Flujos de trabajo personalizados para la clasificación de problemas

API completa para una personalización avanzada

Limitaciones de Rollbar

Los precios pueden ser elevados para equipos pequeños o startups

Algunos usuarios consideran que la curva de aprendizaje es elevada para las funciones avanzadas

Según algunas opiniones, la interfaz de usuario podría ser más intuitiva

Precios de Rollbar

Plan Free

Essentials: 16 $/mes para un volumen de 25 000 eventos

Avanzado: 32 $ al mes por un volumen de 25 000 eventos

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rollbar

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rollbar?

Un usuario de G2 dice :

Es muy importante para el soporte al cliente, tenemos la herramienta conectada a Slack, así que lo primero que hacemos al empezar el día es comprobar el canal y todos los errores que tienen nuestros usuarios. Tienes mucha información para poder solucionar los errores que hay en tu aplicación.

Es muy importante para el soporte al cliente, tenemos la herramienta conectada a Slack, así que lo primero que hacemos al empezar el día es comprobar el canal y revisar todos los errores que tienen nuestros usuarios. Tienes mucha información para poder solucionar los errores que hay en tu aplicación.

5. Datadog (ideal para la supervisión integral del rendimiento de las aplicaciones y la supervisión de la infraestructura)

a través de Datadog

Datadog es una plataforma basada en la nube para la supervisión del rendimiento de las aplicaciones y la supervisión de la infraestructura, diseñada para ingenieros de software, equipos de desarrollo y equipos de producto. Proporciona visibilidad unificada de toda su pila: servidores, bases de datos, apps y servicios de terceros.

Con funciones como paneles en tiempo real, alertas personalizables y análisis detallados, Datadog ayuda a los equipos a detectar rápidamente problemas de rendimiento, supervisar la estabilidad de las aplicaciones y comprender el comportamiento de los usuarios a través de ricos datos de telemetría. Es compatible con la supervisión de usuarios reales y la recopilación de registros para proporcionar un contexto completo sobre los errores y el estado del sistema.

👍 La ventaja: La capacidad de Datadog para correlacionar métricas, trazas y registros lo hace ideal para organizaciones que buscan conectar el seguimiento de errores con el rendimiento de las aplicaciones y el estado de la infraestructura en general.

Las mejores funciones de Datadog

Supervisión integral del rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura

Paneles interactivos y alertas en tiempo real

Gestión y análisis de registros

Monitorización de usuarios reales y reproducción de sesiones

Amplias integraciones (AWS, Azure, Kubernetes, etc.)

Detección de anomalías con IA

Limitaciones de Datadog

Puede resultar caro a medida que aumenta el uso, especialmente con la ingestión de registros

Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios debido a la gran cantidad de funciones

Algunos usuarios informan de la complejidad de la interfaz de usuario

Precios de Datadog

Free

Ventaja: desde 18 $ al mes por host

Enterprise: precios personalizados según las funciones y la escala

Valoraciones y reseñas de Datadog

G2: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Datadog?

Un usuario de G2 dice :

Datadog destaca especialmente en la detección de incidencias. Datadog permite supervisar en tiempo real el estado del servicio, con alertas configuradas a través de integraciones como PagerDuty. Esto nos ayuda a detectar rápidamente los problemas de producción, minimizar el tiempo de inactividad y mantener los compromisos de SLA/SLO.

Datadog destaca especialmente en la detección de incidencias. Datadog permite supervisar en tiempo real el estado del servicio, con alertas configuradas a través de integraciones como PagerDuty. Esto nos ayuda a detectar rápidamente los problemas de producción, minimizar el tiempo de inactividad y mantener los compromisos de SLA/SLO.

6. AppSignal (la mejor para supervisar fácilmente el rendimiento de aplicaciones web y sistemas backend)

a través de AppSignal

AppSignal es una herramienta de supervisión del rendimiento diseñada especialmente para desarrolladores y equipos de ingeniería que trabajan en aplicaciones web y sistemas backend. Ofrece una forma sencilla de supervisar el rendimiento de las aplicaciones, realizar un seguimiento de los errores y analizar el comportamiento de los usuarios con una configuración mínima.

AppSignal ofrece funciones como seguimiento de errores, supervisión de usuarios reales y métricas de rendimiento en una interfaz limpia y fácil de usar para los desarrolladores. Proporciona información útil al combinar registros, métricas y trazas, lo que ayuda a los equipos a identificar rápidamente problemas de rendimiento y mejorar la estabilidad de las aplicaciones.

👍 La ventaja: Es una buena alternativa a Bugsnag para equipos que buscan una solución sencilla y fiable que se centre en la supervisión esencial del estado de las aplicaciones sin una complejidad abrumadora.

Las mejores funciones de AppSignal

Seguimiento y alertas de errores

Monitorización real de usuarios con reproducción de sesiones

Métricas y análisis de rendimiento

Configuración ligera con compatibilidad para los marcos más populares (Ruby, Elixir, Node. js)

Instrumentación automática de sistemas backend

Limitaciones de AppSignal

Integraciones limitadas en comparación con plataformas más grandes

Puede carecer de funciones avanzadas necesarias para grandes corporaciones

El precio puede ser elevado para equipos pequeños a medida que aumenta el uso

Precios de AppSignal

Versión de prueba gratuita disponible

Precios personalizados para planes corporativos

Valoraciones y reseñas de AppSignal

G2: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AppSignal?

Un usuario de G2 dice :

Proporciona todas las herramientas importantes para supervisar nuestra aplicación. Es muy fácil de implementar y, con AppSignal, podemos diagnosticar fácilmente cualquier problema potencial de nuestra aplicación y mantenerla en funcionamiento sin ningún problema. Siguen mejorando sus servicios y el soporte al cliente es fantástico.

Proporciona todas las herramientas importantes para supervisar nuestra aplicación. Es muy fácil de implementar y, con AppSignal, podemos diagnosticar fácilmente cualquier problema potencial con nuestra aplicación y mantenerla en funcionamiento sin ningún problema. Siguen mejorando sus servicios y el soporte al cliente es fantástico.

7. New Relic (ideal para la supervisión integral del rendimiento de las aplicaciones y el análisis en tiempo real)

vía New Relic

New Relic es una potente plataforma de monitorización del rendimiento de aplicaciones (APM) preferida por ingenieros de software, equipos de desarrollo y equipos de producto. Ofrece una visibilidad profunda de toda su pila, desde las interacciones de los usuarios frontend hasta la infraestructura backend y las aplicaciones basadas en la nube.

Con New Relic, obtienes supervisión detallada de errores, supervisión de usuarios reales, informes de fallos y supervisión del rendimiento, todo en una sola plataforma. Sus análisis en tiempo real y sus paneles personalizables ayudan a los equipos a identificar problemas de rendimiento, optimizar la estabilidad de las aplicaciones y mejorar la experiencia general del cliente.

👍 La ventaja: New Relic destaca por sus numerosas funciones y su escalabilidad, lo que lo hace adecuado para organizaciones que necesitan una herramienta de supervisión que cubra todo, desde solicitudes de red hasta el estado de la infraestructura.

Las mejores funciones de New Relic

Supervisión completa, incluidos los sistemas backend y frontend

Monitorización real de usuarios con reproducción de sesiones

Alertas y diagnósticos avanzados

Potentes análisis y paneles personalizables

Compatibilidad con la nube y con instalaciones locales

Limitaciones de New Relic

Puede resultar complejo de instalar y configurar para equipos pequeños

La estructura de precios puede resultar cara para startups o proyectos pequeños

Curva de aprendizaje más pronunciada debido a sus amplias funciones

Precios de New Relic

Free

Precios personalizados para los planes Standard, Pro y Enterprise

Valoraciones y reseñas de New Relic

G2: 4,2/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre New Relic?

Un usuario de G2 dice :

Lo mejor de New Relic es tener todo en un solo lugar. Con registros en tiempo real, APM y supervisión de la infraestructura, obtengo una vista completa sin tener que cambiar de herramienta. La interfaz de usuario es limpia, los paneles se pueden personalizar y configurar alertas es muy fácil: detecta los problemas antes de que se agraven.

Lo mejor de New Relic es tener todo en un solo lugar. Con registros en tiempo real, APM y supervisión de la infraestructura, obtengo una vista completa sin tener que cambiar de herramienta. La interfaz de usuario es limpia, los paneles se pueden personalizar y configurar alertas es muy fácil: detecta los problemas antes de que se agraven.

8. Honeybadger. io (la mejor para una supervisión fiable de errores con una configuración sencilla)

a través de Honeybadger.io

Honeybadger. io es una sencilla herramienta de supervisión de errores diseñada para ayudar a los desarrolladores y equipos de ingeniería a realizar un seguimiento de los errores, fallos y problemas de rendimiento en aplicaciones web y sistemas backend. Proporciona alertas de errores en tiempo real, datos detallados sobre los errores y gestión automatizada de incidencias.

👍 La ventaja: Honeybadger. io destaca como una alternativa a Bugsnag para equipos que buscan una solución de supervisión de aplicaciones basada en la nube fácil de usar, centrada en el seguimiento de errores y la estabilidad de las aplicaciones sin una complejidad abrumadora.

Las mejores funciones de Honeybadger. io

Supervisión de errores en tiempo real con informes detallados

Monitorización del tiempo de actividad incluida

Integración sencilla con marcos y herramientas populares

Alertas inteligentes para reducir el ruido

Repetición de sesiones para capturar el comportamiento de los usuarios

Limitaciones de Honeybadger. io

Funciones avanzadas de supervisión del rendimiento limitadas en comparación con plataformas más grandes

Los precios pueden aumentar con volúmenes de errores más altos

Menos adecuado para infraestructuras muy grandes y complejas

Precios de Honeybadger. io

Plan Free

Equipo: 26 $ al mes

Business: 80 $/mes

Valoraciones y reseñas de Honeybadger. io

G2: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de automatización de forma habitual y buscan activamente nuevas oportunidades para automatizar. Esto pone de relieve una importante palanca sin explotar para la productividad: la mayoría de los equipos siguen dependiendo de un trabajo manual que podría optimizarse o eliminarse. Los agentes de IA de ClickUp facilitan la creación de flujos de trabajo automatizados, incluso si nunca antes has utilizado la automatización. Con plantillas plug-and-play y comandos basados en lenguaje natural, la automatización de tareas se pone al alcance de todos los miembros del equipo 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % gracias a los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió transformar horas de trabajo manual en información en tiempo real.

9. Airbrake (ideal para la supervisión y alerta de errores completas)

a través de Airbrake

Airbrake es una popular herramienta de supervisión de errores conocida por su potente seguimiento de errores, sus notificaciones en tiempo real y sus informes detallados. Ayuda a los ingenieros de software y a los equipos de producto a identificar, diagnosticar y corregir rápidamente los errores que afectan al rendimiento y la estabilidad de las aplicaciones web y los sistemas backend.

👍 Ventaja: Airbrake es una buena alternativa a Bugsnag para equipos que necesitan informes de fallos sólidos, trazas de pila detalladas e integración con herramientas populares de gestión de proyectos y desarrollo.

Las mejores funciones de Airbrake

Notificaciones de errores en tiempo real con alertas personalizables

Contexto detallado de los errores, incluyendo registros de consola y solicitudes de red

Compatible con muchos lenguajes de programación y marcos de trabajo

Se integra con Slack, Jira, GitHub y más

Agrupación de errores para reducir el ruido

Limitaciones de Airbrake

El precio puede resultar elevado para equipos grandes o con un volumen elevado de errores

La interfaz de usuario puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios

Supervisión del rendimiento de las aplicaciones limitada en comparación con las plataformas todo en uno

Precios de Airbrake

Desarrollador: desde 19 $ al mes

Básico: desde 38 $ al mes

Ventaja: desde 76 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Airbrake

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

10. LogRocket (ideal para la supervisión de usuarios reales y la reproducción de sesiones)

a través de LogRocket

LogRocket destaca como una potente herramienta de monitorización de usuarios reales y monitorización del rendimiento que va más allá del simple seguimiento de errores. Registra las interacciones de los usuarios y ofrece reproducción de sesiones para que los desarrolladores y los equipos de producto puedan ver exactamente lo que experimentaron los usuarios antes de que se produjera un error o un problema de rendimiento.

👍 Ventajas: Mejora la estabilidad de las aplicaciones y el rendimiento de las apps combinando la supervisión del rendimiento con información sobre el comportamiento de los usuarios y diagnósticos detallados de errores.

Las mejores funciones de LogRocket

Repetición de sesiones para ver las sesiones de los usuarios y diagnosticar problemas

Supervisión del rendimiento en tiempo real y seguimiento de errores

Registro de solicitudes de red y captura de registros de consola

Integración con herramientas populares como Jira, GitHub y Slack

Paneles informativos que combinan datos de errores, comportamiento de los usuarios y métricas de rendimiento

Limitaciones de LogRocket

Puede resultar caro a medida que aumentan las sesiones de los usuarios

La configuración requiere cierta curva de aprendizaje para un uso óptimo

Más adecuado para la supervisión del front-end; el seguimiento de errores del back-end es limitado

Precios de LogRocket

Free

Equipo: desde 69 $ al mes

Ventaja: desde 295 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LogRocket

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LogRocket?

Un usuario de G2 dice:

Con LogRocket, cada vez estoy más dispuesto a lanzar productos después de resolver todas las incidencias detectadas y de revisar todo en LogRocket con usuarios reales. Es como si estuviera mirando por encima del hombro de mis usuarios de forma invisible.

Con LogRocket, cada vez estoy más dispuesto a lanzar productos después de resolver todas las incidencias detectadas y revisar todo en LogRocket con usuarios reales. Es como si estuviera mirando por encima del hombro de mis usuarios de forma invisible.

11. Better Stack (ideal para la supervisión completa de errores y el tiempo de actividad)

vía Better Stack

Better Stack es una herramienta de supervisión del rendimiento de aplicaciones basada en la nube y de supervisión de errores diseñada para proporcionar una visibilidad completa de sus apps, aplicaciones e infraestructura. Combina seguimiento de errores, supervisión del rendimiento y supervisión del tiempo de actividad, todo en una sola plataforma, lo que la convierte en una excelente alternativa a Bugsnag para equipos que desean una solución integrada.

👍 La ventaja: con Better Stack, los ingenieros de software y los equipos de DevOps pueden realizar un seguimiento de los errores, supervisar la estabilidad de las apps y obtener información útil para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y resolver rápidamente los problemas de rendimiento.

Las mejores funciones de Better Stack

Supervisión completa, incluyendo backend, frontend e infraestructura

Monitorización del tiempo de actividad con alertas en tiempo real

Seguimiento de errores con diagnósticos y registros detallados

Gestión de incidencias y páginas de estado para la comunicación

Fácil integración con Slack, PagerDuty y mucho más

Limitaciones de Better Stack

Los precios pueden suponer un reto para equipos muy pequeños o startups

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario es menos intuitiva en comparación con la de la competencia

Análisis avanzado limitado para implementaciones a gran escala

Mejores precios de Stack

Plan Free

Paga según consumas: desde 29 $ al mes

Mejores valoraciones y reseñas de Stack:

G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Better Stack?

Un usuario de G2 dice:

Los paneles son limpios y visualmente atractivos, lo que facilita el seguimiento del rendimiento de un vistazo. Una vez tuvimos un problema crítico a medianoche y, gracias a las notificaciones instantáneas de Slack de Better Stack, lo resolvimos en menos de 10 minutos.

Los paneles son claros y visualmente atractivos, lo que facilita el seguimiento del rendimiento de un vistazo. Una vez tuvimos un problema crítico a medianoche y, gracias a las notificaciones instantáneas de Slack de Better Stack, lo resolvimos en menos de 10 minutos.

12. Splunk Observability (ideal para la supervisión del rendimiento de aplicaciones de nivel empresarial)

a través de Splunk Observability

Splunk Observability es una potente plataforma de monitorización del rendimiento de las aplicaciones y monitorización de usuarios reales diseñada para entornos complejos y a gran escala. Ofrece a los equipos de ingeniería una visibilidad completa de sus apps, infraestructura y experiencia de usuario con análisis avanzados e información basada en IA.

👍 La ventaja: Es ideal para corporaciones que necesitan diagnósticos profundos, herramientas de supervisión para la infraestructura y decisiones basadas en datos a partir de datos de errores y métricas completas.

La solución de Splunk ayuda a realizar un seguimiento de los errores, supervisar la estabilidad de las aplicaciones e identificar problemas de rendimiento en tiempo real en aplicaciones web y sistemas backend.

Las mejores funciones de Splunk Observability

APM unificado, supervisión de la infraestructura y supervisión de usuarios reales

Detección de anomalías y análisis predictivo basados en IA

Paneles detallados de supervisión del rendimiento con alertas personalizables

Escalabilidad para grandes aplicaciones basadas en la nube e infraestructuras complejas

Integraciones con herramientas de desarrollo y plataformas en la nube populares

Limitaciones de Splunk Observability

Precio más elevado en comparación con muchas alternativas, lo que puede no ser adecuado para equipos más pequeños

Curva de aprendizaje más pronunciada debido a las funciones avanzadas y la complejidad

Algunos usuarios informan de que la interfaz puede resultar abrumadora al principio

Precios de Splunk Observability

Precios personalizados en función del uso y la escala

Valoraciones y reseñas de Splunk Observability

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Splunk Observability?

Un usuario de G2 dice:

Splunk proporciona métricas como rastreo y registro en tiempo real. Me gusta el modelo en cascada de rastreo de servicios, donde puedo ver claramente las dependencias de los servicios y averiguar qué servicio tiene el problema.

Splunk proporciona métricas como seguimiento y registro en tiempo real. Me gusta el modelo en cascada de los seguimientos de servicio, donde puedo ver claramente las dependencias del servicio y averiguar qué servicio tiene el problema.

13. Instabug (la mejor para la elaboración de informes sobre fallos de aplicaciones móviles y comentarios dentro de la aplicación)

a través de Instabug

Instabug es una herramienta de supervisión de errores especializada en aplicaciones móviles que proporciona informes detallados sobre fallos, supervisión de usuarios reales y comentarios de los usuarios directamente desde la aplicación. Es perfecta para desarrolladores móviles y equipos de producto que desean mejorar la estabilidad de las aplicaciones y el rendimiento de las aplicaciones basándose en el comportamiento de los usuarios en tiempo real y la reproducción de sesiones.

👍 Ventaja: Instabug ofrece datos de diagnóstico completos, como registros de consola, solicitudes de red y detalles del dispositivo, para ayudar a identificar rápidamente problemas de rendimiento y errores.

Las mejores funciones de Instabug

(Elaboración de) informes de errores y fallos en la aplicación con datos de diagnóstico detallados

Monitorización real de usuarios con reproducción de sesiones para apps móviles

Recopilación de comentarios de los usuarios para mejorar la experiencia del cliente

Integraciones con herramientas populares de gestión de proyectos y seguimiento de errores

Alertas automatizadas y capacidades de gestión de incidencias

Limitaciones de Instabug

Centrado principalmente en aplicaciones móviles, limitado para la supervisión web o de backend

El precio puede ser elevado para equipos pequeños o startups

Algunos usuarios consideran que la configuración inicial es compleja, dependiendo de la arquitectura de la app, aplicación

Precios de Instabug

Starter: precios personalizados

Crecimiento: precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Instabug

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Instabug?

Un usuario de G2 dice :

Instabug proporciona a los equipos móviles información sin igual para anticipar, diagnosticar y resolver problemas antes de que afecten a los usuarios.

Instabug proporciona a los equipos móviles información sin igual para anticipar, diagnosticar y resolver problemas antes de que afecten a los usuarios.

🚨 Alerta crítica: El coste medio del tiempo de inactividad ha alcanzado los 9000 dólares por minuto en las grandes organizaciones. Para las empresas de mayor riesgo , como las financieras y las sanitarias, el tiempo de inactividad puede superar los 5 millones de dólares por hora en determinados casos, sin contar las posibles multas o sanciones.

¿Por qué optar por alternativas a Bugsnag?

Aunque Bugsnag es una buena herramienta de supervisión de errores, puede que no sea la más adecuada para todos los equipos. Algunos usuarios informan de limitaciones en la supervisión de usuarios reales, la reproducción de sesiones y la personalización de paneles para obtener información más detallada sobre el rendimiento. Otros consideran que la estructura de precios es menos flexible a medida que su equipo crece o sus necesidades cambian.

Las alternativas a Bugsnag suelen ir más allá del seguimiento de errores y ofrecen funciones avanzadas como supervisión del rendimiento de las aplicaciones, alertas en tiempo real, reproducciones completas de sesiones y seguimiento integrado de errores. Estas capacidades ayudan a los equipos de ingeniería a obtener información útil, mejorar la estabilidad de las aplicaciones y mejorar la experiencia del cliente.

Tanto si buscas más visibilidad del comportamiento de los usuarios, una mejor colaboración entre los equipos de producto o una herramienta que se ajuste a tu presupuesto, cambiar de Bugsnag podría permitirte acelerar la depuración y gestionar las incidencias de forma más inteligente. Exploremos las mejores alternativas a Bugsnag que puedes tener en cuenta.

💡 Consejo profesional: Combinar el seguimiento de errores con una herramienta de gestión de proyectos sólida como ClickUp puede reducir el tiempo medio de resolución de problemas, ya que las tareas, los debates y los datos de los errores se mantienen en un entorno de trabajo único y centralizado.

Elige la alternativa a Bugsnag adecuada para tu equipo

Encontrar las mejores alternativas a Bugsnag depende de las necesidades específicas de tu equipo, ya sea un seguimiento de errores exhaustivo, una supervisión del rendimiento fluida o la elaboración de informes de fallos en tiempo real. Herramientas como ClickUp destacan no solo por su potente seguimiento de errores, sino también por la optimización de la colaboración y la automatización del flujo de trabajo en todos tus proyectos.

Si quieres una plataforma todo en uno que ayude a tus equipos de ingeniería y de producto a realizar el seguimiento de las incidencias, supervisar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar la estabilidad de las aplicaciones con plantillas e integraciones fáciles de usar, ClickUp es la opción ganadora.

¿Listo para simplificar el seguimiento de errores y la supervisión de incidencias? Regístrese hoy mismo en ClickUp y empiece a gestionar los errores y los problemas de rendimiento de forma más inteligente y rápida.